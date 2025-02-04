บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งของ YouTrack ในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ในแวดวงการบริหารโครงการ กฎของเมอร์ฟีมักเป็นจริงเสมอ: อะไรที่ผิดพลาดได้ ก็จะต้องผิดพลาด ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนั่นรวมถึงการมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย ?️

YouTrack ได้รับความนิยมเนื่องจากความหลากหลายในการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังให้คุณบันทึก จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ไปจนถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือแม้แต่การสอบถามภายในองค์กร

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนกบริการลูกค้า และกลุ่มใดก็ตามที่ต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนพร้อมกับปัญหาหลายอย่าง

แต่ถ้าการผสมผสานระหว่างการจัดการโครงการและการติดตามปัญหาของ YouTrack ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณอาจกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการใช้งานบนมือถือหรือการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า นั่นคือจุดที่เราพร้อมเข้ามาช่วย!

เราได้รวบรวม 10 อันดับทางเลือก YouTrack ที่ดีที่สุดในปี 2024 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และคะแนนรีวิวจากผู้ใช้ คู่มือของเราจะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ YouTrack?

เมื่อมองหาทางเลือกแทน YouTrack สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:

  • ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม: คล้ายกับชุดคุณสมบัติที่ครบถ้วนของ YouTrack เครื่องมือนี้ควรมีชุดคุณสมบัติการ ติดตาม ปัญหาและการจัดการโครงการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงการติดตามเวลา
  • ความยืดหยุ่น: ควรใช้งานง่ายสำหรับทั้งทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิค และสามารถปรับแต่งได้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  • คุณสมบัติขั้นสูง: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวซึ่งมีคุณสมบัติเช่นฐานความรู้สำหรับระบบการจัดการเอกสาร,ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง, และการรายงานที่ละเอียดถี่ถ้วน
  • การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เลือกเครื่องมือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเทคนิคการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม โดยมีทีมพัฒนาที่ทำงานเชิงรุกในการปล่อยฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ YouTrack ที่คุณควรใช้

ด้วยองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ในใจ มาสำรวจ 10 อันดับทางเลือก YouTrack ที่ดีที่สุดในปัจจุบันกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการตลาดดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความมหัศจรรย์ให้กับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการทีมและ โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.คลิกอัพ

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
มองเห็นงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึง Gantt, บอร์ด และปฏิทิน

ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังและครบวงจร พร้อมเทมเพลตติดตามปัญหาฟรี ที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันแบบครบวงจรนี้มาพร้อมกับโครงสร้างลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยให้ จัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือClickUp AI มันมีแถบเครื่องมือ AI อัจฉริยะที่สร้างเนื้อหาที่เขียนขึ้นตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางเทคนิค การอัปเดตทีม หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือจัดการโครงการ AIของ ClickUp ยังช่วยในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางเวลา การสร้างแผนงาน และอื่นๆ อีกมากมาย มันเหมือนกับการมีผู้จัดการโครงการส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ⏰

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 15 แบบ เช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และปฏิทิน เพื่อภาพรวมของกระบวนการทำงานและการจัดการทรัพยากรอย่างครบถ้วน
  • ClickUp Sprints เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสปรินต์แบบอไจล์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • รายการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังทุกปัญหาที่รบกวนลูกค้าของคุณ
  • ลำดับความสำคัญในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและรักษาให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
  • การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
  • การผสานรวมซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่บ่อยครั้ง อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
  • ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อขอรับแผนบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ทางลัด

ตัวอย่างแพลตฟอร์มทางลัดของมุมมองแผนงาน
ผ่าน:ทางลัด

ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Shortcut นำเสนอโซลูชันที่สง่างามสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามปัญหา อินเทอร์เฟซสไตล์ Kanban ที่สะอาดตาช่วยป้องกันการเกิดข้อมูลที่แยกส่วน ซึ่งมักทำให้ข้อมูลถูกเก็บไว้เฉพาะในกลุ่มและขัดขวางการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ภารกิจของ Shortcut คือการรื้อถอนกำแพงเหล่านี้ เปิดพื้นที่ที่ทีมสามารถเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ?

