10 ซอฟต์แวร์เครื่องมือทดสอบแบบ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับทีม Agile ในปี 2025

เมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณเติบโตขึ้น ปริมาณการทดสอบก็จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเช่นกัน ทีมประกันคุณภาพ (QA) ของคุณอาจประสบปัญหาในการรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ผลลัพธ์คือการปล่อยหรือการทดสอบล่าช้าหรือการข้ามการทดสอบไป ในขณะเดียวกันทีมพัฒนาอาจได้ดำเนินการต่อไปแล้ว ซึ่งหมายถึงหนี้ทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้จัดการโครงการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์ของคุณ เนื่องจากการแก้ไขข้อบกพร่องแต่ละรายการต้องสลับไปมาระหว่างสองส่วนของฐานโค้ด
มีวิธีที่ดีกว่าสำหรับนักพัฒนาและทีม QA ในการทำงานร่วมกันและลดจำนวนข้อบกพร่องในโค้ดหรือไม่? มี! เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Agile สามารถช่วยคุณเชื่อมช่องว่างนี้ได้
เครื่องมือเหล่านี้ใช้การผสมผสานระหว่างการทดสอบแบบแมนนวลและอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าโค้ดใหม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ ป้องกันการถดถอย และเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น
ที่นี่ เราจะครอบคลุมเครื่องมือทดสอบแบบอไจล์ที่ดีที่สุด 10 รายการสำหรับการจัดการการทดสอบซอฟต์แวร์และการทดสอบอัตโนมัติของคุณ พร้อมด้วยคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทดสอบแบบアジล?
ในสภาพแวดล้อมการทดสอบ การมีเครื่องมือที่สามารถจับและผสานข้อมูลย้อนกลับเข้ากับวงจรการพัฒนาได้อย่างง่ายดายนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นี่คือคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือทดสอบแบบอไจล์:
- ระบบอัตโนมัติ: เครื่องมือทดสอบที่มีความคล่องตัวของคุณต้องรองรับการทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการทดสอบมีประสิทธิภาพและสามารถทำซ้ำได้ และช่วยให้ผู้ทดสอบมีเวลาเหลือสำหรับการทดสอบเชิงสำรวจและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
- การจัดการข้อบกพร่อง: เลือกเครื่องมือที่มีความคล่องตัวพร้อมตัวเลือกการรายงานที่ละเอียด เพื่อติดตาม รายงาน และจัดการข้อบกพร่องตลอดกระบวนการพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์แบบอไจล์
- การผสานรวม: เครื่องมือทดสอบแบบอไจล์ที่ดีที่สุดสามารถผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามได้ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ เครื่องมือการผสานรวมอย่างต่อเนื่องซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้ และเครื่องมือทดสอบคุณภาพที่องค์กรของคุณใช้
- การรายงานและการวิเคราะห์: ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลช่วยให้ผู้จัดการโครงการที่มีความคล่องตัวสามารถนำทางความพยายามในการทดสอบแบบอไจล์ของพวกเขาได้ดีขึ้น เครื่องมือทดสอบแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมสามารถสร้างรายงานที่ครอบคลุมสำหรับผลการทดสอบของคุณได้ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการครอบคลุมของการทดสอบ, แนวโน้มของข้อบกพร่อง, และสุขภาพโดยรวมของโครงการ
- การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: เลือกเครื่องมือทดสอบที่มีความคล่องตัวซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์ระหว่างทุกทีมที่เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เป็นไปได้อย่างราบรื่น เครื่องมือนี้ควรอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในกรณีทดสอบ มอบหมายข้อบกพร่อง และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากการทดสอบตลอดวงจรชีวิตของการทดสอบซอฟต์แวร์
- การสนับสนุนวิธีการแบบ Agile: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซลูชันการจัดการการทดสอบที่คุณเลือกสอดคล้องกับวิธีการแบบ Agileและหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileที่ทีมของคุณใช้อยู่ มองหาคุณสมบัติเช่น การวางแผนสปรินต์ การจัดการแบ็กล็อก การทดสอบประสิทธิภาพ การทดสอบฟังก์ชัน การทดสอบอย่างต่อเนื่อง และการทำแผนที่เรื่องราวของผู้ใช้
- ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด: เครื่องมืออัตโนมัติที่มีความคล่องตัวสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์ควรสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของโครงการทีมของคุณ เช่น ความจุของผู้ใช้ ความซับซ้อนของโครงการ และกรอบการทดสอบอัตโนมัติ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่เข้าใจง่าย ช่วยเพิ่มการยอมรับและลดระยะเวลาในการเรียนรู้ ทำให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10 เครื่องมือทดสอบแบบ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
1. คลิกอัพ
เครื่องมือทดสอบแบบอไจล์ของ ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้ระบบจัดการการทดสอบและติดตามข้อบกพร่องแยกต่างหาก เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณออกแบบเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับวิธีการทำงานแบบอไจล์ที่คุณเลือกได้อย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นกระดานคัมบัง สปรินท์ หรือแนวทางแบบผสมผสาน
ClickUp's Agile Project Managementนำเสนอฟีเจอร์ขั้นสูงและปรับแต่งได้หลายร้อยรายการเพื่อสนับสนุนแนวทางการทดสอบและพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ทันสมัย รองรับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน และความชอบส่วนบุคคล
มาดูกันว่า ClickUp ช่วยในกระบวนการพัฒนาแบบอไจล์ได้อย่างไร
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมคุณ รวมถึงงานที่ยังค้างอยู่ คุณสามารถระบุจุดคอขวด จัดหมวดหมู่ภารกิจ จัดการแผนงานด้วยแผนภูมิแกนต์ ระดมความคิด และดูปริมาณงานด้วยคะแนนสปรินต์
ทุกคนในทีม Agile ของคุณ ตั้งแต่ผู้จัดการโครงการไปจนถึงฝ่ายประกันคุณภาพ (QA) และนักพัฒนา สามารถติดตามความคืบหน้าของการทดสอบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแดชบอร์ด
สำหรับผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่งClickUp Brain ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ช่วยในการจัดทำเอกสารโดยการสร้างสรุปผลิตภัณฑ์และแผนงาน สร้างแผนการทดสอบ และเขียนข้อกำหนดทางเทคนิคภายในไม่กี่วินาที
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpช่วยให้คุณพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและจัดการการทดสอบแบบ Agile, แสดงความคืบหน้าและผลลัพธ์, และทำงานร่วมกับทีมของคุณในประเด็นต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง: เขียนสคริปต์อัตโนมัติและแผนงาน ระดมความคิด และประสานงานทีมพัฒนาแบบอไจล์ของคุณเกี่ยวกับงานที่ต้องส่งมอบและงานค้างด้วยClickUp Whiteboards
- สร้างภาพกระบวนการทำงาน: สร้างภาพกระบวนการทำงานของคุณด้วยมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp ย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ ระบุจุดติดขัดในการทดสอบอัตโนมัติและการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอไจล์ และทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น
- รายงานแบบเรียลไทม์: สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีม ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าด้วยตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับการทำงานในอนาคต
- การช่วยเหลือด้วย AI: ClickUp Brain ช่วยทำงานอัตโนมัติในงานที่ใช้เวลามาก เช่น การเขียนบทสรุปโครงการ รายงาน เอกสารทางเทคนิค และการสรุปการประชุมแบบ Agile รวมถึงการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เข้าถึงเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp,เทมเพลตการจัดการแบบอไจล์,เทมเพลตรายงานข้อบกพร่อง,และเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ เพื่อเริ่มนำหลักการและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้น
- ClickUp Brain พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ชำระเงินแล้ว
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. PractiTest
PractiTest เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบสำหรับองค์กรที่รวมศูนย์การทดสอบทั้งหมดและทีมงานของคุณตลอดกระบวนการพัฒนาแบบ Agile เพื่อให้มองเห็นภาพรวมตั้งแต่ต้นจนจบ
แพลตฟอร์มนี้เป็นเครื่องมือครบชุดสำหรับผู้ทดสอบที่มีความคล่องตัว ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว รวมถึงข้อกำหนด การทดสอบอัตโนมัติ และกรณีทดสอบ การติดตามข้อบกพร่อง และการสร้างรายงานการติดตามข้อบกพร่อง
PractiTest เหมาะสำหรับทีมขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถจัดการทั้งการทดสอบแบบแมนนวลและแบบอัตโนมัติในที่เดียว ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และการควบคุมคุณภาพในกระบวนการทดสอบต่างๆ
ความสามารถในการรายงานอย่างละเอียดของ PractiTest ช่วยให้ทีมของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการจัดการการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ PractiTest
- บันทึกและนำการทดสอบเชิงสำรวจกลับมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาการทดสอบที่สร้างสรรค์และเป็นนวัตกรรมเพื่อทดแทนชุดการทดสอบเดิมที่ล้าสมัยและไม่มีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมและสามารถส่งออกได้เพื่อเข้าใจความคืบหน้าและคุณภาพของการทดสอบของคุณอย่างถ่องแท้ รายงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลดิบเท่านั้น แต่ยังเป็นรากฐานสำหรับการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนและปรับปรุงการมองเห็นของโครงการให้ดีขึ้น
- สร้างขั้นตอนทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือรอบการทดสอบ และปรับแต่งได้ตามต้องการในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ
ข้อจำกัดของ PractiTest
- การแก้ไขแดชบอร์ดอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ PractiTest
- ทีม: $49 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า PractiTest
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. Jira (โดย Atlassian)
Jira ของ Atlassian เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานการจัดการโครงการและเครื่องมือแบบ Agile สำหรับทีมพัฒนา ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการข้อบกพร่อง ติดตามปัญหา และดูแลโครงการทั้งหมดได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวที่สำคัญที่สุดสำหรับสปรินต์แบ็กล็อกถัดไปโดยการประมาณค่าคะแนนเรื่องราว ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและโครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
แม้ว่า Jira สามารถปรับใช้กับวิธีการแบบ Agile ได้ แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ทดสอบแบบ Agile รวมถึงการจัดการการกำหนดค่า ความสามารถในการทดสอบอัตโนมัติ และรายงานที่ครอบคลุมซึ่งปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานแบบ Agile
เคล็ดลับมืออาชีพ?: เพื่อประสบการณ์การทดสอบแบบ Agile ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองใช้ClickUp ร่วมกับ Jira ด้วยการซิงค์แบบสองทาง การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Jira จะช่วยปรับปรุงการติดตามปัญหา การสร้างงาน และการทดสอบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องในกระบวนการทำงานแบบ Agile
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างภาพกระบวนการทำงานและวางแผนโครงการอย่างมีกลยุทธ์ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบอไจล์ของ Jira เช่น กระดาน Scrum และ Kanban การวางแผนสปรินต์ และแผนภูมิการเผาผลาญ
- ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ราบรื่นด้วยแอป Smart Jira Forms ซึ่งรวบรวมข้อมูลและทำงานอัตโนมัติด้วยแบบฟอร์มสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ของคุณ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการด้วยรายงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบアジล
- ใช้แม่แบบปัญหาของ Jira เพื่อสร้างประเภทปัญหาที่กำหนดเอง เช่น การทดสอบเชิงสำรวจหรือการทดสอบการถดถอย
ข้อจำกัดของ Jira
- ในขณะที่ Jira เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามปัญหา แต่ขาดคุณสมบัติการทดสอบที่แข็งแกร่งในตัว ทำให้ทีมมีความยากลำบากในการดำเนินการ ติดตาม และจัดการการทดสอบของพวกเขาภายในระบบ
- การสร้างงานย่อยจากปัญหาหลักไม่สะดวก
ราคาของ Jira
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สิบคน
- มาตรฐาน: $7. 16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.48 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Jira
- G2: 4. 3/5 (5800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
4. คุณภาพ
Kualitee ให้บริการแก่องค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการทดสอบแบบ Agile ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมทดสอบคุณภาพ (QA) แม้ว่าจะเริ่มต้นเป็นเครื่องมือจัดการกรณีทดสอบ แต่ก็ได้ขยายความสามารถเพื่อรวมการติดตามข้อบกพร่องและการจัดการข้อบกพร่อง
Kualitee รองรับการทดสอบทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ โดยให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับทีม QA ซึ่งช่วยให้สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกัน และมองเห็นกระบวนการทดสอบได้อย่างชัดเจนผ่านแดชบอร์ดและรายงาน
การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Jira ช่วยให้เกิดกระบวนการทำงานที่ราบรื่นภายในระบบนิเวศการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kualitee
- จัดการกระบวนการทดสอบของคุณ ตั้งแต่การสร้างและจัดระเบียบกรณีทดสอบ ไปจนถึงการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง (ปัญหา) ที่พบระหว่างการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งและติดตามรายงานข้อบกพร่องเพื่อให้ครอบคลุมรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบของคุณ
- แยกแดชบอร์ดสำหรับผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, และผู้จัดการเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งตามสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขา
ข้อจำกัดด้านคุณภาพ
- ผู้ใช้พบปัญหาเกี่ยวกับการลบ/มอบหมายผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกัน และโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ถูกลบยังคงหลงเหลืออยู่
คุณภาพการกำหนดราคา
- คลาวด์: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: เริ่มต้นที่ $2920 ต่อปี สำหรับผู้ใช้สิบคน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kualitee
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. เซเฟอร์
Zephyr เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ Jira และวิธีการทำงานแบบ Agile อยู่แล้ว เครื่องมือจัดการการทดสอบนี้เป็นส่วนเสริมที่ทรงพลังซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามข้อบกพร่องที่มีอยู่ใน Jira ของคุณ
ด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับกระบวนการทำงานของคุณ Zephyr ช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามข้อบกพร่องของโครงการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมนี้เพิ่มศักยภาพให้กับทีมที่ทำงานแบบ Agile ของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การรายงานข้อบกพร่อง รายงานและข้อมูลเชิงลึก การจัดการกรณีทดสอบแบบ Agile และการจัดการข้อกำหนดของผู้ใช้—ทั้งหมดนี้ภายในอินเทอร์เฟซ Jira ที่คุ้นเคย
ด้วยการผสานการทำงานแบบสองทิศทางและหลายอินสแตนซ์กับ Jira คุณสามารถติดตามโครงการทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายในที่เดียว Zephyr สามารถจัดการกรณีทดสอบได้พร้อมกันสูงสุดถึง 200,000 กรณีในหลายโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ Zephyr
- สร้าง จัดระเบียบ และบันทึกกรณีทดสอบของคุณในคลังข้อมูลกลางที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่
- อัปเดตผลลัพธ์ของสคริปต์อัตโนมัติ, สร้างแดชบอร์ดและสถานะใน Jira โดยอัตโนมัติ, และผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อการรายงาน
- จัดเตรียมข้อกำหนดจากทีมพัฒนาและทีม QA ให้สอดคล้องกัน, ดำเนินการทดสอบตามขั้นตอน, ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการทดสอบ, ตรวจสอบผลลัพธ์และจัดหมวดหมู่เป็นผ่านหรือไม่ผ่าน, และบันทึกปัญหาที่ตรวจพบไว้ใน Jira
ข้อจำกัดของเซฟเฟอร์
- Zephyr ไม่อนุญาตให้อัปเดตสถานะของขั้นตอนทดสอบหลายขั้นตอนพร้อมกันในระหว่างการดำเนินการ
- ผู้ใช้ไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบกรณีทดสอบได้
ราคาของ Zephyr
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zephyr
- G2: 4. 1/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. TestRail
TestRail เป็นเครื่องมือทดสอบบนเว็บที่ช่วยให้ทีม QA และทีมพัฒนาแบบ Agile สามารถสร้าง เชื่อมต่อ และย้ายวงจรการทดสอบเพื่อปรับปรุงกระบวนการทดสอบของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ระบบนี้จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานอย่างเป็นระเบียบด้วยกรณีทดสอบที่ชัดเจน ภาพหน้าจอ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
TestRail ช่วยให้การจัดการปริมาณงานง่ายขึ้นด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ใช้งานง่าย คุณสามารถเปรียบเทียบการรัน การตั้งค่า และเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเพื่อติดตามการพัฒนาการทดสอบในโครงการของคุณ นอกจากนี้ เช่นเดียวกับเครื่องมือทดสอบแบบอไจล์อื่นๆ TestRail ยังมีรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวและการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestRail
- คาดการณ์ปริมาณงานได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยใช้การประมาณการในอดีตและเวลาที่ใช้จริง — คุณสมบัติที่โดดเด่นเหนือกว่าเครื่องมือทดสอบทั้งหมด
- ตรวจสอบการคาดการณ์และประวัติโดยละเอียดของสายงานการทดสอบแบบอไจล์ พร้อมฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การพยากรณ์ความคืบหน้า แผนภูมิการเผาไหม้ รายงานเปรียบเทียบ และการจัดเก็บถาวรที่ปลอดภัยต่อเวอร์ชัน
- เปรียบเทียบและติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบในหลายโครงการ, จุดสำคัญ, แผนการทดสอบ, และการทดสอบหลายครั้งด้วยคุณสมบัติการรายงานข้ามโครงการ
ข้อจำกัดของ TestRail
- มันขาดการผสานรวมที่ครอบคลุมในตัว ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องพึ่งพา API หรือโซลูชันจากบุคคลที่สามเพื่อใช้งานในลักษณะเดียวกัน
ราคา TestRail
- คลาวด์ระดับมืออาชีพ: 37 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- คลาวด์สำหรับองค์กร: 826 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อปี
- เซิร์ฟเวอร์มืออาชีพ: ราคาตามตกลง
- เซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กร: $16,500 ต่อปี สำหรับ 1-20 ผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TestRail
- G2: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. QMetry
QMetry เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบระดับองค์กรสำหรับทีมทดสอบแบบ Agile และ DevOps
ใช้ Gen AI ของ QMetry—QMetry Intelligence พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาอัจฉริยะ การสร้างกรณีทดสอบอัตโนมัติ และการตรวจจับกรณีทดสอบที่ล้มเหลวบ่อย เพื่อปรับปรุงเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดของคุณ
QMetry สามารถผสานการทำงานกับเฟรมเวิร์กการทดสอบอัตโนมัติต่างๆ รวมถึง UFT, Cucumber, QAF และ TestNG เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามสภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ DevOps ที่เป็นที่นิยมสำหรับการรวมและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง เช่น Maven และ Jenkins
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QMetry
- ปรับปรุงกระบวนการทดสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดด้วยการจัดลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบและการปรับแต่งภายใน Jira ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการการทดสอบของ QMetry ที่ทำงานร่วมกับ Jira
- การตรวจสอบอัตโนมัติสำหรับการติดตามการอนุมัติและการตรวจสอบด้วยคุณสมบัติลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ QMetry
- สร้างรายงานสำเร็จรูป รายงานการทดสอบรัน และรายงานการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการสำหรับการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ QMetry
- ขาดกลไกการรายงานที่ครอบคลุม รายงานอาจสะท้อนผู้ใช้ที่อัปเดตล่าสุดในชุดทดสอบที่ดำเนินการพร้อมกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน
ราคาของ QMetry
- องค์กร: 72 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า QMetry
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. เทสต์FLO
เครื่องมือจัดการการทดสอบของ TestFLO สำหรับ Jira ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบ ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์. เครื่องมือนี้สามารถผสานการทำงานกับระบบการทำงานของ Jira ที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มใหม่ และทำให้ข้อมูลการทดสอบทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวภายใน Jira.
ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว TestFLO ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดระเบียบ และดำเนินการทดสอบได้โดยตรงภายใน Jira ทำให้กระบวนการทดสอบทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้า บันทึกผลลัพธ์ และรายงานข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดายภายในอินเทอร์เฟซ Jira ที่คุณคุ้นเคย
มันสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการแบบอไจล์, วอเตอร์ฟอลล์, และวิธีการอื่น ๆ ได้เพื่อตอบสนองความต้องการการทดสอบที่หลากหลาย และรองรับความต้องการการทดสอบตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ TestFLO
- ใช้คลังทดสอบเป็นศูนย์กลางสำหรับโครงการของคุณใน Jira เพื่อกำหนดชุดทดสอบด้วยโฟลเดอร์ สร้างกรณีทดสอบ และเพิ่มเงื่อนไขเบื้องต้น
- เปิดใช้งานการทดสอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และการทดสอบอัตโนมัติใน Jira ผ่าน REST API
- สร้างการเชื่อมโยงที่สามารถติดตามได้ระหว่างข้อกำหนด, กรณีทดสอบ, และรายการอื่น ๆ ใน Jira จากนั้นตรวจสอบการเชื่อมโยงเหล่านั้นโดยใช้รายงาน
ข้อจำกัดของ TestFLO
- ไม่เหมาะสำหรับทีมที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Jira เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ TestFLO
- ผู้ใช้สูงสุด 50 คน: $825 ต่อปี
- ผู้ใช้สูงสุด 100 คน: $1925 ต่อปี
- ผู้ใช้สูงสุด 250 คน: $3850 ต่อปี
- ผู้ใช้สูงสุด 500 คน: $6600 ต่อปี
- ผู้ใช้สูงสุด 750 คน: $8800 ต่อปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TestFLO
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. เทสต์แพด
หากคุณต้องการเปลี่ยนจากเครื่องมือจัดการกรณีทดสอบที่ซับซ้อนและสเปรดชีตเป็นเครื่องมือทดสอบที่มีน้ำหนักเบา TestPad เป็นตัวเลือกที่ดี
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ TestPad ช่วยให้ทุกคนในทีมบริหารโครงการแบบคล่องตัวของคุณสามารถดำเนินการทดสอบเชิงสำรวจ การทดสอบย้อนกลับ และการทดสอบยอมรับการใช้งานของผู้ใช้ได้—ตั้งแต่ผู้จัดการโครงการและนักพัฒนา ไปจนถึงผู้ทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งภายในองค์กรและภายนอก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestPad
- พิมพ์คำถามทดสอบได้หลายร้อยข้อภายในไม่กี่นาทีด้วยตัวแก้ไขที่ควบคุมด้วยแป้นพิมพ์ และแผนการทดสอบแบบอิสระจะปรับให้เข้ากับวิธีการทดสอบที่คุณต้องการ
- สร้างรายงานได้ทันทีและบันทึก/พิมพ์ทุกสิ่งที่ทดสอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบ
- ร่วมมือกับผู้ทดสอบภายนอกผ่านการเข้าถึงแบบผู้เยี่ยมชม—เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้
ข้อจำกัดของ TestPad
- ขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ข้อจำกัดในการใช้งานเบราว์เซอร์ และการออกแบบที่ไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณขัดขวางการใช้งาน
- กรณีทดสอบต้องการโครงสร้างการผ่าน/ไม่ผ่านที่เฉพาะเจาะจง ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงในการระบุข้อบกพร่องใหม่
ราคาของ TestPad
- จำเป็น: 59 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $119 ต่อเดือน
- ทีม 15: $179 ต่อเดือน
- แผนก: $299 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า TestPad
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. กาเซ
Qase เป็นเครื่องมือจัดการการทดสอบบนระบบคลาวด์สำหรับทีม QA และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริการการติดตามและรายงานการทดสอบซอฟต์แวร์ทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ Qase เพื่อจัดการกิจกรรม QA ของคุณตั้งแต่การวางแผนการทดสอบ การดำเนินการทดสอบ ไปจนถึงการวิเคราะห์และรายงาน
การผสานรวมกับเครื่องมือจัดการโครงการยอดนิยมอย่าง Jira และ Trello Qase ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น การแสดงความคิดเห็น การมอบหมายข้อบกพร่อง และการสนทนาภายในแอป เพื่อให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Qase
- โอนกรณีทดสอบไปยังและจากเครื่องมือจัดการการทดสอบที่นิยมใช้ เช่น Jira และ Trello
- ส่งออกกรณีทดสอบไปยังรูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมถึง XLSX และ CSV
- ดำเนินการตามแผนการทดสอบและติดตามสถานะของแผนเหล่านั้น ไม่ว่าจะผ่านการทดสอบ ล้มเหลว หรือถูกบล็อก ผ่านหน้าจอการรันทดสอบโดยตรง
- ติดตามชุดการทดสอบและกรณีทดสอบของคุณโดยการจัดระเบียบให้เป็นกลุ่มที่มีเหตุผล ภายในแต่ละชุดการทดสอบ คุณสามารถระบุความรุนแรง เงื่อนไข และขั้นตอนของแต่ละกรณีทดสอบได้
ข้อจำกัดของ Qase
- ผู้ใช้พบว่ามันยุ่งยากในการสร้างรายการตรวจสอบและสคริปต์ทดสอบโดยไม่ต้องเขียนกรณีทดสอบเต็มรูปแบบ
การกำหนดราคา Qase
- ฟรี
- สตาร์ทอัพ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 36 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
รีวิวลูกค้า Qase
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ค้นพบเครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เครื่องมือทดสอบซอฟต์แวร์แบบอไจล์แต่ละตัวนี้ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน ในขณะที่บางตัวให้ความสำคัญกับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก บางตัวก็เหมาะสำหรับโครงการอไจล์ในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการรายงานและการผสานรวมที่แข็งแกร่ง
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายสำหรับทีมทุกขนาด ช่วยให้ทีมของคุณจัดการกระบวนการทดสอบทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนและการดำเนินการไปจนถึงการรายงานเชิงลึก ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย ClickUp ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดเช่น Jira เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่น ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง
หากคุณพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทดสอบแบบอไจล์ของคุณให้ราบรื่นขึ้นลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน