ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการแก้ไขปัญหาประสิทธิภาพ พยายามหาสาเหตุที่ทำให้ระบบทำงานช้าลงหรือทำไมแอปพลิเคชันถึงเกิดการขัดข้องกะทันหันเมื่อมีโหลดงาน
มันน่าหงุดหงิดใช่ไหมที่อยู่ในช่วงเวลานั้น? แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ การมีเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสมนั้นสร้างความแตกต่างอย่างมาก
ในบล็อกนี้ ฉันจะแบ่งปัน 20 เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดที่ฉันพบว่ามีความมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ
ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้น เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพยอดนิยมเหล่านี้สามารถช่วยคุณระบุจุดคอขวด, รับรองการตอบสนองของระบบที่เหมาะสมที่สุด, และมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพสูงแก่ผู้ใช้
มาเริ่มกันเลย! 👇
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพ?
เมื่อพูดถึงการเลือกเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสม มีปัจจัยสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ค้นหาเครื่องมือที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทดสอบประสิทธิภาพมาก่อน ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่ายและมีเอกสารประกอบที่ชัดเจน
- ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถรองรับสภาพแวดล้อมการทดสอบของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับเว็บไซต์ขนาดเล็กหรือแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ก็ตาม ควรสามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับกระบวนการพัฒนาและการทดสอบที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) และระบบการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD)
- คุณสมบัติการรายงาน: เลือกเครื่องมือที่มอบรายงานที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณวิเคราะห์ผลการทดสอบและระบุจุดติดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดราคา: พิจารณาค่าใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณของคุณ เนื่องจากมีทั้งตัวเลือกฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการของคุณโดยไม่ทำให้การเงินของคุณตึงตัว
20 อันดับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ
ผมได้ทำการค้นคว้าและรวบรวมรายการเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพการโหลดที่ได้รับความนิยม 20 รายการเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด. ไปกันเลย!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบบูรณาการและการทดสอบประสิทธิภาพ)
คุณอาจรู้จักClickUp Software Team Managementในฐานะหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันยังสามารถเป็นพันธมิตรของคุณในการทดสอบประสิทธิภาพได้อีกด้วย?
มันไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้านของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การวางแผนโครงการและการจัดการงานไปจนถึงการทำงานร่วมกันและการรายงาน ClickUp ทำทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือทดสอบแบบ Agile ที่ดีที่สุดอีกด้วย
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและการผสานรวม ClickUp สามารถปรับปรุงกระบวนการทดสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพได้ นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นความพยายามในการทดสอบประสิทธิภาพของคุณอีกด้วย มาสำรวจไปพร้อมกันเถอะ
เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของClickUpนำเสนอโครงสร้างที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การทดสอบประสิทธิภาพของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น จัดระเบียบกรณีทดสอบของคุณ ติดตามความคืบหน้า และทำให้กระบวนการทดสอบของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- รวมกรณีทดสอบไว้ที่เดียว: เก็บกรณีทดสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียว เพื่อให้เข้าถึงและจัดการได้ง่าย
- ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละกรณีทดสอบด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้ เช่น 'ต้องทำ,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'ผ่าน/ไม่ผ่าน'
- มอบหมายผู้ทดสอบ: มอบหมายกรณีทดสอบเฉพาะให้กับสมาชิกในทีมเพื่อการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ: อำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ทดสอบโดยการเพิ่มความคิดเห็นและแชร์เอกสารโดยตรงภายในกรณีทดสอบ
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpช่วยให้การตรวจจับ จัดการ และแก้ไขข้อบกพร่องในโครงการของคุณง่ายกว่าที่เคย มันรวบรวมทีมสนับสนุน วิศวกรรม และผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันเมื่อต้องติดตามการขัดข้องของโค้ด
