ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ดีที่สุด 15 อันดับสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

การรักษาลูกค้าให้มีความสุขนั้นพูดง่ายกว่าทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีฐานลูกค้าจำนวนมาก
ท้ายที่สุดแล้ว การทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายเลย! ?
โชคดีที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเช่นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในการระบุ ติดตาม และแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าของคุณจะรู้สึกพึงพอใจ แทนที่จะ ติดอยู่ใน ทางตัน
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาคืออะไร และจะเน้นย้ำถึงเครื่องมือติดตามปัญหาที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกที่มีให้ใช้ในปัจจุบัน
ไปกันเถอะ
ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกตั๋วของลูกค้าหรือปัญหาได้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขอย่างสำเร็จ. แม้กระทั่งทีมภายในของคุณก็สามารถรายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์หรือปัญหาได้โดยใช้ระบบติดตามปัญหาไอที.
แต่ตั๋วคืออะไรกันแน่?
เมื่อลูกค้าแจ้งปัญหาผ่านช่องทางสนับสนุนของคุณ (อีเมล, แชทสด, เป็นต้น)ระบบจัดการตั๋วจะสร้าง "ตั๋ว" ขึ้น. ตามกระบวนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าของคุณ ตัวแทนสามารถเลือกตั๋วได้ด้วยตัวเองหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตั๋วเฉพาะ.
นี่คือการเริ่มต้นของการนั่งรถไฟเหาะในการรับมือกับลูกค้าที่ไม่พอใจ ?
ซอฟต์แวร์ติดตามตั๋วโดยพื้นฐานแล้วจะบันทึกคำขอของลูกค้าและการโต้ตอบกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าในภายหลัง ส่งผลให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเดิมซ้ำหลายครั้ง (และไม่ต้องเสียอารมณ์ระหว่างการสนทนา!)
นี่คือประโยชน์หลายประการของการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหา:
- ตรวจพบปัญหาได้ทันเวลาด้วยการจัดการข้อบกพร่องที่รวดเร็ว
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า
โดยพื้นฐานแล้ว ซอฟต์แวร์ติดตามไอทีสามารถช่วยขจัดความกังวลใด ๆ ที่ลูกค้าอาจมีออกไปได้
ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหา 15 อันดับแรก
นี่คือซอฟต์แวร์ติดตามปัญหา 15 อันดับแรกในตลาด:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามปัญหาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้านี้ ทีมของคุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาลูกค้า.
เปลี่ยนเสียงถอนหายใจที่เต็มไปด้วยความเครียดของคุณให้กลายเป็นรอยยิ้มแห่งชัยชนะที่กว้างใหญ่! ?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถช่วยคุณในการจัดการปัญหา:
- แดชบอร์ด Agile-Scrum: รับมุมมองระดับสูงของกระบวนการทำงานสนับสนุนลูกค้าของคุณและติดตามความคืบหน้าในการติดตามข้อบกพร่องของทีมคุณ
- ClickUp Sprints: กระโดดข้ามทุกข้อผิดพลาดด้วยการวางแผนสปรินท์แบบคล่องตัว
- มอบหมายงาน: บอกลาข้อบกพร่องด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมหนึ่งคนหรือหลายคน
- ClickUp Docs: เปลี่ยนคู่แข่งให้กลายเป็นเพื่อนสนิท! ทีมสนับสนุนลูกค้าและทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแก้ไข, แชร์, และติดตามปัญหาบนเอกสารเดียวกัน
- การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp-GitHub: รับการแจ้งเตือนจาก ClickUp เมื่อมีกิจกรรมใหม่ใน GitHubถูกเพิ่มไปยังงาน
- แผนที่เส้นทาง: วางแผนรายละเอียดของกระบวนการทำงานของคุณและแบ่งปันกับทีมติดตามปัญหาของคุณ
- สถานะงานที่กำหนดเอง: สร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองโดยให้โครงการติดตามปัญหาของคุณมีสถานะเฉพาะ เช่น 'ระบุแล้ว' 'แก้ไขแล้ว' หรือ 'ไม่มีความคืบหน้าและติดขัด' ?
- แผนภูมิแกนต์ ClickUp: จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการการแก้ไขทันที (ไม่ต้องตื่นตระหนกอีกต่อไป!)
- มุมมองแบบฟอร์ม: สร้างแบบฟอร์มที่สวยงามเพื่อรวบรวมปัญหาของลูกค้าทุกประเภท
- อีเมล ClickApp: ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายในงานใน ClickUp
- การเน้นไวยากรณ์: ตีความภาษาต่างๆ มากมายด้วยการจัดรูปแบบบล็อกโค้ด พร้อมการระบายสีอัตโนมัติเพื่อความชัดเจน (และเพิ่มความสนุกด้วย ?
ข้อดีของ ClickUp
- วางแผนแนวคิดฟีเจอร์และแนวคิดแอปใหม่ด้วยแผนผังความคิด
- ให้ทีมการตลาดและทีมสนับสนุนลูกค้าทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขแบบร่วมมือ
- แก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่คล้ายกันจำนวนมากได้ในทันทีด้วยแถบเครื่องมือมัลติทาสก์
- มุมมองปริมาณงานช่วยให้มั่นใจว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่มี ปัญหา เกี่ยวกับปริมาณงานของพวกเขา
- อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเพื่อติดตามปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
- สร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณไม่มองข้ามปัญหาใด ๆ ที่กำลัง รบกวน ลูกค้าของคุณ
- ตั้งแต่การระบุผู้กระทำผิดไปจนถึงการประเมินสถานที่เกิดเหตุ ติดตามปัญหาของลูกค้าทั้งหมดด้วย Portfolios
- บดขยี้ปัญหาตามลำดับที่ถูกต้องด้วย Task Dependencies
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟสำหรับSentry,GitLab และBitbucket
- เปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมให้ต่อต้านบั๊ก ไม่ใช่ต่อต้านกันเอง! กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจนด้วยลำดับความสำคัญ
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว)
- แผนไม่จำกัด (เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก ($7/สมาชิกต่อเดือน))
- แผนธุรกิจ (เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง ($12/สมาชิกต่อเดือน))
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2.GitLab
GitLab เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาที่ช่วยให้คุณตรวจสอบสถานะการทำงานของทุกปัญหาผ่านบอร์ดปัญหาเฉพาะของแต่ละปัญหา
อย่างไรก็ตาม เมื่อแอปติดตามปัญหาปล่อยฟีเจอร์ใหม่ ๆ ออกมา จะมีเพียงผู้ทดสอบและนักพัฒนาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงฟีเจอร์เหล่านั้นได้ จนกว่าจะมีการเปิดใช้งานสำหรับทุกคน
คุณสมบัติเด่นของ GitLab
- รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์, คำขอการสนับสนุน, และรายงานข้อบกพร่อง
- รวมคุณสมบัติแบบอไจล์ในตัว เช่น จุดสำคัญ แผนงาน และป้ายกำกับ
- ตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาแต่ละรายการด้วยการวิเคราะห์ปัญหา
ราคาของ GitLab
GitLab มีแผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า GitLab
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (580+ รีวิว)
3.Zendesk
Zendesk เป็นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่รวบรวมตั๋วของลูกค้าองค์กรของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณสามารถจัดการ ประเมิน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจของลูกค้า
โดยสรุป ด้วยซอฟต์แวร์จัดการปัญหาตัวนี้ คุณสามารถทำหลายงานพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย แทนที่จะทำหลายงานพร้อมกันจนเกิดความผิดพลาด! ?
คุณสมบัติหลักของ Zendesk
- ใช้ประเภทของปัญหาและบัตรแจ้งเหตุการณ์รวมถึงฟิลด์สำคัญของบัตรเพื่อติดตามปัญหา
- ตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยระบบตอบกลับอัตโนมัติ
- ให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์และรายงานการบริการลูกค้า
- Zendesk สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ หลายร้อยตัว เช่น ClickUp และJira
ราคาของ Zendesk
Zendesk มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,650+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
โบนัส:แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์
4.เซนทรี.ไอโอ
Sentry.ioเป็นเครื่องมือรายงานข้อบกพร่องที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญ ระบุ จำลอง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
ข้อเสียคือ แอปนี้ไม่อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลประวัติของปัญหา
ปัญหาคืออะไร?
หากข้อผิดพลาดหรือบั๊กเดิมเกิดขึ้นอีก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงฐานความรู้ที่มีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องได้
คุณสมบัติเด่นของ Sentry. io
- ความคิดเห็นจากผู้ใช้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- ติดตามประสิทธิภาพการใช้งานด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพ
- วัดสุขภาพของการปล่อยฟีเจอร์ตามช่วงเวลา
Sentry. io ราคา
Sentry. io มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Sentry. io คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
5. แอร์เบรก
Airbrake คือ เชอร์ล็อก โฮล์มส์ แห่งซอฟต์แวร์การจัดการปัญหา
ทำไม?
มันแชร์การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับปัญหาให้กับทีมและแสดงเส้นทางเหตุการณ์ที่นำไปสู่ปัญหาเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้ ?️♂️
อย่างไรก็ตาม แอปนี้ยังขาดคุณสมบัติแบบ Agile ที่มาพร้อมกับระบบ เช่น สปรินต์และการจัดการงาน
มาดูกันว่าควรหยุดเรื่องนี้ไว้ก่อนดีไหม...
คุณสมบัติเด่นของ Airbrake
- ระบุข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หลายคนเพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้า
- ให้ข้อมูลบริบทที่สมบูรณ์เกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด
- ฟังก์ชันการค้นหาและกรองที่แข็งแกร่งเพื่อการจัดการปัญหาที่ราบรื่น
ราคาของ Airbrake
Airbrake มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Airbrake
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิว 25+ รายการ)
6.Bugsnag
Bugsnag เป็นเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่รองรับการจัดการข้อบกพร่องได้อย่างราบรื่น
มันตรวจสอบเสถียรภาพของแอปพลิเคชันและช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการสร้างฟีเจอร์ใหม่หรือแก้ไขข้อบกพร่อง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่คล่องตัวและติดตามข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสถียรของแอปทั้งหมดของคุณในแผนฟรี
ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องนี้เกิดปัญหาขัดข้องหรือไม่?
มาค้นหาคำตอบกัน...
คุณสมบัติเด่นของ Bugsnag
- ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อลดข้อผิดพลาดและติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง
- การวินิจฉัยที่ครอบคลุมและละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณจำลองข้อผิดพลาดทุกประการ
- ฟังก์ชันการค้นหาที่แม่นยำเพื่อมุ่งเน้นไปที่บั๊กที่มีความสำคัญสูง
ราคาของ Bugsnag
Bugsnag มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $65 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bugsnag
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
7.nTask
nTask เป็นซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามระดับความรุนแรง
คุณสามารถมอบหมายปัญหาให้กับสมาชิกเฉพาะและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าสมาชิกในทีมกำลังทำงานกับปัญหาที่มีความสำคัญสูงจริง ๆ โดยไม่ต้องคอยเตือนหรือบ่น!
คุณสมบัติหลักของ nTask
- สถานะของปัญหาให้ความชัดเจนว่าปัญหาอยู่ในสถานะเปิดหรือได้รับการแก้ไขแล้ว
- กำหนดรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันให้กับแต่ละปัญหาเพื่อการติดตามที่ง่าย
- เรียกดูหลายฉบับด้วยตัวกรองการค้นหาขั้นสูง
การกำหนดราคา nTask
nTask มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า nTask
- G2: 4. 5/5 (13+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (15+ รีวิว)
8. มาร์คเกอร์. io
จากการรวบรวมความคิดเห็นของทีมไปจนถึงการจำลองข้อผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ Marker. io สามารถเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์และข้อเสนอแนะจากลูกค้า
น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถสร้างแผนภาพแบบอิสระเพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์แนวคิดด้วยซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องนี้ได้
อย่างไรก็ตามคุณสามารถผสานการทำงานของ Marker.io และ ClickUpได้เพื่อการร่วมมือและการซิงค์ที่ง่ายดาย
Marker. io คุณสมบัติเด่น
- รายงานปัญหาบนเว็บไซต์ของคุณผ่านวิดเจ็ตข้อเสนอแนะของพวกเขา
- พอร์ทัลสำหรับแขกช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นภาพรวมของปัญหาที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้
- แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาใด ๆ ด้วยคุณสมบัติการซิงค์สถานะอัตโนมัติ
Marker. io ราคา
Marker. io มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 สำหรับ 5 ผู้ใช้/เดือน
Marker. io คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
ต้องการทำให้กระบวนการรายงาน บั๊ก ของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?
นี่คือคู่มือเกี่ยวกับ วิธีสร้างรายงานข้อบกพร่องที่สมบูรณ์แบบใน ClickUpโดยใช้ Marker. io
9. ฮับสปอต
ด้วย HubSpot คุณจะได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตั๋วของลูกค้า รวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ประวัติของปัญหา ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อเสียคือ แผนฟรีไม่มีบริการสำรวจประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า
ดูเหมือนว่าคุณจะต้องเสียเงินหรือเสียลูกค้า! ?
คุณสมบัติหลักของ HubSpot
- นำเสนอตัวชี้วัดการสนับสนุนที่สำคัญ เช่น เวลาการตอบกลับของตัวแทน ปริมาณตั๋ว และอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์ศูนย์ช่วยเหลือแบบรวมศูนย์เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ บริหารจัดการ และติดตามปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของคำขอเพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญให้เร็วขึ้น
ราคาของ HubSpot
HubSpot มีเครื่องมือฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $45 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้สองคน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HubSpot
- G2: 4. 4/5 (6,770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
10. โซโฮ
Zoho BugTracker เป็นระบบติดตามข้อบกพร่องที่แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อมีปัญหาใหม่ถูกส่งเข้ามาและเมื่อมีการอัปเดต
ระบบติดตามบั๊กนี้ช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้เองเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งทีมและลูกค้าของคุณ
คุณอาจจะพูดได้ว่าคุณยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว!
คุณสมบัติเด่นของ Zoho
- ผู้จัดการสามารถปรับแต่งสถานะปัญหาและกระบวนการทำงานของตนเองได้
- เพิ่มป้ายกำกับให้กับบั๊กและแก้ไขปัญหาที่รุนแรงได้ในครั้งเดียว
- สร้างภาพและติดตามปัญหาของคุณบนกระดานคัมบัง
ราคาของ Zoho
Zoho มีแผนฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ 3 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (145+ รีวิว)
11. HappyFox
HappyFox จัดระเบียบตั๋วตามหมวดหมู่ ความเร่งด่วน และความคืบหน้า คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจว่ามีจุดใดที่สามารถปรับปรุงได้บ้าง ?
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องนี้ไม่ได้ทำให้ปริมาณงานของทีมคุณจัดการได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่สามารถสร้างและใช้แบ็กล็อกของสปรินต์ได้
ดูเหมือนว่า HappyFox จะไม่ "สนับสนุน" ความสุขของทีมบริการของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ HappyFox
- สร้างแม่แบบการตอบกลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับข้อกังวลของลูกค้า
- ใช้แชทบอทเพื่อโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดแท็กและการปิดตั๋ว
ราคาของ HappyFox
ขอใบเสนอราคาพิเศษจาก HappyFox
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า HappyFox
- G2: 4. 5/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
12.Wrike
Wrikeช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบตั๋วปัญหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าและเทมเพลตศูนย์ช่วยเหลือ
น่าเสียดายที่คุณจะไม่ได้รับฟีเจอร์การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองในแผนฟรี
เราเข้าใจนะ, ใช่ไหม?
คุณสมบัติหลักของ Wrike
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น GitHub เพื่อช่วยให้ทีมแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าของปัญหา
- ติดป้ายกำกับตั๋วที่เข้ามาเป็น IT, ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
ราคาของ Wrike
Wrike มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (1,560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (1,660+ รีวิว)
Wrike ขาดฟีเจอร์สำคัญอยู่หรือไม่? ลองดูทางเลือกยอดนิยมเหล่านี้สำหรับWrike!
13.Atlassian Jira
Jira เป็นระบบติดตามปัญหาที่ช่วยให้สมาชิกในทีมค้นหาข้อบกพร่องและปัญหาต่างๆ ในระหว่างที่ทดสอบผลิตภัณฑ์
การจัดการโครงการ Jiraยังสามารถให้คุณควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าของคุณจะไม่เข้าควบคุมแบบฟอร์มคำขอแก้ไขข้อบกพร่องของคุณทั้งหมด!
อย่างไรก็ตาม Jira นั้นใช้งานยากมาก และตอนนี้พวกเขากำลัง บังคับ ให้คุณย้ายไปใช้ระบบคลาวด์ของพวกเขา เนื่องจากพวกเขากำลังจะยกเลิกการให้บริการเซิร์ฟเวอร์!
คุณสมบัติเด่นของ Atlassian Jira
- สื่อสารแผนงานและวางแผนขั้นตอนการทำงานในการติดตามปัญหาของคุณด้วยแผนที่เส้นทาง
- แจ้งสมาชิกในทีมเมื่อสถานะของปัญหาเปลี่ยนจากค้างอยู่เป็นเสร็จแล้ว
- จัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องโดยการลากและวางในคอลัมน์ที่ต้องทำของทีมคุณด้วยเครื่องมือจัดการข้อบกพร่องนี้
ราคาของ Atlassian Jira
Jira มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Atlassian Jira
- G2: 4. 2/5 (3,860+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
ยังไม่มั่นใจใน Jira? ลองดูทางเลือกยอดนิยมเหล่านี้สำหรับ Jira!
14. Redmine
Redmine เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและติดตามปัญหาแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณดูปัญหาต่างๆ บนไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน
อย่างไรก็ตาม มุมมอง Gantt และปฏิทินของแอปไม่มีฟังก์ชันการลากและวาง
Redmine ยังสามารถปกป้องคุณจากปัญหาที่เหมือนกับกับระเบิดดิจิทัลได้อยู่หรือไม่? ?
มาค้นหาคำตอบกัน...
คุณสมบัติหลักของ Redmine
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ข้อความ ตัวเลข หรือวันที่ เพื่อสร้างปัญหาที่ละเอียด
- ช่วยให้คุณสามารถระบุและทำเครื่องหมายปัญหาที่ซ้ำกัน
- วิกิในตัวสำหรับเอกสารและการแก้ไขร่วมกัน
ราคาของ Redmine
Redmine มีแผนให้บริการฟรี แต่ปลั๊กอินบางตัวต้องชำระเงิน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Redmine
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
ยังไม่มั่นใจใน Redmine? ลองดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Redmine เหล่านี้!
15. FreshDesk
FreshDesk เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ช่วยให้ทีมสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ผ่านอีเมล แชท โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย
แต่ ระบบติดตามปัญหา นี้สามารถช่วยให้ทีมของคุณรักษาความสดใหม่ได้หรือไม่?
มาดูกัน...
คุณสมบัติเด่นของ FreshDesk
- คุณสมบัติการตรวจจับการชนกันทำให้แน่ใจว่าตัวแทนหลายตัวไม่ทำงานบนปัญหาเดียวกัน
- ระบบติดตามตั๋วที่เชื่อมโยงตั๋วที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดตามปัญหาที่แพร่หลายได้
- แดชบอร์ดการจัดตารางเวลาช่วยให้คุณตรวจสอบความคืบหน้าของทีม
ราคาของ FreshDesk
FreshDesk มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า FreshDesk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
โบนัส:10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Freshdesk ในปี 2024
ปัญหาการติดตามปัญหา? ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป!
ด้วยซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการทำงานของฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของคุณจะดำเนินไปอย่างราบรื่น และคุณจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณได้
และในขณะที่เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงที่นี่สามารถช่วยคุณในด้านใดด้านหนึ่งได้ ClickUp ก็ดูแล ทุกอย่าง!
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดกลุ่มข้อบกพร่องที่คล้ายกันเข้าด้วยกันโดยการเพิ่มแท็กนอกจากนี้ คุณยังสามารถเร่งกระบวนการติดตามปัญหาของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับ คิวข้อบกพร่อง การจัดการโครงการแบบ Agile การจัดการผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจัดการปัญหาของคุณให้เป็นเรื่องง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