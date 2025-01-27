10 ทางเลือกและคู่แข่งของ TeamGantt ในปี 2025

เมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบการจัดการโครงการที่คุณเลือกใช้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงติดตามไทม์ไลน์และความคืบหน้าของโครงการได้ทั้งในระดับรายละเอียดและมุมมองภาพรวม
แพลตฟอร์ม TeamGantt บนระบบคลาวด์ เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) และเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆเพื่อทำสิ่งนั้นอย่างแท้จริง แต่แพลตฟอร์มนี้เหมาะกับพวกเราที่รักแผนภูมิแกนต์มากที่สุดหรือไม่? ?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamGantt ขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดของโครงการของคุณ เราได้ทำการวิจัยทางเลือกมากมายในตลาดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำเอง และเปิดเผย 10 อันดับคู่แข่งของ TeamGantt ที่ดีที่สุดของเราด้านล่างนี้
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกของ TeamGantt?
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamGantt คือทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด มีตัวเลือกมากมายตั้งแต่ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีไปจนถึงแผนสำหรับองค์กรที่มีราคาสูงกว่า พิจารณาปัจจัยด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับคุณค่าทางธุรกิจตามที่ตั้งใจจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้เพื่อจัดการโครงการในบริษัทของคุณ:
- ความง่ายในการใช้งาน: โซลูชันการจัดการโครงการที่ยากต่อการใช้งานจะเพิ่มความหงุดหงิดมากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทางเลือกที่เหมาะสมของ TeamGantt จะช่วยให้การสร้างและปรับแต่งเทมเพลตแผนงาน Ganttเป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: แต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกันและมีวิธีการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการควรมีคุณสมบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกตามความต้องการเหล่านั้น
- ความยืดหยุ่น: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่ควรจำกัดคุณให้ทำงานในวิธีเดียว แต่ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
- ราคา: ซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อไม่ควรทำให้ทีมบริหารงบประมาณของคุณไม่พอใจ แต่ซอฟต์แวร์นั้นควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ
- การผสานรวม: Yสมาชิกในทีมของคุณจะได้รับประโยชน์เมื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของพวกเขาสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้บ่อย
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TeamGantt ที่ควรใช้ในปี 2024
จากตัวอย่างโครงการแผนภูมิแกนต์แบบง่ายไปจนถึงคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายการด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ TeamGantt
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย สามารถให้ฟีเจอร์ของแอปธุรกิจหลายตัวในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมกัน ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่มีความสามารถมากที่สุดในรายการของเรา มันบรรลุความหลากหลายนี้ในสองวิธี: พื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางซึ่งให้คุณควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดโครงสร้างโครงการของคุณและชุดแม่แบบโครงการที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติเฉพาะของ ClickUp ที่ทำให้แตกต่างจาก TeamGantt คือClickUp Gantt chart.มันนำประโยชน์ของแผนภูมิ Gantt ไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แม่แบบโครงการ เช่นแม่แบบไทม์ไลน์ และแม่แบบแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูงสุดช่วยขยายฟังก์ชันการทำงาน
- การสร้างระบบอัตโนมัติที่ง่ายสามารถช่วยประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำได้ และช่วยติดตามการพึ่งพา
- การปรับแต่งพื้นที่ทำงานอย่างละเอียดช่วยให้ ClickUp สามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องมือทางธุรกิจหลากหลายรูปแบบได้ในแอปเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การค้นพบและเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. GanttPRO
GanttPRO ยังอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการทางเลือกสำหรับ TeamGantt ของเราอีกด้วย เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้คนวางแผนและบริหารโครงการผ่านชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งมีมากกว่าแผนภูมิแกนต์
มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการงานและทรัพยากร รวมถึงการติดตามเวลาคุณสมบัติการร่วมมือในโครงการจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำให้ผู้ที่ทำงานในโครงการใหญ่สามารถแชร์ไฟล์และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณได้ ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการจัดการโครงการง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้เริ่มต้นได้ง่าย
- แอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีทำให้สามารถเข้าถึงได้ขณะเดินทาง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาอย่างดีมีอย่างครอบคลุม
- คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นความสนใจได้
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
- ราคาสูงสำหรับผู้ที่มีความต้องการน้อย
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
3. GanttProject
ทางเลือกถัดไปของเราสำหรับ TeamGantt คือ GanttProject ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์นี้เป็นโซลูชันโอเพนซอร์ส ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้งานได้ทั่วทั้งธุรกิจของคุณ มีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือจัดการโครงการ รวมถึงการจัดการงานและทรัพยากร
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฐานข้อมูล, ติดตามแผนโครงการต้นฉบับ, และตรวจสอบความคืบหน้าได้ GanttProject สามารถทำงานร่วมกับไฟล์Microsoft Projectที่มีอยู่ได้ และสามารถเปิดและบันทึกไฟล์เหล่านั้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, HTML, และ CSV ได้เพื่อการแชร์และพิมพ์อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttProject
- เครื่องมือสร้างรายงานที่ออกแบบมาอย่างดี สามารถส่งออกเป็น HTML หรือ PDF
- นำเข้าและส่งออกไฟล์ไปยังและจาก Microsoft Project
- ในฐานะซอฟต์แวร์ท้องถิ่น มันทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- สร้างแผนภูมิเทคนิคการประเมินและทบทวนโปรแกรม
ข้อจำกัดของ GanttProject
- อินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและไม่ลื่นไหลหรือใช้งานง่ายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
- มีคุณสมบัติสำหรับการร่วมมือหรือการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ น้อย
- การอัปเดตล่าสุดครั้งใหญ่คือในปี 2021 และอาจขาดการสนับสนุน
ราคาของ GanttProject
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของ GanttProject
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
4. สมาร์ทชีต
ตัวเลือกนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลากหลายที่สุด.สมาร์ทชีตไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ. นี่คือแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่มอบคุณสมบัติการดำเนินโครงการที่เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการโครงการ, การตลาด, การดำเนินงาน, IT, การก่อสร้าง, และอื่น ๆ อีกมากมาย การออกแบบของมันมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการมอบคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบคลาสสิก เช่น ความสามารถในการจัดการงานและทรัพยากร, Smartsheet ใช้รูปแบบตารางที่คุ้นเคยเหมือนกับสเปรดชีต ทำให้โครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ
แม้ว่าแดชบอร์ดจะมีลักษณะคล้ายกับสเปรดชีต แต่ก็ยังให้ผู้จัดการโครงการมีมุมมองที่ครบถ้วนของไทม์ไลน์โครงการที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะสามารถมองเห็นงานได้อย่างง่ายดาย เห็นงานที่กำลังจะมาถึง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับแอปอื่น ๆ
- คุณสมบัติหลายประการเพื่อช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงาน
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของวิดีโอสอน
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานและกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การผสานรวมบางอย่างต้องใช้แพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่า
- บางครั้ง UI ทำงานช้า
ราคาของ Smartsheet
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
5. Gantter
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ Gantter เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมจัดการโครงการได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับตัวเลือกอื่นๆ ในรายการนี้ Gantter มีคุณสมบัติการจัดการงานและทรัพยากรเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมรวมถึงการมอบหมายงานการแชร์ไฟล์ และการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มเพื่อวางแผนโครงการ การจัดการโครงการทำได้ง่ายโดยการผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมือยอดนิยมอื่นๆ เช่น Google Calendar
Microsoft Project เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเครื่องมือการจัดการโครงการ ดังนั้น Gantter จึงสามารถเปิดและแก้ไขข้อมูลโครงการที่ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกของ TeamGantt นี้ได้อย่างราบรื่นโดยมีการรบกวนต่อวงจรชีวิตของโครงการน้อยที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gantter
- การผสานรวมกับ Google Drive และ G-Suite
- เปิดและแก้ไขไฟล์ Microsoft Project
- เครื่องมือการยอมรับที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
- แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายพันแบบ
ข้อจำกัดของ Gantter
- เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ยากสำหรับผู้เริ่มต้น
- คุณสมบัติและการเชื่อมต่อที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Gantter
- Gantter Cloud: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- Gantter สำหรับ Google Drive: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- Gantter สำหรับ Google Workspace: $5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Gantter
- G2: 4/5 (3 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (36 รีวิว)
6. ทางลัด
ชื่อเดิมของทางเลือก TeamGantt นี้คือ Clubhouse ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวใช้งานง่าย และให้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบบ Agile นั่นหมายความว่า นอกเหนือจากฟังก์ชันแผนภูมิ Gantt แล้ว Shortcut ยังมีเครื่องมือสำหรับสปรินต์ อีพิค แบ็กล็อก และฟีเจอร์อื่นๆ ที่วิธีการแบบ Agile ใช้ในการส่งมอบโครงการ
เครื่องมือที่คล่องตัวเหล่านี้ยังมอบแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งทำให้การจัดตารางเวลาโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมสามารถดูความคืบหน้าของโครงการในแต่ละระดับของกระบวนการแบบคล่องตัวได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทางลัด
- เครื่องมือการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- ฟังก์ชันลากและวางทำให้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
- แผนที่นำทางคุณสมบัติช่วยในการวางแผนสำรองและการจัดลำดับความสำคัญ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
ข้อจำกัดของทางลัด
- การขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
- ฟังก์ชันการลากและวางไม่ทำงานตามที่คาดหวังในทุกที่
การกำหนดราคาแบบทางลัด
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ $12.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบย่อ
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. Trello
Trello เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันทำให้การสร้าง แก้ไข และมอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าซอฟต์แวร์จะมีเครื่องมือติดตามโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่มีแผนภูมิแกนต์ในตัว แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันพึ่งพาการผสานรวมกับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์จากบุคคลที่สาม เช่น BigPicture เพื่อเสริมฟังก์ชันการทำงานนั้น โชคดีที่การผสานรวมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน เช่นเดียวกับหลายๆ การผสานรวมอื่น ๆ ที่ช่วยให้ Trello กลายเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครบครัน เหมาะสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย
จุดขายที่สำคัญของ Trello คืออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง การย้ายงานสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ลากงานจากบอร์ดงานหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่ง บอร์ดเหล่านี้สามารถระบุสถานะการเสร็จสิ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และใช้งานอื่นๆ ได้อีกมากมาย เนื่องจากสามารถแนบไฟล์ประเภทต่างๆ ไปกับบัตรงานได้ Trello จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
- การปรับแต่งอย่างละเอียด ซึ่งเหมาะกับความต้องการและความชอบของผู้ใช้ทุกคน
- การรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้การทำงานจากที่ไหนก็ง่าย
- การผสานรวมที่ดีกับแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Trello
- อาจเกิดความยุ่งเหยิงสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
8. Toggl
Toggl ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานโครงการต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์หลากหลายประเภท ด้วยการเก็บบันทึกเวลาโดยละเอียดสำหรับแต่ละงาน ผู้จัดการโครงการสามารถดำเนินตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประมาณการความคืบหน้าของโครงการได้แม่นยำยิ่งขึ้น
คุณสมบัติการติดตามความสำเร็จของ Toggl ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเส้นเวลาของโครงการออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ และติดตามความคืบหน้าในการทำให้สำเร็จได้โดยตรงจากแผนภูมิแกนต์ของโครงการของคุณ ซึ่งให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นสถานะของโครงการได้ในทันที นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนการจัดการโครงการอีกด้วย เนื่องจากระบบทราบถึงเวลาที่สมาชิกในทีมใช้ไป จึงสามารถช่วยระบุจุดติดขัดและพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl
- เส้นเวลาที่มีรหัสสีช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
- การแชร์ไทม์ไลน์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างง่ายดาย
- ฟังก์ชันลากและวางเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Toggl
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามยังขาดอยู่
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่าที่ควร
ราคาของ Toggl
- ฟรีตลอดไป
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Toggl
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
9. OpenProject
โซลูชันการจัดการโครงการถัดไปของเราพร้อมให้บริการทั้งในรูปแบบคลาวด์และผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเอง เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีใน OpenProjectช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและมีฟังก์ชันการจัดการเอกสารที่ครอบคลุมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การจัดการเวลาก็เป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์เช่นกัน โดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การกำหนดตารางโครงการเป็นไปตามแผน
ผู้จัดการโครงการที่ชอบใช้วิธีการแบบ Agile ในการส่งมอบโครงการจะพบว่าฟีเจอร์ Scrum และ Kanban มีประโยชน์อย่างยิ่ง คุณสามารถแบ่งงานโครงการออกเป็นสปรินต์ได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของโปรแกรม ความสามารถในการวางแผนโครงการโดยใช้แผนภูมิ Gantt ทำให้ OpenProject เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทน TeamGantt
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject
- วิธีการแบบอไจล์ด้วยมุมมอง Scrum และ Kanban
- การสนับสนุนการจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย
- แอปจัดตารางโครงการเพื่อให้ทุกคนทำงานตรงตามกำหนด
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาและการรายงานต้นทุน
ข้อจำกัดของ OpenProject
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงามเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
- เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ราคาของ OpenProject
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $7.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว OpenProject
- G2: 3. 7/5 (22 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100 รีวิว)
10. Redbooth
Redbooth เป็นทางเลือกสุดท้ายของเราสำหรับ TeamGantt ในการจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ ฟีเจอร์การประเมินภาระงานช่วยให้จัดการทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยแจ้งเตือนผู้จัดการโครงการเมื่อสมาชิกในทีมอาจทำงานมากเกินไป เครื่องมือการจัดการโครงการประกอบด้วยเครื่องมือติดตามเวลา ฟังก์ชันการทำงาน และการแชร์ไฟล์ผ่านแดชบอร์ดโครงการ ทีมการจัดการโครงการสามารถจัดการหลายโครงการได้ โดยได้รับภาพรวมของการมอบหมายงานทั้งหมด
อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดายและจัดแพ็กเกจเป็นรายงานที่น่าสนใจและให้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติเด่นของ Redbooth
- มุมมองแบบเห็นภาพรวมในการมอบหมายงานและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดการงานด้วยภาพแบบลากและวางพร้อมแผนภูมิแกนต์
- รายงานผลผลิตที่ละเอียดแสดงโครงการทั้งหมด
- การประชุมวิดีโอความละเอียดสูงแบบบูรณาการ ขับเคลื่อนโดย Zoom
ข้อจำกัดของ Redbooth
- คุณสมบัติที่จำกัดในการจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TeamGantt ในรายการนี้
- มีพื้นที่ให้ปรับปรุงในแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ Redbooth
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (89 รีวิว)
จัดการโครงการของคุณในแบบของคุณ
คุณไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการจัดการเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่ในมือของคุณ ทีมของคุณจะทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ClickUp's Gantt chart view ทำให้การจัดการงานประจำวันของคุณง่ายขึ้น แม้กระทั่งเมื่อกระบวนการทำงานของคุณไม่เรียบง่ายตั้งค่าบัญชีฟรีของคุณเพื่อเริ่มต้นวันนี้ ?