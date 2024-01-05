10 หนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงการทำงานของคุณในปี 2025

ด้วยแรงกดดันที่ต้องทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง การหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจึงกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
สมาคมจิตวิทยาอเมริกันพบว่า71% ของผู้เชี่ยวชาญรู้สึกเครียดระหว่างวันทำงาน ทำให้การรักษาระดับประสิทธิภาพท่ามกลางความต้องการที่ต่อเนื่องเป็นเรื่องท้าทาย
ปัญหาเช่น การเลื่อนงาน การรับข้อมูลมากเกินไป และการจัดการเวลาที่ไม่ดี ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน. สิ่งนี้นำไปสู่ความเครียดและความวิตกกังวล หรืออาจทำให้คุณคิดถึงการเปลี่ยนงาน ตามที่ระบุไว้ในแบบสำรวจข้างต้น.
อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดอยู่แค่การตระหนักถึงอุปสรรคเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเตรียมความพร้อมด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นอีกด้วย
เราได้รวบรวมหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว เลือกหนังสือที่ตรงกับความต้องการของคุณเพื่อเรียนรู้เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญและความจริงที่เรียบง่ายอย่างน่าประหลาดใจเบื้องหลังผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
10 อันดับหนังสือแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. วิธีเป็นนินจาแห่งความมีประสิทธิผล: กังวลน้อยลง ประสบความสำเร็จมากขึ้น และใช้ชีวิตตามที่คุณทำ โดย เกรแฮม อัลคอตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เกรแฮม อัลคอต
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 11 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 368
- คะแนน: 4. 4/5 (Amazon) 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 4/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
ในหนังสือของเขา, เกรแฮม อัลคอต ผู้ก่อตั้ง Think Productive เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการความสนใจต่อประสิทธิภาพการทำงาน เขาเน้นไปที่สมการ: "เวลา + ความสนใจที่ถูกต้องและการมุ่งเน้น = งานที่เสร็จสิ้น"
Allcot แนะนำแนวคิดการเป็น 'นินจาแห่งความมีประสิทธิผล' โดยเน้นย้ำคุณสมบัติต่างๆ เช่น การรักษาจิตใจที่สงบ การตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการทำงาน และการใช้วิธีการทำงานที่ผ่านการขัดเกลาแล้วเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีนิสัยผัดวันประกันพรุ่งเรื้อรัง ผู้ที่ทำหลายสิ่งพร้อมกัน และผู้ที่ถูกงานในกล่องข้อความเข้าท่วมท้น โดยให้คำแนะนำและเทคนิคที่จะช่วยให้คุณรักษาความสงบ จบงานของคุณ และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจกรรมที่มีประสิทธิผลแทนที่จะผัดวันประกันพรุ่ง
Allcot เปิดตัวโมเดล CORD (จับและรวบรวม, จัดระเบียบ, ทบทวน, ลงมือทำ) ในฐานะอาวุธลับของนินจาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมแบ่งปันคำแนะนำและแบบฝึกหัดที่นำไปใช้ได้จริง เพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญเทคนิคเหล่านี้
"ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกป้องและใช้ความสนใจของคุณ"
"ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกป้องและใช้ความสนใจของคุณ"
วิธีเป็นนินจาที่มีประสิทธิภาพ ข้อสรุปสำคัญ
- ความสนใจของคุณคือสกุลเงินที่มีค่า จงใช้มันอย่างชาญฉลาด
- วิธีที่ดีที่สุดในการทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงคือการลงมือทำ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"นี่คือหนังสือที่ฉันชื่นชอบที่สุดนับตั้งแต่ Getting Things Done ของ David Allen เทคนิคง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณจัดการกับความวุ่นวายในหัวและนำมันเข้าสู่ระบบที่เชื่อถือได้ ฉันชอบการเปรียบเทียบต่างๆ เช่น การคิดล่วงหน้าว่าจะทำงานอย่างไร เพื่อให้การทำงานนั้นง่ายเหมือนกับการวางเชอร์รี่บนพาย"
2. การทำงานเชิงลึก: กฎแห่งความสำเร็จที่มุ่งเน้นในโลกที่วุ่นวาย โดย คาล นิวพอร์ต
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: แคล นิวพอร์ต
- ปีที่ตีพิมพ์: 2016
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 304
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
'Deep Work' โดย Cal Newport เป็นการดำดิ่งที่น่าสนใจสู่โลกแห่งประสิทธิภาพในยุคที่ทุกอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
นิวพอร์ตเสนอว่า การประสบความสำเร็จในโลกที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบันต้องอาศัยการทำงานอย่างเข้มข้น—ปราศจากสิ่งรบกวนและมีสมาธิอย่างสูง
ในตอนต้นของหนังสือ นิวพอร์ตได้แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างการทำงานเชิงลึกและการทำงานเชิงตื้น โดยใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อแนะนำคุณในการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานเชิงลึกเพื่อให้บรรลุความสำเร็จที่มุ่งเน้น
ส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้นำเสนอกลยุทธ์สำหรับคุณในการพัฒนา습관การทำงานอย่างลึกซึ้ง รวมถึงหลักการ 4Dx (4 หลักการของการดำเนินการ) เช่น
- ทำงานอย่างลึกซึ้ง
- ยอมรับความเบื่อหน่าย
- เลิกใช้สื่อสังคมออนไลน์
- ระบายน้ำออกจากบริเวณน้ำตื้น
เมื่อถึงตอนจบ คุณจะมีแรงบันดาลใจที่จะทุ่มเทเวลาให้กับงานที่มีความหมายมากขึ้น และพัฒนา습관ที่มีประสิทธิผลผ่านการประสบความสำเร็จอย่างมุ่งมั่น
"สิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสนใจและสิ่งที่เราเลือกที่จะเพิกเฉย—ล้วนมีบทบาทในการกำหนดคุณภาพชีวิตของเรา"
"สิ่งที่เราเลือกที่จะให้ความสนใจและสิ่งที่เราเลือกที่จะเพิกเฉย—ล้วนมีบทบาทในการกำหนดคุณภาพชีวิตของเรา"
ประเด็นสำคัญจาก Deep Work
- การทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการเสียสมาธิคือศัตรูของประสิทธิภาพในการทำงาน
- การจัดตารางเวลาทั้งงานและเวลาว่างเป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นฟูพลังงาน
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"อ่านได้ดีมาก พร้อมกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างสภาวะการทำงานอย่างลึกซึ้งได้อย่างต่อเนื่อง ผมจะนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ต่อไปในอนาคต"
3. จัดระเบียบวันพรุ่งนี้ในวันนี้: 8 วิธีปรับความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและชีวิต โดย ดร. เจสัน เซลค์ และ ทอม บาร์โทว์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ดร. เจสัน เซลค์ และ ทอม บาร์โทว์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2015
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 240
- คะแนน: 4. 7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
- 4. 7/5 (Amazon)
- 4/5 (Goodreads)
ในหนังสือ 'จัดระเบียบวันพรุ่งนี้วันนี้' ดร. เจสัน เซลค์ และ ทอม บาร์โทว์ นำเสนอคู่มือที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามเพื่อสำรวจนิสัยที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพแปดประการในการปรับรูปแบบความคิดของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ปราศจากความเครียดทั้งในการทำงานและชีวิต
ด้วยพื้นฐานจากกีฬา จิตวิทยา และการเงิน ผู้เขียนได้นำเสนอคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง ตัวอย่างจากชีวิตจริง และแนวทางในการพัฒนาตนเอง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณปลูกฝังนิสัยที่ดี ติดตามความก้าวหน้าในแต่ละวัน และพัฒนาทักษะการสื่อสาร
หนังสือเพิ่มประสิทธิภาพเล่มนี้ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง หากคุณกำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคการจัดระเบียบ
"ความยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถหรือไม่ยอมทำอย่างสม่ำเสมอ กล่าวอย่างง่าย ๆ ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม แต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอ"
"ความยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำสิ่งที่ผู้อื่นไม่สามารถหรือไม่ยอมทำอย่างสม่ำเสมอ กล่าวอย่างง่าย ๆ ความสำเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นคนฉลาดเฉียบแหลม แต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอ"
จัดระเบียบวันพรุ่งนี้ในวันนี้ หัวข้อสำคัญ
- ส่งเสริมนิสัยในการสร้างกิจวัตรและระบบเพื่อชีวิตที่มีสมาธิ
- ยอมรับความเป็นเอกลักษณ์ของคุณและหลีกเลี่ยงข้อแก้ตัวเพื่อโดดเด่นและประสบความสำเร็จ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว:
"นี่คือหนึ่งในหนังสือพัฒนาตนเองที่ดีที่สุดที่ฉันเคยอ่านมา! มันช่วยฉันที่ทำงานกับการผัดวันประกันพรุ่งและการจัดระเบียบแล้ว! นี่คือหนังสือที่ฉันต้องอ่านซ้ำทุกปี!"
4. วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง: คู่มือง่าย ๆ สำหรับการควบคุมงานที่ยากและทำลายนิสัยการผัดวันประกันพรุ่ง โดย เอส. เจ. สก็อตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอส. เจ. สก็อตต์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 158
- คะแนน: 4. 2/5 (Amazon) 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 7/5 (Goodreads)
'วิธีหยุดผัดวันประกันพรุ่ง' คือเพื่อนคู่ใจของคุณในการกำจัดนิสัยชอบผัดวันให้สิ้นซาก ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผัดวันบ้างเป็นครั้งคราว หรือเป็นมืออาชีพที่ทิ้งงานไว้จนถึงนาทีสุดท้าย หนังสือเล่มนี้พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
ผ่านงานชิ้นนี้ เอส. เจ. สก็อตต์ ได้วางแนวทางที่เรียบง่ายและเป็นขั้นตอนเพื่อจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งในทุกๆ ด้านของชีวิตคุณ เขาไม่ได้แค่พูดถึงมันเท่านั้น แต่ยังลงลึกถึงสาเหตุที่ทำให้การผัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรง—ลองคิดถึงเกรดที่ไม่ดี ประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และแม้กระทั่งปัญหาทางการเงิน
หนังสือเล่มนี้สอนนิสัยต่อต้านการผัดวันประกันพรุ่งและมอบเคล็ดลับสำหรับชีวิตประจำวัน เช่น กฎ 25-5 เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงจูงใจ และวิธีปฏิเสธอย่างสุภาพโดยไม่ทำให้บรรยากาศเสีย
"ยิ่งใช้เวลามากและใช้ความพยายามมากในการทำงานหนึ่งงาน ก็ยิ่งยากที่จะเริ่มต้น"
"ยิ่งใช้เวลามากและใช้ความพยายามมากในการทำงานหนึ่งงาน ก็ยิ่งยากที่จะเริ่มต้น"
วิธีหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง บทสรุปสำคัญ
- ทำกิจวัตรการทบทวนประจำวันเป็นเวลา 5-10 นาที
- รับผิดชอบงานของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือที่มีประโยชน์และให้ความบันเทิงอย่างน่าชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเองที่ยังคงค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจผู้อ่านด้วยคำแนะนำที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเกี่ยวกับวิธีการสร้างนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ"
5. 7 นิสัยสู่ความสำเร็จที่โดดเด่น: บทเรียนทรงพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดย สตีเฟน อาร์ โควีย์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: สตีเฟน อาร์. โควีย์
- ปีที่ตีพิมพ์: 1989
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 15 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 381
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
ตีพิมพ์ในปี 1989 และมียอดขายมากกว่า 25 ล้านเล่ม "7 นิสัยสู่ความยอดเยี่ยม" โดยโคฟีย์ เป็นคู่มือที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด
โคฟีย์มุ่งเน้นที่ 'จริยธรรมแห่งคุณลักษณะ' และมอบนิสัย 7 ประการที่จะช่วยให้คุณก้าวจากความพึ่งพาไปสู่การพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ที่นี่ไม่มีทางลัดหรือวิธีแก้ไขแบบทันทีทันใด โคฟีย์เน้นที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระยะยาวและการเปลี่ยนมุมมองของคุณ เพื่อนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จส่วนบุคคล
หนังสือเล่มนี้ให้กรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ และนำเสนอบทเรียนสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟูตนเอง รวมถึงระบุพื้นที่สำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล
"กุญแจสำคัญไม่ใช่การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่อยู่ในตารางเวลาของคุณ แต่คือการจัดตารางเวลาให้กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ"
"กุญแจสำคัญไม่ใช่การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่อยู่ในตารางเวลาของคุณ แต่คือการจัดตารางเวลาให้กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ"
7 นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จสูง
- มุ่งเน้นที่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้มากกว่าสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้
- ตัดสินใจและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
หนังสือของโคฟีย์ไม่เพียงแต่เป็นคู่มือปฏิบัติเพื่อสร้างนิสัยที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับวิธีที่การเลือกของคุณ ทั้งทางกายภาพและจิตใจ สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางของคุณให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ บ่อยครั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านิสัยประจำวันของเราคืออะไร เราเพียงแค่ดำเนินชีวิตต่อไปโดยไม่คิดถึงบางตัวเลือกของเรา แต่การอ่านหนังสือของโคฟีย์จะนำทั้งนิสัยส่วนตัวและนิสัยในการทำงานของคุณมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
6. ความจำเป็น: การแสวงหาอย่างมีวินัยในสิ่งที่น้อยลง โดย เกร็ก แมคควิน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เกร็ก แมคคีออน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้นถึงระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 272
- คะแนน: 4. 1/5 (Goodreads) 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลล้นหลามและตัวเลือกมากมายนับไม่ถ้วน หนังสือของเกร็ก แมคคีออน กระตุ้นให้คุณตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป และมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณูปการที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อสิ่งที่สำคัญ—การแสวงหาสิ่งที่น้อยลงอย่างมีวินัย
หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดหลักห้าประการ โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าของการปล่อยวางความพยายามที่จะทำทุกอย่าง และเปิดรับแนวคิดแห่งความเรียบง่ายที่เน้นสิ่งสำคัญเท่านั้น หนังสือส่งเสริมให้แทนที่ข้อสันนิษฐานที่ผิดพลาดด้วยความจริงพื้นฐานสามประการ ได้แก่
- ฉันเลือกสิ่งที่ฉันทำ
- มีเพียงไม่กี่สิ่งที่มีความหมาย
- ฉันสามารถทำทุกอย่างได้ แต่ไม่สามารถทำทุกอย่างได้
นี่ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการจัดการเวลาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบทั่วไป แต่เป็นระเบียบวินัยที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณระบุสิ่งที่สำคัญจริง ๆ ในชีวิตของคุณ และหากคุณกำลังมองหาเส้นทางที่ชัดเจนสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเติมเต็มชีวิตโดยปราศจากความเครียด ขอแนะนำให้อ่าน Essentialism เพื่อผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย
"บางครั้งสิ่งที่คุณไม่ทำก็สำคัญพอๆ กับสิ่งที่คุณทำ"
"บางครั้งสิ่งที่คุณไม่ทำก็สำคัญพอๆ กับสิ่งที่คุณทำ"
ประเด็นสำคัญของการคิดแบบแก่นแท้
- กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในชีวิตของคุณ
- ทำให้น้อยลงแต่ให้ดีขึ้น
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้จะท้าทายให้คุณทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของคุณและกำจัดสิ่งอื่นออกไป เป้าหมายคือ "น้อยแต่ดีกว่า" ซึ่งบรรลุได้โดยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญไม่กี่อย่าง ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยมากมาย"
7. ฟรีเพื่อโฟกัส โดย ไมเคิล ไฮแอท
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: ไมเคิล ไฮแอตต์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2019
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 8 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 250
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 1/5 (Goodreads)
คุณกำลังมองหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพเพื่อชี้แจงลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่งานของคุณอยู่หรือไม่? ไมเคิล ไฮแอท มีคำตอบให้คุณ!
