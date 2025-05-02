15 ซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2025

ลองถามผู้รับเหมาคนใดก็ได้เกี่ยวกับวันที่แย่ที่สุดในการทำงาน แล้วคุณมักจะได้ยินเรื่องหายนะเกี่ยวกับการจัดตารางงาน
มันอาจรวมถึงผู้รับเหมาช่วงที่ปรากฏตัวโดยไม่มีวัสดุ รถปูนมาถึงก่อนที่แบบหล่อจะพร้อม หรือความล่าช้าในเส้นทางสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าเป็นสัปดาห์
เบื้องหลังความล่าช้าในการก่อสร้างทุกครั้ง คือปัญหาการสื่อสารที่ล้มเหลวซึ่งสามารถป้องกันได้ ซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ มันช่วยให้ทุกอย่างชัดเจนและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ 15 เครื่องมือที่ผู้รับเหมาไว้วางใจเพื่อช่วยให้โครงการของพวกเขาดำเนินไปอย่างราบรื่น 🚦
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้าง?
การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดตารางงานก่อสร้างที่เหมาะสมสามารถทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้. เครื่องมือที่ดีที่สุดช่วยให้ทีมมีการจัดระเบียบ, กำหนดเวลาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, และลดการล่าช้าที่ไม่คาดคิดให้เหลือน้อยที่สุด.
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายขนาดนี้ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเลือกไหนที่เหมาะกับความต้องการของคุณ?มองหาแอปตารางงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ 💁
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนจะทำให้คุณช้าลง—เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดการทรัพยากรและงาน: ตั้งแต่การมอบหมายงานไปจนถึงการติดตามวัสดุและตารางเวลาของทีมงาน ซอฟต์แวร์ของคุณควรช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่สร้างงานเพิ่มขึ้น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: การก่อสร้างดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และทีมของคุณต้องการการอัปเดตแบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในนาทีสุดท้าย
- แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์แบบภาพ: ตารางเวลาโครงการที่ชัดเจนและโต้ตอบได้ช่วยให้คุณมองเห็นความขัดแย้งตั้งแต่เนิ่นๆ ปรับปรุงไทม์ไลน์ และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติและการผสานรวม: ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด—เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอก รับเทมเพลตตารางงาน และให้ระบบอัตโนมัติจัดการงานที่ทำซ้ำๆ
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: งานเกิดขึ้นที่หน้างาน ไม่ใช่ในสำนักงาน ทีมของคุณควรสามารถตรวจสอบตารางเวลาและอัปเดตความคืบหน้าได้จากทุกที่
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตลาดซอฟต์แวร์ก่อสร้างทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตถึง 21.04 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 9.9%ในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ (2024-2032)
ซอฟต์แวร์กำหนดตารางงานก่อสร้างในภาพรวม
ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียด ขอให้เราทบทวนเครื่องมือการจัดตารางการก่อสร้างที่ดีที่สุดอย่างรวดเร็ว
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|ClickUp
|ประสานงานทีมงานด้วยเครื่องมือจัดตารางเวลาที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์
|อัตโนมัติการมอบหมายงาน, ปรับปฏิทิน, และจัดการกะด้วยเทมเพลต
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โปรคอร์
|ดูแลการดำเนินงานตามกำหนดเวลาการก่อสร้างในระดับองค์กร
|ซิงค์กิจกรรมไซต์งานกับการเสนอราคา, RFI และแดชบอร์ดส่วนกลาง
|ราคาตามความต้องการ
|Buildertrend
|การแจ้งข้อมูลให้เจ้าของบ้านทราบอย่างต่อเนื่องตลอดการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
|จัดให้สอดคล้องกับการเลือกของลูกค้าและตารางเวลาของทีม พร้อมทั้งบันทึกภาพโครงการ
|ราคาตามความต้องการ
|Wrike
|การจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกันระหว่างแผนกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
|ติดตามการพึ่งพา, ดำเนินการอนุมัติ, และสร้างแดชบอร์ดตามความต้องการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้/เดือน
|ออโตเดสก์ คอนสตรัคชั่น คลาวด์
|การผสานรวมโมเดล 3 มิติกับตารางเวลาแบบเรียลไทม์
|เชื่อมโยงองค์ประกอบ BIM เข้ากับไทม์ไลน์เพื่อการเรียงลำดับที่ถูกต้องและการตรวจจับการชนกัน
|ราคาตามความต้องการ
|ลานทำงาน
|การติดตามต้นทุนแรงงานด้วยระบบ GPS และรหัสต้นทุน
|บันทึกเวลาทำงานให้กับงาน ตรวจสอบเส้นทาง และบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อประสิทธิภาพในการจ่ายเงินเดือน
|เริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้/เดือน
|Monday.com
|การจัดการความคืบหน้าของโครงการผ่านบอร์ดภาพ
|สลับมุมมอง, มอบหมายงานอัตโนมัติ, และติดตามความสำเร็จในแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|ฟิลด์ไวร์
|มอบหมายงานให้กับพนักงานภาคสนามโดยตรงจากแบบแปลนดิจิทัล
|มอบหมายงานในสถานที่ อัปโหลดแผนงาน และประสานงานรายการที่ต้องแก้ไข
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินที่ $54/ผู้ใช้/เดือน
|GanttPRO
|การจัดโครงสร้างตารางเวลาด้วยไทม์ไลน์ Gantt ที่ละเอียด
|แยกงานออกเป็นส่วนย่อย สร้างความสัมพันธ์ระหว่างงาน และแสดงภาพการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางสำคัญ
|เริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|สมาร์ทชีต
|ยกระดับกระบวนการทำงานของสเปรดชีตด้วยระบบอัตโนมัติ
|เปลี่ยนตารางสไตล์ Excel ให้เป็นแดชบอร์ดและตารางการจัดกำหนดการตามเงื่อนไข
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/ผู้ใช้/เดือน
|อีซับ
|การจัดการงานในหลายสถานที่สำหรับช่างฝีมือ
|ติดตามความล่าช้าของรถไฟ, บันทึกบันทึก, และซิงค์คำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
|ราคาตามความต้องการ
|ผู้ค้าปลีก
|การจัดการตารางงานสำหรับทีมบริการขนาดเล็กแบบเคลื่อนที่
|กำหนดเวลาการทำงานซ้ำ, อัตโนมัติการแจ้งเตือนลูกค้า, และจัดการงานจากระยะไกล
|เริ่มต้นที่ $199/ผู้ใช้/เดือน
|หัวหน้าผู้รับเหมา
|การบาลานซ์ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสำหรับทีมขนาดเล็ก
|วางแผนความพร้อมของทีมงาน จัดการกำหนดเวลา และติดตามการบำรุงรักษาอุปกรณ์
|เริ่มต้นที่ $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายไตรมาส)
|บิลด์แซค
|เปลี่ยนการประมาณการบ้านพักอาศัยให้กลายเป็นปฏิทินที่สามารถดำเนินการได้
|เชื่อมโยงการสั่งซื้อวัสดุกับงานที่กำหนดเวลาไว้ และเตรียมการสำหรับการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล
|เริ่มต้นที่ $169/เดือน
|BuildBook
|การทำให้การมองเห็นโครงการง่ายขึ้นสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ทำงานกับลูกค้า
|แชร์ไทม์ไลน์, รูปภาพความคืบหน้า, และคำเตือนการชำระเงินผ่านพอร์ทัลของลูกค้า
|ราคาพิเศษตามความต้องการ
ซอฟต์แวร์จัดตารางงานก่อสร้างที่ดีที่สุด
นี่คือเครื่องมือจัดตารางงานก่อสร้างที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน 🧑💻
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาทีมและระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
อันดับแรกในรายการเครื่องมือการจัดการโครงการก่อสร้างของเราคือClickUp
นี่คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น มันช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนงาน ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานให้สำเร็จได้
มาสำรวจคุณสมบัติอันหลากหลายของ ClickUp ไปด้วยกันเถอะ
ปฏิทิน ClickUp
ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง เวลาคือสิ่งสำคัญที่สุด หากพลาดกำหนดเวลาเพียงครั้งเดียว โครงการทั้งหมดอาจเกิดความล่าช้าและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น นั่นคือจุดที่ClickUp Calendarเข้ามาช่วย
สมมติว่าผู้รับเหมาทั่วไปกำลังจัดการกับหลายไซต์งาน แต่ละไซต์มีทีมงาน ผู้จัดหา และตรวจสอบของตัวเอง พวกเขาสามารถใช้ปฏิทินเพื่อดูทุกงาน กำหนดเวลา และการประชุมในที่เดียว สามารถรวมทุกอย่างได้ ตั้งแต่การติดตามวันที่เทคอนกรีตไปจนถึงการกำหนดเส้นตายของใบอนุญาต
ClickUp Calendar ยังช่วยให้ทีมทราบข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ผู้ควบคุมงานภาคสนามสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย การส่งมอบวัสดุ หรือรายงานความคืบหน้าประจำวัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานสำคัญใดถูกมองข้าม ต้องการประสานงานประชุมหน้างานในนาทีสุดท้ายหรือไม่ เพียงคลิกเลือกช่วงเวลา เพิ่มผู้เข้าร่วม และแนบแบบแปลนหรือรายการงานที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่างก็จะพร้อมใช้งานทันที
คลิกอัพ เบรน
ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการของมัน,ClickUp Brain, ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้น. เครื่องมือนี้วิเคราะห์ตารางเวลา, ระบุการพึ่งพา, และปรับแผนในเวลาจริง.
