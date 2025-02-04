10 อันดับเครื่องมือ DevOps สำหรับการอัตโนมัติ การตรวจสอบ และอื่นๆ ปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "DevOps คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DevOps เป็นวิธีการจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และการดำเนินงานด้านไอที (Ops) เข้าด้วยกัน" } } ] }
การเลือกชุดเครื่องมือ DevOps ที่เหมาะสมพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พวกเขาพัฒนา นอกจากนี้ การทำงานทั้งหมดโดยไม่มีเครื่องมือที่ดีนั้นก็น่าเบื่อกว่ามาก ✨
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือ DevOps ล่าสุด โดยเน้นไปที่เครื่องมือที่เน้นการอัตโนมัติ การตรวจสอบ และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและปรับใช้โค้ดที่ยอดเยี่ยมได้ 🙌
DevOps คืออะไร?
DevOps เป็นวิธีการจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และการดำเนินงานด้านไอที (Ops) เข้าด้วยกัน
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะกำหนดวงจรชีวิตของ DevOps ของตนเองแตกต่างกันไป แต่ขั้นตอนที่พบบ่อยที่สุดในกระบวนการทำงานคือ:
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: การวางแผนและเขียนโค้ดซอฟต์แวร์
- การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง: ทำการคอมมิตการเปลี่ยนแปลงในซอร์สโค้ดบ่อยครั้ง
- การทดสอบอย่างต่อเนื่อง: การทดสอบอัตโนมัติเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของโค้ด
- การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง: ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการอนุมัติจะถูกนำไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
- การติดตามและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง: ติดตามและบันทึกข้อมูลกระบวนการ DevOps ทั้งหมด
- การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง: ข้อมูลจากการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกส่งกลับไปยังทีม DevOps
- การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง: การอัตโนมัติของกระบวนการปล่อยและการปรับใช้แอปพลิเคชัน
หลายแง่มุมสำคัญของ DevOps มาจากแนวคิดแบบ Agile แต่มีความแตกต่างระหว่างแนวปฏิบัติของ Agile กับ DevOps
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ DevOps?
โดยธรรมชาติแล้ว DevOps ต้องการเครื่องมือหลายชนิดเพื่อทำงานร่วมกันข้ามสายงานเพื่อช่วยในวงจรการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งหมด สิ่งนี้เรียกว่า DevOps toolchain และแต่ละเครื่องมือจะจัดการกับหนึ่งหรือหลายขั้นตอนในวงจรชีวิตของ DevOps
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ คุณควรพิจารณาแง่มุมต่อไปนี้ของแต่ละเครื่องมือที่คุณพิจารณา:
- ความเข้ากันได้ระหว่างเครื่องมือแต่ละตัวในเครื่องมือชุดและเครื่องมือภายนอก ข้อมูลควรไหลเวียนอย่างราบรื่นจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง
- เปิดใช้งานการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดายภายในและระหว่างทีม ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ การติดตามข้อกำหนด และการสื่อสารผลลัพธ์จากการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
- การอัตโนมัติของการรวมและการปรับใช้ ซึ่งเรียกว่า DevOps pipeline หรือ Continuous Integration andContinuous Deployment(CI/CD)
- การจับภาพและบันทึกการดำเนินการที่เกิดขึ้นในเครื่องมือทั้งหมดอย่างง่ายและอัตโนมัติ
- คุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติหรือทำให้ง่ายขึ้นสำหรับงานที่ทำเป็นประจำซึ่งใช้เวลาเมื่อทำด้วยตนเอง ตัวอย่างที่ดีคือการความสามารถในการใช้เทมเพลตเพื่อสร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แทนที่จะบังคับให้กระบวนการต้องปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ
10 เครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จของโครงการแบบครบวงจร
ตอนนี้เรามีพื้นฐานที่ดีแล้ว นี่คือรายการเครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุด 10 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps ที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างแข็งแกร่ง มันมีคุณสมบัติมากมายที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการเพื่อนำไปใช้ DevOps พร้อมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังและใช้งานง่าย
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- ความร่วมมือระหว่างและข้ามทีม
- การจัดการโครงการ DevOps
- การวางแผน, การมอบหมายงาน, การจัดตารางเวลา, และการติดตามความคืบหน้าในระหว่างการพัฒนา
- การบันทึกและแบ่งปันผลลัพธ์ของการติดตามตรวจสอบ
- การติดตามและสื่อสารข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เครื่องมือบนคลาวด์สำหรับการสร้างเอกสารโครงการและการทำงานร่วมกัน
- เครื่องมืออัตโนมัติภายใน ClickUp และเครื่องมือ DevOps ที่ใช้กันทั่วไปอื่น ๆ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการติดตามที่มีประโยชน์เช่น การติดตามเป้าหมายสำคัญ กระดานคัมบัง กระดานไวท์บอร์ด และแผนภูมิและกราฟหลากหลายรูปแบบ
- ดูโครงการของคุณเป็นแผนที่, ตาราง, ไทม์ไลน์, หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณที่สุด
- การติดแท็กผู้ใช้และความคิดเห็นในทุกงาน
- จัดตั้งการพึ่งพาและติดตามความคืบหน้า
- เทมเพลตที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นเพื่อเร่งการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอ รวมถึงเทมเพลตเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบอไจล์
- การผสานการทำงานที่ทรงพลังและเรียบง่ายกับเครื่องมือภายนอก เช่น Google Drive, Salesforce, Basecamp และโซลูชันจากผู้ให้บริการหลายราย รวมถึงเครื่องมือโอเพนซอร์สยอดนิยม
- ทำงานบนระบบภายในองค์กรหรือบนคลาวด์
- สร้างภาพโครงการของคุณด้วยClickUp Mind Maps
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณสมบัติและความสามารถมากมายอาจท้าทายผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติบางอย่าง เช่น มุมมองตาราง ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือ
- อีเมลแจ้งเตือนและข้อความเตือนความจำอาจกลายเป็นสิ่งที่มากเกินไป
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป: $0
- ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีเครื่องมือหลากหลาย ซึ่งทีมต่างๆ ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ การทำงานร่วมกัน การนำเสนอ และการแบ่งปันแนวคิดและผลงานในรูปแบบภาพ เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถใช้แสดงข้อมูลภาพระหว่างการประชุม วางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการอย่างครบถ้วน หรือใช้ในการนำเสนอได้
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การระดมความคิด, การจัดระเบียบข้อกำหนด, และการวางแผนงานในระหว่างการพัฒนา
- ทบทวน, หารือ, และพัฒนาการกระทำเพื่อข้อเสนอแนะ
- นำเสนอผลการทดสอบ
คุณสมบัติเด่นของ Miro:
- รองรับไฟล์ส่วนใหญ่ รวมถึง GIF, PDF, สเปรดชีต, รูปภาพ และอื่นๆ
- การประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับการแชร์กระดานไวท์บอร์ด
- กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
- ผ้าใบไร้ขอบเขต
- รองรับผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์จำนวนมากในเวลาเดียวกัน
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับเวิร์กโฟลว์ แผนผังความคิด และกระดานคัมบัง
- การผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps ที่ใช้กันทั่วไป
ข้อจำกัดของ Miro:
- การไม่เชื่อมโยงหรือแท็กทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเรื่องยาก
- ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์น้อยมาก
- การนำทางรอบกระดานไวท์บอร์ดนั้นสับสนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- เครื่องมือการวาดภาพและการแก้ไขที่จำกัด
ราคาของ Miro:
- ฟรี: $0
- เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Miro:
- G2: 4. 8/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
3. การบรรจบกัน
Confluence เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ออกแบบมาเพื่อการรวบรวมความรู้และการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล นอกเหนือจากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แล้ว Confluence ยังให้บริการเอกสารประกอบ การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ผู้ใช้สร้างพื้นที่ที่พวกเขาสามารถมอบหมายงาน, รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล, ปรับปรุงกระบวนการ, และโต้ตอบผ่านการสนทนา. Confluence เป็นส่วนหนึ่งของชุด Atlassian DevOps.
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การกำหนดขั้นตอนและฟังก์ชันการทำงานระหว่างการพัฒนา
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ
- การบันทึกผลการทดสอบ
คุณสมบัติเด่นของ Confluence:
- การผสานรวม Jira อย่างแข็งแกร่ง
- ป้ายกำกับหน้าเพื่อช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
- สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานแบบคล่องตัว
- เครื่องมือการมีส่วนร่วมทางสังคมที่เรียบง่ายและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ
- การติดแท็กผู้ใช้ที่สร้างอีเมลไปยังผู้ใช้ที่ระบุชื่อ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน:
- การค้นหาไม่แม่นยำเท่าที่ควรจะเป็น
- การอัปโหลดและจัดรูปแบบเนื้อหาอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานให้เข้าใจง่ายทำได้ยาก
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์:
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Confluence:
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
4. Docker
Docker เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบอัตโนมัติ และการส่งมอบซอฟต์แวร์โดยใช้ภาพคอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์คือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ถูกแยกออกมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถทำงานได้เหมือนกันไม่ว่าจะรันบนระบบปฏิบัติการใดหรือใช้ภาษาโปรแกรมใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาใหม่
แพลตฟอร์ม Docker ประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้, บรรทัดคำสั่ง, และโปรแกรมประยุกต์ (UI, CLI, และ API) รวมถึงความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การสร้างซอฟต์แวร์ระหว่างการพัฒนา
- การจัดการการบูรณาการ
- การทดสอบภายในคอนเทนเนอร์เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและความทนทาน
- การปรับใช้แอปพลิเคชันในคอนเทนเนอร์
- การดำเนินงานอัตโนมัติสำหรับการรวม, การทดสอบ, และการPLOYMENT
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docker:
- การนำไปใช้ที่แข็งแกร่งของระบบจัดการคอนเทนเนอร์
- ชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่น
- รองรับระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ รวมถึง Windows, Linux และ MacOS
- การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือชั้นนำในอุตสาหกรรม
- CLI ที่ทรงพลังทำให้การPLOYง่ายขึ้น
- ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่และมีการใช้งานอย่างคึกคัก
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Docker:
- การพึ่งพาอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งอาจเป็นเรื่องยากในบางครั้ง
- แนวคิดเบื้องหลังคอนเทนเนอร์อาจสร้างความสับสนและเข้าใจได้ยาก
- รูปภาพอาจมีขนาดใหญ่มากและใช้ทรัพยากรจำนวนมาก
ราคาของ Docker:
- ส่วนตัว: $0
- ข้อดี: $5/เดือน, ผู้ใช้คนเดียว
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Docker:
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
5. GitHub
GitHub เป็นชุดเครื่องมือการจัดการการกำหนดค่าคุณภาพสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันที่สร้างขึ้นบน Git สำหรับทีมพัฒนาแบบกระจาย โดยให้บริการที่เก็บข้อมูลเดียวพร้อมฟังก์ชันการเช็คอินและเช็คเอาต์
นอกจากนี้ GitHub ยังมีการควบคุมการเข้าถึง, การติดตามข้อบกพร่อง, การจัดการคำขอ, การจัดการงาน, และการทำงานอัตโนมัติ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย GitHub เป็นของ Microsoft และทำงานบน Azure
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การจัดการโครงการและงานสำหรับการพัฒนา
- เวอร์ชันแบบกระจายและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการบูรณาการ
- เครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการนำไปใช้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub:
- มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมเวอร์ชัน
- เครื่องมือจัดการโค้ดที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด
- มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ CI/CD
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- เครื่องมือทรงพลังสำหรับการแบ่งปันข้อมูลภายในทีม
- คำแนะนำโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อม GitHub Copilot
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ DevOps ส่วนใหญ่ รวมถึงแพลตฟอร์มสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE)
ข้อจำกัดของ GitHub:
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- เอกสารมีน้อย
- การค้นหาเป็นพื้นฐาน
ราคาของ GitHub:
- ฟรี: $0
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub:
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)
6. AWS
Amazon Web Services (AWS) ครอบคลุมข้อเสนอแพลตฟอร์มคลาวด์ทั้งหมดจาก Amazon ซึ่งรวมถึงโมดูล AWS DevOps หลากหลายสำหรับแอปพลิเคชัน SaaS และมือถือที่ทำงานบน AWS เครื่องมือเหล่านี้มีตัวเลือกหลายอย่างสำหรับการจัดการการกำหนดค่า การสร้างและการทดสอบอัตโนมัติ และการปรับใช้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรองรับคอนเทนเนอร์และการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์
เครื่องมือ DevOps ที่ใช้บ่อยที่สุดจาก AWS ได้แก่ AWS CodePipeline, AWS CodeBuild และ AWS CodeDeploy
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- CI/CD ด้วย AWS CodePipeline สำหรับการรวมและการปรับใช้
- คอมไพเลอร์และการทดสอบอัตโนมัติด้วย AWS CodeBuild สำหรับการพัฒนา
- การปรับใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AWS CodeDeploy
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS:
- การจัดเตรียมระบบคลาวด์ถูกฝังอยู่ในกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้ไม่มีวันขาดแคลนทรัพยากร
- การผสานรวมกับระบบนิเวศ AWS ทั้งหมด
- สามารถตั้งค่า CI/CD pipeline ได้ในไม่กี่คลิก
- ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมจากการทดสอบ
- ทั้งกระบวนการแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติสามารถตั้งค่าและใช้งานได้ง่าย
- เครื่องมือด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ AWS:
- ไม่สามารถปรับแต่งได้เพียงพอสำหรับบางกรณีการใช้งาน
- สมมติว่าคุณจะนำไปใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ AWS
- จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
- แพลตฟอร์ม AWS อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ AWS:
- ติดต่อ AWS เพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ AWS:
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: CodePipeline, 4. 5/5 (13 รีวิว); CodeBuild, 4. 3 (3 รีวิว); CodeDeploy, 4. 5 (4 รีวิว)
7. ซ่อมแซม
Mend, เดิมชื่อ WhiteSource, เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน. มันผสานเข้ากับเครื่องมือ DevOps ของคุณเพื่อดำเนินการโปรแกรมความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (AppSec) ของทีมคุณ, ย้ายตำแหน่งที่ซอฟต์แวร์ของคุณมีช่องโหว่ และตำแหน่งที่คุณแก้ไขช่องโหว่เหล่านั้นให้เร็วขึ้นในกระบวนการพัฒนา.
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การประเมินความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของคุณในระหว่างการทดสอบ
- ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในระหว่างให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mend:
- ประเมินและค้นหาช่องโหว่ในแพ็กเกจโอเพนซอร์สในแอปพลิเคชันของคุณแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมที่ง่ายดายใน GitHub
- จัดทำรายงานโดยละเอียด
- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโค้ดโดยอัตโนมัติสำหรับช่องโหว่ที่พบบ่อยที่สุด และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการแก้ไขจุดบกพร่องด้านความปลอดภัย
- ทีม Mend. io กำลังเฝ้าระวังและอัปเดตช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง
- รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลักทั้งหมด รวมถึง Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ และ C# รวมถึงภาษาเฉพาะทางอีกมากมาย
แก้ไขข้อจำกัด:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูไม่ราบรื่นนัก
- แดชบอร์ดอาจสร้างความสับสนได้
- การนำไปใช้สามารถเป็นเรื่องยากสำหรับบาง DevOps pipelines
- สามารถสร้างผลบวกลวงได้
ปรับปรุงราคา:
- MEND SCA ขั้นสูง: $16,000/ปี สำหรับนักพัฒนา 20 คน
- MEND SAST ขั้นสูง: 16,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับนักพัฒนา 20 คน
- MEND SCA & SAST ขั้นสูง: $24,000/ปี สำหรับนักพัฒนา 20 คน
- MEND Premium (องค์กร): ติดต่อเพื่อขอราคา
ปรับปรุงคะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (7 รีวิว)
8. จิรา
Jira เป็นเครื่องมือติดตามปัญหา (บั๊ก)และบริหารโครงการซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการบริหารโครงการแบบอไจล์เช่น กระบวนการทำงาน (เวิร์กโฟลว์) งาน งบประมาณและการคาดการณ์ รวมถึงการทำแผนที่เส้นทาง นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการปัญหาที่ครอบคลุมและบูรณาการสำหรับการบันทึกและจัดการกับบั๊กในโค้ดและการดำเนินงาน Jira เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ Atlassian DevOps
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การจัดการโครงการในระหว่างการพัฒนา
- การติดตามปัญหาและการทำงานอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:
ข้อจำกัดของ Jira:
- อาจติดตั้งและใช้งานได้ยาก
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อย่างจำกัด
- ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับทีมหลายทีมที่ทำงานร่วมกัน
- นี่คือเครื่องมือจัดการปัญหาที่มีการเพิ่มการจัดการโครงการเข้าไป ไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
การกำหนดราคาของ Jira:
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวใน Jira:
- G2: 4. 3/5 (5,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,100+ รีวิว)
9. บิตบักเก็ต
Bitbucket เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้งซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ทางเลือกที่มีการควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งสร้างขึ้นบน Git เช่นกัน มีเครื่องมือ CI/CD และเน้นการสนับสนุนผู้ใช้ Jira ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้ Bitbucket เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Atlassian DevOps
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- เวอร์ชันแบบกระจายและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการบูรณาการ
- ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการPLOYMENT
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitbucket:
- ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Jira
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและสะอาด
- เครื่องมือการกำหนดค่าที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน รวมถึงการแตกสาขา
- เครื่องมือตรวจสอบโค้ดที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ Bitbucket:
- ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่น ๆ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มีน้อยมาก
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มการควบคุมเวอร์ชันอื่น ๆ
- ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันอื่น ๆ ดังนั้นชุมชนผู้ใช้จึงมีขนาดเล็ก เช่นเดียวกับตัวเลือกของปลั๊กอิน
ราคาของ Bitbucket:
- ฟรี: $0
- มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bitbucket:
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
10. สแล็ก
Slack เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทาง (channels) ผู้ใช้สามารถสื่อสารภายในทีมผ่านการสนทนาแบบข้อความที่มีรูปแบบหลากหลายในช่องทางที่กำหนดไว้, การส่งข้อความส่วนตัวระหว่างผู้ใช้, การโทรผ่านวิดีโอหรือเสียง (Huddle), ข้อความและวิดีโอแบบไม่เรียลไทม์ (Clips), หรือผ่านสมุดบันทึก (Canvas) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการงานบางอย่างรวมอยู่ด้วย
เหมาะที่สุดสำหรับ:
- การร่วมมือกันในระหว่างการพัฒนา
- การบันทึกผลลัพธ์จากการทดสอบ
- การบันทึกความคิดเห็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack:
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- การสื่อสารทั้งหมดสำหรับช่องทางเฉพาะอยู่ในที่เดียว
- ปรับแต่งได้สูง
- คลังแอปสำหรับการผสานรวมขนาดใหญ่ (ดูการผสานรวม Slack ที่ดีที่สุด)
- การค้นหาที่ทรงพลัง
- ความสามารถในการจัดกลุ่มการสนทนาเป็นหัวข้อ
- การประชุมทางวิดีโอแบบติดตั้งในตัว
ข้อจำกัดของสลัก:
- ด้วยการมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปการผสานรวมหลายตัวเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
- อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้หากมีพื้นที่ทำงานและช่องทางมากมาย
- การจัดการงานมีข้อจำกัด
การตั้งราคาแบบหลวม
- ฟรี: $0
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack:
- G2: 4. 5/5 (31,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (22,900+ รีวิว)
ClickUp: เครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ไม่ว่าคู่มือ DevOps ของคุณจะหน้าตาเป็นอย่างไร การทำให้ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการทำงานร่วมกันนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์—แต่ต้องใช้เครื่องมือ DevOps ที่เหมาะสม พวกเขาจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในลักษณะที่ช่วยให้กระบวนการของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แทนที่จะบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เข้ากับเครื่องมือ 🛠
นั่นคือเหตุผลที่ทีมทุกประเภทไว้วางใจ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การจัดทำเอกสาร และอีกมากมาย ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps อื่นๆ ของคุณได้อย่างลงตัว ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณกำลังจะเริ่มโครงการซอฟต์แวร์ใหม่ลงทะเบียนทดลองใช้ ClickUp ฟรีและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 🤩