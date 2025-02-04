บล็อก ClickUp
10 อันดับเครื่องมือ DevOps สำหรับการอัตโนมัติ การตรวจสอบ และอื่นๆ ปี 2025

10 อันดับเครื่องมือ DevOps สำหรับการอัตโนมัติ การตรวจสอบ และอื่นๆ ปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "DevOps คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "DevOps เป็นวิธีการจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และการดำเนินงานด้านไอที (Ops) เข้าด้วยกัน" } } ] }

การเลือกชุดเครื่องมือ DevOps ที่เหมาะสมพร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดมีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมของคุณและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่พวกเขาพัฒนา นอกจากนี้ การทำงานทั้งหมดโดยไม่มีเครื่องมือที่ดีนั้นก็น่าเบื่อกว่ามาก ✨

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูเครื่องมือ DevOps ล่าสุด โดยเน้นไปที่เครื่องมือที่เน้นการอัตโนมัติ การตรวจสอบ และคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ เพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและปรับใช้โค้ดที่ยอดเยี่ยมได้ 🙌

DevOps คืออะไร?

DevOps เป็นวิธีการจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผสมผสานแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Dev) และการดำเนินงานด้านไอที (Ops) เข้าด้วยกัน

ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะกำหนดวงจรชีวิตของ DevOps ของตนเองแตกต่างกันไป แต่ขั้นตอนที่พบบ่อยที่สุดในกระบวนการทำงานคือ:

  1. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: การวางแผนและเขียนโค้ดซอฟต์แวร์
  2. การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง: ทำการคอมมิตการเปลี่ยนแปลงในซอร์สโค้ดบ่อยครั้ง
  3. การทดสอบอย่างต่อเนื่อง: การทดสอบอัตโนมัติเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของโค้ด
  4. การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง: ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทดสอบและได้รับการอนุมัติจะถูกนำไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง
  5. การติดตามและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง: ติดตามและบันทึกข้อมูลกระบวนการ DevOps ทั้งหมด
  6. การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง: ข้อมูลจากการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกส่งกลับไปยังทีม DevOps
  7. การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง: การอัตโนมัติของกระบวนการปล่อยและการปรับใช้แอปพลิเคชัน

หลายแง่มุมสำคัญของ DevOps มาจากแนวคิดแบบ Agile แต่มีความแตกต่างระหว่างแนวปฏิบัติของ Agile กับ DevOps

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ DevOps?

โดยธรรมชาติแล้ว DevOps ต้องการเครื่องมือหลายชนิดเพื่อทำงานร่วมกันข้ามสายงานเพื่อช่วยในวงจรการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งหมด สิ่งนี้เรียกว่า DevOps toolchain และแต่ละเครื่องมือจะจัดการกับหนึ่งหรือหลายขั้นตอนในวงจรชีวิตของ DevOps

เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตของคุณ คุณควรพิจารณาแง่มุมต่อไปนี้ของแต่ละเครื่องมือที่คุณพิจารณา:

  1. ความเข้ากันได้ระหว่างเครื่องมือแต่ละตัวในเครื่องมือชุดและเครื่องมือภายนอก ข้อมูลควรไหลเวียนอย่างราบรื่นจากเครื่องมือหนึ่งไปยังอีกเครื่องมือหนึ่ง
  2. เปิดใช้งานการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดายภายในและระหว่างทีม ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการ การติดตามข้อกำหนด และการสื่อสารผลลัพธ์จากการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
  3. การอัตโนมัติของการรวมและการปรับใช้ ซึ่งเรียกว่า DevOps pipeline หรือ Continuous Integration andContinuous Deployment(CI/CD)
  4. การจับภาพและบันทึกการดำเนินการที่เกิดขึ้นในเครื่องมือทั้งหมดอย่างง่ายและอัตโนมัติ
  5. คุณสมบัติที่ช่วยให้การทำงานอัตโนมัติหรือทำให้ง่ายขึ้นสำหรับงานที่ทำเป็นประจำซึ่งใช้เวลาเมื่อทำด้วยตนเอง ตัวอย่างที่ดีคือการความสามารถในการใช้เทมเพลตเพื่อสร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันโดยอัตโนมัติ
  6. ฟังก์ชันการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด แทนที่จะบังคับให้กระบวนการต้องปรับตัวเข้ากับเครื่องมือ

10 เครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุดสำหรับความสำเร็จของโครงการแบบครบวงจร

ตอนนี้เรามีพื้นฐานที่ดีแล้ว นี่คือรายการเครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุด 10 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่มีการผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps ที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างแข็งแกร่ง มันมีคุณสมบัติมากมายที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการเพื่อนำไปใช้ DevOps พร้อมกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังและใช้งานง่าย

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • ความร่วมมือระหว่างและข้ามทีม
  • การจัดการโครงการ DevOps
  • การวางแผน, การมอบหมายงาน, การจัดตารางเวลา, และการติดตามความคืบหน้าในระหว่างการพัฒนา
  • การบันทึกและแบ่งปันผลลัพธ์ของการติดตามตรวจสอบ
  • การติดตามและสื่อสารข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • เครื่องมือบนคลาวด์สำหรับการสร้างเอกสารโครงการและการทำงานร่วมกัน
  • เครื่องมืออัตโนมัติภายใน ClickUp และเครื่องมือ DevOps ที่ใช้กันทั่วไปอื่น ๆ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการติดตามที่มีประโยชน์เช่น การติดตามเป้าหมายสำคัญ กระดานคัมบัง กระดานไวท์บอร์ด และแผนภูมิและกราฟหลากหลายรูปแบบ
  • ดูโครงการของคุณเป็นแผนที่, ตาราง, ไทม์ไลน์, หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะกับคุณที่สุด
  • การติดแท็กผู้ใช้และความคิดเห็นในทุกงาน
  • จัดตั้งการพึ่งพาและติดตามความคืบหน้า
  • เทมเพลตที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นเพื่อเร่งการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงความสม่ำเสมอ รวมถึงเทมเพลตเฉพาะสำหรับกระบวนการทำงานแบบอไจล์
  • การผสานการทำงานที่ทรงพลังและเรียบง่ายกับเครื่องมือภายนอก เช่น Google Drive, Salesforce, Basecamp และโซลูชันจากผู้ให้บริการหลายราย รวมถึงเครื่องมือโอเพนซอร์สยอดนิยม
  • ทำงานบนระบบภายในองค์กรหรือบนคลาวด์
  • สร้างภาพโครงการของคุณด้วยClickUp Mind Maps

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณสมบัติและความสามารถมากมายอาจท้าทายผู้ใช้ใหม่
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น มุมมองตาราง ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปมือถือ
  • อีเมลแจ้งเตือนและข้อความเตือนความจำอาจกลายเป็นสิ่งที่มากเกินไป

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ไม่จำกัด: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)

2. มิโร

ภาพหน้าจอของกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่มีเครื่องมือหลากหลาย ซึ่งทีมต่างๆ ใช้สำหรับการประชุมออนไลน์ การทำงานร่วมกัน การนำเสนอ และการแบ่งปันแนวคิดและผลงานในรูปแบบภาพ เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการบนกระดานไวท์บอร์ดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สามารถใช้แสดงข้อมูลภาพระหว่างการประชุม วางแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการอย่างครบถ้วน หรือใช้ในการนำเสนอได้

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การระดมความคิด, การจัดระเบียบข้อกำหนด, และการวางแผนงานในระหว่างการพัฒนา
  • ทบทวน, หารือ, และพัฒนาการกระทำเพื่อข้อเสนอแนะ
  • นำเสนอผลการทดสอบ

คุณสมบัติเด่นของ Miro:

  • รองรับไฟล์ส่วนใหญ่ รวมถึง GIF, PDF, สเปรดชีต, รูปภาพ และอื่นๆ
  • การประชุมทางวิดีโอที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับการแชร์กระดานไวท์บอร์ด
  • กระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
  • ผ้าใบไร้ขอบเขต
  • รองรับผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์จำนวนมากในเวลาเดียวกัน
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • คลังแม่แบบขนาดใหญ่สำหรับเวิร์กโฟลว์ แผนผังความคิด และกระดานคัมบัง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps ที่ใช้กันทั่วไป

ข้อจำกัดของ Miro:

  • การไม่เชื่อมโยงหรือแท็กทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเรื่องยาก
  • ความสามารถในการทำงานแบบออฟไลน์น้อยมาก
  • การนำทางรอบกระดานไวท์บอร์ดนั้นสับสนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • เครื่องมือการวาดภาพและการแก้ไขที่จำกัด

ราคาของ Miro:

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Miro:

  • G2: 4. 8/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)

3. การบรรจบกัน

เครื่องมือ DevOps: ภาพหน้าจอของหน้าตัวอย่าง Confluence เกี่ยวกับการปีนเขา
ผ่านทางAtlassian

Confluence เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับทีมที่ออกแบบมาเพื่อการรวบรวมความรู้และการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล นอกเหนือจากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แล้ว Confluence ยังให้บริการเอกสารประกอบ การจัดการโครงการ การวิเคราะห์ การรายงาน และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ผู้ใช้สร้างพื้นที่ที่พวกเขาสามารถมอบหมายงาน, รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล, ปรับปรุงกระบวนการ, และโต้ตอบผ่านการสนทนา. Confluence เป็นส่วนหนึ่งของชุด Atlassian DevOps.

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การกำหนดขั้นตอนและฟังก์ชันการทำงานระหว่างการพัฒนา
  • การรวบรวมข้อเสนอแนะ
  • การบันทึกผลการทดสอบ

คุณสมบัติเด่นของ Confluence:

  • การผสานรวม Jira อย่างแข็งแกร่ง
  • ป้ายกำกับหน้าเพื่อช่วยให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
  • สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานแบบคล่องตัว
  • เครื่องมือการมีส่วนร่วมทางสังคมที่เรียบง่ายและการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
  • โปรแกรมแก้ไขข้อความแบบเต็มรูปแบบ
  • การติดแท็กผู้ใช้ที่สร้างอีเมลไปยังผู้ใช้ที่ระบุชื่อ

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน:

  • การค้นหาไม่แม่นยำเท่าที่ควรจะเป็น
  • การอัปโหลดและจัดรูปแบบเนื้อหาอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การจัดระเบียบพื้นที่ทำงานให้เข้าใจง่ายทำได้ยาก

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์:

  • ฟรี: $0
  • มาตรฐาน: $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Confluence:

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)

4. Docker

ภาพหน้าจอของการตั้งค่าสิทธิ์การจัดการองค์กรของ Docker
ผ่านDocker

Docker เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบอัตโนมัติ และการส่งมอบซอฟต์แวร์โดยใช้ภาพคอนเทนเนอร์ คอนเทนเนอร์คือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่ถูกแยกออกมาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถทำงานได้เหมือนกันไม่ว่าจะรันบนระบบปฏิบัติการใดหรือใช้ภาษาโปรแกรมใดก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาใหม่

แพลตฟอร์ม Docker ประกอบด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้, บรรทัดคำสั่ง, และโปรแกรมประยุกต์ (UI, CLI, และ API) รวมถึงความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การสร้างซอฟต์แวร์ระหว่างการพัฒนา
  • การจัดการการบูรณาการ
  • การทดสอบภายในคอนเทนเนอร์เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและความทนทาน
  • การปรับใช้แอปพลิเคชันในคอนเทนเนอร์
  • การดำเนินงานอัตโนมัติสำหรับการรวม, การทดสอบ, และการPLOYMENT

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Docker:

  • การนำไปใช้ที่แข็งแกร่งของระบบจัดการคอนเทนเนอร์
  • ชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่น
  • รองรับระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ รวมถึง Windows, Linux และ MacOS
  • การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับเครื่องมือชั้นนำในอุตสาหกรรม
  • CLI ที่ทรงพลังทำให้การPLOYง่ายขึ้น
  • ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่และมีการใช้งานอย่างคึกคัก
  • ห้องสมุดขนาดใหญ่ของสภาพแวดล้อมที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า

ข้อจำกัดของ Docker:

  • การพึ่งพาอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งอาจเป็นเรื่องยากในบางครั้ง
  • แนวคิดเบื้องหลังคอนเทนเนอร์อาจสร้างความสับสนและเข้าใจได้ยาก
  • รูปภาพอาจมีขนาดใหญ่มากและใช้ทรัพยากรจำนวนมาก

ราคาของ Docker:

  • ส่วนตัว: $0
  • ข้อดี: $5/เดือน, ผู้ใช้คนเดียว
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Docker:

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)

5. GitHub

เครื่องมือ DevOps: ภาพหน้าจอของฟีเจอร์ Copilot ของ GitHub
ผ่านทางGitHub

GitHub เป็นชุดเครื่องมือการจัดการการกำหนดค่าคุณภาพสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นระบบควบคุมเวอร์ชันที่สร้างขึ้นบน Git สำหรับทีมพัฒนาแบบกระจาย โดยให้บริการที่เก็บข้อมูลเดียวพร้อมฟังก์ชันการเช็คอินและเช็คเอาต์

นอกจากนี้ GitHub ยังมีการควบคุมการเข้าถึง, การติดตามข้อบกพร่อง, การจัดการคำขอ, การจัดการงาน, และการทำงานอัตโนมัติ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย GitHub เป็นของ Microsoft และทำงานบน Azure

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การจัดการโครงการและงานสำหรับการพัฒนา
  • เวอร์ชันแบบกระจายและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการบูรณาการ
  • เครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการนำไปใช้
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการดำเนินงาน รวมถึงความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub:

  • มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการควบคุมเวอร์ชัน
  • เครื่องมือจัดการโค้ดที่เป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด
  • มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับ CI/CD
  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • เครื่องมือทรงพลังสำหรับการแบ่งปันข้อมูลภายในทีม
  • คำแนะนำโค้ดด้วยปัญญาประดิษฐ์พร้อม GitHub Copilot
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ DevOps ส่วนใหญ่ รวมถึงแพลตฟอร์มสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบบูรณาการ (IDE)

ข้อจำกัดของ GitHub:

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
  • เอกสารมีน้อย
  • การค้นหาเป็นพื้นฐาน

ราคาของ GitHub:

  • ฟรี: $0
  • ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $21/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว GitHub:

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5,700+ รีวิว)

6. AWS

CodePipeline ใน AWS
ผ่านทางAWS

Amazon Web Services (AWS) ครอบคลุมข้อเสนอแพลตฟอร์มคลาวด์ทั้งหมดจาก Amazon ซึ่งรวมถึงโมดูล AWS DevOps หลากหลายสำหรับแอปพลิเคชัน SaaS และมือถือที่ทำงานบน AWS เครื่องมือเหล่านี้มีตัวเลือกหลายอย่างสำหรับการจัดการการกำหนดค่า การสร้างและการทดสอบอัตโนมัติ และการปรับใช้อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังรองรับคอนเทนเนอร์และการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

เครื่องมือ DevOps ที่ใช้บ่อยที่สุดจาก AWS ได้แก่ AWS CodePipeline, AWS CodeBuild และ AWS CodeDeploy

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • CI/CD ด้วย AWS CodePipeline สำหรับการรวมและการปรับใช้
  • คอมไพเลอร์และการทดสอบอัตโนมัติด้วย AWS CodeBuild สำหรับการพัฒนา
  • การปรับใช้ระบบอัตโนมัติด้วย AWS CodeDeploy

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS:

  • การจัดเตรียมระบบคลาวด์ถูกฝังอยู่ในกระบวนการเพื่อให้ผู้ใช้ไม่มีวันขาดแคลนทรัพยากร
  • การผสานรวมกับระบบนิเวศ AWS ทั้งหมด
  • สามารถตั้งค่า CI/CD pipeline ได้ในไม่กี่คลิก
  • ตัวชี้วัดที่ครอบคลุมจากการทดสอบ
  • ทั้งกระบวนการแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติสามารถตั้งค่าและใช้งานได้ง่าย
  • เครื่องมือด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ

ข้อจำกัดของ AWS:

  • ไม่สามารถปรับแต่งได้เพียงพอสำหรับบางกรณีการใช้งาน
  • สมมติว่าคุณจะนำไปใช้งานบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของ AWS
  • จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างสำหรับกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
  • แพลตฟอร์ม AWS อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ AWS:

  • ติดต่อ AWS เพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ AWS:

  • G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: CodePipeline, 4. 5/5 (13 รีวิว); CodeBuild, 4. 3 (3 รีวิว); CodeDeploy, 4. 5 (4 รีวิว)

7. ซ่อมแซม

ภาพหน้าจอของแพลตฟอร์มความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Mend
ทางเมนด

Mend, เดิมชื่อ WhiteSource, เป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน. มันผสานเข้ากับเครื่องมือ DevOps ของคุณเพื่อดำเนินการโปรแกรมความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (AppSec) ของทีมคุณ, ย้ายตำแหน่งที่ซอฟต์แวร์ของคุณมีช่องโหว่ และตำแหน่งที่คุณแก้ไขช่องโหว่เหล่านั้นให้เร็วขึ้นในกระบวนการพัฒนา.

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การประเมินความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของคุณในระหว่างการทดสอบ
  • ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในระหว่างให้ข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mend:

  • ประเมินและค้นหาช่องโหว่ในแพ็กเกจโอเพนซอร์สในแอปพลิเคชันของคุณแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมที่ง่ายดายใน GitHub
  • จัดทำรายงานโดยละเอียด
  • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโค้ดโดยอัตโนมัติสำหรับช่องโหว่ที่พบบ่อยที่สุด และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการแก้ไขจุดบกพร่องด้านความปลอดภัย
  • ทีม Mend. io กำลังเฝ้าระวังและอัปเดตช่องโหว่อย่างต่อเนื่อง
  • รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมหลักทั้งหมด รวมถึง Java, Python, Ruby, JavaScript, Node.js, C++ และ C# รวมถึงภาษาเฉพาะทางอีกมากมาย

แก้ไขข้อจำกัด:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูไม่ราบรื่นนัก
  • แดชบอร์ดอาจสร้างความสับสนได้
  • การนำไปใช้สามารถเป็นเรื่องยากสำหรับบาง DevOps pipelines
  • สามารถสร้างผลบวกลวงได้

ปรับปรุงราคา:

  • MEND SCA ขั้นสูง: $16,000/ปี สำหรับนักพัฒนา 20 คน
  • MEND SAST ขั้นสูง: 16,000 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับนักพัฒนา 20 คน
  • MEND SCA & SAST ขั้นสูง: $24,000/ปี สำหรับนักพัฒนา 20 คน
  • MEND Premium (องค์กร): ติดต่อเพื่อขอราคา

ปรับปรุงคะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (7 รีวิว)

8. จิรา

เครื่องมือ DevOps: หน้าต่างป๊อปอัพ Jira Insights ปรากฏบนหน้า Backlog
ผ่านทางAtlassian

Jira เป็นเครื่องมือติดตามปัญหา (บั๊ก)และบริหารโครงการซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการบริหารโครงการแบบอไจล์เช่น กระบวนการทำงาน (เวิร์กโฟลว์) งาน งบประมาณและการคาดการณ์ รวมถึงการทำแผนที่เส้นทาง นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการปัญหาที่ครอบคลุมและบูรณาการสำหรับการบันทึกและจัดการกับบั๊กในโค้ดและการดำเนินงาน Jira เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือ Atlassian DevOps

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การจัดการโครงการในระหว่างการพัฒนา
  • การติดตามปัญหาและการทำงานอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและการพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:

  • สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อความคล่องตัวด้วยวิธีการสครัมและคัมบัง
  • ปรับแต่งได้สูง
  • มีความแข็งแกร่งมากในการจัดการปัญหา
  • ทำงานได้กับโครงการหลากหลายประเภท ไม่ใช่แค่การพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือ DevOps อื่น ๆ ได้หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Jira:

  • อาจติดตั้งและใช้งานได้ยาก
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์อย่างจำกัด
  • ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับทีมหลายทีมที่ทำงานร่วมกัน
  • นี่คือเครื่องมือจัดการปัญหาที่มีการเพิ่มการจัดการโครงการเข้าไป ไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม

การกำหนดราคาของ Jira:

  • ฟรี: $0
  • มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวใน Jira:

  • G2: 4. 3/5 (5,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (13,100+ รีวิว)

9. บิตบักเก็ต

หน้าคลัง Bitbucket
ผ่านทางBitbucket

Bitbucket เป็นแพลตฟอร์มโฮสติ้งซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์ทางเลือกที่มีการควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งสร้างขึ้นบน Git เช่นกัน มีเครื่องมือ CI/CD และเน้นการสนับสนุนผู้ใช้ Jira ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมนักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้ Bitbucket เป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์ Atlassian DevOps

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • เวอร์ชันแบบกระจายและการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการบูรณาการ
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการPLOYMENT

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitbucket:

  • ผสานการทำงานอย่างแน่นแฟ้นกับ Jira
  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและสะอาด
  • เครื่องมือการกำหนดค่าที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อน รวมถึงการแตกสาขา
  • เครื่องมือตรวจสอบโค้ดที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ Bitbucket:

  • ออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ Atlassian อื่น ๆ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ มีน้อยมาก
  • คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มการควบคุมเวอร์ชันอื่น ๆ
  • ไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่คล้ายกันอื่น ๆ ดังนั้นชุมชนผู้ใช้จึงมีขนาดเล็ก เช่นเดียวกับตัวเลือกของปลั๊กอิน

ราคาของ Bitbucket:

  • ฟรี: $0
  • มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Bitbucket:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

10. สแล็ก

เครื่องมือ DevOps: ภาพหน้าจอของ Slack Shortcuts
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดของการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทาง (channels) ผู้ใช้สามารถสื่อสารภายในทีมผ่านการสนทนาแบบข้อความที่มีรูปแบบหลากหลายในช่องทางที่กำหนดไว้, การส่งข้อความส่วนตัวระหว่างผู้ใช้, การโทรผ่านวิดีโอหรือเสียง (Huddle), ข้อความและวิดีโอแบบไม่เรียลไทม์ (Clips), หรือผ่านสมุดบันทึก (Canvas) นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับการจัดการงานบางอย่างรวมอยู่ด้วย

เหมาะที่สุดสำหรับ:

  • การร่วมมือกันในระหว่างการพัฒนา
  • การบันทึกผลลัพธ์จากการทดสอบ
  • การบันทึกความคิดเห็น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack:

  • อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
  • การสื่อสารทั้งหมดสำหรับช่องทางเฉพาะอยู่ในที่เดียว
  • ปรับแต่งได้สูง
  • คลังแอปสำหรับการผสานรวมขนาดใหญ่ (ดูการผสานรวม Slack ที่ดีที่สุด)
  • การค้นหาที่ทรงพลัง
  • ความสามารถในการจัดกลุ่มการสนทนาเป็นหัวข้อ
  • การประชุมทางวิดีโอแบบติดตั้งในตัว

ข้อจำกัดของสลัก:

  • ด้วยการมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน คุณจำเป็นต้องติดตั้งแอปการผสานรวมหลายตัวเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน
  • อาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้หากมีพื้นที่ทำงานและช่องทางมากมาย
  • การจัดการงานมีข้อจำกัด

การตั้งราคาแบบหลวม

  • ฟรี: $0
  • ข้อดี: $7.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack:

  • G2: 4. 5/5 (31,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (22,900+ รีวิว)

ClickUp: เครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

ไม่ว่าคู่มือ DevOps ของคุณจะหน้าตาเป็นอย่างไร การทำให้ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการทำงานร่วมกันนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนตร์—แต่ต้องใช้เครื่องมือ DevOps ที่เหมาะสม พวกเขาจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในลักษณะที่ช่วยให้กระบวนการของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แทนที่จะบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนกระบวนการเพื่อให้เข้ากับเครื่องมือ 🛠

นั่นคือเหตุผลที่ทีมทุกประเภทไว้วางใจ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การจัดทำเอกสาร และอีกมากมาย ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งผสานรวมกับเครื่องมือ DevOps อื่นๆ ของคุณได้อย่างลงตัว ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณกำลังจะเริ่มโครงการซอฟต์แวร์ใหม่ลงทะเบียนทดลองใช้ ClickUp ฟรีและทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น 🤩