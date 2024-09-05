บล็อก ClickUp
วิธีวัดคะแนนความพยายามของลูกค้า (CES)

5 กันยายน 2567

ประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่ดี (CX) มีค่าใช้จ่ายสูง 52%ของลูกค้าจะเลิกใช้บริการหากได้รับประสบการณ์ CX ที่ไม่ดี 31% จะรู้สึกในแง่ลบต่อแบรนด์หากแบรนด์ไม่ตอบกลับข้อความ "อย่างรวดเร็ว"

ในทางกลับกัน ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีนั้นสร้างผลกำไรได้มากกว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดีตามที่ Gartner พบ และประสบการณ์ลูกค้ามีส่วนสำคัญถึงสองในสามของความภักดีของลูกค้า มากกว่าแบรนด์และราคาที่รวมกัน!

ชัดเจนว่าการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่สามารถต่อรองได้. ส่วนสำคัญของการนี้คือการลดความพยายามที่ลูกค้าต้องใช้เพื่อให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ.

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การซื้อสินค้าจากคุณนั้นง่ายเพียงใด? ลูกค้าต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากมากน้อยเพียงใดเพื่อให้สามารถดำเนินการบางอย่างได้ เช่น การซื้อสินค้า การแก้ไขปัญหา การอัปเกรดบริการ ฯลฯ? การติดต่อแต่ละครั้งระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของคุณนั้นไร้ความยุ่งยากจริงหรือไม่?

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจคะแนนความพยายามของลูกค้า (Customer Effort Score) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญในประสบการณ์ลูกค้า (CX) เราจะอธิบายว่ามันทำงานอย่างไร วิธีการคำนวณ และวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงมันในองค์กรของคุณได้

คะแนนความพยายามของลูกค้า (CES) คืออะไร?

คะแนนความพยายามของลูกค้า (Customer Effort Score: CES) วัดระดับความพยายามที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อกับบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆ ของพวกเขา วัดความง่ายของความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทของคุณตลอดเวลา

CES นำเสนอมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าและเสริมตัวชี้วัดที่มีอยู่ เช่น คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Score), คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์สุทธิ (Net Promoter Score: NPS), อัตราการสูญเสียลูกค้า (Customer Churn Rate) เป็นต้น การปรับปรุง CESให้มีประสิทธิภาพสูงสุดถือเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านการบริการลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับองค์กรแทบทุกแห่ง

CES วัดอย่างไร?

คะแนนความพยายามของลูกค้าคำนวณจากคำตอบของลูกค้าในแบบสำรวจ คำถามหลักที่ใช้ในแบบสำรวจ CES คือ:

คุณให้คะแนนระดับความพยายามในการซื้อสินค้าชิ้นนี้อย่างไร? คำตอบอยู่ในระดับตั้งแต่ "ง่ายมาก" ถึง "ยากมาก" คำถามนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับจุดที่คุณเลือกวัดค่า CES ในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า แต่เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดในภายหลังในบล็อกโพสต์นี้

เมื่อใดควรวัดความพยายามของลูกค้า?

โดยทั่วไป องค์กรจะวัด CES หลังจากกระบวนการสำคัญในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า นี่คือจุดปฏิสัมพันธ์ทั่วไปที่คุณสามารถทำการสำรวจ CES ได้

หลังการซื้อ: หลังจากที่ลูกค้าทำการซื้อเสร็จสิ้นแล้ว โดยเฉพาะการซื้อทางออนไลน์ ให้สอบถามพวกเขาว่ามีความสะดวกเพียงใดในการค้นหาสินค้า การนำทางในขั้นตอนการชำระเงิน และการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากเริ่มต้นใช้งาน: เมื่อผู้ใช้ใหม่เสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชีหรือกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน ให้ขอให้พวกเขาประเมินความง่ายของประสบการณ์

หลังจากใช้ฟีเจอร์ใหม่: เมื่อคุณเปิดตัวฟีเจอร์หรือบริการใหม่ ให้รวบรวมความคิดเห็น CES เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าใช้งานและผสานเข้ากับกิจวัตรของพวกเขาได้ง่ายเพียงใด