เทมเพลตนี้ให้ศูนย์กลางสำหรับการจัดการข้อบกพร่องและปัญหาทั้งหมด มันช่วยให้คุณสามารถ:
- รวบรวมรายงานข้อบกพร่องจากสมาชิกทีมทุกคนไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าของบั๊กแต่ละรายการผ่านสถานะที่ปรับแต่งได้และการจัดระเบียบรายการ
- สร้างรายงานที่ครอบคลุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพหน้าจอ วิดีโอ และระดับความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้รายงานข้อบกพร่องและนักพัฒนาผ่านความคิดเห็นและการกล่าวถึงภายในรายงานข้อบกพร่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง:สร้างแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณและช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง:เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพเฉพาะ เช่น เวลาตอบสนอง อัตราข้อผิดพลาด และเวลาในการโหลด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการในการทดสอบของคุณ
- การพึ่งพาของงาน:กำหนดการพึ่งพาใน ClickUpระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมการทดสอบจะดำเนินการตามลำดับที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการพึ่งพาเพื่อให้การทดสอบประสิทธิภาพไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าการทดสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องจะเสร็จสมบูรณ์
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยClickUp Project Time Tracking. สิ่งนี้สามารถช่วยระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงได้และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทดสอบของคุณ
- ความคิดเห็นและการอภิปราย: ใช้ฟีเจอร์"ความคิดเห็นและการอภิปราย" ของ ClickUp Assignเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และแก้ไขปัญหาต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและดำเนินกิจกรรมการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การอัตโนมัติของงาน: ตั้งค่าตัวกระตุ้นเพื่อมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านประสิทธิภาพให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการรายงานผ่านClickUp Automations ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าปัญหาแต่ละรายการจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- สำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการทดสอบประสิทธิภาพที่ซับซ้อน เครื่องมือเฉพาะทางอาจเหมาะสมกว่า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. BrowserStack (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ)
BrowserStack เป็นเครื่องมือทดสอบคุณภาพ (QA) สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมกับชุดฟีเจอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถวัดและปรับปรุงความเร็ว ความตอบสนอง และความยืดหยุ่นของแอปพลิเคชันเว็บของคุณได้
ด้วยการรองรับอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่หลากหลาย คุณสามารถทดสอบการทำงานบนการตั้งค่าต่าง ๆ เพื่อระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพและรับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BrowserStack
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณบนการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ
- ดำเนินการทดสอบบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์หลายตัวพร้อมกันเพื่อเร่งกระบวนการทดสอบของคุณ
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น เวลาในการโหลดหน้าเว็บ, เวลาในการตอบสนอง, และการใช้ CPU เพื่อระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพ
- บันทึกเซสชันการทดสอบของคุณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ BrowserStack
- มันอาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการทดสอบขนาดใหญ่
- แม้ว่า BrowserStack จะมีคุณสมบัติที่หลากหลาย แต่อาจไม่สามารถปรับแต่งได้เท่ากับเครื่องมือทดสอบโหลดและประสิทธิภาพบางตัว
ราคาของ BrowserStack
- ราคาพิเศษ (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์, การใช้งาน, และ API)
คะแนนและรีวิวของ BrowserStack
- G2: 4. 5/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
3. Apache JMeter (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดแอปพลิเคชันเว็บและ API)
Apache JMeter เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบโอเพนซอร์ส ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ภายใต้การใช้งานที่มีโหลดสูง
โดยการจำลองผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้งานพร้อมกัน JMeter จะประเมินว่าแอปพลิเคชันของคุณจัดการกับความเครียดได้อย่างไรและระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache JMeter
- สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ซับซ้อนและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพเพื่อปรับเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการการทดสอบเฉพาะของคุณ
- ทดสอบแอปพลิเคชันหลากหลายประเภทด้วยการรองรับโปรโตคอลหลายรูปแบบ รวมถึง HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP และ JMS
- จำลองผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกันโดยกระจายการทดสอบไปยังเครื่องหลายเครื่อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปลั๊กอินและส่วนขยายที่หลากหลาย ช่วยให้การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย และขยายขีดความสามารถในการทดสอบ
ข้อจำกัดของ Apache JMeter
- มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อการทดสอบประสิทธิภาพ
- ไม่เหมาะสำหรับสถานการณ์ทดสอบประสิทธิภาพที่รุนแรงหรือขนาดใหญ่มาก เนื่องจากข้อจำกัดในการรองรับผู้ใช้จำนวนมากพร้อมกัน
ราคาของ Apache JMeter
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว Apache JMeter
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
4. PFLB (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดและการทดสอบความเครียดสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน)
PFLB (Performance Functional Load Balancer) เป็นเครื่องมือทดสอบโหลดที่ออกแบบมาเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันภายใต้การใช้งานหนัก มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการระบุจุดคอขวดและเพิ่มประสิทธิภาพในสถาปัตยกรรมเว็บที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ PFLB
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น เวลาการตอบกลับ, ปริมาณการประมวลผล, และอัตราการเกิดข้อผิดพลาดแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่สามารถควบคุมประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณได้
- กระจายโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและป้องกันการเกิดคอขวดในระหว่างการทดสอบ
- ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการระบุจุดคอขวด เพื่อระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับขนาดได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับสถานการณ์การทดสอบโหลดขนาดใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณทำงานได้ดีภายใต้สภาวะที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ PFLB
- การเข้าถึงและความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกแบบโอเพนซอร์ส
- ตัวเลือกที่มีราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบความสามารถในการขยายระบบ
ราคาของ PFLB
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $50/เดือน
- ข้อดี: $400/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวของ PFLB
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
5. SOAPUI (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ API ของบริการ SOAP และ REST)
SOAPUI เป็นเครื่องมือทดสอบ API ที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถทดสอบประสิทธิภาพของบริการ SOAP และ REST ได้เช่นกัน มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติหลากหลายสำหรับการสร้างและรันการทดสอบประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SOAPUI
- สร้างการทดสอบโหลดและการทดสอบความเครียดเพื่อวัดประสิทธิภาพของ API ของคุณภายใต้เงื่อนไขการโหลดต่างๆ
- ใช้การทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อดำเนินการทดสอบเดียวกันกับชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยจำลองสถานการณ์การใช้งานจริง
- เข้าถึงประเภทการยืนยันที่หลากหลายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ API และระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ SOAPUI
- มันต้องใช้เวลาปรับตัวสักหน่อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทดสอบ API
ราคา SOAPUI
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว SOAPUI
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (160+ รีวิว)
6. LoadView (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนระบบคลาวด์)
LoadView เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจำลองการเข้าใช้งานของผู้ใช้ในโลกจริงและวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ของคุณได้ มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการสร้างและดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ LoadView
- จำลองการจราจรจากหลายภูมิภาคเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ
- สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ซับซ้อนและจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้จริงด้วยความสามารถในการเขียนสคริปต์แบบไดนามิก
- เข้าถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยละเอียด รวมถึงเวลาตอบสนอง ปริมาณงานที่ประมวลผล และอัตราการเกิดข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ LoadView
- การเข้าถึงและความยืดหยุ่นที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เป็นโอเพนซอร์ส
ราคาของ LoadView
- ตามความต้องการ: $0/เดือน
- การสมัครสมาชิก: เริ่มต้น: $129/เดือน มืออาชีพ: $454/เดือน ขั้นสูง: $899/เดือน
- เริ่มต้น: $129/เดือน
- มืออาชีพ: 454 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 899 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- เริ่มต้น: $129/เดือน
- มืออาชีพ: 454 ดอลลาร์/เดือน
- ขั้นสูง: 899 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว LoadView
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (25+ รีวิว)
7. Keysight Eggplant (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบการทำงานและการทดสอบประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติ)
Keysight Eggplant เป็นเครื่องมือทดสอบการทำงานที่สามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพได้เช่นกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บที่ซับซ้อนและ API โดยเน้นที่การทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Keysight Eggplant
- สร้างการทดสอบโหลดและการทดสอบความเครียดเพื่อวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ของคุณ
- ใช้ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างสคริปต์ทดสอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- ใช้การทดสอบแบบอิงภาพเพื่อประเมินแอปพลิเคชันที่มีอินเทอร์เฟซแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- ผสานรวม Eggplant กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CI/CD pipelines และระบบติดตามตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ
ข้อจำกัดของ Keysight Eggplant
- คุณสมบัติไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับราคา
ราคาของ Keysight Eggplant
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: $9,999 สำหรับสามเดือน
- แผนอื่น ๆ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Keysight Eggplant
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. OpenText LoadRunner Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์สำหรับองค์กร)
OpenText LoadRunner Cloud เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบประสิทธิภาพที่ทรงพลังบนระบบคลาวด์ ให้บริการคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ภายใต้โหลดหนัก
OpenText LoadRunner Cloud ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับสถานการณ์การทดสอบขนาดใหญ่ มอบผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งผู้ใช้สามารถไว้วางใจได้
คุณสมบัติเด่นของ OpenText LoadRunner Cloud
- จัดการโครงการหลายโครงการภายในผู้เช่าเดียวเพื่อจัดระเบียบการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการข้ามการทดสอบประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน
- เพิ่มผู้ใช้เสมือนระหว่างการทดสอบเพื่อปรับโหลดตามการสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องเริ่มการทดสอบใหม่ เพื่อให้มั่นใจในการประเมินประสิทธิภาพที่แม่นยำ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้ได้รับการปกป้องในสถานการณ์การทดสอบ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ CI/CD pipeline และเครื่องมือการตรวจสอบต่างๆ รวมถึง Jenkins, Azure DevOps และ New Relic
ข้อจำกัดของ OpenText LoadRunner Cloud
- ส่วนติดต่อผู้ใช้/ประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX) ไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพอื่น ๆ
ราคาของ OpenText LoadRunner Cloud
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
OpenText LoadRunner Cloud คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Gatling (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับ Scala)
Gatling เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบโหลดประสิทธิภาพสูง มีความโดดเด่นในการจำลองการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากและระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันเว็บและ API
สถาปัตยกรรมของเครื่องมือที่สร้างขึ้นบน Scala และความสามารถในการทำงานแบบไม่พร้อมกัน (asynchronous I/O) ทำให้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักพัฒนาที่ต้องการโซลูชันการทดสอบประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gatling
- เขียนการทดสอบประสิทธิภาพเป็นโค้ดต้นฉบับเพื่อให้สามารถควบคุมเวอร์ชันและทำงานร่วมกันในทีมได้
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ไม่ผูกติดกับโปรโตคอลของ Gatling เพื่อรองรับโปรโตคอลต่างๆ รวมถึง HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT และอื่นๆ
- ใช้เครื่องบันทึกในตัวเพื่อจับภาพการโต้ตอบของผู้ใช้กับแอปพลิเคชันเว็บและแปลงเป็นสคริปต์ทดสอบโหลด
ข้อจำกัดของปืนกล
- นักพัฒนาที่ใหม่ต่อ Scala หรือการทดสอบประสิทธิภาพอาจเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
- GUI ของ Gatling ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพอื่นๆ บางตัว
ราคา Gatling
- พื้นฐาน: $110. 46
- ทีม: $441. 85
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Gatling
- G2: 4. 3/5 (55+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เพื่อการสื่อสารและการบันทึกกิจกรรมการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ ให้สร้างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่ละเอียดซึ่งระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การทดสอบที่ดำเนินการ และปัญหาหรือข้อจำกัดที่ทราบไว้ล่วงหน้าตรวจสอบตัวอย่างบันทึกการปล่อยเวอร์ชันที่มีอยู่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างของคุณเอง
10. Mabl (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพ)
Mabl เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบต่อเนื่องบนคลาวด์ที่มีความสามารถในการทดสอบหลากหลาย รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพ
แม้ว่า mabl จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติการทดสอบการทำงานเป็นหลัก แต่ก็สามารถนำมาใช้ประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ได้เช่นกัน วิธีการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม รวมถึงผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากนัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ mabl
- เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบด้วยการรออย่างชาญฉลาด ซึ่งใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในอดีตเพื่อปรับเวลาให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
- เข้าถึงคุณสมบัติการทดสอบ API ที่แข็งแกร่ง รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลรับรองสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการตั้งค่าการทดสอบที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สามารถเริ่มการทดสอบได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุพื้นที่การทดสอบใหม่และให้แน่ใจว่าการทดสอบจะทำงานเฉพาะเมื่อแอปพลิเคชันอยู่ในสถานะที่ถูกต้องเท่านั้น
ข้อจำกัดของ mabl
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบจำกัดสำหรับแบบทดสอบ
- ไม่รองรับโครงสร้างการวนลูปแบบดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์
ราคา mabl
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ mabl
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 65 รายการ)
11. Loadmill (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์ด้วยการทดสอบเบราว์เซอร์จริงและการเขียนสคริปต์แบบไดนามิก)
Loadmill เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการวัดประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันและ API ภายใต้การใช้งานที่มีปริมาณสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันที่ต้องพึ่งพาพฤติกรรมผู้ใช้ในโลกจริง เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มเกม
คุณสมบัติเด่นของ Loadmill
- สร้างสถานการณ์ทดสอบโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมผู้ใช้จริงด้วยการสร้างการทดสอบด้วย AI
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยการวิเคราะห์ผลการทดสอบอย่างละเอียด ระบุสาเหตุที่แท้จริงและเสนอแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการพัฒนาของคุณเพื่อการทดสอบอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ Loadmill
- ฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างมีความซับซ้อนในการใช้งาน
ราคาของ Loadmill
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Loadmill
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
12. BlazeMeter (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพในระดับองค์กร)
BlazeMeter เป็นแพลตฟอร์มการทดสอบต่อเนื่องที่ช่วยให้ทีมทดสอบและพัฒนาสามารถทำการทดสอบโหลดและประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันเว็บและมือถือได้ มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองการเข้าชมและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ BlazeMeter
- ผสานการทดสอบบนระบบคลาวด์เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กรโดยใช้ความสามารถในการทดสอบแบบไฮบริดของ BlazeMeter เพื่อประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวที่เหมาะสมที่สุด
- ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูง รวมถึงการเจาะลึกและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อระบุจุดคอขวดของประสิทธิภาพ
- ติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ รวมถึงเวลาตอบสนอง ปริมาณงาน และอัตราการเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
ข้อจำกัดของ BlazeMeter
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการดาวน์โหลดการกระทำที่บันทึกไว้ในไฟล์ JMX
ราคา BlazeMeter
- พื้นฐาน: $149/เดือน
- ข้อดี: $649/เดือน
- ปลดปล่อย: ราคาที่กำหนดเอง
- AWS: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว BlazeMeter
- G2: 3. 9/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
13. NeoLoad (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเว็บและ API ที่ซับซ้อน)
NeoLoad เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรธุรกิจ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเว็บและมือถือ
มันช่วยให้สามารถทดสอบประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ API ไปจนถึงแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ โดยมีคุณสมบัติที่รองรับการทดสอบโหลด การทดสอบความเครียด และการตรวจสอบประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ NeoLoad
- จัดการเนื้อหาแบบไดนามิกและการจัดการเซสชันโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการเชื่อมโยงขั้นสูงของ NeoLoad
- ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยการสร้างสถานการณ์ทดสอบโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมผู้ใช้จริง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การนำ NeoLoad ไปใช้ในกระบวนการ CI/CD ของคุณเป็นเรื่องง่าย
- จัดการสถานการณ์การทดสอบขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย โดยจำลองจำนวนผู้ใช้พร้อมกันจำนวนมากเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันของคุณ
ข้อจำกัดของ NeoLoad
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับโครงการทดสอบขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่ารายงานที่สร้างจาก NeoLoad Web ขาดรายละเอียดและตัวชี้วัดที่สำคัญหลายรายการ
ราคาของ NeoLoad
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ NeoLoad
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 อ่านเพิ่มเติม:ค้นพบตัวอย่างการทดสอบการใช้งานเหล่านี้เพื่อพัฒนาแนวทางของคุณและยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้
14. WebLOAD (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพระดับองค์กร)
WebLOAD เป็นเครื่องมือทดสอบโหลดที่พัฒนาโดย RadView เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายตัวของแอปพลิเคชันเว็บ ช่วยให้องค์กรสามารถจำลองการเข้าใช้งานจริงและประเมินพฤติกรรมของระบบภายใต้สภาวะโหลดที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ WebLOAD
- เลือกระหว่างตัวเลือกการติดตั้งแบบ SaaS หรือแบบติดตั้งภายในองค์กรเพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากสคริปต์อัจฉริยะด้วย JavaScript ดั้งเดิมเพื่อการเชื่อมโยงขั้นสูง การกำหนดพารามิเตอร์ และการตรวจสอบความถูกต้อง
- กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพและให้ WebLOAD ปรับจำนวนผู้ใช้เสมือนให้ตรงกับเป้าหมายเหล่านั้น
- วิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างละเอียดด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้มากกว่า 80 รายการ รวมถึงแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และการเปรียบเทียบเซสชันเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทดสอบ
ข้อจำกัดของ WebLOAD
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าต้องการคำแนะนำที่ดีขึ้นและเอกสารฐานความรู้
ราคาของ WebLOAD
- เริ่มต้น: ราคาที่กำหนดเอง
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและรีวิวของ WebLOAD
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
15. HeadSpin (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพบนมือถือ, การทดสอบบนอุปกรณ์จริง, และการครอบคลุมทั่วโลก)
HeadSpin เป็นแพลตฟอร์มทดสอบประสบการณ์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือและเว็บ โดยให้องค์กรมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดผ่านการทดสอบ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ HeadSpin
- ปรับปรุงกระบวนการทดสอบให้มีประสิทธิภาพด้วยสคริปต์ทดสอบอัตโนมัติที่ทำงานข้ามอุปกรณ์หลากหลายประเภทเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาในการโหลดแอปพลิเคชัน, ความตอบสนอง, และการใช้งานทรัพยากร ด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ครอบคลุมของ HeadSpin
- บันทึกและเล่นซ้ำเซสชันของผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์การโต้ตอบของผู้ใช้และระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อจำกัดของ HeadSpin
- ผู้ใช้รู้สึกว่าไม่มีแดชบอร์ดรายงานสำหรับกรณีทดสอบ
ราคาของ HeadSpin
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว HeadSpin
- G2: 4. 8/5 (25+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
⚙️ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: หากคุณกำลังมองหาแรงบันดาลใจในการสร้างกรณีทดสอบที่มีประสิทธิภาพ คุณจะชื่นชอบรายการเทมเพลตกรณีทดสอบที่เราคัดสรรมาอย่างดี
16. Locust (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดแบบง่ายที่ใช้ Python)
Locust เป็นเครื่องมือทดสอบโหลดที่มีน้ำหนักเบาและโอเพนซอร์ส เขียนด้วยภาษา Python ออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสามารถปรับขนาดได้สูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักพัฒนาและองค์กรทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของตั๊กแตน
- เขียนและจัดการการทดสอบประสิทธิภาพโดยตรงในภาษา Python ทำให้มีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการจัดการมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ UI
- ดำเนินการทดสอบขนาดใหญ่แบบกระจายบนเครื่องหลายเครื่องด้วยการออกแบบที่ปรับขนาดได้ของ Locust
- ผสานการทดสอบของคุณกับไลบรารี Python อื่น ๆ เพื่อครอบคลุมโปรโตคอลและระบบที่หลากหลาย
- ติดตามเมตริกแบบเรียลไทม์และปรับโหลดผ่านอินเทอร์เฟซเว็บของ Locust
ข้อจำกัดของตั๊กแตน
- GUI ของ Locust ค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพอื่นๆ
- ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรม Python เพื่อสร้างและปรับแต่งสถานการณ์ทดสอบ
การกำหนดราคาตั๊กแตน
ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิวของตั๊กแตน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
17. Tricentis Tosca (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบอัตโนมัติระดับองค์กรและการทดสอบประสิทธิภาพ)
Tricentis Tosca เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่ครอบคลุมซึ่งพัฒนาโดย Tricentis เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อทำให้การทดสอบซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ใช้แนวทางการทดสอบแบบใช้โมเดลเป็นพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถสร้างและดำเนินการทดสอบได้โดยไม่ต้องใช้การเขียนสคริปต์อย่างกว้างขวาง
คุณสมบัติเด่นของ Tricentis Tosca
- จัดลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพโดยใช้แนวทางการทดสอบตามความเสี่ยงของ Tosca
- ดำเนินการทดสอบด้วยข้อมูลที่สมจริงผ่านระบบจัดการข้อมูลทดสอบอัจฉริยะของ Tosca เพื่อเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์
- ลดเวลาและความพยายามในการสร้างและดูแลสคริปต์ทดสอบด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Tosca
ข้อจำกัดของ Tricentis Tosca
- คุณสมบัติขั้นสูงมีเส้นทางการเรียนรู้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ช้า
ราคา Tricentis Tosca
ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Tricentis Tosca
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
18. LoadNinja (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดด้วยเบราว์เซอร์จริง)
LoadNinja เป็นแพลตฟอร์มทดสอบโหลดและประสิทธิภาพบนคลาวด์สำหรับแอปพลิเคชันเว็บและบริการเว็บ ช่วยให้คุณสามารถสร้างการทดสอบทั้งแบบ UI-based (ที่จำลองการกระทำของผู้ใช้บนแอปพลิเคชันเว็บที่ทดสอบ) และการทดสอบ API (ที่ทำงานคล้ายกับลูกค้าที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ผ่าน API)
คุณสมบัติเด่นของ LoadNinja
- ทดสอบโหลดแบบไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มจากคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้การสร้างและดำเนินการทดสอบเป็นเรื่องง่าย
- สร้างการทดสอบโดยการบันทึกการกระทำของ UI ในเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้ในตัว และสร้างการทดสอบ API ด้วยตัวแก้ไขคำขอที่ติดตั้งไว้ในตัว โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือติดตั้งปลั๊กอิน
- ปรับขนาดการทดสอบโหลดของคุณโดยเลือกจำนวนผู้ใช้เสมือนที่ต้องการจำลอง
- บันทึกการทดสอบบนความละเอียดหน้าจอที่ได้รับความนิยมเพื่อจำลองประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บนแลปท็อป, iPad, และโทรศัพท์มือถือ
ข้อจำกัดของ LoadNinja
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับคุณค่าที่ได้รับ
- ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเกี่ยวกับการทำงานและการผสานรวม
ราคาของ LoadNinja
- ตามคำขอ เริ่มต้น: $301 โปร: $881 พรีเมียม: $1,133
- เริ่มต้น: 301 ดอลลาร์
- ข้อดี: $881
- พรีเมียม: 1,133 ดอลลาร์
- การสมัครสมาชิก เริ่มต้น: $250/เดือน โปร: $735/เดือน พรีเมียม: $945/เดือน
- เริ่มต้น: $250/เดือน
- ข้อดี: $735/เดือน
- พรีเมียม: $945/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- เริ่มต้น: 301 ดอลลาร์
- ข้อดี: $881
- พรีเมียม: 1,133 ดอลลาร์
- เริ่มต้น: $250/เดือน
- ข้อดี: $735/เดือน
- พรีเมียม: $945/เดือน
คะแนนและรีวิว LoadNinja
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
19. ปืนใหญ่ (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบโหลดผ่านบรรทัดคำสั่ง)
Artillery เป็นเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพแบบโอเพนซอร์สที่มีน้ำหนักเบา ออกแบบมาสำหรับนักพัฒนาที่ชอบใช้คำสั่งผ่านบรรทัดคำสั่ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การทดสอบโหลดที่เรียบง่าย และสามารถผสานรวมเข้ากับ CI/CD pipeline ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของปืนใหญ่
- ทดสอบบริการแบ็กเอนด์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการรองรับโปรโตคอลที่หลากหลายของ Artillery ซึ่งรวมถึง HTTP, WebSocket, Socket.IO และ AWS Kinesis
- สร้างสถานการณ์ทดสอบที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยหลายขั้นตอนและเงื่อนไข จำลองพฤติกรรมผู้ใช้และรูปแบบการโหลดที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบที่แตกต่างกัน
- ขยายฟังก์ชันการทำงานโดยการเขียนสคริปต์ที่กำหนดเองหรือใช้ปลั๊กอินจากเครื่องมือ npm ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างสถานการณ์ทดสอบที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของโครงการได้
ข้อจำกัดของปืนใหญ่
- ระบบปืนใหญ่ไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบภาพ
- สำหรับผู้ใช้ที่ใหม่ต่อเครื่องมือบรรทัดคำสั่งหรือการทดสอบประสิทธิภาพ Artillery อาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
ราคาปืนใหญ่
- ฟรีตลอดไป
การจัดอันดับและรีวิวปืนใหญ่
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้แนวทางการทดสอบแบบคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบประสิทธิภาพของคุณ ทำงานร่วมกับทีมอย่างใกล้ชิดและรวบรวมข้อเสนอแนะแบบวนซ้ำเพื่อระบุปัญหาด้านประสิทธิภาพตั้งแต่เนิ่นๆ
20. TestComplete (เหมาะที่สุดสำหรับการทดสอบ UI อัตโนมัติข้ามหลายแพลตฟอร์ม)
TestComplete เป็นโซลูชันที่ทรงพลังสำหรับทีมที่ต้องการการทดสอบประสิทธิภาพแบบอัตโนมัติ โดยมีเครื่องมือทดสอบโหลดที่หลากหลายเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันภายใต้ระดับการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TestComplete
- จับภาพการทดสอบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายโดยใช้การบันทึกและการเล่นซ้ำ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด
- ลดการบำรุงรักษาการทดสอบโดยใช้ระบบซ่อมแซมตัวเองที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของ UI และแนะนำทางเลือกโดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบและจัดการการควบคุมมากกว่า 500 รายการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยคลังวัตถุอัจฉริยะสำหรับการทดสอบที่สามารถปรับขนาดและบำรุงรักษาได้
- ทำให้การสร้างการทดสอบง่ายขึ้นด้วยการทดสอบแบบขับเคลื่อนด้วยคำสำคัญ พร้อมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ข้อจำกัดของ TestComplete
- มันทำงานได้เฉพาะบนแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้น ดังนั้นองค์กรที่ใช้ระบบปฏิบัติการ macOS หรือ Linux ไม่สามารถใช้ได้
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับการประมวลผลแบบหลายเธรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลและการส่งคำสั่งกดแป้นพิมพ์จากเธรดรอง
ราคาของ TestComplete
ใบอนุญาตพื้นฐาน TestComplete
- แก้ไขแล้ว: $1,940
- ราคาลอยตัว: 3,875 ดอลลาร์
ใบอนุญาต TestComplete Pro
- แก้ไขแล้ว: $3,015
- ลอยตัว: 6,029 บาท
ใบอนุญาต TestComplete ขั้นสูง: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TestComplete
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
เลือกเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ
การเลือกเครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจากหลายปัจจัย
ความซับซ้อนของแอปพลิเคชันของคุณ, วัตถุประสงค์การทดสอบที่เฉพาะเจาะจงของคุณ, ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของทีมคุณ, และงบประมาณของคุณ ล้วนมีบทบาทสำคัญทั้งสิ้น คุณควรค้นหาเครื่องมือที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้ว และสามารถรองรับความต้องการการทดสอบของคุณได้ในระดับใหญ่
พิจารณาแพลตฟอร์มอเนกประสงค์เช่น ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทดสอบของคุณให้มีประสิทธิภาพและระบุจุดคอขวดด้านประสิทธิภาพ
แม้ว่า ClickUp จะเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการจัดการโครงการเป็นหลัก แต่ก็มีฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามข้อบกพร่อง การติดตามโครงการ และการทำงานอัตโนมัติของงาน
