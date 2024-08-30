วิธีเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน (พร้อมเทมเพลตและตัวอย่าง)

ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตฟีเจอร์ หรือการแนะนำฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมด การที่ลูกค้าจะทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องยากหากไม่มีบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน
บันทึกการเผยแพร่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทีมพัฒนาและทีมผลิตภัณฑ์ในการแบ่งปันสิ่งใหม่ ๆ อัปเดตลูกค้าเกี่ยวกับการแก้ไขและปรับปรุง และแบ่งปันเรื่องราวของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในคู่มือนี้ เราจะพูดถึงว่าบันทึกการปล่อยเวอร์ชันคืออะไร ทำไมมันถึงมีคุณค่า และวิธีการเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ชัดเจน มีประโยชน์ และคุ้มค่าแก่การแบ่งปัน เราจะยกตัวอย่างที่เราชื่นชอบให้คุณดู และแนะนำเครื่องมือสำหรับบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่จะทำให้การเขียนและเผยแพร่บันทึกของคุณง่ายยิ่งขึ้น ✔️
บันทึกการปล่อยคืออะไร?
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันคือบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เวอร์ชันล่าสุด พวกมันทำหน้าที่เป็นวิธีที่ทีมพัฒนาสามารถบอกผู้ใช้ปลายทางได้ว่ามีอะไรใหม่ อะไรที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และอะไรที่พวกเขาสามารถคาดหวังได้ในการใช้งานเป็นครั้งแรก
บันทึกการปล่อยครอบคลุมการอัปเดตหลากหลายประเภท รวมถึง:
- คุณสมบัติใหม่
- การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
- การแก้ไขข้อบกพร่อง
- อัปเดตแอป
- การเปลี่ยนแปลง API
- การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
- การอัปเดตความปลอดภัย
เป็นเรื่องปกติที่จะพบหมายเหตุการปล่อยเวอร์ชันในผลิตภัณฑ์ SaaS และเครื่องมือดิจิทัล เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ความปลอดภัย และนวัตกรรม คุณอาจพบหมายเหตุการปล่อยเวอร์ชันที่อธิบายว่าเป็นบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่เผยแพร่
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุดด้วยเทมเพลตบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ ClickUp. แชร์การอัปเดต, แก้ไขปัญหา, และไฮไลท์คุณสมบัติใหม่—ทั้งหมดในมุมมองที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว.
ทำไมบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ดีจึงมีความสำคัญ?
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันมีความจำเป็นเพื่อรักษาการสื่อสารให้เปิดกว้างและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า 🌻
บันทึกการปล่อยที่ยอดเยี่ยมไม่ได้เพียงแค่ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยัง:
- ลดจำนวนคำขอสนับสนุนที่เข้ามาเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงการรักษาลูกค้า
- แนะนำลูกค้าของคุณให้รู้จักวิธีใหม่หรือวิธีที่ดีกว่าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ให้คุณสามารถเน้นคุณสมบัติเฉพาะหรือวางแผนการอัปเกรดได้
- ส่งสัญญาณว่าคุณกำลังทำงานอย่างจริงจังในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสร้างนิสัยเกี่ยวกับการนวัตกรรม การปรับปรุง และการเปลี่ยนแปลง
หลังจากทำงานกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดมาเป็นเวลานาน การเขียนเกี่ยวกับมันอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในใจของทีมคุณเสมอไป—แต่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการรักษาผู้ชมที่ภักดีของคุณ
ใครควรเขียนบันทึกการปล่อย?
บันทึกการปล่อยมีความแตกต่างจากประเภทการสื่อสารองค์กรอื่น ๆ เพราะมันถูกจัดการโดยทีมที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์เอง ไม่ใช่ทีมการตลาดหรือทีมสื่อสารของคุณ
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมขนาดเล็ก นักพัฒนาหลักมักจะเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้นำในทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ขึ้น ทีมการตลาดของคุณอาจมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดียเกี่ยวกับสถานที่ที่จะแชร์บันทึกการปล่อยเวอร์ชัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว นี่เป็นประเภทเนื้อหาที่มาจากทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยตรง💻
9 ขั้นตอนในการเขียนบันทึกการปล่อยและการอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันไม่ใช่เพียงแค่โบนัสที่ดี; พวกมันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณทราบข้อมูลและสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่เสมอ เรียนรู้วิธีเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ดีขึ้นด้วยคู่มือขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้ คุณสามารถชมวิดีโอเพื่อสรุปอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน!
1. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณ
การเขียนให้ดีขึ้น คุณต้องรู้จักผู้อ่านของคุณให้ดีขึ้น ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับผู้ใช้ปลายทางของคุณ สิ่งที่พวกเขาให้คุณค่า และข้อมูลที่พวกเขาต้องการจากเอกสารการปล่อยหรือบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ของคุณ ✨
หลีกเลี่ยงการใช้คำเทคนิคที่ซับซ้อนเกินไป ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นในการอธิบายคุณสมบัติหรือหากกลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการ มิฉะนั้น ให้เลือกใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแทน
2. ใช้แม่แบบบันทึกการเผยแพร่
ด้วยเทมเพลตเอกสารทางเทคนิคที่มีให้เลือกมากมาย จึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์อีกต่อไป ตัดขั้นตอนสู่ความสำเร็จด้วยเทมเพลตบันทึกการเผยแพร่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณไม่พลาดรายละเอียดสำคัญใด ๆ 📄
แม่แบบที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งนี้คือแม่แบบบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดย ClickUp. แม่แบบนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มเขียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น—รวมถึงพื้นที่สำหรับวันที่ปล่อยเวอร์ชัน, หมายเลขเวอร์ชัน, หัวข้อ, หมวดหมู่, และภาพหน้าจอ.
3. ทำให้หัวข้อของคุณชัดเจน
ทุกการอัปเดตในบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณควรมีความชัดเจนโดยไม่ต้องให้ผู้ใช้ปลายทางต้องคลิกผ่านและอ่านทุกครั้ง ให้การอัปเดตแต่ละครั้งมีชื่อหรือหัวข้อที่ชัดเจนซึ่งอธิบายถึงสิ่งใหม่ ๆ
คุณสามารถเริ่มต้นการอัปเดตของคุณด้วยคำว่า "การอัปเดตใหม่" หรือ "การอัปเดตฟีเจอร์" ได้ แต่ชื่อเรื่องควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย อธิบายว่าคุณกำลังเปิดตัวการอัปเดตสำหรับแอปของคุณ การแก้ไขข้อบกพร่องสำหรับเวอร์ชันเดสก์ท็อปของคุณ หรือการผสานรวมใหม่กับเครื่องมือที่ได้รับความนิยม
4. เพิ่มหมวดหมู่หรือหัวข้อ
เนื่องจากมีการอัปเดตผลิตภัณฑ์มากมายตลอดเวลา ผู้ใช้อาจพบว่าการตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องยากหากไม่มีระบบการจัดระเบียบ. ทำให้ประสบการณ์ง่ายขึ้นโดยการเพิ่มแท็ก, หมวดหมู่, หรือหัวข้อ.
จัดกลุ่มบันทึกการเผยแพร่ของคุณตามประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการกรอง สร้างและใช้หมวดหมู่เช่น "การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้" "การอัปเดตการผสานรวม" หรือ "คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ใหม่" เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบบันทึกการเผยแพร่และค้นหาได้ง่าย
5. ระบุคุณลักษณะหลักของผลิตภัณฑ์
การปล่อยผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีมากกว่าหนึ่งการอัปเดตหรือการแก้ไขข้อบกพร่อง ในขณะที่คุณควรกล่าวถึงทุกการเปลี่ยนแปลง การเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงหลักในฟังก์ชันการทำงานหรือคุณสมบัติใหม่ ๆ ก็เป็นประโยชน์เช่นกัน เพื่อดึงดูดความสนใจและเน้นการแนะนำสิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้น 💡
โปรดระบุคุณสมบัติหลักหรือการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อของการอัปเดตใหม่ของคุณ พร้อมด้วยภาพประกอบเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักกับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์หรือฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการใช้งานผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้ผู้ใช้สำรวจผลิตภัณฑ์ของคุณเพิ่มเติม
หากคุณกำลังจะอัปเดตเพื่อเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลองใช้แม่แบบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