สมมติว่าหัวหน้าไซต์ต้องการจัดกะการทำงานให้ไม่ทับซ้อนกันเพื่อให้ช่างไฟฟ้าและช่างประปาไม่ต้องทำงานในพื้นที่แคบ Brain จะตรวจสอบปริมาณงาน แนะนำตารางเวลาที่เหมาะสม และจัดตารางงานใหม่ตามคำแนะนำของคุณเมื่อเกิดความล่าช้า
หากการจัดส่งล่าช้า พนักงานที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการแจ้งเตือน และกำหนดเวลาจะอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
การติดตามเวลาด้วย ClickUp
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลา การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
ClickUp Tasksรวบรวมรายละเอียดของทุกโครงการไว้ในที่เดียว ช่วยให้ทีมสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และรักษาการสื่อสารที่ชัดเจน
นอกจากนี้การติดตามเวลาใน ClickUpภายในงานช่วยให้ทีมบันทึกชั่วโมงได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องคำนวณด้วยตนเอง
พนักงานสามารถกำหนดเส้นตายพร้อมธงความสำคัญได้โดยตรงใน ClickUp เมื่อเริ่มงาน ชั่วโมงการทำงานจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดและทำให้การคำนวณเงินเดือนสะท้อนถึงงานที่ทำจริง
แม่แบบตารางเวลาพนักงาน ClickUp
ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม?แม่แบบตารางเวลาพนักงานของ ClickUpคือวิธีเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ
มันช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและวางแผนตารางการทำงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, ซิงค์กับเวลาว่างของพนักงาน, และติดตามคำขอลาได้. เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน, ทำให้แน่ใจว่าทุกกะมีพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม.
สำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาเพิ่มเติมแม่แบบการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpช่วยจัดสรรชั่วโมงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการจองซ้อน นอกจากนี้แม่แบบตารางกะงานของ ClickUpยังช่วยให้การจัดการกะหมุนเวียนเป็นเรื่องง่าย และติดตามได้ว่าใครทำงานเมื่อใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติการจัดกะการทำงาน: ตั้งค่าการอัตโนมัติของ ClickUpตามแบบที่คุณต้องการเพื่อจัดทีม, ปรับกะตามความพร้อม, และอัปเดตตารางเวลาทันทีเมื่อมีการล่าช้า
- การผสานรวมกับเครื่องมือภายนอก: เริ่มการโทรผ่าน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้โดยตรงจาก ClickUp เพื่อหารือเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการโดยไม่มีความล่าช้า
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เข้าถึงเทมเพลตการจัดการเวลาที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตตารางเวลาทีม ClickUpสำหรับทีมทุกขนาด
- ติดตามความคืบหน้า: สลับระหว่างมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อควบคุมไทม์ไลน์ของโครงการ ตรวจจับความล่าช้า และให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดด้วยมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้ Reddit:
ต้องบอกเลยว่าผมชอบปฏิทินนี้มาก อินเทอร์เฟซดูเท่ดี และ AI ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก่อนหน้านี้ในมุมมองปฏิทิน Brain ทำอะไรได้ไม่มากนัก การจัดตารางอัตโนมัติเหรอ? ผมขอเข้าร่วมด้วยเลย
ต้องบอกเลยว่าผมชอบปฏิทินนี้มาก อินเทอร์เฟซดูเท่ดี และ AI ก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ก่อนหน้านี้ในมุมมองปฏิทินกับ Brain ทำอะไรได้ไม่มากนัก การจัดตารางอัตโนมัติเหรอ? ผมขอเข้าร่วมด้วยเลย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ชาวอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในผู้จัดการก่อสร้างยุคแรกๆ ピรามิดใหญ่แห่งกิซ่า ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อเกือบ 4,500 ปีก่อน ต้องการการประสานงานของแรงงานอย่างแม่นยำ การติดตามวัสดุ และการจัดตารางเวลา—ทั้งหมดนี้ทำโดยไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. Procore (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนข้ามหลายทีม)
ผู้รับเหมาทั่วไป เจ้าของโครงการ และทีมงานเฉพาะทางต่างพึ่งพาแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Procore ในการบริหารโครงการที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยแนวคิดที่เน้นการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก ทำให้คุณควบคุมงานได้แม้ขณะอยู่ในไซต์งาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประมูล ตรวจสอบแผนงาน หรือติดตามความคืบหน้า
นอกจากนี้ การซิงค์แบบเรียลไทม์ช่วยลดข้อผิดพลาดและความล่าช้า ทำให้การสื่อสารระหว่างภาคสนามและสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น ออกแบบมาสำหรับผู้ที่บริหารโครงการขนาดใหญ่ Procore มอบโครงสร้างและความโปร่งใสที่จำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ไม่ว่าจะมีระยะเวลาโครงการยาวนานเพียงใดก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Procore
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการและกำหนดเวลาในแต่ละขั้นตอนด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- จัดการกระบวนการประมูลและเอกสารคำขอข้อมูล (RFIs) จากอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุมัติ
- ทำให้กระบวนการวัดและประมาณราคาเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ เช่น 'Auto-Count' และการผสานข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ เพื่อข้อเสนอที่แม่นยำ
- ผสานรวมกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับการก่อสร้าง (ERP) และโซลูชันซอฟต์แวร์อื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Procore
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด รวมถึงการกำหนดรหัสสี
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยากและไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมฝึกอบรมแบบบูรณาการ
ราคาของ Procore
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Procore
- G2: 4. 6/5 (3,335 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,760+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Procore อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและออกแบบมาอย่างดีสำหรับการใช้งานในภาคสนาม ฉันชอบบทเรียนและหลักสูตรการรับรอง ความจริงที่ว่าคุณสามารถเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ผ่านวิดีโอสั้นๆ และกระชับนั้นยอดเยี่ยมมาก
ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายมากและออกแบบมาอย่างดีสำหรับการใช้งานในภาคสนาม ฉันชอบบทเรียนและหลักสูตรการรับรอง ความจริงที่ว่าคุณสามารถเรียนรู้หัวข้อต่างๆ ผ่านวิดีโอสั้นๆ และกระชับนั้นยอดเยี่ยมมาก
3. Buildertrend (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ทีมงานที่อยู่อาศัย)
ผู้สร้างบ้านต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดตารางเวลาที่ไม่เหมือนใคร และ Buildertrend ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างตรงจุด แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่จังหวะการทำงานที่เฉพาะเจาะจงของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ มันช่วยเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากับเจ้าของบ้าน ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องโทรหรือส่งข้อความบ่อยๆ
คุณสมบัติการบันทึกภาพถ่ายและวิดีโอของ Buildertrend ช่วยเพิ่มความชัดเจนทางภาพในการอัปเดตตารางเวลา—ทำให้การอธิบายความล่าช้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังโดดเด่นในด้านการวางแผนก่อนการก่อสร้าง ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงได้ก่อนที่งานจะเริ่มต้นขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildertrend
- สร้างกำหนดเวลาการเลือกลูกค้าที่จะแจ้งเตือนเจ้าของบ้านโดยอัตโนมัติเมื่อมีการตัดสินใจที่จำเป็น
- กำหนดการประชุมทีมประจำโดยตรงในแพลตฟอร์ม พร้อมวาระการประชุมที่สร้างโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึง
- คาดการณ์ความต้องการแรงงานล่วงหน้าโดยอิงตามขั้นตอนของตารางงานที่กำลังจะมาถึงเพื่อการจัดสรรแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างการอัปเดตตารางเวลาที่เป็นมืออาชีพสำหรับเจ้าของบ้าน โดยแปลงศัพท์เทคนิคด้านการก่อสร้างให้เป็นรายงานความคืบงานที่เข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทั่วไป
ข้อจำกัดของ Buildertrend
- กระบวนการทำงานไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งอาจไม่เหมาะกับทุกกระบวนการทางธุรกิจ
- ผู้ใช้พบว่าฟีเจอร์การวาดแผนผังของมันไม่ราบรื่นและใช้งานได้ยาก
ราคา Buildertrend
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Buildertrend
- G2: 4. 2/5 (155+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,495 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buildertrend อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวถึงBuildertrend:
ฉันใช้มันในการบริหารบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเราที่มีมูลค่า 10 ล้านต่อปี ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องเอกสาร เราใช้มันสำหรับการคัดเลือก การบันทึกประจำวัน การประมาณราคา และการเก็บบันทึกข้อมูล มันยอดเยี่ยมจริงๆ หากคุณจะใช้มัน ให้ซื้อเวอร์ชันโปรและใช้งานอย่างเต็มที่ การนำไปใช้เป็นกุญแจสำคัญ
ฉันใช้มันในการบริหารบริษัทก่อสร้างที่อยู่อาศัยของเราที่มีมูลค่า 10 ล้านต่อปี ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องเอกสาร เราใช้มันสำหรับการคัดเลือก การบันทึกประจำวัน การประมาณราคา และการเก็บบันทึกข้อมูล มันยอดเยี่ยมจริงๆ หากคุณจะใช้มัน ให้ซื้อเวอร์ชันโปรและใช้งานอย่างเต็มที่ การนำไปใช้เป็นกุญแจสำคัญ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับโครงการที่ซับซ้อน ควรก้าวไปไกลกว่าการวางแผนพื้นฐาน ใช้เทคนิคเช่น Critical Path Method (CPM) เพื่อระบุงานสำคัญ หรือ Program Evaluation and Review Technique (PERT) เพื่อประมาณกรอบเวลาอย่างแม่นยำยิ่งขึ้น การวางแผนอย่างชาญฉลาดนำไปสู่การดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการก่อสร้างข้ามแผนก)
การก่อสร้างไม่ได้ดำเนินการแบบแยกส่วน—มันเชื่อมโยงกับการตลาด การขาย และการออกแบบ Wrike ช่วยเชื่อมช่องว่างเหล่านี้ด้วยพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งทำให้ทุกแผนกทำงานสอดคล้องกัน ทีมงานสามารถจัดระเบียบโครงการตามลูกค้า ประเภททรัพย์สิน หรือระบบใดก็ตามที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขา
นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่า Wrike จะขาดเครื่องมือเฉพาะทางด้านการก่อสร้างบางประการ แต่ตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลังและกฎการทำงานอัตโนมัติของมันสามารถชดเชยข้อบกพร่องนี้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย โดยแสดงเฉพาะตัวชี้วัดตารางเวลาและไทม์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพวกเขาเท่านั้น
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติที่แจ้งเตือนเจ้าของโครงการเมื่อมีการตัดสินใจที่เร่งด่วนต้องการความสนใจ
- มองเห็นการพึ่งพาเพื่อดูว่าการล่าช้าในพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมดอย่างไร
- ทำให้การประเมินความเสี่ยงเป็นอัตโนมัติที่สามารถระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้ โดยใช้ข้อมูลจากโครงการในอดีต
- ป้องกันการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นโดยการติดตามปริมาณงานของทีมในแต่ละโครงการก่อสร้าง
ข้อจำกัดของ Wrike
- มันขาดเครื่องมือเฉพาะสำหรับการก่อสร้าง เช่น บันทึกประจำวัน
- การผสานรวมกับแอปเช่น Outlook อาจทำให้เกิดการแจ้งเตือนล่าช้าเกินหนึ่งชั่วโมง
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,760 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,785+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งบน Redditกล่าวไว้ว่า:
ฉันเคยใช้ระบบจัดการโปรเจกต์มามากมาย และฉันชอบ Wrike มาก ไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็น PM เท่านั้น แต่เพราะสมาชิกในทีมของฉัน 30 คนต่างก็เรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดายและใช้มันทุกวัน มันทำให้งานของฉันในฐานะ PM ง่ายขึ้นมากที่ทุกคนในทีมใช้ซอฟต์แวร์นี้ 100% มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ จากฝั่งแบ็กเอนด์; การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่ง ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้อยู่บ้างจากมุมมองของ PM แต่ระบบนี้ทำได้มากมายจริงๆ
ฉันเคยใช้ระบบจัดการโปรเจกต์มามากมาย และฉันชอบ Wrike มาก ไม่ใช่แค่เพราะฉันเป็น PM เท่านั้น แต่เพราะสมาชิกในทีมของฉัน 30 คนต่างก็เรียนรู้และใช้งานได้อย่างง่ายดายและใช้มันทุกวัน มันทำให้งานของฉันในฐานะ PM ง่ายขึ้นมากที่ทุกคนในทีมใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างเต็ม 100% มันเป็นระบบที่ซับซ้อนมากจริงๆ จากฝั่งแบ็กเอนด์; การตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ประเภทรายการที่กำหนดเอง การสร้างแบบฟอร์มการส่ง ฯลฯ มันมีเส้นโค้งการเรียนรู้เล็กน้อยจากมุมมองของ PM แต่ระบบนี้ทำได้มากมายจริงๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้างานที่ดีที่สุด
5. Autodesk Construction Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับตารางงาน BIM)
Autodesk ยกระดับการวางแผนงานก่อสร้างไปอีกขั้น ด้วยการเชื่อมต่อโมเดล 3 มิติเข้ากับไทม์ไลน์ของโครงการอย่างไร้รอยต่อ ทีมงานสามารถเชื่อมโยงชิ้นส่วนอาคารเฉพาะเข้ากับรายการงานในตารางเวลา สร้างแผนงานที่มองเห็นได้ชัดเจนของกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประชุมประสานงาน เพราะสามารถแสดงให้เห็นได้ทันทีว่าแต่ละส่วนของอาคารสอดคล้องกับแต่ละระยะของโครงการอย่างไร
ข้อได้เปรียบที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อการทับซ้อนของตารางเวลาถูกนำมาใช้ร่วมกับแบบจำลองข้อมูลอาคาร ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยป้องกันความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงก่อนที่จะบานปลายในสถานที่ก่อสร้าง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Autodesk Construction Cloud
- เชื่อมโยงกิจกรรมตารางเวลาโดยตรงกับองค์ประกอบของแบบจำลอง สร้างการจำลอง 4 มิติของลำดับการก่อสร้าง
- วัดปริมาณวัสดุจากข้อมูลแบบจำลอง และกรอกข้อมูลตารางการจัดซื้อโดยอัตโนมัติพร้อมข้อกำหนดระยะเวลาการจัดหา
- การแสดงภาพตารางการส่งออกสำหรับการนำเสนอแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แสดงลำดับการก่อสร้างอย่างแม่นยำ
- บันทึกความคืบหน้าของงานภาคสนามผ่านการเข้าถึงโมเดลบนมือถือ และปรับปรุงเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของกำหนดการตามการตรวจสอบด้วยสายตา
ข้อจำกัดของ Autodesk Construction Cloud
- จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้าน BIM เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการบูรณาการได้อย่างเต็มที่ ทำให้กระบวนการนำไปใช้มีความซับซ้อนสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของ Autodesk
- จุดเริ่มต้นต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก
ราคาของ Autodesk Construction Cloud
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิว Autodesk Construction Cloud
- G2: 4. 4/5 (4,040 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Autodesk Construction Cloud อย่างไรบ้าง?
จากผู้ตรวจสอบ G2:
การใช้ Construction Cloud นั้นง่ายมาก ๆ ฉันทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องร่วมมือกับผู้คนจากหลายประเทศ และ ACC ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย ฉันสามารถติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองได้ทั้งหมด…เมื่อเผยแพร่แบบจำลอง 3D จาก Revit แบบจำลอง CAD ที่เชื่อมโยงกับแบบจำลองจะไม่ปรากฏอย่างถูกต้องในแบบจำลอง ACC อีกปัญหาหนึ่งคือเวลาการรอคอยนานเมื่อเผยแพร่แบบจำลองขนาดใหญ่…
การใช้ Construction Cloud นั้นง่ายมาก ๆ ฉันทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องร่วมมือกับผู้คนจากหลายประเทศ และ ACC ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ฉันสามารถติดตามการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงของแบบจำลองได้ทั้งหมด…เมื่อเผยแพร่แบบจำลอง 3D จาก Revit แบบจำลอง CAD ที่เชื่อมโยงกับแบบจำลองจะไม่สามารถมองเห็นได้ถูกต้องในแบบจำลอง ACC…ปัญหาอีกอย่างคือเวลาการรอคอยนานเมื่อเผยแพร่แบบจำลองขนาดใหญ่…
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในยุคกลาง โครงการก่อสร้างถูกบริหารโดยช่างก่อสร้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำหน้าที่เป็นสถาปนิก วิศวกร และผู้จัดการโครงการ พวกเขาจัดการทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบมหาวิหารไปจนถึงการควบคุมแรงงานที่แกะสลักหิน
6. ลานทำงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามแรงงานอย่างแม่นยำ)
การจัดการต้นทุนแรงงานในงานก่อสร้างเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้จัดการโครงการ หากไม่มีการติดตามแบบเรียลไทม์ ค่าใช้จ่ายอาจพุ่งสูงเกินควบคุมจนนำไปสู่การใช้งบประมาณเกินกำหนด Workyard แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยฟีเจอร์รหัสต้นทุน ซึ่งเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ติดตามทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในระดับงานเฉพาะเจาะจง
ระบบนี้ช่วยให้ทีมงานของคุณสามารถติดแท็กบ้านของพวกเขาไปยังประเภทงานที่แตกต่างกันได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถมองเห็นต้นทุนแรงงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ความสามารถในการส่งออกข้อมูลยังช่วยเสริมการกำกับดูแลทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การผสานรวมกับระบบบัญชีเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของลานทำงาน
- ติดตามเวลาทำงานได้อย่างแม่นยำด้วยคุณสมบัติ GPS เพื่อเพิ่มความถูกต้องของเงินเดือนและป้องกันการลักลอบใช้เวลางาน
- บันทึกความคืบหน้าของงานพร้อมบันทึก, ใบเสร็จ, และรูปภาพที่แชร์ได้โดยตรงในแอป
- ติดตามเส้นทางการขับขี่และตำแหน่งของพนักงานแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสถานที่ทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์การส่งข้อความในตัวเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของลานทำงาน
- ผู้ใช้พบว่ามันน่าเบื่อในการแก้ไขและปรับรายการเวลา โดยเฉพาะเมื่อมีการพลาดการบันทึก
- แอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป เช่น การลบพนักงานออกจากพื้นที่ทำงาน
ราคาในลานทำงาน
- เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของลานทำงาน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Workyard อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุน มีคนคอยแนะนำฉันทีละขั้นตอน ไม่ได้แค่ส่งวิดีโอให้ดูเฉยๆ การที่มีคนคอยแสดงวิธีทำให้เหมาะกับธุรกิจของฉันได้นั้นยอดเยี่ยมมาก...ฉันอยากให้สามารถปรับแต่งฟีเจอร์บางอย่างได้มากขึ้น เช่น แทนที่จะเปลี่ยนจากโปรเจกต์ไปเป็นแบบอื่น ฉันอยากให้เราสามารถเปลี่ยนฟีเจอร์มาตรฐานบางอย่างได้
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและการสนับสนุน มีคนคอยแนะนำฉันทีละขั้นตอน ไม่ได้แค่ส่งวิดีโอให้ดูเฉยๆ การที่มีคนคอยแสดงวิธีทำให้เหมาะกับธุรกิจของฉันได้นั้นยอดเยี่ยมมาก...ฉันอยากให้สามารถปรับแต่งฟีเจอร์บางอย่างได้มากขึ้น เช่น แทนที่จะเปลี่ยนจากโปรเจกต์ไปเป็นแบบอื่น ฉันอยากให้เราสามารถเปลี่ยนฟีเจอร์มาตรฐานบางอย่างได้
7. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนการก่อสร้างแบบภาพ)
Monday.com ช่วยให้การจัดการไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายด้วยบอร์ดที่แบ่งสีอย่างชัดเจน ทำให้สถานะของโครงการชัดเจนในทันที และเปลี่ยนตารางงานที่ดูวุ่นวายให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่จัดการได้ หน้าจอที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้ทีมสามารถสลับระหว่างแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือบอร์ดคัมบังได้ตามความต้องการในการวางแผนของพวกเขา
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการก่อสร้างยังมอบความสามารถในการมองเห็นตารางเวลาในระดับสูง พร้อมให้เจาะลึกถึงรายละเอียดงานในระดับที่ละเอียดมาก ระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยลดการอัปเดตสถานะด้วยตนเอง ทำให้ผู้จัดการโครงการไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการบำรุงรักษาตารางเวลาอย่างต่อเนื่อง
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างไทม์ไลน์หลายชั้นที่แยกผลงานโครงการของเจ้าของออกจากเหตุการณ์สำคัญภายในองค์กร โดยยังคงรักษาความสัมพันธ์ของกำหนดการไว้
- สร้างแบบฟอร์มการส่งที่กำหนดเองซึ่งจะกรอกข้อมูลงานที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้รับเหมาช่วงให้ข้อมูล
- จัดตั้งการติดตามเวลาโดยตรงภายในงานที่กำหนดไว้เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ประมาณการกับระยะเวลาที่ใช้จริงสำหรับการวางแผนในอนาคต
- พัฒนาแม่แบบการจัดการงานสำหรับประเภทการก่อสร้างที่แตกต่างกันเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ความสามารถในการติดตามเวลาอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอสำหรับการจัดการเวลาอย่างแม่นยำ
- ความสามารถของสูตรไม่แข็งแกร่งเท่ากับเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ใช้สเปรดชีต
Monday.com ราคา
- ฟรี (จำกัดผู้ใช้สองคน)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,880+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,385+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่รีวิวจาก G2กล่าวถึง Monday.com:
วันจันทร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมด้วยความยืดหยุ่นในระดับที่น่าทึ่งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับแต่งแต่ละบอร์ดตามสิ่งที่กำลังติดตามนั้นทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ […] เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นไปได้มากมาย จึงมีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในช่วงแรก การตั้งค่าใช้เวลาพอสมควรสำหรับองค์กรที่มีขนาดใดก็ตาม และการฝึกอบรมก็ใช้เวลามากเช่นกัน
วันจันทร์เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมด้วยความยืดหยุ่นในระดับที่น่าทึ่งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับแต่งแต่ละบอร์ดตามสิ่งที่กำลังติดตามนั้นทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ […] เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่เป็นไปได้มากมาย จึงมีช่วงการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในช่วงแรก การตั้งค่าใช้เวลาพอสมควรสำหรับองค์กรที่มีขนาดใดก็ตาม และการฝึกอบรมก็ใช้เวลามากเช่นกัน
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: การให้คำมั่นสัญญาที่เกินจริงเกี่ยวกับระยะเวลาจะนำไปสู่การทำงานอย่างเร่งรีบและข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้บนพื้นฐานของข้อมูลจริง—พิจารณาสภาพอากาศ, ใบอนุญาต, และห่วงโซ่อุปทาน แผนที่เป็นจริงจะช่วยประหยัดเวลาและลดความปวดหัว
8. Fieldwire (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานของทีมงานภาคสนาม)
Fieldwire ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมงานภาคสนามโดยเฉพาะ มอบวิธีการที่ตรงไปตรงมาให้กับผู้รับเหมาทั่วไปและผู้จัดการภาคสนามในการติดตามงานที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทำงาน ระบบนี้ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น โดยเน้นที่การมอบหมายงานให้ทีมงาน การอัปเดตความคืบหน้า และการอัปโหลดแบบแปลนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถเข้าถึงแผนงานได้อย่างง่ายดาย
การสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคสนามกับสำนักงาน ลดความล่าช้าและการสื่อสารผิดพลาด ออกแบบมาเพื่อทีมที่ต้องทำงานภาคสนาม ซอฟต์แวร์การจัดการก่อสร้างนี้ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Fieldwire
- มอบหมายงานโดยตรงบนแบบแปลนดิจิทัล เชื่อมโยงกิจกรรมตามกำหนดการเข้ากับตำแหน่งที่แน่นอนภายในโครงการ
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงของฟิลด์เอกสารผ่านการใส่คำอธิบายประกอบในภาพถ่าย ซึ่งจะอัปเดตผลกระทบต่อกำหนดการโดยอัตโนมัติ
- สร้างตารางเวลาเฉพาะพื้นที่หรือห้องที่เชื่อมโยงกับไทม์ไลน์โครงการหลัก
- พัฒนาข้อรายการที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม (Punch List) ที่สามารถกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติลงในงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ
ข้อจำกัดของ Fieldwire
- ไม่มีเครื่องมือประมาณการต้นทุนในตัว; ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์แยกต่างหากสำหรับการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทางการเงิน
- การปรับแต่งแบบฟอร์มได้จำกัด
ราคาของ Fieldwire
- ฟรี
- ข้อดี: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 74 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 104 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สัญญาที่กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Fieldwire
- G2: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Fieldwire อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์หนึ่งกล่าวไว้ว่า:
Fieldwire เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดเก็บไฟล์และสเปกต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว แผนงานและรายการงานที่ต้องตรวจสอบสามารถแชร์ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งทำให้สะดวกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับข้อมูลจำนวนมาก ฉันหวังว่าเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วจะหายไปจากแผนงานด้วย เพราะบางครั้งมันทำให้แผนงานดูรกเมื่อจบงาน
Fieldwire เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการจัดเก็บไฟล์และสเปกต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว แผนงานและรายการงานที่ต้องตรวจสอบสามารถแชร์ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งทำให้ง่ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับข้อมูลจำนวนมาก ฉันหวังว่าเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วจะหายไปจากแผนงานหลังจากถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว เพราะมันมักจะทำให้แผนงานดูรกเมื่อสิ้นสุดงาน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างไปตลอดกาล ด้วยการกำเนิดของเหล็ก คอนกรีต และทางรถไฟ โครงการต่างๆ มีขนาดใหญ่ขึ้น และความต้องการในการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ยุคนี้ได้ให้กำเนิดแผนภูมิแกนต์ (คิดค้นขึ้นในปี 1910) และวิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) ซึ่งทั้งสองยังคงถูกใช้ในตารางงานจนถึงปัจจุบัน
9. GanttPRO (เหมาะที่สุดสำหรับความแม่นยำของไทม์ไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์)
GanttPRO ถูกออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ มอบวิธีการที่ชัดเจนและเป็นระบบให้กับผู้จัดการโครงการก่อสร้างในการวางแผนทุกขั้นตอนของโครงการอย่างละเอียด แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย พร้อมกำหนดความสัมพันธ์เชิงเหตุผลเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ ไทม์ไลน์แบบภาพยังช่วยให้สามารถระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น GanttPRO มุ่งเน้นไปที่การจัดตารางเวลาแทนที่จะเพิ่มฟีเจอร์พิเศษ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวางแผนที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจน ประสิทธิภาพ และการเรียงลำดับงานที่ราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- สร้างการเปรียบเทียบพื้นฐานที่แสดงว่าตารางเวลาปัจจุบันเปรียบเทียบกับการคาดการณ์เดิมอย่างไรเพื่อการวิเคราะห์ความแตกต่าง
- พัฒนาฮิสโตแกรมทรัพยากรโดยตรงจากข้อมูลแกนต์ แสดงการกระจายแรงงานตามไทม์ไลน์ของโครงการ
- ส่งออกภาพแสดงไทม์ไลน์แบบมืออาชีพสำหรับการนำเสนอให้ลูกค้าและเอกสารสัญญา
- คำนวณการปรับตารางเวลาอัตโนมัติเมื่อระยะเวลาของงานเปลี่ยนแปลง แสดงผลกระทบต่อการเสร็จสิ้นโครงการทันที
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- มันขาดความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งรายงานเพิ่มเติม
ราคาของ GanttPRO
- หลัก: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- ขั้นสูง: $15/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับห้าผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (510+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (510+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GanttPRO อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
ฟังก์ชันของแผนภูมิแกนต์ทำให้การกำหนดเส้นตาย, การจัดสรรงาน, และการมองเห็นความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ. การสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นเวลา, การกำหนดงาน, และงานย่อยได้อย่างง่ายดายก็เป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกัน. […] ภาพลักษณ์ของแผนภูมิแกนต์อาจมีการปรับปรุงได้ แต่เป็นข้อเสียเล็กน้อย. ฉันยังไม่ได้สำรวจอย่างเต็มที่ แต่ตั้งใจจะทำเช่นนั้น.
ฟังก์ชันของแผนภูมิแกนต์ทำให้การกำหนดเส้นตาย, การจัดสรรงาน, และการมองเห็นความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ. การสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นเวลา, การกำหนดงาน, และงานย่อยได้อย่างง่ายดายก็เป็นเรื่องที่ดีมากเช่นกัน. […] ภาพลักษณ์ของแผนภูมิแกนต์อาจมีการปรับปรุงได้ แต่เป็นข้อเสียเล็กน้อย. ฉันยังไม่ได้สำรวจอย่างเต็มที่ แต่ต้องการจะทำเช่นนั้น.
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตารางการทำงาน 9/80 ทำงานอย่างไร?
10. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานที่ใช้สเปรดชีต)
Smartsheet ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้สเปรดชีตแต่ต้องการความสามารถที่มากขึ้น มันเปลี่ยนแถวและคอลัมน์แบบดั้งเดิมให้กลายเป็นตารางงานที่สร้างขึ้นอย่างมีพลวัต โดยผสมผสานความคุ้นเคยของ Excel เข้ากับการทำงานอัตโนมัติและมุมมองแบบแกนต์
ผู้จัดการโครงการจะได้รับการมองเห็นอย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเสี่ยง, ความพึ่งพา, และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น นอกจากนี้, แบบ템เพลตที่สามารถปรับแต่งได้และเครื่องมืออัตโนมัติยังช่วยกำจัดงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การป้อนข้อมูลและการอัปเดตสถานะ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดและเพิ่มเวลาให้กับการทำงานที่มีคุณค่าสูง
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- แปลงตารางเวลาการก่อสร้างใน Excel ที่มีอยู่ให้เป็นแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
- สร้างกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่แสดงรายการตารางเวลา เช่น กำหนดเส้นตายที่ใกล้เข้ามาหรือวันที่สำคัญ ด้วยวิธีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- พัฒนาแบบรายงานสรุปที่รวบรวมข้อมูลตามกำหนดการจากหลายโครงการเพื่อการวิเคราะห์ระดับพอร์ตโฟลิโอ
- สร้างมุมมองแดชบอร์ดพร้อมตัวชี้วัด เช่น การติดตามงบประมาณ เพื่อการกำกับดูแลโครงการอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ขาดหลายแท็บ ทำให้ผู้ใช้ต้องใช้ตารางเดียว
- ผู้ใช้ประสบปัญหา เช่น ข้อผิดพลาดในการยืนยันตัวตน และไม่สามารถเข้าถึงบัญชีได้
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,080+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,420 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวถึง Smartsheet:
ฉันเคยใช้ Smartsheet มาสักพักแต่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไป สุดท้ายลองใช้ ClickUp แล้วดีกว่ามาก มันมีฟีเจอร์คล้ายๆ กันหลายอย่างแต่ใช้งานง่ายกว่าเยอะ และยังสามารถขยายตามการเติบโตของทีมฉันได้ด้วย
ฉันเคยใช้ Smartsheet มาสักพักแต่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเกินไป สุดท้ายลองใช้ ClickUp แล้วมันดีกว่ามาก มีฟีเจอร์คล้ายกันหลายอย่างแต่ใช้งานง่ายกว่าเยอะ และยังสามารถขยายตามความต้องการของทีมได้อีกด้วย
🔍 คุณรู้หรือไม่?ตึกเอ็มไพร์สเตทสร้างเสร็จก่อนกำหนดและภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ภายในเวลาเพียง 13.5 เดือนเท่านั้น ด้วยความมีประสิทธิภาพในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร และการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แม้แต่ตึกระฟ้าสมัยใหม่ก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงความเร็วนี้ได้
11. ซอฟต์แวร์ก่อสร้าง eSUB (เหมาะสำหรับผู้รับเหมาช่วงเฉพาะทาง)
eSUB เป็นเครื่องมือการจัดการการก่อสร้างบนระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้รับเหมาช่วงที่บริหารจัดการไซต์งานหลายแห่ง ออกแบบมาสำหรับงานเฉพาะทางเช่น HVAC และงานก่ออิฐ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกประจำวัน การอัปโหลดแผนงาน และการสื่อสารระหว่างภาคสนามกับสำนักงาน
ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการผสานรวมที่ราบรื่นกับซอฟต์แวร์บัญชีและการประมาณราคา eSUB ช่วยให้ทีมมีข้อมูลโครงการล่าสุดอยู่เสมอ ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และให้ผู้รับเหมาช่วงมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้าง ไม่ใช่แค่เอกสาร
คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ก่อสร้าง eSub
- เอกสารล่าช้าเนื่องจากแบบฟอร์มมาตรฐานที่คุ้มครองผู้รับเหมาช่วงเมื่อขอขยายเวลา
- สร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานโดยเปรียบเทียบชั่วโมงแรงงานที่ประมาณการกับชั่วโมงแรงงานที่เกิดขึ้นจริง
- ติดตามตารางการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในแต่ละงานเพื่อป้องกันการขัดแย้งของทรัพยากร
- สร้างกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับตารางเวลาเดิม โดยแสดงอย่างชัดเจนว่าการล่าช้าส่งผลต่อวันที่เสร็จสิ้นโครงการอย่างไร
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ก่อสร้าง eSub
- ระบบไม่ให้บริการรายงานรายละเอียดสำหรับข้อมูลเช่นข้อมูลบันทึกเวลา
- การเพิ่มผู้ติดต่ออาจเป็นกระบวนการที่ยุ่งยาก ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ราคาซอฟต์แวร์ก่อสร้าง eSub
- ราคาตามความต้องการ
eSub Construction Software คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงซอฟต์แวร์ก่อสร้าง eSub อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
*ข้อดีของ eSUB คือคุณสามารถควบคุมเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้มากขึ้น และคุณสามารถมีบันทึกที่ดีขึ้นหรือควบคุมเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับ eSUB คือ หากคุณมีอุปกรณ์ต่างกัน และทำการแก้ไขโครงการบนอุปกรณ์ที่ต่างกัน การแก้ไขที่คุณทำจะไม่ปรากฏขึ้น และหลายครั้งรายงานจะถูกทำซ้ำ ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาเป็นจำนวนมาก เพราะมันทำให้เวลาทำงานในแต่ละโครงการถูกปรับเปลี่ยน
*ข้อดีของ eSUB คือคุณสามารถควบคุมเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนได้มากขึ้น และคุณสามารถมีบันทึกที่ดีขึ้นหรือควบคุมเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับ eSUB คือ หากคุณมีอุปกรณ์ต่างกัน และทำการแก้ไขโครงการบนอุปกรณ์ที่ต่างกัน การแก้ไขที่คุณทำจะไม่ปรากฏขึ้น และหลายครั้งรายงานจะถูกทำซ้ำ ซึ่งทำให้คุณเสียเวลาเป็นจำนวนมาก เพราะมันทำให้เวลาทำงานในแต่ละโครงการถูกปรับเปลี่ยน
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบบันทึกเวลาทำงานพนักงานฟรีใน Excel, Word และ ClickUp
12. จ๊อบเบอร์ (เหมาะสำหรับผู้รับเหมาบริการ)
Jobber ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้รับเหมาอิสระและทีมงานขนาดเล็กที่ต้องเดินทางตลอดเวลา ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพด้านบริการ เช่น นักจัดสวนและผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมแซม โดยเน้นการจัดการตารางงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก
มอบหมายงานได้อย่างง่ายดายจากทุกที่ ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติม ลูกค้าสามารถตรวจสอบไทม์ไลน์ผ่านพอร์ทัลที่เรียบง่าย ช่วยลดการโทรติดต่อกลับไปกลับมา สำหรับผู้ที่ต้องจัดการหลายไซต์ Jobber เปลี่ยนโทรศัพท์ให้กลายเป็นศูนย์กลางการจัดการตารางเวลาที่ทรงพลัง
คุณสมบัติเด่นของ Jobber
- สร้างระบบอัตโนมัติในการสื่อสารกับลูกค้าที่ส่งการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือการเข้าให้บริการที่จะเกิดขึ้น
- พัฒนาตารางการให้บริการที่เกิดซ้ำซึ่งสร้างใบสั่งงานใหม่โดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด
- สร้างกระบวนการทำงานตั้งแต่ใบเสนอราคาจนถึงตารางเวลาที่แปลงประมาณการที่ได้รับการอนุมัติโดยตรงเป็นไทม์ไลน์โครงการที่กำหนดไว้
- ออกแบบแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลในสถานที่ซึ่งจะกระตุ้นการอัปเดตตารางเวลาตามสภาพในภาคสนาม
ข้อจำกัดของผู้ค้าปลีก
- ระบบแผนที่ของแอปพลิเคชันมือถือถูกวิจารณ์ว่าไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการวางแผนเส้นทาง
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงาน
ราคาสำหรับผู้ค้าส่ง
- เชื่อมต่อ: $102/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $210/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $360/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของผู้ค้าปลีก
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 310+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (1,050+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jobber อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวถึง Jobber:
ในฐานะบริษัทใหม่ ฉันสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย Jobber ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบข้อมูลของฉัน การผสานรวม การเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ ที่ใช้งานง่ายทั้งในภาคสนามและในสำนักงาน ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจได้ น่าเสียดายที่มันไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับบริษัท HVAC ที่ใช้ข้อตกลงการบำรุงรักษา (สัญญาบริการ) โดยไม่มีวิธีการแก้ไขที่ทำให้เรื่องซับซ้อน
ในฐานะบริษัทใหม่ ฉันสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วย Jobber ซึ่งเป็นแกนหลักของระบบข้อมูลของฉัน การผสานรวม การเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ และอื่นๆ ที่ใช้งานง่ายทั้งในภาคสนามและในสำนักงาน ทำให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจได้ น่าเสียดายที่มันไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับบริษัท HVAC ที่ใช้ข้อตกลงการบำรุงรักษา (สัญญาบริการ) โดยไม่มีวิธีการแก้ไขที่ทำให้เรื่องซับซ้อน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีนำตารางการทำงานแบบ 2-2-3 ไปใช้
13. หัวหน้าผู้รับเหมา (เหมาะสำหรับทีมที่คำนึงถึงงบประมาณ)
ผู้รับเหมาหัวหน้างานเป็นตัวเลือกที่ประหยัดงบประมาณสำหรับทีมงานขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่ต้องการความเป็นระเบียบโดยไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็น ระบบนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางงาน การติดตามงาน และการจัดการทรัพยากร พร้อมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ทีมงานสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน ใช้ในกว่า 75 ประเทศ เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีความซับซ้อนเพิ่มเติม สำหรับทีมงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและงบประมาณ Contractor Foreman ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของหัวหน้าผู้รับเหมา
- เชื่อมโยงตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์กับกำหนดการของโครงการเพื่อป้องกันการหยุดทำงานของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
- ตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าเพื่อแสดงเหตุการณ์สำคัญในตารางเวลาที่เกี่ยวข้องโดยไม่เปิดเผยกำหนดเวลาภายใน
- พัฒนาตารางการสั่งซื้อที่สอดคล้องกับกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อให้การส่งมอบวัสดุเป็นไปตามกำหนดเวลา
- สร้างมุมมองตารางการทำงานของลูกเรือข้ามหลายโครงการ, ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรแรงงานให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของหัวหน้าผู้รับเหมา
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการผสานรวมกับ QuickBooks นั้นยุ่งยาก มีปัญหาเกี่ยวกับการซิงโครไนซ์ข้อมูลและความซับซ้อนในการตั้งค่า
- ผู้ใช้ได้รายงานปัญหาด้านความปลอดภัยที่บุคคลที่ไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงอาจสามารถเข้าถึงไฟล์ที่มีความลับได้
ราคาสำหรับหัวหน้าผู้รับเหมา
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: 99 ดอลลาร์/เดือน (รายไตรมาส)
- เพิ่มเติม: $155/เดือน (รายไตรมาส)
- ข้อดี: $212/เดือน (รายไตรมาส)
- ไม่จำกัด: $312/เดือน (รายไตรมาส)
การให้คะแนนและรีวิวหัวหน้าผู้รับเหมา
- G2: 4. 5/5 (295+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (720+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Contractor Foreman อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้มันทุกวันและชอบมันมาก และคุณพูดถูก ราคามันถูกกว่าที่บริษัทอื่นคิดไว้มาก มันยังมีคุณสมบัติเช่นการส่งเอกสารที่เราไม่สามารถได้มาหากเราไม่เลือกใช้บริการจากบริษัทเช่น Procore แต่ค่าใช้จ่ายจะเกิน 10,000 บาทต่อปีเมื่อเทียบกับ 1,000 บาท
ฉันใช้มันทุกวันและชอบมันมาก และคุณพูดถูก ราคานั้นถูกกว่าที่บริษัทอื่นคิดไว้มาก นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเช่นการส่งเอกสารที่เราไม่สามารถหาได้หากไม่ไปกับใครบางคนเช่น Procore แต่ค่าใช้จ่ายนั้นจะเกิน 10,000 บาทต่อปีเมื่อเทียบกับ 1,000 บาท
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปนำไปสู่ความผิดพลาด และทีมงานที่ไม่ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ก็เป็นการสิ้นเปลืองเงิน ใช้ฟีเจอร์การกระจายทรัพยากรในซอฟต์แวร์จัดตารางงานของคุณเพื่อกระจายงานอย่างเท่าเทียม—เพื่อให้ไม่มีทีมงานใดถูกจองงานมากเกินไปในขณะที่อีกทีมหนึ่งว่างเปล่า ปรับเวลาการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
14. Buildxact (เหมาะที่สุดสำหรับการประมาณราคาและตารางงานสำหรับที่อยู่อาศัย)
การเปลี่ยนประมาณการให้เป็นตารางเวลาเป็นความท้าทายที่สำคัญในงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย และ Buildxact ช่วยทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น มันแปลงการคำนวณและประมาณการให้เป็นตารางเวลาที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ ช่วยให้ผู้รับเหมาขนาดเล็กสามารถติดตามงานได้โดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
มุมมองปฏิทินที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมภาคสนามมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญประจำวัน ในขณะที่แผนภูมิแกนต์ให้มุมมองที่กว้างขึ้นแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ สิ่งที่ทำให้เครื่องมือกำหนดตารางงานโครงการก่อสร้างนี้แตกต่างคือความสามารถในการเชื่อมโยงปริมาณวัสดุกับงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรพร้อมใช้งานตรงตามเวลาที่ต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Buildxact
- แปลงปริมาณวัสดุที่คำนวณได้โดยตรงเป็นตารางการจัดซื้อ โดยคำนึงถึงระยะเวลาดำเนินการที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
- วางแผนตารางเวลาที่ปรับตามสภาพอากาศ โดยคำนึงถึงสภาพอากาศตามฤดูกาลในแต่ละระยะของการก่อสร้าง
- กำหนดกรอบเวลาการแจ้งเตือนผู้จัดหาที่แจ้งเตือนผู้ขายโดยอัตโนมัติเมื่อวัสดุจะมีความต้องการ
ข้อจำกัดของ Buildxact
- ซอฟต์แวร์ไม่สามารถสร้างเอกสารคำขอเสนอราคา (RFQ) สำหรับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เมื่อมีการสร้างใบสั่งซื้อแล้ว การแก้ไขข้อผิดพลาดจำเป็นต้องยกเลิกและกรอกข้อมูลใหม่ ซึ่งเพิ่มภาระงานของฝ่ายบริหาร
ราคา Buildxact
- รายการ: $169/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $279/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- ทีม: $439/เดือน สำหรับผู้ใช้สี่คน
คะแนนและรีวิว Buildxact
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 155 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buildxact อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆ จากผู้ใช้จริง:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Buildxact คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดสำหรับโครงการก่อสร้างของเราง่ายขึ้น ฉันชอบที่มันใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยถนัดเทคโนโลยีมากนัก คุณก็จะพบว่ามันใช้งานได้ไม่ยากเลย มันสะดวกมากสำหรับการประมาณราคา และเมื่อโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว การจัดการใบสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลง และใบแจ้งหนี้ก็ทำได้ง่ายมาก […] ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถปรับปรุงได้คือการซิงค์แบบเรียลไทม์ […] หากคนหนึ่งบันทึกงานของตน ระบบจะไม่ทำการอัปเดตให้คนอื่นโดยอัตโนมัติ และพวกเขาต้องรีเฟรชหน้าเว็บของตนก่อนที่จะทำการแก้ไขใด ๆ หรืออาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงของตนได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Buildxact คือวิธีที่มันทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดสำหรับโครงการก่อสร้างของเราง่ายขึ้น ฉันชอบที่มันใช้งานง่าย แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยถนัดเทคโนโลยีมากนัก คุณก็จะพบว่ามันใช้งานได้ไม่ยากเลย มันสะดวกมากสำหรับการประมาณราคา และเมื่อเริ่มงานแล้ว การจัดการใบสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลง และใบแจ้งหนี้ก็ทำได้ง่ายมาก […] ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สามารถปรับปรุงได้คือการซิงค์แบบเรียลไทม์ […] หากคนหนึ่งบันทึกงานของตน ระบบจะไม่ทำการอัปเดตให้คนอื่นโดยอัตโนมัติ และพวกเขาต้องรีเฟรชหน้าเว็บของตนก่อนที่จะทำการแก้ไขใด ๆ หรืออาจเสี่ยงต่อการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงของตนได้
15. BuildBook (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากับลูกค้า)
BuildBook เหมาะสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนกับลูกค้า ระบบช่วยให้เจ้าของบ้านได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องผ่านตารางงานที่เข้าใจง่าย ลดความผิดพลาดในการสื่อสารและความไม่แน่นอน ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานสะดวก คุณสามารถกำหนดงาน แบ่งปันความคืบหน้า และจัดการทุกอย่างไว้ในพอร์ทัลลูกค้าโดยเฉพาะ
คุณสมบัติหลักของมันประกอบด้วย การจัดตารางงานด้วยแผนภูมิแกนต์เพื่อการจัดการไทม์ไลน์ที่ราบรื่น การติดตามการเลือกลูกค้า และการติดตามงบประมาณเพื่อการตรวจสอบทางการเงินแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ BuildBook
- ตั้งค่าลำดับการส่งข้อความถึงลูกค้าที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์สำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าของได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ
- บันทึกภาพถ่ายก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่กำหนดไว้ เพื่อแสดงความก้าวหน้าทางภาพ
- คัดสรรการแสดงผลไทม์ไลน์ให้เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้า โดยไม่ใช้ศัพท์เทคนิคด้านการก่อสร้าง
- ส่งการแจ้งเตือนการชำระเงินตามกำหนดเวลาเพื่อให้ภาระทางการเงินของลูกค้าสอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ BuildBook
- ผู้ใช้ไม่สามารถดูเปอร์เซ็นต์กำไรขั้นต้นได้โดยตรงจากข้อมูลทางการเงินของโครงการ ซึ่งจำกัดการตรวจสอบทางการเงิน
- ซอฟต์แวร์ขาดความสามารถในการติดตามเวลา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริหารโครงการอย่างครอบคลุม
ราคาของ BuildBook
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว BuildBook
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง BuildBook อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวถึง BuildBook:
ตลาดที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจของฉันคือซอฟต์แวร์นี้และกระบวนการออกแบบของฉัน โปรแกรมนี้บรรลุเป้าหมายของฉันในการส่งเสริมการมองเห็นในระดับสูงระหว่างฉันกับลูกค้าในขณะที่ช่วยให้ฉันมีระบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและสะอาดเรียบร้อย […] ผลิตภัณฑ์นี้รู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมากจนทำให้มีคุณสมบัติในการดำเนินโครงการที่อ่อนแอ
ตลาดที่โดดเด่นสำหรับธุรกิจของฉันคือซอฟต์แวร์นี้และกระบวนการออกแบบของฉัน โปรแกรมนี้บรรลุเป้าหมายของฉันในการส่งเสริมการมองเห็นระดับสูงระหว่างฉันกับลูกค้าในขณะที่ช่วยให้ฉันมีระบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและสะอาด […] ผลิตภัณฑ์นี้รู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นโดยเน้นที่ประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมากจนทำให้มีคุณสมบัติในการดำเนินโครงการที่อ่อนแอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่จำเป็นต้องทำทุกงานต่อเนื่องกันทันทีเสมอไป ใช้เวลา 'ล่าช้า' เพื่อชะลอการทำงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นเมื่อจำเป็น เช่น ปล่อยให้ปูนแข็งตัวก่อนดำเนินการต่อ ในทางกลับกัน ใช้เวลา 'ล่วงหน้า' เพื่อเริ่มงานที่ซ้อนทับกันได้เมื่อปลอดภัย เช่น สั่งวัสดุในขณะที่การเตรียมสถานที่ยังดำเนินอยู่
สร้างเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp
โครงการก่อสร้างไม่ชะลอตัวลงเพราะข้อผิดพลาดในการจัดตารางเวลา หากทีมงานไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็นหรือมีงานที่ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีการแจ้งเตือน กำหนดการทั้งหมดจะได้รับผลกระทบ
ClickUp ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการติดตามเวลาในตัว
ตารางการทำงาน, การวางแผนกะ, และการมอบหมายงานอยู่ในที่เดียว, ทำให้ทีมทราบเสมอว่าอะไรคือสิ่งต่อไป
แล้วทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