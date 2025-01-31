การจัดการโครงการด้วย Redmine (คุณสมบัติ ข้อจำกัด และทางเลือก 7 ทาง)

เพื่อให้ทีมโครงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องมีของว่างมากมาย กาแฟเข้มข้น และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดี เช่น Redmine
มันช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการ วางแผนจุดสำคัญบนแผนภูมิแกนต์ ติดตามปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่การจัดการโครงการด้วย Redmine เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริงหรือ?
หรือคุณควรขุดหา ทางเลือกแทน Redmine แทน? ⛏️
เอาล่ะ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรามาช่วยคุณแล้ว
ในบทความนี้ เราจะพูดถึง Redmine คุณสมบัติหลัก ข้อจำกัดและแนะนำทางเลือก Redmine ที่ดีที่สุดหกรายการ
พร้อมสำหรับ Redmine แล้วหรือยัง? ไปกันเลย 👷
Redmine คืออะไร?
Redmineเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สที่พัฒนาโดยใช้เฟรมเวิร์ก Ruby on Rails ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและคลังโค้ดที่สะดวกต่อการใช้งาน
คุณสมบัติเช่นการติดตามปัญหาและแผนภูมิแกนต์ทำให้แอปนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
มีผู้ที่ชื่นชอบ ความคล่องตัว อยู่ในห้องนี้บ้างไหม?
ข่าวดี!
แม้ว่า Redmine จะไม่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agileในตัว แต่คุณสามารถใช้ปลั๊กอินที่รองรับเทคนิคScrumและKanbanได้
อะไรบางอย่างดีกว่าไม่มีอะไรเลย ใช่ไหม? 🤷
แต่อะไรที่ทำให้การจัดการโครงการของ Redmine ได้รับความนิยมอย่างมาก?
5 คุณสมบัติหลักของระบบบริหารโครงการ Redmine
นี่คือห้าคุณสมบัติหลักที่ทำให้ Redmine มีสิทธิที่จะคุยโว:
1. การติดตามปัญหา
โดยแก่นแท้แล้ว Redmine เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและติดตามปัญหา
มันช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถจัดการกับปัญหาอย่างเป็นระบบ
ด้วยระบบติดตามปัญหาที่ยืดหยุ่นของ Redmine คุณสามารถ:
- สร้างปัญหาใหม่
- เพิ่มรายละเอียด เช่น ว่ามันเป็นข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, หรือคุณสมบัติ
- เพิ่มสถานะปัญหา
- และนำพวกเขาไปไว้ในกระบวนการทำงาน
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามปัญหาทั้งหมดและดูว่าปัญหาเหล่านั้นเปลี่ยนจาก ใหม่ เป็น แก้ไขแล้ว ได้ในเวลาไม่นาน 😎
2. วิกิ
วิกิ เป็นโซลูชันการจัดทำเอกสารที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างได้ คุณสามารถร่วมมือกับทีมของคุณเพื่อบันทึกแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, ข้อกำหนดของลูกค้า, เป็นต้น, บนวิกิได้
บน Redmineคุณสามารถสร้างหน้าวิกิ หน้าย่อย และแม้กระทั่งกำหนดความสัมพันธ์แบบแม่/ลูกระหว่างหน้าต่างๆ ได้
คุณยังสามารถ:
- แก้ไขเนื้อหาของวิกิ
- เป็นผู้ติดตามหน้าวิกิและรับการแจ้งเตือนการอัปเดตหน้าทางอีเมล
- เปลี่ยนชื่อหรือย้ายตำแหน่งวิกิของโครงการ
- ล็อกหน้าวิกิ
- ดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของวิกิ
โอ้ และคุณสามารถลบมันได้ตลอดเวลา
เกือบจะเหมือนกับว่า...
3. ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้เครื่องมือการจัดการโครงการของคุณเป็นส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับประเภทข้อมูลต่าง ๆ ใน Redmine เช่น ปัญหา, โครงการ, ผู้ใช้, เป็นต้น
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถเพิ่ม:
- ช่องทำเครื่องหมาย
- วันที่
- URL
- จำนวนบวกหรือจำนวนลบ
- รายการแบบดรอปดาวน์ และอื่นๆ
ไปทำให้เป็นของคุณเองเลย! 💃
4. บทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง
เมื่อทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนในโครงการ แทบจะไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดและการสื่อสารที่ผิดพลาด
นั่นคือเหตุผลที่ Redmine อนุญาตให้คุณติดป้ายกำกับสมาชิกในทีมของคุณเป็น:
- ผู้จัดการ
- ผู้ไม่ใช่สมาชิก
- ผู้สื่อข่าว
- นักพัฒนา
- ไม่ประสงค์ออกนาม (สงวนไว้สำหรับคนที่เงียบเสมอในการประชุมทีม 😷)
ไม่เพียงแต่บทบาทเหล่านี้จะช่วยให้ความรับผิดชอบชัดเจนขึ้น แต่ยังเพิ่มความปลอดภัยอีกด้วย เพราะแต่ละบทบาทมีสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะที่คุณสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของคุณ
5. แผนภูมิแกนต์และปฏิทิน
เมื่อจัดการโครงการหลายโครงการ สิ่งต่างๆ สามารถแย่ลงได้อย่างรวดเร็ว 😱
ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องจัดการทรัพยากร เข้าร่วมประชุม และกระจายงานในโครงการไม่ใช่แค่หนึ่งแต่หลายโครงการ เฮ้อ!
ข่าวดีก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องไปฝึกทักษะการโยนของแบบตัวตลกเลย
แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณสามารถวางแผนและติดตามโครงการได้ด้วย แผนภูมิแกนต์ และ ปฏิทิน ของ Redmine
ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมได้
ท้ายที่สุดแล้ว ความชัดเจนทางสายตามากขึ้น = ประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ปฏิทิน Redmine ยังช่วยให้คุณทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของงานทั้งหมด
ด้วยวิธีนี้ คุณจะไม่ทำให้ตารางเวลาของคุณยุ่งเหยิง พลาดกำหนดส่งงาน หรือลืมการประชุม
Redmine มีศักยภาพทั้งหมดที่จะเป็นพาหนะพาคุณไปสู่ความสำเร็จ
แต่มันก็ยังจะฉุดรั้งคุณไว้ในบางด้าน
5 ข้อจำกัดของ Redmine (พร้อมวิธีแก้ไข)
Redmine ไม่สมบูรณ์แบบ
มันก็มีปัญหาใหญ่ ๆ ของตัวเองอยู่ไม่น้อย และเราได้ศึกษาทั้งหมดแล้ว 🔍
1. ไม่มีการติดตามเวลาโดยอัตโนมัติ
Redmine รองรับฟังก์ชันการติดตามเวลา แต่เป็นวิธี แบบแมนนวล
คุณจำเป็นต้องเพิ่มรายการเวลาสำหรับโครงการหรือปัญหาด้วยตนเอง
จริงเหรอ Redmine? ในปี 2021?
หากบอท 🤖 สามารถทำการผ่าตัดได้ โปรแกรมจัดการโครงการก็สามารถจัดการการติดตามเวลาได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน!
นี่คือความคิด: ละทิ้งการติดตามแบบแมนนวล และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp.
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งได้รับความนิยมจากทีมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กทั่วโลก มันสามารถทำได้ทุกอย่างที่ Redmine ทำได้และมากกว่านั้น ทำให้เป็น ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Redmine
โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาโครงการ
การติดตามเวลาแบบเนทีฟของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามระยะเวลาของงาน โดยอัตโนมัติ ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานเสร็จสมบูรณ์
ต้องการเปลี่ยนไปยัง งาน ใหม่หรือไม่? กระโดดไปที่งานนั้นทันทีและเริ่มบันทึกเวลาได้เลย
การติดตามเวลาใน ClickUp
ส่วนที่ดีที่สุดคือ มันเป็น ตัวจับเวลาทั่วโลก
นั่นอะไร?
ตัวจับเวลาทั่วโลกช่วยให้คุณเริ่มจับเวลาจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งและหยุดจากอีกเครื่องหนึ่งได้ เพียงแค่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าสู่ระบบแล้ว และถ้าใครสงสัยว่าคุณสามารถอยู่ในสองที่พร้อมกันได้อย่างไร บอกพวกเขาว่า...
แต่คุณใช้แอปติดตามเวลาอื่นอยู่แล้วหรือยัง?
เฮ้ เราไม่ตัดสินใครหรอก
แทนที่นั้น เราขอเสนอการผสานระบบ
ติดตามเวลาการทำงานบน ClickUp ด้วยTime Doctor,Everhour,Harvest และอื่นๆ แต่เมื่อมี ClickUp อยู่ในมือ เราเชื่อว่าคุณจะไม่ต้องการใช้โปรแกรมเหล่านั้นอีกเลย 😎
2. ไม่ดึงดูดสายตา
หากความสวยงามเป็นวิชาเรียน Redmine คงโดดเรียนตลอดทั้งปี
เว็บไซต์ของมันดูล้าสมัย และไม่ใช่ในแบบ 'ย้อนยุค' ที่ดูเท่เหมือนเกมตู้อาเขต 👾 แต่เป็นแบบที่ทำให้คุณนึกถึงยุคที่คอมพิวเตอร์หนักเท่าอุปกรณ์ยกน้ำหนักในยิม 🏋
โซลูชัน ClickUp: การออกแบบที่ทันสมัย
ClickUp, อย่างไรก็ตาม, ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงผู้คน ไม่ใช่หุ่นยนต์.
มันมีการออกแบบที่ทันสมัยและสะอาดตา พร้อมด้วยสีม่วงมากมาย
ใครไม่ชอบสีม่วงบ้าง ยกมือขึ้น! 💜
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องติดอยู่กับสีม่วงทุกวัน
รู้สึกเศร้า? หรือแดง? หรือเขียว? แค่เปลี่ยนธีมก็ช่วยยกระดับอารมณ์ของคุณได้!
การตั้งค่าธีมที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp
แต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความงดงามของ ClickUp
หากคุณชอบทำงานดึกดื่น เรามีโหมดมืดให้คุณด้วย!
3. มุมมองปฏิทินไม่ยืดหยุ่น
Redmine มีฟีเจอร์ปฏิทิน
อย่างไรก็ตาม ยังมีหนทางอีกยาวไกล
ปฏิทินปัจจุบันของพวกเขามีภาพรวมของโครงการในรูปแบบมุมมองรายเดือน
แล้วมุมมองแบบรายวันล่ะ? หรือมุมมองแบบรายสัปดาห์?
น่าเสียดาย, นั่นไม่สามารถทำได้.
โซลูชัน ClickUp:มุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่น
มุมมองปฏิทิน ของ ClickUp มีความยืดหยุ่นมากกว่า Redmine มาก ที่นี่คุณสามารถเลือกช่วงเวลที่ต้องการดูได้
ลงรายละเอียดอย่างละเอียดในขณะที่ดูงานต่างๆ:
- หนึ่งวัน: ดูงานทั้งหมดของวัน
- 4 วัน: ดูช่วงเวลาสี่วันที่ต่อเนื่องกัน
- สัปดาห์: ดูงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์และย้ายงานไปยังวันต่างๆ เพื่อจัดตารางใหม่หรือจัดระเบียบ
- เดือน: ดูภาพรวมของทั้งเดือน
- สัปดาห์การทำงาน (แอปมือถือ): ดูเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น
- กำหนดการ (แอปมือถือ): ดูรูปแบบต่อเนื่องหลายวัน
เข้าถึงมุมมองปฏิทิน ClickUp ได้จากทุกที่ด้วยการดาวน์โหลดแอปClickUp ลงในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ และจะไม่พลาดวันสำคัญหรืองานสำคัญอีกต่อไป!
มุมมองปฏิทินใน ClickUp
มุมมองปฏิทินในแอปมือถือ ClickUp
คุณใช้ Google Calendar หรือไม่?
ยอดเยี่ยม. ผสานรวมกับ ClickUp สำหรับการซิงค์สองทางที่ทรงพลัง.
การอัปเดตงานใน ClickUp จะสะท้อนใน Google Calendar และการอัปเดตกิจกรรมใน Google Calendar จะสะท้อนใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
เราพนันได้เลยว่า Redmine ทำไม่ได้ถ้าไม่มีคนช่วยจากภายนอก!
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีมุมมองอื่น ๆ ให้เลือกมากกว่าปฏิทิน:
- มุมมองแกนต์: วางแผน, จัดตารางเวลา, และติดตามโครงการ
- มุมมองกล่อง: รู้ว่าใครกำลังทำงานอะไร, อะไรเสร็จแล้ว, และจัดการปริมาณงาน
- มุมมองตาราง: ดูงานของคุณในรูปแบบสเปรดชีต
- และอื่นๆ
4. ไม่มีการสนับสนุนแบบออฟไลน์
Redmine + ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต = 😓😨😠
การผสมผสานที่เลวร้าย เหมือนพิซซ่ากับซอสมะเขือเทศ
นี่คือบาปในวงการอาหาร
อย่างไรก็ตาม ประเด็นคือ งานของคุณจะหยุดชะงักกับ Redmine หากไม่มีอินเทอร์เน็ต
โซลูชัน ClickUp:โหมดออฟไลน์
คุณทำอย่างไรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีอินเทอร์เน็ต?
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณ โหมดออฟไลน์ ของ ClickUp
สร้างการแจ้งเตือนและงานต่างๆแบบออฟไลน์ และ ClickUp จะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติทันทีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การทำงานในโหมดออฟไลน์ใน ClickUp
5. ฟังก์ชันส่วนใหญ่ต้องใช้ปลั๊กอิน
Redmine มีคุณสมบัติหลายอย่าง แต่คุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างต้องพึ่งพาปลั๊กอิน
ต้องการสร้าง แดชบอร์ดโครงการหรือไม่? ค้นหาปลั๊กอิน Redmine
ตั้งระบบอัตโนมัติหรือใช้คัมบัง? เรื่องเดิมอีกแล้ว
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้...ฟังดูไม่ถูกต้องเลย
การเสียเวลาไปกับการค้นหาปลั๊กอินก็ไม่จำเป็นเช่นกัน
โซลูชัน ClickUp #1:แดชบอร์ด
ClickUp ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอิน, ส่วนเสริม, หรือการเชื่อมต่อเพื่อสร้างแดชบอร์ด
ทั้งหมดที่ต้องการคือคลิกเมาส์เพียงสามครั้ง:
- คลิกที่ ไอคอนแดชบอร์ด คุณจะพบมันในแถบด้านข้าง
- คลิกที่ + เพื่อเพิ่มแดชบอร์ดใหม่
- คลิก + เพิ่มวิดเจ็ต เพื่อดึงข้อมูลของคุณ
และนี่คือแผงควบคุมของคุณพร้อมใช้งานแล้ว 🎉
การสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUp
ขณะนี้ คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณได้โดยใช้วิดเจ็ตหลายประเภทสำหรับ:
หาไม่เจอสิ่งที่คุณต้องการ? ไม่ต้องกังวล ลองใช้วิดเจ็ตแบบกำหนดเอง
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลใด ๆ ไปยังแดชบอร์ดของคุณและแสดงผลในรูปแบบของ:
- แผนภูมิแท่ง
- แผนภูมิเส้น
- การคำนวณ
- แผนภูมิวงกลม เป็นต้น
ดูงาน Sprint ตามสถานะบนแผนภูมิวงกลม (วิดเจ็ตกำหนดเอง) ในแดชบอร์ดของ ClickUp
โซลูชัน ClickUp #2:ระบบอัตโนมัติ
อีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินใด ๆ และคุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด 🤗
ใช้ระบบอัตโนมัติ ของ ClickUpเพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ต้องทำซ้ำงานประจำอีกต่อไป! ให้ เรา ทำงานแทนคุณ
คุณเพียงแค่กำหนด สาม สิ่ง:
เมื่อคุณได้ตั้งค่าทั้งสามช่องแล้ว ระบบอัตโนมัติก็จะเริ่มทำงานได้อย่างอัจฉริยะ ✨
การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp
โซลูชัน ClickUp #3:มุมมองบอร์ด
สร้างกระดานคัมบังที่ง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วย มุมมองกระดาน ของเรา
ปรับแต่งให้เข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง สร้างสถานะเช่น ต้องทำ, ทำเสร็จ, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ... คุณกำหนดเองได้
อย่าลืมย้ายงานของคุณจาก ต้องทำ ไปยัง ทำเสร็จ ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันลากและวาง
การดูงานในมุมมองบอร์ดของ ClickUp
หากคุณต้องการให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ คุณไม่ควรปล่อยให้ทีมจมอยู่กับปริมาณงานที่มากเกินไป
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังจมน้ำหรือล่องเรืออย่างราบรื่น?
ด้วยWork In Progress Limits ClickApp!
เปิดใช้งานในมุมมองบอร์ด แล้ว ClickUp จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเกินขีดจำกัดของงานในสถานะเฉพาะ
ตอบตกลงเพื่อประสิทธิภาพ และปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา
นี่คือจุดจบหรือไม่?
ClickUp มีอะไรให้มากกว่าที่คุณคิด. นี่คือตัวอย่างสั้น ๆของคุณสมบัติที่น่าทึ่งของมัน:
- ส่งและรับอีเมลจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการของคุณด้วยEmail ClickApp
- ทำงานได้ทุกที่ที่คุณไป ด้วยแอปมือถือของ ClickUp (iOS และ Android)
- ตั้งการแจ้งเตือนใน ClickUpเพื่อไม่ให้พลาดงานสำคัญ
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมในเอกสารด้วยDocs ใน ClickUp
- นำแอปและเว็บไซต์อื่น ๆ มาสู่แพลตฟอร์ม ClickUp ด้วยมุมมองฝัง
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการและจัดระเบียบกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณด้วยพอร์ตโฟลิโอใน ClickUp
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ รวมถึงJira,Asana, เป็นต้น
ตอนนี้ในขณะที่ ClickUp เป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด สำหรับ Redmine ในตลาด คุณอาจสงสัยว่ามีอะไรอีกบ้างที่มีอยู่ในตลาด หรืออาจต้องการหาทางเลือกอื่นสำหรับ ClickUp บ้าง มาดูกัน...
6 ทางเลือกอื่นของ Redmine
อย่าปล่อยให้ข้อบกพร่องของ Redmine กดดันคุณ มีทางเลือกอื่นสำหรับ Redmine หลายตัวที่อาจเหมาะกับคุณ
1. OpenProject
อันดับแรกในรายการทางเลือกของ Redmine คือ OpenProject ซึ่งเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์ส
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออนไลน์ฟรีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการวางแผนโครงการ ด้วยแผนภูมิแกนต์, ระบบการจัดการแบบคล่องตัว,และกระดานสครัม นอกจากนี้ยังมีแผนฟรีให้ใช้ด้วย
แพ็กเกจครบทุกอย่าง?
ไม่.
แผนชุมชนของพวกเขาอาจไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คุณจะไม่ได้รับการเข้าถึงบอร์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หรือฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับโครงการ และหากคุณต้องการอัปเกรด ไม่มีโซลูชันสำหรับทีมที่มี สมาชิกน้อยกว่าห้าคน
เดาว่าพวกเขา "เปิด" ที่จะช่วย แต่ มีเงื่อนไข
คุณสมบัติหลักของ OpenProject
- แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนและกำหนดตารางเวลาโครงการ
- การติดตามข้อบกพร่องสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การจัดทำงบประมาณโครงการเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย
- การติดตามเวลาสำหรับการตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน
- การจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีม
- แผนที่ผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา
ราคาของ OpenProject
OpenProject มีแผนการใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $4.58 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
2.Trello
ชอบคัมบังไหม? ถ้าใช่ Trello อาจจะเป็นคู่แท้ของคุณ ❤️
แอปนี้เป็นกระดานคัมบังดิจิทัลที่คุณสามารถใช้จัดการโครงการหลายโครงการ สร้างงาน และจัดระเบียบงานเหล่านั้นได้
ทุกอย่างดีและยอดเยี่ยมจนกระทั่งคุณพบว่าTrello ไม่ใช่โซลูชันที่สมบูรณ์แบบจริงๆ
สำหรับจุดเริ่มต้น มันพึ่งพาการเพิ่มพลังมากเกินไปในการเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น แผนภูมิแกนต์และบันทึกไปยังการ์ด Trello นอกจากนี้ แผนฟรีอนุญาตให้มีเพียงหนึ่งการเพิ่มพลังที่ใช้งานได้ในแต่ละครั้ง
นั่นหมายความว่าอย่างไร?
หากคุณต้องการเข้าถึงทั้งแผนภูมิแกนต์และบันทึกในเวลาเดียวกัน นั่นไม่สามารถทำได้ คุณจะต้องปิดการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้อย่างอื่น หรืออัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดพลังการใช้งานที่สูงขึ้น 🤦
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Trello? ลองสำรวจ ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเจ็ดทางของ Trello.
คุณสมบัติเด่นของ Trello
- กระดานและบัตร Trello สำหรับการจัดการงาน
- มุมมองแดชบอร์ดสำหรับแสดงวันที่ครบกำหนด ความคืบหน้า ฯลฯ
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
- มอบหมายงานให้สมาชิก
- ระบบอัตโนมัติในตัว
- พลังเสริมและการผสานรวมจากบุคคลที่สาม
ราคาของ Trello
Trello มีแผนฟรีและแผนชำระเงินที่เริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
3.Wrike
Wrike เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Redmineที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงาน การติดตามความคืบหน้าและการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มเดียว
อย่างไรก็ตาม Wrike ไม่มีฟังก์ชันแผนผังความคิดและฟีเจอร์พื้นฐานหลายอย่าง เช่น แดชบอร์ด แผนภูมิแกนต์และปฏิทินไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรี
นอกจากนี้ แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน ซึ่งจะแพงขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าคุณต้องการส่วนเสริมของ Wrike (แบบชำระเงิน) เพื่อให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์
มันคือแผนฟรีแบบจำกัด หรือไม่ก็แพงมาก 💸
พนันได้เลยว่าตอนนี้คุณคงไม่รู้สึกอินกับ Wrike อีกแล้ว ลองดู ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Wrikeแทนดีกว่า
คุณสมบัติหลักของ Wrike
- Wrike API สำหรับการผสานรวม
- การติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย
- การจัดการทรัพยากร
- แดชบอร์ดและวิดเจ็ตที่กำหนดเอง
- การตรวจทานงานเพื่อความถูกต้องและปราศจากข้อผิดพลาด
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ราคาของ Wrike
Wrike มีแผนการใช้งานฟรี แผนแบบเสียค่าบริการเริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
4.Jira
Jira เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการติดตามข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของทีมที่ทำงานแบบ Agileคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ข่าวดีก็คือ ซอฟต์แวร์Jiraมีโซลูชันสำหรับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การตลาด กฎหมาย การเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่พวกเขาไม่มีอะไร?
เส้นเวลาและฟีเจอร์การสื่อสารในตัว
กำลังมองหาทางเลือกแทน Jira อยู่ใช่ไหม? ลองแอบดู ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira.
คุณสมบัติหลักของ Jira
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- กระดานสครัมและกระดานคัมบังสำหรับทุกทีมที่ทำงานแบบอไจล์
- การเข้าถึงโดยไม่ระบุตัวตนเพื่อดูและสร้างปัญหาโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ
- การรายงานแบบアジล
- การติดตามปัญหา
- Bitbucket สำหรับการจัดการโค้ด Git
ราคาของ Jira
Jira มีแผนฟรีและแผนชำระเงินที่เริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
5.เบสแคมป์
เบสแคมป์ เป็นโซลูชันสำหรับการสื่อสารและการจัดการโครงการของทีม
มันโดดเด่นมากด้วยคุณสมบัติการสื่อสารในตัว เช่น การแชทกลุ่ม กระดานข้อความ และตารางเวลาทีม
แต่ก่อนที่คุณจะตั้งแคมป์ 🏕 ด้วย Basecamp นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้:
- ไม่มีแผงควบคุม
- มีคุณสมบัติการติดตามโครงการที่จำกัด
- คุณไม่สามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้
- มีอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่าย 99 ดอลลาร์ต่อเดือน
คุณจะไม่เพียงแค่พลาดฟีเจอร์พื้นฐานหลายอย่าง แต่ยังต้องจ่าย $99 ทุกเดือน ด้วย มันเป็นราคาเดียวกันแม้ว่าคุณจะมีผู้ใช้เพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น เพราะการกำหนดราคาเป็นอัตราคงที่
กำลังจะออกจากบ้านเพื่อหาเครื่องมือที่ดีกว่าอยู่หรือเปล่า? ลองใช้หนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้ ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Basecamp.
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- กองไฟสำหรับแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์
- แผนภูมิเนินเขาสำหรับติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- รายงานเกี่ยวกับผู้รับมอบหมายและงานที่ได้รับมอบหมาย
- การอัปโหลดแบบลากและวางที่ง่ายดาย
- เช็คอินอัตโนมัติกับทีมของคุณ
- รายการสิ่งที่ต้องทำ
ราคาของเบสแคมป์
Basecamp มาพร้อมกับแผนฟรีและแผนชำระเงินที่มีค่าใช้จ่าย $99/เดือน
เรียนรู้วิธีใช้Basecamp สำหรับการจัดการโครงการ
6. Kanboard
Kanboard เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของ Redmine ที่ฟรีและโอเพนซอร์ส
ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้ระบบคัมบัง 😛
แพลตฟอร์มนี้เป็นซอฟต์แวร์บอร์ดงานแบบภาพที่เรียบง่าย ซึ่งแสดงงานของคุณบนบอร์ดและให้ภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ
แต่ว่ามันเหมาะสำหรับการจัดการโครงการหรือไม่?
เราบอกว่า ไม่
สำหรับเริ่มต้น คุณติดอยู่ในโลกของคัมบัง คุณอาจรักมัน แต่มันไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกทีมหรือสมาชิก
นอกจากนี้ ยังไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ ในโลกที่ผู้คนทำทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือ Kanboard ต้องการที่จะทำความสะอาดดิจิทัล นั่นกล้าหาญมาก Kanboard
คุณสมบัติหลักของ Kanboard
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ
- ขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ
- รองรับปลั๊กอินหลายตัว
- สามารถรันด้วย docker
- โซลูชันที่โฮสต์เอง
- งานและงานย่อย
ราคา Kanboard
Kanboard เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันฟรี
หยุดค้นหาทางเลือกแทน Redmine
การจัดการโครงการ Redmine มีข้อดีและความท้าทายเช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่
แต่ความสมดุลเปลี่ยนไปเมื่อคุณตระหนักว่าเครื่องมือนี้ต้องพึ่งพาปลั๊กอินจำนวนมาก
จุดประสงค์ของการเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการคือการค้นหา โซลูชันที่สมบูรณ์แบบ... เช่น ClickUp!
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังและเป็นผู้นำ ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือหลักสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเวลา การตรวจสอบความคืบหน้า การมอบหมายงาน การจัดการทรัพยากร... ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วย ClickUp
พร้อมที่จะบริหารโครงการและอื่น ๆ จากแพลตฟอร์มเดียวหรือยัง?
ดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้และให้มันเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่คุณเลือกใช้!