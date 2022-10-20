แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ DevOps มาใช้ในการบริหารโครงการ

DevOps สามารถนิยามได้ว่าเป็นการผสมผสานปรัชญาทางวัฒนธรรม เครื่องมือ และการดำเนินงานที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพขององค์กรในการส่งมอบแอปพลิเคชันและบริการได้มากขึ้นด้วยความเร็วที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
สรุปแล้วคือการช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น – การพัฒนา, การดำเนินงานด้านไอที, วิศวกรรมคุณภาพ, และความปลอดภัย. บทบาทเหล่านี้มักถูกแยกออกจากกันตามแบบดั้งเดิม และมีแนวโน้มที่จะมีการร่วมมือกันมากขึ้นเมื่อมีการนำมาใช้ DevOps.
ตามชื่อที่บ่งบอก DevOps มุ่งเน้นการนำการพัฒนา (Dev) และการดำเนินงาน (Ops) มารวมกัน ซึ่งหมายความว่าวงจรชีวิตทั้งหมดของกระบวนการพัฒนาจะถูกรวมเข้าด้วยกันในระดับบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี
ในบล็อกนี้ คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำวิธีการ DevOps มาใช้กับธุรกิจของคุณ
การจัดการโครงการ DevOps คืออะไร?
ตามการศึกษา ระบุว่า ขนาดตลาด DevOps ระดับโลกอยู่ที่ 7,398 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 37,227 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่สูงถึง 20% จากปี 2022 ถึงปี 2030
ด้วยเหตุนี้ การจัดการโครงการ DevOps จะยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการเชิงพาณิชย์ที่สำคัญใดๆ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและภายใต้งบประมาณ การจัดการนี้ต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบการจัดสรรทรัพยากร และการประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก
โดยการรวมทีมการพัฒนา และทีมปฏิบัติการของทีมไอทีเข้าด้วยกันเป็นหน่วยงานเดียวที่มีความสอดคล้องกัน แนวทาง DevOps ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ขยายแนวคิดของการพัฒนาแบบ Agile ออกไป
ตัวอย่างเช่น DevOps ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมไอทีจัดการโครงการในด้านการบริหารโครงการอย่างพื้นฐาน โดยเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นไปที่ความรวดเร็วและความคล่องตัวที่ไม่ธรรมดาของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ในโครงการที่ซับซ้อน มาเป็นการผสมผสานระหว่างสองสาขาวิชา การบริหารโครงการแบบ DevOps ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับและสนับสนุนแนวทางของ DevOps
ประโยชน์ของการใช้แนวทาง DevOps และการจัดการโครงการ
วิธีการของ DevOps ช่วยปรับปรุงการทำงานภายในของธุรกิจของคุณตลอดวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการ DevOps ทั้งหมดตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการปรับใช้ วิธีการของ DevOps สำหรับการจัดการโครงการสามารถนำธุรกิจของคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและสร้างความโปร่งใสมากขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมที่ทำงานในโครงการเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน
การจัดการโครงการ DevOps มีประสิทธิภาพสำหรับทีมและผู้จัดการโครงการในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการและทีมของคุณรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ จัดระเบียบเครื่องมือ สร้างแรงจูงใจให้กับวิศวกร และควบคุมโครงการโดยรวม
และแนวทางแบบบูรณาการนี้ ส่งผลโดยตรงต่อความเร็วในการส่งมอบให้กับหน่วยธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อความเร็วในการพัฒนา การส่งมอบบริการ และการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด (GTM)
DevOps ส่งเสริมบรรยากาศที่การดำเนินงานขององค์กรมีการบูรณาการและประสานงานกันได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชันขององค์กรให้รวดเร็วขึ้น กระบวนการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดหรือปัญหาในการพัฒนาโครงการน้อยลง
หลายองค์กรอาจป้องกันการหยุดชะงักทางดิจิทัลและก้าวทันการพัฒนาล่าสุดและความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้โดยการผสานเทคโนโลยี DevOps เข้ากับระบบคลาวด์
เนื่องจากความสามารถในการปรับตัวของ DevOps วิธีการบริหารโครงการที่ใช้ในการติดตามความคืบหน้าของโครงการจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเช่นกัน มันช่วยผู้จัดการโครงการในการปรับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ IT ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ถึงเวลาแล้วที่คุณควรพิจารณาถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากวัฒนธรรม DevOps ของบริษัทของคุณ หากคุณยังไม่ได้ทำ
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้การจัดการโครงการ DevOps ด้วยเหตุผลเหล่านี้:
- คุณจะสามารถกำหนดบทบาทได้อย่างถูกต้อง
- การทำงานเป็นทีมสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความคิดแบบแยกส่วนได้
- คุณสามารถติดตามสถานะของโครงการได้
- ใช้ประโยชน์จากการนำระบบคลาวด์แบบไฮบริดมาใช้
- สุดท้ายนี้ คุณสามารถสร้าง MVP ได้
บทบาทของผู้จัดการโครงการ DevOps คืออะไร?
บทบาทของผู้จัดการโครงการได้พัฒนาขึ้นเนื่องจาก Scrum และแนวทางแบบ Agile อื่น ๆ ผู้จัดการโครงการในวิธีการจัดการโครงการแบบ DevOps ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ และติดตามกำหนดเวลาและข้อผูกพันต่าง ๆ
พวกเขายังต้องมีความตระหนักอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา และความสามารถที่จำเป็นในการผลิตสินค้าสุดท้าย และทำงานร่วมกับทีม DevOps อย่างใกล้ชิด
ผู้จัดการโครงการ DevOps มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการผลิต พวกเขาทำงานเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคเป็นหลัก ในขณะที่ผู้จัดการโครงการแบบดั้งเดิมจะไม่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้
ผู้จัดการโครงการ DevOps ต้องมั่นใจว่าพวกเขาจัดการการรวม, การไหลของการพัฒนา, การทดสอบ, การประสานงาน, และการPLOYMENTของโครงการ
ให้ปฏิบัติต่อทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน
DevOps ต้องการผู้นำที่สามารถช่วยให้ทีมมองเห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบได้ คล้ายกับบทบาทของผู้จัดการโครงการทั่วไปที่ต้องวางแผน จัดหา และดำเนินโครงการ การสร้างแผนผังกระแสคุณค่าควรเป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของความสามารถในการวางแผนด้วยแผนภูมิแกนต์ของผู้จัดการโครงการ
การปฏิบัติต่อทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการเสมือนเป็นองค์กรเดียวเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดการทำงานแบบแยกส่วน (work silos) สองทีมนี้ได้ถูกรวมเข้าเป็นทีมเดียวเพื่อทำงานครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่การพัฒนา การทดสอบ การPLOYMENT ไปจนถึงการปฏิบัติการ
ความพยายามในการใช้ DevOps จะไม่ประสบความสำเร็จหากทีม Dev และ Ops ไม่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการมีผลกระทบหลายประการต่อการจัดการงาน: การให้ความรู้และการแบ่งปันความรับผิดชอบระหว่างทีม Dev และ Ops, การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกัน, การทำความเข้าใจความเสี่ยงในการปรับใช้, การตระหนักถึงคุณภาพของเครื่องมือ และการจัดการงานที่เพิ่มขึ้น
สิ่งสำคัญคือทีมนักพัฒนาและทีมปฏิบัติการต้องอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอเพื่อจัดการกับผลกระทบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการบริหารโครงการแบบคล่องตัวชี้แจงว่าการยอมรับการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะยึดติดกับแผนเป็นสิ่งสำคัญ การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยฟีเจอร์ทีละส่วนต้องอาศัยการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมอย่างมาก การสื่อสารเป็นทักษะหลักของผู้จัดการโครงการ องค์กรควรใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการ DevOps จำเป็นต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงบางประการเพื่อการเติบโตในสายอาชีพของตน เช่น การเริ่มทำงานในโครงการขนาดเล็ก การใช้แนวทาง MVP การใช้เครื่องมือวางแผนแบบ Agile ที่เหมาะสม การขจัดความซ้ำซ้อน การลดการส่งต่อโครงการ การสร้างการมองเห็นโครงการแบบเรียลไทม์ การลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินของโครงการ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างร่วมมือกัน
เครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถสนับสนุนกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณได้ เช่นClickUp จะช่วยประหยัดเวลาของคุณโดยให้คุณติดตามงานและเป้าหมาย กำหนดจุดสำคัญ ทำงานร่วมกันในเอกสาร อัตโนมัติงานที่ซ้ำซ้อน ปรับแต่งงาน สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง และเพิ่มรายการตรวจสอบ
5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ DevOps
คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยผู้จัดการโครงการที่มีพื้นฐานแบบดั้งเดิมในการนำวิธีการ DevOps มาใช้
1. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
การสื่อสารที่ดีขึ้นและการกำจัดความแยกตัวระหว่างทีมพัฒนา ทีมปฏิบัติการ และทีมประกันคุณภาพเป็นเป้าหมายหลักของ DevOps การพัฒนาซอฟต์แวร์และการส่งมอบให้กับลูกค้าสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นด้วยวิธีการนี้
ทัศนคติและกรอบความคิดของทีมวิศวกรรมทั้งหมดต้องเปลี่ยนแปลง และต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกันหรือชุดเป้าหมายเพื่อบรรลุระดับความร่วมมือนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันด้วย DevOps:
- ให้ผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
- นำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้
- จัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมให้กับทีม
- ให้ความรู้และฝึกอบรมทีมงาน
- เสริมพลังให้ทีมด้วยความรู้สึกของการมีอิสระและความเป็นเจ้าของ
- สร้างรูปแบบของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้
- ปลูกฝังความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกัน
- ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใส
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกัน
- แบ่งปันเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2. ยอมรับมุมมองของ MVP
การวนซ้ำที่ง่ายที่สุดของแอปที่ยังคงตอบสนองวัตถุประสงค์พื้นฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ของโครงการเรียกว่า ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) มันถูกใช้เพื่อทดสอบโมเดลธุรกิจและถือเป็นแผนการเปิดตัวสตาร์ทอัพที่ดีที่สุด มันไม่ใช่ต้นแบบเทคโนโลยี แต่จะช่วยให้คุณยืนยันการขายธุรกิจของคุณได้
วัตถุประสงค์หลักของ MVP คือการทดสอบแนวคิดธุรกิจของคุณด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด เพื่อค้นหาการปรับปรุงเพิ่มเติมในการพัฒนาคุณค่า และเพื่อรับคำตอบจากกลุ่มเป้าหมาย หากคุณสร้างฟังก์ชันการทำงานได้เพียงพอ ลูกค้าจะเริ่มชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างรวดเร็วหลังจากเปิดตัว
DevOps ยอมรับ MVP เป็นกรอบความคิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีสิ่งที่สามารถส่งมอบได้หลังจากแต่ละสปรินต์โดยไม่ทำให้การส่งมอบล่าช้าเนื่องจากขอบเขตงานที่กว้างขวาง ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากเทคนิคการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่เน้นผลลัพธ์แบบองค์รวมในท้ายที่สุด
DevOps ถูกมองว่าเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องมากกว่ากระบวนการเชิงเส้นที่มีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้นด้วยแนวทาง MVP และส่งผลให้ทีมพัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางได้เร็วขึ้นในวงจรการพัฒนา อันเป็นผลมาจากข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้
แนวคิดหลักของ MVP คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อดึงดูดลูกค้าและสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ประโยชน์หลักของแนวทางนี้คือคุณเข้าใจความสนใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์และส่งมอบผลลัพธ์ที่ต้องการ
MVP สามารถทำการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ได้ตามความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งให้ประโยชน์เพิ่มเติมแก่ธุรกิจในการรักษาผู้ใช้ที่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แรก DevOps และ MVP เป็นคู่ที่ลงตัวเพราะทีมต่าง ๆ สามารถวางแผนงานประจำวันได้อย่างเหมาะสม ติดตั้งเครื่องมืออัตโนมัติ เริ่มกระบวนการ IT อัตโนมัติ และสื่อสารกับทีมอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
ในกรณีที่ไม่มีสิ่งนี้ ทีม DevOps อาจใช้เทคนิคแบบน้ำตกในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายเพียงเพื่อพบว่าพวกเขาไม่ได้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนี้กระบวนการจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
3. นำการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) มาใช้
การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Integration หรือ CI) ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ DevOps ผสานรวมการอัปเดตโค้ดจากผู้มีส่วนร่วมหลายคนเข้าสู่ที่เก็บข้อมูลหลัก CI ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถผสานรวมการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้บ่อยครั้งและใช้เครื่องมืออัตโนมัติในการตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด การควบคุมเวอร์ชันสำหรับซอร์สโค้ดถูกใช้เพื่อดำเนินการ CI แนวคิดเบื้องหลัง CI คือการค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาคุณภาพอื่นๆ ในโค้ดขนาดเล็กจะง่ายกว่าในฐานโค้ดขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่ยาวนาน
เมื่อการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) สิ้นสุดลง การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) จะเข้ามาแทนที่ วิธีการที่โค้ดจาก CI ถูกนำไปใช้คือ CD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ DevOps การปรับใช้ซอฟต์แวร์กลายเป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายและมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่ง CD สามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
แนวทางนี้สามารถนำไปใช้ได้แม้กระทั่งโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนที่สุดในรูปแบบของกระบวนการที่สามารถทำนายได้และตามความต้องการ
4. ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ DevOps ที่ดีที่สุด
กลยุทธ์ DevOps ที่มีประสิทธิภาพหมุนรอบการอัตโนมัติ นักพัฒนาและวิศวกรปฏิบัติการที่ทำงานในองค์กร DevOps จะพบว่ามันสะดวกมากขึ้นเมื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์และการทดสอบแบบ Agileถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ DevOps เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการผสานรวม ทำงานได้ด้วยตัวเอง สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มหลักได้ ขยายผ่านปลั๊กอิน และกระจายไปยังเครื่องต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเร่งการสร้าง การปรับใช้ และการทดสอบ
ในการทำเช่นนี้ คุณจะต้องเข้าถึงเครื่องมือ DevOps ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณ แจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น หรือให้ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ เครื่องมือ DevOps ทำงานร่วมกับ AWS และ GCP ได้อย่างง่ายดายและช่วยให้การย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์เป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังรองรับการเพิ่มฟีเจอร์ แก้ไขข้อบกพร่อง อัปเดตอัตโนมัติ ปิดการพึ่งพา และจัดการการพึ่งพาแบบต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile และ DevOps คือClickUp ซึ่งรวมการทำงานทั้งหมดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวและติดตามการปล่อยและการทำงานร่วมกันในสปรินต์ ผู้จัดการ นักพัฒนา พันธมิตรภายนอก ฝ่ายความปลอดภัย และฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ ClickUp เพื่อปรับแต่ง Workspace ของตนเองได้
ทีมสามารถใช้ ClickUp เป็น เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์เพื่อดูโครงการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนหน้าหรือเพื่อเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแม่แบบการจัดการโครงการแบบอไจล์เพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานแบบอไจล์ได้ภายในไม่กี่นาที
5. ติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ DevOpsแนะนำให้ติดตามประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีรายงานการวิเคราะห์ในตัวเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลและความสามารถในการติดตามประสิทธิภาพ ด้วยแอปนี้ คุณควรสร้างแดชบอร์ดของทีมเพื่อช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องติดตามงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และความคืบหน้าโดยรวม
การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เหมาะสม เช่น ระยะเวลาการดำเนินการ (Lead Time), ระยะเวลาเฉลี่ยในการตรวจพบปัญหา (Mean Time to Detect), และความรุนแรงของปัญหา (Issue Severity) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแนวทาง DevOps การติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
เป้าหมายและมาตรฐานขององค์กรของคุณจะเป็นตัวกำหนดตัวชี้วัด DevOps ที่คุณจำเป็นต้องติดตาม ทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาทุกทีมสามารถได้รับประโยชน์จากตัวชี้วัดบางประการที่เกี่ยวข้องกับผลกำไร เช่น ต้นทุนต่อหน่วย
เนื่องจากมันช่วยให้คุณสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้น การติดตามต้นทุนต่อหน่วยเป็นตัวชี้วัดของ DevOps จึงเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยม นี่เป็นเพราะคุณมีความเข้าใจในต้นทุนของคุณตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้คุณสามารถวางแผนการดำเนินการของคุณและตัดสินใจอย่างมีการวางแผนล่วงหน้า
รับไอเดียและวิธีเพิ่มเติมในการปรับปรุงกระบวนการ DevOps ของคุณด้วยเทมเพลตคำสั่ง AI ของเรา
การนำ DevOps มาใช้ในโครงการ: ความท้าทายและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ตอนนี้เรามาสำรวจอุปสรรคทั่วไปบางประการในการนำ DevOps มาใช้และแนวทางต่างๆ ในการเอาชนะความท้าทายเหล่านี้กัน
ความท้าทายที่ 1: การเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างพื้นฐานเดิมไปสู่ไมโครเซอร์วิส
แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เก่าแก่จะให้บริการแก่องค์กรมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่มันอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ อาจมีปัญหาด้านความเสถียรภาพ รวมถึงการขาดแคลนเงินทุน ความกังวลหลักคือหากองค์กรยังคงใช้โครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัยต่อไป อาจทำให้ตามไม่ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบโค้ดและไมโครเซอร์วิส ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในอนาคต
มันช่วยในการตลาดอย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคต้องการการปรับตัว เราสามารถเห็นได้ว่าผู้อื่นจะแซงหน้าองค์กรได้อย่างรวดเร็วหากองค์กรไม่สร้างสรรค์ต่อไป
อาจเป็นไปได้ที่จะเร่งการนวัตกรรมและการพัฒนาโดยการแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันที่ล้าสมัยด้วยสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสที่ทันสมัยกว่า อย่างไรก็ตาม การนำมาใช้ของไมโครเซอร์วิสมีปัญหาบางประการ และปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดการ
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
องค์กรควรมีการจัดการการกำหนดค่า ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบอัตโนมัติ และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง บนโครงสร้างพื้นฐานเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส สิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความต้องการในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งไมโครเซอร์วิสมอบให้
ความท้าทายที่ 2: การทำให้กลยุทธ์การทดสอบอัตโนมัติเป็นจริง
องค์กรของคุณทราบดีว่าบทบาทที่สำคัญของระบบทดสอบอัตโนมัติใน CI/CD (Continuous integration /Continuous deployment) และเทคนิค DevOps อื่น ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง แล้วอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้าของระบบทดสอบอัตโนมัติ? นอกเหนือจากการนำเสนอวิธีการทดสอบและการยกตัวอย่างการใช้งานแล้ว การช่วยเหลือทีมต่าง ๆ ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน วิธีการสามประการและเทคนิค BDD ได้ถูกนำมาใช้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สำคัญเช่น:
- เราจัดการข้อมูลสำหรับการทดสอบของเราอย่างไรบ้าง?
- เราสามารถใช้ไลบรารีที่ใช้ร่วมกันและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เป็นโอเพนซอร์สได้หรือไม่?
- การทดสอบแบบครบวงจรสำหรับฐานโค้ดของเราควรมีโครงสร้างอย่างไร?
- วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทดสอบควันของเราคืออะไร?
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการนำระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบไปใช้ทั่วทั้งองค์กร ลดวงจรการให้ข้อมูลย้อนกลับ และเร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยคุณในการเรียนรู้วิธีการดำเนินกลยุทธ์การทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
ความท้าทายที่ 3: การนำเครื่องมือใหม่มาใช้
เครื่องมือใหม่ล่าสุดในชุดเครื่องมือของ DevOps ดูเหมือนจะสามารถจัดการกับปัญหาใด ๆ ได้ทั้งหมด แม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณก็ยังคงต้องสอนทีมของคุณถึงวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือการจัดการ'การปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยและการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน' เป็นปัจจัยสำคัญอีกสองประการ ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้องค์กรเสียสมาธิจากภารกิจที่สำคัญ
องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดสองประการของ DevOps คือโครงสร้างองค์กรและทีมงาน ผลผลิตของทีมงานจะเพิ่มขึ้นหากองค์กรมีโครงสร้างที่เหมาะสม บริษัทควรมุ่งเน้นที่จุดแข็งของตนเองมากกว่าการพึ่งพาทรัพยากรภายนอก
สมาชิกในทีมคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเมื่อเปลี่ยนไปใช้ DevOps
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติเพื่อช่วยวางแผน, จัดการ, และติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ. ใช้เทมเพลตเพื่อช่วยคุณเริ่มต้น/ให้ทีมของคุณมีแนวทางที่มีโครงสร้าง.
ความท้าทายที่ 4: ความไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกในทีมส่วนใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอาจรู้สึกไม่สบายใจกับการเปลี่ยนไปใช้ DevOps การบอกใครบางคนว่าพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้ผู้ให้คำแนะนำถูกมองในแง่ลบ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ DevOps จะราบรื่นและเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะไม่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
ทุกคนจะมีโอกาสที่จะค่อยๆ ได้รับความรู้และเข้าใจวัฒนธรรม DevOps และค้นพบวิธีการมากมายที่พวกเขาสามารถนำเสนอให้กับขั้นตอนการพัฒนาระบบได้
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ค้นหาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กหรือส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่มีอยู่และทำซ้ำโดยใช้เทคนิค DevOps เป็นการทดลอง องค์กรอื่นๆ จะต้องการนำแนวปฏิบัติการทำงานใหม่ไปใช้หากทีมเห็นข้อดีของ DevOps ธุรกิจจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่ DevOps และความสามารถในการดำเนินการต่อไปในภาคสนามในปัจจุบัน
ความท้าทายที่ 5: แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจ
ในขณะที่ทีมปฏิบัติการมุ่งเน้นการให้ความพร้อมใช้งาน การกำกับดูแล ความปลอดภัย และความเสถียร ทีมพัฒนาตั้งเป้าที่จะลดระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด แม้ว่าจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในตอนแรก แต่อุปสรรคนี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวปฏิบัติของ DevOps
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
แทนที่จะมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์องค์กรที่พบได้บ่อยที่สุดคือให้แต่ละหน่วยมุ่งเน้นไปที่ข้อได้เปรียบเฉพาะของตน
หากทุกทีมทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน จะไม่มีการสิ้นสุดของการโต้เถียงเกี่ยวกับลำดับความสำคัญและทรัพยากร
ประสบความสำเร็จในการนำการจัดการโครงการ DevOps ไปใช้ ด้วยเครื่องมือและแนวทางที่เหมาะสม
คุณสามารถปรับปรุงการร่วมมือของสมาชิกทีมและเป้าหมายการปรับปรุงโดยรวมได้โดยการผสานการปฏิบัติของ DevOps กับแนวคิดการจัดการโครงการ
เครื่องมือการจัดการโครงการ DevOps ช่วยทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และส่งเสริมการมองเห็นระหว่างผู้จัดการโครงการโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบเขตของงานถูกกำหนดไว้อย่างถูกต้อง และมีการติดตามการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และผลิตแอปพลิเคชันที่พร้อมสำหรับการPLOYMENT
ทีมต้องสื่อสารเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน องค์กรใดที่ต้องการยกระดับธุรกิจของตนไปสู่ระดับต่อไปสามารถได้รับการสนับสนุนอย่างมืออาชีพจากบริษัทการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์จากโซลูชันการจัดการโครงการ DevOps ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
ผู้เขียนรับเชิญ:
มธุ เกสวาน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งW2S Solutions บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เขาให้พลังแก่ธุรกิจและรัฐบาลในการเดินทางสู่ดิจิทัล ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมไอที เขาใช้เทคโนโลยีเพื่อมอบโซลูชันที่ยั่งยืน