'Free to Focus' แนะนำแนวทางที่ปฏิวัติวงการในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยท้าทายความเชื่อทั่วไปที่ว่าการเพิ่มประสิทธิภาพคือการทำมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
ด้วยระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 25,000 คน สูตรสามขั้นตอนของไฮแอท—หยุด, ตัด, ทำ—จะนำทางคุณในการกรองงาน, กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น, จัดการกับการขัดจังหวะ, และกำหนดขอบเขตเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวน หนังสือที่เปลี่ยนเกมนี้จะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณมากขึ้นในขณะที่ลดความเครียด
"หากคุณต้องการที่จะควบคุมตารางเวลาของคุณได้, เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของคุณ, และสร้างขอบเขตในชีวิตของคุณสำหรับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ, คุณต้องเรียนรู้วิธีการโฟกัส"
"หากคุณต้องการที่จะควบคุมตารางเวลาของคุณได้, เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของคุณ, และสร้างขอบเขตในชีวิตของคุณสำหรับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ, คุณต้องเรียนรู้วิธีการโฟกัส"
ประเด็นสำคัญจาก Free to Focus
- เรียนรู้พลังของคำว่า "ใช่" หรือ "ไม่" เพื่อมุ่งเน้นได้ดีขึ้น
- วางแผนชีวิตของคุณก่อน แล้วปรับการทำงานให้เข้ากับเป้าหมายการใช้ชีวิตของคุณ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"เส้นทางที่ง่ายที่สุดในการมีเวลามากขึ้นกับคนที่เรารักและสิ่งที่เรารัก!"
8. Scrum: ศิลปะของการทำงานให้เสร็จสองเท่าในเวลาครึ่งหนึ่ง โดย เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 7 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 258
- คะแนน: 4. 6/5 (Amazon) 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
- 4. 6/5 (Amazon)
- 4. 2/5 (Goodreads)
'สครัม' โดย เจฟฟ์ ซัทเธอร์แลนด์ ไม่ได้หมายถึงเพียงการจัดรูปแบบในกีฬา รักบี้เท่านั้น แต่เป็นกรอบการทำงานของทีมที่สร้างขึ้นในปี 1993 ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการการทำงานร่วมกัน หนังสือเล่มนี้สำรวจปรัชญาและการประยุกต์ใช้ที่หลากหลายของสครัมที่เกินกว่าเทคโนโลยีหรือสถานที่ทำงาน
ในหนังสือเล่มนี้ คุณจะได้เจาะลึกตัวอย่างจริงและกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าการนำ Scrum มาใช้สามารถปฏิวัติแนวทางของคุณได้อย่างไร ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งมอบผลลัพธ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไม่ว่าจะในธุรกิจ การศึกษา หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ หนังสือเล่มนี้ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าในการนำหลักการ Scrum มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าในเวลาที่น้อยลง
"Scrum Master ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการ จะถามคำถามสามข้อกับสมาชิกทีมแต่ละคน: 1. เมื่อวานนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้ทีมเสร็จสิ้น Sprint? 2. วันนี้คุณจะทำอะไรเพื่อช่วยให้ทีมเสร็จสิ้น Sprint? 3. มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการทำงานของทีม? แค่นั้น"
"Scrum Master ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกระบวนการ จะถามคำถามสามข้อกับสมาชิกทีมแต่ละคน: 1. เมื่อวานนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อช่วยให้ทีมเสร็จสิ้น Sprint? 2. วันนี้คุณจะทำอะไรเพื่อช่วยให้ทีมเสร็จสิ้น Sprint? 3. มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการทำงานของทีม? แค่นั้น"
ประเด็นสำคัญของการใช้ Scrum
- ระบบให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพคือการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่อธิบายเหตุผลของ Scrum แต่ยังทำเช่นนั้นด้วยตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นวิธีการนำ Scrum ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่มากกว่าปัญหาซอฟต์แวร์"
9. ผลผลิตสูงสุด: เพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ ลดเวลาทำงาน โดย โรเบิร์ต โพเซน
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: โรเบิร์ต โพเซน
- ปีที่ตีพิมพ์: 2012
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 10 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: เริ่มต้น
- จำนวนหน้า: 304
- คะแนน: 4. 1/5 (Amazon) 3. 6/5 (Goodreads)
- 4. 1/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (Goodreads)
- 4. 1/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (Goodreads)
ผ่านหนังสือที่อ่านง่ายเล่มนี้ ผู้เขียนมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด พร้อมทั้งสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ
ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในฐานะศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์บิสิเนสส์ และประธานกรรมการที่ประสบความสำเร็จของบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลก โรเบิร์ต โพเซน สนับสนุนให้เปลี่ยนจากการให้ความสำคัญกับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานไปสู่การให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ได้
แนวทางที่ตรงไปตรงมาของโพเซนช่วยให้กิจวัตรประจำวันง่ายขึ้น ให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมาย เสริมสร้างการตัดสินใจ และหลีกเลี่ยงการให้ความสนใจกับงานเล็กน้อยที่ไม่จำเป็น หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประสิทธิภาพการทำงานในอาชีพ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีการปฏิบัติได้จริงจากผู้ที่เข้าใจความซับซ้อนของการรักษาประสิทธิภาพในหลากหลายด้านของชีวิต 'Extreme Productivity' คือหนังสือที่คุณต้องอ่าน
"เพื่อนำไปใช้หลักการทั่วไปของการอ่านอย่างมีส่วนร่วม คุณควรทำตามกระบวนการสามขั้นตอน: 1. ทำความเข้าใจโครงสร้างของบทความ 2. อ่านบทนำและบทสรุป 3. อ่านผ่านหัวข้อย่อยของบทความ"
"เพื่อนำไปใช้หลักการทั่วไปของการอ่านอย่างมีส่วนร่วม คุณควรทำตามกระบวนการสามขั้นตอน: 1. ทำความเข้าใจโครงสร้างของบทความ 2. อ่านบทนำและบทสรุป 3. อ่านส่วนบนของย่อหน้า"
เคล็ดลับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ให้ความสำคัญกับงานที่มีผลกระทบสูงมากกว่างานที่มีความสำคัญต่ำ
- สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพโดยรวม
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"หนังสือที่เปลี่ยนชีวิต – หนังสือที่ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่การทำงานไปจนถึงการเล่น, ครอบครัว และเพื่อนฝูง. โพเซนครอบคลุมเรื่องราวมากมายด้วยคำแนะนำของเขา – และทั้งหมดล้วนเป็นประโยชน์. หนังสือที่ยอดเยี่ยม และหนังสือที่จะอยู่ในลิสต์ที่ดีที่สุดของฉัน."
10. 23 นิสัยต่อต้านการผัดวันประกันพรุ่ง: วิธีหยุดขี้เกียจและสร้างผลลัพธ์ในชีวิตของคุณ โดย เอส. เจ. สก็อตต์
เกี่ยวกับหนังสือ
- ผู้แต่ง: เอส. เจ. สก็อตต์
- ปีที่ตีพิมพ์: 2014
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง
- ระดับที่แนะนำ: ระดับกลาง
- จำนวนหน้า: 116
- คะแนน: 4. 2/5 (Amazon) 3. 6/5 (AbeBooks)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (AbeBooks)
- 4. 2/5 (Amazon)
- 3. 6/5 (AbeBooks)
เคยจับตัวเองพูดว่า 'ฉันจะทำมันทีหลัง' ไหม? หนังสือเล่มนี้อยู่ที่นี่เพื่อเปลี่ยนสิ่งนั้น
สก็อตต์ตระหนักถึงความยากลำบากในชีวิตประจำวันของการเลื่อนงานสำคัญออกไป ซึ่งนำไปสู่ความเครียดและงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กุญแจสำคัญคือการพัฒนา 'กรอบความคิดต่อต้านการผัดวันประกันพรุ่ง' ผ่านนิสัยการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นรูปธรรมและถูกต้อง ซึ่งส่งเสริมการกระทำอย่างต่อเนื่องและป้องกันความเครียด
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสร้างนิสัยที่ดีซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ และเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นการกระทำ
"การหยุดผัดวันประกันพรุ่งนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย จริง ๆ แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่สร้างนิสัยแบบเดียวกับที่คนประสบความสำเร็จมากมายใช้กัน และทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ"
"การหยุดผัดวันประกันพรุ่งนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย จริง ๆ แล้ว สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่สร้างนิสัยแบบเดียวกับที่คนประสบความสำเร็จมากมายใช้กัน และทำให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ"
23 นิสัยต่อต้านการผัดวันประกันพรุ่ง ข้อสรุปสำคัญ
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และสร้างแรงผลักดัน
- มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"สำหรับอ่านอย่างรวดเร็วพร้อมคำแนะนำดี ๆ หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคและขั้นตอนต่าง ๆ ในการหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง"
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ประโยชน์ของการอ่านหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนั้นไม่ได้จำกัดเพียงแค่การได้งานมากขึ้นหรือการพัฒนา습관ที่ดีเท่านั้น หนังสือเหล่านี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าซึ่งมอบความรู้เชิงลึก กลยุทธ์ และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการอ่านหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน:
- ทักษะการจัดการเวลา: เรียนรู้วิธีจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหนังสือเหล่านี้ซึ่งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบล็อกเวลา การจัดลำดับความสำคัญ และการสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ทำงานให้สำเร็จอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวัน ด้วยเทคนิคที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในการปรับกระบวนการทำงานให้เรียบง่ายและบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า
- การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ: หนังสือเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพหลายเล่มส่งเสริมให้ผู้อ่านมีทัศนคติเชิงบวกและเชิงรุกต่อความท้าทาย โดยมองว่าอุปสรรคเป็นโอกาสในการเติบโต การเปลี่ยนแปลงมุมมองนี้ช่วยให้คุณมีชีวิตที่เติมเต็มและพัฒนาทัศนคติที่มุ่งเน้นการเติบโต
- ปรับปรุงการจดจ่อและความตั้งใจ: เพิ่มการจดจ่อและความตั้งใจของคุณด้วยหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นำไปสู่การมีส่วนร่วมกับงานและความจำที่ดีขึ้น
- มุมมองสู่ความสำเร็จ: หนังสือเหล่านี้ให้ภาพรวมที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความคิดของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ และนำเสนอแนวคิดที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
นั่นคือคำแนะนำทั้งหมดของเรา! เราทราบดีว่าความรู้เป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานสามารถส่งผลอย่างมากต่อทั้งงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ ช่วยให้คุณกำจัดสิ่งที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานได้
แล้วทำไมไม่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นล่ะ? เสริมศักยภาพของคุณด้วยแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิผลและการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
คลิกอัพ
ClickUpคือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียวอย่างราบรื่น
ตั้งแต่การระดมความคิด จัดการรายการที่ต้องทำ ไปจนถึงการปรับแต่งกระบวนการและทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUpตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ แพลตฟอร์มครบวงจรนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยมุมมองแบบกำหนดเอง ระบบอัตโนมัติด้วยAI ของ ClickUpและฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ ClickUp
- การจัดการงานแบบรวมศูนย์: จัดการงานของคุณด้วยClickUp Tasks สร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแต่งรายละเอียดงานย่อย กำหนดวันที่ครบกำหนด และมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ
- จัดลำดับความสำคัญของงาน: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานจาก ClickUpด้วยธงความสำคัญสี่ระดับ (ด่วน, สูง, ปกติ, ต่ำ) คุณสามารถสื่อสารความเร่งด่วนและความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระบวนการบริหารโครงการที่ราบรื่นยิ่งขึ้น ตั้งค่าตัวกรองตามวันที่ครบกำหนดและความสำคัญ มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดในกระบวนการทำงานของคุณ จัดตารางเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง
- รายการสิ่งที่ต้องทำแบบไดนามิก: รักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpที่ช่วยให้จัดการงานได้ข้ามอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงได้ตลอดเวลา ตัวเลือกการปรับแต่ง รวมถึงการจัดรูปแบบและการเชื่อมโยงงาน มอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะแม่แบบรายการตรวจสอบช่วยให้คุณประหยัดเวลาและดำเนินการงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย ทำให้ฟีเจอร์นี้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการงานทั้งหมดของคุณอย่างเป็นระบบ
- การติดตามเวลาอัจฉริยะ:ใช้ฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการจัดการเวลา ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป – ติดตามเวลาอย่างรวดเร็ว ตั้งค่าประมาณการ และจดบันทึก ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเดสก์ท็อป มือถือ หรือเบราว์เซอร์ มีตัวจับเวลาทั่วโลกที่ช่วยให้คุณสลับระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย ยังมีมากกว่านั้น – ClickUp ซิงค์ได้อย่างราบรื่นกับแอปติดตามเวลาที่คุณชื่นชอบ เช่น Toggl และ Harvest และช่วยให้คุณเป็นระเบียบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น บันทึก ฉลาก และการติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงขึ้นสู่ระดับใหม่
คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ความรู้คือพลัง ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือเหล่านี้เพื่อสร้างนิสัยที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จ และประสบความสำเร็จทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนนี้
ตอนนี้คุณมีความรู้และเครื่องมือแล้วลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแม่แบบแผนงานประจำวัน และการเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ นำสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปปฏิบัติจริงกับ ClickUp!