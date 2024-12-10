20 อันดับตัวชี้วัด CRM ที่ควรติดตามเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้า

คุณเห็นอะไรเมื่อมองไปที่แดชบอร์ด CRM ของคุณ? 👀 การผสมผสานของตัวเลข กราฟ และแผนภูมิทั้งหมดที่ตั้งใจจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง?
หากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม ก็ง่ายที่จะหลงทางในข้อมูลที่ไม่ช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีนัยสำคัญ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจตัวชี้วัด CRM ที่สำคัญซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น 📊
การเข้าใจตัวชี้วัด CRM
⏰ สรุป 60 วินาที
- ตัวชี้วัด CRM คือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ประเภทของตัวชี้วัด CRM:
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ทางการเงิน เช่น ประสิทธิภาพการขายและการเติบโตของรายได้
- ตัวชี้วัดการยอมรับของผู้ใช้ ประเมินว่าทีมใช้เครื่องมือ CRM อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ตัวชี้วัดการรับรู้ของลูกค้า ประเมินความพึงพอใจและความภักดี
- มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดหลัก เช่น NPS, CLV, อัตราการมีส่วนร่วม, CAC และตัวชี้วัดของกระบวนการขาย เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ
- ClickUp ทำให้การวิเคราะห์เมตริก CRM ง่ายมากด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แดชบอร์ด, เป้าหมาย, งาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
การเข้าใจตัวชี้วัด CRM
ตัวชี้วัด CRM เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจวัดประสิทธิภาพของความพยายามในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของพวกเขา
การติดตามตัวชี้วัด CRM ที่ถูกต้องช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า และปรับปรุงกลยุทธ์การเติบโต ตัวชี้วัด CRM เหล่านี้ช่วยให้เข้าใจว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดีเพียงใด และความสัมพันธ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างไร
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดของ CRMย้อนกลับไปถึงช่วงทศวรรษ 1980เมื่อธุรกิจเริ่มใช้ฐานข้อมูลในการติดตามการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ประเภทของตัวชี้วัด CRM
ตัวชี้วัด CRM โดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการประเมินแง่มุมต่างๆ ของการจัดการลูกค้า 👇
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจ: มุ่งเน้นการวัดผลกระทบทางการเงินจากความพยายามในการใช้ CRM ของคุณ ตัวอย่างทั่วไปได้แก่ ประสิทธิภาพการขายและการเติบโตของรายได้ ตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่ากลยุทธ์ CRMของคุณมีส่วนช่วยต่อผลกำไรอย่างไร
- ตัวชี้วัดการยอมรับของผู้ใช้: วัดประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์ม CRM ของทีมคุณ อัตราการใช้งานซอฟต์แวร์และจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่สามารถช่วยให้คุณประเมินได้ว่าทีมของคุณใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของ CRM อย่างเต็มที่หรือไม่
- ตัวชี้วัดการรับรู้ของลูกค้า: ให้คุณทราบถึงความรู้สึกของลูกค้าต่อธุรกิจของคุณ. ตัวอย่างที่ดีคือคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) และคะแนนความพยายามของลูกค้า (CES). การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจระดับความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้าได้
ตัวชี้วัด CRM ที่จำเป็นในการติดตาม
มาเข้าเรื่องกันเลย—การติดตามตัวชี้วัด CRM ที่ถูกต้องคือกุญแจสำคัญในการเข้าใจว่าอะไรกำลังทำงานได้ดีและอะไรที่ต้องการความสนใจ. นี่คือรายละเอียดของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดที่คุณควรให้ความสนใจ. 📋
1. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
NPS เป็นหนึ่งในตัวอย่างตัวชี้วัด CRM ที่ตรงไปตรงมาที่สุดแต่มีผลกระทบอย่างมากสำหรับการวัดความภักดีของลูกค้า
มันขึ้นอยู่กับคำถามที่สำคัญ: คุณมีความน่าจะเป็นมากน้อยเพียงใดที่จะแนะนำบริษัทของเราให้กับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ?
