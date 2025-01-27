10 Best Project Management Software With Client Portals 2025

ในปัจจุบัน ธุรกิจให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมโดยตรงกับลูกค้าผ่านซอฟต์แวร์ที่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาความสอดคล้องของทีม และส่งเสริมความไว้วางใจ การให้ข้อเสนอแนะอย่างทันเวลา และการมีส่วนร่วมอย่างร่วมมือกับลูกค้าของพวกเขา
บทความนี้แสดงรายการซอฟต์แวร์ 10 อันดับแรกที่ช่วยให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างราบรื่น มาเริ่มกันเลยและช่วยคุณค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้าสำหรับองค์กรของคุณ!
ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าคืออะไร?
ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันเอกสาร ไฟล์ ทรัพย์สินดิจิทัล ข้อมูล และข้อความกับลูกค้าของตนได้
การผสานรวมพอร์ทัลลูกค้าเข้ากับกระบวนการบริหารโครงการของคุณมีข้อดีมากมาย:
- การร่วมมือและการสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วยตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับการแบ่งปันข้อมูลโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถลดปริมาณอีเมลและโทรศัพท์ที่ต้องแลกเปลี่ยนได้ ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าหลายแห่งมีระบบแชทและระบบแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้น: มอบวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น ซึ่งส่งเสริมให้ลูกค้าของคุณแบ่งปันข้อมูล ข้อเสนอแนะ และคำขอได้อย่างอิสระ
- ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น: ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ช่วยคุณประหยัดเวลาและเงินด้วยการทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การแชร์ไฟล์และการจัดการเอกสาร
- เพิ่มความปลอดภัย: ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยให้วิธีการที่ปลอดภัยในการแชร์ไฟล์และเอกสาร
หากคุณกำลังมองหาวิธีในการปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพกับลูกค้าของคุณ การค้นหาซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้าที่ดีพร้อมคุณสมบัติสำคัญเช่นเครื่องมือการทำงานร่วมกันควรอยู่ในรายการของคุณ
ประโยชน์ของพอร์ทัลลูกค้าในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
มีประโยชน์มากมายในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง:
- การผสานรวม
- ความปลอดภัย
- ความคุ้มค่า
- ความสะดวกในการใช้งาน
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการลูกค้าเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร, การร่วมมือ, และความมีประสิทธิภาพกับลูกค้าของคุณ, การผสานรวมพอร์ทัลลูกค้าเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณอาจเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม.
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
1.คลิกอัพ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพร้อมเครื่องมือพอร์ทัลลูกค้าที่ช่วยให้คุณสร้างสถานที่ทำงานแบบสากลสำหรับทีม พร้อมการสื่อสารกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ
มันมีคุณสมบัติการจัดการโครงการมากมาย รวมถึงแดชบอร์ด, ความคิดเห็น, กระดานไวท์บอร์ด, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือ คุณสามารถสร้างงาน, กำหนดเส้นตาย, มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรและซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้ทีมของคุณสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าClickUp CRMเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
ClickUp ยังมีเครื่องมือรายงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณวัดความสำเร็จของโครงการของคุณ
เครื่องมือธุรกิจซอฟต์แวร์ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ทีม และลูกค้าของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อรับลูกค้าใหม่ จัดการสัญญา และให้การสนับสนุนลูกค้าได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่สำหรับการจัดการทรัพยากร
- การเข้าถึงผ่านเดสก์ท็อปและมือถือเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าได้จากทุกที่
- 1,000+ แม่แบบให้คุณเพิ่มคุณสมบัติ, ฟังก์ชัน, และเครื่องมือตามการเติบโตของคุณ
- การลงทะเบียนลูกค้าเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตการลงทะเบียนลูกค้าที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
