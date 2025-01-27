บล็อก ClickUp
10 Best Project Management Software With Client Portals 2025

Engineering Team
27 มกราคม 2568

ในปัจจุบัน ธุรกิจให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมโดยตรงกับลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์ที่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า

แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาความสอดคล้องของทีม และส่งเสริมความไว้วางใจ การให้ข้อเสนอแนะอย่างทันเวลา และการมีส่วนร่วมอย่างร่วมมือกับลูกค้าของพวกเขา

บทความนี้แสดงรายการซอฟต์แวร์ 10 อันดับแรกที่ช่วยให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่น มาเริ่มกันเลยและช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้าสำหรับองค์กรของคุณ!

ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันเอกสาร ไฟล์ ทรัพย์สินดิจิทัล ข้อมูล และข้อความกับลูกค้าของตนได้

การผสานรวมพอร์ทัลลูกค้าเข้ากับกระบวนการบริหารโครงการของคุณมีข้อดีมากมาย:

  • การร่วมมือและการสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วยตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับการแบ่งปันข้อมูลโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถลดปริมาณอีเมลและโทรศัพท์ที่ต้องแลกเปลี่ยนได้ ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าหลายแห่งมีระบบแชทและระบบแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
  • การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้น: มอบวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น ซึ่งส่งเสริมให้ลูกค้าของคุณแบ่งปันข้อมูล ข้อเสนอแนะ และคำขอได้อย่างอิสระ
  • ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น: ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินด้วยการทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสาร
  • เพิ่มความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยให้วิธีการที่ปลอดภัยในการแชร์ไฟล์และเอกสาร

หากคุณกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพกับลูกค้าของคุณ การค้นหาซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีพร้อมคุณสมบัติสำคัญเช่นเครื่องมือการทำงานร่วมกันควรอยู่ในรายการของคุณ

ประโยชน์ของพอร์ทัลลูกค้าในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

มีประโยชน์มากมายในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง:

  • การผสานรวม
  • ความปลอดภัย
  • ความคุ้มค่า
  • ความสะดวกในการใช้งาน

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการลูกค้าเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร, การร่วมมือ, และความมีประสิทธิภาพกับลูกค้าของคุณ, การผสานรวมพอร์ทัลลูกค้าเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม.

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าที่ช่วยให้คุณสร้างสถานที่ทำงานแบบสากลสำหรับทีม พร้อมการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ

มันมีคุณสมบัติการจัดการโครงการมากมาย รวมถึงแดชบอร์ด, ความคิดเห็น, กระดานไวท์บอร์ด, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ คุณสามารถสร้างงาน, กำหนดเส้นตาย, มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรและซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าClickUp CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

ClickUp ยังมีเครื่องมือรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณวัดความสำเร็จของโครงการของคุณ

เครื่องมือธุรกิจซอฟต์แวร์ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทีม และลูกค้าของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อรับลูกค้าใหม่ จัดการสัญญา และให้การสนับสนุนลูกค้าได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการจัดการทรัพยากร
  • การเข้าถึงผ่านเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้จากทุกที่
  • 1,000+ แม่แบบให้คุณเพิ่มคุณสมบัติ, ฟังก์ชัน, และเครื่องมือตามการเติบโตของคุณ
  • การลงทะเบียนลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตการลงทะเบียนลูกค้าที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
  • แดชบอร์ดติดตามความคืบหน้าของโครงการ แสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ และช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล สามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดหลายชุดเพื่อติดตามแง่มุมต่างๆ ของงานของคุณ
  • ความคิดเห็นสามารถใช้เพื่อร่วมมือกับสมาชิกในทีม ให้ข้อเสนอแนะ และถามคำถามได้ คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับงานเฉพาะหรือ @mention สมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาสนใจ
  • กระดานไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพงานของคุณและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)

2. วันจันทร์

แดชบอร์ดวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

วันจันทร์คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีพอร์ทัลลูกค้าซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นของ Monday ทำให้มันโดดเด่นกว่าทางเลือกอื่น ๆ หลายตัว สามารถใช้งานได้กับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม

วันจันทร์เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทำงานกับลูกค้าทางไกลหรือจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจในผู้ใช้สูง
  • มีตัวเลือกเพิ่มเติม, เทมเพลต, และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
  • ขยายขนาดได้อย่างสวยงามเมื่อคุณขยายธุรกิจ

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่ามีอีเมลจากแพลตฟอร์มมากเกินไปในแต่ละวัน
  • ผู้รีวิวบางท่านกล่าวว่าบริการลูกค้าต้องปรับปรุง

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: X/5 (X+ รีวิว)
  • Capterra: X/5 (X+ รีวิว)

3. โซโฮ

แดชบอร์ด Zoho
ผ่านทางZoho

ซอฟต์แวร์ Zoho Projects เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์พอร์ทัลลูกค้า เป็นพอร์ทัลลูกค้าสำหรับการจัดการโครงการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันข้อมูลโครงการกับลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ

ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆของ Zoho แพลตฟอร์มนี้มีราคาที่ประหยัดมากและใช้งานง่าย. ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ต้องการวิธีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการโครงการของพวกเขา.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho

  • ให้ฟังก์ชันและคุณสมบัติมากมาย
  • แดชบอร์ดและฟังก์ชันการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของ Zoho

  • การตั้งค่าอาจยากต่อการนำทาง
  • ผู้ตรวจสอบบางรายรายงานว่ามีการผสานรวมที่ไม่เสถียร
  • ไม่รองรับเบราว์เซอร์ทั้งหมด

ราคาของ Zoho

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho ratings and reviews

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 376+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 372+ รายการ)

4. Freshdesk

แดชบอร์ด Freshdesk
ผ่านทางFreshdesk

ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้า Freshdesk มอบแพลตฟอร์มศูนย์ช่วยเหลือที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น B2B, อีคอมเมิร์ซ, SaaS หรือการทำงานทางไกล โซลูชันที่ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้นี้เน้นการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

หากคุณเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่กำลังมองหา ระบบสนับสนุนที่ใช้งานง่าย, Freshdesk อาจเป็นตัวเลือกที่ดี.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk

  • สามารถรวมฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ เช่น การตลาด, การขาย, เป็นต้น
  • ง่ายต่อการใช้งานด้วยอีเมล, แชท, และการโทรในที่เดียว
  • ลดความซับซ้อนของงานด้วยโซลูชันที่ครบถ้วนในหนึ่งเดียว

ข้อจำกัดของ Freshdesk

  • ในบางช่วงเวลา การตอบสนองของลูกค้าอาจล่าช้า แม้แต่ในกรณีเร่งด่วน
  • การประสานเครื่องมือที่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการเป็นเรื่องยาก
  • มีความยืดหยุ่นน้อยกับโมดูลที่กำหนดเอง

ราคาของ Freshdesk

  • ฟรี
  • การเติบโต: $15/เดือน
  • ข้อดี: $49/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน

คะแนนและรีวิว Freshdesk

  • G2: 4. 4/5 (2,961+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 3,127+ รายการ)

5. Wrike

แดชบอร์ด Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) แบบครบวงจรที่มีบอร์ด Kanban, แผนภูมิ Gantt, การติดตามเวลา และการเชื่อมต่อมากกว่า 400 แบบ

ด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ การมอบหมายงานอัตโนมัติ และการรายงานแบบอัตโนมัติ ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงานและมอบความโปร่งใสที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม

แม้ว่าทางเลือกอื่นของ Wrikeบางตัวอาจใช้งานง่ายกว่า แต่แพลตฟอร์มนี้มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่แข็งแกร่ง พร้อมมุมมองและการผสานรวมที่หาได้ยากจากแพลตฟอร์มอื่น

Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • โซลูชันครบวงจรแบบรวมทุกอย่าง
  • คุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการการพึ่งพา
  • ป้องกันไม่ให้งานตกหล่นหรือสูญหาย

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เซิร์ฟเวอร์บางครั้งทำงานช้า
  • ปรับแต่งได้น้อยกว่าคู่แข่งบางราย
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าระบบนี้สับสน

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (3,469+ รีวิว)
  • Capterra: 4./5 (2,454+ รีวิว)

6. Accelo

แดชบอร์ด Accelo
ผ่านทางAccelo

คุณกำลังมองหาวิธีจัดการโครงการและปริมาณงานของลูกค้า แก้ไขปัญหาโครงการอย่างเชิงรุก และเข้าใจสถานะโครงการของคุณอย่างชัดเจนอยู่หรือไม่? ซอฟต์แวร์จัดการงานลูกค้า Accelo อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ!

แพลตฟอร์มนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และความคืบหน้า และพอร์ทัลลูกค้าของแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายสำหรับทั้งธุรกิจและลูกค้า ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล ตั๋วสนับสนุน อัปโหลดไฟล์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย

Accelo ถูกใช้โดยหน่วยงาน, บริษัทที่ปรึกษา, บริษัทไอที, บริษัทการตลาด, และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Accelo

  • การเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • จัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงตั๋ว แคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม

ข้อจำกัดของ Accelo

  • ความยากลำบากกับข้อตกลงการเก็บรักษา Accello บางครั้งจะกำหนดชั่วโมงที่เหลือโดยอัตโนมัติ
  • ผู้รีวิวบางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและปัญหาการใช้งานเป็นครั้งคราว
  • การปรับแต่งที่จำกัด

Accelo ราคา

  • บวก: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Accelo

  • G2: 404/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (159+ รีวิว)

7. อาสนะ

แดชบอร์ดอาสนะ
ผ่านทางAsana

อาสนะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำให้งานสำเร็จลุล่วง

มันมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และเครื่องมือสื่อสาร

Asana ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการผ่านพอร์ทัลลูกค้าแบบเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันข้อมูลโครงการกับลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของAsana คุณอาจพิจารณา ClickUp หรือ Monday

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • สะอาด, สีสันสดใส, และใช้งานง่าย ที่ทำให้การติดตามง่าย
  • ตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย
  • มีแผนฟรีที่คุ้มค่า

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ฟังก์ชันจำกัดสำหรับงานที่ทำซ้ำ
  • ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรงเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • ต้องซื้ออย่างน้อย 2 ใบอนุญาตเพื่ออัปเกรดจากฟรีเป็นแบบชำระเงิน

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,457+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,096+ รีวิว)

8. สมาร์ทชีต

แดชบอร์ดสมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

ซอฟต์แวร์สเปรดชีต Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการดำเนินงานที่ช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม อัตโนมัติ และรายงานงานทั้งหมดของพวกเขา มันมีเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลัง ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสูง และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของคุณ

พอร์ทัลลูกค้าของ Smartsheet เป็นวิธีที่ปลอดภัยและปรับแต่งได้ในการแบ่งปันข้อมูลโครงการกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูไทม์ไลน์ของโครงการ งบประมาณ และเป้าหมายสำคัญ อัปโหลดไฟล์ และแสดงความคิดเห็นได้

แม้ว่าทางเลือกอื่นของ Smartsheetจะสามารถมอบตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในด้านฟีเจอร์ เครื่องมือ และการทำงานอัตโนมัติ แต่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถวางแผนการสื่อสารได้อย่างครอบคลุม
  • ระบบอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม การติดตามเวลา และฟีเจอร์รายงานความคืบหน้า
  • ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการติดตามและจัดลำดับความสำคัญของงาน

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาในการค้นหาวิธีการปรับแต่งและมุมมองที่ราบรื่นที่สุด
  • มันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (14,193+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,980+ รีวิว)

9. Trello

แดชบอร์ด Trello
ผ่านทางTrello

Trello มอบวิธีการที่เน้นภาพในการจัดการโครงการและลูกค้า ระบบกระดาน Kanban ของ Trello ช่วยให้ทีมจัดระเบียบและติดตามงานในรูปแบบที่ทำให้ทุกอย่างสนุก

สุดท้ายนี้ คุณสามารถใช้ Power-Ups ของ Trello เพื่อเพิ่มฟังก์ชันพอร์ทัลลูกค้าให้กับบอร์ดของคุณได้ มี Power-Ups หลายตัวที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ เช่น Client Portal Power-Up และ Collaborators Power-Up

การหาทางเลือกของ Trelloที่มีความเรียบง่ายทางสายตาเทียบเท่าอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณอาจพิจารณา Wrike หรือ ClickUp เนื่องจากทั้งสองก็มีมุมมองกระดาน Kanban ให้บริการเช่นกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ยอดเยี่ยม, การออกแบบที่สวยงามและแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
  • ใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
  • คุ้มค่ามากสำหรับราคานี้

ข้อจำกัดของ Trello

  • ในบางสถานการณ์ การออกแบบอาจมีข้อจำกัด (เช่น ไม่สามารถเลื่อนด้านข้างได้)
  • อาจมีความยากลำบากในการจัดการงานเมื่อต้องรับมือกับโครงการและลูกค้าหลายรายพร้อมกัน
  • ง่ายต่อการสูญเสียข้อมูลหากคุณทำผิดพลาด

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $7. 38+/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,367+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,691+ รีวิว)

10. วันเดสก์

แดชบอร์ด OneDesk
ผ่านทางOneDesk

กำลังมองหาเครื่องมือที่รวม HelpDesk และเครื่องมือการจัดการโครงการไว้ด้วยกันอยู่หรือไม่? OneDesk Project Management Client Portal ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบผลลัพธ์ได้

OneDesk ช่วยให้ทีมจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ให้บริการสนับสนุนลูกค้าและการสื่อสาร และสร้างรายงานที่ติดตามความคืบหน้าและระบุแนวโน้ม

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบคลาวด์ OneDesk เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติเด่นของ OneDesk

  • รวมคุณสมบัติหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ใช้งานง่ายและตั้งค่าได้สะดวก
  • ทำงานได้ดีในการรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดให้เป็นระบบ

ข้อจำกัดของ OneDesk

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจระดับองค์กร
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี

ราคาของ OneDesk

  • มาตรฐาน: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ OneDesk

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 31+ รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 9+ รายการ)

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า

การร่วมมือของทีมบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารกับลูกค้าอย่างราบรื่นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา

เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 10 ตัวที่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่เราได้สำรวจในบทความนี้เน้นย้ำถึงการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการทำงาน ความใช้งานง่าย และความโปร่งใสที่ธุรกิจต้องการในปี 2023

ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกทีม

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโปรเจกต์หลายอย่างพร้อมกัน ทำงานร่วมกับลูกค้า หรือกำลังมองหาวิธีจัดระเบียบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สำรวจฟีเจอร์มากมายนับร้อยและสัมผัสประสบการณ์จริงว่า ClickUp จะช่วยพลิกโฉมการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร

ลองใช้ ClickUp ตอนนี้และเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณ!