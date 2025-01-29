10 เครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องสำหรับทีมซอฟต์แวร์ในปี 2025

การปรับใช้อย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันของทีมซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำเร็จ ช่วยประหยัดเวลาของทีมเมื่อทดสอบและปรับใช้ซอร์สโค้ดในสภาพแวดล้อมการผลิต ทำให้บริษัทสามารถเร่งและทำให้กระบวนการทางธุรกิจหลายอย่างเป็นอัตโนมัติ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีเครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องให้เลือกมากมาย แต่บางตัวก็ดีกว่าตัวอื่นอย่างเห็นได้ชัด มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดในปี 2024 กัน เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
อะไรคือการPLOYMENT อย่างต่อเนื่อง?
การปรับใช้อย่างต่อเนื่องหมายถึงการทำให้การปล่อยซอฟต์แวร์เข้าสู่สภาพแวดล้อมการผลิตเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องอย่างเป็นเหตุเป็นผลจากการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างและทดสอบการเปลี่ยนแปลงของซอร์สโค้ดโดยอัตโนมัติ
เครื่องมือการPLOYแบบต่อเนื่องก้าวไปอีกขั้นหนึ่งโดยPLOYการบิลด์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากเครื่องมือการรวมต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถเข้าถึงการแก้ไขบั๊กที่สำคัญและคุณสมบัติใหม่ที่น่าตื่นเต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การผสมผสานสองขั้นตอนของการรวมอย่างต่อเนื่องและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) กำลังกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เมื่อทำงานร่วมกัน พวกเขาจะลดความจำเป็นในการแทรกแซงด้วยตนเองและกำจัดแหล่งที่มาของข้อผิดพลาดของมนุษย์หลายประการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่พยายามหาวิธีทำงานให้เร็วขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการPLOYMENTต่อเนื่อง?
เมื่อมองหาเครื่องมือสำหรับการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง ให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกตรงกับความต้องการของคุณในปัจจุบันและสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้ ขณะที่คุณประเมินตัวเลือกต่างๆ โปรดคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้:
- ความสามารถในการผสานรวม: ทีมของคุณอาจทำงานร่วมกับโปรแกรมการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ โซลูชันที่คุณเลือกควรสามารถผสานรวมกับเครื่องมือในกระบวนการปรับใช้ของคุณได้อย่างราบรื่น
- การย้อนกลับอัตโนมัติ: สิ่งต่าง ๆ อาจผิดพลาดได้เมื่อคุณทำการPLOYโค้ด หากคุณทำให้ระบบเสียหาย ระบบการผสานการทำงานอย่างต่อเนื่องของคุณควรทำให้คุณสามารถย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการขยาย: ธุรกิจของคุณอาจมีความต้องการเพียงเล็กน้อยในตอนนี้ แต่ในอนาคตอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการปรับใช้ต่อเนื่องของคุณสามารถรองรับโครงการที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้
- หลายสภาพแวดล้อม: ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทำงานเป็นขั้นตอน โดยมักจะแยกสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบและการผลิตออกจากกัน เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรสามารถรองรับการทำงานดังกล่าวได้
- การตรวจสอบแบบเรียลไทม์: หากกระบวนการปรับใช้ของคุณเกิดข้อผิดพลาด คุณจำเป็นต้องทราบในทันที เครื่องมือที่ดีจะตรวจสอบข้อผิดพลาดและแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
- การปรับแต่ง: กระบวนการพัฒนาของแต่ละบริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา เครื่องมือของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
10 เครื่องมือการPLOYMENT แบบต่อเนื่องที่ดีที่สุดที่คุณควรใช้
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นค้นหาเครื่องมือสำหรับการปรับใช้ต่อเนื่องที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกที่ดีที่สุดบางรายการในตลาดปัจจุบันไว้ให้แล้ว
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจร และคุณสมบัติพิเศษสำหรับทีมซอฟต์แวร์สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาของทีมคุณ
การผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือDevOpsและ CI/CD ชั้นนำทำให้มันเป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ใดๆ สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแผนงานและเอกสารประกอบในขณะที่กระบวนการพัฒนาดำเนินไป คุณสามารถแนะนำความคืบหน้าของการพัฒนาผ่านสปรินต์แบ็กล็อก ติดตามและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มวัตถุประสงค์ของโครงการลงในแดชบอร์ดของ ClickUp มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้
ClickUp มีคอลเลกชันเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการในหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงเทมเพลตการจัดตารางการผลิตและเทมเพลตหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ClickUp มีโซลูชันที่จะช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวางสำหรับการสร้างแผนงานและเอกสาร
- การสนับสนุนการจัดการงานค้างในสปรินต์และการติดตามปัญหา
- การผสานเครื่องมือ Git สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
- การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดแบบคล่องตัว
- การผสานเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของทีมและแก้ปัญหา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่พยายามใช้ทุกฟีเจอร์
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: มีจำหน่ายสำหรับแผนชำระเงินทุกประเภท ในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace และแขกภายในต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. AWS CodeDeploy
การเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ AWS ที่กว้างขวางของ Amazon ทำให้ CodeDeploy เป็นตัวเลือกที่ง่ายสำหรับธุรกิจที่อยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นอยู่แล้ว ผู้ใช้บริการ EC2 หรือ Lambda ของ Amazon สามารถปรับใช้การเปลี่ยนแปลงโค้ดไปยังแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย CodeDeploy ยังทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานคลาวด์ของ Amazon
เครื่องมือการPLOYซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติการย้อนกลับอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมหากมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้น การควบคุมแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณสามารถPLOYแอปพลิเคชันสำหรับเป้าหมายการPLOYที่แตกต่างกันได้จากคอนโซล CodeDeploy หรือ Amazon CLI ซึ่งช่วยให้กระบวนการมีความน่าเชื่อถือและสม่ำเสมอมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS CodeDeploy
- การปรับใช้แบบอัตโนมัติ
- การผสานรวมกับบริการ AWS
- การควบคุมแบบรวมศูนย์
- ลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
- การปรับใช้แลมบ์ดา
ข้อจำกัดของ AWS CodeDeploy
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- จำกัดเฉพาะระบบนิเวศของ AWS
- อาจมีความล่าช้าในการใช้งานเป็นครั้งคราว
ราคา AWS CodeDeploy
- ฟรีสำหรับการใช้งาน EC2, Lambda, ECS
- $0. 02 ต่อการอัปเดตแต่ละครั้ง สำหรับการใช้งานในสถานที่
AWS CodeDeploy คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (3 รีวิว)
3. CircleCI
CircleCI ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความเร็วและความยืดหยุ่น โดยสามารถผสานการทำงานกับระบบควบคุมเวอร์ชันยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรองรับ Docker ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถรักษาสภาพแวดล้อมการพัฒนาและการผลิตให้มีความสม่ำเสมอได้ระบบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สูงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับแพลตฟอร์ม ทำให้ทีมสามารถปรับกระบวนการ CI/CD ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้
ด้วยการทำงานแบบขนานและการเก็บข้อมูลชั่วคราว CircleCI ช่วยให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทีมพัฒนาสามารถใช้แดชบอร์ดประสิทธิภาพเพื่อช่วยระบุและขจัดคอขวดในกระบวนการปรับใช้แอปพลิเคชันของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CircleCI
- การรองรับ Docker
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- แดชบอร์ดแสดงผลการดำเนินงาน
- การทำงานแบบขนานและการแคช
- การผสานรวมกับระบบควบคุมเวอร์ชันยอดนิยม
ข้อจำกัดของ CircleCI
- การกำหนดค่าที่ซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่
- จำนวนนาทีในการสร้างฟรีแบบจำกัด
- การแก้ไขข้อผิดพลาดของบิลด์ที่ล้มเหลวอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคา CircleCI
- ฟรี
- ประสิทธิภาพ: $15/เดือน
- ขนาด: $2,000/เดือน
- โฮสต์ด้วยตนเอง: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว CircleCI
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
4. GitLab
เครื่องมือการPLOYMENTต่อเนื่องนี้เริ่มต้นเป็นระบบควบคุมเวอร์ชันอย่างง่ายโดยใช้ Git การพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นเครื่องมือ DevOpsที่สมบูรณ์หมายความว่ามันมอบเครื่องมือสำหรับทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนา ระบบ CI/CD pipeline เป็นส่วนสำคัญของความมุ่งเน้นนี้ เมื่อผู้พัฒนาทำการคอมิตการเปลี่ยนแปลงไปยังโค้ดที่โฮสต์บน GitLab กระบวนการ CI/CD จะเกิดขึ้นภายใน GitLab และไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ให้บริการภายนอก
GitLab เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีแนวทางที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนอย่างแข็งแกร่ง มีการอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นทีมขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ก็สามารถเข้าร่วมชุมชนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคตได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab
- การรวม CI/CD
- การจัดการซอร์สโค้ด
- เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์
- ระบบอัตโนมัติ DevOps
- การผสานรวมกับ Kubernetes
ข้อจำกัดของ GitLab
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับนาทีของ CI/CD ในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ GitLab
- ฟรี
- พรีเมียม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ GitLab
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 950 รายการ)
5. Octopus Deploy
ซอฟต์แวร์การปรับใช้ต่อเนื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กระบวนการปรับใช้เรียบง่ายขึ้นผ่านเครื่องมือการจัดการการปรับใช้และการปล่อยซอฟต์แวร์อัตโนมัติ Octopus Deploy ช่วยให้สามารถปรับใช้แอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมการทดสอบ, การเตรียมการ, และการผลิตได้ ทำให้ทีมสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรมได้ง่ายขึ้น มันรองรับรูปแบบการปรับใช้ขั้นสูง เช่น การปล่อยแบบคานารี, การปรับใช้แบบสีฟ้า-เขียว, หรือการปรับใช้แบบต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ Octopus Deploy
- การปรับใช้ในหลายสภาพแวดล้อม
- การจัดการการปล่อยเวอร์ชัน
- การผสานรวมกับเซิร์ฟเวอร์ CI ที่ได้รับความนิยม
- รูปแบบการใช้งานขั้นสูง
- ข้อตกลงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Octopus Deploy
- การเรียนรู้ในช่วงแรกมีความชันสูงสำหรับการตั้งค่า
- อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติ
- การผสานระบบที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างจำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคา Octopus Deploy
- ชุมชน: $10/เดือน
- มืออาชีพ: $12/เดือน
- องค์กร: $18/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Octopus Deploy
- G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
6. ไม้ไผ่
Bamboo ของ Atlassian เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับ CI/CD ที่ทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของพวกเขาได้อย่างราบรื่น บริษัทที่ใช้JIRAสำหรับการติดตามปัญหาและ Bitbucket สำหรับการควบคุมเวอร์ชันสามารถใช้ Bamboo สำหรับความต้องการ CI/CD ของพวกเขาและได้รับประสบการณ์ที่เป็นหนึ่งเดียวมากกว่าที่เครื่องมือการปรับใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติอื่นๆ สามารถให้ได้
การสนับสนุนการทดสอบแบบขนานอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณ Bamboo ยังให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างมาก โดยมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีมตลอดทั้งกระบวนการCI/CD
คุณสมบัติเด่นของไม้ไผ่
- ระบบการทำงานแบบกิ่งก้านของ Git ที่ติดตั้งไว้ในตัว
- การทดสอบอัตโนมัติแบบขนาน
- โครงการการPLOYMENT
- ตัวแทนการติดตั้งที่สามารถปรับแต่งได้
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ของ Atlassian
ข้อจำกัดของไม้ไผ่
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตที่สูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
- ระบบปลั๊กอินที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Jenkins
การกำหนดราคาไม้ไผ่
- เริ่มต้นที่ $1,200 ต่อปี
การจัดอันดับและรีวิวไม้ไผ่
- G2: 4. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
7. โค้ดชิป
แพลตฟอร์ม CI/CD บนคลาวด์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายโดยเฉพาะ มีระบบตั้งค่าที่รวดเร็ว ช่วยให้ทีมสามารถเริ่มการปรับใช้โค้ดได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อนมากนัก ระบบทดสอบแบบขนานของ Codeship ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบโค้ดให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการรองรับ Docker ทำให้ทีมสามารถจัดการวงจรชีวิตของโค้ดได้อย่างสะดวก ตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบไปจนถึงการปรับใช้จริง
Codeship ผสานการทำงานกับระบบเก็บโค้ดยอดนิยมอย่าง GitHub และ Bitbucket เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
คุณสมบัติเด่นของ Codeship
- ท่อทดสอบขนาน
- การรองรับ Docker
- การตั้งค่าที่ง่าย
- การผสานรวมกับแหล่งเก็บข้อมูลยอดนิยม
- เวลาการก่อสร้างที่รวดเร็ว
ข้อจำกัดของโค้ดชิป
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- การล้มเหลวในการสร้างเป็นครั้งคราว
- การผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของโค้ดชิป
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- จำเป็น: $99/เดือน
- พลังงาน: $399/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Codeship
- Capterra: 4. 6/5 (15 รีวิว)
8. Travis CI
เจตนาเดิมของ Travis CI คือการผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับ GitHub แต่ปัจจุบันสามารถทำงานร่วมกับแหล่งเก็บโค้ดต้นทางหลากหลายประเภทได้ ระบบนี้ช่วยอัตโนมัติการปรับใช้แอปพลิเคชันด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงหลายอย่าง เช่น การสร้างเมทริกซ์ (matrix builds) ที่ช่วยให้สามารถทดสอบข้ามสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้
สามารถปรับใช้โค้ดไปยังสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องได้โดยอัตโนมัติ และมอบวิธีการที่ปรับแต่งได้สูงสำหรับทีมในการปรับใช้แอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานทั้งหมดได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Travis CI
- การผสานรวมกับ GitHub
- เมทริกซ์บิลด์
- การรองรับ Docker
- รองรับหลายภาษา
- ความสามารถในการปรับใช้โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Travis CI
- การกำหนดค่าแบบละเอียด
- เวลาในการสร้างอาจช้ากว่าคู่แข่ง
ราคาของ Travis CI
- บูตสแตรป: $64/เดือน
- เริ่มต้น: $119/เดือน
- ธุรกิจขนาดเล็ก: $229/เดือน
- พรีเมียม: $449/เดือน
- แพลทินัม: $779/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Travis CI
- G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
9. เจนกินส์
ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในเครื่องมือ CI/CD แบบโอเพนซอร์ส Jenkins มีระบบนิเวศของปลั๊กอินที่กว้างขวางซึ่งให้ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งแก่ผู้พัฒนามากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ ปลั๊กอินมีให้ใช้งานมากกว่าแค่การปรับใช้โค้ด ครอบคลุมขั้นตอนการก่อสร้าง การทดสอบ และการตรวจสอบของโครงการ
ลักษณะที่เป็นโอเพนซอร์สและชุมชนขนาดใหญ่ที่กระตือรือร้นหมายความว่า Jenkins มักจะอัปเดตด้วยแนวปฏิบัติ CI/CD ล่าสุดอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jenkins
- ระบบนิเวศของปลั๊กอินที่ครอบคลุม
- ท่อส่งข้อมูลเป็นโค้ด
- การกระจายการสร้าง
- การผสานรวมกับระบบควบคุมเวอร์ชันหลัก
- ปรับแต่งได้สูง
ข้อจำกัดของ Jenkins
- ต้องการการบำรุงรักษาและการอัปเดตเป็นประจำ
- การตั้งค่าเริ่มต้นที่ซับซ้อน
- ปลั๊กอินบางตัวอาจมีปัญหาความเข้ากันได้
การกำหนดราคา Jenkins
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเจนกินส์
- G2: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
10. หุ่นเชิด
Puppet เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการปรับใช้ซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการปรับใช้โดยใช้โค้ด ความสม่ำเสมอและความสามารถในการขยายตัวของมันช่วยให้การตั้งค่าและการถ่ายโอนเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ด้วยการจัดเตรียมอัตโนมัติ Puppet ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรสำหรับการปรับใช้อย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกในกระบวนการปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มคลาวด์ยอดนิยมได้ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถใช้ Puppet ในการปรับใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งของโฮสต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของหุ่นเชิด
- โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ด
- การจัดเตรียมโดยอัตโนมัติ
- รายงานแบบเรียลไทม์ที่ตระหนักถึงบริบท
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการคลาวด์ยอดนิยม
ข้อจำกัดของหุ่นเชิด
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- ภาษาเฉพาะทาง (DSL) อาจเป็นเรื่องท้าทาย
- ต้องการทรัพยากรเฉพาะสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่
ราคาของหุ่นเชิด
- โอเพนซอร์ส: ฟรี
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวหุ่นเชิด
- G2: 4. 2/5 (43 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (24 รีวิว)
เริ่มต้นใช้งานการปรับใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้
เราได้เห็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ทีมของคุณสามารถใช้เพื่อทำให้งานที่น่าเบื่อหน่ายซึ่งเกิดจากการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการเพิ่มคุณสมบัติใหม่และแก้ไขข้อบกพร่องแทนที่จะต้องเสียเวลาในการคอมไพล์และปรับใช้โค้ด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด ลองจัดการโครงการถัดไปของคุณด้วย ClickUp มีเทมเพลตฟรีให้เลือกใช้หลายพันแบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายและลดระยะเวลาในการเรียนรู้