10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2025

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ คุณจะต้องทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของคุณ นั่นหมายถึงการขายสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยม โดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าและการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของลูกค้าไปจนถึงสิ้นสุด
การสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลามาก และศูนย์บริการทางโทรศัพท์ก็มีค่าใช้จ่ายสูง นั่นเป็นเหตุผลที่ธุรกิจจำนวนมากพึ่งพาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?
หนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ Freshdesk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Freshworks มันเป็นตัวเลือกที่ดี แต่อาจไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกโซลูชัน helpdeskของคุณ—และปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่รอบๆโซลูชันนั้น—ควรตรวจสอบทางเลือกอื่นๆ ด้วย
เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานประเภทใดบ้างที่มีในระบบสนับสนุนลูกค้า จากนั้นเราจะมาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Freshdesk ที่คุณควรพิจารณา ?⚖️
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Freshdesk?
แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Freshdesk อยู่มากมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ยังควรระลึกไว้เสมอว่าแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ดีจะช่วยให้ทีมสนับสนุนมีความสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพตามมา ?
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรสังเกต:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการสนับสนุนหลายช่องทาง เช่น อีเมล,การส่งข้อความและการผสานรวมกับโซเชียลมีเดีย รวมถึงแชทบอท?
- ซอฟต์แวร์ออกตั๋วที่บันทึกปัญหาและติดตามตั๋วการสนับสนุนจนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้น
- พอร์ทัลบริการตนเองพร้อมฐานความรู้ที่แข็งแกร่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยในการจัดการลำดับความสำคัญ เพื่อให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณทำงานในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
- ระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)ที่เก็บข้อมูลลูกค้าและบันทึกทุกการติดต่อกับลูกค้า
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งวัดตัวชี้วัดที่เหมาะสมและทำให้การติดตามโครงการเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าเกิดอะไรขึ้น
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อแก้ไขปัญหา
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Freshdesk ที่คุณควรใช้
แต่ละโซลูชัน SaaS สำหรับการสนับสนุนลูกค้า มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และเมื่อคุณทราบถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ มาดูกันว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Freshdesk มีอะไรให้คุณบ้าง
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการงานและทีมแบบครบวงจรที่สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย ด้วยการมุ่งเน้นที่การจัดการโครงการและการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ClickUp มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการตั๋วสนับสนุนลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ
ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp และเทมเพลตตั๋ว Helpdesk ของ ClickUpเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถรายงานปัญหา ส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วจะถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ และส่งไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณมอบหมายงาน มอบหมายใหม่ และจัดลำดับความสำคัญของงาน ส่งอีเมลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามเวลาที่ใช้จนเสร็จสิ้น ✅
เลือกเทมเพลตการติดตามปัญหาที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ เพื่อจัดการตั๋วตั้งแต่การโต้ตอบกับลูกค้าครั้งแรกจนถึงการแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Helpdesk ของ ClickUp ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ รอการดำเนินการ และแก้ไขแล้ว เพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าแต่ละปัญหาในระบบตั๋วของคุณอยู่ในสถานะใดแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังรวมถึงประเภทลูกค้า หมายเลขบัญชี อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และการดำเนินการที่ดำเนินการแล้วซึ่งช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำเมื่อถึงเวลาที่ต้องอัปเดตความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้มุมมองคะแนน QA เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมบริการลูกค้าของคุณและระบุพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของคุณได้
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ภาพรวมในระดับสูงโดยใช้การ์ด (ซึ่งเคยเรียกว่าวิดเจ็ต) ในหมวดหมู่ต่างๆ—ตัวอย่างเช่น งานตามระดับความสำคัญหรือสมาชิกในทีม หรือจำนวนงานที่กำลังดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว
- เปิดใช้งานClickApps ของ ClickUpเช่น การแจ้งเตือนการพึ่งพา การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดซ้ำ หรือการส่งและรับอีเมลโดยตรงจาก ClickUp ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานของคุณ
- เลือกโซลูชันที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น แผนฟรีเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่แผนแบบเสียค่าใช้จ่ายอาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม
- เข้าถึงแดชบอร์ด ClickApp บนคลาวด์ของคุณได้จากทุกที่เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีฟีเจอร์มากมายในทางเลือกของ Freshdesk นี้จนอาจทำให้เส้นทางการเรียนรู้ดูชันขึ้น
- ฟีเจอร์ทั้งหมดอาจยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ (ในขณะนี้)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. โซโฮ เดสก์
ทางเลือกแทน Freshdesk นี้คือโซลูชันแบบหลายช่องทางที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในขณะที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าจะรวบรวมคำขอความช่วยเหลือจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ อีเมล แชทสด โซเชียลมีเดีย และสายโทรศัพท์ที่เข้ามาที่ศูนย์บริการของคุณ โดยจัดเก็บทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพียงกำหนดกฎการมอบหมายเพื่อส่งต่อคำขอเหล่านั้นไปยังแผนกที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงคำขอโดยใช้ตัวกรอง เช่น ประเภทลูกค้า ความเร่งด่วน หรือสถานะของคำขอ
ฟังก์ชันประวัติตั๋วพร้อมการผสานกับ Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลลูกค้าไปยังหน้าจอตั๋วเพื่อให้ตัวแทนของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น ทำให้การสนทนากับลูกค้าง่ายและมีประสิทธิภาพ และหากคุณมีแผนกต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนลูกค้า ฟังก์ชันหลายแผนกสามารถจัดการได้ทั้งหมด ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- ลดค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าของคุณโดยให้ Zia, แชทบอทของ Zoho, ดูแลคำถามและคำขอที่ซ้ำซาก
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในตัวเพื่อวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- สร้างข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) สำหรับลูกค้าประเภทต่างๆ เช่น ระบุลำดับความสำคัญและเวลาในการแก้ไข
- ใช้ API แบบกำหนดเองเพื่อผสานรวมกับซอฟต์แวร์ Zoho และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- ปัญญาประดิษฐ์มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะใช้งานง่ายมาก แต่ก็อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจกับฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ
ราคาของ Zoho Desk
- ทดลองใช้ฟรี: 15 วัน
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. ลาก
Drag ใช้ Gmail เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานของทีมสนับสนุนที่รวมศูนย์ในที่เดียว ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ให้บริการลูกค้า สร้างและจัดการงาน และบันทึกความคืบหน้าหรือการโต้ตอบทั้งหมดจากกล่องจดหมายร่วม เช่น support@example.com คุณสามารถตอบกลับในฐานะตัวเองหรือในนามของทีมของคุณได้
แพลตฟอร์มนี้จัดระเบียบอีเมลที่เข้ามาให้คุณและช่วยให้คุณสร้างกฎเพื่อทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนการทำงานของคุณจากนั้นสามารถมองเห็นและจัดการได้ผ่านบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน
ลากคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตอีเมลและระบบติดตามอีเมลอัตโนมัติ
- ระบุโอกาสในการปรับปรุงอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
- ใช้การเชื่อมต่อ Zapier เพื่อเชื่อมต่อซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าของคุณกับแอปอื่น ๆ กว่า 5,000 แอป เช่น Google, Slack และ Asana
- รับความช่วยเหลือที่คุณต้องการทั้งหมดจากทีมสนับสนุน Drag ที่ได้รับรางวัล
ข้อจำกัดในการลาก
- ฟังก์ชันการทำงานและตัวเลือกการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากกระบวนการสนับสนุนลูกค้าของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องมองหาที่อื่น
- ซอฟต์แวร์ Drag จะทำให้กล่องจดหมายของคุณทำงานช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้งานการเชื่อมต่ออื่นๆ ด้วย
การกำหนดราคาแบบลากจูง
- ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวการลาก
- G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
4. สไปซ์เวิร์คส์
SpiceWorks เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือและจัดการตั๋วแบบคลาวด์ฟรี ช่วยให้คุณติดตามและจัดลำดับความสำคัญของคำขอจากผู้ใช้และงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดการบริการลูกค้าง่ายขึ้น
SpiceWorks จัดการตั๋วโดยใช้พอร์ทัลเว็บที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถกำหนดค่าให้ระบบมอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดโดยอัตโนมัติตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมบริการลูกค้าของคุณด้วยการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQs) นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขาพร้อมให้บริการที่ยอดเยี่ยมได้อย่างเต็มที่ ?
คุณสมบัติเด่นของ SpiceWorks
- ประหยัดเงินโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าฟรีนี้
- ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยรายงานเชิงลึกที่มีให้ทุกวันหรือทุกเดือน
- ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการจากผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมชุมชน SpiceWorks
- ใช้ SpiceWorks ได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับ Android หรือ iOS
ข้อจำกัดของ SpiceWorks
- แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมายสำหรับเครื่องมือฟรี แต่ฟังก์ชันการทำงานอาจไม่เหมาะกับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมสนับสนุนที่กระจายอยู่หลายแห่ง
- รายงานไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่ผู้ใช้บางคนต้องการ
ราคาของ SpiceWorks
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก SpiceWorks
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
5. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout เป็นทางเลือกที่ปรับขนาดได้สำหรับ Freshdesk ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยจัดการการสนทนากับลูกค้าผ่านอีเมล สนทนาสด และการส่งข้อความในแอป ทั้งหมดถูกรวมไว้ในกล่องจดหมายร่วม การสนทนาสามารถมอบหมายให้กับตัวแทนเฉพาะพร้อมบันทึกส่วนตัวแนบได้ ?
ฐานข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ และรายละเอียดการติดต่อครั้งก่อน ๆ ของลูกค้าได้ และหากคุณต้องการย้ายข้อมูลลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่น Help Scout ก็ทำให้กระบวนการนี้ง่ายมาก โดยไม่ต้องใช้การสนับสนุนจากฝ่ายไอที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- เรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างฐานความรู้แบบบริการตนเองสำหรับลูกค้า เพื่อช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณมีเวลาไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลมากขึ้น
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็วของงานที่ทำซ้ำๆ
- ติดตามตัวชี้วัดของทีมวิ่งและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยรายงานจากพอร์ทัลลูกค้า
ข้อจำกัดของ Help Scout
- ช่องทางสังคมออนไลน์และประวัติรายงานไม่จำกัดมีให้บริการเฉพาะแผน Plus และ Pro เท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแพลตฟอร์มความรู้ไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น
ราคาของ Help Scout
- ทดลองใช้ฟรี: 15 วัน
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. ฮับสปอต เซอร์วิส ฮับ
HubSpot Service Hub เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ HubSpot ที่ครอบคลุมมากขึ้น มันเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าของคุณและช่องทางการบริการของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว
รับคำขอจากลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ขาเข้า, อีเมล, แชทสด, หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Messenger. พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้การสนทนาระหว่างลูกค้าและตัวแทนบริการของคุณอยู่ในที่เดียว ไม่ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นจากที่ใดก็ตาม. สิ่งนี้มอบข้อมูลและบริบททั้งหมดที่ทีมหน้าบ้านของคุณต้องการเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและส่วนตัว. ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- สนับสนุนลูกค้าของคุณในทุกช่องทางที่พวกเขาใช้งานผ่านระบบตั๋วและเครื่องมือการจัดการแบบหลายช่องทาง
- ใช้ฐานความรู้เพื่อสร้างคลังคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้
- โทรกลับลูกค้าของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ VoIP ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- ติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้แดชบอร์ดรายงาน
- HubSpot ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้ตลอดเวลาเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- คุณจำเป็นต้องใช้ HubSpot CRM ด้วยเช่นกัน หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น และพอร์ทัลลูกค้าจะออนไลน์ได้ตั้งแต่แผน Professional ขึ้นไป
ราคาของ HubSpot
- เริ่มต้น: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
- มืออาชีพ: $450/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: $1,200/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
7. Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloudเป็นโซลูชันการบริการลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์ม CRM ของ Salesforce ด้วยมุมมองแบบ 360 องศาของฐานลูกค้าของคุณ ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือนี้ช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านหลายช่องทาง
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือช่วยเหลือระยะไกลที่ช่วยให้สามารถแชร์หน้าจอเดสก์ท็อปได้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการของคุณเห็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นบนหน้าจอของพวกเขาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถระบุปัญหาได้ AI จะจดจำส่วนต่างๆ ของภาพจากการดูระยะไกลและแนะนำขั้นตอนให้กับสมาชิกทีมสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
หากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ พวกเขาสามารถส่งต่อให้ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือ AI ยังช่วยแนะนำตัวแทนไปยังบทความในระบบจัดการความรู้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและระดับการให้บริการ ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Service Cloud
- ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ผ่านแชทบอทบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือผ่านแอปโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram
- ใช้แอป Service Cloud สำหรับ Slack เพื่อช่วยให้ตัวแทนทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขข้อสงสัยด้านการสนับสนุน
- ติดตามความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเครื่องมือตรวจจับและจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ใช้ AI เพื่อจับภาพและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Salesforce Service Cloud
- คุณจำเป็นต้องใช้ Service Cloud ร่วมกับ Salesforce CRM เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้
- คุณสมบัติของซอฟต์แวร์หลายอย่าง เช่น AI, การจัดเส้นทางแบบหลายช่องทาง และแพลตฟอร์มบริการตนเอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคา Salesforce Service Cloud
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Service Cloud
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
8. LiveAgent
LiveAgent เป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่นด้วยการตั้งค่าและการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุด ทางเลือกของ Freshdesk นี้เป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์ LiveChat ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้
นอกจากนี้ยังมีบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยโซลูชันศูนย์บริการลูกค้า LiveAgent รวมถึงการสนับสนุนผ่าน WhatsApp, Messenger, Viber และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Instagram, Twitter และ Facebook ระบบการจัดการตั๋วจะรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของลูกค้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent
- ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณด้วยฟิลด์และตัวกรองที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่จำเป็นจริง ๆ
- สร้างแรงจูงใจให้กับทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณด้วยเข็มกลัด รางวัล และกระดานผู้นำ
- สร้างฐานความรู้เพื่อนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้า
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปอื่น ๆ กว่า 200 รายการ เช่น Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp และ WordPress
ข้อจำกัดของ LiveAgent
- มีคุณสมบัติมากมายจนอาจใช้เวลาสักพักในการค้นหาและเรียนรู้การใช้งานทั้งหมด
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการวิเคราะห์และรายงานค่อนข้างพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการของพวกเขา
ราคาของ LiveAgent
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- ขนาดเล็ก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับกลาง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาดใหญ่: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveAgent
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
9. ProProfs Help Desk
ProProfs Help Desk มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าหลายช่องทางพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนและทีม การสนทนากับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกจะถูกจัดระเบียบไว้ในระบบการจัดการสนับสนุนส่วนกลาง ร่วมกับบันทึกภายในและการแชท ทำให้ง่ายต่อการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของลูกค้า
คำขอทั้งหมดที่เข้ามาในระบบ Freshdesk นี้จะถูกติดตามในกล่องจดหมายร่วมที่มีที่อยู่อีเมลที่เป็นประโยชน์ เช่น support@, help@ หรือ contact@
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Help Desk
- ผู้จัดการเฉพาะทางสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
- ใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดสรรตั๋วอย่างยุติธรรมโดยใช้ระบบหมุนเวียนหรือกฎการจัดการตั๋วขั้นสูง
- หลีกเลี่ยงความสับสนและข้อความที่ขัดแย้งด้วยการตรวจจับการชนกันของตัวแทน
- สร้างฐานความรู้เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย
- วัดประสบการณ์ของลูกค้าโดยใช้ตัวชี้วัดเช่น การแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FCR) และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSATs)
ข้อจำกัดของ ProProfs Help Desk
- ตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกของพวกเขามีค่อนข้างจำกัด และอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
- ProProfs ไม่มีการให้บริการช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ใช้บางคนไม่สามารถใช้บริการได้
ราคา ProProfs Help Desk
- ทดลองใช้ฟรี: 15 วัน
- แผนรายปี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ ProProfs Help Desk
- G2: 4. 7/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (13 รีวิว)
10. Zendesk
ทางเลือกที่เป็นที่รู้จักกันดีนี้สำหรับ Freshdesk ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมผ่านการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มันผสมผสานการสนับสนุนจากมนุษย์เข้ากับฟังก์ชันการทำงานของ AI เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจะถูกนำไปยังพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับคำถามทั่วไป หรือไปยังเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์AI จะทำให้แน่ใจว่ากระบวนการบริการทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ?️
แม้ว่าจะมีแผนหลากหลายให้เลือกสำหรับธุรกิจขนาดต่างๆ แต่หากคุณต้องการเพียงระบบออกตั๋วเท่านั้น พวกเขาก็มีแผนพื้นฐานเริ่มต้นที่ €19
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- จัดการคำขอที่เข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือโซเชียลมีเดีย
- ใช้ Zendesk บนเว็บ หรือบนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ iOS ผ่านการผสานการทำงาน
- ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Jira, Tymeshift, Teamviewer และ Harvest
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการบริการลูกค้าของคุณ
ข้อจำกัดของ Zendesk
- คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้ แต่ไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
- คุณจะต้องจ่ายเพิ่ม €50 ต่อเดือนต่อตัวแทน สำหรับการช่วยเหลือด้วย AI ขั้นสูง
ราคาของ Zendesk
- ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
- ทีมสวีท: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Suite Enterprise Plus: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (ส่วนเสริม): 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
ทำให้ลูกค้าของคุณ (และทีมของคุณ) มีความสุข
การบริการลูกค้าที่ดีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตาม
สำหรับระบบที่มอบทั้งฟังก์ชันการบริการลูกค้าและการสนับสนุนสำหรับกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp ชุดคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp, เทมเพลตที่หลากหลาย และการปรับแต่งได้ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ เมื่อคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าและกระบวนการทำงานของคุณ ?
สมัครฟรีกับ ClickUp วันนี้และดูธุรกิจของคุณเติบโต