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าหลังการขาย: หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาขอให้ลูกค้าประเมินความง่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว

หลังจากเกิดปัญหา: หลังจากที่ลูกค้าได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไขแล้ว เป็นเรื่องปกติที่จะสอบถามว่าลูกค้าพึงพอใจหรือไม่ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบด้วยว่าการแก้ไขปัญหานั้นเป็นเรื่องง่ายหรือไม่ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยในการคำนวณคะแนน CES

หลังจากลูกค้าออกจากเว็บไซต์: หากลูกค้าใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือของคุณ คุณสามารถเข้าใจได้ว่า CES มีส่วนทำให้สูญเสียยอดขายหรือไม่ผ่านการสำรวจความคิดเห็น

ทำไม CES ถึงมีความสำคัญ?

มีสถานการณ์มากมายที่ความไม่สะดวกเพียงเล็กน้อยสำหรับลูกค้าอาจทำให้พวกเขาเดินจากไปโดยที่คุณไม่เคยตระหนักว่าเป็นสาเหตุ CES ช่วยระบุโอกาสที่ซ่อนอยู่เพื่อแก้ไขข้อจำกัดเหล่านั้นในกลยุทธ์ประสบการณ์ลูกค้าของคุณ และด้วยเหตุนี้ จึงมอบประโยชน์ที่โดดเด่นในการยกระดับการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ข้อเสนอแนะที่มีความหมาย

แบบสำรวจ CES ช่วยเกือบทุกแผนกด้วยข้อเสนอแนะที่มีความหมาย แบบสำรวจคะแนนความพยายามของลูกค้าที่ดีช่วยให้องค์กรทั้งหมดได้รับการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ

การสำรวจ CES สามารถเปิดเผยขุมทรัพย์แห่งข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงสำหรับแผนกต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ:

  • เว็บไซต์โหลดนานเกินไปหรือไม่? แจ้งทีมผลิตภัณฑ์
  • ขั้นตอนในการซื้อสินค้ามากเกินไปหรือไม่? แจ้งทีมออกแบบ UX
  • เวลารอการสนับสนุนนานเกินไปใช่ไหม? ติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้า
  • ปัญหาที่ต้องใช้เวลา 3-4 ครั้งในการแก้ไขให้เสร็จสิ้น? ให้ทีมการเรียนรู้และการพัฒนาช่วยเหลือในการฝึกอบรม

ความภักดีของลูกค้า

ลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งมีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้า ความภักดีในระยะยาวและการสนับสนุนจากลูกค้า ในความเป็นจริง96% ของลูกค้า—นั่นคือเกือบทุกคน—ที่ต้องทนกับการโต้ตอบที่ต้องใช้ความพยายามสูงจะกลายเป็นลูกค้าที่ไม่ภักดีในไม่ช้า!

ยอดขายและมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า

เมื่อความพยายามในการซื้อต่ำ ลูกค้าจะซื้อมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด พวกเขายังกลับมาซื้อซ้ำอีกเรื่อยๆ ซึ่งช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้า ลดความจำเป็นในการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

การบอกต่อในเชิงบวก

ลูกค้าที่พึงพอใจซึ่งพบว่าการใช้บริการนั้นไม่ยุ่งยาก มักจะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น ส่งเสริมการเติบโตแบบออร์แกนิก

ความคุ้มค่าด้านต้นทุน

โดยการระบุและกำจัดจุดเสียดทาน คุณสามารถลดความจำเป็นในการสนับสนุนลูกค้าและลดต้นทุนการดำเนินงานได้ ประสบการณ์ที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากช่วยลด "การโทรซ้ำ 40% การยกระดับปัญหา 50% และการเปลี่ยนช่องทางการติดต่อ 54%" ตามการประมาณการของ Gartner

ประสบการณ์ของพนักงาน

เมื่อความพยายามของลูกค้าต่ำ หมายความว่าลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ผ่านช่องทางบริการตนเองหรือช่องทางที่ใช้ AI ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้การโทรเข้าศูนย์บริการลดลง แต่ยังลดความหงุดหงิดโดยรวมอีกด้วย ส่งผลให้ตัวแทนบริการของคุณมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นและความพึงพอใจในงานที่สูงขึ้น

เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์ทั้งหมดข้างต้นและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณ คุณจำเป็นต้องวัดคะแนนความพยายามของลูกค้าอย่างถูกต้อง มาดูรายละเอียดกันต่อไป

วิธีวัดคะแนนความพยายามของลูกค้า

วิธีที่ดีที่สุดในการวัด CES คือการถามคำถามในแบบสำรวจกับลูกค้าและรวมคำตอบที่พวกเขาให้ไว้ แต่ละขั้นตอนที่นี่มีความสำคัญมาก ดังนั้นโปรดสังเกตอย่างใกล้ชิด 👀

1. ร่างคำถามที่ถูกต้อง

หลังจากการโต้ตอบ คุณจำเป็นต้องขอให้ลูกค้าของคุณประเมินความง่ายของประสบการณ์ของพวกเขา ร่างคำถามในลักษณะที่เน้นว่ามันง่ายแค่ไหน—หรือว่ามันไม่มีความยุ่งยาก—ไม่ใช่เกี่ยวกับความพึงพอใจหรือการส่งเสริม

ตัวอย่างของคำถามแบบสำรวจ CES ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่:

ประสบการณ์หลังการซื้อ

  • คุณให้คะแนนความง่ายในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้อย่างไร?
  • ขั้นตอนการชำระเงินง่ายหรือไม่?

การลงทะเบียนลูกค้าใหม่

  • คำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งานเข้าใจง่ายหรือไม่?
  • คุณพบว่าการลงทะเบียนเป็นกระบวนการที่ใช้งานง่ายหรือไม่?

การคืนสินค้าหรือการเคลมประกัน

  • กระบวนการคืนสินค้าง่ายแค่ไหน?
  • กระบวนการเคลมประกันง่ายแค่ไหน?

2. ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาด

โดยทั่วไปแล้ว มาตราส่วนการให้คะแนนสำหรับแบบสำรวจ CES มักจะเป็น 1 ถึง 5 หรือ 1 ถึง 7 ดังนั้น หากคำถามคือ "คุณให้คะแนนความง่ายในการซื้อสินค้าบนแอปของเราอย่างไร?" คำตอบจะอยู่บนมาตราส่วน ยากมาก, ยากบางส่วน, ยาก, กลาง, ง่าย, ง่ายบางส่วน, ง่ายมาก โดยที่ 1 หมายถึง 'ยากมาก' และต่อไป

3. ตั้งค่าวิธีการส่งแบบสำรวจ

เนื่องจากคะแนน CES เป็นค่าเฉลี่ย ยิ่งคุณได้รับคำตอบมากเท่าไร คุณภาพของข้อมูลก็จะดีขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณส่งแบบสอบถามไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่เหมาะสม

ใช้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นClickUp CRMมีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดคือชุดของเทมเพลตที่ทรงพลังและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ นี่คือตัวอย่างบางส่วน

แบบสำรวจ

เทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งค่าแบบสำรวจ CES ของคุณ

แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
รับข้อเสนอแนะโดยละเอียดด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจาก ClickUp

เทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ช่วยให้คุณระดมความคิดคำถาม จัดตั้งแบบฟอร์มสำรวจ ส่งไปยังลูกค้าโดยใช้ClickUp Automations วิเคราะห์ผลลัพธ์ และดำเนินการทั้งหมดในที่เดียว!

แบบฟอร์มความคิดเห็น

บางครั้ง การส่งแบบฟอร์มที่มีคำถามหลายข้ออาจง่ายกว่าการส่งอีเมลหลายสิบฉบับ โดยแต่ละฉบับมีคำถามเพียงข้อเดียวในแต่ละขั้นตอน

เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมคำถามของคุณไว้ที่เดียว ในส่วนของแบบฟอร์มนี้ คุณยังสามารถเพิ่มคำถามปลายเปิด เพื่อผสานข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อเสนอแนะของลูกค้าในเชิงคุณภาพ ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น

แบบฟอร์มบริการลูกค้า

คุณยังสามารถปรับแต่งและปรับใช้เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUpเพื่อรวมฟิลด์สำหรับความพยายามของลูกค้าได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยผสานรวมตัวชี้วัดการบริการลูกค้าหลายรายการไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการวิเคราะห์ที่มีบริบทมากขึ้น

ใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการ สร้างรายงาน และอื่นๆ

เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp

4. คำนวณค่า CES

สำหรับแต่ละช่วงเวลา เช่น เดือนหรือไตรมาส ให้รวบรวมคำตอบทั้งหมดจากลูกค้าที่เข้าร่วมการสำรวจ จากนั้นรวมคะแนน CES แต่ละรายการเข้าด้วยกันและคำนวณค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก นั่นคือค่า CES ของคุณ

มาดูตัวอย่างการตอบคำถามแบบสำรวจ CES จากคน 100 คน

คำตอบจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ง่ายมาก (5)40
ค่อนข้างง่าย (4)20
เป็นกลาง (3)5
ค่อนข้างยาก (2)15
ยากมาก (1)20

ที่นี่ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคำตอบทั้ง 100 ข้อคือ 3.45 ซึ่งเป็นค่า CES นั่นหมายความว่าอย่างไร? คะแนนนี้ดีหรือไม่? มาดูกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล CES

การตีความคะแนน CES นั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา: เป็นกลางหรือสูงกว่านั้นดีกว่าเป็นลบ ในตัวอย่างข้างต้น ค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนที่เป็นกลาง (คือ 3) ดังนั้นคุณอยู่ในสถานะที่ดี

อย่างไรก็ตาม เพียงเพราะคุณไม่ได้อยู่ในโซนที่เป็นลบ ไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังทำได้ดี มีข้อมูลเชิงลึกหลายประการที่สามารถเรียนรู้ได้จากข้อมูลข้างต้น เช่น:

  • 60% ของลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
  • 20% ของลูกค้าพบว่ากระบวนการนี้ยากมาก
  • 40% ของลูกค้าเป็นกลางหรือมีทัศนคติเชิงลบ (จำนวนเท่ากับผู้ที่คิดว่ามันง่ายมาก)

แต่ละข้อเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะสำหรับแต่ละแผนก ซึ่งเราจะสำรวจต่อไป แต่ก่อนอื่น คะแนน CES ที่ดีคืออะไร?

คะแนนความพยายามของลูกค้าที่ดีคืออะไร?

คะแนนความพยายามของลูกค้าที่ดีขึ้นอยู่กับการใช้มาตรวัดและวิธีการตั้งคำถาม ความเข้าใจทั่วไปคือ หากใช้มาตรวัด 7 ระดับ คะแนน 6 ขึ้นไปถือว่าดี หากคุณใช้มาตรวัด 5 ระดับ คุณควรตั้งเป้าหมายให้ได้อย่างน้อย 4

ข้างต้นเป็นเพียงเกณฑ์มาตรฐานคะแนนความพยายามของลูกค้าเท่านั้น หากคุณเพิ่งเริ่มต้นวัดค่า CES ควรกำหนดมาตรฐานของคุณเอง ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นเพื่อเปรียบเทียบคะแนนปัจจุบันของบริษัทกับคู่แข่งหรือประมาณการของคุณเอง จากนั้นพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

วิธีรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ CES

วัตถุประสงค์หลักของการสำรวจ CES คือการระบุจุดที่สร้างความไม่พอใจในเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณอาจใช้ตีความคะแนน CES ที่ต่ำ

  • หลังจากการโทรขอความช่วยเหลือ การให้บริการที่ต้องใช้ความพยายามสูงอาจหมายถึงการรอคอยเป็นเวลานานหรือการโอนสายไปยังหลายแผนก
  • หลังจากกระบวนการคืนสินค้า (ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีหรือต่ำกว่ามาตรฐานอยู่แล้ว) การบริการลูกค้าที่ไม่ดีอาจหมายถึงคำถามมากเกินไป ความสงสัยจากตัวแทน ความล่าช้าในการคืนเงินค่าสินค้าที่คืน ฯลฯ
  • หลังจากกระบวนการเริ่มต้นใช้งานแล้ว, CES ที่ไม่ดีเป็นปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมและความภักดีของลูกค้า

โปรดจำไว้ว่าคะแนนเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น สาเหตุที่แท้จริงของคะแนนต่ำอาจมีได้หลายประการ เพื่อปรับปรุง CES คุณจำเป็นต้องมีแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่พิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่มีส่วนทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจของลูกค้า เราได้สรุปกรอบการทำงานไว้ด้านล่าง

กลยุทธ์เพื่อปรับปรุง CES

ก่อนที่คุณจะทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการใด ๆ ตามผลการสำรวจความพยายามของลูกค้า คุณจำเป็นต้องเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงเสียก่อน ดังนั้น ให้เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

ศึกษาขั้นตอนที่แสดงคะแนนต่ำอย่างละเอียดถี่ถ้วน วิธีที่ง่ายที่สุดคือการจำลองประสบการณ์ของผู้ใช้และสังเกตระดับความยากในแต่ละขั้นตอน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ากระบวนการคืนสินค้าของบริษัทคุณมีคะแนน CES ต่ำ ทีมบริการลูกค้าจึงต้องร่วมมือกับทีม UX เพื่อสร้างบัญชีผู้ซื้อ ซื้อสินค้า และพยายามคืนสินค้า การลองทำตามขั้นตอนของลูกค้าจะช่วยให้เห็นอุปสรรคที่ลูกค้าต้องเผชิญ

หรือคุณสามารถดูได้ที่:

  • การวิเคราะห์: สังเกตจุดต่าง ๆ ในกระบวนการที่ผู้คนใช้เวลานานเกินไป ออกจากหน้า หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน
  • การสังเกต: จัดทำการศึกษาตัวอย่างผู้ใช้และสังเกตวิธีการที่พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • การสัมภาษณ์: กำหนดการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกและปฏิกิริยาของพวกเขา

เมื่อคุณได้จำกัดขอบเขตของปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ให้เริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

แผนที่การเดินทางของลูกค้าและทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าง่ายขึ้นในทุกขั้นตอน.ClickUp Mind Mapsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างภาพการเดินทางของลูกค้าอย่างร่วมมือกันและระบุตัวกีดขวางในทุกจุด.

แผนผังความคิด ClickUp
ใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อวาดภาพคะแนนความพยายามของลูกค้าของคุณ

คุณสามารถทำให้กระบวนการใด ๆ ราบรื่นขึ้นได้โดยการทำให้:

  • ใช้งานง่ายด้วยป้ายกำกับที่ชัดเจนและข้อมูลที่ค้นหาได้ง่าย
  • ตรงไปตรงมาพร้อมการนำทางแบบเส้นตรงและการค้นหา
  • สั้นและมีขั้นตอนน้อยกว่าในการทำงานให้เสร็จสิ้น เช่น การชำระเงิน การตั้งค่าบัญชี หรือการคืนสินค้า
  • ได้รับการสนับสนุนโดยวิดีโอแนะนำการใช้งานและระบบแชทบอท

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไม่จำเป็นต้องเป็นแบบแมนนวลเสมอไป การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาลูกค้าที่ดีที่สุด

ตั้งค่า CRM ที่แข็งแกร่ง

รวมการโต้ตอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ไปไกลกว่าข้อมูลพื้นฐานของพวกเขา ผสานประวัติการสนทนา ข้อเสนอแนะ แบบสำรวจ และโอกาสในการขายข้าม/ขายเพิ่มเข้ากับโปรไฟล์ของพวกเขาเพื่อทำให้เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์การรักษาลูกค้าด้วย

หากนี่เป็นครั้งแรกของคุณลองใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp ดูสิ บันทึกข้อมูลลูกค้า แยกข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เพิ่มรายได้ที่เป็นไปได้ และรวมความคิดเห็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
เครื่องมือที่ดีที่สุดในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างผลกำไร

ทำให้เป็นอัตโนมัติในสิ่งที่คุณทำได้

ประหยัดเวลาให้กับตัวแทนบริการลูกค้าด้วยการทำให้กระบวนการง่าย ๆ เป็นอัตโนมัติ เสนอการแก้ไขปัญหาแบบคลิกเดียว ตัวอย่างเช่น ทำให้กระบวนการ 'ลืมรหัสผ่าน' เป็นอัตโนมัติตั้งค่าแม่แบบบริการลูกค้าเพื่อการใช้งานซ้ำได้

ใช้ AI

นำเครื่องมือ AI มาใช้สำหรับบริการลูกค้าเช่น แชทบอท เพื่อจัดการกับคำถามและปัญหาทั่วไป สร้างแชทบอทที่สามารถสนทนาและตอบคำถามลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตามบริบท ตัวอย่างเช่น แชทบอทสามารถนัดหมายโดยรวบรวมข้อมูลความต้องการ ตรวจสอบความพร้อม และสร้างวาระการประชุมโดยอัตโนมัติ

สร้างพอร์ทัลบริการตนเอง

ให้ลูกค้าช่วยเหลือตัวเอง สร้างพอร์ทัลบริการตนเองที่ครอบคลุมเพื่อให้ลูกค้าค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย เข้าถึงข้อมูลบัญชี และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

สร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม รวมถึงทรัพยากรที่ใช้งานง่าย เช่น วิดีโอ หนังสือแบบฝึกหัด ฯลฯClickUp Docsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกกระบวนการ เชื่อมโยงรายการที่เกี่ยวข้อง และแชร์ข้อมูลอย่างปลอดภัยกับลูกค้า

ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้าของคุณไม่จำเป็นต้องผ่านเอกสารทั้งหมดด้วยซ้ำClickUp Brainจะตอบคำถามและสรุปคำตอบให้คุณทันที

ClickUp Brain
เครือข่ายประสาทที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณ

เพิ่มการสนับสนุน

การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในประสบการณ์ลูกค้า(CX) การปรับปรุงการสนับสนุนผ่านหลายช่องทางสามารถช่วยปรับปรุงคะแนนความพยายามของลูกค้าได้ ให้ลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มที่พวกเขาสะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเป็นแชท อีเมล หรือโทรศัพท์

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รวบรวมข้อมูลลูกค้าจากทุกช่องทางไว้ในระบบCRM แบบร่วมมือกันเพื่อไม่ให้ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลซ้ำ

ลดความพยายามสำหรับคุณและลูกค้าของคุณด้วย ClickUp

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีความเป็นเอกลักษณ์ ลูกค้าต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว บางคนต้องการซื้อสินค้าโดยตรงบน Instagram และ TikTok โดยไม่ต้องเข้าไปที่แอปหรือเว็บไซต์ของแบรนด์ พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์ที่ใช้เวลาโหลดนานกว่าหนึ่งวินาที

แม้ในธุรกิจ B2Bการจัดการความคาดหวังของลูกค้าได้กลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอย่างยิ่ง ลูกค้าในปัจจุบันไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวในการแก้ปัญหาเกินกว่าที่จำเป็น และทำไมพวกเขาควรทำล่ะ? เมื่อคู่แข่งยินดีที่จะตอบสนองการแก้ไขปัญหาเกือบจะทันที!

ผู้นำทางธุรกิจก็เข้าใจเช่นกัน ตั้งแต่หัวหน้าการตลาดไปจนถึงคณะกรรมการบริหารของบริษัท ผู้บริหารหลายคนติดตามความรู้สึกของลูกค้าอย่างใกล้ชิดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และคาดหวังให้ทีมผลิตภัณฑ์ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในโลกเช่นนี้ คะแนนความพยายามของลูกค้าของคุณเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยิ่ง

การลด CES มีส่วนช่วยอย่างมากต่อ CX และด้วยเหตุนี้จึงส่งผลต่อผลกำไร อย่างไรก็ตาม การจัดการและดำเนินการสำรวจ CES ที่มุ่งเป้าหมายเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องใช้ทักษะ กลยุทธ์ ความสามารถในการวิเคราะห์ และระบบ CRM ที่แข็งแกร่ง

ClickUp สำหรับบริการลูกค้าคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง มันช่วยคุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า บันทึกข้อมูลสำคัญ ติดตามประวัติการติดต่อ จัดการตั๋ว ทำการสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย