10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่โฆษณาในปี 2025

นี่คือข้อเท็จจริงพื้นฐานสำหรับทีมการตลาดของเอเจนซีทุกทีม: การทำงานกับลูกค้าหมายถึงการต้องทำหลายอย่างพร้อมกันอยู่เสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนโครงการ วัดความคืบหน้าของโครงการ หรือปรับความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับงานของทีมสร้างสรรค์ของคุณ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก็เป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างสำคัญ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะช่วยให้เอเจนซี่การตลาดเชิงสร้างสรรค์และกลยุทธ์ของคุณประสบความสำเร็จ. ในที่สุด ซอฟต์แวร์จะกลายเป็น (หรืออย่างน้อยก็ผสานรวมกับ) เครื่องมือการร่วมมือสำหรับทีมสร้างสรรค์ภายในองค์กรและผู้ติดต่อของลูกค้า.
เพื่อไปถึงที่นั่น คุณจำเป็นต้องหาโซลูชันการจัดการโครงการที่เหมาะสม
คู่มือนี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดที่มีให้บริการสำหรับเอเจนซีการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการทำงาน, ทำให้ลูกค้าพอใจ, และทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง
เครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับเอเจนซีโฆษณาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซีให้บริการระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดการโครงการของลูกค้า. อาจรวมถึงภาพรวมของวัตถุประสงค์ของโครงการสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานเพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นสำเร็จลุล่วง.
เครื่องมือการจัดการโครงการมีคุณสมบัติที่หลากหลายและเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของซอฟต์แวร์เอเจนซี่การตลาดคุณสมบัติเหล่านี้ประกอบด้วย:
- การจัดการงานสำหรับสมาชิกในทีมสร้างสรรค์ของคุณ เพื่อให้สามารถติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำและทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและตามข้อกำหนด
- คุณสมบัติการร่วมมือในทีมที่ยกระดับงานของบุคคลให้กลายเป็นโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ
- การวิเคราะห์ระดับโครงการที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการของลูกค้าและให้ภาพรวมที่กว้างขึ้นของงานทั้งหมดสำหรับลูกค้านั้น
- ระบบอัตโนมัติและการจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อขับเคลื่อนงานผ่านเอเจนซี่การตลาดหรือครีเอทีฟของคุณ
- การจัดการทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าทีมสร้างสรรค์ของคุณและลูกค้าใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนี้ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุดบางตัวจึงมุ่งเน้น ไปที่การจัดการโครงการและงาน
ด้วยคุณสมบัติหลักเหล่านี้ ระบบการจัดการโครงการจึงเป็นเสมือนแนวทางในการดำเนินงานประจำวันและกลยุทธ์ของเอเจนซี่การตลาดและเอเจนซี่สร้างสรรค์
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซีโฆษณา?
ระบบใดก็ตามที่คุณพิจารณาเพื่อติดตามและจัดการโครงการการตลาดของคุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการมอบหมาย ติดตาม และจัดการงาน แต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่ที่ดีที่สุดจะมีคุณสมบัติสำคัญร่วมกันดังต่อไปนี้:
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาดและการรับลูกค้าใหม่
- แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้: แม่แบบโครงการ เช่นการจัดการโครงการและแคมเปญโฆษณา สามารถเริ่มต้นโครงการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- คุณสมบัติการจัดการแคมเปญ: ผู้จัดการโครงการจะชื่นชอบความสามารถในการปรับปรุงการจัดการแคมเปญการตลาดของพวกเขา
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ รวมถึงเวิร์กโฟลว์การสร้างเนื้อหาและการจัดการงานประจำวัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลา
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อเอเจนซี่ของคุณเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรสามารถขยายตัวตามไปด้วยได้ เพื่อรองรับงานที่มากขึ้น ลูกค้าที่มากขึ้น และทีมการตลาดที่ใหญ่ขึ้น
- การผสานรวมความคิดเห็นจากลูกค้า: แอปการจัดการโครงการไม่ควรเพียงแค่อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันภายในเท่านั้น แต่ยังควร (ในรูปแบบที่ง่ายขึ้น) กับลูกค้าของคุณด้วย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม: คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน รวมถึงการแชร์ไฟล์ การแชทโดยตรง และการส่งข้อความ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้
- การติดตามเวลา: คุณสมบัติการติดตามเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณเรียกเก็บเงินลูกค้าได้อย่างถูกต้องสำหรับโครงการสร้างสรรค์ ปรับปรุงการวางแผนทรัพยากรและการจัดการงบประมาณ
- การวิเคราะห์โครงการ: มองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและระบุประสิทธิภาพได้
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับเอเจนซี่โฆษณา
รายการต่อไปนี้คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่เราคัดสรรมาให้คุณ ซึ่งช่วยให้คุณจัดการโครงการหลาย ๆ โครงการได้ในเวลาเดียวกัน พร้อมทั้งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโต
1.คลิกอัพ
ทีมบริหารโครงการชื่นชอบ ClickUp เนื่องจากความสามารถในการปรับแต่งและความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรของคุณผ่านการติดตามเวลา ปรับปรุงการแชร์ไฟล์ด้วยClickUp Docs และใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อปรับปรุงไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ
ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทุกส่วนของโครงการการตลาดของคุณได้ รวมถึงการจัดการงานพื้นฐานและรายการที่ต้องทำ แคมเปญโฆษณาที่ซับซ้อน และความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีหลายด้าน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้กระบวนการจัดการโครงการหลายโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
- การติดตามเวลาขั้นสูงที่ช่วยให้คุณกำหนดประมาณการและปรับการทำงานให้สอดคล้องกับความสามารถและความคาดหวังของลูกค้า
- แม่แบบโครงการที่ปรับแต่งได้ เช่นแม่แบบการจัดการเอเจนซี่ ช่วยให้คุณติดตามและปรับปรุงทุกขั้นตอนของกระบวนการลูกค้าและโครงการ
- มุมมองขั้นสูง รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน ที่ช่วยให้คุณติดตามงานและกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้สังเกตว่า รายการคุณสมบัติหลักที่มากมายอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้ที่อยู่ในแผนฟรีจะพลาดฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงบางส่วนของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI: พร้อมให้ซื้อในแผนชำระเงินทุกแบบในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. วันจันทร์
อาจดูเสี่ยงที่จะตั้งชื่อระบบจัดการโครงการบนเว็บนี้ตามวันที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในสัปดาห์ แต่เมื่อคุณได้ลองใช้งานแล้ว คุณจะพบว่า Monday เป็นระบบที่ทรงพลังสำหรับการวางแผนโครงการ การจัดการโครงการการตลาด และการทำงานร่วมกันในทีม ซึ่งช่วยให้ทีมการตลาดสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- คุณสมบัติการจัดการงานที่ครอบคลุม รวมถึงการพึ่งพากันของงานและการทำงานอัตโนมัติ เพื่อให้งานที่ซับซ้อนดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- โครงสร้างการอนุญาตของผู้ใช้ที่เก็บข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนให้เป็นความลับโดยไม่กระทบต่อการทำงานร่วมกันของทีม
- การติดตามค่าใช้จ่ายที่แนบกับโครงการ ทำให้การวางแผนทรัพยากรง่ายขึ้นสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์
- ความสามารถในการแชร์ไฟล์ผ่านการผสานรวมกับ Slack, Outlook และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- รูปแบบการจัดวางขั้นตอนการทำงานอาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง ทำให้การติดตามโครงการและการจัดการงานซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จำกัด ไม่ว่าจะอยู่ในฟีเจอร์หลักหรือผ่านการผสานรวม
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
3. Jira
Jira เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก ดังนั้นคุณสมบัติหลักและความสามารถในการวางแผนทรัพยากรจึงเน้นไปที่กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ อย่างไรก็ตาม Jira ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมหากเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณต้องการติดตามการสร้างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ทำให้การติดตามและปรับปรุงโครงการเป็นเรื่องง่าย
- กระดานคัมบังที่ใช้งานง่าย พร้อมแม่แบบสำเร็จรูป เพื่อสร้างแผนการพัฒนาและมอบหมายงานที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซีส่วนใหญ่ในรายการนี้เพื่อจัดการโครงการนอกเหนือจากการพัฒนา
- คุณสมบัติการร่วมมือของทีมแบบบูรณาการที่ช่วยให้สามารถแชทแบบเรียลไทม์, แชร์ไฟล์, และส่งข้อความกลุ่มได้
ข้อจำกัดของ Jira
- มันไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมสำหรับงานของหน่วยงานใด ๆ นอกเหนือจากการพัฒนาซอฟต์แวร์
- โครงสร้างการอนุญาตอาจซับซ้อนเกินไป ทำให้ทีมขนาดเล็กมีความยากลำบากในการบริหารโครงการ
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
4. การทำงานเป็นทีม
ชื่ออาจบ่งบอกถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ตรงไปตรงมา แต่ Teamwork นั้นมีมากกว่านั้น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่นี้จัดการงานสำหรับลูกค้าหลายราย ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การจัดการงานเท่านั้น Teamworkยังเป็นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรเนื่องจากความสามารถในการทำรายงานทางการเงินและเชิญลูกค้าให้ใช้บัญชีผู้เยี่ยมชมฟรีอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ความสามารถในการสร้างหรือปรับแต่งเทมเพลตใหม่หรือที่มีอยู่เพื่อลดความซ้ำซ้อนสำหรับผู้จัดการโครงการที่ทำงานกับลูกค้าหลายราย
- คุณสมบัติการจัดการทางการเงิน รวมถึงการจัดทำงบประมาณ การออกใบแจ้งหนี้ และเครื่องมือด้านความสามารถในการทำกำไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผน
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันและการตลาดอื่น ๆ เช่น MS Teams, HubSpot และระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) หลายระบบ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- เมื่อการผสานรวมยังไม่มีอยู่จริง การใช้งานผ่านอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชันอาจเป็นเรื่องท้าทายในการทำงานและสร้างการเชื่อมต่อ
- ระบบ CRM ภายในมีข้อจำกัด ในกรณีส่วนใหญ่ การจัดการของเอเจนซีจะทำงานได้ดีขึ้นผ่านซอฟต์แวร์ภายนอก
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ส่งมอบ: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
5. ความคิด
การโปรโมตตัวเองในฐานะพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการโดยเฉพาะ Notion เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรและเอกสารกับการจัดการงานและการวางแผนโครงการ โดยใช้แนวทางที่เน้นการทำงานเป็นทีมในกระบวนการจัดการโครงการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความร่วมมือในทีมในขณะที่นำเสนอคุณสมบัติหลักจากแพลตฟอร์มต่างๆ ในรายการนี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- วิกิแบบบูรณาการที่สามารถทำให้การจัดการทรัพยากรและความรู้ง่ายขึ้นควบคู่ไปกับเครื่องมือจัดการงานของคุณ
- มุมมองแบบทีมที่แยกโครงการการตลาดออกเป็นพื้นที่การทำงานตามหน้าที่ ในขณะที่ยังคงรักษาภาพรวมที่ใหญ่กว่า
- ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง รวมถึงการเขียนคัดลอก, การทำงานอัตโนมัติ, และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่หน่วยงานของคุณอาจต้องการ เช่น Slack หรือ Jira
ข้อจำกัดของ Notion
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบบูรณาการ ดังนั้นการติดตามโครงการที่มีระยะเวลาจะต้องใช้เครื่องมือภายนอก
- มุมมองแบบทีมอาจทำให้ผู้ใช้บางคนประสบปัญหาในการมอบหมายงานนอกทีม
ราคาของ Notion
- ฟรี
- บวก: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (4,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
6. อาสนะ
ผู้สร้าง Asana ได้ออกแบบมันขึ้นมาอย่างตั้งใจให้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบเว็บที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง คุณสมบัติของมันกว้างขวางเพียงพอที่เอเจนซีสร้างสรรค์, ทีมไอที, ทีมวิศวกรรม, ทีมปฏิบัติการ, และทีมวางแผนกลยุทธ์สามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อจัดการงาน, มอบหมายงาน, และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มุมมองที่กำหนดเอง รวมถึงกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และไทม์ไลน์ เพื่อตรวจสอบและจัดการโครงการของคุณจากทุกมุมมอง
- ฐานความรู้ที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงเคล็ดลับการจัดการโครงการพื้นฐานและบทแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก
- หลายทีมและพื้นที่ทำงานเพื่อแยกงานสำหรับลูกค้าต่าง ๆ
- การแจ้งเตือนทางโทรศัพท์และอีเมล (พร้อมแอปมือถือที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ) ที่เปลี่ยน Asana ให้เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทุกโครงการการตลาด
ข้อจำกัดของอาสนะ
- เนื่องจากไม่มีแม่แบบโครงการมากนัก ดังนั้นเอเจนซี่สร้างสรรค์ของคุณจะต้องสร้างรูปแบบและกระบวนการของโครงการที่ต้องการส่วนใหญ่ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
- Asana มีราคาสูงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงส่วนใหญ่ เช่น การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
7. Trello
Trello อาจไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการตลาด แต่เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ความเชี่ยวชาญในคุณสมบัติหลัก เช่น มุมมองที่ปรับแต่งได้, กระบวนการทำงาน, และการทำงานอัตโนมัติ ทำให้คุ้มค่าที่จะพิจารณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดาน Trello—รูปแบบเฉพาะแพลตฟอร์มของกระดาน Kanbanแบบคลาสสิก ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานทองคำสำหรับการสรุปภาพรวมโครงการในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการประเภทนี้
- การผสานรวมกับ Jira และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ Atlassian ที่ใหญ่กว่า
- บัตเลอร์—ระบบอัตโนมัติตามกฎเพื่อจัดการโครงการและงานของคุณ และลดการทำงานซ้ำสำหรับเอเจนซีสร้างสรรค์ของคุณ
- ใช้งานง่าย ผู้ใช้ใหม่และลูกค้าสามารถเริ่มใช้งานได้อย่างมั่นใจภายในไม่กี่นาที
ข้อจำกัดของ Trello
- หน่วยงานหรือผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ในการทำงานอัตโนมัติอย่างกว้างขวางและมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอาจพบว่าการจัดการงานเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด
- คุณสมบัติหลักที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ ตัวอย่างเช่น ขาดการติดตามเวลาสำหรับทีมของคุณ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
8. Wrike
เมื่อพูดถึงคุณสมบัติหลัก แทบไม่มีทางเลือกใดที่สามารถแข่งขันกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด Wrike ได้ คุณจะพบคุณสมบัติใหม่มากมายที่ช่วยคุณในการทำงาน เช่น การวางแผนและจัดสรรทรัพยากร การจัดการงานประจำวัน และการร่วมมือกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- การติดแท็กข้ามงานช่วยให้มั่นใจว่างานของทีมคุณสะท้อนถึงกระบวนการบริหารโครงการโดยรวมได้อย่างถูกต้อง
- การตรวจสอบและกระบวนการอนุมัติทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่ที่แท้จริงพร้อมการผสานรวมความคิดเห็นจากลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติในการรับข้อมูลเข้าสู่กระบวนการทำงานรองรับทุกโครงการการตลาดที่ลูกค้าของคุณต้องการ
- การติดตามเวลาขั้นสูงหมายความว่าคุณจะทราบเสมอว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่และเมื่อใดที่พวกเขาอาจถึงขีดความสามารถ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ความหลากหลายของฟีเจอร์อาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับผู้ใช้ใหม่เป็นเรื่องยาก
- การจัดเรียงมุมมอง เช่น แผนภูมิแกนต์ อาจเป็นเรื่องท้าทาย ทำให้ยากขึ้นในการรักษาภาพรวมของการจัดการโครงการของคุณ
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Pinnacle: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,400+ รีวิว)
9. Workfront
Workfront ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบบูรณาการของ Adobe ไม่ได้แสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างจะง่าย มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ซับซ้อนกว่าที่มีอยู่ แต่เมื่อคุณปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆ แล้ว มันสามารถกลายเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังสำหรับเอเจนซี่ของคุณในการใช้ประโยชน์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workfront
- Workfront Goals ช่วยปรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของเอเจนซี่และลูกค้า
- เส้นทางการอนุมัติและกระบวนการทำงานแบบบูรณาการช่วยให้โครงการสร้างสรรค์ของคุณส่งถึงลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์เปลี่ยน Workfront ให้เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบアジล
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของแต่ละโครงการการตลาด รวมถึงภาระงานโดยรวมได้
ข้อจำกัดของ Workfront
- การจัดเรียงในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถทำได้เฉพาะตามวันที่ครบกำหนดเท่านั้น ซึ่งจำกัดความสามารถในการจัดระเบียบงานของคุณ
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าวไว้ บางครั้งมันอาจพยายามทำมากเกินไป ทำให้การจัดการโครงการยากลำบากสำหรับโครงการที่ง่ายกว่า
ราคาของ Workfront
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Prime: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Workfront
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
10. มีประสิทธิผล
มากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการ Productive คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับเอเจนซี่ที่ครอบคลุมทุกด้าน ช่วยให้คุณทำงานผ่านและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกส่วนของความสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามเวลา การจัดทำงบประมาณ และการทำงานร่วมกันเป็นเพียงบางส่วนของฟีเจอร์ที่ทำให้ซอฟต์แวร์นี้อยู่ในรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดในธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลผลิต
- งานที่ทำซ้ำช่วยให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อจำเป็น
- การติดตามเวลาแบบบูรณาการช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของตนเองได้ ซึ่งนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- มุมมองการวางแผนทรัพยากรช่วยให้หน่วยงานของคุณสามารถวางแผนงานและกำหนดเวลาได้อย่างสมจริงตามปริมาณงานที่มีอยู่
- โมดูลข้อมูลเชิงลึกนำเสนอการวิเคราะห์ขั้นสูงในทุกโครงการการตลาด รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งลูกค้าและความสัมพันธ์
ข้อจำกัดในการผลิต
- มีคุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการใบแจ้งหนี้โดยเฉพาะ
- ผู้ใช้บางรายระบุว่า UI ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้หรือตรงไปตรงมาเท่ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของหน่วยงานอื่น
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- จำเป็น: $9 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ยกระดับการบริหารโครงการของเอเจนซีคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
แพลตฟอร์มทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของเอเจนซี่ที่มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถเป็นผู้ชนะได้ ผู้ชนะนั้นก็คือ ClickUp สำหรับเอเจนซี่ด้านความคิดสร้างสรรค์และการโฆษณา
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลัก เช่น AI, การติดตามโครงการ, และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ แล้ว คุณยังจะชื่นชอบความง่ายในการเชื่อมต่อการจัดการงานกับการจัดการทรัพยากร และคุณสมบัติการร่วมมือที่หรูหราสำหรับทีมการตลาดของคุณ แต่แก่นแท้ของมันคือการจัดการโครงการที่ง่ายและแข็งแกร่งซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณจัดการกับงานของเอเจนซีได้
ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด โดยมีโครงการไม่จำกัด ฟีเจอร์การติดตามเวลาที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรของคุณ และความสามารถในการสร้างและติดตามโครงการตามการพึ่งพาของงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ให้บริการฟรีดังนั้นคุณสามารถทดลองใช้ระบบการจัดการโครงการใหม่ของคุณได้โดยไม่ต้องผูกมัดอย่างเต็มที่
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้เพื่อดูด้วยตัวคุณเองว่าโซลูชันครบวงจรนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร