25 ตัวชี้วัด KPI สำหรับเอเจนซี่การตลาดที่ควรติดตามในปี 2025

ลูกค้าหลักของคุณได้ลงนามในข้อตกลงระยะยาวกับเอเจนซี่การตลาดของคุณ และแคมเปญของคุณได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ นี่ถือเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม แต่คุณอาจสงสัยว่าคุณจะสามารถทำได้ดีกว่านี้หรือไม่
ตัวอย่างเช่น คุณทราบหรือไม่ว่าลูกค้าของคุณมาจากที่ไหน? ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่แต่ละรายคือเท่าไร? งบประมาณการตลาดของคุณเมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เป็นอย่างไร? และท้ายที่สุด ความพยายามทางการตลาดของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำหรือไม่?
ในการตอบคำถามเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูล อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทุกแง่มุมขององค์กรอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเรื่องที่หนักหนา นี่คือจุดที่การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สามารถช่วยคุณได้
KPIs คือหลักนำทางบนแผนที่การตลาดของคุณ การกำหนด KPIs หมายถึงการแบ่งเป้าหมายขององค์กรออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งกำหนดโดยตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การติดตาม KPIs ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังทำได้เกินกว่าที่ตั้งไว้ บรรลุเป้าหมาย หรือต่ำกว่าเป้าหมาย และทำการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้เส้นทางสู่ความสำเร็จมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในโพสต์นี้ เราจะอธิบาย KPI สำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมแบ่งปัน 25KPI การตลาดที่จำเป็น วิธีการติดตาม และวิธีการใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อให้บริการลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น รักษาลูกค้าไว้ และทำให้ทีมการตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์การเติบโตทางธุรกิจที่ดีขึ้นและเพิ่มรายได้
ประโยชน์ของการติดตาม KPI ของเอเจนซีการตลาด
พิจารณาตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของเอเจนซี่การตลาด ซึ่งเป็นชุดของตัวชี้วัดเพื่อประเมินสุขภาพของเอเจนซี่ของคุณ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเป็นตัวเลขที่สำคัญซึ่งคุณควรวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่าความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซี่ของคุณอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่
ประโยชน์ของการติดตามตัวชี้วัด KPIคือ:
- การตรวจสอบภาพรวมก่อนเริ่มแคมเปญ: ด้วยKPI ทางการตลาด ทีมการตลาดและทีมขายจะทราบถึงเป้าหมายของตน มีแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญอย่างเหมาะสม
- การวิเคราะห์หลังแคมเปญ: ใช้ตัวชี้วัดทางการตลาด (KPIs) เพื่อระบุเป้าหมายที่คุณทำได้เกินกว่าที่ตั้งไว้ และเป้าหมายที่คุณทำได้ไม่ถึง จากนั้นใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อปรับปรุงแก้ไขเมื่อแคมเปญสิ้นสุดลง
- วัดผลตอบแทนจากการลงทุน: วัดต้นทุนและผลลัพธ์ของกลยุทธ์ที่นำมาใช้เพื่อวัดและเพิ่ม ROI เมื่อคุณทราบต้นทุนโครงการที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับต้นทุนที่ประมาณการไว้ จะทำให้การคาดการณ์ความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซี่ง่ายขึ้น
- ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า: ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เช่น อัตราการสูญเสียลูกค้า แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ไม่ดี นี่เป็นสัญญาณว่าหน่วยงานจำเป็นต้องมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้า (CLV)
ดังนั้น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่คุณควรติดตามคืออะไร? มาดูกัน
25 KPI สำหรับเอเจนซี่การตลาด
นี่คือ 25 KPI การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อช่วยคุณติดตามและจัดการประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ และปรับแต่งงบประมาณให้เหมาะสม
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของลูกค้า
1. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
มูลค่าตลอดอายุลูกค้าหมายถึงรายได้รวมที่คุณคาดหวังได้จากลูกค้าหนึ่งรายตลอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณ โดยเปรียบเทียบรายได้กับอายุการใช้งานที่คาดการณ์ไว้
ค่า CLV สูงบ่งชี้ว่าหน่วยงานของคุณมีความสามารถในการค้นหาและรักษาลูกค้าใหม่ได้ดี
หากค่า CLV ต่ำ ให้เริ่มดำเนินการแก้ไข เช่น การมีผู้จัดการโครงการเฉพาะ การปรับปรุงการขายข้ามและการขายเพิ่ม การจัดตั้งโปรแกรมพันธมิตรหรือการแนะนำลูกค้า
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า = มูลค่าของลูกค้า X อายุการใช้งานเฉลี่ยของลูกค้า
ความสำคัญของคุณค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
- ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า: ใช้ตัวชี้วัดมูลค่าตลอดอายุของลูกค้าเพื่อปรับปรุงความภักดีของลูกค้าและการบอกต่อแบบปากต่อปากเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการขาย
- ให้ข้อมูลเชิงลึกในการปรับปรุงบริการของคุณ: ระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อเพิ่มความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าโดยใช้ตัวชี้วัด CLV
2. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
KPI ของหน่วยงาน CAC คือ ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดทั้งหมดในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด
นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินความสามารถในการทำกำไรของเอเจนซีการตลาดดิจิทัลของคุณ เนื่องจากมันเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่กับจำนวนลูกค้าที่ได้มา
เปรียบเทียบ CAC กับ LTV โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าของคุณอยู่กับคุณมาเป็นเวลานาน เพื่อทำความเข้าใจความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของคุณให้ดียิ่งขึ้น
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) = ต้นทุนการขายและการตลาดทั้งหมด / จำนวนลูกค้าที่ได้มา
วิธีปรับปรุง CAC?
- ลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการเปลี่ยนแปลง (CRO): ทดสอบข้อความบนเว็บไซต์และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจง่าย ปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือ และใช้การทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุด
- ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ: ระบบ CRM หรือซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจรสามารถช่วยคุณดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น, มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา, และดูแลพวกเขาจนกระทั่งพวกเขากลายเป็นลูกค้า
3. อัตราการเปลี่ยนแปลง
การแปลง (Conversion) หมายถึงการที่ลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือดำเนินการตามที่คุณต้องการให้ทำหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การแปลงอาจรวมถึงการขอเดโม, การสมัครสมาชิกจดหมายข่าว, และการซื้อบริการการตลาดครั้งแรกของคุณ
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การตลาดของคุณ
อัตราการเปลี่ยนแปลง = (จำนวนการเปลี่ยนแปลง/จำนวนการโต้ตอบทั้งหมด) X 100
ความสำคัญของการทราบอัตราการแปลง
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่องทางการตลาด: หากคุณกำลังดำเนินแคมเปญกับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ในทุกช่องทาง อัตราการแปลงสามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดความคาดหวังของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ในระดับที่กว้างขึ้น และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแคมเปญ
- เปิดเผยช่องทางที่มีผลกระทบมากที่สุด: ใช้การวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดว่าช่องทางใดมีประสิทธิภาพมากกว่าในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้าของคุณ
4. อัตราการสูญเสียลูกค้า
อัตราการสูญเสียลูกค้า (Churn Rate) วัดจำนวนลูกค้าที่หยุดทำธุรกิจกับคุณในช่วงเวลาหนึ่ง อัตราการสูญเสียลูกค้าที่สูงบ่งชี้ถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่ลดลง KPI นี้มีผลกระทบต่ออัตรากำไรสุทธิ เนื่องจากคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเดิมไว้
อัตราการสูญเสียลูกค้า = (ลูกค้าที่สูญเสียไป/จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ ต้นงวด) X 100
ความสำคัญของการติดตามอัตราการสูญเสียลูกค้า
- เข้าใจปัจจัยเบื้องหลังการสูญเสียลูกค้า: อัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณควรมีความคงที่โดยทั่วไป ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปกติ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณเพิ่มค่าธรรมเนียมรายปี คุณอาจพบว่าลูกค้าบางรายย้ายไปยังเอเจนซีอื่นหรือลดขนาดการมีส่วนร่วม
5. อัตราการขายเพิ่ม
การขายเพิ่มให้กับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนั้นมีความคุ้มค่าและตรงไปตรงมามากกว่าการขายให้กับลูกค้าใหม่ อัตราการขายเพิ่มคำนวณจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ยอมรับข้อเสนอในการซื้อสินค้าที่มีราคาสูงกว่า การอัปเกรด หรือการเพิ่มสินค้าเสริม เทียบกับจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่คุณนำเสนอข้อเสนอนั้นให้
อัตราการขายเพิ่ม = (จำนวนการขายเพิ่มที่ประสบความสำเร็จ / จำนวนครั้งทั้งหมดที่พยายามขายเพิ่ม) X 100
6. การเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทการตลาดดำเนินการแคมเปญหลายแคมเปญเพื่อหาลูกค้าใหม่สำหรับบริการของพวกเขา ประเมินประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญตามจำนวนผู้มาเยือน ความสนใจที่แสดงออก และที่สำคัญที่สุดคือจำนวนลูกค้าที่ได้มา
การเข้าร่วมงานเป็น KPI ที่มีคุณค่าซึ่งจะช่วยให้คุณประเมินได้ว่างานนั้นบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมหรือไม่
ตัวชี้วัดทางการเงิน
7. รายได้ประจำเดือน (MRR)
รายได้ประจำเดือนที่เกิดขึ้นซ้ำ (Monthly Recurring Revenue หรือ MMR) แสดงรายได้ที่รับประกันรายเดือนและรวมถึงรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำจากสัญญาเดือนละครั้ง, การสมัครสมาชิก, ส่วนลด, และคูปอง ไม่รวมค่าธรรมเนียมครั้งเดียว
ทีมการเงิน, ทีมขาย, และทีมการตลาดใช้ MRR เพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินขององค์กรและทำนายรายได้ในอนาคตโดยอาศัยการสมัครสมาชิกที่ใช้งานอยู่
MRR = จำนวนลูกค้าที่ชำระเงินทั้งหมด X รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ต่อเดือน
ความสำคัญของการติดตาม MRR
- การติดตามประสิทธิภาพ: MRR ช่วยให้ทีมขายสามารถดูขนาดของบัญชีที่พวกเขารับผิดชอบและระบุวิธีปรับปรุงแนวทางการขายเพื่อปิดการขายที่มี MRR สูง
- การคาดการณ์ยอดขาย: ช่วยให้ทีมการตลาดวางแผนสำหรับการเติบโตในระยะยาวและระยะสั้น และให้ผู้นำเห็นภาพรวมว่าทีมกำลังทำงานอย่างไร
- การจัดทำงบประมาณ: ผู้นำธุรกิจใช้ MRR เพื่อทราบว่ามีรายได้เข้ามาในแต่ละเดือนเท่าใดที่สามารถนำกลับมาลงทุนในธุรกิจได้
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้สำหรับทีมขายและการตลาดของคุณ หากคุณกำลังใช้กรอบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ClickUp จะช่วยแยกแต่ละวัตถุประสงค์ออกเป็นผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้ เพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ
8. อัตรากำไรสุทธิ
อัตรากำไรสุทธิคือกำไรหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว อัตรากำไรสุทธิที่ต่ำอาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหรือยอดขายที่ลดลง คำนวณได้โดยการหักค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานออกจากรายได้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ KPI นี้เพื่อประเมินว่าบริษัทสามารถสร้างกำไรจากการขายได้เพียงพอหรือไม่ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายทั่วไปอยู่ภายใต้การควบคุมหรือไม่ อัตรากำไรสุทธิบ่งชี้ถึงสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท
9. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) แสดงถึงความคุ้มค่าของแคมเปญการตลาดของคุณและผลตอบแทนที่ได้จากเงินที่ใช้ไป
ตัวอย่างของ ROI ในการตลาด
ร้านค้าออนไลน์สำหรับทำสวนใช้ PPC เพื่อเผยแพร่ความรู้จักเกี่ยวกับสายผลิตภัณฑ์เครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่ ซึ่งมีราคาเครื่องละ 1,000 ดอลลาร์
ในแคมเปญแรก พวกเขาไม่ได้แสดงราคาของเครื่องตัดหญ้าและใช้เงิน $1000 ไปกับโฆษณา PPC จากผู้เข้าชมทั้งหมด มีสามคนที่เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น และมีหนึ่งคนที่ซื้อสินค้า
ในแคมเปญถัดไป พวกเขาแสดงราคาและใช้จ่าย $500 จากผู้เข้าชมทั้งหมด 12 คนเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น และ 7 คนทำการซื้อ
แคมเปญ 1: [((3 X 0. 33 X $1000) – $1000 / $1000] = -$1
แคมเปญ 2: [((12 X 0. 583 X $1000) – $500) / $500] = 129. 92%
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ผลลัพธ์ของKPI สำหรับการค้นหาแบบชำระเงินบ่งชี้ว่าความโปร่งใสของราคาสามารถกระตุ้นให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้นคลิกที่โฆษณา และหลีกเลี่ยงการคลิกจากผู้ที่ไม่สามารถซื้อสินค้าได้
ดัชนีชี้วัดการตลาดดิจิทัล
10. อัตราการเปลี่ยนแปลงทางสังคมออนไลน์
อัตราการเปลี่ยนแปลงของสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้คุณเข้าใจผลกระทบของกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณต่อยอดขายและการตลาดโดยรวม มันวัดเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมของคุณที่เปลี่ยนแปลงตามความพยายามในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
มันบ่งชี้ว่าเนื้อหา โพสต์ การมีส่วนร่วม และโฆษณาของทีมคุณสอดคล้องกับบุคลิกภาพของผู้ซื้อหรือไม่ หากอัตราการแปลงบนโซเชียลมีเดียของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้พิจารณาให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและสร้างโพสต์ที่น่าสนใจมากขึ้น ใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดียเพื่อทำให้การจัดการง่ายขึ้นและวัดประสิทธิภาพ
อัตราการเปลี่ยนแปลงทางสังคมออนไลน์ = (จำนวนการเปลี่ยนแปลงจากสื่อสังคมออนไลน์ / จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมดที่คลิกที่ลิงก์สื่อสังคมออนไลน์) X 100
11. MQLs และ SQLs
ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติทางการตลาด (MQLs) วัดจำนวนผู้ติดต่อที่มาจากความพยายามทางการตลาดของทีมแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายขาย เมื่อฝ่ายขายอนุมัติผู้ติดต่อแล้ว พวกเขาจะกลายเป็นผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติทางการขาย (SQLs)
ช่องว่างที่แคบระหว่างสองตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึงการประสานงานและการสอดคล้องกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย
12. อัตราการคลิกผ่าน (CTR)
อัตราการคลิกผ่าน (Click-through rate) แสดงถึงความสำเร็จของโฆษณาดิจิทัล เนื้อหา และแคมเปญการตลาดออนไลน์ของคุณ โดยหมายถึงร้อยละของผู้ใช้ที่คลิกที่ลิงก์เฉพาะเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่เห็นทั้งหมด
อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่สูงแสดงให้เห็นว่าโฆษณาของคุณสามารถดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้คุณจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมและประเมินประสิทธิผลของสื่อโฆษณาของคุณ
CTR = (จำนวนคลิกทั้งหมด / จำนวนการแสดงผลทั้งหมด) X100
ความสำคัญของอัตราการคลิกผ่าน
- แสดงสิ่งที่ผิดและสิ่งที่ทำงาน: เมื่อพยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ CTR จะบอกคุณว่าอะไรทำงานและอะไรไม่ทำงาน CTR ที่ต่ำบ่งชี้ว่าคุณกำลังเป้าหมายกลุ่มผู้ชมผิดหรือคุณต้องการข้อความที่โน้มน้าวใจมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาคลิก
13. ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC)
ต้นทุนต่อการคลิก (Cost per click) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดดิจิทัล (KPI) ที่บอกคุณถึงต้นทุนของการคลิกหนึ่งครั้งในโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) เช่นเดียวกับ CTR มันช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของแคมเปญและควบคุมงบประมาณโฆษณาของคุณได้อย่างง่ายดาย
มันให้มุมมองที่สมจริงมากขึ้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตลาดบริการ และช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ต้นทุนเฉลี่ยต่อการคลิก = ต้นทุนรวมของการคลิก / จำนวนการคลิกทั้งหมด
14. ตำแหน่งเฉลี่ย
ตำแหน่งเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดการเติบโตทางการตลาดดิจิทัลที่บ่งบอกถึงอันดับของเว็บไซต์หรือโฆษณาของคุณในผลการค้นหา มันช่วยในการกำหนดความมองเห็นและประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์หรือเว็บไซต์ของคุณ โดยการติดตามอันดับ คุณสามารถปรับโฆษณาหรือเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มการมองเห็นและประสิทธิภาพได้
ตำแหน่งเฉลี่ย = ผลรวมของตำแหน่งโฆษณา / จำนวนโฆษณาที่แสดงสำหรับคำหลักเฉพาะ
15. การเติบโตของผู้ติดตาม
หลังจากเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล การเติบโตของผู้ติดตามช่วยให้คุณประเมินความสำเร็จของแคมเปญโซเชียลมีเดียของคุณได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคำนวณจำนวนผู้ติดตามที่คุณมีในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
การเติบโตของผู้ติดตาม = (จำนวนผู้ติดตามในช่วงเวลาหนึ่ง/จำนวนผู้ติดตามทั้งหมด) X 100
16. อัตราผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณา (ROAS)
ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายโฆษณาเป็นมาตรวัดที่ใช้ในการวัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณาของคุณ ซึ่งสะท้อนรายได้ที่ได้รับจากการใช้จ่ายทุกดอลลาร์ในแคมเปญโฆษณา
ROAS = (รายได้ที่เกิดจากโฆษณา/ต้นทุนโฆษณา) X 100
คุณสามารถวัด ROAS ของกลยุทธ์การตลาดของคุณได้ หรือดูประสิทธิภาพที่ระดับโฆษณา, แคมเปญ, หรือการกำหนดเป้าหมาย
17. นำไปสู่โอกาส
"การนำไปสู่โอกาส" เป็นตัวชี้วัดที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้และบ่งชี้ว่าแคมเปญโฆษณาของคุณดึงดูดผู้ติดต่อที่เหมาะสมหรือไม่ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ของการนำไปสู่โอกาสจะวัดจำนวนผู้ติดต่อที่เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส
เว็บไซต์และ KPI การจราจร
18. ตัวชี้วัดการรับรู้แบรนด์
การรับรู้แบรนด์เกี่ยวข้องกับการติดตามตัวชี้วัดต่างๆ เช่น การกล่าวถึงแบรนด์, สื่อสังคมออนไลน์และความเกี่ยวข้อง, การเข้าชมเว็บไซต์, การมองเห็นในเครื่องมือค้นหา, แบบสำรวจและความคิดเห็นของลูกค้า, ผลกระทบจากผู้มีอิทธิพล, และการรับรู้จากสื่อ
19. แหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์
เว็บไซต์ของคุณได้รับผู้เข้าชมจากหลายแหล่ง และเข้าใจว่าผู้เข้าชมมาถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีผู้เข้าชมอย่างต่อเนื่องจากแหล่งต่างๆ การค้นหา, การเข้าชมโดยตรง, และการอ้างอิงเป็นสามแหล่งที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถแยกย่อยข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นปริมาณการเข้าชมตามหน้า Landing Page และการจัดอันดับคีย์เวิร์ดด้วย Google Analytics
20. อัตราตีกลับ
อัตราการตีกลับคือตัวชี้วัดของเว็บไซต์ที่วัดจำนวนผู้คนที่ออกจากเว็บไซต์ของคุณหลังจากดูเพียงหน้าเดียวโดยไม่มีการโต้ตอบเพิ่มเติม
ปัจจัยต่างๆ เช่น ประสบการณ์ของผู้ใช้เว็บไซต์และความน่าสนใจของหน้าแลนดิ้งเพจ มีส่วนทำให้เกิดอัตราการตีกลับ
21. การจัดอันดับคำหลัก
ตัวชี้วัดการจัดอันดับคำค้นหาบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของการทำ SEO ของคุณ คุณสามารถระบุโอกาสและความท้าทายในการทำ SEO ที่ส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์เนื้อหาและความพยายามในการปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการติดตามการจัดอันดับคำค้นหา
ตรวจสอบและติดตามอันดับของคำหลักอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือ SEO เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของคำหลักเป้าหมายในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโครงการ
22. เวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการที่ประมาณการไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง
ตัวชี้วัดนี้แสดงถึงความแม่นยำของความสามารถในการประมาณเวลาของโครงการของคุณ มันเปรียบเทียบเวลาที่คุณคาดหวังว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์กับเวลาที่ใช้จริง การประมาณการที่แม่นยำบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของทีมและการจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิผล
ในการดำเนินการนี้ ให้คำนวณเวลาและทรัพยากรที่ประมาณการสำหรับโครงการ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปรียบเทียบการประมาณการกับเวลาที่ใช้จริงและทรัพยากรที่ใช้ไป
23. อัตราการใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดอัตราการใช้ประโยชน์แสดงถึงเวลาที่พนักงานใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและผลผลิตของสมาชิกในทีม เป็นตัวบ่งชี้ที่มีคุณค่าในการระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายในทีมและเสนอราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
อัตราการใช้บริการ = ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ทั้งหมด/ชั่วโมงการทำงานทั้งหมด X 100
24. อัตรากำไรสุทธิ
เปอร์เซ็นต์กำไรสุทธิบ่งบอกถึงผลกำไรของหน่วยงานของคุณในช่วงระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณติดตามได้ว่าคุณใกล้เคียงกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีมากน้อยเพียงใด
กำไรสุทธิร้อยละ = ยอดขายสุทธิ (รายได้) – ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
25. ความพึงพอใจของพนักงาน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ความพึงพอใจของพนักงานวัดความสุขและระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้ KPI นี้เพื่อวัดความพึงพอใจของพนักงาน ยิ่งพนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะลาออกและแสวงหาโอกาสอื่นน้อยลงเท่านั้น
การสำรวจ, การสัมภาษณ์, และการคุยแบบตัวต่อตัวสามารถช่วยคุณติดตามความพึงพอใจของพนักงาน, ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน, และลดอัตราการลาออกของพนักงานตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้ClickUp Brainเพื่อเขียนคำถามสัมภาษณ์แบบสำรวจ เพิ่มลงในClickUp Forms และส่งให้พนักงานของคุณ นี่เป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาอัตราการพึงพอใจของพนักงาน
วิธีติดตาม KPI ของเอเจนซี่การตลาดโดยใช้ ClickUp
คุณสามารถติดตาม KPI ของเอเจนซี่การตลาดได้โดยใช้สเปรดชีตหรือระบุในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างมากขึ้นโดยใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp
นี่คือเหตุผลที่เอเจนซี่การตลาดเลือกใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- ทำความเข้าใจความชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมาย
- ให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายและวิธีการที่พวกเขามีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายใหญ่
- ติดตามประสิทธิภาพผ่านแดชบอร์ดที่สวยงาม
- มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเป็นเรื่องง่าย
- ปรับปรุงการติดตาม KPI ด้วยอีเมล, การแจ้งเตือน, การติดแท็ก, และการติดตามเวลา
ClickUp สำหรับทีมการตลาดช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน วางแผน และจัดระเบียบแคมเปญ กระบวนการทำงาน และเป้าหมายต่างๆ บนแดชบอร์ดกลาง คุณสามารถระดมความคิดสำหรับแคมเปญ ดำเนินการและติดตามโปรแกรมการตลาด วัดผลและวิเคราะห์ KPI บน ClickUp ได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้จัดการบัญชีและนักการตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะผู้บริหารที่ทำงานในเอเจนซี่สร้างสรรค์ นี่คือวิธีที่มันช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์รวมอยู่ในที่เดียว:
- ClickUp Chat: เร่งการสนทนาด้วยClickUp Chat, แท็กสมาชิกในทีม, แชร์เอกสารที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุมัติได้เร็วขึ้น
- ClickUp Docs: รายการ SOP ของโครงการด้วยClickUp Docs แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ และให้ทุกคนได้รับการอัปเดตด้วยฐานความรู้ที่สามารถแชร์ได้
- ClickUp Whiteboards: ระดมความคิดแคมเปญผ่านClickUp Whiteboards ซึ่งเป็นกระดานวาดภาพสร้างสรรค์สำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์ คุณสามารถเพิ่มโน้ตติดและกำหนดขอบเขตโครงการสำหรับทีมเสมือนและทีมแบบผสมผสานของคุณได้
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการติดตาม KPI ของเอเจนซีการตลาดลงทะเบียนกับ ClickUp ได้ฟรีและเริ่มต้นใช้งานได้เลย