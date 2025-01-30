บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2025

Engineering Team
30 มกราคม 2568

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ คุณจะต้องทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของคุณ นั่นหมายถึงการขายสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยม โดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของลูกค้าและการสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นการเดินทางของลูกค้าไปจนถึงสิ้นสุด

การสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลามาก และศูนย์บริการทางโทรศัพท์ก็มีค่าใช้จ่ายสูง นั่นเป็นเหตุผลที่ธุรกิจจำนวนมากพึ่งพาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สนับสนุนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น?

หนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ Freshdesk ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Freshworks มันเป็นตัวเลือกที่ดี แต่อาจไม่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกโซลูชัน helpdeskของคุณ—และปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจใหม่รอบๆโซลูชันนั้น—ควรตรวจสอบทางเลือกอื่นๆ ด้วย

เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานประเภทใดบ้างที่มีในระบบสนับสนุนลูกค้า จากนั้นเราจะมาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Freshdesk ที่คุณควรพิจารณา ?⚖️

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกของ Freshdesk?

แม้ว่าจะมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Freshdesk อยู่มากมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องค้นหาทางเลือกที่ตรงกับความต้องการและงบประมาณของธุรกิจของคุณ

นอกจากนี้ยังควรระลึกไว้เสมอว่าแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ดีจะช่วยให้ทีมสนับสนุนมีความสุข ซึ่งส่งผลให้เกิดการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพตามมา ?

นี่คือบางสิ่งที่คุณควรสังเกต:

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Freshdesk ที่คุณควรใช้

แต่ละโซลูชัน SaaS สำหรับการสนับสนุนลูกค้า มีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง และเมื่อคุณทราบถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้ มาดูกันว่าทางเลือกอื่น ๆ ของ Freshdesk มีอะไรให้คุณบ้าง

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ Freshdesk: การตอบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะผลิตภัณฑ์โดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
รวบรวมข้อมูลและปรับปรุงการสร้างงานให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการงานและทีมแบบครบวงจรที่สามารถใช้เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ยืดหยุ่นได้อีกด้วย ด้วยการมุ่งเน้นที่การจัดการโครงการและการให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ClickUp มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการตั๋วสนับสนุนลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ

ใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp และเทมเพลตตั๋ว Helpdesk ของ ClickUpเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถรายงานปัญหา ส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วจะถูกแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ และส่งไปยังขั้นตอนการทำงานของคุณ คุณสมบัติการจัดการโครงการช่วยให้คุณมอบหมายงาน มอบหมายใหม่ และจัดลำดับความสำคัญของงาน ส่งอีเมลและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ และติดตามเวลาที่ใช้จนเสร็จสิ้น ✅

เลือกเทมเพลตการติดตามปัญหาที่เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ เพื่อจัดการตั๋วตั้งแต่การโต้ตอบกับลูกค้าครั้งแรกจนถึงการแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างเช่น แม่แบบ Helpdesk ของ ClickUp ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดอยู่ กำลังดำเนินการ รอการดำเนินการ และแก้ไขแล้ว เพื่อให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าแต่ละปัญหาในระบบตั๋วของคุณอยู่ในสถานะใดแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ฟิลด์ที่กำหนดเองยังรวมถึงประเภทลูกค้า หมายเลขบัญชี อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และการดำเนินการที่ดำเนินการแล้วซึ่งช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำเมื่อถึงเวลาที่ต้องอัปเดตความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ใช้มุมมองคะแนน QA เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมบริการลูกค้าของคุณและระบุพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนของคุณได้
  • สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ภาพรวมในระดับสูงโดยใช้การ์ด (ซึ่งเคยเรียกว่าวิดเจ็ต) ในหมวดหมู่ต่างๆ—ตัวอย่างเช่น งานตามระดับความสำคัญหรือสมาชิกในทีม หรือจำนวนงานที่กำลังดำเนินการหรือเสร็จสิ้นแล้ว
  • เปิดใช้งานClickApps ของ ClickUpเช่น การแจ้งเตือนการพึ่งพา การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดซ้ำ หรือการส่งและรับอีเมลโดยตรงจาก ClickUp ขึ้นอยู่กับแผนการใช้งานของคุณ
  • เลือกโซลูชันที่เหมาะกับคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น แผนฟรีเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก ในขณะที่แผนแบบเสียค่าใช้จ่ายอาจเหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม
  • เข้าถึงแดชบอร์ด ClickApp บนคลาวด์ของคุณได้จากทุกที่เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีฟีเจอร์มากมายในทางเลือกของ Freshdesk นี้จนอาจทำให้เส้นทางการเรียนรู้ดูชันขึ้น
  • ฟีเจอร์ทั้งหมดอาจยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ (ในขณะนี้)

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. โซโฮ เดสก์

ทางเลือกของ Freshdesk: แผงควบคุมของ Zoho Desk
ผ่านทางZoho Desk

ทางเลือกแทน Freshdesk นี้คือโซลูชันแบบหลายช่องทางที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในขณะที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ซอฟต์แวร์บริการลูกค้าจะรวบรวมคำขอความช่วยเหลือจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ อีเมล แชทสด โซเชียลมีเดีย และสายโทรศัพท์ที่เข้ามาที่ศูนย์บริการของคุณ โดยจัดเก็บทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพียงกำหนดกฎการมอบหมายเพื่อส่งต่อคำขอเหล่านั้นไปยังแผนกที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดเรียงคำขอโดยใช้ตัวกรอง เช่น ประเภทลูกค้า ความเร่งด่วน หรือสถานะของคำขอ

ฟังก์ชันประวัติตั๋วพร้อมการผสานกับ Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลลูกค้าไปยังหน้าจอตั๋วเพื่อให้ตัวแทนของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น ทำให้การสนทนากับลูกค้าง่ายและมีประสิทธิภาพ และหากคุณมีแผนกต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนลูกค้า ฟังก์ชันหลายแผนกสามารถจัดการได้ทั้งหมด ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk

  • ลดค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าของคุณโดยให้ Zia, แชทบอทของ Zoho, ดูแลคำถามและคำขอที่ซ้ำซาก
  • ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในตัวเพื่อวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • สร้างข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) สำหรับลูกค้าประเภทต่างๆ เช่น ระบุลำดับความสำคัญและเวลาในการแก้ไข
  • ใช้ API แบบกำหนดเองเพื่อผสานรวมกับซอฟต์แวร์ Zoho และซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Zoho Desk

  • ปัญญาประดิษฐ์มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น
  • แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะใช้งานง่ายมาก แต่ก็อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความเข้าใจกับฟีเจอร์ขั้นสูงบางประการ

ราคาของ Zoho Desk

  • ทดลองใช้ฟรี: 15 วัน
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Desk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (4,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. ลาก

ทางเลือกของ Freshdesk: ภาพหน้าจอของมุมมองบอร์ดของ Drag
ผ่านทางลาก

Drag ใช้ Gmail เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานของทีมสนับสนุนที่รวมศูนย์ในที่เดียว ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย ให้บริการลูกค้า สร้างและจัดการงาน และบันทึกความคืบหน้าหรือการโต้ตอบทั้งหมดจากกล่องจดหมายร่วม เช่น support@example.com คุณสามารถตอบกลับในฐานะตัวเองหรือในนามของทีมของคุณได้

แพลตฟอร์มนี้จัดระเบียบอีเมลที่เข้ามาให้คุณและช่วยให้คุณสร้างกฎเพื่อทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนการทำงานของคุณจากนั้นสามารถมองเห็นและจัดการได้ผ่านบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน

ลากคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตอีเมลและระบบติดตามอีเมลอัตโนมัติ
  • ระบุโอกาสในการปรับปรุงอย่างรวดเร็วโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม
  • ใช้การเชื่อมต่อ Zapier เพื่อเชื่อมต่อซอฟต์แวร์สนับสนุนลูกค้าของคุณกับแอปอื่น ๆ กว่า 5,000 แอป เช่น Google, Slack และ Asana
  • รับความช่วยเหลือที่คุณต้องการทั้งหมดจากทีมสนับสนุน Drag ที่ได้รับรางวัล

ข้อจำกัดในการลาก

  • ฟังก์ชันการทำงานและตัวเลือกการปรับแต่งมีค่อนข้างจำกัด ดังนั้นหากกระบวนการสนับสนุนลูกค้าของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น คุณจะต้องมองหาที่อื่น
  • ซอฟต์แวร์ Drag จะทำให้กล่องจดหมายของคุณทำงานช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้งานการเชื่อมต่ออื่นๆ ด้วย

การกำหนดราคาแบบลากจูง

  • ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวการลาก

  • G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

4. สไปซ์เวิร์คส์

ทางเลือกของ Freshdesk: ภาพหน้าจอของตั๋วของ Spiceworks
ผ่านทางSpiceWorks

SpiceWorks เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือและจัดการตั๋วแบบคลาวด์ฟรี ช่วยให้คุณติดตามและจัดลำดับความสำคัญของคำขอจากผู้ใช้และงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ทำให้การจัดการบริการลูกค้าง่ายขึ้น

