บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งของ TeamGantt ในปี 2025
Gantt Charts

10 ทางเลือกและคู่แข่งของ TeamGantt ในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
27 มกราคม 2568

เมื่อโครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบการจัดการโครงการที่คุณเลือกใช้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นกัน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงติดตามไทม์ไลน์และความคืบหน้าของโครงการได้ทั้งในระดับรายละเอียดและมุมมองภาพรวม

แพลตฟอร์ม TeamGantt บนระบบคลาวด์ เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมในการใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) และเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆเพื่อทำสิ่งนั้นอย่างแท้จริง แต่แพลตฟอร์มนี้เหมาะกับพวกเราที่รักแผนภูมิแกนต์มากที่สุดหรือไม่? ?

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamGantt ขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดของโครงการของคุณ เราได้ทำการวิจัยทางเลือกมากมายในตลาดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องทำเอง และเปิดเผย 10 อันดับคู่แข่งของ TeamGantt ที่ดีที่สุดของเราด้านล่างนี้

สิ่งที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกของ TeamGantt?

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TeamGantt คือทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด มีตัวเลือกมากมายตั้งแต่ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีไปจนถึงแผนสำหรับองค์กรที่มีราคาสูงกว่า พิจารณาปัจจัยด้านล่างเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับคุณค่าทางธุรกิจตามที่ตั้งใจจากผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกใช้เพื่อจัดการโครงการในบริษัทของคุณ:

  • ความง่ายในการใช้งาน: โซลูชันการจัดการโครงการที่ยากต่อการใช้งานจะเพิ่มความหงุดหงิดมากกว่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทางเลือกที่เหมาะสมของ TeamGantt จะช่วยให้การสร้างและปรับแต่งเทมเพลตแผนงาน Ganttเป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: แต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกันและมีวิธีการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการควรมีคุณสมบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกตามความต้องการเหล่านั้น
  • ความยืดหยุ่น: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการไม่ควรจำกัดคุณให้ทำงานในวิธีเดียว แต่ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
  • ราคา: ซอฟต์แวร์ที่คุณซื้อไม่ควรทำให้ทีมบริหารงบประมาณของคุณไม่พอใจ แต่ซอฟต์แวร์นั้นควรมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทของคุณ
  • การผสานรวม: Yสมาชิกในทีมของคุณจะได้รับประโยชน์เมื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของพวกเขาสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่พวกเขาใช้บ่อย

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ TeamGantt ที่ควรใช้ในปี 2024

จากตัวอย่างโครงการแผนภูมิแกนต์แบบง่ายไปจนถึงคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รายการด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ TeamGantt

1.คลิกอัพ

มุมมอง Gantt ของ ClickUp พร้อมงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
รับภาพที่ชัดเจนของงานและความสัมพันธ์ของคุณในมุมมอง Gantt ของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย สามารถให้ฟีเจอร์ของแอปธุรกิจหลายตัวในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมกัน ทำให้เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่มีความสามารถมากที่สุดในรายการของเรา มันบรรลุความหลากหลายนี้ในสองวิธี: พื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างกว้างขวางซึ่งให้คุณควบคุมอย่างเต็มที่ในการจัดโครงสร้างโครงการของคุณและชุดแม่แบบโครงการที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติเฉพาะของ ClickUp ที่ทำให้แตกต่างจาก TeamGantt คือClickUp Gantt chart.มันนำประโยชน์ของแผนภูมิ Gantt ไปอีกขั้นด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการที่จะช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การค้นพบและเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. GanttPRO

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ GanttPRO
ผ่านทางGanttPro

GanttPRO ยังอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการทางเลือกสำหรับ TeamGantt ของเราอีกด้วย เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ผู้คนวางแผนและบริหารโครงการผ่านชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งมีมากกว่าแผนภูมิแกนต์

มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการงานและทรัพยากร รวมถึงการติดตามเวลาคุณสมบัติการร่วมมือในโครงการจะช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำให้ผู้ที่ทำงานในโครงการใหญ่สามารถแชร์ไฟล์และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณได้ ทำให้การติดตามความคืบหน้าและการจัดการโครงการง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้เริ่มต้นได้ง่าย
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีทำให้สามารถเข้าถึงได้ขณะเดินทาง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาอย่างดีมีอย่างครอบคลุม
  • คุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้ผู้ใช้สามารถมุ่งเน้นความสนใจได้

ข้อจำกัดของ GanttPRO

  • ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้น
  • ราคาสูงสำหรับผู้ที่มีความต้องการน้อย

ราคาของ GanttPRO

  • พื้นฐาน: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ GanttPRO

  • G2: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)

3. GanttProject

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ GanttProject
ผ่านทางGanttProject

ทางเลือกถัดไปของเราสำหรับ TeamGantt คือ GanttProject ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์นี้เป็นโซลูชันโอเพนซอร์ส ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและใช้งานได้ทั่วทั้งธุรกิจของคุณ มีคุณสมบัติพื้นฐานทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือจัดการโครงการ รวมถึงการจัดการงานและทรัพยากร

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าฐานข้อมูล, ติดตามแผนโครงการต้นฉบับ, และตรวจสอบความคืบหน้าได้ GanttProject สามารถทำงานร่วมกับไฟล์Microsoft Projectที่มีอยู่ได้ และสามารถเปิดและบันทึกไฟล์เหล่านั้นได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น PDF, HTML, และ CSV ได้เพื่อการแชร์และพิมพ์อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttProject

  • เครื่องมือสร้างรายงานที่ออกแบบมาอย่างดี สามารถส่งออกเป็น HTML หรือ PDF
  • นำเข้าและส่งออกไฟล์ไปยังและจาก Microsoft Project
  • ในฐานะซอฟต์แวร์ท้องถิ่น มันทำงานได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • สร้างแผนภูมิเทคนิคการประเมินและทบทวนโปรแกรม

ข้อจำกัดของ GanttProject

  • อินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและไม่ลื่นไหลหรือใช้งานง่ายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
  • มีคุณสมบัติสำหรับการร่วมมือหรือการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ น้อย
  • การอัปเดตล่าสุดครั้งใหญ่คือในปี 2021 และอาจขาดการสนับสนุน

ราคาของ GanttProject

  • ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของ GanttProject

  • G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

4. สมาร์ทชีต

สมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

ตัวเลือกนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลากหลายที่สุด.สมาร์ทชีตไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการ. นี่คือแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่มอบคุณสมบัติการดำเนินโครงการที่เหมาะกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการโครงการ, การตลาด, การดำเนินงาน, IT, การก่อสร้าง, และอื่น ๆ อีกมากมาย การออกแบบของมันมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและช่วยให้คุณสามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการมอบคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบคลาสสิก เช่น ความสามารถในการจัดการงานและทรัพยากร, Smartsheet ใช้รูปแบบตารางที่คุ้นเคยเหมือนกับสเปรดชีต ทำให้โครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ

แม้ว่าแดชบอร์ดจะมีลักษณะคล้ายกับสเปรดชีต แต่ก็ยังให้ผู้จัดการโครงการมีมุมมองที่ครบถ้วนของไทม์ไลน์โครงการที่พวกเขาต้องการเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะสามารถมองเห็นงานได้อย่างง่ายดาย เห็นงานที่กำลังจะมาถึง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่เหมาะสม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • การผสานรวมอย่างกว้างขวางกับแอปอื่น ๆ
  • คุณสมบัติหลายประการเพื่อช่วยอัตโนมัติกระบวนการทำงาน
  • ห้องสมุดขนาดใหญ่ของวิดีโอสอน
  • การแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับงานและกำหนดเวลา

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • การผสานรวมบางอย่างต้องใช้แพ็กเกจที่มีราคาสูงกว่า
  • บางครั้ง UI ทำงานช้า

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

5. Gantter

แผ่นงานกานต์เตอร์
ผ่านทางGantter

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนคลาวด์ Gantter เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมจัดการโครงการได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับตัวเลือกอื่นๆ ในรายการนี้ Gantter มีคุณสมบัติการจัดการงานและทรัพยากรเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมรวมถึงการมอบหมายงานการแชร์ไฟล์ และการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มเพื่อวางแผนโครงการ การจัดการโครงการทำได้ง่ายโดยการผสานรวมซอฟต์แวร์กับเครื่องมือยอดนิยมอื่นๆ เช่น Google Calendar

Microsoft Project เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในวงการเครื่องมือการจัดการโครงการ ดังนั้น Gantter จึงสามารถเปิดและแก้ไขข้อมูลโครงการที่ซอฟต์แวร์นี้สร้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกของ TeamGantt นี้ได้อย่างราบรื่นโดยมีการรบกวนต่อวงจรชีวิตของโครงการน้อยที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gantter

  • การผสานรวมกับ Google Drive และ G-Suite
  • เปิดและแก้ไขไฟล์ Microsoft Project
  • เครื่องมือการยอมรับที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน
  • แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายพันแบบ

ข้อจำกัดของ Gantter

  • เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ยากสำหรับผู้เริ่มต้น
  • คุณสมบัติและการเชื่อมต่อที่จำกัด

การกำหนดราคาของ Gantter

  • Gantter Cloud: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Gantter สำหรับ Google Drive: $5/เดือนต่อผู้ใช้
  • Gantter สำหรับ Google Workspace: $5/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Gantter

  • G2: 4/5 (3 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (36 รีวิว)

6. ทางลัด

แผนภูมิแกนต์แบบลัด
ผ่านทางลัด

ชื่อเดิมของทางเลือก TeamGantt นี้คือ Clubhouse ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวใช้งานง่าย และให้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกระบวนการแบบ Agile นั่นหมายความว่า นอกเหนือจากฟังก์ชันแผนภูมิ Gantt แล้ว Shortcut ยังมีเครื่องมือสำหรับสปรินต์ อีพิค แบ็กล็อก และฟีเจอร์อื่นๆ ที่วิธีการแบบ Agile ใช้ในการส่งมอบโครงการ

เครื่องมือที่คล่องตัวเหล่านี้ยังมอบแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งทำให้การจัดตารางเวลาโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย สมาชิกในทีมสามารถดูความคืบหน้าของโครงการในแต่ละระดับของกระบวนการแบบคล่องตัวได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทางลัด

  • เครื่องมือการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชันลากและวางทำให้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น
  • แผนที่นำทางคุณสมบัติช่วยในการวางแผนสำรองและการจัดลำดับความสำคัญ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ

ข้อจำกัดของทางลัด

  • การขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
  • ฟังก์ชันการลากและวางไม่ทำงานตามที่คาดหวังในทุกที่

การกำหนดราคาแบบทางลัด

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ $12.00/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบย่อ

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

7. Trello

มุมมองปฏิทินของ Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันทำให้การสร้าง แก้ไข และมอบหมายงานให้กับบุคคลเฉพาะเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าซอฟต์แวร์จะมีเครื่องมือติดตามโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่มีแผนภูมิแกนต์ในตัว แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มันพึ่งพาการผสานรวมกับซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์จากบุคคลที่สาม เช่น BigPicture เพื่อเสริมฟังก์ชันการทำงานนั้น โชคดีที่การผสานรวมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ทุกคน เช่นเดียวกับหลายๆ การผสานรวมอื่น ๆ ที่ช่วยให้ Trello กลายเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครบครัน เหมาะสำหรับเป้าหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย

จุดขายที่สำคัญของ Trello คืออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง การย้ายงานสามารถทำได้ง่ายเพียงแค่ลากงานจากบอร์ดงานหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่ง บอร์ดเหล่านี้สามารถระบุสถานะการเสร็จสิ้น จัดลำดับความสำคัญของงาน และใช้งานอื่นๆ ได้อีกมากมาย เนื่องจากสามารถแนบไฟล์ประเภทต่างๆ ไปกับบัตรงานได้ Trello จึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

เปรียบเทียบ Trello กับ Jira!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้
  • การปรับแต่งอย่างละเอียด ซึ่งเหมาะกับความต้องการและความชอบของผู้ใช้ทุกคน
  • การรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้การทำงานจากที่ไหนก็ง่าย
  • การผสานรวมที่ดีกับแอปพลิเคชันและบริการอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Trello

  • อาจเกิดความยุ่งเหยิงสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • ไม่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว

ราคาของ Trello

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

8. Toggl

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ Toggl
ผ่านทางToggl

Toggl ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานโครงการต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาที่มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์หลากหลายประเภท ด้วยการเก็บบันทึกเวลาโดยละเอียดสำหรับแต่ละงาน ผู้จัดการโครงการสามารถดำเนินตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประมาณการความคืบหน้าของโครงการได้แม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติการติดตามความสำเร็จของ Toggl ช่วยให้คุณสามารถแบ่งเส้นเวลาของโครงการออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ และติดตามความคืบหน้าในการทำให้สำเร็จได้โดยตรงจากแผนภูมิแกนต์ของโครงการของคุณ ซึ่งให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นสถานะของโครงการได้ในทันที นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังมอบข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนการจัดการโครงการอีกด้วย เนื่องจากระบบทราบถึงเวลาที่สมาชิกในทีมใช้ไป จึงสามารถช่วยระบุจุดติดขัดและพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl

  • เส้นเวลาที่มีรหัสสีช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น
  • การแชร์ไทม์ไลน์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างง่ายดาย
  • ฟังก์ชันลากและวางเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Toggl

  • การผสานรวมกับบุคคลที่สามยังขาดอยู่
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่าที่ควร

ราคาของ Toggl

  • ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Toggl

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Toggl เหล่านี้!

9. OpenProject

OpenProject
ผ่านทางOpenProject

โซลูชันการจัดการโครงการถัดไปของเราพร้อมให้บริการทั้งในรูปแบบคลาวด์และผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งเอง เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีใน OpenProjectช่วยให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและมีฟังก์ชันการจัดการเอกสารที่ครอบคลุมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน การจัดการเวลาก็เป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์เช่นกัน โดยมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การกำหนดตารางโครงการเป็นไปตามแผน

ผู้จัดการโครงการที่ชอบใช้วิธีการแบบ Agile ในการส่งมอบโครงการจะพบว่าฟีเจอร์ Scrum และ Kanban มีประโยชน์อย่างยิ่ง คุณสามารถแบ่งงานโครงการออกเป็นสปรินต์ได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของโปรแกรม ความสามารถในการวางแผนโครงการโดยใช้แผนภูมิ Gantt ทำให้ OpenProject เป็นทางเลือกที่เหมาะสมแทน TeamGantt

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject

  • วิธีการแบบอไจล์ด้วยมุมมอง Scrum และ Kanban
  • การสนับสนุนการจัดการโครงการหลายโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • แอปจัดตารางโครงการเพื่อให้ทุกคนทำงานตรงตามกำหนด
  • ฟังก์ชันการติดตามเวลาและการรายงานต้นทุน

ข้อจำกัดของ OpenProject

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่สวยงามเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
  • เส้นทางการเรียนรู้มีความชันมากกว่าซอฟต์แวร์อื่น ๆ

ราคาของ OpenProject

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $7.25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $13.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $19.50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว OpenProject

  • G2: 3. 7/5 (22 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100 รีวิว)

10. Redbooth

แผนภูมิแกนต์ RedBooth
ผ่านทางRedbooth

Redbooth เป็นทางเลือกสุดท้ายของเราสำหรับ TeamGantt ในการจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ ฟีเจอร์การประเมินภาระงานช่วยให้จัดการทรัพยากรได้ดีขึ้นโดยแจ้งเตือนผู้จัดการโครงการเมื่อสมาชิกในทีมอาจทำงานมากเกินไป เครื่องมือการจัดการโครงการประกอบด้วยเครื่องมือติดตามเวลา ฟังก์ชันการทำงาน และการแชร์ไฟล์ผ่านแดชบอร์ดโครงการ ทีมการจัดการโครงการสามารถจัดการหลายโครงการได้ โดยได้รับภาพรวมของการมอบหมายงานทั้งหมด

อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลโครงการได้อย่างง่ายดายและจัดแพ็กเกจเป็นรายงานที่น่าสนใจและให้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติเด่นของ Redbooth

  • มุมมองแบบเห็นภาพรวมในการมอบหมายงานและผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • การจัดการงานด้วยภาพแบบลากและวางพร้อมแผนภูมิแกนต์
  • รายงานผลผลิตที่ละเอียดแสดงโครงการทั้งหมด
  • การประชุมวิดีโอความละเอียดสูงแบบบูรณาการ ขับเคลื่อนโดย Zoom

ข้อจำกัดของ Redbooth

  • คุณสมบัติที่จำกัดในการจัดการโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อนเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TeamGantt ในรายการนี้
  • มีพื้นที่ให้ปรับปรุงในแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ Redbooth

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

เรดบูธ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (100 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (89 รีวิว)

จัดการโครงการของคุณในแบบของคุณ

คุณไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการจัดการเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมอยู่ในมือของคุณ ทีมของคุณจะทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ClickUp's Gantt chart view ทำให้การจัดการงานประจำวันของคุณง่ายขึ้น แม้กระทั่งเมื่อกระบวนการทำงานของคุณไม่เรียบง่ายตั้งค่าบัญชีฟรีของคุณเพื่อเริ่มต้นวันนี้ ?