6. จงกระชับ
บันทึกการปล่อยสินค้าไม่ควรยาวเกินไป. อาจมีความล่อใจที่จะเขียนยาวเกี่ยวกับคุณสมบัติที่คุณตื่นเต้น แต่เก็บไว้สำหรับบล็อกโพสต์ที่สนับสนุน. ให้บันทึกการปล่อยสินค้าของคุณกระชับเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน. ✍️
ให้หัวข้อของคุณสั้น ใช้ภาษาที่ชัดเจนในย่อหน้าสั้น ๆ และใช้สัญลักษณ์แสดงรายการเมื่อเป็นไปได้ เป้าหมายคือการสื่อสารสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบของมัน—สำหรับสิ่งอื่น ๆ คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมได้เสมอ
7. เพิ่มภาพประกอบ
ในขณะที่บางบริษัทอาจชอบแนวทาง "ไม่มีอะไรเกินความจำเป็น" สำหรับบันทึกการปล่อยซอฟต์แวร์ แต่การรวมภาพประกอบบางอย่างมักจะช่วยได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีการแนะนำฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 🖼️
ภาพหน้าจอ, วิดีโอสาธิตแบบเคลื่อนไหว, GIF และคลิปวิดีโอสั้น ๆ ล้วนเป็นวิธีที่เหมาะสมในการแบ่งปันฟีเจอร์หรือฟังก์ชันใหม่ของคุณกับผู้ใช้ปลายทาง ทำงานร่วมกับทีมออกแบบของคุณเพื่อสร้างสื่อที่อธิบายฟีเจอร์ใหม่และกระตุ้นให้ผู้ใช้ลองใช้งานด้วยตนเอง
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แล้วการใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUp รวบรวม งาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
8. ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลสนับสนุน
บันทึกการเผยแพร่ของคุณควรสั้น แต่บางครั้งคุณอาจต้องการอธิบายแนวคิดอย่างละเอียดหรืออ้างอิงกลับไปยังการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ นั่นคือจุดที่การเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลสนับสนุนมีประโยชน์ 🔗
ใช้ลิงก์ภายในอย่างรอบคอบในหมายเหตุการเผยแพร่เพื่อชี้แนะผู้ใช้ไปยังบทความช่วยเหลือ, โพสต์บล็อก, และหมายเหตุการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ที่เพิ่มบริบทหรือให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการใช้ฟีเจอร์ คุณอาจต้องการเชื่อมโยงไปยังแผนงานผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์สำคัญในโครงการของคุณเพื่อความโปร่งใสคุณสามารถรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อทีมสนับสนุนของคุณหากมีคำถามใด ๆ
9. ขอความคิดเห็นจากลูกค้า
แม้ว่าคุณจะแก้ไขข้อบกพร่องเป็นประจำและนำเสนอการอัปเดตตามคำขอฟีเจอร์ต่างๆ คุณก็ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างถูกต้องได้เสมอไป การขอความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของวงจรนี้ และไม่มีที่ไหนดีไปกว่าการขอภายในบันทึกการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณ 🎉
เพิ่มบรรทัดที่ท้ายของบันทึกการเปลี่ยนแปลงเพื่อขอให้ผู้ใช้ส่งข้อเสนอแนะ รายงานข้อบกพร่อง หรือคำขอฟีเจอร์ใหม่ ทำให้กระบวนการนี้ง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อสร้างแบบฟอร์มข้อเสนอแนะหรือหนึ่งในเทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง
คุณยังสามารถเปิดความคิดเห็นและตอบกลับผู้ใช้ภายในฟีดได้อีกด้วย—นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความโปร่งใสและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับชุมชนของคุณ
วิธีการแจกจ่ายบันทึกการเผยแพร่
เมื่อคุณเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันเสร็จแล้ว คุณจะต้องเผยแพร่และจัดส่งบันทึกนี้ต่อไป บันทึกการปล่อยเวอร์ชันและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมักจะอยู่ในรูปแบบบล็อกบนเว็บไซต์ของบริษัทคุณ แต่มันก็คุ้มค่าที่จะจัดส่งต่อไปยังที่อื่นด้วย 📧
ช่องทางที่คุณจะใช้จะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารของคุณ แต่สถานที่ที่นิยมใช้ในการแชร์บันทึกการเผยแพร่และข่าวสาร ได้แก่:
- การอัปเดตทางอีเมล
- โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
- การแจ้งเตือนในแอป
- บทความบล็อก
- การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ฟอรัมชุมชนหรือผลิตภัณฑ์
ทำงานร่วมกับทีมการตลาดของคุณเพื่อตกลงกำหนดตารางเวลาและรูปแบบการเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณที่ครอบคลุมฐานผู้ชมของคุณและทำให้พวกเขาได้รับข้อมูลอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ คุณควรเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันภายในองค์กรหรือทำให้สามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว เช่น วิกิที่สร้างขึ้นเองภายในClickUp
5 ตัวอย่างของบันทึกการปล่อยที่น่าทึ่ง
การรู้วิธีเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันเป็นสิ่งที่ดี แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีลักษณะอย่างไร? เพื่อให้คุณได้ไอเดียและแรงบันดาลใจ ลองดูตัวอย่างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่เราชื่นชอบ
1. คลิกอัพ
บันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ ClickUp เป็นตัวเตือนที่ยอดเยี่ยมว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา เนื่องจากทั้งหมดถูกเขียนและเผยแพร่ภายใน ClickUp เองรวมถึงตัวอย่างนี้จากเดือนธันวาคม 2023 ด้วย 🎄
บันทึกการปล่อยของ ClickUp จัดเป็นไตรมาส ทำให้การนำทางไปยังการอัปเดตการปล่อยที่เฉพาะเจาะจงง่ายขึ้น บันทึกการปล่อยแต่ละรายการมีการอัปเดตข้อความพร้อมหัวข้อที่ชัดเจน ภาพหน้าจอแบบเคลื่อนไหวหรือ GIF และลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ผู้เป็นเจ้าของบันทึกการปล่อยและผู้มีส่วนร่วมก็ถูกระบุไว้เช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการรับผิดชอบ ความเป็นเจ้าของ และความโปร่งใส
2. แนวคิด
แนวทางของ Notion สำหรับบันทึกการปล่อยผลิตภัณฑ์มีรูปแบบคล้ายบล็อกมากกว่า โดยจะแสดงการอัปเดตล่าสุดอย่างครบถ้วนก่อนรายการอัปเดตก่อนหน้านี้ 📝
ทุกบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของ Notion จะมีชื่อเรื่องที่เป็นประโยชน์, ภาพหน้าจอหรือภาพประกอบ, และการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอัปเดตล่าสุด. แม้ว่าบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของพวกเขาจะสั้น แต่พวกเขาก็ให้รายละเอียดเพียงพอแก่ผู้ใช้ปลายทางเพื่อสำรวจคุณสมบัติใหม่หรือใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น.
3. สแล็ก
เนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากในหลายแอป Slack จึงได้แยกบันทึกการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ออกเป็นหมวดหมู่ตามแพลตฟอร์ม 📱
มาดูบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน Windows ของพวกเขาเป็นตัวอย่างกัน หน้าแรกชัดเจนและกระชับ พร้อมคำแนะนำให้คุณอัปเดตเพื่อปรับปรุงความปลอดภัย บันทึกการปล่อยเวอร์ชันของแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีตารางอยู่ที่ท้ายซึ่งแปลคำกล่าวสำคัญให้มีความหมายสำหรับผู้ใช้ปลายทาง นี่คือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารการอัปเดตทางเทคนิคในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
4. Google Chrome
บันทึกการปล่อยตัวของ Googleสำหรับ Chromeชัดเจน ง่าย และเข้าใจได้ไม่ยาก ทุกการอัปเดตยังส่งเสริมให้ผู้ใช้ส่งรายงานข้อบกพร่องหรือรายงานปัญหาหากพบเจอ 🐞
สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับบันทึกการปล่อยตัวของ Google Chrome คือมีสมาชิกทีมลงนามยืนยันทุกการอัปเดต. มันยอดเยี่ยมสำหรับการรับผิดชอบส่วนตัว, ความโปร่งใส, และความไว้วางใจ. คุณสามารถเห็นได้ว่าการอัปเดตนี้มาจากทีมผลิตภัณฑ์โดยตรง.
5. โซโฮ
ทีมงานที่ Zoho ใช้แนวทางที่เน้นภาพมากขึ้นในการแชร์บันทึกการปล่อยเวอร์ชันของพวกเขา—โดยจัดเรียงในรูปแบบไทม์ไลน์ 📅
การเรียกดูบันทึกการเผยแพร่ของ Zohoจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา ด้วยมุมมองไทม์ไลน์ที่สนุกสนานและใช้งานได้จริง บันทึกการเผยแพร่จะมีชื่อเรื่องและสรุปที่ชัดเจน คุณสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ทำให้การเผยแพร่เป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือบันทึกการเผยแพร่
คุณสามารถเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณในเครื่องมือประมวลผลคำใดก็ได้และเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของคุณด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม วิธีนี้อาจใช้เวลานาน นอกจากนี้ยังยากต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องทำงานในปริมาณมาก เนื่องจากมีโอกาสที่กระบวนการทำงานจะถูกรบกวนได้บ่อยครั้ง
สิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการการปล่อย
สิ่งที่ควรพิจารณาในเครื่องมือบันทึกการเผยแพร่
ขณะที่คุณกำลังค้นหาเครื่องมือจัดการการปล่อยเวอร์ชันที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก มีบางสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- คุณสมบัติ: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติที่ฉันต้องการสำหรับการเผยแพร่บันทึกการเผยแพร่หรือไม่?
- การผสานรวม: เครื่องมือหรือแอปนี้สามารถใช้งานร่วมกับสิ่งที่ฉันใช้อยู่แล้วได้หรือไม่?
- ความสะดวกในการใช้งาน: แอปใช้งานง่ายหรือไม่? ทีมทั้งหมดของฉันสามารถได้รับการฝึกอบรมให้ใช้ได้หรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือนี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? มีแผนฟรีให้บริการหรือไม่?
คำถามเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าคุณต้องการอะไรมากที่สุดและองค์ประกอบใดที่ไม่สำคัญต่อคุณมากนัก ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบเครื่องมือบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ตรงกับเป้าหมายของคุณได้อย่างเหมาะสม
ใช้ ClickUp เพื่อเขียนและเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชันของคุณเอง
ไม่เหมือนกับหมวดหมู่ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีเครื่องมือมากมายออกแบบมาเพื่อสร้างและเผยแพร่ changelog หรืออัปเดตเวอร์ชันโดยเฉพาะ แต่สำหรับเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนั้น มีน้อยมาก นอกเหนือจากเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะแล้ว ยังมีเครื่องมือหนึ่งที่เราคิดว่าคุณควรพิจารณา—ClickUp นี่คือเหตุผล
หากคุณกำลังใช้ ClickUpสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์และการจัดการงานอยู่แล้ว มันก็สมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่จะทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการบันทึกการเผยแพร่ของคุณด้วยเช่นกัน
รวบรวมข้อมูล, สื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณ, และค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานภายในเครื่องมือเดียว เมื่อคุณมีข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการแล้ว, ใช้ClickUp Docsเพื่อเริ่มเขียนบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและกระชับ
เข้าถึงClickUp AIได้โดยตรงภายในเอกสาร ClickUp ของคุณ ฟีเจอร์นี้แนะนำผู้ช่วย AI ส่วนบุคคลเพื่อช่วยระดมความคิด เขียนหรือแก้ไขข้อความ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียนบันทึกการเผยแพร่ของคุณ
สำหรับทีมที่ยังไม่ได้ใช้ ClickUp มันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณเลือกใช้ ใช้ ClickUp เพื่อเขียน แก้ไข และเผยแพร่บันทึกการปล่อยเวอร์ชัน และเป็นศูนย์กลางในการจัดการงานทั้งหมดของคุณ ✅
ลองเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันด้วย ClickUp วันนี้
ส่วนผสมสำคัญในการเขียนบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ดีขึ้นคือความเรียบง่าย. ให้การอัปเดตของคุณสั้น ชัดเจน และมีประโยชน์—พร้อมเพียงรายละเอียดที่ผู้ใช้ปลายทางของคุณต้องการ.
สำหรับวิธีที่ดีกว่าในการจัดการเวิร์กโฟลว์การจัดการผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณลองใช้ ClickUp ฟรี ClickUp ช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้น ร่างบันทึกการเผยแพร่ และเผยแพร่ในบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ใช้งานง่าย ทั้งหมดนี้จากที่เดียว 🧰