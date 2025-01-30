บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

Leila Cruz
Leila CruzContent Partnership Specialist
30 มกราคม 2568

การรักษาลูกค้าให้มีความสุขนั้นพูดง่ายกว่าทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

ท้ายที่สุดแล้ว การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย! ?

โชคดีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในการระบุ ติดตาม และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าของคุณจะรู้สึกพึงพอใจ แทนที่จะ ติดอยู่ใน ทางตัน

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาคืออะไร และจะเน้นย้ำถึงเครื่องมือติดตามปัญหาที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน

ไปกันเถอะ

ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาคืออะไร?

ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกตั๋วของลูกค้าหรือปัญหาได้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างสำเร็จ. แม้กระทั่งทีมภายในของคุณก็สามารถรายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือปัญหาได้โดยใช้ระบบติดตามปัญหาไอที.

แต่ตั๋วคืออะไรกันแน่?

เมื่อลูกค้าแจ้งปัญหาผ่านช่องทางสนับสนุนของคุณ (อีเมล, แชทสด, เป็นต้น)ระบบจัดการตั๋วจะสร้าง "ตั๋ว" ขึ้น. ตามกระบวนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าของคุณ ตัวแทนสามารถเลือกตั๋วได้ด้วยตัวเองหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตั๋วเฉพาะ.

นี่คือการเริ่มต้นของการนั่งรถไฟเหาะในการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจ ?

ซอฟต์แวร์ติดตามตั๋วโดยพื้นฐานแล้วจะบันทึกคำขอของลูกค้าและการโต้ตอบกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าในภายหลัง ส่งผลให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเดิมซ้ำหลายครั้ง (และไม่ต้องเสียอารมณ์ระหว่างการสนทนา!)

นี่คือประโยชน์หลายประการของการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหา:

  • ตรวจพบปัญหาได้ทันเวลาด้วยการจัดการข้อบกพร่องที่รวดเร็ว
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
  • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า

โดยพื้นฐานแล้ว ซอฟต์แวร์ติดตามไอทีสามารถช่วยขจัดความกังวลใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีออกไปได้

ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหา 15 อันดับแรก

นี่คือซอฟต์แวร์ติดตามปัญหา 15 อันดับแรกในตลาด:

1.คลิกอัพ

เทมเพลตรายการติดตามปัญหาของ ClickUp
รายการติดตามปัญหาของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามปัญหาที่เปิดอยู่ ใครกำลังทำงานอยู่ และสถานะของงานทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในคราวเดียว

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามปัญหาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้านี้ ทีมของคุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาลูกค้า.

เปลี่ยนเสียงถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความเครียดของคุณให้กลายเป็นรอยยิ้มแห่งชัยชนะที่กว้างใหญ่! ?

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถช่วยคุณในการจัดการปัญหา:

  • แดชบอร์ด Agile-Scrum: รับมุมมองระดับสูงของกระบวนการทำงานสนับสนุนลูกค้าของคุณและติดตามความคืบหน้าในการติดตามข้อบกพร่องของทีมคุณ
  • ClickUp Sprints: กระโดดข้ามทุกข้อผิดพลาดด้วยการวางแผนสปรินท์แบบคล่องตัว
  • มอบหมายงาน: บอกลาข้อบกพร่องด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหนึ่งคนหรือหลายคน
  • ClickUp Docs: เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายเป็นเพื่อนสนิท! ทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแก้ไข, แชร์, และติดตามปัญหาบนเอกสารเดียวกัน
  • การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp-GitHub: รับการแจ้งเตือนจาก ClickUp เมื่อมีกิจกรรมใหม่ใน GitHubถูกเพิ่มไปยังงาน
  • แผนที่เส้นทาง: วางแผนรายละเอียดของกระบวนการทำงานของคุณและแบ่งปันกับทีมติดตามปัญหาของคุณ
  • สถานะงานที่กำหนดเอง: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองโดยให้โครงการติดตามปัญหาของคุณมีสถานะเฉพาะ เช่น 'ระบุแล้ว' 'แก้ไขแล้ว' หรือ 'ไม่มีความคืบหน้าและติดขัด' ?
  • แผนภูมิแกนต์ ClickUp: จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการการแก้ไขทันที (ไม่ต้องตื่นตระหนกอีกต่อไป!)
  • มุมมองแบบฟอร์ม: สร้างแบบฟอร์มที่สวยงามเพื่อรวบรวมปัญหาของลูกค้าทุกประเภท
  • อีเมล ClickApp: ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในงานใน ClickUp
  • การเน้นไวยากรณ์: ตีความภาษาต่างๆ มากมายด้วยการจัดรูปแบบบล็อกโค้ด พร้อมการระบายสีอัตโนมัติเพื่อความชัดเจน (และเพิ่มความสนุกด้วย ?
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาโดยคลิกอัพ
ติดตามและตรวจสอบข้อบกพร่องและปัญหาของเว็บไซต์ของคุณ และมอบหมายให้ทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย

ข้อดีของ ClickUp

  • วางแผนแนวคิดฟีเจอร์และแนวคิดแอปใหม่ด้วยแผนผังความคิด
  • ให้ทีมการตลาดและทีมสนับสนุนลูกค้าทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขแบบร่วมมือ
  • แก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่คล้ายกันจำนวนมากได้ในทันทีด้วยแถบเครื่องมือมัลติทาสก์
  • มุมมองปริมาณงานช่วยให้มั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่มี ปัญหา เกี่ยวกับปริมาณงานของพวกเขา
  • อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเพื่อติดตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
  • สร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณไม่มองข้ามปัญหาใด ๆ ที่กำลัง รบกวน ลูกค้าของคุณ
  • ตั้งแต่การระบุผู้กระทำผิดไปจนถึงการประเมินสถานที่เกิดเหตุ ติดตามปัญหาของลูกค้าทั้งหมดด้วย Portfolios
  • บดขยี้ปัญหาตามลำดับที่ถูกต้องด้วย Task Dependencies
  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟสำหรับSentry,GitLab และBitbucket
  • เปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมให้ต่อต้านบั๊ก ไม่ใช่ต่อต้านกันเอง! กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจนด้วยลำดับความสำคัญ

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
  • แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
  • แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2.GitLab

หน้าแรก GitLab

GitLab เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาที่ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการทำงานของทุกปัญหาผ่านบอร์ดปัญหาเฉพาะของแต่ละปัญหา

อย่างไรก็ตาม เมื่อแอปติดตามปัญหาปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ออกมา จะมีเพียงผู้ทดสอบและนักพัฒนาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านั้นได้ จนกว่าจะมีการเปิดใช้งานสำหรับทุกคน

คุณสมบัติเด่นของ GitLab

  • รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์, คำขอการสนับสนุน, และรายงานข้อบกพร่อง
  • รวมคุณสมบัติแบบอไจล์ในตัว เช่น จุดสำคัญ แผนงาน และป้ายกำกับ
  • ตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาแต่ละรายการด้วยการวิเคราะห์ปัญหา

ราคาของ GitLab

GitLab มีแผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GitLab

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (580+ รีวิว)

3.Zendesk

หน้าแรก ZenDesk

Zendesk เป็นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่รวบรวมตั๋วของลูกค้าองค์กรของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดการ ประเมิน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า

โดยสรุป ด้วยซอฟต์แวร์จัดการปัญหาตัวนี้ คุณสามารถทำหลายงานพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะทำหลายงานพร้อมกันจนเกิดความผิดพลาด! ?

คุณสมบัติหลักของ Zendesk

  • ใช้ประเภทของปัญหาและบัตรแจ้งเหตุการณ์รวมถึงฟิลด์สำคัญของบัตรเพื่อติดตามปัญหา
  • ตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติ
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์และรายงานการบริการลูกค้า
  • Zendesk สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ หลายร้อยตัว เช่น ClickUp และJira

ราคาของ Zendesk

Zendesk มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,650+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)

โบนัส:แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์

4.เซนทรี.ไอโอ

หน้าแรกของ Sentry io

Sentry.ioเป็นเครื่องมือรายงานข้อบกพร่องที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ระบุ จำลอง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ข้อเสียคือ แอปนี้ไม่อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลประวัติของปัญหา

ปัญหาคืออะไร?

หากข้อผิดพลาดหรือบั๊กเดิมเกิดขึ้นอีก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงฐานความรู้ที่มีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องได้

คุณสมบัติเด่นของ Sentry. io

  • ความคิดเห็นจากผู้ใช้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
  • ติดตามประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพ
  • วัดสุขภาพของการปล่อยฟีเจอร์ตามช่วงเวลา

Sentry. io ราคา

Sentry. io มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

Sentry. io คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (45+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

5. แอร์เบรก

หน้าแรก Airbrake

Airbrake คือ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ แห่งซอฟต์แวร์การจัดการปัญหา

ทำไม?

มันแชร์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปัญหาให้กับทีมและแสดงเส้นทางเหตุการณ์ที่นำไปสู่ปัญหาเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ ?️‍♂️

อย่างไรก็ตาม แอปนี้ยังขาดคุณสมบัติแบบ Agile ที่มาพร้อมกับระบบ เช่น สปรินต์และการจัดการงาน

มาดูกันว่าควรหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนดีไหม...

คุณสมบัติเด่นของ Airbrake

  • ระบุข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายคนเพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า
  • ให้ข้อมูลบริบทที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด
  • ฟังก์ชันการค้นหาและกรองที่แข็งแกร่งเพื่อการจัดการปัญหาที่ราบรื่น

ราคาของ Airbrake

Airbrake มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Airbrake

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 25+ รายการ)

6.Bugsnag

หน้าแรกของ Bugsnag

Bugsnag เป็นเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่รองรับการจัดการข้อบกพร่องได้อย่างราบรื่น

มันตรวจสอบเสถียรภาพของแอปพลิเคชันและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการสร้างฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัวและติดตามข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสถียรของแอปทั้งหมดของคุณในแผนฟรี

ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องนี้เกิดปัญหาขัดข้องหรือไม่?

มาค้นหาคำตอบกัน...

คุณสมบัติเด่นของ Bugsnag

  • ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดข้อผิดพลาดและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
  • การวินิจฉัยที่ครอบคลุมและละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณจำลองข้อผิดพลาดทุกประการ
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่แม่นยำเพื่อมุ่งเน้นไปที่บั๊กที่มีความสำคัญสูง

ราคาของ Bugsnag

Bugsnag มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $65 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bugsnag

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)

7.nTask

หน้าแรก nTask

nTask เป็นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามระดับความรุนแรง

คุณสามารถมอบหมายปัญหาให้กับสมาชิกเฉพาะและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าสมาชิกในทีมกำลังทำงานกับปัญหาที่มีความสำคัญสูงจริง ๆ โดยไม่ต้องคอยเตือนหรือบ่น!

คุณสมบัติหลักของ nTask

  • สถานะของปัญหาให้ความชัดเจนว่าปัญหาอยู่ในสถานะเปิดหรือได้รับการแก้ไขแล้ว
  • กำหนดรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละปัญหาเพื่อการติดตามที่ง่าย
  • เรียกดูหลายฉบับด้วยตัวกรองการค้นหาขั้นสูง

การกำหนดราคา nTask

nTask มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า nTask

  • G2: 4. 5/5 (13+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (15+ รีวิว)

8. มาร์คเกอร์. io

หน้าแรกของผู้ทำเครื่องหมาย

จากการรวบรวมความคิดเห็นของทีมไปจนถึงการจำลองข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ Marker. io สามารถเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์และข้อเสนอแนะจากลูกค้า

น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถสร้างแผนภาพแบบอิสระเพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์แนวคิดด้วยซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องนี้ได้

อย่างไรก็ตามคุณสามารถผสานการทำงานของ Marker.io และ ClickUpได้เพื่อการร่วมมือและการซิงค์ที่ง่ายดาย

Marker. io คุณสมบัติเด่น

  • รายงานปัญหาบนเว็บไซต์ของคุณผ่านวิดเจ็ตข้อเสนอแนะของพวกเขา
  • พอร์ทัลสำหรับแขกช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นภาพรวมของปัญหาที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้
  • แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใด ๆ ด้วยคุณสมบัติการซิงค์สถานะอัตโนมัติ

Marker. io ราคา

Marker. io มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 สำหรับ 5 ผู้ใช้/เดือน

Marker. io คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

ต้องการทำให้กระบวนการรายงาน บั๊ก ของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?

นี่คือคู่มือเกี่ยวกับ วิธีสร้างรายงานข้อบกพร่องที่สมบูรณ์แบบใน ClickUpโดยใช้ Marker. io

9. ฮับสปอต

หน้าแรก HubSpot

ด้วย HubSpot คุณจะได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตั๋วของลูกค้า รวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ประวัติของปัญหา ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ข้อเสียคือ แผนฟรีไม่มีบริการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า

ดูเหมือนว่าคุณจะต้องเสียเงินหรือเสียลูกค้า! ?

คุณสมบัติหลักของ HubSpot

  • นำเสนอตัวชี้วัดการสนับสนุนที่สำคัญ เช่น เวลาการตอบกลับของตัวแทน ปริมาณตั๋ว และอื่น ๆ
  • ซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือแบบรวมศูนย์เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ บริหารจัดการ และติดตามปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญของคำขอเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญให้เร็วขึ้น

ราคาของ HubSpot

HubSpot มีเครื่องมือฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $45 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สองคน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HubSpot

  • G2: 4. 4/5 (6,770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)

10. โซโฮ

หน้าแรก Zoho

Zoho BugTracker เป็นระบบติดตามข้อบกพร่องที่แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อมีปัญหาใหม่ถูกส่งเข้ามาและเมื่อมีการอัปเดต

ระบบติดตามบั๊กนี้ช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้เองเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งทีมและลูกค้าของคุณ

คุณอาจจะพูดได้ว่าคุณยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว!

คุณสมบัติเด่นของ Zoho

  • ผู้จัดการสามารถปรับแต่งสถานะปัญหาและกระบวนการทำงานของตนเองได้
  • เพิ่มป้ายกำกับให้กับบั๊กและแก้ไขปัญหาที่รุนแรงได้ในครั้งเดียว
  • สร้างภาพและติดตามปัญหาของคุณบนกระดานคัมบัง

ราคาของ Zoho

Zoho มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 3 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (145+ รีวิว)

11. HappyFox

หน้าแรกของ Happy Fox

HappyFox จัดระเบียบตั๋วตามหมวดหมู่ ความเร่งด่วน และความคืบหน้า คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่ามีจุดใดที่สามารถปรับปรุงได้บ้าง ?

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องนี้ไม่ได้ทำให้ปริมาณงานของทีมคุณจัดการได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่สามารถสร้างและใช้แบ็กล็อกของสปรินต์ได้

ดูเหมือนว่า HappyFox จะไม่ "สนับสนุน" ความสุขของทีมบริการของคุณ!

คุณสมบัติเด่นของ HappyFox

  • สร้างแม่แบบการตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อกังวลของลูกค้า
  • ใช้แชทบอทเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดแท็กและการปิดตั๋ว

ราคาของ HappyFox

ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก HappyFox

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HappyFox

  • G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

12.Wrike

หน้าแรก Wrike

Wrikeช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบตั๋วปัญหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตศูนย์ช่วยเหลือ

น่าเสียดายที่คุณจะไม่ได้รับฟีเจอร์การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองในแผนฟรี

เราเข้าใจนะ, ใช่ไหม?

คุณสมบัติหลักของ Wrike

  • ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น GitHub เพื่อช่วยให้ทีมแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของปัญหา
  • ติดป้ายกำกับตั๋วที่เข้ามาเป็น IT, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น

ราคาของ Wrike

Wrike มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (1,560+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (1,660+ รีวิว)

Wrike ขาดฟีเจอร์สำคัญอยู่หรือไม่? ลองดูทางเลือกยอดนิยมเหล่านี้สำหรับWrike!

13.Atlassian Jira

หน้าแรก Atlassian Jira

Jira เป็นระบบติดตามปัญหาที่ช่วยให้สมาชิกในทีมค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ในระหว่างที่ทดสอบผลิตภัณฑ์

การจัดการโครงการ Jiraยังสามารถให้คุณควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าของคุณจะไม่เข้าควบคุมแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อบกพร่องของคุณทั้งหมด!

อย่างไรก็ตาม Jira นั้นใช้งานยากมาก และตอนนี้พวกเขากำลัง บังคับ ให้คุณย้ายไปใช้ระบบคลาวด์ของพวกเขา เนื่องจากพวกเขากำลังจะยกเลิกการให้บริการเซิร์ฟเวอร์!

คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Jira

  • สื่อสารแผนงานและวางแผนขั้นตอนการทำงานในการติดตามปัญหาของคุณด้วยแผนที่เส้นทาง
  • แจ้งสมาชิกในทีมเมื่อสถานะของปัญหาเปลี่ยนจากค้างอยู่เป็นเสร็จแล้ว
  • จัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องโดยการลากและวางในคอลัมน์ที่ต้องทำของทีมคุณด้วยเครื่องมือจัดการข้อบกพร่องนี้

ราคาของ Atlassian Jira

Jira มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Atlassian Jira

  • G2: 4. 2/5 (3,860+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

ยังไม่มั่นใจใน Jira? ลองดูทางเลือกยอดนิยมเหล่านี้สำหรับ Jira!

14. Redmine

หน้าแรก Redmine

Redmine เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและติดตามปัญหาแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณดูปัญหาต่างๆ บนไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน

อย่างไรก็ตาม มุมมอง Gantt และปฏิทินของแอปไม่มีฟังก์ชันการลากและวาง

Redmine ยังสามารถปกป้องคุณจากปัญหาที่เหมือนกับกับระเบิดดิจิทัลได้อยู่หรือไม่? ?

มาค้นหาคำตอบกัน...

คุณสมบัติหลักของ Redmine

  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ เพื่อสร้างปัญหาที่ละเอียด
  • ช่วยให้คุณสามารถระบุและทำเครื่องหมายปัญหาที่ซ้ำกัน
  • วิกิในตัวสำหรับเอกสารและการแก้ไขร่วมกัน

ราคาของ Redmine

Redmine มีแผนให้บริการฟรี แต่ปลั๊กอินบางตัวต้องชำระเงิน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Redmine

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)

ยังไม่มั่นใจใน Redmine? ลองดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Redmine เหล่านี้!

15. FreshDesk

หน้าแรก FreshDesk

FreshDesk เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ผ่านอีเมล แชท โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย

แต่ ระบบติดตามปัญหา นี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณรักษาความสดใหม่ได้หรือไม่?

มาดูกัน...

คุณสมบัติเด่นของ FreshDesk

  • คุณสมบัติการตรวจจับการชนกันทำให้แน่ใจว่าตัวแทนหลายตัวไม่ทำงานบนปัญหาเดียวกัน
  • ระบบติดตามตั๋วที่เชื่อมโยงตั๋วที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่แพร่หลายได้
  • แดชบอร์ดการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณตรวจสอบความคืบหน้าของทีม

ราคาของ FreshDesk

FreshDesk มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า FreshDesk

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

โบนัส:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2024

ปัญหาการติดตามปัญหา? ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป!

ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น และคุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้

และในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงที่นี่สามารถช่วยคุณในด้านใดด้านหนึ่งได้ ClickUp ก็ดูแล ทุกอย่าง!

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดกลุ่มข้อบกพร่องที่คล้ายกันเข้าด้วยกันโดยการเพิ่มแท็กนอกจากนี้ คุณยังสามารถเร่งกระบวนการติดตามปัญหาของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับ คิวข้อบกพร่อง การจัดการโครงการแบบ Agile การจัดการผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจัดการปัญหาของคุณให้เป็นเรื่องง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