Shortcut จัดระเบียบงานโดยการ จัดกลุ่ม Stories ซึ่งเป็นหน่วยงานพื้นฐาน เข้าด้วยกันเป็น Epics ซึ่งแสดงถึงโครงการหรือการริเริ่มที่กว้างขึ้น โครงสร้างนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน เนื่องจาก Stories สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ สุดท้าย Epics เหล่านี้จะถูกรวมเป็น Milestones เพื่อให้ภาพรวมความคืบหน้าในระดับสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทางลัด

  • การวางแผนงานค้างและการวางแผนสปรินต์สำหรับการจัดการโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • การแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีก 50 แพลตฟอร์ม และรองรับการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองผ่าน API
  • การสนับสนุนวิธีการแบบ Agile เช่น Scrum และ Kanban
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันการค้นหา

ข้อจำกัดของทางลัด

  • ชื่อสามัญทำให้การค้นหาทรัพยากรเป็นเรื่องท้าทาย
  • แผนฟรีค่อนข้างจำกัด

การกำหนดราคาแบบทางลัด

  • ฟรี
  • ทีม: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวแบบย่อ

  • G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

3. Redmine

มุมมองปัญหาของ Redmine
ผ่านทาง:Redmine

สร้างขึ้นโดยใช้ Ruby on Rails framework, Redmine โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายและโอเพนซอร์สพร้อมคุณสมบัติเช่น กราฟ Gantt, การติดตามปัญหา, และอื่น ๆ อีกมากมาย. มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile เนื่องจากสามารถผสานรวมปลั๊กอินที่สนับสนุนการจัดการโครงการแบบ Scrum ได้.

เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณผูกปัญหาไว้กับโครงการ, ผู้ใช้, หรือเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังให้มุมมองรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย "ฟังก์ชันปัญหาที่เกี่ยวข้อง" ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ ตามความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ปัญหาซ้ำ, ปัญหาที่ขัดขวาง, ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน, และปัญหาที่ตามมา ซึ่งช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนและส่งเสริมความเรียบง่ายของกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redmine

  • ระบบซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • วิกิแบบร่วมมือช่วยให้ทีมสามารถบันทึกแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, และอื่น ๆ ได้
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงปัญหา, โครงการ, และผู้ใช้
  • การกำหนดบทบาทและการตั้งค่าสิทธิ์เพื่อกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเพิ่มความปลอดภัย
  • ภาพรวมที่ชัดเจน เช่น แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน สำหรับการติดตามโครงการและการจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Redmine

  • อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ไม่มีการสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ Redmine

  • ฟรี

เรดไมน์ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)

4. การบรรจบกัน

คุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือของ Confluence
ผ่าน:จุดบรรจบ

สร้างโดย Atlassian บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง Confluence ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องเท่านั้น พลังพิเศษของมันอยู่ที่การรวม การสร้างเอกสาร การจัดระเบียบความรู้และการทำงานร่วมกันในโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานส่วนกลางเดียว

โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ใช้งานง่าย, แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า, และเส้นทางการตรวจสอบของ Confluenceทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกและติดตามโครงการของทีม. คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้รับการเสริมด้วยระบบการแสดงความคิดเห็นที่ใช้งานง่าย, ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นในตัวข้อความและหน้า, กดไลค์, และองค์ประกอบทางภาพเช่นรูปภาพ, GIF, และอีโมจิ. เมื่อสมาชิกทีมถูกแท็กหรือได้รับมอบหมายงาน, การแจ้งเตือนจะทำให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้.

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • ตัวเลือกแม่แบบที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการ
  • ลำดับชั้นของหน้าที่เข้าใจง่ายและความสามารถในการค้นหา
  • การทำงานร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ พร้อมการติดตามประวัติเวอร์ชัน
  • คุณสมบัติการมอบหมายบทบาทเพื่อการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ
  • การผสานรวมซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการ
  • รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บ

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

  • บางครั้งอาจไม่ตอบสนอง
  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะกับตาราง

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $102,500/ปี
  • ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $27,000 สำหรับใบอนุญาตประจำปี

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

5. อาสนะ

การจัดการโครงการใน Asana
ผ่านทาง:Asana

เครื่องมือการจัดการโครงการที่แท้จริงในวงการเครื่องมือการจัดการโครงการ Asana ได้รับการใช้โดยทีมขนาดใหญ่ที่พึ่งพาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องอย่างแพร่หลาย มันปฏิวัติการประสานงานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วย เครื่องมือภาพที่แข็งแกร่ง ของมัน

เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงาน ช่วยให้ผู้นำทีมและผู้จัดการโครงการสามารถตั้งค่ากระบวนการ รายงานความคืบหน้า และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตระหว่างทีมได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถสร้างกฎเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น แบบฟอร์มสำหรับคำขอที่เป็นระบบ และการซิงค์กับเครื่องมือที่ใช้บ่อยเพื่อผสานข้อมูลอย่างราบรื่น

ด้วยการมุ่งเน้นที่ความชัดเจนและการจัดระเบียบ Asana ช่วยต่อต้าน "ความวุ่นวาย" ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พลุกพล่าน ภารกิจของมันคือการมอบพื้นที่ที่สอดคล้องกันซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา ?

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • การสร้างและจัดการงานหลักและงานย่อยพร้อมเจ้าของงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
  • คุณสมบัติของกฎทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
  • มุมมองบอร์ด, รายการ, ไทม์ไลน์ และปฏิทินสำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกมากกว่า 100 รายการ
  • พื้นที่เฉพาะสำหรับการอัปเดตและหารือเกี่ยวกับการทำงาน

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • คุณไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้สองคนได้
  • ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันดูรก

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อทีมขาย

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

6. การทำงานเป็นทีม

มุมมองสุขภาพโครงการการทำงานเป็นทีม
ผ่านทาง:การทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่นำเสนอ เวิร์กโฟลว์และสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้าที่ปรับแต่งได้สูง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้รูปแบบเอเจนซี่หรือบริการลูกค้า เช่น เอเจนซี่การตลาด

การทำงานเป็นทีมช่วยให้คุณเชิญลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน และแม้แต่ฟรีแลนซ์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการของคุณได้ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น—แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สามารถแสดงความคิดเห็น บันทึกเวลาทำงาน และอื่นๆ ได้ตามต้องการ สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณกำหนดระดับการเข้าถึงของแต่ละผู้เข้าร่วมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียดสำหรับกระบวนการทำงาน, สิทธิ์ของลูกค้า, และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายต่อการจัดการงานบนกระดานคัมบังของคุณ
  • เครื่องมือติดตามเวลาและการจัดการทางการเงินในตัว
  • ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 80 รายการ
  • แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • การสร้างแม่แบบที่ปรับแต่งได้และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • เครื่องมือแชทสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการแสดงข้อมูลไม่ดีเนื่องจากมีตัวเลือกแผนภูมิจำกัด

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5. 99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำสามผู้ใช้
  • ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำสามผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำห้าผู้ใช้
  • ขนาด: ติดต่อเพื่อขอสาธิตและราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)

7. nTask

ระบบติดตามปัญหา nTask Manager
ผ่าน:nTask

nTask มุ่งเน้นที่จะ ทำให้กระบวนการติดตามปัญหาและการจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น ภายในกระบวนการทำงานของโครงการ ทำให้มีความโปร่งใสและจัดการได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความสามารถในการกำหนดสถานะและระดับความสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังดำเนินการหรือปิดไปแล้วอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

nTask ยังยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการจัดการงบประมาณของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย วิธีการเรียกเก็บเงินที่นวัตกรรม คุณสามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมคงที่หรืออัตราค่าบริการรายชั่วโมงต่อภารกิจหรือทรัพยากร สร้างแนวทางการเรียกเก็บเงินที่เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภารกิจได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงติดตามสุขภาพทางการเงินของโครงการไว้ได้

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างงาน งานย่อย และการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ฝังอยู่ภายในงาน ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานในหลายโครงการมีประสิทธิภาพ
  • ภาพรวมโครงการที่ชัดเจน แสดงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ความสามารถในการทำงานรายสัปดาห์ และงบประมาณ
  • เครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง รวมถึงการแชทสดภายในงานโครงการและงานย่อย ความสามารถในการฝังวิดีโอ แนบเอกสาร และแชร์ URL สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป

ข้อจำกัดของ nTask

  • บางครั้งอาจโหลดช้า
  • มันขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง

การกำหนดราคา nTask

  • พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อสอบถามราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

nTask ratings and reviews

  • G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

8. Trello

ตัวอย่างบอร์ด Trello สำหรับการจัดการโครงการ
ผ่าน:Trello

ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจและ การออกแบบสไตล์คัมบังที่ง่ายต่อการนำทาง ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับแต่งของ Trello ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม แม้แต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Trello คือ เครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่เรียกว่า Butler ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎ ปุ่ม และคำสั่งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เกือบทุกการทำงานใน Trello เป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Butler สามารถย้ายงานจาก "รายการที่ต้องทำ" ไปยัง "กำลังทำ" โดยอัตโนมัติ ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มสมาชิกไปยังงานต่างๆ ได้

ด้วย Trello ทีมสามารถแชร์ไฟล์ ติดตามไทม์ไลน์ และจัดการปริมาณงานได้ แม้ว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆบางแห่งจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ก้าวหน้ามากกว่า Trello ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่ง่ายกว่า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
  • ปฏิทินและไทม์ไลน์โครงการเพื่อการมองเห็นภาพรวมแบบองค์รวมและการติดตามผลที่ดีขึ้น
  • บัตร Trello สำหรับการมอบหมายงาน, ไฟล์แนบ, และการจัดหมวดหมู่
  • การสร้างแม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • การทำงานอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ Butler
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 180 รายการ

ข้อจำกัดของ Trello

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
  • ขาดแผนภูมิแกนต์และตัวเลือกการติดตามเวลา

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 50 ผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

9. ยูสเซอร์แบค

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Userback สำหรับข้อเสนอแนะในแอป
ผ่าน:Userback

สร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนา และธุรกิจที่ต้องการระบบการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ Userback คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้ข้อเสนอแนะและรายงานข้อบกพร่อง ที่สมชื่อด้วยการ "นำผู้ใช้กลับเข้าสู่กระบวนการพัฒนา" มอบเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ใช้งานง่ายแก่ผู้ใช้ และสนับสนุนทีมพัฒนาด้วยการรายงานข้อบกพร่องและปัญหาอย่างแม่นยำ ?

ด้วย Userback คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นที่ละเอียดถี่ถ้วนผ่าน ภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบและวิดีโอการบันทึก โดยการจับทุกการคลิก การซูม และการปรับขนาด Userback ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับซอฟต์แวร์ของคุณ ซึ่งช่วยปรับปรุงการตอบสนองของกระบวนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญและนำไปสู่ความสำเร็จของลูกค้าในที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userback

  • การระบุตัวตนของผู้ใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้คำแนะนำ โดยมีการกรอกข้อมูลผู้ใช้ไว้ในช่องต่าง ๆ ล่วงหน้าเพื่อให้การตอบกลับมีความสำคัญและช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ
  • กระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
  • พอร์ทัลฟีเจอร์เป็นศูนย์กลางสำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะ โดยให้แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการแบ่งปันความคิดเห็น ตรวจสอบแนวคิด มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
  • ฟังก์ชันการรวมความคิดเห็นจะจัดกลุ่มความคิดเห็นที่คล้ายกันเพื่อประหยัดเวลา
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น GitHub, Slack และ Jira

ข้อจำกัดของ Userback

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
  • จำนวนผู้ใช้ที่จำกัดหมายความว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Userback

  • เริ่มต้น: $59 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 10 คน; $4.50 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • บริษัท: $119 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 15 คน; $4.50 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
  • พรีเมียม: $217 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 25 คน; $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้

  • G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

10. Freshservice

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Freshservice
ผ่านทาง:Freshservice

Freshservice (พัฒนาโดย Freshworks) มอบเครื่องมือที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของศูนย์บริการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ การจัดการเหตุการณ์, การเปลี่ยนแปลง, และการร้องขอบริการไปจนถึงการจัดการการดำเนินงานไอทีที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วย Freshservice ทีมไอทีสามารถมองเห็นและจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขาได้จากแดชบอร์ดเดียว

Freshservice ใช้ AI ในการทำนายผลลัพธ์ของโครงการและงานที่ล่าช้า โดยเรียนรู้จากรูปแบบงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ผ่านมา ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสนับสนุนด้วยคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับเจ้าหน้าที่ ลดเวลาในการจัดการตั๋ว และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice

  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้สามารถมอบหมายตั๋วให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและติดตามประสิทธิภาพของระบบไอที
  • พอร์ทัลบริการตนเองที่ผู้ใช้สามารถสร้างตั๋ว แจ้งสถานะ หรือค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาทั่วไปได้
  • เครื่องมือจัดการเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
  • เครื่องมือการจัดการการปล่อยเพื่อวางแผนการปล่อย, จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ, และอัปเดตสมาชิกทีม
  • ความสามารถในการจัดการปริมาณงานเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและรับรองระดับปริมาณงานที่สมดุล

ข้อจำกัดของ Freshservice

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางทำได้ยาก
  • ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ เช่น มุมมองกระดานคัมบัง

ราคาของ Freshservice

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $49/เดือน ต่อตัวแทน
  • ข้อดี: $95/เดือน ต่อตัวแทน
  • องค์กรธุรกิจ: $119/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Freshservice

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ YouTrack

แต่ละทางเลือก YouTrack ที่ยอดเยี่ยมทั้ง 10 ตัวเลือกนี้ มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติและความสามารถที่แข็งแกร่งอย่างครบครัน ไม่ว่าคุณจะต้องการ โซลูชันที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการการจัดการโครงการที่หลากหลาย หรือเครื่องมือเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการติดตามปัญหาหรือการทำงานร่วมกัน ตลาดก็มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกสรร

ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายลองใช้ ClickUpและสัมผัสกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด!