วิธีเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ
วิธีเลือกระบบ CRM สำหรับธุรกิจของคุณ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
9 สิงหาคม 2567

การดำเนินธุรกิจระหว่างการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและติดตามลูกค้าของคุณอาจรู้สึกท่วมท้นได้บ่อยครั้ง นี่คือจุดที่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) เข้ามาช่วย

มันช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์และการโต้ตอบกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมได้โดยการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล โทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย มาไว้ที่เดียว ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายของคุณ

ซอฟต์แวร์ CRMที่เหมาะสมยังช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ แต่คุณจะเลือกโซลูชัน CRM ได้อย่างไร? คู่มือนี้จะพาคุณไปรู้จักทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการเลือก CRM และให้ภาพรวมของประเภทของ CRM ที่คุณสามารถใช้กับธุรกิจของคุณได้

การเข้าใจระบบ CRM และความต้องการทางธุรกิจของคุณ

เครื่องมือ CRM จัดการและวิเคราะห์การโต้ตอบและข้อมูลของลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า เป็น ศูนย์กลางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ เช่น ความชอบ ประวัติการซื้อ และการโต้ตอบกับธุรกิจของคุณ 96% ของผู้ใช้ CRMกล่าวว่าข้อมูล CRM ที่ถูกต้องช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า

แต่ CRM ไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลลูกค้าและจัดการข้อมูลเท่านั้น; มันคือการนำข้อมูลนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การรวมข้อมูลลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลางช่วยให้ทุกการติดต่อสื่อสารมีข้อมูลครบถ้วนและมีความหมาย เครื่องมือ CRM ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ด้วยการให้การติดต่อสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล การตอบกลับอย่างรวดเร็ว และการเดินทางที่ราบรื่นผ่านทุกจุดสัมผัสและกระบวนการขาย

พิจารณาความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณและระบุคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่โซลูชัน CRM ควรมี

ปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือก CRM

การเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณไม่ใช่กระบวนการที่ใช้แบบเดียวได้กับทุกธุรกิจ คุณต้องมั่นใจว่า CRM ที่คุณเลือกนั้นสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ มาประเมินองค์ประกอบสำคัญของ CRMที่คุณควรพิจารณาเมื่อทำการตัดสินใจที่สำคัญนี้กัน

1. จุดที่คุณรู้สึกเจ็บปวด

ก่อนที่คุณจะเลือกซอฟต์แวร์ CRM ระบุปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจของคุณ คุณกำลังสูญเสียการติดตามลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? กำลังดิ้นรนเพื่อปิดการขาย? หรือบางทีทีมบริการลูกค้าของคุณกำลังจมอยู่กับตั๋วปัญหา? CRM ที่ดีควรเป็นโซลูชันที่ตรงเป้าหมายสำหรับปัญหาของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากยอดขายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคุณในขณะนี้ คุณควรเลือกใช้ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์การจัดการลีดที่แข็งแกร่ง การคาดการณ์ยอดขาย และระบบบริหารจัดการโอกาสทางการขาย หากจุดเน้นของคุณอยู่ที่การบริการลูกค้า ควรเลือกระบบที่มีการจัดการข้อมูลติดต่อ ระบบแจ้งปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และฐานความรู้ที่ครอบคลุม

2. ความสามารถในการใช้งาน

ความง่ายในการใช้งานเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกสำหรับผู้ซื้อซอฟต์แวร์ CRMเพราะแม้แต่ระบบ CRM ที่ล้ำหน้าที่สุดก็อาจล้มเหลวได้หากไม่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในทางกลับกัน CRM ที่เรียบง่ายแต่ใช้งานง่ายจะช่วยให้อัตราการยอมรับสูงขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่า

มองหา CRM ที่มี อินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและการนำทางที่ใช้งานง่าย ระบบควรใช้งานง่ายสำหรับทีมของคุณโดยไม่ต้องฝึกอบรมมากนัก สิ่งสำคัญคือต้องเลือกแพลตฟอร์ม CRM ที่สอดคล้องกับความชอบด้านเทคโนโลยีของทีมของคุณ

3. ความคิดเห็นของผู้ใช้ปลายทาง

ทีมของคุณจะเป็นผู้ใช้หลักของซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขาจึงมีคุณค่า ดำเนินการสำรวจหรือจัดการประชุมระดมความคิดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการ ความชอบ และปัญหาที่พบเจอของพวกเขาก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์ CRM

การให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ช่วยเพิ่มอัตราการยอมรับ และทำให้ CRM ตรงกับความต้องการในการทำงานประจำวันของพวกเขา ระบบ CRM ที่ดีที่สุดจะสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ

4. งบประมาณของคุณ

งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการเลือก CRM. จำเป็นต้องบาลานซ์ค่าใช้จ่ายกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ CRM.

ประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเป็นเจ้าของ รวมถึงการติดตั้ง การฝึกอบรม และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ลงทุนในระบบ CRM คุณภาพที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญในระยะยาว

5. วิสัยทัศน์ระยะยาว

โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดควรสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวของคุณ พิจารณาว่าระบบสามารถขยายขนาดได้ตามการเติบโตของธุรกิจและสามารถ ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่

มองหา CRM ที่มีคุณสมบัติและระบบเชื่อมต่อที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณคาดว่าจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ควรเลือก CRM ที่มีความสามารถในการรองรับหลายภาษา

6. ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่

ระบบ CRM ที่ผสานรวมอย่างดีสามารถช่วยประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด และให้ภาพรวมที่ครอบคลุมมากขึ้นของข้อมูลลูกค้าของคุณได้ ตัวอย่างเช่น การผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือการตลาดทางอีเมลสามารถช่วยคุณปรับแต่งแคมเปญตามพฤติกรรมของลูกค้าได้

การสำรวจระบบ CRM ประเภทต่างๆ

ตอนนี้ มาสำรวจตัวเลือก CRM อย่างละเอียดกัน

ระบบ CRM แบบติดตั้งภายในองค์กร เทียบกับระบบ CRM บนคลาวด์

ตามประเพณี ธุรกิจมักเลือกใช้ระบบ CRM แบบติดตั้งบนสถานที่ ซึ่งหมายถึงการติดตั้งโซลูชันซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง แม้ว่าจะมอบระดับการควบคุมที่สูง แต่ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูง การบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และข้อจำกัดในการเข้าถึง

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระบบ CRM บนคลาวด์หรือCRM แบบ SaaS(ซอฟต์แวร์ CRM แบบบริการ) ได้รับความนิยมในธุรกิจสมัยใหม่เนื่องจากใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สะดวก ระบบ CRM เหล่านี้ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการและเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต พวกมันมอบความยืดหยุ่น ความสามารถในการขยายตัว และต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่า เนื่องจากคุณจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

หากข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือการบำรุงรักษามีผลต่อตัวเลือกของคุณในการใช้ CRM ที่ครอบคลุม โปรดพิจารณาทางเลือกเหล่านี้ทางเลือกของ CRM.

การเปรียบเทียบระบบ CRM ที่แตกต่างกัน

แม้ว่าจะมีตัวเลือก CRM มากมาย แต่ก็มีไม่กี่ชื่อที่อยู่มานานแล้ว มาดูผู้เล่นชั้นนำบางรายกัน:

เซลส์ฟอร์ซ

แดชบอร์ด Salesforce
ผ่านทางSalesforce

Salesforce มีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งพร้อมฟีเจอร์และการผสานรวมที่หลากหลาย เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้านการขายที่ทรงพลัง จึงเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ AppExchange ของ Salesforce มีตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 4,000 รายการ ช่วยให้คุณสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

ฮับสปอต

ฮับสปอต CRM
ผ่านทางHubSpot

HubSpot CRM มุ่งเน้นที่การตลาดขาเข้าและกระบวนการขาย โดยให้ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการดึงดูดและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการเน้นฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นการเติบโตทำให้ HubSpot เป็นหนึ่งในเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายและการตลาดที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชัน CRM ฟรีที่มีฟีเจอร์พื้นฐาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับสตาร์ทอัพ

ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365

ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

Dynamics 365 ได้ถูกผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Office 365 อย่างสมบูรณ์ มอบความสามารถที่แข็งแกร่งในด้านการขาย, การบริการลูกค้า, และการตลาดอัตโนมัติ สามารถปรับขนาดได้สูง และเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ตามรายงานของ Forrester Research ระบุว่าธุรกิจให้บริการที่ใช้Dynamics 365ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนถึง 346%

เน็ตซูอิต

แดชบอร์ด NetSuite แสดงสถิติต่างๆ
ผ่านทางNetSuite

มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดกลางและระดับองค์กรเป็นหลัก NetSuite นำเสนอชุดซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจบนคลาวด์ที่ครอบคลุม รวมถึงโซลูชัน CRM เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อนและต้องการข้อมูลทางการเงินและข้อมูลลูกค้าที่บูรณาการเข้าด้วยกัน

การวิเคราะห์เครื่องมือและทรัพยากร CRM

การเลือกผู้ให้บริการ CRM ที่เหมาะสมอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากมีตัวเลือกมากมายให้เลือก Salesforce, HubSpot และ Pipedrive ล้วนเป็นตัวเลือกที่ดี แต่ละตัวมีจุดเด่นเป็นของตัวเอง

Salesforce เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ในทางกลับกัน HubSpot มุ่งเน้นไปที่การตลาดแบบอินบาวด์ การสนับสนุน และการขาย โดยนำเสนอแนวทางที่บูรณาการมากขึ้น Pipedrive มีความเรียบง่ายและใช้งานง่ายกว่า โดยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจขนาดเล็ก

แม้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีเครื่องมือที่มีคุณค่า แต่การนำไปใช้จริงอาจมีความซับซ้อน และไม่ได้ให้ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ นอกเหนือจากระบบ CRM เช่น การจัดการโครงการหรือการจัดการงาน

นี่คือจุดที่ ClickUp แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งก้าวข้ามขีดจำกัดของระบบ CRM แบบดั้งเดิม เข้ามาตอบโจทย์ของคุณClickUp CRMคือพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ผสานระบบ CRM บนคลาวด์เข้ากับการจัดการโครงการ การจัดการงาน การแชร์เอกสาร และฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย วิธีการแบบบูรณาการนี้ช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUp
จัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการขาย การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และคำสั่งซื้อด้วย ClickUp CRM

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่น:

  • การปรับแต่ง: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการทำงาน, และมุมมองให้ตรงกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณอย่างสมบูรณ์แบบ. ต่างจาก CRM ที่แข็งตัว, ClickUp CRM มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้.
  • ความร่วมมือ: ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์CRM ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันมอบหมายงาน แสดงความคิดเห็น และติดตามความคืบหน้าได้ทั้งหมดในที่เดียว
  • ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การมอบหมายงานให้ลูกค้าเป้าหมาย การอัปเดตสถานะ และการแจ้งเตือนทางอีเมลด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณยังสามารถอัตโนมัติการติดตามผล การแจ้งเตือน และการมอบหมายงาน เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
ClickUp อัตโนมัติ
ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp CRM และมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์ของคุณ
  • การผสานรวม: ผสานเครื่องมือที่คุณชื่นชอบใน ClickUp รวมถึงอีเมล ปฏิทิน และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • ข้อมูลรวมศูนย์: สร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงและจัดการข้อมูลลูกค้า
  • แดชบอร์ดแบบภาพ: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการขาย, ประสิทธิภาพของทีม, และการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยClickUp Dashboards ช่วยให้ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลและติดตามตัวชี้วัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขายของคุณ
แดชบอร์ด ClickUp
คาดการณ์รายได้จากการขายและระบุสาเหตุทั่วไปของการสูญเสียลูกค้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp

การศึกษาโดย Nucleus Research ระบุว่า ClickUp สามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มปริมาณงานโครงการได้มากกว่า 15% นี่เป็นการยืนยันถึงความสามารถของแพลตฟอร์มในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

  • เป้าหมายทางธุรกิจหลักของคุณคืออะไร? คุณให้ความสำคัญกับการเพิ่มยอดขาย การปรับปรุงการบริการลูกค้า หรือการขยายการตลาดในตอนนี้มากกว่ากัน?
  • อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า?
  • ข้อมูลใดบ้างที่จำเป็นต่อการติดตามและวิเคราะห์?
  • มีผู้ใช้จำนวนเท่าใดที่ต้องการเข้าถึงระบบ CRM?
  • งบประมาณของคุณสำหรับเครื่องมือ CRM คืออะไร?
เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและติดตามข้อมูลการขายในทีมของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต CRM ของ ClickUp

นอกจากนี้เทมเพลต CRM ของ ClickUpยังมอบรากฐานที่มั่นคงสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ โดยจัดเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว และช่วยติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และบัญชีลูกค้า

คุณยังสามารถใช้เพื่อติดตามยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า, ดูแลลูกค้าเป้าหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น. เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่จำเป็น, มุมมอง, และกระบวนการทำงานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว.

ประโยชน์และข้อเสียของการนำมาใช้ระบบ CRM

การนำซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมมาใช้สามารถเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณได้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญอื่นๆ มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณา มาดูรายละเอียดกัน

ClickUp CRM
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp CRM

ประโยชน์ของระบบ CRM

ระบบ CRM ที่ได้รับการนำไปใช้อย่างดีสามารถให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ธุรกิจของคุณได้ รวมถึง:

  • ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น: หัวใจของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า ระบบ CRM เป็นศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าที่ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าช่วยให้คุณมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความภักดี
  • เพิ่มผลกำไร: แพลตฟอร์ม CRM ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้เป็นระบบ, ทำให้การดำเนินงานเป็นอัตโนมัติ, และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า. พวกมันสามารถช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ระบบ CRM ให้ข้อมูลที่มีคุณค่า. โดยการวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า, ประสิทธิภาพการขาย, และแคมเปญการตลาด, คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต. ตัวอย่างเช่น, คุณสามารถระบุกลุ่มลูกค้าที่มีกำไรมากที่สุด, ปรับปรุงการตลาดให้เหมาะสม, และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและวิธีการแก้ไข

แม้ว่าประโยชน์ของซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดจะไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ก็มีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งควรพิจารณา:

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: การนำระบบ CRM มาใช้ต้องใช้เวลาและทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ระยะยาวมักจะคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของ CRM เพื่อลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ควรพิจารณาโซลูชันบนคลาวด์และสำรวจตัวเลือกที่มีการทดลองใช้ฟรีหรือราคาแบบเป็นขั้นบันได
  • การย้ายข้อมูล: การโอนย้ายข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ไปยังระบบ CRM ใหม่สามารถใช้เวลาและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดได้ เพื่อลดการหยุดชะงัก ควรวางแผนการย้ายข้อมูลอย่างรอบคอบ มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และพิจารณาใช้เครื่องมือในการย้ายข้อมูล นอกจากนี้ ควรค้นหา CRM ที่สามารถผสานรวมกับระบบเดิมของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • การยอมรับจากผู้ใช้: หากทีมของคุณยังไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์ CRM อย่างเต็มที่ มันก็จะไม่มีประสิทธิภาพมากนัก จัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำถึงประโยชน์เพื่อส่งเสริมการยอมรับจากผู้ใช้
  • ความปลอดภัยของข้อมูล: การปกป้องข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงแต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่ยังเป็นหน้าที่ทางกฎหมายของคุณต่อลูกค้าของคุณด้วย เลือกผู้ให้บริการ CRM ที่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR)

ยกระดับธุรกิจของคุณด้วย ClickUp CRM

การเลือก CRM เป็นเรื่องสำคัญมาก มันเหมือนกับการเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่เหมาะที่สุด; เช่นเดียวกับที่คู่ค้าที่เหมาะสมสามารถทำให้บริษัทของคุณประสบความสำเร็จได้ CRM ที่เหมาะสมก็สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของลูกค้าของคุณได้

ClickUp ไม่ใช่แค่ CRM; มันคือศูนย์กลางธุรกิจครบวงจรของคุณ ด้วยคุณสมบัติอันทรงพลัง ตัวเลือกการปรับแต่ง และราคาที่คุ้มค่า มันคือแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มยอดขาย และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

พร้อมที่จะยกระดับธุรกิจของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเริ่มสัมผัสความแตกต่างที่ CRM ที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงสามารถทำได้