10 ทางเลือกและคู่แข่งของ YouTrack ในปี 2025

ในแวดวงการบริหารโครงการ กฎของเมอร์ฟีมักเป็นจริงเสมอ: อะไรที่ผิดพลาดได้ ก็จะต้องผิดพลาด ดังนั้น การเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนั่นรวมถึงการมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการติดตามปัญหาที่อาจเกิดขึ้นด้วย ?️
YouTrack ได้รับความนิยมเนื่องจากความหลากหลายในการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ยังให้คุณบันทึก จัดหมวดหมู่ และจัดลำดับความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ไปจนถึงข้อร้องเรียนของลูกค้า หรือแม้แต่การสอบถามภายในองค์กร
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แผนกบริการลูกค้า และกลุ่มใดก็ตามที่ต้องจัดการกับโครงการที่ซับซ้อนพร้อมกับปัญหาหลายอย่าง
แต่ถ้าการผสมผสานระหว่างการจัดการโครงการและการติดตามปัญหาของ YouTrack ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณอาจกำลังมองหาเครื่องมือที่มีความสามารถในการใช้งานบนมือถือหรือการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ที่ดีกว่า นั่นคือจุดที่เราพร้อมเข้ามาช่วย!
เราได้รวบรวม 10 อันดับทางเลือก YouTrack ที่ดีที่สุดในปี 2024 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และคะแนนรีวิวจากผู้ใช้ คู่มือของเราจะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดเพื่อผลักดันธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ YouTrack?
เมื่อมองหาทางเลือกแทน YouTrack สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติสำคัญต่อไปนี้:
- ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุม: คล้ายกับชุดคุณสมบัติที่ครบถ้วนของ YouTrack เครื่องมือนี้ควรมีชุดคุณสมบัติการ ติดตาม ปัญหาและการจัดการโครงการอย่างครบถ้วน ตั้งแต่แผนภูมิแกนต์ไปจนถึงการติดตามเวลา
- ความยืดหยุ่น: ควรใช้งานง่ายสำหรับทั้งทีมที่มีทักษะทางเทคนิคและไม่มีทักษะทางเทคนิค และสามารถปรับแต่งได้เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- คุณสมบัติขั้นสูง: มองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวซึ่งมีคุณสมบัติเช่นฐานความรู้สำหรับระบบการจัดการเอกสาร,ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง, และการรายงานที่ละเอียดถี่ถ้วน
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เลือกเครื่องมือที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเทคนิคการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม โดยมีทีมพัฒนาที่ทำงานเชิงรุกในการปล่อยฟีเจอร์ใหม่และการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ YouTrack ที่คุณควรใช้
ด้วยองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ในใจ มาสำรวจ 10 อันดับทางเลือก YouTrack ที่ดีที่สุดในปัจจุบันกัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการตลาดดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยเติมเต็มความมหัศจรรย์ให้กับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการทีมและ โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ✨
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังและครบวงจร พร้อมเทมเพลตติดตามปัญหาฟรี ที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โซลูชันแบบครบวงจรนี้มาพร้อมกับโครงสร้างลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยให้ จัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการแบ่งออกเป็นงานย่อยและงานย่อยที่สามารถจัดการได้
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดคือClickUp AI มันมีแถบเครื่องมือ AI อัจฉริยะที่สร้างเนื้อหาที่เขียนขึ้นตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายงานทางเทคนิค การอัปเดตทีม หรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย ยิ่งไปกว่านั้นเครื่องมือจัดการโครงการ AIของ ClickUp ยังช่วยในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การจัดตารางเวลา การสร้างแผนงาน และอื่นๆ อีกมากมาย มันเหมือนกับการมีผู้จัดการโครงการส่วนตัวที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ⏰
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่พร้อมตัวเลือกการแสดงผลมากกว่า 15 แบบ เช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และปฏิทิน เพื่อภาพรวมของกระบวนการทำงานและการจัดการทรัพยากรอย่างครบถ้วน
- ClickUp Sprints เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนสปรินต์แบบอไจล์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- คุณสมบัติการจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ
- รายการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังทุกปัญหาที่รบกวนลูกค้าของคุณ
- ลำดับความสำคัญในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและรักษาให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- การผสานรวมซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่บ่อยครั้ง อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อขอรับแผนบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ทางลัด
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Shortcut นำเสนอโซลูชันที่สง่างามสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามปัญหา อินเทอร์เฟซสไตล์ Kanban ที่สะอาดตาช่วยป้องกันการเกิดข้อมูลที่แยกส่วน ซึ่งมักทำให้ข้อมูลถูกเก็บไว้เฉพาะในกลุ่มและขัดขวางการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ภารกิจของ Shortcut คือการรื้อถอนกำแพงเหล่านี้ เปิดพื้นที่ที่ทีมสามารถเชื่อมต่อ แบ่งปันความคิด และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา ?
Shortcut จัดระเบียบงานโดยการ จัดกลุ่ม Stories ซึ่งเป็นหน่วยงานพื้นฐาน เข้าด้วยกันเป็น Epics ซึ่งแสดงถึงโครงการหรือการริเริ่มที่กว้างขึ้น โครงสร้างนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมข้ามสายงาน เนื่องจาก Stories สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ สุดท้าย Epics เหล่านี้จะถูกรวมเป็น Milestones เพื่อให้ภาพรวมความคืบหน้าในระดับสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของทางลัด
- การวางแผนงานค้างและการวางแผนสปรินต์สำหรับการจัดการโครงการ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- การแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ อีก 50 แพลตฟอร์ม และรองรับการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองผ่าน API
- การสนับสนุนวิธีการแบบ Agile เช่น Scrum และ Kanban
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันการค้นหา
ข้อจำกัดของทางลัด
- ชื่อสามัญทำให้การค้นหาทรัพยากรเป็นเรื่องท้าทาย
- แผนฟรีค่อนข้างจำกัด
การกำหนดราคาแบบทางลัด
- ฟรี
- ทีม: $8. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวแบบย่อ
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. Redmine
สร้างขึ้นโดยใช้ Ruby on Rails framework, Redmine โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายและโอเพนซอร์สพร้อมคุณสมบัติเช่น กราฟ Gantt, การติดตามปัญหา, และอื่น ๆ อีกมากมาย. มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile เนื่องจากสามารถผสานรวมปลั๊กอินที่สนับสนุนการจัดการโครงการแบบ Scrum ได้.
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณผูกปัญหาไว้กับโครงการ, ผู้ใช้, หรือเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังให้มุมมองรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอีกด้วย "ฟังก์ชันปัญหาที่เกี่ยวข้อง" ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถเชื่อมโยงปัญหาต่างๆ ตามความสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ปัญหาซ้ำ, ปัญหาที่ขัดขวาง, ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน, และปัญหาที่ตามมา ซึ่งช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนและส่งเสริมความเรียบง่ายของกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redmine
- ระบบซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิกิแบบร่วมมือช่วยให้ทีมสามารถบันทึกแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, และอื่น ๆ ได้
- ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับประเภทข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงปัญหา, โครงการ, และผู้ใช้
- การกำหนดบทบาทและการตั้งค่าสิทธิ์เพื่อกำหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเพิ่มความปลอดภัย
- ภาพรวมที่ชัดเจน เช่น แผนภูมิแกนต์ และปฏิทิน สำหรับการติดตามโครงการและการจัดตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Redmine
- อินเตอร์เฟซผู้ใช้ล้าสมัย
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ไม่มีการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Redmine
- ฟรี
เรดไมน์ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
4. การบรรจบกัน
สร้างโดย Atlassian บริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียง Confluence ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องเท่านั้น พลังพิเศษของมันอยู่ที่การรวม การสร้างเอกสาร การจัดระเบียบความรู้และการทำงานร่วมกันในโครงการไว้ในพื้นที่ทำงานส่วนกลางเดียว
โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ใช้งานง่าย, แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า, และเส้นทางการตรวจสอบของ Confluenceทำให้เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกและติดตามโครงการของทีม. คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้รับการเสริมด้วยระบบการแสดงความคิดเห็นที่ใช้งานง่าย, ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นในตัวข้อความและหน้า, กดไลค์, และองค์ประกอบทางภาพเช่นรูปภาพ, GIF, และอีโมจิ. เมื่อสมาชิกทีมถูกแท็กหรือได้รับมอบหมายงาน, การแจ้งเตือนจะทำให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้.
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ตัวเลือกแม่แบบที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการ
- ลำดับชั้นของหน้าที่เข้าใจง่ายและความสามารถในการค้นหา
- การทำงานร่วมกันและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ พร้อมการติดตามประวัติเวอร์ชัน
- คุณสมบัติการมอบหมายบทบาทเพื่อการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำ
- การผสานรวมซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการ
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการเข้ารหัสทั้งในระหว่างการส่งผ่านและขณะจัดเก็บ
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- บางครั้งอาจไม่ตอบสนอง
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะกับตาราง
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $5.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $11/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $102,500/ปี
- ศูนย์ข้อมูล: เริ่มต้นที่ $27,000 สำหรับใบอนุญาตประจำปี
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. อาสนะ
เครื่องมือการจัดการโครงการที่แท้จริงในวงการเครื่องมือการจัดการโครงการ Asana ได้รับการใช้โดยทีมขนาดใหญ่ที่พึ่งพาการสื่อสารอย่างต่อเนื่องอย่างแพร่หลาย มันปฏิวัติการประสานงานของทีมและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วย เครื่องมือภาพที่แข็งแกร่ง ของมัน
เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงาน ช่วยให้ผู้นำทีมและผู้จัดการโครงการสามารถตั้งค่ากระบวนการ รายงานความคืบหน้า และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตระหว่างทีมได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถสร้างกฎเพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น แบบฟอร์มสำหรับคำขอที่เป็นระบบ และการซิงค์กับเครื่องมือที่ใช้บ่อยเพื่อผสานข้อมูลอย่างราบรื่น
ด้วยการมุ่งเน้นที่ความชัดเจนและการจัดระเบียบ Asana ช่วยต่อต้าน "ความวุ่นวาย" ที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่พลุกพล่าน ภารกิจของมันคือการมอบพื้นที่ที่สอดคล้องกันซึ่งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขา ?
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การสร้างและจัดการงานหลักและงานย่อยพร้อมเจ้าของงานและกำหนดเวลาที่ชัดเจน
- คุณสมบัติของกฎทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- มุมมองบอร์ด, รายการ, ไทม์ไลน์ และปฏิทินสำหรับการมองเห็นกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุด
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง
- การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกมากกว่า 100 รายการ
- พื้นที่เฉพาะสำหรับการอัปเดตและหารือเกี่ยวกับการทำงาน
ข้อจำกัดของอาสนะ
- คุณไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้ใช้สองคนได้
- ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันดูรก
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขาย
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
6. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่นำเสนอ เวิร์กโฟลว์และสิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้าที่ปรับแต่งได้สูง ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ใช้รูปแบบเอเจนซี่หรือบริการลูกค้า เช่น เอเจนซี่การตลาด
การทำงานเป็นทีมช่วยให้คุณเชิญลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน และแม้แต่ฟรีแลนซ์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการของคุณได้ พวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น—แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สามารถแสดงความคิดเห็น บันทึกเวลาทำงาน และอื่นๆ ได้ตามต้องการ สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณกำหนดระดับการเข้าถึงของแต่ละผู้เข้าร่วมได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างละเอียดสำหรับกระบวนการทำงาน, สิทธิ์ของลูกค้า, และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ง่ายต่อการจัดการงานบนกระดานคัมบังของคุณ
- เครื่องมือติดตามเวลาและการจัดการทางการเงินในตัว
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 80 รายการ
- แผนภูมิแกนต์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- การสร้างแม่แบบที่ปรับแต่งได้และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- เครื่องมือแชทสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการแสดงข้อมูลไม่ดีเนื่องจากมีตัวเลือกแผนภูมิจำกัด
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำสามผู้ใช้
- ส่งมอบ: $9.99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำสามผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำห้าผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอสาธิตและราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
7. nTask
nTask มุ่งเน้นที่จะ ทำให้กระบวนการติดตามปัญหาและการจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น ภายในกระบวนการทำงานของโครงการ ทำให้มีความโปร่งใสและจัดการได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยความสามารถในการกำหนดสถานะและระดับความสำคัญ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังดำเนินการหรือปิดไปแล้วอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
nTask ยังยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการจัดการงบประมาณของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย วิธีการเรียกเก็บเงินที่นวัตกรรม คุณสามารถตั้งค่าค่าธรรมเนียมคงที่หรืออัตราค่าบริการรายชั่วโมงต่อภารกิจหรือทรัพยากร สร้างแนวทางการเรียกเก็บเงินที่เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภารกิจได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงติดตามสุขภาพทางการเงินของโครงการไว้ได้
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างงาน งานย่อย และการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ฝังอยู่ภายในงาน ช่วยให้การจัดการเวลาทำงานในหลายโครงการมีประสิทธิภาพ
- ภาพรวมโครงการที่ชัดเจน แสดงความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ความสามารถในการทำงานรายสัปดาห์ และงบประมาณ
- เครื่องมือการร่วมมือที่แข็งแกร่ง รวมถึงการแชทสดภายในงานโครงการและงานย่อย ความสามารถในการฝังวิดีโอ แนบเอกสาร และแชร์ URL สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 1,000 แอป
ข้อจำกัดของ nTask
- บางครั้งอาจโหลดช้า
- มันขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูง
การกำหนดราคา nTask
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อสอบถามราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (17 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. Trello
ด้วยรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจและ การออกแบบสไตล์คัมบังที่ง่ายต่อการนำทาง ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับแต่งของ Trello ทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม แม้แต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Trello คือ เครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่เรียกว่า Butler ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎ ปุ่ม และคำสั่งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เกือบทุกการทำงานใน Trello เป็นไปโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น Butler สามารถย้ายงานจาก "รายการที่ต้องทำ" ไปยัง "กำลังทำ" โดยอัตโนมัติ ตั้งวันครบกำหนด และเพิ่มสมาชิกไปยังงานต่างๆ ได้
ด้วย Trello ทีมสามารถแชร์ไฟล์ ติดตามไทม์ไลน์ และจัดการปริมาณงานได้ แม้ว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆบางแห่งจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ก้าวหน้ามากกว่า Trello ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่ง่ายกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย
- ปฏิทินและไทม์ไลน์โครงการเพื่อการมองเห็นภาพรวมแบบองค์รวมและการติดตามผลที่ดีขึ้น
- บัตร Trello สำหรับการมอบหมายงาน, ไฟล์แนบ, และการจัดหมวดหมู่
- การสร้างแม่แบบสำหรับโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำ
- การทำงานอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์ Butler
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่า 180 รายการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดแผนภูมิแกนต์และตัวเลือกการติดตามเวลา
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 50 ผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
9. ยูสเซอร์แบค
สร้างขึ้นสำหรับนักออกแบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนา และธุรกิจที่ต้องการระบบการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ Userback คือ แพลตฟอร์มสำหรับให้ข้อเสนอแนะและรายงานข้อบกพร่อง ที่สมชื่อด้วยการ "นำผู้ใช้กลับเข้าสู่กระบวนการพัฒนา" มอบเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่ใช้งานง่ายแก่ผู้ใช้ และสนับสนุนทีมพัฒนาด้วยการรายงานข้อบกพร่องและปัญหาอย่างแม่นยำ ?
ด้วย Userback คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นที่ละเอียดถี่ถ้วนผ่าน ภาพหน้าจอพร้อมคำอธิบายประกอบและวิดีโอการบันทึก โดยการจับทุกการคลิก การซูม และการปรับขนาด Userback ช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับซอฟต์แวร์ของคุณ ซึ่งช่วยปรับปรุงการตอบสนองของกระบวนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญและนำไปสู่ความสำเร็จของลูกค้าในที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Userback
- การระบุตัวตนของผู้ใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้คำแนะนำ โดยมีการกรอกข้อมูลผู้ใช้ไว้ในช่องต่าง ๆ ล่วงหน้าเพื่อให้การตอบกลับมีความสำคัญและช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ
- พอร์ทัลฟีเจอร์เป็นศูนย์กลางสำหรับรวบรวมข้อเสนอแนะ โดยให้แพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการแบ่งปันความคิดเห็น ตรวจสอบแนวคิด มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
- ฟังก์ชันการรวมความคิดเห็นจะจัดกลุ่มความคิดเห็นที่คล้ายกันเพื่อประหยัดเวลา
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่น GitHub, Slack และ Jira
ข้อจำกัดของ Userback
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- จำนวนผู้ใช้ที่จำกัดหมายความว่าค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Userback
- เริ่มต้น: $59 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 10 คน; $4.50 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- บริษัท: $119 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 15 คน; $4.50 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
- พรีเมียม: $217 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 25 คน; $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้เพิ่มเติม
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิวจากผู้ใช้
- G2: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. Freshservice
Freshservice (พัฒนาโดย Freshworks) มอบเครื่องมือที่ชาญฉลาดสำหรับการจัดการการดำเนินงานของศูนย์บริการไอทีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ การจัดการเหตุการณ์, การเปลี่ยนแปลง, และการร้องขอบริการไปจนถึงการจัดการการดำเนินงานไอทีที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วย Freshservice ทีมไอทีสามารถมองเห็นและจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขาได้จากแดชบอร์ดเดียว
Freshservice ใช้ AI ในการทำนายผลลัพธ์ของโครงการและงานที่ล่าช้า โดยเรียนรู้จากรูปแบบงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ผ่านมา ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสนับสนุนด้วยคำแนะนำอัจฉริยะสำหรับเจ้าหน้าที่ ลดเวลาในการจัดการตั๋ว และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวม ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshservice
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยให้สามารถมอบหมายตั๋วให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมได้โดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและติดตามประสิทธิภาพของระบบไอที
- พอร์ทัลบริการตนเองที่ผู้ใช้สามารถสร้างตั๋ว แจ้งสถานะ หรือค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาทั่วไปได้
- เครื่องมือจัดการเหตุการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการจัดการการปล่อยเพื่อวางแผนการปล่อย, จัดทำเอกสารแผนการทดสอบ, และอัปเดตสมาชิกทีม
- ความสามารถในการจัดการปริมาณงานเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและรับรองระดับปริมาณงานที่สมดุล
ข้อจำกัดของ Freshservice
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการนำทางทำได้ยาก
- ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ เช่น มุมมองกระดานคัมบัง
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $49/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $95/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กรธุรกิจ: $119/เดือน ต่อผู้ใช้ 1 คน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ YouTrack
แต่ละทางเลือก YouTrack ที่ยอดเยี่ยมทั้ง 10 ตัวเลือกนี้ มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติและความสามารถที่แข็งแกร่งอย่างครบครัน ไม่ว่าคุณจะต้องการ โซลูชันที่ครอบคลุมอย่าง ClickUp ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการการจัดการโครงการที่หลากหลาย หรือเครื่องมือเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการติดตามปัญหาหรือการทำงานร่วมกัน ตลาดก็มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกสรร
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการจัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายลองใช้ ClickUpและสัมผัสกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด!