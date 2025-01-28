บล็อก ClickUp
20 อันดับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ
20 อันดับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ

28 มกราคม 2568

ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ พยายามหาสาเหตุที่ทำให้ระบบทำงานช้าลงหรือทำไมแอปพลิเคชันถึงเกิดการขัดข้องกะทันหันเมื่อมีโหลดงาน

มันน่าหงุดหงิดใช่ไหมที่อยู่ในช่วงเวลานั้น? แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ การมีเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสมนั้นสร้างความแตกต่างอย่างมาก

ในบล็อกนี้ ฉันจะแบ่งปัน 20 เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ฉันพบว่ามีความมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ

ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพยอดนิยมเหล่านี้สามารถช่วยคุณระบุจุดคอขวด, รับรองการตอบสนองของระบบที่เหมาะสมที่สุด, และมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้

มาเริ่มกันเลย! 👇

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพ?

เมื่อพูดถึงการเลือกเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสม มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: ค้นหาเครื่องมือที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทดสอบประสิทธิภาพมาก่อน ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและมีเอกสารประกอบที่ชัดเจน
  • ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถรองรับสภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับเว็บไซต์ขนาดเล็กหรือแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ก็ตาม ควรสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการพัฒนาและการทดสอบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และระบบการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD)
  • คุณสมบัติการรายงาน: เลือกเครื่องมือที่มอบรายงานที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลการทดสอบและระบุจุดติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การกำหนดราคา: พิจารณาค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณของคุณ เนื่องจากมีทั้งตัวเลือกฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณโดยไม่ทำให้การเงินของคุณตึงตัว

20 อันดับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ

ผมได้ทำการค้นคว้าและรวบรวมรายการเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพการโหลดที่ได้รับความนิยม 20 รายการเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด. ไปกันเลย!

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทดสอบประสิทธิภาพ)

ปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้ราบรื่นด้วยชุดเครื่องมือการจัดการทีมซอฟต์แวร์ ClickUp
ปรับปรุงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้ราบรื่นด้วยชุดเครื่องมือการจัดการทีมซอฟต์แวร์ ClickUp

คุณอาจรู้จักClickUp Software Team Managementในฐานะหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันยังสามารถเป็นพันธมิตรของคุณในการทดสอบประสิทธิภาพได้อีกด้วย?

มันไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การวางแผนโครงการและการจัดการงานไปจนถึงการทำงานร่วมกันและการรายงาน ClickUp ทำทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือทดสอบแบบ Agile ที่ดีที่สุดอีกด้วย

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการผสานรวม ClickUp สามารถปรับปรุงกระบวนการทดสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพได้ นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นความพยายามในการทดสอบประสิทธิภาพของคุณอีกด้วย มาสำรวจไปพร้อมกันเถอะ

เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp

เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทดสอบทั้งหมด
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการกระบวนการทดสอบทั้งหมด

เทมเพลตการจัดการการทดสอบของClickUpนำเสนอโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การทดสอบประสิทธิภาพของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น จัดระเบียบกรณีทดสอบของคุณ ติดตามความคืบหน้า และทำให้กระบวนการทดสอบของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:

  • รวมกรณีทดสอบไว้ที่เดียว: เก็บกรณีทดสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้เข้าถึงและจัดการได้ง่าย
  • ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละกรณีทดสอบด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น 'ต้องทำ,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'ผ่าน/ไม่ผ่าน'
  • มอบหมายผู้ทดสอบ: มอบหมายกรณีทดสอบเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมเพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
  • ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ทดสอบโดยการเพิ่มความคิดเห็นและแชร์เอกสารโดยตรงภายในกรณีทดสอบ

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp

ติดตาม รายงาน และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตาม รายงาน และแก้ไขข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp

เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpช่วยให้การตรวจจับ จัดการ และแก้ไขข้อบกพร่องในโครงการของคุณง่ายกว่าที่เคย มันรวบรวมทีมสนับสนุน วิศวกรรม และผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันเมื่อต้องติดตามการขัดข้องของโค้ด

เทมเพลตนี้ให้ศูนย์กลางสำหรับการจัดการข้อบกพร่องและปัญหาทั้งหมด มันช่วยให้คุณสามารถ:

  • รวบรวมรายงานข้อบกพร่องจากสมาชิกทีมทุกคนไว้ในที่เดียว
  • ติดตามความคืบหน้าของบั๊กแต่ละรายการผ่านสถานะที่ปรับแต่งได้และการจัดระเบียบรายการ
  • สร้างรายงานที่ครอบคลุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพหน้าจอ วิดีโอ และระดับความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้รายงานข้อบกพร่องและนักพัฒนาผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงภายในรายงานข้อบกพร่อง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดที่กำหนดเอง:สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณและช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วย ClickUp Dashboards
เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ด้วย ClickUp Dashboards
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะ เช่น เวลาตอบสนอง อัตราข้อผิดพลาด และเวลาในการโหลด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการทดสอบของคุณ
ปรับแต่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลเฉพาะที่สำคัญที่สุดต่อกระบวนการทดสอบของคุณ
ปรับแต่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลเฉพาะที่สำคัญที่สุดต่อกระบวนการทดสอบของคุณ
  • การพึ่งพาของงาน:กำหนดการพึ่งพาใน ClickUpระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการทดสอบจะดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการพึ่งพาเพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าการทดสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมด้วย ClickUp Dependencies
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมด้วย ClickUp Dependencies
  • การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยClickUp Project Time Tracking. สิ่งนี้สามารถช่วยระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบของคุณ
เพิ่มการมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp Project Time Tracking
เพิ่มการมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp Project Time Tracking
  • ความคิดเห็นและการอภิปราย: ใช้ฟีเจอร์"ความคิดเห็นและการอภิปราย" ของ ClickUp Assignเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และแก้ไขปัญหาต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและดำเนินกิจกรรมการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp Assign Comments เพื่อให้กิจกรรมการทดสอบดำเนินไปอย่างราบรื่น
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วย ClickUp Assign Comments เพื่อให้กิจกรรมการทดสอบดำเนินไปอย่างราบรื่น
  • การอัตโนมัติของงาน: ตั้งค่าตัวกระตุ้นเพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านประสิทธิภาพให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการรายงานผ่านClickUp Automations ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าปัญหาแต่ละรายการจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Automations ซึ่งช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Automations ซึ่งช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • สำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการทดสอบประสิทธิภาพที่ซับซ้อน เครื่องมือเฉพาะทางอาจเหมาะสมกว่า

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. BrowserStack (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ BrowserStack
ผ่านทาง:BrowserStack

BrowserStack เป็นเครื่องมือทดสอบคุณภาพ (QA) สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถวัดและปรับปรุงความเร็ว ความตอบสนอง และความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชันเว็บของคุณได้

ด้วยการรองรับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย คุณสามารถทดสอบการทำงานบนการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพและรับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrowserStack

  • ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณบนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ
  • ดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์หลายตัวพร้อมกันเพื่อเร่งกระบวนการทดสอบของคุณ
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น เวลาในการโหลดหน้าเว็บ, เวลาในการตอบสนอง, และการใช้ CPU เพื่อระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพ
  • บันทึกเซสชันการทดสอบของคุณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ข้อจำกัดของ BrowserStack

  • มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการทดสอบขนาดใหญ่
  • แม้ว่า BrowserStack จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย แต่อาจไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับเครื่องมือทดสอบโหลดและประสิทธิภาพบางตัว

ราคาของ BrowserStack

  • ราคาพิเศษ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, การใช้งาน, และ API)

คะแนนและรีวิวของ BrowserStack

  • G2: 4. 5/5 (1700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

3. Apache JMeter (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดแอปพลิเคชันเว็บและ API)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Apache JMeter สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่าน:Apache JMeter

Apache JMeter เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบโอเพนซอร์ส ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ภายใต้การใช้งานที่มีโหลดสูง

โดยการจำลองผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้งานพร้อมกัน JMeter จะประเมินว่าแอปพลิเคชันของคุณจัดการกับความเครียดได้อย่างไรและระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache JMeter

  • สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ซับซ้อนและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อปรับเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการการทดสอบเฉพาะของคุณ
  • ทดสอบแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทด้วยการรองรับโปรโตคอลหลายรูปแบบ รวมถึง HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP และ JMS
  • จำลองผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกันโดยกระจายการทดสอบไปยังเครื่องหลายเครื่อง
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปลั๊กอินและส่วนขยายที่หลากหลาย ช่วยให้การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย และขยายขีดความสามารถในการทดสอบ

ข้อจำกัดของ Apache JMeter

  • มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อการทดสอบประสิทธิภาพ
  • ไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ทดสอบประสิทธิภาพที่รุนแรงหรือขนาดใหญ่มาก เนื่องจากข้อจำกัดในการรองรับผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกัน

ราคาของ Apache JMeter

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิว Apache JMeter

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. PFLB (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดและการทดสอบความเครียดสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ PFLB สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:PFLB

PFLB (Performance Functional Load Balancer) เป็นเครื่องมือทดสอบโหลดที่ออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันภายใต้การใช้งานหนัก มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการระบุจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพในสถาปัตยกรรมเว็บที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ PFLB

  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น เวลาการตอบกลับ, ปริมาณการประมวลผล, และอัตราการเกิดข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณได้
  • กระจายโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและป้องกันการเกิดคอขวดในระหว่างการทดสอบ
  • ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการระบุจุดคอขวด เพื่อระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับสถานการณ์การทดสอบโหลดขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ PFLB

  • การเข้าถึงและความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบโอเพนซอร์ส
  • ตัวเลือกที่มีราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบความสามารถในการขยายระบบ

ราคาของ PFLB

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $50/เดือน
  • ข้อดี: $400/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การจัดอันดับและรีวิวของ PFLB

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. SOAPUI (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ API ของบริการ SOAP และ REST)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ SOAPUI สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่าน:SOAPUI

SOAPUI เป็นเครื่องมือทดสอบ API ที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถทดสอบประสิทธิภาพของบริการ SOAP และ REST ได้เช่นกัน มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติหลากหลายสำหรับการสร้างและรันการทดสอบประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SOAPUI

  • สร้างการทดสอบโหลดและการทดสอบความเครียดเพื่อวัดประสิทธิภาพของ API ของคุณภายใต้เงื่อนไขการโหลดต่างๆ
  • ใช้การทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดำเนินการทดสอบเดียวกันกับชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยจำลองสถานการณ์การใช้งานจริง
  • เข้าถึงประเภทการยืนยันที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ API และระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ SOAPUI

  • มันต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทดสอบ API

ราคา SOAPUI

  • ฟรีตลอดไป

คะแนนและรีวิว SOAPUI

  • G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)

6. LoadView (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนระบบคลาวด์)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ LoadView สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่าน:LoadView

LoadView เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจำลองการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในโลกจริงและวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ของคุณได้ มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการสร้างและดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ LoadView

  • จำลองการจราจรจากหลายภูมิภาคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ
  • สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ซับซ้อนและจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้จริงด้วยความสามารถในการเขียนสคริปต์แบบไดนามิก
  • เข้าถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยละเอียด รวมถึงเวลาตอบสนอง ปริมาณงานที่ประมวลผล และอัตราการเกิดข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ LoadView

  • การเข้าถึงและความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เป็นโอเพนซอร์ส

ราคาของ LoadView

คะแนนและรีวิว LoadView

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (25+ รีวิว)

7. Keysight Eggplant (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบการทำงานและการทดสอบประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติ)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Keysight Eggplant สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:Keysight Eggplant

Keysight Eggplant เป็นเครื่องมือทดสอบการทำงานที่สามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพได้เช่นกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บที่ซับซ้อนและ API โดยเน้นที่การทำงานอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Keysight Eggplant

  • สร้างการทดสอบโหลดและการทดสอบความเครียดเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ของคุณ
  • ใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างสคริปต์ทดสอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • ใช้การทดสอบแบบอิงภาพเพื่อประเมินแอปพลิเคชันที่มีอินเทอร์เฟซแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่แม่นยำ
  • ผสานรวม Eggplant กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CI/CD pipelines และระบบติดตามตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ

ข้อจำกัดของ Keysight Eggplant

  • คุณสมบัติไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับราคา

ราคาของ Keysight Eggplant

  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: $9,999 สำหรับสามเดือน
  • แผนอื่น ๆ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Keysight Eggplant

  • G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. OpenText LoadRunner Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์สำหรับองค์กร)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ OpenText LoadRunner Cloud สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:OpenText

OpenText LoadRunner Cloud เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบประสิทธิภาพที่ทรงพลังบนระบบคลาวด์ ให้บริการคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ภายใต้โหลดหนัก

OpenText LoadRunner Cloud ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับสถานการณ์การทดสอบขนาดใหญ่ มอบผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งผู้ใช้สามารถไว้วางใจได้

คุณสมบัติเด่นของ OpenText LoadRunner Cloud

  • จัดการโครงการหลายโครงการภายในผู้เช่าเดียวเพื่อจัดระเบียบการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการข้ามการทดสอบประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
  • เพิ่มผู้ใช้เสมือนระหว่างการทดสอบเพื่อปรับโหลดตามการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเริ่มการทดสอบใหม่ เพื่อให้มั่นใจในการประเมินประสิทธิภาพที่แม่นยำ
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้ได้รับการปกป้องในสถานการณ์การทดสอบ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ CI/CD pipeline และเครื่องมือการตรวจสอบต่างๆ รวมถึง Jenkins, Azure DevOps และ New Relic

ข้อจำกัดของ OpenText LoadRunner Cloud

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้/ประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX) ไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพอื่น ๆ

ราคาของ OpenText LoadRunner Cloud

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

OpenText LoadRunner Cloud คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

9. Gatling (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ Scala)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Gatling สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:Gatling

Gatling เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบโหลดประสิทธิภาพสูง มีความโดดเด่นในการจำลองการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากและระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันเว็บและ API

สถาปัตยกรรมของเครื่องมือที่สร้างขึ้นบน Scala และความสามารถในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous I/O) ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการโซลูชันการทดสอบประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gatling

  • เขียนการทดสอบประสิทธิภาพเป็นโค้ดต้นฉบับเพื่อให้สามารถควบคุมเวอร์ชันและทำงานร่วมกันในทีมได้
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ไม่ผูกติดกับโปรโตคอลของ Gatling เพื่อรองรับโปรโตคอลต่างๆ รวมถึง HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT และอื่นๆ
  • ใช้เครื่องบันทึกในตัวเพื่อจับภาพการโต้ตอบของผู้ใช้กับแอปพลิเคชันเว็บและแปลงเป็นสคริปต์ทดสอบโหลด

ข้อจำกัดของปืนกล

  • นักพัฒนาที่ใหม่ต่อ Scala หรือการทดสอบประสิทธิภาพอาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
  • GUI ของ Gatling ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพอื่นๆ บางตัว

ราคา Gatling

  • พื้นฐาน: $110. 46
  • ทีม: $441. 85
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Gatling

  • G2: 4. 3/5 (55+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

10. Mabl (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพ)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ mabl สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:mabl

Mabl เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบต่อเนื่องบนคลาวด์ที่มีความสามารถในการทดสอบหลากหลาย รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพ

แม้ว่า mabl จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติการทดสอบการทำงานเป็นหลัก แต่ก็สามารถนำมาใช้ประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ได้เช่นกัน วิธีการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ mabl

  • เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบด้วยการรออย่างชาญฉลาด ซึ่งใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในอดีตเพื่อปรับเวลาให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • เข้าถึงคุณสมบัติการทดสอบ API ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลรับรองสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการตั้งค่าการทดสอบที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สามารถเริ่มการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุพื้นที่การทดสอบใหม่และให้แน่ใจว่าการทดสอบจะทำงานเฉพาะเมื่อแอปพลิเคชันอยู่ในสถานะที่ถูกต้องเท่านั้น

ข้อจำกัดของ mabl

  • ตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับแบบทดสอบ
  • ไม่รองรับโครงสร้างการวนลูปแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์

ราคา mabl

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ mabl

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)

11. Loadmill (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์ด้วยการทดสอบเบราว์เซอร์จริงและการเขียนสคริปต์แบบไดนามิก)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Loadmill สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:Loadmill

Loadmill เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ภายใต้การใช้งานที่มีปริมาณสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันที่ต้องพึ่งพาพฤติกรรมผู้ใช้ในโลกจริง เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มเกม

คุณสมบัติเด่นของ Loadmill

  • สร้างสถานการณ์ทดสอบโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมผู้ใช้จริงด้วยการสร้างการทดสอบด้วย AI
  • รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ผลการทดสอบอย่างละเอียด ระบุสาเหตุที่แท้จริงและเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณเพื่อการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดขึ้น

ข้อจำกัดของ Loadmill

  • ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างมีความซับซ้อนในการใช้งาน

ราคาของ Loadmill

  • ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Loadmill

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

12. BlazeMeter (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในระดับองค์กร)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ BlazeMeter สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:BlazeMeter

BlazeMeter เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบต่อเนื่องที่ช่วยให้ทีมทดสอบและพัฒนาสามารถทำการทดสอบโหลดและประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันเว็บและมือถือได้ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองการเข้าชมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ BlazeMeter

  • ผสานการทดสอบบนระบบคลาวด์เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรโดยใช้ความสามารถในการทดสอบแบบไฮบริดของ BlazeMeter เพื่อประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวที่เหมาะสมที่สุด
  • ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการเจาะลึกและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพ
  • ติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ รวมถึงเวลาตอบสนอง ปริมาณงาน และอัตราการเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

ข้อจำกัดของ BlazeMeter

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการดาวน์โหลดการกระทำที่บันทึกไว้ในไฟล์ JMX

ราคา BlazeMeter

  • พื้นฐาน: $149/เดือน
  • ข้อดี: $649/เดือน
  • ปลดปล่อย: ราคาที่กำหนดเอง
  • AWS: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว BlazeMeter

  • G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

13. NeoLoad (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเว็บและ API ที่ซับซ้อน)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Neoload สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:Tricentis NeoLoad

NeoLoad เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเว็บและมือถือ

มันช่วยให้สามารถทดสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ API ไปจนถึงแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ โดยมีคุณสมบัติที่รองรับการทดสอบโหลด การทดสอบความเครียด และการตรวจสอบประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ NeoLoad

  • จัดการเนื้อหาแบบไดนามิกและการจัดการเซสชันโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการเชื่อมโยงขั้นสูงของ NeoLoad
  • ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการสร้างสถานการณ์ทดสอบโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมผู้ใช้จริง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การนำ NeoLoad ไปใช้ในกระบวนการ CI/CD ของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • จัดการสถานการณ์การทดสอบขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย โดยจำลองจำนวนผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมากเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ

ข้อจำกัดของ NeoLoad

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงการทดสอบขนาดใหญ่
  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ารายงานที่สร้างจาก NeoLoad Web ขาดรายละเอียดและตัวชี้วัดที่สำคัญหลายรายการ

ราคาของ NeoLoad

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ NeoLoad

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

14. WebLOAD (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพระดับองค์กร)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ WebLoad สำหรับประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวของแอปพลิเคชันเว็บ
ผ่านทาง:RadView

WebLOAD เป็นเครื่องมือทดสอบโหลดที่พัฒนาโดย RadView เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวของแอปพลิเคชันเว็บ ช่วยให้องค์กรสามารถจำลองการเข้าใช้งานจริงและประเมินพฤติกรรมของระบบภายใต้สภาวะโหลดที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ WebLOAD

  • เลือกระหว่างตัวเลือกการติดตั้งแบบ SaaS หรือแบบติดตั้งภายในองค์กรเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากสคริปต์อัจฉริยะด้วย JavaScript ดั้งเดิมเพื่อการเชื่อมโยงขั้นสูง การกำหนดพารามิเตอร์ และการตรวจสอบความถูกต้อง
  • กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและให้ WebLOAD ปรับจำนวนผู้ใช้เสมือนให้ตรงกับเป้าหมายเหล่านั้น
  • วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างละเอียดด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้มากกว่า 80 รายการ รวมถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการเปรียบเทียบเซสชันเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทดสอบ

ข้อจำกัดของ WebLOAD

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าต้องการคำแนะนำที่ดีขึ้นและเอกสารฐานความรู้

ราคาของ WebLOAD

  • เริ่มต้น: ราคาที่กำหนดเอง
  • มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและรีวิวของ WebLOAD

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

15. HeadSpin (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนมือถือ, การทดสอบบนอุปกรณ์จริง, และการครอบคลุมทั่วโลก)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ HeadSpin สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:Headspin

HeadSpin เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสบการณ์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยให้องค์กรมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดผ่านการทดสอบ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ HeadSpin

  • ปรับปรุงกระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพด้วยสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติที่ทำงานข้ามอุปกรณ์หลากหลายประเภทเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาในการโหลดแอปพลิเคชัน, ความตอบสนอง, และการใช้งานทรัพยากร ด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุมของ HeadSpin
  • บันทึกและเล่นซ้ำเซสชันของผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้และระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ HeadSpin

  • ผู้ใช้รู้สึกว่าไม่มีแดชบอร์ดรายงานสำหรับกรณีทดสอบ

ราคาของ HeadSpin

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว HeadSpin

  • G2: 4. 8/5 (25+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

16. Locust (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดแบบง่ายที่ใช้ Python)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Locust สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:โลคัสต์

Locust เป็นเครื่องมือทดสอบโหลดที่มีน้ำหนักเบาและโอเพนซอร์ส เขียนด้วยภาษา Python ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสามารถปรับขนาดได้สูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักพัฒนาและองค์กรทุกขนาด

คุณสมบัติเด่นของตั๊กแตน

  • เขียนและจัดการการทดสอบประสิทธิภาพโดยตรงในภาษา Python ทำให้มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการจัดการมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ UI
  • ดำเนินการทดสอบขนาดใหญ่แบบกระจายบนเครื่องหลายเครื่องด้วยการออกแบบที่ปรับขนาดได้ของ Locust
  • ผสานการทดสอบของคุณกับไลบรารี Python อื่น ๆ เพื่อครอบคลุมโปรโตคอลและระบบที่หลากหลาย
  • ติดตามเมตริกแบบเรียลไทม์และปรับโหลดผ่านอินเทอร์เฟซเว็บของ Locust

ข้อจำกัดของตั๊กแตน

  • GUI ของ Locust ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพอื่นๆ
  • ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรม Python เพื่อสร้างและปรับแต่งสถานการณ์ทดสอบ

การกำหนดราคาตั๊กแตน

ฟรีตลอดไป

การให้คะแนนและรีวิวของตั๊กแตน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

17. Tricentis Tosca (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบอัตโนมัติระดับองค์กรและการทดสอบประสิทธิภาพ)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Tricentis Tosca สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:Tricentis Tosca

Tricentis Tosca เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งพัฒนาโดย Tricentis เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้การทดสอบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ใช้แนวทางการทดสอบแบบใช้โมเดลเป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถสร้างและดำเนินการทดสอบได้โดยไม่ต้องใช้การเขียนสคริปต์อย่างกว้างขวาง

คุณสมบัติเด่นของ Tricentis Tosca

  • จัดลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพโดยใช้แนวทางการทดสอบตามความเสี่ยงของ Tosca
  • ดำเนินการทดสอบด้วยข้อมูลที่สมจริงผ่านระบบจัดการข้อมูลทดสอบอัจฉริยะของ Tosca เพื่อเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์
  • ลดเวลาและความพยายามในการสร้างและดูแลสคริปต์ทดสอบด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Tosca

ข้อจำกัดของ Tricentis Tosca

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ช้า

ราคา Tricentis Tosca

ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Tricentis Tosca

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

18. LoadNinja (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดด้วยเบราว์เซอร์จริง)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ LoadNinja สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่าน:LoadNinja

LoadNinja เป็นแพลตฟอร์มทดสอบโหลดและประสิทธิภาพบนคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชันเว็บและบริการเว็บ ช่วยให้คุณสามารถสร้างการทดสอบทั้งแบบ UI-based (ที่จำลองการกระทำของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันเว็บที่ทดสอบ) และการทดสอบ API (ที่ทำงานคล้ายกับลูกค้าที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่าน API)

คุณสมบัติเด่นของ LoadNinja

  • ทดสอบโหลดแบบไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มจากคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้การสร้างและดำเนินการทดสอบเป็นเรื่องง่าย
  • สร้างการทดสอบโดยการบันทึกการกระทำของ UI ในเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ในตัว และสร้างการทดสอบ API ด้วยตัวแก้ไขคำขอที่ติดตั้งไว้ในตัว โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือติดตั้งปลั๊กอิน
  • ปรับขนาดการทดสอบโหลดของคุณโดยเลือกจำนวนผู้ใช้เสมือนที่ต้องการจำลอง
  • บันทึกการทดสอบบนความละเอียดหน้าจอที่ได้รับความนิยมเพื่อจำลองประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บนแลปท็อป, iPad, และโทรศัพท์มือถือ

ข้อจำกัดของ LoadNinja

  • ราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ
  • ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและการผสานรวม

ราคาของ LoadNinja

คะแนนและรีวิว LoadNinja

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

19. ปืนใหญ่ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดผ่านบรรทัดคำสั่ง)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ Artillery สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่านทาง:อาร์ติลเลอรี

Artillery เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาที่ชอบใช้คำสั่งผ่านบรรทัดคำสั่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การทดสอบโหลดที่เรียบง่าย และสามารถผสานรวมเข้ากับ CI/CD pipeline ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของปืนใหญ่

  • ทดสอบบริการแบ็กเอนด์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรองรับโปรโตคอลที่หลากหลายของ Artillery ซึ่งรวมถึง HTTP, WebSocket, Socket.IO และ AWS Kinesis
  • สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยหลายขั้นตอนและเงื่อนไข จำลองพฤติกรรมผู้ใช้และรูปแบบการโหลดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบที่แตกต่างกัน
  • ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการเขียนสคริปต์ที่กำหนดเองหรือใช้ปลั๊กอินจากเครื่องมือ npm ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างสถานการณ์ทดสอบที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้

ข้อจำกัดของปืนใหญ่

  • ระบบปืนใหญ่ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพ
  • สำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อเครื่องมือบรรทัดคำสั่งหรือการทดสอบประสิทธิภาพ Artillery อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง

ราคาปืนใหญ่

  • ฟรีตลอดไป

การจัดอันดับและรีวิวปืนใหญ่

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แนวทางการทดสอบแบบคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบประสิทธิภาพของคุณ ทำงานร่วมกับทีมอย่างใกล้ชิดและรวบรวมข้อเสนอแนะแบบวนซ้ำเพื่อระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพตั้งแต่เนิ่นๆ

20. TestComplete (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ UI อัตโนมัติข้ามหลายแพลตฟอร์ม)

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดเครื่องมือ TestComplete สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ
ผ่าน:TestComplete

TestComplete เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการการทดสอบประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติ โดยมีเครื่องมือทดสอบโหลดที่หลากหลายเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันภายใต้ระดับการใช้งานที่แตกต่างกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestComplete

  • จับภาพการทดสอบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยใช้การบันทึกและการเล่นซ้ำ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
  • ลดการบำรุงรักษาการทดสอบโดยใช้ระบบซ่อมแซมตัวเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ UI และแนะนำทางเลือกโดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบและจัดการการควบคุมมากกว่า 500 รายการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคลังวัตถุอัจฉริยะสำหรับการทดสอบที่สามารถปรับขนาดและบำรุงรักษาได้
  • ทำให้การสร้างการทดสอบง่ายขึ้นด้วยการทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยคำสำคัญ พร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ข้อจำกัดของ TestComplete

  • มันทำงานได้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้น ดังนั้นองค์กรที่ใช้ระบบปฏิบัติการ macOS หรือ Linux ไม่สามารถใช้ได้
  • ข้อจำกัดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบหลายเธรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลและการส่งคำสั่งกดแป้นพิมพ์จากเธรดรอง

ราคาของ TestComplete

ใบอนุญาตพื้นฐาน TestComplete

  • แก้ไขแล้ว: $1,940
  • ราคาลอยตัว: 3,875 ดอลลาร์

ใบอนุญาต TestComplete Pro

  • แก้ไขแล้ว: $3,015
  • ลอยตัว: 6,029 บาท

ใบอนุญาต TestComplete ขั้นสูง: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ TestComplete

  • G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

เลือกเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ

การเลือกเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจัย

ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันของคุณ, วัตถุประสงค์การทดสอบที่เฉพาะเจาะจงของคุณ, ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของทีมคุณ, และงบประมาณของคุณ ล้วนมีบทบาทสำคัญทั้งสิ้น คุณควรค้นหาเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว และสามารถรองรับความต้องการการทดสอบของคุณได้ในระดับใหญ่

พิจารณาแพลตฟอร์มอเนกประสงค์เช่น ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทดสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพและระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ

แม้ว่า ClickUp จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการจัดการโครงการเป็นหลัก แต่ก็มีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามข้อบกพร่อง การติดตามโครงการ และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!