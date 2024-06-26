วิธีแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้าที่พบบ่อย

ลูกค้าตระหนักรู้และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากกว่าที่เคยเป็นมา สิ่งนี้สร้างความท้าทายที่ไม่เหมือนใครให้กับองค์กรและผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
คุณทราบหรือไม่ว่า ตามข้อมูลของHubSpot พบว่า 43% ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน และ 51% ของบริษัทต่างๆ ระบุว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือการมีเวลาในแต่ละวันไม่เพียงพอ?
การขาดแคลนเวลาทำให้การจัดการกับปัญหาเช่นลูกค้าที่โกรธ, การให้บริการลูกค้าหลายรายพร้อมกัน, ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง, การหยุดให้บริการ, และการต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมยากขึ้นไปอีก
ความท้าทายไม่สิ้นสุด—การตอบคำถามอย่างน่าพอใจ, การเข้าใจความต้องการของลูกค้า, และการจัดการกับงานค้าง—พวกมันยังคงดำเนินต่อไป
ความท้าทายเหล่านี้ทำให้ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความท้าทายหลักสิบประการในการสนับสนุนลูกค้าและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการสนับสนุนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10 ความท้าทายและวิธีแก้ไขในการบริการลูกค้า
งานของผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าเต็มไปด้วยความท้าทาย อุปสรรคอย่างต่อเนื่อง และงานหลากหลาย ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนไปจนถึงการจัดการการรักษาลูกค้า
จากการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจไปจนถึงการตามให้ทันกับความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป นี่คือ 10 ความท้าทายด้านการบริการลูกค้า ที่ใหญ่ที่สุดพร้อมวิธีแก้ไขเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าได้ที่นี่
1. การจัดการลูกค้าหลายรายพร้อมกันอาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัส
จากการวิจัยพบว่า ลูกค้าให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการตอบสนอง (89%) ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา (89%) และความเป็นมิตร (82%) เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการให้บริการลูกค้า
นี่เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับทีมสนับสนุน ทีมต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและจัดการกับลูกค้าหลายคนพร้อมกัน ซึ่งทำให้ตัวแทนของคุณต้องทำงานหนักเกินไปและยากที่จะให้บริการที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าแต่ละคนคาดหวัง
วิธีแก้ไข: ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือหลายช่องทาง
เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าหลายรายให้พิจารณาการใช้ซอฟต์แวร์ความสำเร็จของลูกค้าที่แข็งแกร่งสำหรับการสื่อสารหลายช่องทาง เครื่องมือเช่นแชทสด, แชทบอท, และระบบตั๋วอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้
ฝึกอบรมทีมบริการลูกค้าของคุณเกี่ยวกับเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ เช่น การจัดการกับคำถามที่เร่งด่วนก่อน และการใช้คำตอบแบบแม่แบบสำหรับปัญหาทั่วไปเพื่อประหยัดเวลา นอกจากนี้ การรักษาฐานความรู้ให้ทันสมัยยังช่วยให้ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของคุณ
2. การไม่รู้คำตอบของคำถามทำลายความไว้วางใจของลูกค้า
ลองนึกภาพลูกค้าถามคำถามที่พนักงานของคุณไม่รู้คำตอบ—หรือแย่กว่านั้น พวกเขาให้คำตอบที่ผิด ความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณก็หายไปในทันที
สิ่งนี้ทำให้เกิดความหงุดหงิดและอาจสูญเสียความเชื่อมั่นในบริการของคุณ เมื่อเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการให้คำตอบที่ถูกต้อง จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและทำให้ลูกค้าหนีไป
วิธีแก้ไข: จัดเตรียมเครื่องมือให้กับตัวแทนของคุณ เช่น ฐานความรู้
ให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีการเข้าถึงฐานความรู้ที่ครอบคลุมและได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลแก่ตัวแทนของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และนโยบายใหม่ ๆ
การนำระบบสำหรับติดตามคำถามที่พบบ่อยและคำตอบมาใช้ช่วยให้ตัวแทนสามารถตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์สนับสนุนสมัยใหม่ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำหน้าที่นี้ ผู้จัดการความรู้ AI ช่วยให้ตัวแทนของคุณค้นหาคำตอบได้ภายในไม่กี่วินาที
3. การรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจไม่ใช่เรื่องง่าย
หลังจากมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมากกว่าหนึ่งครั้ง ประมาณ80%ของผู้บริโภคกล่าวว่าพวกเขาจะไปทำธุรกิจกับคู่แข่งแทน
ลูกค้าอาจมีความท้าทายในการสื่อสารเมื่อรู้สึกไม่พอใจ ทำให้การแก้ไขปัญหาของพวกเขาเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ประสบกับความล่าช้าในการให้บริการซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาจระบายความหงุดหงิดของตนต่อเจ้าหน้าที่ของคุณ ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ตึงเครียดและต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและเข้าอกเข้าใจ
วิธีแก้ไข: เปลี่ยนความหงุดหงิดให้กลายเป็นความพึงพอใจ
เพื่อจัดการกับลูกค้าที่ไม่พอใจอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ฝึกอบรมทีมบริการลูกค้าของคุณให้ฟังอย่างตั้งใจและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าด้วยความเห็นอกเห็นใจ
- ส่งเสริมให้ตัวแทนรับทราบความรู้สึกของลูกค้าและขอโทษสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจน กระชับ และกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล
- มอบอำนาจให้ตัวแทนของคุณสามารถเสนอค่าชดเชยที่แก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ทันที
4. คำขอการสนับสนุนมักสูญหายในไซโล
ประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดสำหรับลูกค้าคือการเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใหม่ เมื่อคำขอความช่วยเหลือถูกจัดการแยกส่วนกัน ลูกค้าจึงมักต้องอธิบายปัญหาซ้ำ เนื่องจากแต่ละครั้งคำถามของพวกเขาถูกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่คนละคน
วิธีแก้ไข: นำเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าแบบรวมศูนย์มาใช้
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ดำเนินการระบบสนับสนุนลูกค้าแบบรวมศูนย์ที่สามารถติดตามและบันทึกการติดต่อทั้งหมดได้ ด้วยวิธีนี้ ผู้ให้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงประวัติของลูกค้าและดำเนินการต่อจากจุดที่การติดต่อครั้งก่อนสิ้นสุดไว้ได้
ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่ผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุนของคุณเพื่อดูเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแต่ละราย ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของคุณให้ตรวจสอบการโต้ตอบในอดีตก่อนตอบคำถามใหม่ นอกจากนี้ ควรมอบหมายผู้จัดการบัญชีเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้มั่นใจในความต่อเนื่องและประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว
5. การจัดการกับการหยุดให้บริการอาจเป็นฝันร้าย
การหยุดให้บริการเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจและรู้สึกหมดหนทาง เมื่อบริการของคุณหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด ลูกค้าจะรู้สึกกังวลอย่างรวดเร็วและต้องการคำตอบทันที
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์เกิดขัดข้องกะทันหัน ทีมสนับสนุนของคุณอาจถูกท่วมท้นด้วยสายโทรศัพท์และข้อความจากผู้ใช้ที่ตื่นตระหนกและไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของตนได้ สิ่งนี้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่วุ่นวายและตึงเครียด
วิธีแก้ไข: สื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ให้แน่ใจว่าทีมสนับสนุนของคุณมีความพร้อมในการให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับปัญหาและความคืบหน้าอย่างทันท่วงที ใช้ช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ เช่น อีเมล โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของคุณ
กระตุ้นให้ตัวแทนของคุณยอมรับความไม่พอใจที่ลูกค้าประสบอยู่และขอโทษอย่างจริงใจ หลีกเลี่ยงการให้คำมั่นสัญญา แต่ให้อัปเดตข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าจะยังไม่มีเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขได้ก็ตาม นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติและหน้าสถานะที่แสดงข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการหยุดให้บริการ
6. ลูกค้าของคุณต้องการฟีเจอร์ที่คุณไม่ได้ให้บริการ
ลูกค้าบ่อยครั้งขอสิ่งที่เกินกว่าสิ่งที่เราให้บริการหรือความสามารถในปัจจุบัน
พวกเขาอาจขอส่วนลดที่คุณไม่สามารถให้ได้, คุณสมบัติที่คุณไม่มีให้บริการ, หรือการปรับแต่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขต. ความท้าทายในการให้บริการลูกค้าอยู่ที่การปฏิเสธในขณะที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้.
วิธีแก้ไข: จัดการกับคำขอที่เป็นไปไม่ได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความชัดเจน
ก่อนที่จะปฏิเสธคำขออย่างเด็ดขาด ให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อดูว่ามีวิธีแก้ไขที่สร้างสรรค์หรือไม่ ประเมินว่าคำขอนั้นสามารถตอบสนองได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยหรือสอดคล้องกับแผนงานหรือไม่
พิจารณาทรัพยากร เวลา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อาจคุ้มค่าที่จะตอบสนองหากเป็นไปได้และประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าค่าใช้จ่าย หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้อธิบายแก่ลูกค้าอย่างสุภาพและเป็นข้อเท็จจริงว่าทำไมคำขอจึงไม่สามารถทำได้
พยายามเสนอทางเลือกหรือการประนีประนอมที่อาจตอบสนองความต้องการของพวกเขาเสมอ
แนวทางนี้ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของคุณที่จะสำรวจทุกช่องทางที่เป็นไปได้เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา
7. เวลาตอบสนองที่ช้าทำให้ลูกค้าหงุดหงิด
เวลาการตอบสนองที่ช้าทำให้ลูกค้าไม่พอใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความภักดีและความพึงพอใจของพวกเขา. การศึกษาเผยให้เห็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง:
- เวลาการตอบสนองที่ช้าทำให้ลูกค้า 52% หยุดซื้อสินค้าจากบริษัท
- 90% ของลูกค้าพิจารณาว่าการบริการลูกค้าทันทีเป็นสิ่งสำคัญ
- 85% คาดหวังให้บริษัทตอบกลับภายใน 6 ชั่วโมง
ลูกค้าจะรู้สึกถูกละเลยและไม่สำคัญเมื่อทีมสนับสนุนของคุณใช้เวลานานเกินไปในการตอบกลับ ตัวอย่างเช่น หากตั๋วหรือการโทรถูกส่งต่อไปมาระหว่างแผนก หรือแชทสะสมอยู่ในคิว ความอดทนของลูกค้าจะลดลง และพวกเขาจะเริ่มมองหาทางเลือกอื่น
วิธีแก้ไข: ปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาการตอบสนองที่ช้า คุณจำเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการภายในของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำมาใช้การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมทันที
- จัดตั้งข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ที่ชัดเจนเพื่อกำหนดความคาดหวังในการตอบสนองและสร้างความรับผิดชอบ
- ใช้แชทบอทและระบบอัตโนมัติในการจัดการคำถามทั่วไปและให้ความช่วยเหลือทันที
- เสริมพลังให้ลูกค้าด้วยตัวเลือกช่วยเหลือตนเอง เช่น ฐานความรู้ที่อัปเดตและคำถามที่พบบ่อย
8. เส้นทางการบริการลูกค้าที่ขาดตอนนำไปสู่ความหงุดหงิด
การทำให้การบริการลูกค้าสอดคล้องกับการเดินทางของลูกค้าอาจเป็นเรื่องท้าทาย เมื่อส่วนต่าง ๆ ของการเดินทางได้รับการประสานงานกัน จะนำไปสู่ความสม่ำเสมอและความพึงพอใจของลูกค้า
ตัวแทนบริการลูกค้าจำเป็นต้องจัดการกับการติดต่อแต่ละครั้งในลักษณะที่สอดคล้องกับขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้าและจุดสัมผัส
วิธีแก้ไข: วางแผนและจัดแนวเส้นทางของลูกค้า
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เริ่มต้นด้วยการวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าของคุณ:
- ระบุจุดสัมผัสทั้งหมดที่ลูกค้าโต้ตอบด้วย รวมถึงเว็บไซต์ของคุณ ช่องทางโซเชียลมีเดีย การตลาดขาออก ทีมขาย และแผนกบริการลูกค้า
- เน้นช่วงเวลาสำคัญและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการบริการลูกค้าของคุณสอดคล้องกับขั้นตอนเหล่านี้
- ใช้การวิจัยและข้อมูลเพื่อเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีขึ้น และฝึกอบรมตัวแทนของคุณให้ตระหนักถึงการเดินทางทั้งหมด
9. การเลือกเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับทีมสนับสนุนของคุณ
การสนับสนุนลูกค้านั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และการเลือกเครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การใช้เครื่องมือเดียวกับคู่แข่งของคุณไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
หากเครื่องมือที่คุณเลือกไม่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ อาจทำให้กระบวนการซับซ้อนขึ้น ทำให้เวลาการสนับสนุนช้าลง และทำให้ตัวแทนบริการลูกค้าของคุณและลูกค้าของคุณรู้สึกไม่พอใจ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือที่ซับซ้อนเกินไปอาจไม่เหมาะกับทีมสนับสนุนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดความซับซ้อนที่ไม่จำเป็นและไม่มีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ไข: ร่วมมือกันและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
เพื่อค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ให้แน่ใจว่ามีการร่วมมือกันระหว่างทีมขาย, ทีมการตลาด, และทีมสนับสนุนลูกค้า. ระบุเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย.
เพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้พิจารณาช่องทางการสนับสนุนเช่น โทรศัพท์, อีเมล, แชทสด, บริการตนเอง, และฟอรัมชุมชน. กำหนดว่าช่องทางใดที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณมากที่สุด และเลือกเครื่องมือสนับสนุนและการมีส่วนร่วมที่เพียงพอ. มองหาโซลูชันที่ให้บริการคำแนะนำในแอป, การกระตุ้นผู้ใช้, การผสานระบบแชทบอท, และตัวเลือกการช่วยเหลือตนเองที่ปรับแต่งตามบุคคล.
10. การใช้เครื่องมือมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกหนักใจ
ทีมบริการลูกค้าหลายทีมพึ่งพาระบบซอฟต์แวร์หลายระบบ ซึ่งมักล้าสมัย การทำเช่นนี้บังคับให้ตัวแทนบริการลูกค้าต้องจัดการกับโปรแกรม 8-10 ตัวเพื่อแก้ไขปัญหาเพียงอย่างเดียว ทำให้กระบวนการสนับสนุนทั้งหมดซับซ้อนขึ้น
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ล้าสมัยยังทำให้เจ้าหน้าที่ให้บริการที่มีคุณภาพได้ยาก ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจทั้งในหมู่ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
วิธีแก้ไข: ลดความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้
เพื่อปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจำเป็นต้องทบทวนชุดเทคโนโลยีของคุณใหม่ แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือที่แยกจากกันหลายตัว ให้หันมาใช้แพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่ผสานรวมโซลูชันต่างๆ เข้าด้วยกัน
มองหาซอฟต์แวร์ที่รวมคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น ระบบตั๋ว, แชทสด, และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว การรวมระบบเช่นนี้ช่วยลดความจำเป็นในการสลับโปรแกรมของตัวแทน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ClickUp: โซลูชัน AI ที่ดีที่สุดที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ค้นพบ ClickUp – แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตั้งแต่การอัตโนมัติของงานไปจนถึงการผสานข้อมูล ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรคุณ
มาดูข้อเสนอและคุณสมบัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าของทีมในรายละเอียด:
1. ClickUp สำหรับทีมสนับสนุนลูกค้า
แพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpเปลี่ยนทีมงานสนับสนุนของคุณให้กลายเป็นแชมป์แห่งความสำเร็จของลูกค้า ช่วยให้การจัดการข้อสอบถามเป็นไปอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความร่วมมือในทีม ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่การให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติเด่นบางประการ ได้แก่:
- ติดตาม จัดการ และแก้ไขข้อซักถามของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUpฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดของแต่ละงาน พร้อมสถานะ ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา ส่งผลให้สามารถควบคุมความรับผิดชอบและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน
- สำหรับงานที่ต้องการทักษะหลากหลายหรือต้องการกำลังคนมากขึ้นฟีเจอร์ผู้รับมอบหมายหลายคนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการของโครงการ
- เพิ่มแท็กที่กำหนดเองเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณโดยใช้คุณสมบัติการแท็กงานของ ClickUp. แท็กเหล่านี้สามารถเพิ่มและจัดการได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานในสภาพแวดล้อมโครงการต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจนด้วยฟีเจอร์ลำดับความสำคัญของงานจาก ClickUpซึ่งมีให้เลือก 4 ระดับ ได้แก่ ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง และต่ำ ระบบที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้ทีมของคุณรับรู้ถึงความสำคัญของงานและจัดการกับปัญหาสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ClickUp Automationช่วยคุณทำให้การทำงานที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายตั๋วให้กับตัวแทนที่เหมาะสม การตั้งการแจ้งเตือน การส่งอีเมลติดตามผล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดอัตราการสูญเสียลูกค้าโดยรวม
- ClickUp ยังให้คุณปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณได้อีกด้วย สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะที่เหมาะกับลูกค้า ประเด็นปัญหา หรือประเภทของตั๋วที่แตกต่างกัน โดยใช้คุณสมบัติฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- ใช้ClickUp Docsเพื่อรักษาคลังเอกสารที่รวมศูนย์ไว้ รวมถึงคำถามที่พบบ่อย ฐานความรู้ภายใน และคู่มือการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ClickUp Automation และ Brain AI
ระบบ AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่า Brain ได้ปฏิวัติการดำเนินงานด้านการสนับสนุนลูกค้าด้วยการผสานความสามารถของ AI ขั้นสูงเข้ากับระบบนิเวศของงาน เอกสาร และการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทคุณ
เครื่องมือล้ำสมัยนี้มอบคุณสมบัติที่ทรงพลังหลายประการ รวมถึง:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: เข้าถึงศูนย์กลางความรู้ที่รวบรวมข้อมูลไว้อย่างครบวงจรได้ทันที เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงาน เอกสาร และบุคลากรโดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง ทีมสนับสนุนของคุณสามารถดึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า ลดระยะเวลาในการตอบกลับ และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
- ผู้จัดการโครงการ AI: อัตโนมัติงานสนับสนุนประจำ เช่น การอัปเดตความคืบหน้าของปัญหาลูกค้า การสรุปสถานะโครงการ และการวางแผนงานย่อย การทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล แทนที่จะทำงานด้านเอกสาร
- AI Writer สำหรับการทำงาน: เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมคุณด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการทำงาน ตั้งแต่การเขียนคำตอบที่มีน้ำเสียงเหมาะสมไปจนถึงการสร้างรายงานและอีเมลที่ละเอียดถี่ถ้วน คุณสมบัตินี้ช่วยให้การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดชัดเจน เป็นมืออาชีพ และตรงเวลา
3. ClickUp CRM
ClickUp CRMรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าของคุณ ลดปัญหาการสื่อสารที่แยกส่วน และเร่งการโต้ตอบให้รวดเร็วขึ้น
มันช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ลูกค้า และรายละเอียดการซื้อขาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงาน เอกสาร และองค์ประกอบอื่นๆ ทำให้การติดตามงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณโดยการใช้แบบ템เพลต CRMต่าง ๆ ที่มีให้ใช้ภายใน ClickUp
4. การเชื่อมต่อกับ ClickUp
ระบบนิเวศการผสานการทำงานที่ครอบคลุมของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น ด้วยเครื่องมือมากกว่า 1,000+ ที่สามารถเชื่อมต่อได้ฟรี ClickUp ช่วยให้การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Slack, GitHub, Google Drive และ HubSpot เป็นเรื่องง่าย
การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้การอัปเดตเป็นไปโดยอัตโนมัติและทำให้การสร้างงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ ClickUp กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการและลูกค้า
5. แม่แบบ ClickUp
เทมเพลต ClickUp นำเสนอชุดกรอบงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการและกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการยกระดับความคล่องตัวในการทำงานหรือเสริมสร้างความร่วมมือในทีมเทมเพลตบริการลูกค้าที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของทุกทีมและทุกโครงการ
1. แม่แบบความร่วมมือเพื่อความสำเร็จของลูกค้า
เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการของลูกค้าตั้งแต่การขายไปจนถึงการเริ่มต้นใช้งานและการสนับสนุนให้ราบรื่น สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมขายและทีมสนับสนุนของคุณทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีที่สุด
ด้วยมุมมองและสถานะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมถึงฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ เทมเพลตนี้จึงสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างตรงจุด เหมาะสำหรับทีมสนับสนุนที่ต้องการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณทำงานบนข้อมูลเดียวกันตลอดทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตลูกค้า
2. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า
เทมเพลตแผนความสำเร็จลูกค้าของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจเพิ่มความสามารถในการรักษาและขยายฐานลูกค้า โดยการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่มต้น เทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ปรับปรุงกระบวนการเริ่มต้นและการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้า
มันรวมถึงสถานะที่กำหนดเอง, ฟิลด์, และมุมมองต่าง ๆ เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ. เทมเพลตนี้ชี้แจงบทบาทของทีมและความคาดหวัง และช่วยระบุโอกาสเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.
ก้าวไปข้างหน้า: ยกระดับการบริการลูกค้าของคุณด้วย ClickUp
ธุรกิจต้องยอมรับกลยุทธ์การจัดการลูกค้าที่ทันสมัย, กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีที่ผสานรวม, และแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาการบริการลูกค้า.
และ ClickUp ก็รองรับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้ในคราวเดียว ด้วยการใช้ประโยชน์จากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มต้นการเดินทางสู่การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม