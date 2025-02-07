10 แบบฟอร์มกรณีทดสอบสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสมบัติใหม่ การทดสอบ และการอัปเดตเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน การพัฒนากระบวนการทดสอบที่เชื่อถือได้สำหรับซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทดสอบและการดำเนินการทดสอบของคุณได้
ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถให้สถานการณ์ทดสอบของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น และเตรียมพร้อมเสมอสำหรับรอบการทดสอบด้วยมือครั้งต่อไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การทดสอบ การพัฒนาขั้นตอนและนโยบายการทดสอบที่ดีที่สุดอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน เว้นแต่คุณกำลังทำงานกับแม่แบบที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและมีคุณภาพสูงสุดสำหรับกรณีการทดสอบ
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดู 10 แบบเทมเพลตที่ดีที่สุดในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้คุณเลือกแบบเทมเพลตการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณ
เทมเพลตกรณีทดสอบคืออะไร?
เทมเพลตกรณีทดสอบคือแบบฟอร์มหรือเอกสารมาตรฐานที่ใช้โดยผู้ทดสอบซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามสถานะการทดสอบของกรณีทดสอบแต่ละกรณีหรือหลายกรณีสำหรับแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์
⭐ แม่แบบแนะนำ
เบื่อกับการติดตามการทดสอบที่ยุ่งเหยิงหรือไม่?เทมเพลตกรณีทดสอบฟรีของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและปรับปรุงการทดสอบให้ง่ายขึ้น ลองใช้เลย!
มีเทมเพลตหลากหลายประเภทสำหรับสถานการณ์การทดสอบที่แตกต่างกัน รวมถึงเวอร์ชันต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณจัดการกรณีทดสอบประเภทต่างๆ ในขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในคู่มือนี้ คุณจะพบกับเอกสารทุกประเภท ตั้งแต่เอกสารกรณีทดสอบที่มีรายการตรวจสอบและบันทึก ไปจนถึงเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อรายงานผลลัพธ์ของคุณ หรือแม้กระทั่งการจัดการโครงการทดสอบหลายโครงการ
แม่แบบทั่วไปสำหรับกรณีทดสอบประกอบด้วยพื้นที่สำหรับบันทึกขั้นตอนทดสอบ เงื่อนไขก่อนการทดสอบ ข้อมูลทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเทียบกับผลการทดสอบที่ดำเนินการ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง และ (แน่นอน) สถานะผ่านหรือไม่ผ่าน ด้านล่างนี้ เราจะแสดงตัวอย่างของกรณีทดสอบประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับขั้นสูง เพื่อให้คุณสามารถเลือกกรณีทดสอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
รวมเทมเพลตสำหรับกรณีทดสอบของคุณกับเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์,เทมเพลตเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์, และเครื่องมือทดสอบ QA ที่ทันสมัยที่สุดเพื่อสร้างชุดเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะยกระดับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณไปอีกขั้น
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบทดสอบกรณีตัวอย่างดี?
แม่แบบที่ดีสำหรับการอธิบายกรณีทดสอบคือแบบที่ใช้งานได้ง่ายและครอบคลุมทุกประเด็นที่จำเป็นสำหรับการติดตามโครงการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
แม่แบบการจัดการกรณีทดสอบที่ดีคือแม่แบบที่นำทางคุณไปสู่กระบวนการสถานการณ์ทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบที่สำคัญ และสร้างและแบ่งปันรายงานกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ให้ค้นหาเทมเพลตที่เหมาะกับขนาดและความต้องการของทีมคุณ หากคุณเป็นผู้ใหม่ในด้านการทดสอบซอฟต์แวร์และต้องการทดสอบเพียงหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อปี คุณน่าจะทำได้ดีกับเทมเพลตสเปรดชีตที่ง่าย ๆ
หากคุณอยู่ในทีมขนาดใหญ่ที่ดูแลผลิตภัณฑ์หลายรายการและต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณควรค้นหาเทมเพลตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่สูงได้อย่างเป็นระบบและมีรายละเอียดครบถ้วน
หากคุณและทีมซอฟต์แวร์ของคุณใช้แนวทางแบบ Agile, เครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับเทมเพลตกรณีทดสอบของคุณ
แม่แบบที่ดีที่สุดคือแม่แบบที่เหมาะกับความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมมุมมองที่ช่วยให้คุณประเมินได้อย่างรวดเร็ว และตัวเลือกการปรับแต่งที่ช่วยให้คุณปรับกระบวนการให้เหมาะกับคุณได้
10 แบบฟอร์มกรณีทดสอบ
ในส่วนนี้ เราจะพาคุณไปดู 10 แบบเทมเพลตกรณีทดสอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ในปี 2025 ได้ หลายๆ แบบเทมเพลตสามารถปรับแต่งได้และยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้
1. แม่แบบกรณีทดสอบ ClickUp
เทมเพลตกรณีทดสอบของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละกรณีทดสอบได้อย่างใกล้ชิด
ต้องการพัฒนา จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของโครงการของคุณเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดายและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในทุกขั้นตอนหรือไม่? เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำสิ่งนั้นได้
แบบฟอร์มกรณีทดสอบตัวอย่างให้เครื่องมือการจัดการการทดสอบที่ประกอบด้วยฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับกรณีทดสอบแบบアジล เช่น หมายเลขกรณีทดสอบ ชื่อคำอธิบายการทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ผลที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
มันมาพร้อมกับตัวเลือกที่หลากหลายของมุมมอง, การปรับแต่ง, และความยืดหยุ่นในการปรับขนาดที่ทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการทุกประเภท
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณ:
- วางแผนและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ: ให้กรอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการพัฒนาและดำเนินการทดสอบ
- ติดตามและแสดงภาพความก้าวหน้าของคุณ: มีมุมมองหลากหลายให้คุณใช้ติดตามความคืบหน้าของผลการทดสอบและระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณ: มอบสถานที่กลางให้คุณเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ
- ติดตามและระบุ: รวมถึงรายงานหลากหลายประเภทที่สามารถใช้ติดตามผลลัพธ์และระบุจุดแข็งและจุดอ่อนได้
คุณจะชื่นชอบความเรียบง่ายของเทมเพลตกรณีทดสอบโดย ClickUp ซึ่งทำให้ทั้งทีมสามารถเริ่มต้นและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว!
2. แม่แบบการจัดการการทดสอบ ClickUp
หากทีมประกันคุณภาพของคุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการกรณีทดสอบที่สามารถช่วยจัดการกระบวนการทดสอบทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ คุณควรตรวจสอบเทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp
เทมเพลตกรณีทดสอบตัวอย่างนี้ช่วยให้คุณจัดการกรณีทดสอบทั้งหมดของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตั้งแต่การพัฒนา стратегีไปจนถึงการสร้างกรณีทดสอบ, การมอบหมายให้กับผู้ทดสอบ, การบันทึกความคิดเห็นของผู้ใช้, การติดตามเป้าหมายของโครงการ, การใช้เครื่องมือจัดการการทดสอบ, และการสร้างรายงาน, เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามและบันทึกทุกสิ่งที่สำคัญในทุกขั้นตอน
เมื่อคุณทำงานกับเทมเพลตของ ClickUp คุณจะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ พร้อมกับความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับโครงการของคุณ
เพลิดเพลินกับมุมมองที่ช่วยให้คุณตรวจสอบชุดข้อมูลการทดสอบที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรายการ กระดานไวท์บอร์ด แผนผังความคิด และอีกมากมาย
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีความน่าเชื่อถือและพร้อมสำหรับการเปิดตัวด้วยระบบที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการกระบวนการทั้งหมด
3. แม่แบบการทดสอบเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUp
เมื่อคุณต้องการเทมเพลตในรูปแบบสเปรดชีตเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของความพยายามในการทดสอบและประเภทของการทดสอบของคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่าทุกข้อกำหนดได้รับการทดสอบแล้วเทมเพลตการทดสอบเมทริกซ์การตรวจสอบความสอดคล้องของ ClickUpพร้อมสำหรับคุณ!
คอลัมน์บางคอลัมน์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้ได้แก่:
- ข้อกำหนด
- รหัสกรณีทดสอบ
- สถานะ
- ผู้บล็อก
- เกณฑ์ความสำเร็จ
- จำนวนการทดสอบที่เสร็จสมบูรณ์
- อัตราการสอบผ่าน
- ผู้อนุมัติ
นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองหลายฟิลด์ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามกรณีทดสอบ เช่น ลำดับความสำคัญของข้อกำหนดหรือวันที่สร้างผลลัพธ์การทดสอบจริงหรือกรณีทดสอบ
เทมเพลตการทดสอบเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับของ ClickUp สามารถใช้ได้โดยทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการทดสอบ รวมถึงผู้ทดสอบ นักพัฒนา และผู้จัดการโครงการ เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งจะช่วยรับประกันว่าข้อกำหนดการทดสอบทั้งหมดของคุณได้รับการตอบสนองและติดตามอย่างถูกต้อง
เมื่อคุณกำลังมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทดสอบของคุณ, แบบทดสอบเมทริกซ์การติดตามของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม. มันคือเครื่องมือการจัดการการทดสอบที่ง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยคุณให้แน่ใจว่าข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ของคุณได้รับการทดสอบอย่างละเอียด.
4. แม่แบบรายงานการทดสอบ ClickUp
สร้างรายงานการทดสอบที่ครอบคลุมด้วยเทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUpนี้ ซึ่งช่วยให้คุณเขียนกรณีทดสอบและข้อบกพร่องได้ในขณะที่จัดระเบียบและวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตรายงานการทดสอบนี้ช่วยประหยัดเวลาโดยให้กรอบการสื่อสารที่เรียบง่ายและเป็นมาตรฐาน ซึ่งเหมาะสำหรับทั้งผู้ทดสอบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าคุณได้ระบุและแก้ไขปัญหาที่ต้องปรับปรุง
เทมเพลตรายงานการทดสอบ เช่นเดียวกับเทมเพลตการทดสอบอื่น ๆ ใน ClickUp ช่วยให้คุณปรับแต่งมุมมอง สถานะ และฟิลด์ต่าง ๆ ได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงการติดตามได้ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น:
- การบันทึกหน้าจอ
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
- ปัญญาประดิษฐ์
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างโปรเจ็กต์, มอบหมายงาน, และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าล่าสุด
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยหมวดหมู่ที่จัดระเบียบ
- จัดการประชุมเป็นประจำและติดตามความคืบหน้า
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ทดสอบซอฟต์แวร์, นักพัฒนา, หรือผู้จัดการโครงการ, แบบรายงานการทดสอบของ ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างรายงานการทดสอบที่ชัดเจนและกระชับซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงคุณภาพของซอฟต์แวร์ของคุณได้
5. แม่แบบการทดสอบการใช้งาน ClickUp
เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และดำเนินการทดสอบการใช้งานสำหรับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ หรือแอปของคุณได้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยคุณ:
เอกสารกรณีทดสอบนี้ช่วยให้กระบวนการทดสอบการใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยแนวทางที่เป็นมาตรฐานแต่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- วางแผนและจัดการการทดสอบผู้ใช้: มอบกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างสำหรับการวางแผนและจัดการการทดสอบผู้ใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกงานที่จำเป็นได้รับการดำเนินการครบถ้วน
- รวบรวมข้อเสนอแนะที่สำคัญ: มอบแบบสำรวจ, การสัมภาษณ์, และการทดสอบการใช้งานที่สามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์: มีวิธีการหลากหลายในการติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการทดสอบการใช้งานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบ UX/UI นักพัฒนา หรือนักการตลาด เทมเพลตการทดสอบการใช้งาน ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณได้
6. เทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp
หากคุณเป็นนักการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือผู้พัฒนาClickUp A/B Testing Templateจะช่วยคุณออกแบบ ดำเนินการ และวิเคราะห์โครงการทดสอบ A/B ทั้งหมดของคุณ
เปิดตัวแคมเปญใหม่หรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย, การโฆษณา, หน้า landing, หรือแคมเปญดิจิทัลประเภทใด ๆ, แบบฟอร์มนี้จะช่วยคุณบันทึกและวิเคราะห์ผลลัพธ์ในวิธีที่ทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากความพยายามของคุณ
เทมเพลตการทดสอบ A/B ของ ClickUp ให้ภาพรวมระดับสูงของแคมเปญ A/B ทั้งหมดของคุณ พร้อมตัวเลือกการดูและการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณจะเพลิดเพลินกับมุมมองแบบรายการ กระดาน ปฏิทิน และไทม์ไลน์ พร้อมฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้ แท็ก สถานะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตการทดสอบ A/B ยังมีให้บริการ:
- กรอบโครงสร้างที่เป็นระบบเพื่อช่วยคุณระบุตัวแปรที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ
- ช่วยตั้งค่าการทดสอบให้ถูกต้องตามหลักสถิติ
- คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ A/B อย่างมีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์การทดสอบ A/B (และผลลัพธ์ที่คาดหวัง) เพื่อช่วยให้คุณระบุรูปแบบที่ชนะและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ แอป หรือแคมเปญการตลาดของคุณ
สำหรับแคมเปญการตลาดใด ๆ แม่แบบการทดสอบ A/B โดย ClickUp เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ทีมของคุณทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของผลการทดสอบของคุณ
7. แม่แบบรายการตรวจสอบการทดสอบยอมรับของผู้ใช้ ClickUp
พร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างและดูว่าผู้ใช้ปลายทางคิดอย่างไรหรือไม่?แม่แบบรายการตรวจสอบการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ClickUpช่วยให้คุณทดสอบและประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้ทั้งก่อนและหลังการเปิดตัวของคุณ
เทมเพลตรูปแบบรายการนำเสนอ UAT Gantt View เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์งานทั้งหมดของคุณในทุกขั้นตอน (เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, รอการดำเนินการ, ต้องทำ)
เครื่องมือนี้มีค่าประเมินไม่ได้ที่ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนในกระบวนการ UAT ได้รับการดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อให้ซอฟต์แวร์ของคุณพร้อมสำหรับการเผยแพร่
ใช้เพื่อ:
- ติดตามกระบวนการ UAT ในทุกขั้นตอน
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดขั้นตอนสำคัญใดๆ
- ระบุข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการ
- ให้ความโปร่งใสแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ของคุณ
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ ClickUp สามารถใช้ได้โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการทดสอบของกระบวนการ UAT รวมถึงผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, และผู้จัดการโครงการ
8. เทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหาแบบ A/B ของ ClickUp
การเผยแพร่เนื้อหาต้องมีการทดสอบมากมาย ดังนั้นจะไม่ง่ายกว่าหรือที่จะจัดการเนื้อหาของคุณจากที่เดียว? ด้วยเทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหาแบบ A/B ของ ClickUp คุณสามารถทำเช่นนั้นได้!
เทมเพลตนี้ยกระดับเทมเพลตการทดสอบ A/B ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้โดย ClickUp ด้วยการเพิ่มความสามารถในการจัดการเนื้อหา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการแคมเปญการทดสอบ A/B ด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ทำให้การสร้าง การดำเนินการ และการวิเคราะห์การทดสอบ A/B เป็นเรื่องง่าย (และสนุก!) รวมถึง:
- มุมมองรายการเพื่อติดตามการทดสอบ A/B ทั้งหมดของคุณ
- มุมมองบอร์ดเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานและการจัดลำดับความสำคัญของงานทดสอบของคุณ
- มุมมองปฏิทินสำหรับจัดตารางงานทดสอบของคุณ
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อติดตามระยะเวลาของการทดสอบอัตโนมัติของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบของคุณ เช่น วัตถุประสงค์ของการทดสอบ กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่คุณกำลังติดตาม
ด้วยมุมมองแบบรายการ กระดาน ไทม์ไลน์ และปฏิทิน คุณจะไม่มีปัญหาในการจัดระเบียบเนื้อหาของคุณอย่างราบรื่นและทำการทดสอบ A/B ได้ หากคุณกำลังมองหาการผสานรวมการจัดการเนื้อหาเข้ากับการทดสอบ A/B ลองใช้เทมเพลตการจัดการและทดสอบเนื้อหา A/B ของ ClickUp วันนี้!
9. แม่แบบกรณีทดสอบ Excel โดย Guru99
เทมเพลตกรณีทดสอบ Excel โดย Guru99เป็นเอกสารสถานการณ์ทดสอบที่ออกแบบมาอย่างดี (สำหรับ Excel และ Word) ซึ่งช่วยในการวางแผนการทดสอบของคุณและช่วยให้คุณจัดระเบียบความพยายามในการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณเพื่อให้เข้าใจกระบวนการของคุณได้ดีขึ้นเมื่อมันดำเนินไป
เครื่องมือจัดการการทดสอบนี้ประกอบด้วยฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์การทดสอบ เช่น รหัสกรณีทดสอบ คำอธิบายกรณีทดสอบ ขั้นตอนการทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ หากคุณกำลังมองหาโซลูชันสเปรดชีตที่เรียบง่ายมากซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เทมเพลตกรณีทดสอบ Excel โดย Guru99 อาจเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยม!
10. แม่แบบกรณีทดสอบ Excel โดย Artoftesting
กำลังมองหาเทมเพลตกรณีทดสอบสำหรับโครงการขนาดเล็กอยู่หรือไม่?เทมเพลตกรณีทดสอบใน Excel โดย Artoftestingช่วยให้คุณติดตามการทดสอบได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าหรือบำรุงรักษาฐานข้อมูล หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เทมเพลตกรณีทดสอบ
เอกสารแม่แบบกรณีทดสอบนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการเขียนกรณีทดสอบโดยใช้แผ่นงาน Excel ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรณีทดสอบ เช่น:
- รหัสกรณีทดสอบ
- รายละเอียดกรณีทดสอบ
- ขั้นตอนการทดสอบ
- ผลลัพธ์ที่คาดหวังเทียบกับผลลัพธ์จริงของสถานการณ์ทดสอบ
การยกระดับการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุด
การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นสาขาที่มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ซึ่งต้องการขั้นตอนการทดสอบอัตโนมัติที่ละเอียดและมีประสิทธิภาพ
ในคู่มือนี้ เราได้ครอบคลุมแม่แบบที่ยอดเยี่ยมสิบแบบ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย การเลือกแม่แบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณสามารถส่งผลต่อความราบรื่นของขั้นตอนทดสอบทั้งหมดได้อย่างมาก หลายแบบเหมาะสำหรับใช้เป็นแม่แบบแบบ Agile สำหรับกรณีทดสอบ รวมถึง ClickUp, Excel และเอกสารกรณีทดสอบของ ArtofTesting
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ คุณสามารถติดตามและเขียนกรณีทดสอบ ตั้งลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบ ตอบสนองความต้องการในการทดสอบทั้งหมด เปลี่ยนรูปแบบกรณีทดสอบ และแชร์ผลลัพธ์ที่คาดหวังของสถานการณ์ทดสอบได้
ไม่ว่าคุณจะชอบแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมอย่างเช่น ClickUp's Test Management Template หรือเครื่องมือจัดการกรณีทดสอบที่ตรงไปตรงมาอย่าง Microsoft Excel Test Case Template โดย Guru99 ก็มีสิ่งที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับทักษะของทุกทีม
ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?พิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงาน เครื่องมือจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตเพื่อรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงแนวทางของคุณหรือไม่? ค้นพบความยืดหยุ่นของเทมเพลต ClickUp และปูทางสู่ข้อมูลการทดสอบซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ดื่มด่ำกับเทมเพลต ClickUp วันนี้!