- แดชบอร์ดติดตามความคืบหน้าของโครงการ แสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ และช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล สามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ และคุณสามารถสร้างแดชบอร์ดหลายชุดเพื่อติดตามแง่มุมต่างๆ ของงานของคุณ
- ความคิดเห็นสามารถใช้เพื่อร่วมมือกับสมาชิกในทีม ให้ข้อเสนอแนะ และถามคำถามได้ คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับงานเฉพาะหรือ @mention สมาชิกในทีมเพื่อให้พวกเขาสนใจ
- กระดานไวท์บอร์ดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงภาพงานของคุณและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,566+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,775 รายการ)
2. วันจันทร์
วันจันทร์คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีพอร์ทัลลูกค้าซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นของ Monday ทำให้มันโดดเด่นกว่าทางเลือกอื่น ๆ หลายตัว สามารถใช้งานได้กับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
วันจันทร์เหมาะสำหรับธุรกิจที่ทำงานกับลูกค้าทางไกลหรือจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีความเข้าใจในผู้ใช้สูง
- มีตัวเลือกเพิ่มเติม, เทมเพลต, และตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- ขยายขนาดได้อย่างสวยงามเมื่อคุณขยายธุรกิจ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนว่ามีอีเมลจากแพลตฟอร์มมากเกินไปในแต่ละวัน
- ผู้รีวิวบางท่านกล่าวว่าบริการลูกค้าต้องปรับปรุง
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: X/5 (X+ รีวิว)
- Capterra: X/5 (X+ รีวิว)
ดูการเปรียบเทียบทั้งหมดของเราในวันจันทร์ vs Airtable
3. โซโฮ
ซอฟต์แวร์ Zoho Projects เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์พอร์ทัลลูกค้า เป็นพอร์ทัลลูกค้าสำหรับการจัดการโครงการที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันข้อมูลโครงการกับลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบ
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆของ Zoho แพลตฟอร์มนี้มีราคาที่ประหยัดมากและใช้งานง่าย. ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ต้องการวิธีที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในการจัดการโครงการของพวกเขา.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho
- ให้ฟังก์ชันและคุณสมบัติมากมาย
- แดชบอร์ดและฟังก์ชันการรายงานที่สามารถปรับแต่งได้
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Zoho
- การตั้งค่าอาจยากต่อการนำทาง
- ผู้ตรวจสอบบางรายรายงานว่ามีการผสานรวมที่ไม่เสถียร
- ไม่รองรับเบราว์เซอร์ทั้งหมด
ราคาของ Zoho
- ฟรี
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho ratings and reviews
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 376+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 372+ รายการ)
4. Freshdesk
ซอฟต์แวร์พอร์ทัลลูกค้า Freshdesk มอบแพลตฟอร์มศูนย์ช่วยเหลือที่ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น B2B, อีคอมเมิร์ซ, SaaS หรือการทำงานทางไกล โซลูชันที่ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้นี้เน้นการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย การทำงานร่วมกัน และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
หากคุณเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่กำลังมองหา ระบบสนับสนุนที่ใช้งานง่าย, Freshdesk อาจเป็นตัวเลือกที่ดี.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- สามารถรวมฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้ เช่น การตลาด, การขาย, เป็นต้น
- ง่ายต่อการใช้งานด้วยอีเมล, แชท, และการโทรในที่เดียว
- ลดความซับซ้อนของงานด้วยโซลูชันที่ครบถ้วนในหนึ่งเดียว
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- ในบางช่วงเวลา การตอบสนองของลูกค้าอาจล่าช้า แม้แต่ในกรณีเร่งด่วน
- การประสานเครื่องมือที่ถูกต้องทั้งหมดเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งตามความต้องการเป็นเรื่องยาก
- มีความยืดหยุ่นน้อยกับโมดูลที่กำหนดเอง
ราคาของ Freshdesk
- ฟรี
- การเติบโต: $15/เดือน
- ข้อดี: $49/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $79/เดือน
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (2,961+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิว 3,127+ รายการ)
โบนัส:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2023
5. Wrike
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) แบบครบวงจรที่มีบอร์ด Kanban, แผนภูมิ Gantt, การติดตามเวลา และการเชื่อมต่อมากกว่า 400 แบบ
ด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ การมอบหมายงานอัตโนมัติ และการรายงานแบบอัตโนมัติ ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบงานและมอบความโปร่งใสที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม
แม้ว่าทางเลือกอื่นของ Wrikeบางตัวอาจใช้งานง่ายกว่า แต่แพลตฟอร์มนี้มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่แข็งแกร่ง พร้อมมุมมองและการผสานรวมที่หาได้ยากจากแพลตฟอร์มอื่น
Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- โซลูชันครบวงจรแบบรวมทุกอย่าง
- คุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการจัดการการพึ่งพา
- ป้องกันไม่ให้งานตกหล่นหรือสูญหาย
ข้อจำกัดของ Wrike
- เซิร์ฟเวอร์บางครั้งทำงานช้า
- ปรับแต่งได้น้อยกว่าคู่แข่งบางราย
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าระบบนี้สับสน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (3,469+ รีวิว)
- Capterra: 4./5 (2,454+ รีวิว)
6. Accelo
คุณกำลังมองหาวิธีจัดการโครงการและปริมาณงานของลูกค้า แก้ไขปัญหาโครงการอย่างเชิงรุก และเข้าใจสถานะโครงการของคุณอย่างชัดเจนอยู่หรือไม่? ซอฟต์แวร์จัดการงานลูกค้า Accelo อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ!
แพลตฟอร์มนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของโครงการพร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และความคืบหน้า และพอร์ทัลลูกค้าของแพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายสำหรับทั้งธุรกิจและลูกค้า ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล ตั๋วสนับสนุน อัปโหลดไฟล์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างง่ายดาย
Accelo ถูกใช้โดยหน่วยงาน, บริษัทที่ปรึกษา, บริษัทไอที, บริษัทการตลาด, และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Accelo
- การเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
- จัดการทุกอย่างตั้งแต่ภารกิจไปจนถึงตั๋ว แคมเปญ และอื่นๆ อีกมากมาย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Accelo
- ความยากลำบากกับข้อตกลงการเก็บรักษา Accello บางครั้งจะกำหนดชั่วโมงที่เหลือโดยอัตโนมัติ
- ผู้รีวิวบางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องและปัญหาการใช้งานเป็นครั้งคราว
- การปรับแต่งที่จำกัด
Accelo ราคา
- บวก: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Accelo
- G2: 404/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (159+ รีวิว)
7. อาสนะ
อาสนะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและทำให้งานสำเร็จลุล่วง
มันมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และเครื่องมือสื่อสาร
Asana ยังมีฟีเจอร์การจัดการโครงการผ่านพอร์ทัลลูกค้าแบบเต็มรูปแบบที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งปันข้อมูลโครงการกับลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของAsana คุณอาจพิจารณา ClickUp หรือ Monday
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สะอาด, สีสันสดใส, และใช้งานง่าย ที่ทำให้การติดตามง่าย
- ตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลาย
- มีแผนฟรีที่คุ้มค่า
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ฟังก์ชันจำกัดสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรงเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
- ต้องซื้ออย่างน้อย 2 ใบอนุญาตเพื่ออัปเกรดจากฟรีเป็นแบบชำระเงิน
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,457+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,096+ รีวิว)
8. สมาร์ทชีต
ซอฟต์แวร์สเปรดชีต Smartsheet เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการดำเนินงานที่ช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม อัตโนมัติ และรายงานงานทั้งหมดของพวกเขา มันมีเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลัง ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสูง และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการสื่อสารของคุณ
พอร์ทัลลูกค้าของ Smartsheet เป็นวิธีที่ปลอดภัยและปรับแต่งได้ในการแบ่งปันข้อมูลโครงการกับลูกค้าและผู้ใช้บริการ ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูไทม์ไลน์ของโครงการ งบประมาณ และเป้าหมายสำคัญ อัปโหลดไฟล์ และแสดงความคิดเห็นได้
แม้ว่าทางเลือกอื่นของ Smartsheetจะสามารถมอบตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นในด้านฟีเจอร์ เครื่องมือ และการทำงานอัตโนมัติ แต่ก็ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- คุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้สามารถวางแผนการสื่อสารได้อย่างครอบคลุม
- ระบบอัตโนมัติที่ยอดเยี่ยม การติดตามเวลา และฟีเจอร์รายงานความคืบหน้า
- ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการติดตามและจัดลำดับความสำคัญของงาน
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาในการค้นหาวิธีการปรับแต่งและมุมมองที่ราบรื่นที่สุด
- มันมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,193+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,980+ รีวิว)
9. Trello
Trello มอบวิธีการที่เน้นภาพในการจัดการโครงการและลูกค้า ระบบกระดาน Kanban ของ Trello ช่วยให้ทีมจัดระเบียบและติดตามงานในรูปแบบที่ทำให้ทุกอย่างสนุก
สุดท้ายนี้ คุณสามารถใช้ Power-Ups ของ Trello เพื่อเพิ่มฟังก์ชันพอร์ทัลลูกค้าให้กับบอร์ดของคุณได้ มี Power-Ups หลายตัวที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้ เช่น Client Portal Power-Up และ Collaborators Power-Up
การหาทางเลือกของ Trelloที่มีความเรียบง่ายทางสายตาเทียบเท่าอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณอาจพิจารณา Wrike หรือ ClickUp เนื่องจากทั้งสองก็มีมุมมองกระดาน Kanban ให้บริการเช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ยอดเยี่ยม, การออกแบบที่สวยงามและแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
- ใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
- คุ้มค่ามากสำหรับราคานี้
ข้อจำกัดของ Trello
- ในบางสถานการณ์ การออกแบบอาจมีข้อจำกัด (เช่น ไม่สามารถเลื่อนด้านข้างได้)
- อาจมีความยากลำบากในการจัดการงานเมื่อต้องรับมือกับโครงการและลูกค้าหลายรายพร้อมกัน
- ง่ายต่อการสูญเสียข้อมูลหากคุณทำผิดพลาด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $7. 38+/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,367+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,691+ รีวิว)
10. วันเดสก์
กำลังมองหาเครื่องมือที่รวม HelpDesk และเครื่องมือการจัดการโครงการไว้ด้วยกันอยู่หรือไม่? OneDesk Project Management Client Portal ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบผลลัพธ์ได้
OneDesk ช่วยให้ทีมจัดการโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ให้บริการสนับสนุนลูกค้าและการสื่อสาร และสร้างรายงานที่ติดตามความคืบหน้าและระบุแนวโน้ม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบคลาวด์ OneDesk เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติเด่นของ OneDesk
- รวมคุณสมบัติหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้งานง่ายและตั้งค่าได้สะดวก
- ทำงานได้ดีในการรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมดให้เป็นระบบ
ข้อจำกัดของ OneDesk
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจระดับองค์กร
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ OneDesk
- มาตรฐาน: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ OneDesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 31+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 9+ รายการ)
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า
การร่วมมือของทีมบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารกับลูกค้าอย่างราบรื่นมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ 10 ตัวที่มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าที่เราได้สำรวจในบทความนี้เน้นย้ำถึงการผสมผสานระหว่างฟังก์ชันการทำงาน ความใช้งานง่าย และความโปร่งใสที่ธุรกิจต้องการในปี 2023
ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทุกทีม
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโปรเจกต์หลายอย่างพร้อมกัน ทำงานร่วมกับลูกค้า หรือกำลังมองหาวิธีจัดระเบียบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สำรวจฟีเจอร์มากมายนับร้อยและสัมผัสประสบการณ์จริงว่า ClickUp จะช่วยพลิกโฉมการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร
ลองใช้ ClickUp ตอนนี้และเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการโครงการของคุณ!