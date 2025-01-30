วิธีการขับเคลื่อนการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้ให้ประสบความสำเร็จ

โครงการมีหลากหลายรูปแบบและขนาด ตั้งแต่การปรับปรุงบ้านของคุณไปจนถึงการออกแบบคลังข้อมูลขององค์กร แม้แต่ภายในองค์กรเดียวกัน ทีมวิศวกรรมอาจมีโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมทรัพยากรบุคคลอาจมีโครงการทัศนศึกษาประจำปี ทีมการเงินอาจมีโครงการจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น
ไม่ว่าจะขนาดใด ทุกโครงการล้วนมีความซับซ้อนเป็นของตัวเอง การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีเดียวที่จะจัดการกับความซับซ้อน ขจัดความสูญเปล่า เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และบรรลุเป้าหมาย
โชคดีที่ทุกวันนี้เรามีซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดการเรื่องนั้นได้ ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจวิธีที่คุณสามารถขับเคลื่อนการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้อย่างประสบความสำเร็จในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการนำไปใช้จริง
การทำความเข้าใจการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปใช้
เพื่อที่จะเข้าใจว่าการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง คุณจำเป็นต้องทราบคำตอบของคำถามหลายข้อ มาเริ่มกันเลย
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกิจกรรม ทรัพยากร และงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้จัดการโครงการที่ดีจะป้อนข้อมูลและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าสู่ซอฟต์แวร์และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถมองเห็นข้อมูลได้
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปใช้คืออะไร?
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้คือกระบวนการเลือก, ตั้งค่า, และPLOYเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม. เราจะหารือเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่อขั้นตอนของกิจกรรมนี้ในภายหลังในบล็อกโพสต์นี้.
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้พัฒนาไปอย่างไร?
การจัดการโครงการเองก็ได้พัฒนาไปอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา
ยุคของสเปรดชีต: เครื่องมือการจัดการโครงการในยุคแรกเริ่มเป็นเพียงสเปรดชีตเท่านั้น ผู้จัดการโครงการสร้างตารางและแผนภูมิที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ซึ่งต้องทำด้วยมือเป็นอย่างมากและยากต่อการทำงานร่วมกัน
ยุค ERP/CRM: จากการใช้สเปรดชีต องค์กรขนาดใหญ่ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะได้ ตัวอย่างเช่น CRM สามารถจัดการกระบวนการทำงานด้านการตลาดได้
หากไม่มีการมุ่งเน้นที่การจัดการโครงการ เครื่องมือเหล่านี้ก็เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น พวกมันไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องท้าทายในการนำไปใช้หรือแม้แต่การใช้งาน
ยุคของผู้จัดการงานแบบง่าย: เมื่อรูปแบบ SaaS เติบโตขึ้น เครื่องมือจัดการงานแบบง่ายหลายตัวก็ได้รับความนิยม ผู้จัดการโครงการได้นำงานหลายร้อยงานของตนมาใส่ในรายการตรวจสอบแบบง่าย ทำให้การจัดการโครงการในระดับใหญ่เป็นไปไม่ได้
ยุคของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง: เมื่อตลาด SaaS พัฒนาขึ้น เครื่องมือการจัดการโครงการก็มีความทรงพลังมากขึ้นอย่างมากเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรเช่น ClickUpให้คุณจัดการโครงการทุกประเภทได้อย่างแม่นยำตามที่คุณต้องการ
ด้วยความยืดหยุ่น การปรับแต่ง การผสานรวม และระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังคือพลังวิเศษของผู้จัดการโครงการทุกคน!
มันเหมือนมีศูนย์บัญชาการเสมือนจริงอยู่ในปลายนิ้วของคุณ ช่วยให้การสื่อสาร การร่วมมือ และการติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น
ทำไมทุกคนถึงพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในตอนนี้?
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเพิ่มขึ้นของรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดได้ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการกลายเป็นศูนย์กลางของประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร เมื่อการทำงานแบบกระจายตัวกลายเป็นเรื่องปกติ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจึงกลายเป็นสำนักงานเสมือนจริง
หากฟังดูเหมือนคำพูดที่ใหญ่โต เราเข้าใจคุณ. มาดูในรายละเอียดอย่างละเอียดว่าทำไมคุณจึงควรพิจารณาการนำมาใช้ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ.
การเข้าใจความจำเป็นในการนำมาใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ธุรกิจของคุณคือรังผึ้งที่คึกคักเต็มไปด้วยกิจกรรม โครงการต่างๆ คือน้ำผึ้ง และทีมงานของคุณคือผึ้งที่ขยันขันแข็ง หากไม่มีระบบในการจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามโครงการเหล่านี้ ทุกอย่างอาจกลายเป็นความยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็วการดำเนินโครงการที่ดีสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานั้นและเพิ่มคุณค่าอย่างมหาศาล นี่คือวิธีการ
การรวมข้อมูล: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจะรวบรวมข้อมูล การดำเนินการ และผลลัพธ์ทั้งหมดของโครงการไว้ด้วยกัน ณ จุดใดก็ตาม คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ—หรือใครก็ตามที่ต้องการ—ได้ที่นี่ ซึ่งทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ
การมองเห็น: การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้ช่วยให้มองเห็นทุกโครงการของคุณได้อย่างชัดเจน โดยเน้นสิ่งที่ดำเนินไปตามแผนและสิ่งที่ต้องการการปรับปรุง ด้วยความโปร่งใสนี้ คุณสามารถตัดสินใจที่ยากได้อย่างง่าย
ความร่วมมือ: ในหมู่ทีมที่ทำงานระยะไกล/แบบผสมผสาน การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้ช่วยเชื่อมช่องว่างทางกายภาพ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่คำนึงถึงเขตเวลาหรือสถานที่
แม้ว่าคุณจะเป็นทีมที่ทำงานร่วมกันในที่เดียวกัน โซลูชันการจัดการโครงการก็ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตร ผู้ขาย ลูกค้า ผู้สนับสนุน ฯลฯ ได้ ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ตรงกัน
ความสามารถในการคาดการณ์: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้คุณเปรียบเทียบแผนงานกับผลลัพธ์จริงได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถปรับแต่งแผนงานที่กำลังจะมาถึงตามผลการดำเนินงานของคุณเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำงานได้ แต่ยังช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนด้วย มันจะทำงานที่เป็นกิจวัตรหรือสามารถคาดการณ์ได้ให้อัตโนมัติ ทำให้ทีมโครงการของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการ. ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองหาที่ไหน มันคือขุมทรัพย์ของข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้ในอนาคต.
ตามที่คุณเห็น,ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบการทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำให้กับกระบวนการทำงานของคุณอีกด้วย. ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ได้.
อย่างไรก็ตาม กุญแจสำคัญในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอยู่ที่การนำไปใช้ หากคุณตั้งค่าไม่ถูกต้อง มันอาจกลายเป็นฝันร้ายที่ขัดขวางการทำงานในแต่ละวัน
ในส่วนถัดไป เราจะสำรวจวิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณเพื่อเร่งความสำเร็จทางธุรกิจ
ขั้นตอนสำคัญในการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้เป็นการวางรากฐานสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่คุณดำเนินการบนระบบนั้น รากฐานที่อ่อนแออาจไม่น่าเชื่อถือและไม่มีประสิทธิภาพ และด้วยเหตุนี้จึงแทบไม่ได้ใช้งาน
เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคง คุณจำเป็นต้องมีแผนการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ โชคดีที่คุณมาถูกที่แล้ว! นี่คือแผนงานพร้อมตัวอย่างโดยใช้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 1: การประเมินความต้องการและการกำหนดข้อกำหนดทางธุรกิจ
ก่อนที่คุณจะออกไปช้อปปิ้ง คุณจำเป็นต้องคิดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร ดังนั้น ให้เริ่มต้นการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้ด้วยกระบวนการประเมินความต้องการอย่างครอบคลุม
1. รวบรวมความต้องการ
ถามทีมโครงการของคุณว่าพวกเขาต้องการอะไร ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการขององค์กรของคุณและขอความคิดเห็นจากพวกเขา ตัวอย่างเช่น:
- นักพัฒนาอาจต้องการคุณสมบัติเพื่อเพิ่มเรื่องราวของผู้ใช้, จัดการกับงานค้าง, จัดลำดับความสำคัญของงาน, รวมถึงเกณฑ์การยอมรับ, เป็นต้น
- นักวิเคราะห์คุณภาพอาจต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับกรณีการใช้งาน, รายการตรวจสอบ, ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้พัฒนา, เป็นต้น
- ผู้จัดการโครงการอาจต้องการดูรายงาน รับการแจ้งเตือนงานที่ล่าช้า เป็นต้น เช่นเดียวกับในซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์
ทำรายการอย่างชัดเจนของทุกสิ่งที่คุณต้องการในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
2. ระบุความท้าทาย
ไม่ใช่ทุกความต้องการจะถูกสื่อสารออกมาโดยสมาชิกในทีม ดังที่ฟอร์ดเคยกล่าวไว้ว่า เมื่อถูกถาม คนส่วนใหญ่มักคิดว่าพวกเขาต้องการม้าที่วิ่งเร็วขึ้น ดังนั้น ให้สังเกตกระบวนการบริหารโครงการในปัจจุบันและระบุช่องว่างที่ขาดอยู่
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังบริหารโครงการผ่านสเปรดชีต คุณอาจขาดความสามารถในการสนทนาเกี่ยวกับงานเฉพาะอย่างในบริบทที่ชัดเจน การสื่อสารที่กระจัดกระจายเช่นนี้ทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
3. กำหนดความสำเร็จ
ระบุให้ชัดเจนว่าความสำเร็จของการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปใช้จะมีลักษณะอย่างไร จะเป็นรอบการติดตั้งที่เร็วขึ้น การทำงานร่วมกันของทีมที่ดีขึ้น หรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มากขึ้น?
ตัวชี้วัดเหล่านี้จะมีประโยชน์ในขณะประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ขั้นตอนที่ 2: การคัดเลือกผู้ขายและการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
จำนวนตัวเลือกที่คุณมีสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือ 442 (ตามข้อมูลจาก G2)! หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย งานของคุณก็หนักหนาไม่น้อย. คุณสมบัติที่พบได้บ่อยที่สุดที่คุณควรค้นหาขณะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมีดังนี้.
การจัดการงาน
แม้ว่านี่จะเป็นความต้องการพื้นฐานที่สุด แต่ควรจัดลำดับความสำคัญของรายการตรวจสอบ งานย่อย งาน รายการ โฟลเดอร์ พื้นที่ทำงาน ฯลฯ ให้ชัดเจนโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการใน ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดระเบียบมีประสิทธิภาพมากขึ้นและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น สำหรับทีมซอฟต์แวร์ ClickUp ยังสามารถปรับแต่งงานต่างๆ ได้ เช่น ข้อบกพร่อง หลักไมล์สำคัญ คำขอเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
เอกสาร
ทุกโครงการมีทรัพยากร เอกสาร และข้อมูลเชิงลึกที่สมาชิกทีมจำเป็นต้องเข้าถึงเป็นครั้งคราว เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การเข้าถึงสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
ClickUp Whiteboardมอบพื้นที่ว่างสะอาดให้คุณใช้ระดมความคิดหรือวางแผนขั้นตอนการทำงานClickUp Docsช่วยให้คุณเขียนและแบ่งปันเอกสารได้เพียงคลิกเดียว ด้วยClickUp AI คุณสามารถสรุปเอกสารยาว ๆ ได้โดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายขึ้น
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp ยังให้จุดเริ่มต้นแก่คุณในการเริ่มต้น!
การมองเห็น
ไม่ใช่ทุกโครงการที่จะมีเหตุผลในแบบเดียวกัน ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องมีมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบให้คุณดูข้อมูลของคุณในแบบที่คุณต้องการ:
- มุมมองปฏิทินช่วยในการจัดตารางเวลา การลากและวางงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
- มุมมองไทม์ไลน์แสดงแผนผังการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนสำรองได้
- มุมมองปริมาณงานแสดงความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของทีมเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
- มุมมองการแชทช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้
ClickUp รวมเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile สำหรับทีมซอฟต์แวร์ เช่น กระดาน Scrum, แผนภูมิ Burnup/Burndown เป็นต้น
การผสานรวม
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีต้องสามารถสื่อสารกับเทคโนโลยีที่คุณใช้ในปัจจุบันและอนาคตได้ สำหรับทีมซอฟต์แวร์ อาจเป็น GitHub เพื่อเชื่อมโยงการคอมมิต, คำขอการดึง, และปัญหา
สำหรับทีมคอนเทนต์ นี่อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับ Google Docs เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย และแน่นอนว่าทุกคนชอบการเชื่อมต่อกับ Slack
ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการได้อย่างราบรื่น รวมถึง Vimeo, Zoom และ Tableau
เมื่อคุณได้พบเครื่องมือ/ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ตรงตามความต้องการทั้งหมดของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำไปใช้งานและเปิดตัวให้กับผู้ใช้ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: การเปิดตัวโครงการและการนำ ERP ไปใช้
ระยะนี้เป็นช่วงสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรม
- ได้รับการอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: นำผู้นำองค์กรและผู้สนับสนุนให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
- การตั้งค่า ERP: กำหนดค่าระบบ ERP ให้พร้อมใช้งานเพื่อให้รองรับวงจรการใช้งานของคุณและบูรณาการกับเครื่องมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- จัดตั้งทีมเข้าร่วม: จัดตั้งทีมดำเนินการโครงการโดยมีผู้จัดการโครงการ, หัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, ฯลฯ
- เริ่มโครงการ: สื่อสารกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ใช้ที่มีศักยภาพตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: การพัฒนาตารางเวลาการดำเนินการและการกำหนดวัตถุประสงค์
เมื่อนำซอฟต์แวร์ของผู้ขายมาใช้ การจัดการการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้เป็นโครงการ (ใช่ มันค่อนข้างเมตาเล็กน้อย!)
ดังนั้น จำเป็นต้องปฏิบัติตามวิธีการบริหารโครงการ:
- การแบ่งการนำไปใช้ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้
- วางแผนไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงาน/เป้าหมาย
- การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการ เช่น มาตรฐานความปลอดภัย, โปรโตคอลการถ่ายโอนข้อมูล, การลงทะเบียนผู้ใช้, เป็นต้น
แผนการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไปใช้คือแผนที่นำทางของคุณ ซึ่งเตรียมการล่วงหน้าสำหรับทุกทางแยกและจุดตรวจสอบ หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนการนำไปใช้ เราพร้อมช่วยเหลือคุณ
แม่แบบแผนการนำไปใช้ ClickUp
เทมเพลตแผนการดำเนินงานโครงการของ ClickUp คือพิมพ์เขียวสำหรับโครงการของคุณ เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ ขั้นตอนสำคัญ กิจกรรมหลัก และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
เทมเพลตแผนการดำเนินการขั้นสูงของ ClickUp มอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหลายทีมหรือหลายแผนก
เทมเพลตการจัดการการนำไปใช้ของ ClickUp คือแดชบอร์ดโครงการของคุณ ที่ให้มุมมองระดับสูงเกี่ยวกับความคืบหน้า งาน และเป้าหมาย
มันคล้ายกับการใช้แดชบอร์ดควบคุมเวอร์ชันเพื่อติดตามความคืบหน้าในการพัฒนา สถานะของสาขาต่างๆ และคำขอการรวม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนที่ 5: การวางแผนสำหรับการฝึกอบรมและการสนับสนุน
สำหรับองค์กรที่กำลังนำซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้ การยอมรับผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด หากเครื่องมือนี้ต้องการตอบสนองวิสัยทัศน์และบรรลุเป้าหมาย ทุกคนจำเป็นต้องยอมรับและใช้งานมันทุกวัน ซึ่งสิ่งนี้ต้องการแรงกระตุ้นเล็กน้อย
- สร้างโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์
- ระบุผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่สามารถกลายเป็นผู้นำในทีมของพวกเขา
- รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้กลุ่มแรกและปรับปรุงตามความเหมาะสม
- สร้างแม่แบบแผนโครงการ
- จัดตั้งกลไกสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 6: การทดสอบการตั้งค่าซอฟต์แวร์, การทดสอบการยอมรับ, และการประกันคุณภาพ
ก่อนที่คุณจะปิดการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ มีขั้นตอนสุดท้ายสามขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ
การทดสอบการกำหนดค่าซอฟต์แวร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถูกนำไปใช้ตามข้อกำหนดของคุณ ซึ่งรวมถึง:
- การปรับแต่งแบรนด์ สี และโลโก้ตามความต้องการ
- โปรไฟล์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง
- การอนุญาตและการยืนยันตัวตน
การทดสอบการยอมรับของผู้ใช้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณได้ทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดที่พวกเขาต้องการแล้ว กระตุ้นให้พวกเขาคิดถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พวกเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์และทดสอบกระบวนการทำงานนั้น
การประกันคุณภาพ: นี่เป็นหน้าที่ของทีมไอทีของคุณ ดำเนินการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในด้านความปลอดภัย ช่องโหว่ การผสานรวม ความสอดคล้องตามข้อกำหนด ฯลฯหากคุณได้ใช้แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะมีรายการตรวจสอบทุกอย่างที่ต้องตรวจสอบในขั้นตอนนี้
ไม่ว่าคุณจะนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพียงใด คุณก็อาจพบกับความท้าทายได้ มาดูกันว่าเราจะสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างไร
การเอาชนะความท้าทายและความเสี่ยงในการนำไปปฏิบัติ
การนำซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้มีความท้าทายทางเทคนิค, โลจิสติกส์, และวัฒนธรรมหลายประการ นี่คือวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจัดการโครงการหรือแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น
ดำเนินการกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง
องค์กรของคุณจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติและคาดหมายได้ เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ ควรเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ
ขณะที่คุณกำลังติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ของคุณ ให้ดำเนินกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
- สื่อสารอย่างสม่ำเสมอและชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- กำหนดการประชุม/การพบปะเพื่อขจัดความกลัวและตอบคำถาม
- หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่
- สร้างความมั่นใจให้กับทีมของคุณด้วยแผนการรับมือกับความขัดข้อง
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เนิ่นๆ
ไม่มีใครชอบกระบวนการใหม่ที่ถูกบังคับใช้จากเบื้องบน ดังนั้น ควรมีส่วนร่วมกับพวกเขาตั้งแต่เนิ่นๆ และรวมพวกเขาไว้ในกระบวนการตัดสินใจ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการคัดเลือกและวางแผนการนำไปใช้ของซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, ทีมไอที, และผู้ใช้ปลายทาง การเข้าใจความต้องการ, ความกังวล, และความคาดหวังของพวกเขา จะช่วยให้แน่ใจว่าโซลูชันที่เลือกสามารถตอบสนองความต้องการได้
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และขยายไปอย่างช้า ๆ
หากคุณเปลี่ยนระบบการจัดการโครงการทั้งหมดในชั่วข้ามคืน ทีมของคุณจะรู้สึกหนักใจ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ ควรดำเนินการเป็นขั้นตอน
การนำซอฟต์แวร์มาใช้เป็นระยะช่วยให้คุณสามารถทดสอบซอฟต์แวร์กับกลุ่มเล็ก ๆ แก้ไขปัญหา และเปิดตัวทั่วทั้งบริษัทเมื่อคุณมั่นใจอย่างแน่นอน
จัดให้มีการฝึกอบรม
ซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีความเป็นธรรมชาติและไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียดเพื่อใช้งาน อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ผู้ใช้ค้นพบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง พวกเขาอาจพลาดฟีเจอร์ที่ทรงพลังซึ่งไม่ได้พบเจอ
ให้แน่ใจว่าทีมโครงการของคุณใช้ซอฟต์แวร์อย่างเต็มศักยภาพโดยการจัดการอบรม. จัดเตรียมคู่มือออนไลน์, คำถามที่พบบ่อย, และเอกสารผู้ใช้ให้พร้อมใช้งาน. คุณยังสามารถทำสิ่งนี้อย่างไม่เป็นทางการโดยการจัดการประชุมแบ่งปันความรู้.
ตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม
กระบวนการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ที่ดีเป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ติดตามว่าผู้ใช้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไรตลอดวงจรชีวิตการบริหารโครงการ เรียนรู้ฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด รวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ยังขาดอยู่
นำทั้งหมดนี้กลับไปให้ผู้ขาย และปรับปรุงสินค้าอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ไม่ว่าจะเป็น #lifeproject หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับงาน การจัดการมันต้องการเกราะของเครื่องมือ คลิกอัพ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะที่ยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ และทรงพลังของคุณ
ด้วยคุณสมบัติที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน การจัดระเบียบ การสนทนา การรายงาน และอื่นๆ อีกมากมายซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีของClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในการนำซอฟต์แวร์ไปใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพนักงานที่ทำงานแบบกระจายตัวอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เองหรือเป็นธุรกิจที่กำลังนำโซลูชันการจัดการโครงการมาใช้ในองค์กรของคุณ ClickUp ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุณ
อย่าเชื่อเราลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้
1. การจัดการโครงการการนำไปใช้ของซอฟต์แวร์คืออะไร?
การบริหารโครงการการนำไปใช้ของซอฟต์แวร์ คือกระบวนการที่มีโครงสร้างในการวางแผน, จัดระเบียบ, และควบคุมการPLOYMENTของระบบซอฟต์แวร์ในองค์กร
ลำดับคำนี้—การจัดการโครงการการนำไปใช้ซอฟต์แวร์—หมายถึงการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ใด ๆ
มันแตกต่างเล็กน้อยจากหัวข้อของบล็อกโพสต์นี้—การนำไปใช้ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ—ซึ่งหมายถึงการนำมาใช้ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
2. คุณดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใหม่อย่างไร?
การนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใหม่มาใช้เป็นกระบวนการ 6 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย:
- การประเมินความต้องการและการกำหนดข้อกำหนดทางธุรกิจ
- การเลือกผู้ขายและการเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
- การเปิดตัวโครงการและการดำเนินการ ERP
- การพัฒนาแผนการดำเนินงานและการกำหนดเป้าหมาย
- การวางแผนสำหรับการฝึกอบรมและการสนับสนุน
- การทดสอบการกำหนดค่าซอฟต์แวร์, การทดสอบการยอมรับ, และการประกันคุณภาพ
3. การนำระบบไปใช้ในโครงการคืออะไร?
ในการบริหารโครงการ การนำระบบไปใช้หมายถึงการเลือกและนำระบบซอฟต์แวร์ใหม่มาใช้ โดยทั่วไป องค์กรมักเลือกใช้คำว่า "การนำระบบไปใช้" เนื่องจากพวกเขากำลังเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานของตนด้วย