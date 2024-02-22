บล็อก ClickUp
วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล: คู่มือทีละขั้นตอน

วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล: คู่มือทีละขั้นตอน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
22 กุมภาพันธ์ 2567

นี่คือคำถามมูลค่าล้านดอลลาร์ที่ทำให้เจ้าของธุรกิจการตลาดดิจิทัลปวดหัวไม่จบสิ้น:

"วิธีสร้างเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล" แต่คำถามนี้ยังไม่สมบูรณ์

แทนที่จะถาม พวกเขาควรถามว่า: "คุณจะเติบโตเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลให้ทำกำไรได้อย่างไร และให้ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ?"

และคำตอบนั้นฝังรากลึกอยู่ในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของคุณ

ถามตัวเองว่า:

  • ผลิตภัณฑ์การตลาดของคุณคือสิ่งที่ผู้คนสนใจอย่างแท้จริงหรือไม่?
  • คุณกำลังขายสินค้าหรือเรื่องราวของแบรนด์?
  • คุณมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนตั้งแต่แรกหรือไม่?

ดังนั้น หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับวิธีการเติบโตและขยายธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โปรดติดตามต่อไป

การเข้าใจการเติบโตของเอเจนซีดิจิทัล

การใช้จ่ายโฆษณาดิจิทัลคาดว่าจะเติบโตในปี 2024 นอกจากนี้ เจ้าของเอเจนซี่เชื่อว่าการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา การตลาดเนื้อหา และช่องทางการตลาดดิจิทัลจะให้ผลตอบแทนสูงสุดในปี 2024

แนวโน้มการตลาดดิจิทัลอื่น ๆ ที่จะครองตลาดในปี 2024

  • แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Instagram Threads, Meta Threads และ Bluesky จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
  • นักการตลาดควรมุ่งเน้นที่การเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วม—ตัวชี้วัดใหม่สำหรับอัตราการรักษาลูกค้า
  • LinkedIn มีสมาชิก 1 พันล้านคนแล้ว ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบออร์แกนิก
  • โฆษณาโซเชียลมีเดียแบบชำระเงิน โดยเฉพาะบน LinkedIn ถูกครอบงำโดยการทำตลาดผ่านวิดีโอ

ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาขยายธุรกิจเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณ ไม่มีเวลาไหนจะดีไปกว่านี้อีกแล้ว

เพื่อความสะดวกของคุณ เราได้จัดหมวดหมู่กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลออกเป็นสี่ส่วน:

  • ปรับปรุงการตลาดและการขายของเอเจนซีของคุณ
  • อัตราการสูญเสียลูกค้าลดลง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่การตลาดของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพบริการการตลาดดิจิทัลของคุณ

กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการตลาดภายในและการขายของคุณ

มาเริ่มกันที่พื้นฐานและดูวิธีปรับปรุงการตลาดภายในและการขายของคุณ

ยกระดับทักษะทีมงานภายในของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนซี่โฆษณาหรือให้บริการด้านดิจิทัล ทีมงานของคุณจำเป็นต้องติดตามเทรนด์ล่าสุดในอุตสาหกรรมอยู่เสมอ

ผสานการฝึกอบรมพนักงานเข้ากับรูปแบบธุรกิจของคุณ—ไม่ว่าจะผ่านกิจกรรมออนไลน์ กลุ่มโซเชียลมีเดีย หรือแม้แต่เว็บไซต์ของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณ

ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อการเติบโตของเอเจนซี่การตลาดของคุณ

ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
การติดตามเวลาโครงการใน ClickUp มีลักษณะอย่างไร

คุณต้องเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของลูกค้าเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

และวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนั้นคืออะไร?

เริ่มต้นด้วยการปรับปรุงกระบวนการภายในของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์แทนที่จะต้องรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

นี่คือจุดที่เครื่องมือการจัดการโครงการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่สะดวกสำหรับทีมของคุณ—ประสานงานระหว่างงาน โครงการ บุคลากร และความคาดหวังทั้งหมดเข้าด้วยกัน

แสดงผลงานของคุณในฐานะเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ

เอเจนซี่การตลาดต้องมีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมลูกค้าที่มีอยู่

อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องมุ่งเน้นไปที่การสาธิตความเชี่ยวชาญของเอเจนซีการตลาดดิจิทัลของตนด้วย

ดังนั้น โปรโมทเว็บไซต์เอเจนซี่ของคุณผ่านช่องทางและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเพิ่มลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานของคุณ

คุณต้องการแสดงทักษะของคุณให้โลกเห็นหรือไม่?

ให้ผู้ออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้แสดงความสามารถอันยอดเยี่ยมของพวกเขาต่อลูกค้าที่มีศักยภาพและหน่วยงานอื่น ๆ ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นบนเว็บไซต์

ทำการตรวจสอบ SEO ของการออกแบบเว็บไซต์ปัจจุบันของคุณ และให้เว็บไซต์ของคุณเป็นกรณีศึกษาในสายตาของเครื่องมือค้นหา

ลงทุนในโฆษณาแบบชำระเงินและการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

การรักษาการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเสริมด้วยแคมเปญโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก จะช่วยให้คุณสามารถโปรโมตเอเจนซี่การตลาดของคุณผ่านช่องทางออร์แกนิกหรือช่องทางชำระเงินที่หลากหลาย

เมื่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันเชื่อมต่อกับแบรนด์ของคุณ การกระจายการเข้าถึงและเพิ่มยอดขายจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก

นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์:

  • แสดงอำนาจโดยการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก, บล็อกที่คัดสรรโดยผู้เชี่ยวชาญ, และเว็บสัมมนาออนไลน์ฟรี รวมถึงเซสชั่นสดเพื่อโชว์แบรนด์ของคุณให้กับลูกค้าเป้าหมาย
  • ตอบกลับทุกความคิดเห็น การกล่าวถึง และคำถามบนโซเชียลมีเดีย มิฉะนั้นอาจเสี่ยงต่อการถูกมองว่าไม่ตอบสนองจากลูกค้าที่ไม่พอใจ
  • ใช้การผสมผสานของช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อตอบสนองกลุ่มประชากรที่หลากหลาย
  • โพสต์อย่างสม่ำเสมอและแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จเพื่อสร้างความไว้วางใจจากผู้ติดตามของคุณ

กลยุทธ์เพื่อลดการสูญเสียลูกค้าและเพิ่มการเติบโตของเอเจนซี

ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เป็นแนวทางในการลดจำนวนลูกค้าที่หยุดมีส่วนร่วมกับเอเจนซี่การตลาดของคุณ และเปลี่ยนเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณให้กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย:

1. ทบทวนกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ

ในโลกของการตลาดเนื้อหา บล็อกที่มีความหมายสร้างความแตกต่างอย่างมาก

ใช้บทความบล็อกเพื่อโปรโมทธุรกิจของคุณ, ให้ความรู้แก่ผู้ชม, และดึงดูดลูกค้าใหม่.

ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างเนื้อหาของคุณ:

  • เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ต้นฉบับ และให้ความรู้แก่ผู้อ่าน
  • เน้นความรู้ของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าบทความของคุณได้รับการวิจัยอย่างดี
  • เพิ่มภาพที่น่าสนใจ เช่น อินโฟกราฟิก ภาพประกอบ รูปภาพ และอื่นๆ
  • ใช้วิดีโอเพื่อดึงดูดความสนใจและเพิ่มองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง
  • สร้างปฏิทินเนื้อหาสำหรับทุกเดือนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่างปฏิทินเนื้อหาในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ปฏิทินเนื้อหาในมุมมองปฏิทินของ ClickUp ดูเป็นอย่างไร
  • ผสานรวมเว็บสัมมนา, พอดแคสต์, เป็นต้น, และเล่นกับรูปแบบเนื้อหา
  • โปรโมทเนื้อหาของคุณในจดหมายข่าว ช่องทางโซเชียลมีเดีย การโฆษณาแบบชำระเงิน และอื่นๆ
  • เขียนและแบ่งปัน eBooks และคู่มือต่าง ๆ ได้ฟรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณโดยใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics

หากมีการสูญเสียลูกค้าในกลุ่มลูกค้าของคุณ ถึงเวลาแล้วที่จะใช้พลังของคำเขียนและเน้นย้ำความเชี่ยวชาญของคุณให้กับลูกค้าใหม่

ใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ธรรมดาเช่น Reddit, Quora, และ LinkedIn เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของเอเจนซีการตลาดดิจิทัลของคุณ

2. รับแรงบันดาลใจจากเอเจนซี่สร้างสรรค์อื่นๆ

หากคุณพบว่าแหล่งไอเดียแม่เหล็กดึงดูดใจที่สร้างแรงบันดาลใจของคุณเริ่มเหือดแห้ง ลองหาแรงบันดาลใจจากเอเจนซี่ที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ ดู

ศึกษาแคมเปญโซเชียลมีเดียของพวกเขา ทำการบ้านเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย และขยายความพยายามทางการตลาดผ่านอีเมลของคุณด้วยการดูแลลูกค้าเป้าหมายผ่านเนื้อหาที่มีคุณภาพสูงและตรงกลุ่มเป้าหมาย

เคล็ดลับเพิ่มเติมในการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ:

ตัวอย่างข้อความอีเมลขายของโดย AI ของ ClickUp
อีเมลขายที่เขียนโดย ClickUp Brain
  • แนะนำลูกค้าของคุณผ่านกระบวนการขายโดยส่งอีเมลเป็นประจำเกี่ยวกับโปรโมชั่นล่าสุด การเปิดตัวสินค้า ข้อเสนอพิเศษ และอื่นๆ
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบันผ่านการติดตามอย่างต่อเนื่อง, ชุดจดหมายข่าว, เป็นต้น
  • กระตุ้นให้ผู้อ่านของคุณดำเนินการตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า สมัครรับจดหมายข่าว หรือลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
  • แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามพฤติกรรม ความสนใจ ความต้องการเฉพาะเจาะจง ฯลฯ

3. แสดงความสำเร็จของคุณให้ลูกค้าใหม่เห็น

เพื่อสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าใหม่ ให้ลูกค้าที่ภักดีของคุณช่วยพูดแทน—ขอให้พวกเขาโพสต์รีวิวที่ซื่อสัตย์, ใส่คำรับรองในรูปแบบวิดีโอ, และช่วยโฆษณาแบบปากต่อปากในนามของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณ

4. ทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาของคุณ

เว็บไซต์ของคุณติดอันดับดีบนเครื่องมือค้นหาในท้องถิ่นหรือไม่?

หากไม่เช่นนั้น คุณอาจพลาดโอกาสที่จะได้ฐานลูกค้าที่มีศักยภาพสูงซึ่งให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง

ปรับปรุงรายชื่อธุรกิจของคุณบน Google My Business, รวบรวมเนื้อหาและรีวิวจากผู้ใช้จริง, และปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณให้เหมาะสมกับคำค้นหาท้องถิ่น

5. ลงทุนในแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า

ฝึกอบรมทีมของคุณให้รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทำความเข้าใจระดับความพึงพอใจ จุดที่ลูกค้าประสบปัญหา และพื้นที่ที่ควรปรับปรุง

ใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับบริการของคุณและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลต่อการสูญเสียลูกค้า

นอกจากนี้ ให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อช่วยคุณวัดความรู้สึกของลูกค้าโดยรวม และระบุแนวโน้มที่อาจส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตของเอเจนซีของคุณ

6. มุ่งเน้นกลยุทธ์การรักษาลูกค้า

ในขณะที่การดึงดูดลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญ อย่ามองข้ามคุณค่าของการรักษาลูกค้าเดิมของคุณ

ดำเนินกลยุทธ์การรักษาลูกค้า เช่น โปรแกรมสะสมคะแนน การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล ข้อเสนอพิเศษ และการสนับสนุนลูกค้าเชิงรุก เพื่อรักษาความผูกพันและความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ

การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าปัจจุบันของคุณนำไปสู่ความภักดีในระยะยาวและการบอกต่อในเชิงบวก ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อการเติบโตของเอเจนซี่

กลยุทธ์ในการขยายทีมเอเจนซี่ดิจิทัลของคุณ

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณโดยไม่กระทบต่อการเติบโตของเอเจนซี่หรือไม่?

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp อยู่เคียงข้างทีมการตลาดของคุณ

เครื่องมือนี้มอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน, งาน, ทีม, และบุคลากร

มาเจาะลึกลงไปอีกหน่อย

ใช้ ClickUp Tasks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

ClickUp Tasksไม่อนุญาตให้มีการคาดเดาซ้ำซ้อนใด ๆ ในทีมของคุณ—แม้ในกรณีที่มีการลาออกหรือเมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้นก็ตาม

ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการตลาดหรือกระบวนการรับลูกค้าใหม่ที่ต้องการความสนใจของคุณ ให้จัดลำดับความสำคัญของงานสำหรับทุกกรณีการใช้งานที่คิดได้ และแจ้งให้ทีมของคุณทราบว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่

ClickUp 3.0 การตั้งค่าลำดับความสำคัญของงาน
การตั้งลำดับความสำคัญของงานง่ายเพียงแค่คลิกปุ่มด้วย ClickUp 3.0

ClickUp Tasks ยังช่วยให้คุณดูวันที่ครบกำหนด รายการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ความคิดเห็น และเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้พร้อมกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมที่กำลังเติบโต

นอกจากนี้, อินเทอร์เฟซผู้ใช้ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่ายขึ้น.

เลือกจากตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้คุณ—การจัดการโครงการและการตลาด ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่

แอปการตลาดดิจิทัลของ ClickUpคุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับเอเจนซี่การตลาดทุกขนาดและทุกขอบเขต

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการตลาดเนื้อหาลองพิจารณาซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาของ ClickUpหรือฟีเจอร์ClickUp Brainที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งช่วยให้คุณเปิดตัวเนื้อหาคุณภาพสูงได้ภายในไม่กี่นาที

การใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างบทความบล็อกเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ได้ภายใต้ดวงอาทิตย์

ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อประโยชน์ทางสายตาของคุณ

ต้องการติดตามและวางแผนโครงการสำหรับทีมข้ามสายงานของคุณหรือไม่?

ลองใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpและจัดการข้อมูลโครงการที่ทุกคนเข้าใจได้

สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับมอบหมายให้ปรับปรุงแอปที่คุณสร้างให้กับลูกค้า

นี่คือลักษณะของรายการงานของคุณในแผนภูมิแกนต์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ตัวอย่างของแผนภูมิแกนต์ ClickUp สำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่กำลังพัฒนาแอปพลิเคชัน

ติดตามความคืบหน้า—และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ—ด้วยฟีเจอร์การรายงานของ ClickUp

การสร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp GIF
สร้างแดชบอร์ด KPI ใน ClickUp และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยรายงานการตลาดแบบเรียลไทม์

ลูกค้าที่ประสบความสำเร็จสร้างขึ้นจากมากกว่าแค่การกดไลค์และความคิดเห็น

พวกเขาถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลจริงที่ดึงมาจากรายงานการตลาด ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

คุณสมบัติการรายงานของ ClickUp มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ให้ภาพรวมระดับสูงของงานของคุณ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ด ข้อบกพร่องต่อมุมมองและงานต่อสถานะ
ดูข้อบกพร่องตามการดูและงานตามสถานะภายในแดชบอร์ด ClickUp

กลยุทธ์ในการยกระดับการนำเสนอการบริการของคุณ

ในฐานะเจ้าของเอเจนซี่ คุณต้องรู้ว่าการพัฒนาบริการการตลาดดิจิทัลของคุณเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอเจนซี่การตลาดของคุณ

และงานที่สำคัญไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งคือการหาลูกค้าเพิ่มเติมและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า—ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของซอฟต์แวร์เพื่อความสำเร็จของลูกค้า

คุณต้องการให้ทีมของคุณ รวมถึงลูกค้าที่มีศักยภาพ มีความสุข

ดังนั้น ลงทุนเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดในการสร้างกระบวนการบริหารโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้กลยุทธ์การเติบโตของคุณมุ่งเน้นลูกค้าและพนักงาน

นี่คือสี่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการทดสอบแล้วซึ่งควรเพิ่มเข้าไปในวัฒนธรรมของเอเจนซี่การตลาดของคุณ

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการดำเนินการ

เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณต้องการอะไร และมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มเฉพาะของอุตสาหกรรม ค้นหาจุดสมดุลระหว่างทั้งสอง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยคำค้นหาหรือการพัฒนาเว็บไซต์

จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณคืออะไร (USP)?

แนวคิดคือการเข้าใจว่าอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากเอเจนซี่อื่น ๆ—คุณดูแลธุรกิจของลูกค้าอย่างแท้จริง

ทีมภายในของคุณ รวมถึงกระบวนการภายในองค์กร ต้องสะท้อนจุดขายเฉพาะของคุณอย่างชัดเจนในทุกด้าน

สร้างทีมที่มีทักษะพร้อมแนวคิดที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

เอเจนซี่การตลาดดำเนินงานโดยอาศัยคุณภาพของบุคลากรในทีม

ดังนั้น เปลี่ยนทิศทางพลังงานของคุณไปสู่การค้นหาและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถสูงสุด เพื่อก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง

สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

บางครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องเป็นทหารคนเดียวหากงานนั้นท้าทาย

การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก เครื่องมือบริหารโครงการ และทรัพยากรอื่น ๆ จะช่วยเร่งความเร็วในการทำงาน

ดังนั้น สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับเทคโนโลยี กระบวนการ และบุคลากร เพื่อนำเอเจนซี่ของคุณกลับมาสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอีกครั้ง

ขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อปรับปรุงสิ่งที่คุณนำเสนอจะแตกต่างกันไปสำหรับเจ้าของเอเจนซี่แต่ละคน ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณถูกมองอย่างไรโดยลูกค้าและผู้สมัครงานที่มีศักยภาพ

บทบาทที่เพิ่มขึ้นของระบบอัตโนมัติในการขยายธุรกิจเอเจนซี่ดิจิทัล

การเริ่มต้นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลนั้นง่าย แต่การบริหารจัดการมันนั้นยาก

การดูแลลูกค้าเดิมนั้นง่าย แต่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่นั้นยาก

การได้ไอเดียจากทีมไม่ใช่เรื่องยากแต่การสร้างแคมเปญการตลาดดิจิทัลที่น่าจดจำนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

หากคุณต้องการเข้าสู่ช่วงปลายของสเปกตรัมนี้ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซี่การตลาด เช่น ClickUp เพื่อทำงานแทนคุณ (ไม่ใช่คุณที่ต้องทำงานแทนซอฟต์แวร์)

ClickUp นำเสนอทรัพยากรที่มีคุณค่า เช่น แม่แบบแผนการตลาด แม่แบบแผนที่การตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อปฏิวัติวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการตลาดของคุณ

อย่าละเลยเสียงเรียกของเอเจนซี่ของคุณ—ให้ ClickUp ช่วยคุณเผยแพร่ข่าวสารดีๆ ภายในเครือข่ายเอเจนซี่ดิจิทัลของคุณ และสร้างเอเจนซี่ที่โดดเด่นและเติบโตอย่างมั่นคง

คำถามที่พบบ่อย

1. เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างไร?

เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จเข้าใจดีว่าไม่มีวิธีการแบบ 'หนึ่งเดียวที่เหมาะกับทุกคน' ที่จะดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการสร้างลูกค้าเป้าหมายของคุณควรเน้นที่:

  • กลุ่มเป้าหมายของคุณและพฤติกรรม ความชอบ ฯลฯ ของพวกเขา
  • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย
  • การจัดตั้งโปรแกรมการแนะนำ
  • เพิ่มการมีอยู่ทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ
  • การมีส่วนร่วมในอีเมลมาร์เก็ตติ้งและการติดต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน

2. กลยุทธ์ใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเติบโตของเอเจนซี่ดิจิทัล?

เพื่อพัฒนาธุรกิจการตลาดดิจิทัลของคุณ ให้ทำตามกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า:

  • ประชาสัมพันธ์ของคุณด้วยการบริหารจัดการโซเชียลมีเดียอย่างมีกลยุทธ์ ส่งข้อเสนอในงานเครือข่าย เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมและกิจกรรมออนไลน์ต่าง ๆ สร้างความสัมพันธ์กับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณ
  • ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์
  • การนำเสนอไอเดียในงานเครือข่าย
  • เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมและงานเสมือนจริง
  • เชื่อมต่อกับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณ
  • ค้นหาช่องทางเฉพาะสำหรับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของคุณ—การตลาดเนื้อหา, การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์, SEO, เป็นต้น
  • ดำเนินการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการตลาดดิจิทัล
  • จ้างมืออาชีพด้านการตลาดที่มีทักษะ มีความรับผิดชอบและไว้วางใจได้
  • ขับเคลื่อนการฝึกอบรมการตลาดองค์กรสำหรับพนักงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ
  • ขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์เชิงกลยุทธ์
  • การนำเสนอไอเดียในงานเครือข่าย
  • เข้าร่วมงานอุตสาหกรรมและงานเสมือนจริง
  • เชื่อมต่อกับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์เพื่อแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณ

ตราบใดที่คุณกำลังสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ คุณก็ไม่มีปัญหาอะไร

3. ClickUp ช่วยในการเติบโตของเอเจนซี่ดิจิทัลได้อย่างไร?

การจัดการโครงการคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้เอเจนซีประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในโลกการตลาดดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในพริบตา

ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่การตลาดดิจิทัล ClickUp เพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามได้แบบเรียลไทม์