ลูกค้าตอบกลับในระดับ 0 ถึง 10 ซึ่งจัดกลุ่มพวกเขาออกเป็นสามกลุ่มที่แตกต่างกัน:
- ผู้สนับสนุน (9-10): กลุ่มนี้คือแฟนคลับที่ภักดีของคุณซึ่งแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น ส่งเสริมการเติบโตแบบออร์แกนิก
- ผู้เฉยเมย (7-8): พึงพอใจแต่ไม่กระตือรือร้น พวกเขาจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคุณ แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนแบรนด์ของคุณเช่นกัน
- ผู้ไม่เห็นด้วย (0-6): ลูกค้าเหล่านี้ไม่พอใจและอาจทำให้ผู้อื่นไม่อยากมีส่วนร่วมกับธุรกิจของคุณ
การคำนวณ NPS นั้นง่าย: นำเปอร์เซ็นต์ของผู้ให้คะแนนต่ำ (Detractors) ลบออกจากเปอร์เซ็นต์ของผู้ให้คะแนนสูง (Promoters) คะแนนที่ได้จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ -100 ถึง 100
การติดตาม NPS อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของมุมมองของลูกค้าตลอดเวลา
คะแนน NPS ที่สูงสะท้อนถึงความภักดีของลูกค้าที่แข็งแกร่ง และบ่งชี้ว่าคุณกำลังตอบสนองหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าอยู่ ในทางกลับกัน คะแนนที่ต่ำเป็นสัญญาณเตือนให้คุณแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ ปรับปรุงการบริการลูกค้า หรือเพิ่มคุณภาพของสินค้า
2. คะแนนความพยายามของลูกค้า
CES วัดความง่ายในการที่ลูกค้าโต้ตอบกับบริษัทของคุณ เผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์การบริการของคุณ
โดยปกติแล้วจะขอให้ลูกค้าประเมินประสบการณ์ของตนด้วยข้อความเช่น 'บริษัททำให้ฉันสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย' บนมาตราส่วน 1 ถึง 7 คะแนนยิ่งต่ำ ประสบการณ์ยิ่งง่าย เป้าหมายคือการลดความพยายามของลูกค้า เนื่องจากประสบการณ์ที่ราบรื่นนำไปสู่ความพึงพอใจและความภักดีที่มากขึ้น
ผู้บริโภคยุคใหม่ให้คุณค่ากับความมีประสิทธิภาพเหนือสิ่งอื่นใดเกือบทั้งหมด
กระบวนการสนับสนุนที่ซับซ้อน จุดถ่ายโอนหลายจุด หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากสามารถบั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว CES ช่วยให้องค์กรระบุและขจัดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น บริษัทโทรคมนาคมอาจค้นพบว่าลูกค้าใช้เวลาในการนำทางผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติมากเกินไป ซึ่งนำไปสู่การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนลูกค้าใหม่
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูลเพื่อเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น การแยกวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามข้อมูลประชากร พฤติกรรมการซื้อ หรือประวัติการมีปฏิสัมพันธ์ จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
3. อัตราการต่ออายุ
อัตราการต่ออายุเป็นเมตริกที่สำคัญในการติดตามเมื่อประเมินความพึงพอใจและการรักษาลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่อิงกับการสมัครสมาชิก มันวัดว่าลูกค้าเลือกที่จะต่ออายุสัญญาหรือการสมัครสมาชิกบ่อยเพียงใด
การต่ออายุเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความพึงพอใจในระยะยาว
ลูกค้าที่ต่ออายุการสมัครสมาชิกมีความพึงพอใจและเต็มใจที่จะลงทุนในแบรนด์ของคุณในระยะยาว หากอัตราการต่ออายุต่ำ ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ราคา หรือการสนับสนุนลูกค้า
การติดตามอัตราการต่ออายุช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้มและดำเนินการเชิงรุกได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณสังเกตเห็นการลดลงของการต่ออายุ ถึงเวลาที่ต้องเจาะลึกความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ มีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดหรือไม่? มีความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่? การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณปรับปรุงการรักษาลูกค้าและสร้างความภักดีของลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโต
4. การสูญเสียลูกค้า
การสูญเสียลูกค้าคือด้านตรงข้ามของการรักษาลูกค้าไว้—มันวัดจำนวนลูกค้าที่หยุดทำธุรกิจกับคุณในช่วงเวลาที่กำหนด การเข้าใจการสูญเสียลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการระบุปัญหาที่อาจนำไปสู่ความไม่พอใจของลูกค้า
อัตราการยกเลิกสูงมักเป็นสัญญาณของปัญหาที่ลึกซึ้งกว่า เช่น การบริการลูกค้าที่ไม่ดี คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าในตลาด การยกเลิกสามารถติดตามได้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้ายกเลิกการสมัครสมาชิกเนื่องจากฟีเจอร์ใดฟีเจอร์หนึ่ง คุณสามารถให้ความสำคัญกับการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
แม้ว่าอัตราการสูญเสียลูกค้าจะมักถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดเชิงลบ แต่มันสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดให้มีการประชุมติดตามผลกับทีมของคุณเป็นประจำ เพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการติดตามตัวชี้วัด CRM, แนวโน้มหรือข้อมูลเชิงลึกที่เกิดขึ้น และวิธีที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การขายหรือการบริการลูกค้าของคุณได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลัก
5. ต้นทุนการรักษาลูกค้า
ต้นทุนการรักษาลูกค้าหมายถึงทรัพยากรที่ใช้ในการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้มีความสุขและภักดีต่อธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนลูกค้า โปรแกรมสะสมคะแนน การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วย
แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่การลงทุนในการรักษาลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผลกำไรในระยะยาว
กุญแจสำคัญคือการบาลานซ์ค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าให้สมดุลกับรายได้ที่ได้รับจากลูกค้าที่ภักดี หากค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกค้าสูงเกินไป อาจถึงเวลาที่คุณต้องทบทวนกลยุทธ์การขายและการตลาดของคุณ และค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาความมีส่วนร่วมของลูกค้า
การลงทุนในการรักษาลูกค้าให้คงอยู่ มักให้ผลตอบแทนมากกว่าการมุ่งเน้นเพียงการหาลูกค้าใหม่
ฐานลูกค้าที่ภักดีมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำ แนะนำผู้อื่น และให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?ระบบ CRM ตัวแรกที่รู้จักกันในชื่อ ACT! ถูกเปิดตัวในปี 1987 โดยบริษัทที่ชื่อว่า Conductor
6. อัตราการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมาย
อัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายวัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ CRMของคุณในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
อัตราการแปลงที่สูงหมายความว่าทีมขายของคุณกำลังนำทางลูกค้าเป้าหมายผ่านกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและปิดการขายได้สำเร็จ ในทางกลับกัน อัตราการแปลงที่ต่ำบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาในกระบวนการขายที่ต้องได้รับการแก้ไข
การติดตามตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายของคุณได้ดีขึ้น และระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายหลุดหายไปที่ไหน พวกเขากำลังสูญเสียความสนใจก่อนที่จะลงทะเบียนหรือไม่? การนำเสนอขายของคุณต้องแข็งแกร่งขึ้นหรือไม่? มีอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เช่น ราคาหรือแบบฟอร์มที่ยาวเกินไป?
การระบุและแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้กระบวนการตั้งแต่การสร้างโอกาสทางการขายไปจนถึงการปิดการขายเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายและรายได้ของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพียง 1%สามารถเพิ่มรายได้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ แม้แต่การปรับปรุงเพียงเล็กน้อยในวิธีที่ธุรกิจมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ก็สามารถสร้างประโยชน์ทางการเงินอย่างมหาศาลได้
7. มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV)
CLV เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญซึ่งทำนายรายได้รวมที่ลูกค้าจะนำมาสู่ธุรกิจของคุณตลอดระยะเวลาความสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ มันช่วยให้เข้าใจคุณค่าในระยะยาวของลูกค้า และจำนวนเงินที่คุณสามารถจ่ายได้เพื่อดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้
การติดตาม CLV ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการใช้จ่ายทางการตลาด การลงทุนในบริการลูกค้า และแม้กระทั่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หากลูกค้าคนหนึ่งมีค่า CLV สูง ก็คุ้มค่าที่จะลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อให้พวกเขาพอใจ ในทางกลับกัน หากมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าของพวกเขามีค่าน้อย คุณอาจต้องการมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (CX)
ตัวชี้วัดนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การรักษาลูกค้าของคุณได้อีกด้วย หากคุณสามารถเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าได้ นั่นหมายความว่าลูกค้าของคุณมีความสุข มีส่วนร่วม และภักดีต่อแบรนด์ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของรายได้
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: พยายามสร้างสมดุลระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แม้ว่าตัวเลขจะช่วยให้โครงสร้างชัดเจน แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้สึกของลูกค้า) สามารถให้บริบทและเปิดเผยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลได้
8. ตัวชี้วัดของกระบวนการขาย
ตัวชี้วัดของระบบท่อการขายให้เครื่องมือวินิจฉัยที่ครอบคลุมสำหรับการประเมินประสิทธิภาพการขายและรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้ให้มุมมองหลายมิติของระบบนิเวศการขายของคุณ โดยติดตามองค์ประกอบสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ตัวชี้วัดสำคัญของท่อส่งข้อมูลประกอบด้วย:
- มูลค่าของท่อส่ง: แสดงถึงรายได้รวมที่อาจเกิดขึ้นจากโอกาสในปัจจุบัน ให้ภาพรวมทางการเงินที่มองไปข้างหน้า
- ความเร็วในการปิดการขาย: วัดระยะเวลาเฉลี่ยที่โอกาสทางการขายใช้ไปในการผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย เพื่อชี้ให้เห็นจุดที่อาจเป็นอุปสรรคหรือติดขัด
- อัตราการชนะ: คำนวณเปอร์เซ็นต์ของดีลที่ปิดการขายได้สำเร็จเมื่อเทียบกับโอกาสทั้งหมด เพื่อแสดงประสิทธิภาพของทีมขาย
ตัวอย่างเช่น หากความเร็วในการปิดการขายช้าลง อาจเป็นสัญญาณว่าจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการติดตามผลหรือการมีส่วนร่วมที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากอัตราการปิดการขายต่ำ อาจหมายความว่าข้อเสนอขายต้องได้รับการปรับปรุงหรือว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณยังไม่ได้รับการคัดกรองอย่างเหมาะสม
องค์กรต้องปฏิบัติต่อตัวชี้วัดของกระบวนการเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้และมีชีวิตชีวา การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย จัดสรรทรัพยากรใหม่ และระบุโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
9. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
CSAT วัดความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการมีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับบริษัทของคุณ เช่น การขอความช่วยเหลือหรือการสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
หลังจากการโต้ตอบแต่ละครั้ง คุณสามารถขอให้ลูกค้าประเมินประสบการณ์ของพวกเขาในระดับ 1 ถึง 5 หรือ 1 ถึง 10 โดยคะแนนที่สูงกว่าแสดงถึงความพึงพอใจที่มากขึ้น
การติดตาม CSAT อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ลูกค้าได้ทันที
CSAT ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดสัมผัสเฉพาะที่ธุรกิจของคุณทำได้ดีหรือยังขาดอยู่ คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงลูกค้าจะมีแนวโน้มที่จะยังคงภักดีและแนะนำบริษัทของคุณให้กับผู้อื่นมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ทดสอบสมมติฐานของคุณอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณเข้าใจฐานลูกค้าหรือแนวโน้มต่างๆ แล้วก็ตาม การทดสอบหรือการทดลองเพื่อยืนยันข้อมูลของคุณและปรับปรุงความแม่นยำเป็นความคิดที่ดี
10. อัตราการขายเพิ่มและการขายข้าม
ตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามว่าธุรกิจของคุณสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
อัตราการขายเพิ่มหมายถึงการส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อเวอร์ชันที่มีราคาสูงกว่าของสินค้า ในขณะที่อัตราการขายข้ามหมายถึงการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เสริมกัน
การติดตามสิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าทีมขายสามารถระบุโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการขายได้ดีเพียงใด เมื่อทำอย่างถูกต้อง การขายเพิ่มและการขายเสริมจะช่วยเพิ่มรายได้และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ลูกค้าชื่นชอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลซึ่งเพิ่มคุณค่าให้กับการซื้อสินค้าเดิมของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าซื้อแล็ปท็อป การแนะนำอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เช่น เคสป้องกันหรือซอฟต์แวร์ สามารถเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของพวกเขาได้
กุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและการขายข้ามสินค้าคือการทำให้แน่ใจว่าสินค้าเพิ่มเติมตรงกับความต้องการของลูกค้า สร้างสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งลูกค้าและธุรกิจ
อัตราการขายเพิ่มและการขายข้ามที่สูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าทีมของคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าและกำลังสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าที่มีอยู่
11. เวลาตอบกลับเฉลี่ย
เวลาการตอบกลับเฉลี่ยวัดถึงความรวดเร็วที่ทีมของคุณตอบกลับการติดต่อจากลูกค้า ไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล, แชท, หรือโทรศัพท์ ลูกค้าคาดหวังการตอบกลับที่รวดเร็ว และยิ่งคุณสามารถแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้รวดเร็วเท่าใด พวกเขาก็จะมีประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้น
เวลาการตอบสนองที่ช้าอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและความไม่พอใจ ในขณะที่การตอบสนองที่รวดเร็วโดยทั่วไปจะนำไปสู่ลูกค้าที่มีความสุขและภักดีมากขึ้น
การปรับปรุงเวลาการตอบกลับเฉลี่ยช่วยให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้น และเพิ่มโอกาสในการรักษาลูกค้าไว้ได้ ลูกค้าให้คุณค่ากับเวลาของพวกเขา และเมื่อพวกเขารู้สึกว่าได้รับการฟังและได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น
นอกจากนี้ การติดตามตัวชี้วัดนี้ยังช่วยให้คุณประเมินประสิทธิภาพของทีมบริการลูกค้าของคุณได้
12. อัตราการมีส่วนร่วมของลูกค้า
อัตราการมีส่วนร่วมของลูกค้าวัดว่าลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณอย่างกระตือรือร้นเพียงใด
การมีส่วนร่วมสามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ เช่น การโต้ตอบบนโซเชียลมีเดีย การเปิดอีเมล การเข้าชมเว็บไซต์ หรือการเข้าร่วมในโปรแกรมสะสมคะแนนความภักดี อัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นมักบ่งชี้ถึงฐานลูกค้าที่มีความภักดีมากขึ้นและมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของคุณ
การติดตามตัวชี้วัดนี้ช่วยให้เข้าใจว่า แง่มุมใดของแบรนด์ของคุณที่สอดคล้องกับลูกค้า และจุดใดที่คุณสามารถปรับปรุงได้
ไม่ต้องพูดถึงก็รู้ว่า ลูกค้าที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำ แนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับผู้อื่น และอยู่กับแบรนด์ของคุณในระยะยาวมากขึ้น หากอัตราการมีส่วนร่วมต่ำ อาจถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดหรือผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าอีกครั้ง
การสร้างการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นนำไปสู่การรักษาลูกค้าไว้ได้มากขึ้น และได้รับการแนะนำต่อจากลูกค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และประสบการณ์โดยรวมที่ดีขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ความสำคัญกับแนวโน้มระยะยาวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น การหมกมุ่นกับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันเป็นเรื่องง่าย แต่การติดตามตัวชี้วัดในระยะยาวจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพ CRM ของคุณได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
13. การแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FCR)
นี่คือตัวชี้วัดสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณ มันติดตามความถี่ที่ปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขในระหว่างการติดต่อครั้งแรกโดยไม่ต้องมีการโทรหรืออีเมลติดตามผล
ค่า FCR สูงบ่งชี้ถึงระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
ในทางกลับกัน อัตรา FCR ที่ต่ำอาจบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่ไม่เพียงพอในกระบวนการสนับสนุนของคุณ เช่น ความรู้ที่ไม่เพียงพอ ทรัพยากรไม่เพียงพอ หรือเวลาตอบสนองที่ช้า
การมุ่งเน้นการปรับปรุง FCR ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้า ลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องติดตามหรือทำซ้ำขั้นตอนมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจบริษัทของคุณและยังคงภักดี
14. เวลาการตอบสนองต่อโอกาสทางธุรกิจ
เวลาการตอบสนองต่อผู้ติดต่อใหม่ติดตามว่าทีมขายของคุณตอบสนองต่อผู้ติดต่อใหม่ได้รวดเร็วเพียงใด
ยิ่งทีมของคุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพได้เร็วเท่าไร โอกาสในการเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การตอบกลับที่ล่าช้าเป็นเวลานานอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาส เนื่องจากลูกค้าที่มีศักยภาพอาจเปลี่ยนไปหาคู่แข่งแทน
การวัดตัวชี้วัดนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทีมขายของคุณจัดลำดับความสำคัญของลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายอย่างทันท่วงที
คุณควรเริ่มต้นด้วยการกำหนดช่วงเวลาการตอบสนองมาตรฐาน เช่น ภายใน 24 ชั่วโมง ติดตามเมื่อใดที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณและเมื่อใดที่ทีมของคุณตอบสนอง จากนั้นลบเวลาของการตอบสนองครั้งแรกออกจากเวลาที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบเพื่อคำนวณเวลาการตอบสนองสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
จากนั้น คำนวณเวลาการตอบสนองเฉลี่ยของทุกผู้ติดต่อในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวม
การตอบกลับอย่างรวดเร็วแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเป้าหมายเห็นคุณค่าในความสนใจของพวกเขาและคุณกระตือรือร้นที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นการกำหนดบรรยากาศสำหรับการเดินทางของลูกค้าที่เหลือ นำไปสู่ความพึงพอใจที่สูงขึ้นและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวที่ดีขึ้น
15. อัตราการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
นี่คือตัวชี้วัดที่ติดตามเปอร์เซ็นต์ของลีดที่ตรงตามเกณฑ์ของบริษัทคุณว่าเป็นลีดที่มีคุณภาพ
การติดตามนี้จะช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายและกระบวนการขายของคุณ อัตราการคัดเลือกที่สูงหมายความว่าทีมขายของคุณกำลังทำงานได้ดีในการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติและไม่สนใจออกไป และมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีโอกาสสูงที่สุดในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า
หากอัตราต่ำ อาจบ่งชี้ว่าทีมของคุณกำลังเสียเวลาไปกับลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าต่ำ
การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมช่วยเพิ่มความสำเร็จในการขายและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวม คุณกำลังติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งต้องการและสนใจในสินค้าหรือบริการของคุณอย่างแท้จริง
🔍 คุณทราบหรือไม่? ด้วยอัตราการเติบโตประจำปีที่คาดการณ์ไว้ที่10.34% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2029 ตลาดซอฟต์แวร์ CRM คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 145.60 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 การขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในระดับโลกสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้
16. ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC)
CAC แสดงให้เห็นว่าคุณใช้จ่ายเงินไปเท่าใดเพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่หนึ่งคน ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแคมเปญการตลาด ความพยายามในการขาย และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ในการคำนวณ CAC ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการหาลูกค้าใหม่ของคุณ เช่น ค่าโฆษณา เงินเดือนทีมขาย และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื่นๆ จากนั้นนำยอดรวมที่ได้มาหารด้วยจำนวนลูกค้าใหม่ที่คุณได้รับ วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบต้นทุนในการหาลูกค้าแต่ละราย
หากค่า CAC ของคุณต่ำ นั่นเป็นข่าวดี! นั่นหมายความว่าคุณกำลังได้ลูกค้าใหม่โดยไม่ต้องใช้เงินมากเกินไป
แต่ถ้ามันสูง คุณอาจต้องพิจารณาวิธีการของคุณใหม่ CAC ที่สูงอาจหมายความว่ากลยุทธ์การตลาดหรือการขายของคุณไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การติดตามตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ใช้งบประมาณมากเกินไป
🤝 ขอเตือนอย่างเป็นมิตร: ข้อมูลที่มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับข้อมูลที่มากเกินไป ให้เน้นที่ตัวชี้วัดหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน
17. ระยะเวลาของวงจรการขาย
ระยะเวลาของวงจรการขายเป็นเมตริกของระบบ CRM ที่แสดงระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
คิดเสียว่ามันคือเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยน 'อาจจะ' ให้กลายเป็น 'ตกลง' ยิ่งคุณปิดการขายได้เร็วเท่าไร กระบวนการขายของคุณก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
หากวงจรการขายของคุณสั้น นั่นมักหมายความว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น—คุณกำลังดูแลลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าใช้เวลานานกว่าจะปิดการขายได้ อาจมีบางสิ่งกำลังขัดขวางคุณอยู่
นี่อาจเป็นเพราะการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนหรือกระบวนการติดตามผลที่ล่าช้า ดังนั้น การติดตามตัวชี้วัดนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นอุปสรรคและระบุได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นที่จุดใด
🔍 คุณรู้หรือไม่? อุตสาหกรรมต่างๆ มีวงจรการขายที่แตกต่างกัน และระบบ CRM สามารถติดตามระยะเวลาของวงจรเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น ในการขายแบบ B2Bระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายคือ 3-6 เดือน ในขณะที่ B2C มักจะสั้นกว่ามาก
18. คะแนนสุขภาพของลูกค้า
ตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าลูกค้าของคุณมีความผูกพันและความพึงพอใจในระดับใด
มันรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น ความถี่ที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อเสนอแนะของพวกเขา ตั๋วการสนับสนุน และแม้กระทั่งรูปแบบการซื้อของพวกเขา เพื่อให้คุณได้รับคะแนนที่แสดงถึงประสิทธิภาพของสิ่งต่าง ๆ ว่ากำลังดำเนินไปได้ดีเพียงใด
คะแนนสูงหมายความว่าพวกเขาชื่นชอบสิ่งที่คุณนำเสนอ มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะอยู่กับคุณต่อไป ส่วนคะแนนต่ำ? นั่นคือสัญญาณอันตราย—มีบางอย่างผิดปกติ ซึ่งอาจหมายความว่าพวกเขากำลังเสี่ยงที่จะเลิกใช้บริการ
ตัวชี้วัดนี้คือระบบเตือนภัยล่วงหน้าของคุณ หากคะแนนสุขภาพของลูกค้าลดลง คุณสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีด้วยการติดต่อเฉพาะบุคคล การตรวจสอบสถานะ หรือการให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้น
คิดเสียว่านี่เป็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหา ก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ ทีมต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน หรือฝ่ายการตลาด สามารถใช้คะแนนสุขภาพนี้เพื่อลงมือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทุกบริษัทมีสูตรที่แตกต่างกันในการคำนวณคะแนนสุขภาพ บางบริษัทอาจให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ในขณะที่บางบริษัทอาจให้ความสำคัญกับการโต้ตอบกับการสนับสนุนลูกค้ามากกว่า มันเป็นสูตรเฉพาะสำหรับแต่ละธุรกิจ!
19. มูลค่าการซื้อเฉลี่ย (APV)
APV ให้ภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้าของคุณใช้จ่ายมากเพียงใดในแต่ละครั้งที่ทำการซื้อ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การขายของคุณและเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว APV ช่วยคุณกำหนดมูลค่าทั่วไปของการขาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประเมินศักยภาพของรายได้และประสิทธิภาพการขายของคุณ
ในการคำนวณ APV คุณเพียงแค่หารรายได้รวมทั้งหมดด้วยจำนวนคำสั่งซื้อในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หากรายได้รวมรายเดือนของคุณคือ $10,000 และคุณมีคำสั่งซื้อ 100 รายการ APV ของคุณจะเป็น $100
การติดตามตัวชี้วัดนี้ตลอดเวลาช่วยให้สามารถระบุแนวโน้มได้—ลูกค้าของคุณใช้จ่ายเฉลี่ยมากขึ้นหรือน้อยลง?
โดยทั่วไปแล้ว APV ที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าทีมของคุณกำลังขายเพิ่มหรือขายข้ามอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ APV ที่ต่ำลงอาจส่งสัญญาณถึงความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์ นอกจากนี้ การติดตาม APV ยังช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสที่อาจเกิดขึ้นในการเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย
ตัวชี้วัดนี้ยังช่วยในการทำนายอนาคตได้เช่นกัน เมื่อคุณทราบค่า APV ของคุณแล้ว คุณสามารถประมาณการรายได้ในอนาคตได้ โดยใช้ปริมาณการขายที่คาดการณ์ไว้เป็นตัวตั้ง คุณสามารถปรับปรุงการตลาดให้ดีขึ้น ปรับแต่งโปรโมชั่น และประเมินความภักดีของลูกค้าได้
20. รายได้สุทธิใหม่
รายได้สุทธิใหม่ติดตามรายได้ที่เกิดจากลูกค้าใหม่หรือโอกาสทางการขายใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นเฉพาะแหล่งรายได้ใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเท่านั้น ไม่รวมรายได้จากลูกค้าเดิมหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
การวัดรายได้สุทธิใหม่ช่วยให้ทีมขายประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ของพวกเขา
มันแสดงให้เห็นว่าความพยายามทางการตลาด การนำเสนอขาย หรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและนำไปสู่ธุรกิจใหม่หรือไม่ ตัวชี้วัดนี้ยังสามารถเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของข้อเสนอคุณค่าของบริษัทในตลาดได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น หากรายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 100,000 ดอลลาร์ แต่ในจำนวนนั้น 40,000 ดอลลาร์มาจากลูกค้าเดิมหรือการต่ออายุ รายได้สุทธิใหม่จะอยู่ที่ 60,000 ดอลลาร์ ตัวเลขนี้สะท้อนถึงผลกระทบโดยตรงจากการได้ลูกค้าใหม่และความสนใจในผลิตภัณฑ์ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับกลยุทธ์การขายในอนาคต
การติดตามรายได้สุทธิใหม่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการ CRM ของตนได้ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นเพื่อกระตุ้นยอดขายและขยายฐานลูกค้าของตนได้
การใช้ตัวชี้วัด CRM เพื่อปรับปรุงความเข้าใจลูกค้า
เพื่อเข้าใจลูกค้าของคุณอย่างแท้จริง คุณต้องการมากกว่าแค่ความคิดเห็นพื้นฐาน—คุณต้องการข้อมูลที่เปิดเผยพฤติกรรม ความชอบ และจุดที่พวกเขามีปัญหา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ CRM มอบความชัดเจนที่คุณต้องการ มาสำรวจกันว่าข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะช่วยให้คุณเพิ่มความพึงพอใจ ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และลดอัตราการสูญเสียลูกค้าได้อย่างไร 📈
เปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
การเข้าใจตัวชี้วัดประสบการณ์ของลูกค้าช่วยให้คุณวัดความพึงพอใจและความภักดีได้
การลดลงของอัตราการรักษาลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้า มักเป็นสัญญาณของปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตัวชี้วัดเช่นอัตราการคลิกผ่านอีเมลหรือกิจกรรมบนแพลตฟอร์ม จะให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่ลูกค้าโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงแนวทางของคุณได้ดีขึ้น
การปรับประสบการณ์ของลูกค้าให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล
ข้อมูล CRM มอบเบาะแสที่มีค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้ง่ายต่อการสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้า
การระบุรูปแบบในพฤติกรรมการซื้อหรือประวัติการโต้ตอบช่วยให้คุณแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโซลูชันที่เกี่ยวข้องได้ วิธีการที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลนี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกมีคุณค่าและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบแผนที่เส้นทางลูกค้าฟรี
รับมือกับการสูญเสียลูกค้า ก่อนที่จะเกิดขึ้น
การสูญเสียลูกค้าสามารถหลีกเลี่ยงได้หากมีข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง ตัวชี้วัด CRM ช่วยระบุลูกค้าที่ไม่มีความผูกพัน ทำให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตัวอย่างเช่น การเสนอทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียน หรือการส่งข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายเพื่อดึงดูดความสนใจกลับคืนมา จะช่วยให้ลูกค้ายังคงภักดีต่อแบรนด์
การดำเนินการตามสัญญาณเหล่านี้จะช่วยลดการสูญเสียลูกค้าในท้ายที่สุด และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อพัฒนาแนวทางการเล่าเรื่อง แทนที่จะรายงานตัวเลขเพียงอย่างเดียว ให้สอดแทรกข้อมูลเชิงลึกเข้าไปในเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม รูปแบบ และผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อการนำเสนอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
การติดตามและรับรองความถูกต้องของตัวชี้วัด CRM
การติดตาม KPI ของ CRMไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม คุณเสี่ยงที่จะตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย
นั่นคือจุดที่ระบบ CRM ที่เชื่อถือได้สร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
เพื่อรักษาความถูกต้องและประสิทธิภาพในกระบวนการของคุณ ให้มองหาเครื่องมือ CRM ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์สำหรับเมตริกที่เชื่อถือได้และทันสมัย
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญ
- ระบบอัตโนมัติเพื่อขจัดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือ
- รายงานโดยละเอียดเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการผสานรวมเพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัวเพื่อเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ
- การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นและสะดวกทุกที่ทุกเวลา
เข้าสู่ClickUp!ซอฟต์แวร์ CRM ของ ClickUpรวมทุกสิ่ง (และมากกว่านั้น!) ไว้ด้วยกัน ทำหน้าที่เป็นแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน
นอกเหนือจากการติดตาม CRM แล้ว ระบบยังรวบรวมทุกพื้นที่ทำงานของคุณไว้ในที่เดียว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่น และการผสานรวมที่ราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ClickUp คือระบบจัดการโครงการ, แดชบอร์ด, CRM และระบบขยายธุรกิจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบมา! มันช่วยให้ฉันประหยัดเวลาได้หลายร้อยถึงหลายพันชั่วโมง, จัดลำดับความสำคัญและมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาธุรกิจ, ส่งผลให้มีรายได้ $500k–หลายล้านต่อวัน ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนมาใช้เพื่อติดตามการแปลงและผลลัพธ์! รัก ClickUp!
ClickUp ช่วยติดตามตัวชี้วัด CRM อย่างไร
มาสำรวจวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัด CRM กัน 🗂️
รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีการที่ทรงพลังในการแสดงข้อมูลเมตริก CRM ของคุณแบบเรียลไทม์
คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ด KPIแบบกำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญ เช่น การมีส่วนร่วมของลูกค้า ประสิทธิภาพการขาย และอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมาย ทั้งหมดในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อ:
- ติดตามจำนวนดีลที่ปิดในแต่ละเดือนด้วยแผนภูมิแท่ง
- แสดงแนวโน้มความคิดเห็นของลูกค้าด้วยแผนภูมิวงกลม
- ติดตามความคืบหน้าของยอดขายผ่านกระบวนการขาย
ภาพเหล่านี้ให้ภาพรวมที่รวดเร็วและชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ CRM ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเชิงรุกและปรับกลยุทธ์ได้ตามความจำเป็น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รักษาความสม่ำเสมอในการติดตามตัวชี้วัด CRM ตรวจสอบตัวชี้วัดในช่วงเวลาเดียวกันและภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึกของคุณยังคงเชื่อถือได้และนำไปปฏิบัติได้จริง
ตั้งและติดตามเป้าหมาย CRM อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Goalsช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและติดตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ CRM อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การปรับปรุงการยอมรับของผู้ใช้หรือเพิ่มการมีส่วนร่วมกับระบบ CRM ของคุณ
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ CRM ขึ้น 20% ภายในไตรมาสต่อไปได้ แต่ละเป้าหมายย่อยอาจแทนการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดอบรม การนำคุณสมบัติของ CRM มาใช้ หรือการลดเวลาการอบรมเบื้องต้น
ความคืบหน้าจะถูกติดตามโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถดูได้ว่าคุณใกล้จะบรรลุเป้าหมายของคุณมากเพียงใดในเวลาใดก็ได้
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: กำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่สมจริงสำหรับตัวชี้วัดของคุณ มุ่งเน้นการเติบโต แต่ให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสามารถบรรลุได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องไล่ตามเป้าหมายที่เกินเอื้อมตลอดเวลา
ติดตามตัวชี้วัด CRM ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างใกล้ชิด
ClickUp Tasksเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและติดตามกิจกรรม CRM ในรูปแบบที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ
งานใน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละรายหรือกระบวนการของบริษัท เช่น การติดตามการขาย การสนับสนุนลูกค้า หรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ งานเหล่านี้สามารถมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามได้เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของ CRM ของคุณมีความเสถียร
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานเช่น 'ติดตามลูกค้าเป้าหมาย X' เพื่อติดตามขั้นตอนต่อไปในกระบวนการขาย คุณสามารถเพิ่มงานย่อยได้ด้วย เช่น การส่งอีเมล การโทร หรือการตอบคำถาม
นอกจากนี้ฟิลด์ที่กำหนดเองในClickUpสำหรับงานสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญต่อกระบวนการ CRM ของคุณได้ ซึ่งอาจเป็นสถานะของลีด ความเป็นไปได้ในการแปลง หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังค้างอยู่
นี่คือตัวอย่างของฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสามารถเพิ่มลงในงานได้:
- แหล่งที่มาของลีด: ติดตามว่าลีดมาจากที่ไหน (เช่น การแนะนำ, การค้นหาแบบออร์แกนิก, แคมเปญอีเมล)
- ขั้นตอนผู้มุ่งหวัง: กำหนดตำแหน่งปัจจุบันของผู้มุ่งหวังในกระบวนการขาย (เช่น ผู้มุ่งหวังใหม่, ผู้มุ่งหวังที่มีคุณสมบัติ, การเจรจา)
- วันที่ติดตามครั้งถัดไป: กำหนดวันที่เฉพาะสำหรับการติดต่อครั้งต่อไปกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าจะติดตามอย่างทันเวลา
- มูลค่าของดีล: จับมูลค่าประมาณการของดีลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีมูลค่าสูง
- ความสนใจในผลิตภัณฑ์: ติดตามว่าลูกค้าเป้าหมายสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการใด (เช่น ผลิตภัณฑ์ A, ผลิตภัณฑ์ B)
- คะแนนลีด: กำหนดคะแนนให้กับลีดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วม ขนาดบริษัท หรือความพร้อมในการซื้อ
- ความคิดเห็นจากลูกค้า: บันทึกความคิดเห็นหรือข้อกังวลใด ๆ ที่ลูกค้าได้กล่าวถึงในระหว่างการติดต่อครั้งก่อน
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับแต่งการดำเนินการติดตามผลให้เหมาะสม
📖 อ่านเพิ่มเติม: เมื่อไรและอย่างไรในการขอคำรับรองจากลูกค้า
ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ClickUp Automationเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล CRM ให้เป็นระบบ และทำให้ตัวชี้วัดของคุณอัปเดตอยู่เสมอ มันช่วยกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มเวลาให้คุณสามารถทำภารกิจเชิงกลยุทธ์ได้
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อ:
- อัปเดตสถานะของลูกค้าในกระบวนการขายเมื่อดีลปิดแล้ว
- แจ้งทีมเมื่อลูกค้าถึงเกณฑ์การมีส่วนร่วมที่กำหนด
- กระตุ้นงานติดตามผลหลังจากมีการบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้า
ระบบอัตโนมัติช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ และคุณจะไม่พลาดการอัปเดตหรือการดำเนินการที่สำคัญในกระบวนการทำงานของ CRM
เริ่มต้นใช้งานเวิร์กโฟลว์ CRM ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ClickUpยังมีเทมเพลต CRMที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดเวลาและทำให้กระบวนการติดตามง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่นเทมเพลต CRM ของ ClickUpจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายและการโต้ตอบกับลูกค้าในขณะที่เทมเพลต KPI ของ ClickUpมุ่งเน้นการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ
เทมเพลตเหล่านี้ปรับแต่งได้ง่าย และช่วยให้คุณสามารถปรับการติดตาม CRM ให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณได้
ขับเคลื่อนความสำเร็จและความภักดีของลูกค้า
ซอฟต์แวร์บริการลูกค้า ClickUpมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมของคุณเพื่อให้บริการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
การนำ ClickUp มาใช้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงกระบวนการของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างแผนกความสำเร็จของลูกค้า ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจาก 2,000 เป็น 8,000 ลูกค้าต่อปีได้
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างฐานความรู้แบบรวมศูนย์เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา และคำถามที่พบบ่อย เพื่อลดความสับสนและลดความล่าช้าในการสนับสนุน
ตัวอย่างเช่น บริษัท SaaS สามารถใช้ Docs เพื่อแชร์บทแนะนำทีละขั้นตอนที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ClickUp Formsยังช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นและระบุแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้เพื่อสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งาน คำขอฟีเจอร์ หรือระดับความพึงพอใจของพวกเขา
ตัวอย่างเช่น แบรนด์อีคอมเมิร์ซสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมลูกค้าถึงยกเลิกคำสั่งซื้อ ช่วยให้พวกเขาดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที คำตอบจะถูกส่งตรงเข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ ทำให้ทีมของคุณสามารถติดตามรูปแบบและปรับปรุงกลยุทธ์การรักษาลูกค้าได้
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ลองใช้เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า และมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดทุกความรู้สึกของลูกค้า
บรรลุผลลัพธ์ที่แม่นยำด้วย ClickUp
ตัวชี้วัด CRM ไม่ใช่แค่ตัวเลข—แต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่รอให้คุณนำไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า ลดการสูญเสียลูกค้า และช่วยคุณสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานขึ้นได้ แต่เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องการมากกว่าข้อมูล คุณต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น ชี้ให้เห็นโอกาส และมอบอำนาจให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย นี่คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูล CRM ติดตามประสิทธิภาพ และสร้างกระบวนการทำงานที่นำไปสู่การเติบโตของรายได้
แต่ละฟีเจอร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใกล้ชิดกับความสำเร็จของลูกค้ายิ่งขึ้น โดยรับประกันว่าทุกการปฏิสัมพันธ์จะเพิ่มคุณค่า
พร้อมที่จะเห็นทุกอย่างรวมกันเป็นหนึ่งแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!