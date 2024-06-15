10 เคล็ดลับ CRM เพื่อจัดการลูกค้าในปี 2025

เจ้าของร้านกาแฟท้องถิ่นรู้จักลูกค้าประจำทุกคนโดยชื่อ พวกเขายังจำคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ขึ้นใจ และรู้ว่าลูกค้าเหล่านั้นมักจะมาที่ร้านเวลาใด ซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษ ไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาเป็นลูกค้าประจำ!
การดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องใช้ความเอาใจใส่ ความสนใจ และความพยายาม ท้ายที่สุดแล้ว ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ
ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มีอยู่เพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ! ระบบเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในระดับนี้ได้ในวงกว้าง นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งช่วยเสริมสร้างความภักดีและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน
การมีระบบ CRM ติดตั้งไว้ไม่ใช่คำตอบที่แก้ปัญหาการจัดการลูกค้าทั้งหมดของคุณได้ คุณควรรู้วิธีใช้ระบบ CRM ให้แต่ละการติดต่อของลูกค้าช่วยเพิ่มผลตอบแทนทางการตลาดและการขายของคุณ
ในบทความนี้ เราขอนำเสนอเคล็ดลับและเทคนิคที่ผ่านการทดสอบแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและการขายของคุณด้วยระบบ CRM
CRM คืออะไร?
ระบบ CRM คือการรวบรวมระบบ, กระบวนการ, และกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการเพื่อจัดการ, ติดตาม, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ตามชื่อที่บ่งชี้ไว้, มันคือวิธีการจัดการลูกค้าของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถรักษาพวกเขาไว้ได้
ระบบและกระบวนการใน CRM มีความสำคัญสำหรับทีมขายในการทราบอย่างชัดเจนว่าลูกค้าต้องการอะไร ความชอบและปัญหาของพวกเขาคืออะไร พวกเขาโต้ตอบกับองค์กรของคุณอย่างไร เป็นต้น ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างกลยุทธ์การตลาด การขาย และการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขายังคงมีความสุขและพึงพอใจ
ตอนนี้ คุณอาจโต้แย้งว่าแม้แต่สเปรดชีตก็สามารถช่วยคุณจัดการทั้งหมดนั้นได้
เราขอแย้ง!
แผ่นงาน Excel หรือสเปรดชีตอื่น ๆ สามารถเก็บข้อมูลได้เพียงข้อมูลที่คุณใส่เข้าไปเท่านั้น มันเป็นธนาคารข้อมูลแบบคงที่ที่อาจยากต่อการจัดการและติดตามด้วยตนเอง
ระบบ CRM ไม่ได้เป็นเพียงแค่การป้อนข้อมูลและบันทึกข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นและอัตโนมัติซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดการหลายบัญชี
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของการโทรจากลูกค้าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ได้ลูกค้าเป้าหมาย, เปลี่ยนผู้ติดต่อทั่วไปให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมายที่สนใจ
- ส่งอีเมลส่งเสริมการดูแลลูกค้าอัตโนมัติไปยังผู้ติดต่อ
- เตือนลูกค้าที่แสดงความสนใจ
- ทำให้การจัดการลูกค้าประหยัดเวลาขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กร B2B หรือ B2C ธุรกิจบริการ องค์กรขนาดใหญ่ หรือสตาร์ทอัพที่ใช้ CRM คุณจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อติดตามการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและให้บริการที่ดีที่สุด
ประโยชน์ของระบบ CRM
ระบบ CRM มอบประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจทุกประเภท ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีขนาดใด กลุ่มเป้าหมายใด หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม:
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงการโต้ตอบ ความชอบ และประวัติการซื้อ
- เสริมสร้างความเข้าใจของลูกค้า ช่วยให้สามารถสื่อสารแบบเฉพาะบุคคลและดำเนินแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย
- ทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ช่วยเพิ่มผลผลิตของพนักงาน และส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทีม
- เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ด้วยความช่วยเหลือจากกระบวนการทำงานอัตโนมัติและการจัดการงาน
- มันมอบ ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าของลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ ช่วยให้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดเป็นไปอย่างมีข้อมูล
ทั้งหมดนี้รวมกันนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย, การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, และความภักดีระยะยาวจากลูกค้าที่มีความสุข
10 เคล็ดลับและเทคนิคการใช้ CRM
เราได้รวบรวมรายการเคล็ดลับและเทคนิค CRM 10 อันดับแรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRM ของคุณและเพิ่มผลกำไรของคุณ
เคล็ดลับ #1: วางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
ในฐานะผู้จัดการ CRM สิ่งสำคัญคือการเข้าใจทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าของคุณกับแบรนด์ของคุณก่อนเป็นอันดับแรก. ทุกลูกค้าจะมีการเดินทางที่แตกต่างกัน.
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซ เส้นทางทั่วไปของลูกค้าของคุณจะประกอบด้วยการเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ การเรียกดูสินค้า การเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น การเพิ่มสินค้าเป็นรายการโปรด การสั่งซื้อ การได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ และการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ ลูกค้าบางรายอาจพบโพสต์หรือโฆษณาของคุณบนโซเชียลมีเดียแล้วจึงเข้าสู่เว็บไซต์ของคุณ
ซอฟต์แวร์ CRMช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางการเดินทางนี้และระบุจุดสัมผัสและโอกาสในการมีส่วนร่วมกับผู้ซื้อของคุณได้ ด้วยการมองเห็นประสบการณ์ของลูกค้าตั้งแต่การรับรู้ไปจนถึงความภักดี คุณสามารถปรับกลยุทธ์การขาย CRM ให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสม
เคล็ดลับ #2: ทำความเข้าใจเป้าหมาย CRM ขององค์กรของคุณ
ก่อนที่จะนำกลยุทธ์ CRM ไปใช้ จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กรของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มยอดขาย, การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายและความภักดีต่อแบรนด์, การเข้าใจเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้การดำเนินงาน CRM ของคุณมีความมุ่งเน้นและมีผลกระทบอย่างแท้จริง และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้สำหรับธุรกิจของคุณ
จินตนาการว่าคุณทำงานให้กับบริษัทซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มรายได้ประจำรายปี คุณจะสร้างกลยุทธ์ CRM ที่สนับสนุนเป้าหมายนี้—กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นการขายเพิ่มเติม, การต่ออายุ, และการแนะนำลูกค้าใหม่ แทนที่จะลงทุนอย่างหนักในแคมเปญการรับรู้แบรนด์อย่างง่ายบนสื่อสังคมออนไลน์
เคล็ดลับที่ 3: ทำให้กระบวนการง่ายและทำให้ส่วนที่เหลือเป็นอัตโนมัติ
เนื่องจากเทคโนโลยี โอกาสในการจัดการและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าจึงไม่มีที่สิ้นสุด มันง่ายที่จะถูกโน้มน้าวใจโดยความเป็นไปได้เหล่านั้น
พยายามทำให้กระบวนการของคุณเรียบง่ายและอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำหรือใช้เวลามาก เช่น อีเมลต้อนรับ อีเมลหลังการซื้อ และแบบสำรวจความคิดเห็น ภายในระบบ CRM ของคุณ คุณจะพบโอกาสมากมายในการสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับการบันทึกการอัปเดต การเปลี่ยนสถานะการเจรจา การเริ่มต้นการส่งต่องาน ฯลฯ
ใช้ClickUp Automationsเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการของคุณ อัปเดตสถานะดีลตามกิจกรรมล่าสุด และสลับลำดับความสำคัญเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณว่าควรให้ความสำคัญกับส่วนใดต่อไป ส่วนที่ดีที่สุดคือ คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ผู้ช่วยสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพจะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็ว
หากนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณชอบ ลองใช้ความสามารถของ AI ในClickUp Brainเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสั่งให้มันว่า "เปลี่ยนผู้รับมอบหมายเป็น John เมื่อดีลย้ายจาก SQL ไปยัง Demo/Meeting"
คุณยังสามารถใช้ผู้ช่วยจดบันทึกด้วย AIที่บันทึกและถอดเสียงการโทรขายของคุณ พร้อมทั้งสรุปข้อมูลเชิงลึกเป็นโน้ตสำหรับอ้างอิงได้อย่างชาญฉลาด วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นกับกิจกรรมที่มีมูลค่าสูง เช่น การวางกลยุทธ์และการขับเคลื่อนการเติบโต
ข้อมูลน่าสนใจ: ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสรุปและวิเคราะห์บันทึกการประชุมของคุณได้เช่นกัน!
ซอฟต์แวร์ CRM ที่มีความแข็งแกร่งจะช่วยให้คุณติดตามการตอบกลับได้ และยังสามารถมอบคะแนนให้กับลูกค้าเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณอัตโนมัติการส่งต่องาน, ตั้งสถานะการติดต่อตามการโต้ตอบของพวกเขา, และสลับลำดับความสำคัญเพื่อแจ้งเตือนทีมของคุณเกี่ยวกับบัญชีที่สำคัญ
ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขาย การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ไปจนถึงโครงการต่างๆ ลูกค้าเป้าหมาย และคำสั่งซื้อในโซลูชันแบบครบวงจร แสดงข้อมูลลูกค้าของคุณในที่เดียวด้วยมุมมอง ClickUpที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15แบบเช่น แคนบาน ปฏิทิน กระดาน และรายการ
- มุมมองรายการ: ให้ภาพรวมในระดับสูงของข้อมูล CRM ทั้งหมดของคุณ รวมถึงลูกค้าเป้าหมาย ข้อตกลง บัญชี ติดต่อ และอื่นๆ คุณสามารถจัดเรียงและกรองรายการนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเฉพาะหรือขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการขาย
- มุมมองบอร์ด: แสดงลูกค้าของคุณบนบอร์ดสไตล์คัมบัง โดยจัดกลุ่มงานตามสถานะในแนวตั้ง ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของกระบวนการขายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกไปจนถึงการปิดการขาย
- มุมมองปฏิทิน: ติดตามการประชุมกับลูกค้าและวันที่สำคัญทั้งหมดในรูปแบบปฏิทิน ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะไม่มีวันพลาดการโทรตามกำหนดหรือการติดตามผลกับลูกค้าอีกต่อไป การมองเห็นการประชุมของคุณควบคู่ไปกับงานอื่นๆ ยังช่วยให้คุณวางแผนเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดลำดับความสำคัญของการติดต่อกับลูกค้า
- มุมมองตาราง: จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในรูปแบบคล้ายสเปรดชีตที่มีคอลัมน์แนวตั้ง แต่ละคอลัมน์สามารถแสดงข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น รายละเอียดการติดต่อ ขนาดของดีล หรือขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบุแนวโน้มหรือรูปแบบต่างๆ ได้
มุมมองเพิ่มเติม เช่น มุมมอง Gantt และมุมมองปริมาณงาน มีประโยชน์สำหรับการจัดการความพึ่งพาและความสามารถในการรองรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน เมื่อใช้ร่วมกัน มุมมองเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะโดยรวมของ CRM ของคุณได้อย่างรวดเร็วและระบุพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ
วิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 รายการของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดดีลเฉลี่ย คะแนน NPS การโต้ตอบครั้งล่าสุด และเมตริกสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับมืออาชีพ:คุณสามารถสร้างระบบ CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะตัวของคุณเองใน ClickUpได้ ซึ่งคิดและทำงานเหมือนคุณเลยทีเดียว!
เคล็ดลับ #4: อัปเดตระบบ CRM ของคุณอยู่เสมอ
ระบบ CRM จะสามารถทำงานได้ดีเพียงเมื่อคุณรักษาข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ให้ปรับปรุงระบบ CRM ของคุณเป็นประจำด้วยข้อมูลลูกค้า เช่น ที่อยู่, อีเมล, การติดต่อ, ประวัติการซื้อ, ปัญหาที่พบ, และความชอบของลูกค้า เมื่อคุณได้รับข้อมูลอัปเดตใหม่เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละคน
การอัปเดตฐานข้อมูล CRM ของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จะช่วยให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและน่าเชื่อถือในการดูแลและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า
และเดาอะไรได้!เทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ. เทมเพลตนี้เป็นกรอบการทำงานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับทีมขายและทีมการตลาดเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าและทำให้ข้อมูลนั้นทันสมัยและเป็นหนึ่งเดียวในที่เดียว.
เพิ่มสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณในที่เดียว ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเอง 8 ประเภท เช่น ที่อยู่อีเมล, บริษัท, เหตุผลที่ไม่ผ่าน, ขั้นตอน, และเหตุผลที่สูญเสีย เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าและมองเห็นข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลต CRMนี้จะช่วยให้มีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละราย ทำให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล
เคล็ดลับ #5: ใช้มือถือ
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรก ที่ซึ่งทุกอย่างต้องสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์มือถือ นั่นคือเหตุผลที่ระบบ CRM ของคุณควรสามารถเข้าถึงได้ขณะเดินทางเช่นกัน
เปิดใช้งานการเข้าถึงแพลตฟอร์ม CRM ของคุณผ่านมือถือ สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตาม อัปเดต และจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา
ระบบ CRM บนมือถือช่วยให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อและตอบสนองได้ตลอดเวลา แม้ในขณะเดินทาง มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับพนักงานและลูกค้า
เคล็ดลับที่ 6: จ้างผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า
เพื่อให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง คุณต้องให้การสนับสนุนและบริการลูกค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการของพวกเขา โดยเข้าใจถึงความต้องการและปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ กลยุทธ์ CRM ที่ออกแบบมาอย่างดีพร้อมผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าที่ทุ่มเทจะช่วยให้คุณติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและจัดการบัญชีหลักของคุณได้ดีขึ้น
ผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับบัญชีลูกค้าหลักของคุณ ติดตามความสำเร็จของลูกค้า ดำเนินการทบทวนเป็นระยะ และวางแผนการมีส่วนร่วมในอนาคตกับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณ สิ่งนี้จะนำไปสู่การรักษาลูกค้า เพิ่มรายได้ และความภักดีต่อแบรนด์
เคล็ดลับที่ 7: ทำให้ CRM เป็นเกม
งานส่วนใหญ่ของพนักงานขายและผู้จัดการบัญชีรวมถึงการส่งอีเมลติดตามผล การอัปเดตข้อมูลในแผ่นข้อมูลหรือระบบ CRM และการแชร์สไลด์นำเสนอ รายงาน และสื่อการตลาดต่างๆ ทั้งหมดนี้อาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อได้อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ
เพื่อกระตุ้นตัวแทนขายและทีมบัญชีของคุณให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าได้ดีขึ้น คุณสามารถทำให้กิจกรรมที่น่าเบื่อหรือซ้ำซากของงานพวกเขามีความสนุกมากขึ้นได้ โดยการมอบเหรียญตราและรางวัลสำหรับการบรรลุเป้าหมาย และให้คะแนนเพื่อรักษาการแข่งขันที่ดี คุณสามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ทีมขายของคุณทำภารกิจที่น่าเบื่อให้สำเร็จได้ การทำให้กิจกรรมน่าเบื่อกลายเป็นเกมช่วยให้ทีมของคุณสนุกกับงานที่ทำซ้ำซากมากขึ้น
เคล็ดลับ #8: จัดการข้อมูลซ้ำซ้อน
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรต้องเผชิญในขณะที่รักษาข้อมูลลูกค้าคือการจำลองข้อมูล การเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในหลายที่ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชอบ และรูปแบบของลูกค้า
เครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM ที่แข็งแกร่งสามารถคัดกรองข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติและสร้างรายงานที่แม่นยำจากข้อมูลข้ามสายงานที่รวบรวมจากหลายแหล่งได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายชื่อลูกค้าของคุณปราศจากความซ้ำซ้อนอย่างสม่ำเสมอ
เคล็ดลับ #9: ผสานระบบ CRM ของคุณ
ลองนึกภาพว่าคุณสามารถติดตามกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดของคุณได้ ตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขาย การทำการตลาด การต้อนรับลูกค้าใหม่ ไปจนถึงการเงิน การบริหารบุคลากร และการบริหารบัญชีลูกค้า ทั้งหมดนี้จากระบบเดียว จะเจ๋งแค่ไหน?
ระบบ CRM ที่ทรงพลังจะมีความสามารถในการผสานรวมและอัตโนมัติกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ERP, ซอฟต์แวร์บัญชี, และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ เพื่อสร้างมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของข้อมูลลูกค้า การมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และลดระยะเวลาการดำเนินการของกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณได้อย่างมาก
ดังนั้น คุณต้องลงทุนในซอฟต์แวร์การตลาด CRMเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน
เคล็ดลับที่ 10: รวบรวมข้อเสนอแนะ
รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากลูกค้าปัจจุบันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มความคิดเห็น ระบบให้คะแนน แบบสำรวจทางอีเมล หรือการฟังความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความชอบ ความคาดหวัง และระดับความพึงพอใจของพวกเขา
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยได้:
- สร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นที่ปรับแต่งได้: ออกแบบแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่คุณต้องการโดยเฉพาะ ใช้ประเภทฟิลด์ต่างๆ เช่น แบบเลือกตอบหลายข้อ เมนูแบบดรอปดาวน์ กล่องข้อความ และมาตราส่วนการให้คะแนน ปรับแต่งแบบฟอร์มเหล่านี้สำหรับการสำรวจทางอีเมล ความคิดเห็นหลังการติดต่อฝ่ายสนับสนุน หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์ ไปให้ลึกยิ่งขึ้นและเพิ่มคุณภาพของคำตอบด้วยตรรกะเงื่อนไข
- รวมศูนย์การรวบรวมข้อเสนอแนะ: ฝังแบบฟอร์ม ClickUp ลงในเว็บไซต์ของคุณโดยตรง แบ่งปันผ่านลิงก์ในอีเมล หรือผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ช่วยให้ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางที่พวกเขาชื่นชอบ โดยรวบรวมคำตอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวภายใน ClickUp
- ปรับปรุงการวิเคราะห์ความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพ: วิเคราะห์คำตอบด้วยคุณสมบัติการรายงานที่มีอยู่ในตัว คุณสามารถเห็นแนวโน้มในคำถามเฉพาะ ระบุประเด็นที่พบบ่อย และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความถี่หรือความรุนแรง
- มอบหมายและติดตามรายการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ: เปลี่ยนข้อเสนอแนะให้เป็นงานใน ClickUpที่สามารถติดตามได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการติดตามผล ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยการอัปเดตในหัวข้อสนทนาของงานภายใน ClickUp เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมและการปรับปรุง
ใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมของคุณ สิ่งนี้จะแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะรับฟังและปรับตัว คุณยังสามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้เพื่อปรับแต่งการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น
ยกระดับความสามารถของ CRM ของคุณด้วย ClickUp
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่จะเติบโต. ตั้งแต่การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าไปจนถึงการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ, บทความบล็อกนี้มอบ 10 คำแนะนำ CRM ที่น่าสนใจเพื่อเพิ่มคุณภาพของความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ.
การนำกลยุทธ์เหล่านี้มาใช้และใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์เช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณรวมศูนย์ข้อมูล, ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือ CRM; มันคือโซลูชันที่มีพลวัตซึ่งช่วยให้ทีม CRM สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
พร้อมที่จะปฏิวัติวิธีการใช้ CRM ของคุณและขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าและกลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้า!