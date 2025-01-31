บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bugzilla สำหรับการติดตามข้อบกพร่องในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

ตั้งแต่เปิดตัวในปี 1998 Bugzilla ได้กลายเป็นหนึ่งในระบบติดตามข้อบกพร่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ระบบนี้ยังคงครอง ส่วนแบ่งตลาด เป็นอันดับสองจนถึงปัจจุบัน

แต่ว่านั่นทำให้ซอฟต์แวร์นี้กลายเป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับทุกความต้องการในการติดตามข้อบกพร่องและบั๊กของคุณหรือไม่? มันสามารถปรับตัวได้ดีกับขนาดทีมที่หลากหลายและกลุ่มซอฟต์แวร์เฉพาะหรือไม่? มาค้นหาคำตอบกัน

หากคุณพบว่าตัวเองกำลังดิ้นรนกับข้อจำกัดในการปรับแต่งของ Bugzilla, กำลังเผชิญกับความยุ่งยากในการแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับบั๊กที่มีขนาดใหญ่ หรือรู้สึกถูกจำกัดความสามารถในการรายงานและกระบวนการทำงาน คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

Bugzilla เป็นเพื่อนคู่ใจที่เชื่อถือได้ในโลกของการติดตามข้อบกพร่อง แต่พูดกันตามตรง—บางครั้ง แม้แต่เครื่องมือที่ไว้วางใจได้มากที่สุดก็ยังต้องการการอัปเกรด

ในบทความนี้ เราจะสำรวจทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Bugzilla พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนของแต่ละตัวเลือกมาร่วมช่วยคุณเลือกซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณกัน

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Bugzilla?

เราจะพาคุณไปรู้จักกับคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาในทางเลือกแทน Bugzilla:

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: การพึ่งพาการจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงปริมาณข้อมูลมหาศาลที่เรามีในปัจจุบัน ทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Bugzilla ไม่เพียงแต่ต้องจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังต้องให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้จากทุกที่ด้วยการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
  • ความสามารถในการปรับแต่ง: มองหาตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถควบคุมซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องได้อย่างเต็มที่ ซึ่งควรครอบคลุมทั้งส่วนติดต่อผู้ใช้และฟังก์ชันการติดตามปัญหา
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ควรอนุญาตให้คุณประสานงานกับสมาชิกในทีมและข้ามทีมเพื่อติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีข้อมูลทั้งหมดพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มเดียวที่แชร์ร่วมกันจะช่วยหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด
  • การสร้างรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่มีเครื่องมือสร้างข้อมูลในตัว ควรมีการผสานรวม AI ที่ดีเยี่ยมเพื่อเร่งกระบวนการติดตามข้อบกพร่องของคุณ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป: เทมเพลตสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลาได้มาก เลือกซอฟต์แวร์ที่มีเทมเพลตเหล่านี้จำนวนมาก
  • ความสามารถในการผสานรวม: อย่าประนีประนอมกับสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องอนุญาตให้ทีมของคุณยังคงใช้งานแอปพลิเคชันสำคัญที่พวกเขาใช้งานอยู่แล้วร่วมกับทางเลือกที่คุณเลือก
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้: จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ราบรื่นให้กับทีมของคุณ ทางเลือกยอดนิยมมาพร้อมกับ UI ที่เข้าถึงง่ายซึ่งแนะนำผู้ใช้ตลอดกระบวนการติดตามข้อบกพร่อง

10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bugzilla ที่ควรใช้ในปี 2024

1. คลิกอัพ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ด ข้อบกพร่องต่อมุมมองและงานต่อสถานะ
สร้างแดชบอร์ดที่มีรายละเอียดครบถ้วน และเพิ่มการ์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อดูความคืบหน้าของคะแนนสปรินต์ งานตามสถานะ และบั๊กในแต่ละมุมมอง

ด้วยระบบติดตามบั๊กที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp คุณสามารถรายงาน ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของบั๊กได้ในที่เดียว ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมของ ClickUpมีเครื่องมือการแสดงภาพมากมาย ทำให้การรายงานเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถหลีกเลี่ยงหนี้ทางเทคนิคได้

นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น และเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาด้วยโซลูชันการทำงานร่วมกันของ ClickUp
  • เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp: ติดตามปัญหาได้รวดเร็วขึ้นด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเอง ป้อนรายละเอียดสำคัญลงในเทมเพลตภาพที่ปรับแต่งได้ เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUpยังรวมถึงแบบฟอร์มรายงานที่คุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้อีกด้วย
  • ClickUp AI: เร่งกระบวนการสร้างสรรค์ไอเดีย การสร้างแผนงาน และการพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยของ ClickUp ที่มาพร้อมเครื่องมือ AI ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างเชี่ยวชาญหลากหลายรูปแบบ
  • เวิร์กโฟลว์แบบคล่องตัว: เร่งความเร็วในการจัดการงานใหญ่ของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์แบบฝังที่ยืดหยุ่นใน ClickUp เช่น Kanban และ Scrum อัตโนมัติงานที่ค้างอยู่เพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับงานสำคัญอื่น ๆ ได้
  • การสร้างภาพที่มีประสิทธิภาพ: สร้างภาพงานของคุณโดยใช้แผนงานร่วมกันใน ClickUp ติดตามความคืบหน้า ความเชื่อมโยง และจุดที่มีปัญหา เพื่อจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น
  • การติดตามข้อบกพร่องที่มีประสิทธิภาพ: รวบรวมคำขอปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แบบฟอร์มการรับข้อมูลใน ClickUp เปลี่ยนคำขอเหล่านี้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ซึ่งปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณเชื่อมโยงปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มแท็ก และปรับปรุงการจัดการงานค้าง
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: แชร์ข้อมูลทั้งหมดของคุณ, บันทึก, และแผนงานโดยอัตโนมัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งทีมและแผนก, พร้อมมอบสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นกับแดชบอร์ด
  • ฟังก์ชันการค้นหาต้องการการปรับปรุง

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Jira Software

จิรา
ผ่านทางJira

Jira เหมาะสมที่สุดสำหรับทีม Agile ที่มีความต้องการในการติดตามข้อบกพร่อง โดยใช้กรอบการทำงาน Agileและรองรับวิธีการต่างๆ มากมาย

ด้วยการใช้ความสามารถในการสร้างภาพที่โดดเด่น คุณสามารถนำทางกระบวนการทำงานของคุณผ่านบอร์ด Scrum และการ์ด Kanban ได้อย่างง่ายดาย เพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira Software

  • ไทม์ไลน์: เพิ่มเรื่องราวใหญ่ (Epic), แผนงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และการปล่อยเวอร์ชันบนไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตรงกัน
  • กระดาน Agile: ใช้กระดาน Scrum และ Kanban ของ Jira เพื่อแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นงานที่สามารถจัดการได้ ติดตามปัญหาได้อย่างราบรื่นและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
  • การอัตโนมัติแบบลากและวาง: ทำให้งานต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือของ Jira และเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน เพียงลากและวางคำอธิบายข้อมูลของคุณ แล้วปล่อยให้การอัตโนมัติทำงานหนักแทนคุณ

ข้อจำกัดของ Jira Software

  • UI ต้องมีความโต้ตอบมากขึ้น
  • การอัปโหลดและติดตามเอกสารสามารถปรับปรุงได้
  • ผู้ใช้หลายคนบ่นเกี่ยวกับความเร็วในการประมวลผลที่ช้า
  • การวางแผนเส้นทางขั้นสูงไม่มีให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของแผนชำระเงินปกติ

ราคาของ Jira Software

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Jira Software

  • G2: 4. 3/5 (5,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,740+ รีวิว)

3. โรลบาร์

โรลบาร์
ผ่านทางRollbar

Rollbar ภูมิใจในการให้บริการแก้ไขข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์ระหว่างกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

ด้วยการใช้ Rollbar คุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการแก้ไขหรือกลับเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนากลับไปมาเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับข้อผิดพลาดในตอนท้ายอีกต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยอัตโนมัติการตอบสนองเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดและแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเด่นของ Rollbar

  • การติดตามข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อผิดพลาดทั้งหมดในไฟล์ของคุณได้ทันทีผ่านฟีดข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์ แก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีที่เกิดขึ้นแทนที่จะรวบรวมไว้เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการพัฒน
  • การแจ้งเตือนข้อผิดพลาดแบบกลุ่ม: ลดเสียงแจ้งเตือนที่คงที่และน่ารำคาญโดยการรวมการแจ้งเตือนที่คล้ายกันไว้ในแพ็กเกจที่เรียบร้อย สิ่งนี้ทำได้โดยการใช้การจัดกลุ่มระดับอัตโนมัติและการเรียนรู้ของเครื่องโดยซอฟต์แวร์
  • การตอบสนองต่อข้อผิดพลาดอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการทำงานและการตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการพัฒนาและการทดสอบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยงาน ไม่เพียงแต่จะจัดลำดับความสำคัญของงานเท่านั้น แต่ยังติดตามข้อบกพร่องได้อย่างราบรื่น—ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของโรลบาร์

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
  • ข้อผิดพลาดในฟีเจอร์การจัดกลุ่มข้อผิดพลาด
  • ค่าใช้จ่ายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบริษัทขนาดเล็ก

ราคาของโรลบาร์

  • ฟรีตลอดไป
  • สิ่งจำเป็น: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24. 17 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ Rollbar

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (260+ รีวิว)

4. GitLab

กิตลาบ
ผ่านทางGitLab

GitLab หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Bugzilla มีแพลตฟอร์ม DevSecOps ที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมรองรับความต้องการในการตรวจจับและจัดการข้อผิดพลาดของทีม

เนื่องจากความสามารถด้าน AI ของมัน มันยังสามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันใช้โมเดลข้อมูลเดียว ทำให้ข้อมูลเชิงลึกในการติดตามข้อบกพร่องสามารถแชร์ได้ทั่วทั้งวงจรชีวิต DevSecOps ของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitLab

  • เครื่องมือที่จำเป็น: เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามข้อผิดพลาดด้วย AI ใน DevSecOps มันทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น—VSM, DORA Metrics สำหรับการวางแผน, ข้อเสนอแนะโค้ดสำหรับการสร้าง, และระบบที่แข็งแกร่งสำหรับการตรวจสอบ, การรักษาความปลอดภัย, การบรรจุ, และการPLOY ซอฟต์แวร์ของคุณ
  • GitLab Duo Chat: ยกระดับการทำงานของคุณด้วยการผสาน AI ของ GitLab Duo พบกับผู้ช่วยที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา GitLab Duo Chat สำหรับความช่วยเหลือด้านโค้ด การจัดการโปรเจกต์ การเริ่มต้นใช้งาน และการติดตามงานอย่างไร้รอยต่อ เพิ่มความปลอดภัย การทดสอบ และเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดการซอร์สโค้ด: เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณด้วยการควบคุมเวอร์ชันผ่านการร่วมมือ อนุญาตให้ทีมของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด นำไปสู่การส่งมอบที่รวดเร็วขึ้นและการมองเห็นที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ GitLab

  • ต้องการฟีเจอร์การตรวจสอบโค้ดแบบฝังตัว
  • ขาดความสามารถในการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง
  • ขาดการสแกนความปลอดภัยที่ฝังอยู่
  • ประสบการณ์ IDE ในเบราว์เซอร์ที่ไม่ดี
  • การขาดการรองรับข้ามแพลตฟอร์ม

ราคาของ GitLab

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: 29 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ GitLab

  • G2: 4. 5/5 (770+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1030+ รีวิว)

5. Zoho Projects

Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

คุณสมบัติการเพิ่มแบบสากลของ Zoho Projects เป็นผู้ช่วยชีวิตในช่วงเวลาวิกฤต ช่วยให้คุณเพิ่มรายการลงในแผนงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

โครงสร้างการแบ่งงานช่วยให้การจัดระเบียบโครงการง่ายขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับกระดานกรอบงานแบบ Agile สำหรับการติดตามที่ปรับแต่งได้ Zoho ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • โครงสร้างการแบ่งงาน: แบ่งโครงการของคุณออกเป็นชิ้นงานที่ง่ายและจัดการได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้อย่างราบรื่น ใช้กระดานกรอบงานแบบอไจล์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ พร้อมฟังก์ชันการติดตาม
  • เพิ่มแบบสากล: เพิ่มรายการงานและรวมผู้ใช้งาน กิจกรรม ปัญหา หรือเอกสารต่างๆ ลงในรายการงานของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว
  • คุณสมบัติการปรับแต่ง: ทำให้ระบบการจัดการโครงการของคุณเป็นเอกลักษณ์ของคุณเองด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งมากมายที่ Zoho มอบให้ เช่น รูปแบบ, ฟิลด์, มุมมอง, สถานะ, เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่คุณต้องการและจัดลำดับความสำคัญของงานตามเงื่อนไขของคุณเองได้

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • การสนับสนุนออนไลน์จำกัด
  • ไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูป
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่คล่องตัว

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้สูงสุด 3 คน
  • พรีเมียม: 5 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 430 รายการ)

6. Mantis Bug Tracker

แมงมุมบักแทร็กเกอร์
ผ่านทางMantisBT

MantisBT ติดตั้งและจัดการได้ง่ายในฐานะเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องแบบโอเพนซอร์สที่เรียบง่าย ไม่เหมือนกับโครงการโอเพนซอร์สส่วนใหญ่ มันมีความสามารถในการปรับแต่ง การแจ้งเตือนทางอีเมล และการจัดการการเข้าถึง เพื่อการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากขึ้นอยู่กับ Python ผู้ใช้สามารถผสานคุณสมบัติใหม่ ๆ เข้าไปได้อย่างง่ายดาย และจัดการได้ด้วยตัวเอง ซึ่งมอบระดับหนึ่งของการเป็นอิสระและการควบคุม

คุณสมบัติเด่นของ Mantis Bug Tracker

  • ติดตั้งง่าย: ลดเวลาในการติดตั้งด้วย Mantis BT ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งภายในหรือในสภาพแวดล้อมที่มีการโฮสต์
  • เว็บเบส: เร่งความเร็วโครงการของคุณและเข้าถึงได้จากทุกที่ แอปพลิเคชันบนเว็บช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ ดูข้อมูลบนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์
  • รองรับหลายระบบจัดการฐานข้อมูล: เข้าถึงระบบจัดการฐานข้อมูลหลายระบบโดยใช้ ADODB เป็นไลบรารีสำหรับการแยกส่วน รวม MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (ทดลองใช้), DB2 (กำลังพัฒนา), เป็นต้น เข้าสู่กระบวนการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Mantis Bug Tracker

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ล้าสมัยอย่างมาก
  • ประสิทธิภาพการทำงานช้าและปัญหาด้านประสิทธิภาพอื่น ๆ
  • ระบบกรองที่มีข้อบกพร่อง

Mantis Bug Tracker ราคา

  • ฟรีตลอดไป

Mantis Bug Tracker คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)

7. ยามเฝ้า

ผู้เฝ้าระวัง
ผ่านทางเซนทรี

Sentry ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น การตรวจสอบแบบเต็มสแตกและร่องรอยข้อผิดพลาด ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้

Sentry ให้บริการติดตามผลหลังการพัฒนาเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ

คุณสมบัติเด่นของ Sentry

  • การตรวจสอบแบบครบวงจร: ระบุปัญหาสำคัญและเชื่อมโยงกับสาเหตุที่แท้จริง การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์ไม่จำเป็นต้องเป็นการคาดเดาอีกต่อไป คุณจะได้รับข้อมูลบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะของแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ ข้อยกเว้นที่ไม่ได้จัดการทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
  • บันทึกข้อผิดพลาด: สังเกตว่าแอปกำลังทำอะไรอยู่ในขณะที่เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงการโต้ตอบของผู้ใช้ คำขอ AJAX บันทึกการดีบัก คำขอเครือข่าย ฯลฯ Sentry ยังสามารถรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดได้อีกด้วย
  • รายงานสุขภาพการปล่อย: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปล่อยทันทีด้วยการมองเห็นแบบเรียลไทม์ ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น เซสชันที่ปราศจากการล่ม การยอมรับเวอร์ชัน และอัตราการล้มเหลว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของเซ็นทรี

  • ราคาสูงชัน
  • ขาดความสามารถในการโฮสต์ด้วยตนเอง
  • ใช้ทรัพยากรมากในทุกด้าน
  • การสุ่มตัวอย่างข้อมูลต้องปรับปรุง

การกำหนดราคาแบบเฝ้าระวัง

  • ผู้พัฒนา: ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของเซ็นทรี

  • G2: 4. 5/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

8. HelixALM

เฮลิกซ์ ALM
ผ่านทางHelix ALM

Helix ALM มอบเครื่องมือการจัดการวงจรชีวิตที่ครอบคลุมให้กับคุณ ดื่มด่ำกับการติดตามปัญหาอย่างราบรื่นด้วย Helix IM—โมดูลเฉพาะทางของเรา รับการจัดการวงจรชีวิตที่ครอบคลุมพร้อมการติดตามย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามแหล่งที่มาของบั๊กทั้งก่อนและหลังการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

นอกจากนี้ Helix ยังเป็นระบบโมดูลาร์ ให้คุณเลือกและปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามความต้องการในการติดตามข้อบกพร่องของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติเด่นของ HelixALM

  • โมดูลาร์: ควบคุมบริการที่คุณต้องการได้ด้วยโมดูลเฉพาะทางของ HelixALM มีโมดูลเฉพาะสำหรับการจัดการความต้องการ (Helix RM) การจัดการกรณีทดสอบ (Helix TCM) และการจัดการปัญหา (Helix IM)
  • การติดตามย้อนกลับที่ยอดเยี่ยม: ผสานรวมโมดูลต่าง ๆ เพื่อรับการติดตามย้อนกลับที่ไม่มีใครเทียบได้สำหรับโครงการของคุณ รู้อย่างชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เข้าใจว่าควรให้ความสำคัญกับจุดใดมากที่สุด
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยง: ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึง FMEA และการวิเคราะห์ผลกระทบด้วย HelixALM แก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อกำหนดการพัฒนาของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดโดยการสร้างเมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสนับสนุนทั้งหมด

ข้อจำกัดของ HelixALM

  • จำเป็นต้องมีการบูรณาการที่ดีขึ้นกับระบบควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Arena PLM
  • ต้องการการตั้งค่าแบ็กเอนด์ที่ง่ายขึ้น

ราคาของ HelixALM

  • ราคาตามความต้องการ

HelixALM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิว 85+ รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 25+ รายการ)

9. Redmine

เรดไมน์
ผ่านทางRedmine

Redmine มอบความปลอดภัยและการควบคุมที่ไม่มีใครเทียบได้ พร้อมระบบติดตามข้อบกพร่องที่แข็งแกร่ง

การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณกำหนดได้อย่างแม่นยำว่าใครสามารถโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีการควบคุมในระหว่างขั้นตอนการติดตามปัญหาและการแก้ไขปัญหาในระหว่างการพัฒนาโครงการของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redmine

  • การควบคุมการเข้าถึง: กำหนดบทบาทและตั้งค่าสิทธิ์ได้อย่างง่ายดายเพียงคลิกเดียวด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทที่ยืดหยุ่น คุณสามารถควบคุมทุกอย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการคณะกรรมการ การเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล มีส่วนร่วมกับระบบติดตามข้อบกพร่องของคุณได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งรับประกันความรับผิดชอบ
  • ฟังก์ชันการติดตามเวลา: ติดตามเวลาในระดับโครงการหรือระดับรายการด้วยรายงานที่ง่ายซึ่งแสดงรายละเอียดเวลาต่อผู้ใช้ ประเภทปัญหา หมวดหมู่ หรือกิจกรรม เข้าใจได้ว่าบั๊กเกิดขึ้นหรือได้รับการแก้ไขในวงจรการพัฒนาเมื่อใด
  • ตัวเรียกดูที่เก็บ: แนบที่เก็บที่มีอยู่ไปยังแต่ละโครงการของคุณ Redmine ช่วยให้คุณเรียกดูเนื้อหาของพวกเขาและดูและค้นหาชุดการเปลี่ยนแปลงที่ให้ฟังก์ชันการติดตามปัญหาตามเวอร์ชันแก่คุณ

ข้อจำกัดของ Redmine

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
  • ต้องการฟีเจอร์เพื่อแจ้งให้ผู้สร้างตั๋วทราบเมื่อมีการแก้ไขปัญหาหรือติดตามผล
  • ไม่มีการรองรับแอปพลิเคชันมือถือ
  • ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับวิธีการบริหารโครงการแบบ Agile เช่น Scrum

ราคาของ Redmine

  • ฟรีเมื่อซื้อปลั๊กอิน

เรดไมน์ เรตติ้ง และรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิว 245+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 1/5 (150+ รีวิว)

10. ติดตาม

Trac
ผ่านทางTrac

โครงการ Trac เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันโอเพนซอร์สสำหรับการติดตามปัญหาที่ทำงานบน Python นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับความรู้และข้อมูลอีกด้วย

ทีมสามารถแก้ไขร่วมกันบนแพลตฟอร์มนี้ได้ ทำให้เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือติดตามปัญหาที่ให้บริการฟรีที่ส่งเสริมคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trac

  • ฐานความรู้ทั่วทั้งทีม: ให้ทีมของคุณรับรู้ข้อมูลล่าสุดได้อย่างง่ายดาย Trac มีแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ คิดว่ามันเป็นเหมือน Wiki ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น—สามารถปรับแต่งได้สำหรับการแก้ไขร่วมกัน ด้วยการใช้ไวยากรณ์ MoinMoin มันเชื่อมโยงกับตั๋วงาน รายงาน และซอร์สโค้ดได้อย่างไร้รอยต่อ
  • ที่เก็บโค้ดออนไลน์: สำรวจที่เก็บโค้ดของคุณออนไลน์ด้วย Trac – เหมือนเป็นคู่มือที่เป็นมิตรสำหรับทั้ง Subversion และ Git เรียกดู จัดการ และเชื่อมโยงที่เก็บหลายแห่ง และรองรับระบบควบคุมเวอร์ชันต่างๆ ด้วยปลั๊กอิน

ข้อจำกัดของระบบติดตาม

  • ชุดคุณสมบัติที่จำกัดสำหรับแอปโอเพนซอร์ส
  • ไม่มีฟีเจอร์บันทึกอัตโนมัติสำหรับบันทึก
  • ปริมาณการซื้อขายที่สูงมีความยากลำบากในการจัดการเนื่องจากข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลเปิด
  • การประมวลผลไฟล์ที่มีประวัติการใช้งานจำนวนมากอย่างล่าช้า
  • ไม่มีการสนับสนุนลูกค้าเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

การกำหนดราคาของ Trac

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Trac

  • G2: คะแนนไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ

ค้นหาทางเลือก Bugzilla ที่ดีที่สุดที่เหมาะกับคุณ!

ทำไมต้องติดอยู่กับซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวเมื่อมีทางเลือกมากมายให้เลือกใช้?

Bugzilla เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้ แต่ยังคงต้องปรับปรุงในบางด้าน ข้อจำกัดในการปรับแต่ง การเข้าถึง การทำงานร่วมกันและการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทำให้มันไม่โดดเด่นอีกต่อไป ทีมสมัยใหม่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ลงทะเบียนฟรีวันนี้และชมสิ่งที่ ClickUp สามารถทำได้เพื่อคุณ