SpiceWorks จัดการตั๋วโดยใช้พอร์ทัลเว็บที่สามารถปรับแต่งได้ คุณสามารถกำหนดค่าให้ระบบมอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดโดยอัตโนมัติตามหมวดหมู่หรือความสำคัญ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมบริการลูกค้าของคุณด้วยการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQs) นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าฐานความรู้ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขาพร้อมให้บริการที่ยอดเยี่ยมได้อย่างเต็มที่ ?

คุณสมบัติเด่นของ SpiceWorks

  • ประหยัดเงินโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนลูกค้าฟรีนี้
  • ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยรายงานเชิงลึกที่มีให้ทุกวันหรือทุกเดือน
  • ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการจากผู้เชี่ยวชาญในฟอรัมชุมชน SpiceWorks
  • ใช้ SpiceWorks ได้ทุกที่ผ่านแอปมือถือที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งพร้อมใช้งานสำหรับ Android หรือ iOS

ข้อจำกัดของ SpiceWorks

  • แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมายสำหรับเครื่องมือฟรี แต่ฟังก์ชันการทำงานอาจไม่เหมาะกับการใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทีมสนับสนุนที่กระจายอยู่หลายแห่ง
  • รายงานไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่ผู้ใช้บางคนต้องการ

ราคาของ SpiceWorks

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวจาก SpiceWorks

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

5. ฮิลล์ สเกาต์

ทางเลือกของ Freshdesk: ภาพหน้าจอของกล่องแชทของ Help Scout
ผ่านทางHelp Scout

Help Scout เป็นทางเลือกที่ปรับขนาดได้สำหรับ Freshdesk ที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยจัดการการสนทนากับลูกค้าผ่านอีเมล สนทนาสด และการส่งข้อความในแอป ทั้งหมดถูกรวมไว้ในกล่องจดหมายร่วม การสนทนาสามารถมอบหมายให้กับตัวแทนเฉพาะพร้อมบันทึกส่วนตัวแนบได้ ?

ฐานข้อมูลนี้ช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ และรายละเอียดการติดต่อครั้งก่อน ๆ ของลูกค้าได้ และหากคุณต้องการย้ายข้อมูลลูกค้าจากแพลตฟอร์มอื่น Help Scout ก็ทำให้กระบวนการนี้ง่ายมาก โดยไม่ต้องใช้การสนับสนุนจากฝ่ายไอที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout

  • เรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายได้อย่างรวดเร็ว
  • สร้างฐานความรู้แบบบริการตนเองสำหรับลูกค้า เพื่อช่วยให้ทีมสนับสนุนของคุณมีเวลาไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเฉพาะบุคคลมากขึ้น
  • ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเร่งความเร็วของงานที่ทำซ้ำๆ
  • ติดตามตัวชี้วัดของทีมวิ่งและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยรายงานจากพอร์ทัลลูกค้า

ข้อจำกัดของ Help Scout

  • ช่องทางสังคมออนไลน์และประวัติรายงานไม่จำกัดมีให้บริการเฉพาะแผน Plus และ Pro เท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแพลตฟอร์มความรู้ไม่ใช้งานง่ายเท่าที่ควรจะเป็น

ราคาของ Help Scout

  • ทดลองใช้ฟรี: 15 วัน
  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $65 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 390+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

6. ฮับสปอต เซอร์วิส ฮับ

การสนทนาของ HubSpot Service Hub
ผ่านทางHubSpot Service Hub

HubSpot Service Hub เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ HubSpot ที่ครอบคลุมมากขึ้น มันเชื่อมต่อข้อมูลลูกค้าของคุณและช่องทางการบริการของคุณบนแพลตฟอร์มเดียว

รับคำขอจากลูกค้าผ่านสายโทรศัพท์ขาเข้า, อีเมล, แชทสด, หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Messenger. พอร์ทัลลูกค้าช่วยให้การสนทนาระหว่างลูกค้าและตัวแทนบริการของคุณอยู่ในที่เดียว ไม่ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นจากที่ใดก็ตาม. สิ่งนี้มอบข้อมูลและบริบททั้งหมดที่ทีมหน้าบ้านของคุณต้องการเพื่อให้บริการที่รวดเร็วและส่วนตัว. ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • สนับสนุนลูกค้าของคุณในทุกช่องทางที่พวกเขาใช้งานผ่านระบบตั๋วและเครื่องมือการจัดการแบบหลายช่องทาง
  • ใช้ฐานความรู้เพื่อสร้างคลังคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ลูกค้าสามารถช่วยเหลือตนเองได้
  • โทรกลับลูกค้าของคุณโดยใช้ซอฟต์แวร์ VoIP ที่ติดตั้งไว้ในตัว
  • ติดตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยใช้แดชบอร์ดรายงาน
  • HubSpot ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้ตลอดเวลาเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบ

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • คุณจำเป็นต้องใช้ HubSpot CRM ด้วยเช่นกัน หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณได้อย่างราบรื่น
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น และพอร์ทัลลูกค้าจะออนไลน์ได้ตั้งแต่แผน Professional ขึ้นไป

ราคาของ HubSpot

  • เริ่มต้น: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2 คน
  • มืออาชีพ: $450/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • องค์กร: $1,200/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

7. Salesforce Service Cloud

แดชบอร์ด Salesforce Service Cloud
ผ่านทางSalesforce

Salesforce Service Cloudเป็นโซลูชันการบริการลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์ม CRM ของ Salesforce ด้วยมุมมองแบบ 360 องศาของฐานลูกค้าของคุณ ซอฟต์แวร์ช่วยเหลือนี้ช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านหลายช่องทาง

แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือช่วยเหลือระยะไกลที่ช่วยให้สามารถแชร์หน้าจอเดสก์ท็อปได้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่บริการของคุณเห็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นบนหน้าจอของพวกเขาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถระบุปัญหาได้ AI จะจดจำส่วนต่างๆ ของภาพจากการดูระยะไกลและแนะนำขั้นตอนให้กับสมาชิกทีมสนับสนุนเพื่อช่วยให้พวกเขาแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

หากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ พวกเขาสามารถส่งต่อให้ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือ AI ยังช่วยแนะนำตัวแทนไปยังบทความในระบบจัดการความรู้เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและระดับการให้บริการ ✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Service Cloud

  • ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ผ่านแชทบอทบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือผ่านแอปโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram
  • ใช้แอป Service Cloud สำหรับ Slack เพื่อช่วยให้ตัวแทนทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขข้อสงสัยด้านการสนับสนุน
  • ติดตามความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยเครื่องมือตรวจจับและจัดการเหตุการณ์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • ใช้ AI เพื่อจับภาพและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ Salesforce Service Cloud

  • คุณจำเป็นต้องใช้ Service Cloud ร่วมกับ Salesforce CRM เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้
  • คุณสมบัติของซอฟต์แวร์หลายอย่าง เช่น AI, การจัดเส้นทางแบบหลายช่องทาง และแพลตฟอร์มบริการตนเอง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคา Salesforce Service Cloud

  • ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
  • เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Service Cloud

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

8. LiveAgent

ภาพหน้าจอของตั๋วใน LiveAgent
ผ่านทางLiveAgent

LiveAgent เป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่นด้วยการตั้งค่าและการใช้งานที่รวดเร็วและง่ายดายที่สุด ทางเลือกของ Freshdesk นี้เป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์ LiveChat ที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับผู้ใช้

นอกจากนี้ยังมีบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ด้วยโซลูชันศูนย์บริการลูกค้า LiveAgent รวมถึงการสนับสนุนผ่าน WhatsApp, Messenger, Viber และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Instagram, Twitter และ Facebook ระบบการจัดการตั๋วจะรวบรวมการสื่อสารทั้งหมดของลูกค้าไว้ในที่เดียว เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveAgent

  • ปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณด้วยฟิลด์และตัวกรองที่กำหนดเอง
  • ตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่จำเป็นจริง ๆ
  • สร้างแรงจูงใจให้กับทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณด้วยเข็มกลัด รางวัล และกระดานผู้นำ
  • สร้างฐานความรู้เพื่อนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าผ่านพอร์ทัลลูกค้า
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปอื่น ๆ กว่า 200 รายการ เช่น Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp และ WordPress

ข้อจำกัดของ LiveAgent

  • มีคุณสมบัติมากมายจนอาจใช้เวลาสักพักในการค้นหาและเรียนรู้การใช้งานทั้งหมด
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟังก์ชันการวิเคราะห์และรายงานค่อนข้างพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการของพวกเขา

ราคาของ LiveAgent

  • ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
  • ขนาดเล็ก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระดับกลาง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาดใหญ่: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $69/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ LiveAgent

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

9. ProProfs Help Desk

ภาพหน้าจอของตั๋วใน ProProfs Help Desk
ผ่านทางProProfs Help Desk

ProProfs Help Desk มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าหลายช่องทางพร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนและทีม การสนทนากับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกจะถูกจัดระเบียบไว้ในระบบการจัดการสนับสนุนส่วนกลาง ร่วมกับบันทึกภายในและการแชท ทำให้ง่ายต่อการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของลูกค้า

คำขอทั้งหมดที่เข้ามาในระบบ Freshdesk นี้จะถูกติดตามในกล่องจดหมายร่วมที่มีที่อยู่อีเมลที่เป็นประโยชน์ เช่น support@, help@ หรือ contact@

คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Help Desk

  • ผู้จัดการเฉพาะทางสำหรับการเริ่มต้นใช้งานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างราบรื่น
  • ใช้ระบบอัตโนมัติในการจัดสรรตั๋วอย่างยุติธรรมโดยใช้ระบบหมุนเวียนหรือกฎการจัดการตั๋วขั้นสูง
  • หลีกเลี่ยงความสับสนและข้อความที่ขัดแย้งด้วยการตรวจจับการชนกันของตัวแทน
  • สร้างฐานความรู้เพื่อให้ลูกค้าสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่พบบ่อย
  • วัดประสบการณ์ของลูกค้าโดยใช้ตัวชี้วัดเช่น การแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FCR) และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSATs)

ข้อจำกัดของ ProProfs Help Desk

  • ตัวเลือกการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกของพวกเขามีค่อนข้างจำกัด และอาจไม่เพียงพอสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
  • ProProfs ไม่มีการให้บริการช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ทำให้ผู้ใช้บางคนไม่สามารถใช้บริการได้

ราคา ProProfs Help Desk

  • ทดลองใช้ฟรี: 15 วัน
  • แผนรายปี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ ProProfs Help Desk

  • G2: 4. 7/5 (18 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (13 รีวิว)

10. Zendesk

ภาพหน้าจอของกล่องแชท Zendesk
ผ่านทางZendesk

ทางเลือกที่เป็นที่รู้จักกันดีนี้สำหรับ Freshdesk ได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมผ่านการโต้ตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มันผสมผสานการสนับสนุนจากมนุษย์เข้ากับฟังก์ชันการทำงานของ AI เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าจะถูกนำไปยังพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับคำถามทั่วไป หรือไปยังเจ้าหน้าที่บริการที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุดในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาเครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์AI จะทำให้แน่ใจว่ากระบวนการบริการทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ?️

แม้ว่าจะมีแผนหลากหลายให้เลือกสำหรับธุรกิจขนาดต่างๆ แต่หากคุณต้องการเพียงระบบออกตั๋วเท่านั้น พวกเขาก็มีแผนพื้นฐานเริ่มต้นที่ €19

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • จัดการคำขอที่เข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือโซเชียลมีเดีย
  • ใช้ Zendesk บนเว็บ หรือบนอุปกรณ์มือถือ Android หรือ iOS ผ่านการผสานการทำงาน
  • ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ มากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Jira, Tymeshift, Teamviewer และ Harvest
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการบริการลูกค้าของคุณ

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • คุณสามารถสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้ แต่ไม่สามารถส่งออกได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่ด้วยตนเองสำหรับผู้ใช้แต่ละคน
  • คุณจะต้องจ่ายเพิ่ม €50 ต่อเดือนต่อตัวแทน สำหรับการช่วยเหลือด้วย AI ขั้นสูง

ราคาของ Zendesk

  • ทดลองใช้ฟรี: 30 วัน
  • ทีมสวีท: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโตของห้องสวีท: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Suite Professional: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Suite Enterprise: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Suite Enterprise Plus: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง (ส่วนเสริม): 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

ทำให้ลูกค้าของคุณ (และทีมของคุณ) มีความสุข

การบริการลูกค้าที่ดีเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง ไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตาม

สำหรับระบบที่มอบทั้งฟังก์ชันการบริการลูกค้าและการสนับสนุนสำหรับกระบวนการทางธุรกิจส่วนใหญ่ของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp ชุดคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp, เทมเพลตที่หลากหลาย และการปรับแต่งได้ ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ เมื่อคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าและกระบวนการทำงานของคุณ ?

สมัครฟรีกับ ClickUp วันนี้และดูธุรกิจของคุณเติบโต