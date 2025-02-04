10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางพนักงานที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดการตารางเวลาของพนักงานสามารถกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว—นำไปสู่การสื่อสารที่ผิดพลาด การขาดงานกะ และการผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือน
ถ้านั่นฟังดูคุ้นๆ ไม่ต้องกังวล ฉันเคยเป็นแบบนั้นเหมือนกัน
โชคดีที่ซอฟต์แวร์จัดตารางพนักงานช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นโดย การอัตโนมัติตารางเวลา, ติดตามการเข้างาน, และประหยัดเวลาอันมีค่า.
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้อย่างไร?
ในบล็อกนี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับ 10 เครื่องมือการจัดตารางงานที่ดีที่สุดที่ทีมของฉันและฉันได้ทดสอบเพื่อช่วยคุณหาโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ
คุณควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางงาน?
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เหมาะสมได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการตารางการทำงานของพนักงานของฉัน ช่วยประหยัดเวลาและขจัดปัญหาการขัดแย้งของตารางเวลา
หลังจากทดสอบเครื่องมือต่าง ๆ แล้ว นี่คือคุณสมบัติหลักที่ฉันพบว่าไม่สามารถต่อรองได้:
- การติดตามความพร้อมของพนักงาน: เลือกซอฟต์แวร์จัดตารางงานพนักงานที่สามารถบันทึกความพร้อมของพนักงานได้อย่างแม่นยำ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางงานและเพื่อให้มั่นใจว่ามีการมอบหมายกะงานอย่างเหมาะสม
- ความสามารถในการสลับกะ:มองหาแอปพลิเคชันการจัดตารางงานที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางงานที่ยืดหยุ่นได้ และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถสลับกะงานกันได้อย่างง่ายดายภายในแพลตฟอร์ม ลดการหยุดชะงักและช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การผสานระบบเงินเดือน: เลือกซอฟต์แวร์เงินเดือนที่สามารถผสานระบบได้อย่างราบรื่นกับระบบเงินเดือนของคุณเพื่อการคำนวณเงินเดือนที่ถูกต้อง. ซึ่งช่วยลดงานเอกสารทางการบริหาร
- การติดตามการเข้าร่วม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์บันทึกการเข้าร่วมแบบโรสเตอร์ที่สามารถบันทึกการเข้าร่วมจากระยะไกลได้แบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อน
- เครื่องมือสื่อสารทีม: ค้นหาซอฟต์แวร์รายชื่อออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารอย่างรวดเร็วระหว่างผู้จัดการและพนักงาน และทำให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและความพร้อมของทีม
- การจัดการทีมหลายทีม: เลือกใช้ซอฟต์แวร์จัดการตารางงานที่รองรับการจัดตารางพนักงานข้ามทีมหรือแผนกต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้ในใจ มาค้นพบซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาที่ดีที่สุดที่ตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านี้กันเถอะ!
อ่านเพิ่มเติม: เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารเวลาให้ดียิ่งขึ้นนี่คือคู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับการจัดการเวลาอย่างมืออาชีพ
ซอฟต์แวร์การจัดตารางงานที่ดีที่สุด 10 อันดับ
หลังจากการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทีมของฉันและฉันได้คัดเลือกซอฟต์แวร์จัดการรายชื่อ 10 อันดับแรกเหล่านี้อย่างพิถีพิถัน เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงาน การติดตามเวลา และการจัดการกำลังคน)
ClickUp ได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันอย่างมาก มันได้เปลี่ยนแปลงการจัดการทีมโดยการทำให้การจัดตารางเวลา การติดตาม และการมอบหมายงานเป็นไปอย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
ด้วยเครื่องมือมุมมองปฏิทินของ ClickUpฉันสามารถลากและวางงาน ตั้งกำหนดส่ง และดูภาพรวมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์หรือเดือนถัดไปได้อย่างสะดวก
คุณยังสามารถซิงค์เครื่องมือกับ Google Calendar เพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
ฟังก์ชันการทำงานอีกอย่างหนึ่งที่ฉันใช้บ่อยคือการกำหนดรหัสสีให้กับงานต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถเห็นได้ว่าเมื่อกำหนดเวลาส่งงานของโครงการชนกับเวลาที่สมาชิกทีมวางแผนจะหยุดพัก และสามารถปรับงานของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาของ ClickUpคุณสามารถติดตามเวลาได้โดยตรงภายในงาน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานผ่านเบราว์เซอร์หรือแอปมือถือ
ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถบันทึกเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมหรือการประชุมได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว รายงานเวลาเหล่านี้มีประโยชน์เมื่อฉันต้องการตรวจสอบว่าทีมของฉันใช้เวลาไปกับโครงการเฉพาะมากน้อยเพียงใด
คุณยังสามารถส่งออกข้อมูลการติดตามเวลาสำหรับการจ่ายเงินเดือนได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายเวลาเป็นเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามงานที่ต้องออกใบแจ้งหนี้
คุณสมบัติที่โดดเด่นซึ่งช่วยให้การจัดการพนักงานง่ายขึ้นอย่างมากคือความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นผ่านเครื่องมือทรัพยากรมนุษย์ของ ClickUp ด้วยคุณสมบัติเช่น ช่องข้อมูลแบบกำหนดเอง, สถานะ, การแจ้งเตือน, และรายการตรวจสอบ ฉันสามารถติดตามทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการปฐมนิเทศ
เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันสามารถตั้งค่างานสำหรับแต่ละขั้นตอนของการจ้างงาน เช่น การคัดกรองและการสัมภาษณ์ และทำเครื่องหมายความคืบหน้าโดยใช้สถานะเช่น "กำลังดำเนินการ" หรือ "เสร็จสิ้นแล้ว" การเพิ่มการแจ้งเตือนและรายการตรวจสอบช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างการรับเข้าทำงาน
ฉันยังใช้ฟีเจอร์การสื่อสารเช่นความคิดเห็นใน ClickUp และมุมมองแชทใน ClickUpสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ทีมของฉันและฉันอยู่ในความรับรู้ตลอดเวลา 24/7 ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้
นอกจากนี้ แม่แบบ HR ของ ClickUp ยังช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก ช่วยให้ฉันไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น และสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การสรรหาพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ และการประเมินผลงานได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตรายชื่อพนักงาน ClickUp
เทมเพลตรายชื่อพนักงาน ClickUpช่วยให้การจัดการกะและงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการใช้สเปรดชีต ฉันสามารถติดตามความพร้อมของทุกคน, มอบหมายบทบาท, และแม้กระทั่งจัดการคำขอลาหยุดได้ในที่เดียว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการประสานงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการบันทึกเวลาเป็นไปอย่างถูกต้อง
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด
ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "ชั่วโมงทำงานล่วงเวลา" และ "แผนก" ช่วยให้ฉันสามารถกรองข้อมูลตามรายละเอียดพนักงานเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การติดตามว่าใครทำงานเมื่อใดเป็นเรื่องง่าย และเนื่องจากทุกอย่างเชื่อมโยงอยู่ในพื้นที่ทำงานเดียว ไม่มีใครต้องตามฉันเพื่ออัปเดตข้อมูล—พวกเขาสามารถเห็นทุกอย่างได้แบบเรียลไทม์
เทมเพลตตารางกะการทำงาน ClickUp Shift Schedule
ฉันยังพบว่าแม่แบบตารางกะงานClickUp Shift Schedule Templateมีประโยชน์มากสำหรับการจัดการงานประจำวัน การจัดตารางกะงานที่เคยเป็นเรื่องยุ่งยาก ตอนนี้ด้วย ClickUpฉันสามารถตั้งค่าตารางงานทั้งสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถลากและวางกะงาน ปรับเปลี่ยนกะ และติดตามการขาดงานได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น "เหตุผลในการขาดงาน" เทมเพลตนี้ช่วยให้ฉันสามารถ:
- มีภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
- ตรวจสอบให้มีการครอบคลุมที่เพียงพอในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
- ปรับปรุงกระบวนการจัดตารางและปรับเปลี่ยนกะงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลดผลกระทบทางการเงินจากความขัดแย้งในการจัดตารางและการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
ฉันชอบมากที่งานต่าง ๆ ถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ และง่ายต่อการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงกับทีม ไม่มีการส่งอีเมลหรือข้อความไปมาเพื่อขอเปลี่ยนกะอีกต่อไป ทุกอย่างถูกทำให้เป็นระบบด้วยเทมเพลตนี้
โบนัส: เข้าถึงเทมเพลตตารางงานฟรี 10 แบบใน Excel & ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน, การทำงานล่วงเวลา, และการพักของพนักงานด้วย ClickUp Time Tracking
- สร้างภาพตารางเวลา รูปแบบการทำงาน และคำขอลาหยุดโดยใช้ปฏิทิน ClickUp
- ส่งการแจ้งเตือนและคำเตือนอัตโนมัติสำหรับกะงานที่กำลังจะมาถึง, กำหนดเวลา, และการขอลางานโดยใช้ClickUp RemindersและClickUp Notifications
- มอบหมายพนักงานให้ทำงานกะหรือภารกิจเฉพาะตามทักษะและความพร้อมของพวกเขาด้วยClickUp Tasks
- ติดตามปริมาณงานของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่าการกระจายงานเป็นธรรมและป้องกันการหมดไฟในการทำงานโดยใช้ClickUp Workload Views
- แชร์ตารางเวลา นโยบาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ กับพนักงานโดยใช้ClickUp Docs
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับระบบ HR, ซอฟต์แวร์เงินเดือน และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆโดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือของ ClickUp ไม่มีฟีเจอร์และฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- เนื่องจากมีคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย ผู้ใช้ใหม่บางคนสังเกตเห็นว่ามีเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
2. รอง (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการตารางงานของพนักงานและเวลา)
ฉันพบว่า Deputy เป็นเครื่องมือจัดตารางงานที่มีประโยชน์สำหรับการสร้างและจัดการกะงาน การมอบหมายงาน และการตรวจสอบว่าใครพร้อมทำงาน นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการจัดการคำขอลาหยุดและการจัดการงานล่วงเวลา
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือความสามารถในการติดตามการเข้างานของพนักงาน คุณสามารถดูได้อย่างง่ายดายว่าพนักงานลงเวลาเข้าและออกเมื่อใด และสามารถระบุการขาดงานหรือการมาสายได้
คุณสมบัติเด่นของรอง
- ส่งประกาศ ข้อความ และการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณโดยตรง
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เช่น การอนุมัติการลาและการคำนวณเงินเดือน
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและผลผลิตของทีมผ่านรายงานการวิเคราะห์กำลังคนอย่างละเอียด
ข้อจำกัดของรอง
- แผนฟรีไม่รวมแดชบอร์ดการจัดการ
- เครื่องมือนี้ไม่มีระบบจัดการเงินเดือน
ราคาสำหรับรอง
- การกำหนดเวลา: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- เวลาและการเข้างาน: $4. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของรองผู้บังคับบัญชา
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
3. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลา, การเข้าร่วม, และการเสร็จสิ้นงาน)
Connecteam ใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ก็สามารถใช้งานได้. สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณสามารถสร้างบัญชีรายชื่อพนักงาน และตารางการทำงานที่แตกต่างกันสำหรับทีมต่าง ๆ มอบหมายงานเฉพาะให้กับพนักงาน และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาได้.
ทุกคนที่ใช้ Connecteam สามารถเห็นกะงานของตนและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้แบบเรียลไทม์ แอปจัดตารางงานออนไลน์นี้ยังเหมาะสำหรับการจัดการคำขอลาและการสื่อสารภายในทีมอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- สร้างและจัดการตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย รวมถึงกะเวลาพักและวันหยุด ด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ติดตามเวลา การเข้างาน และตำแหน่งที่ตั้งของพนักงานแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานของ Connecteam กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น ระบบเงินเดือนและซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคล
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าหน้าตาการใช้งานอาจดูรก และระบบการจัดตารางเวลาอาจมีข้อบกพร่องบ้างในบางครั้ง
- ขาดความสามารถในการรายงานขั้นสูงและการติดตามทางการเงิน
ราคาของ Connecteam
- ฟรีตลอดไป
- การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน: $29/เดือน
- การปฏิบัติการขั้นสูง: $49/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ: $99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Connecteam
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
โบนัส:ไฟล์ Excel สำหรับบันทึกการเข้าเรียน!
4. 7shifts (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้การขอลาและการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย)
7shifts เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางงานที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้คุณจัดการตารางเวลาของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติการลากและวาง คุณสามารถย้ายพนักงานไปยังปฏิทินได้อย่างง่ายดายและกำหนดกะงานเฉพาะให้กับพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว
7shifts มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากสำหรับทีมในธุรกิจร้านอาหาร—การขอลาหยุดอัตโนมัติ พนักงานสามารถส่งคำขอได้โดยตรงผ่านแอป และคุณสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการจัดตารางเวลาและช่วยป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางงาน ที่จริงแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ 7shifts
- ส่งและจัดการคำขอลาหยุดได้อย่างราบรื่น
- เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์และดูตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ต้นทุนแรงงานและประสิทธิภาพของพนักงาน
- ใช้ฟังก์ชันนาฬิกาบันทึกเวลาที่มีอยู่ในระบบเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
ข้อจำกัดของ 7shifts
- แผนราคาของ 7shifts อาจมีราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาขัดข้องและข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวที่รบกวนกระบวนการทำงานที่กำลังดำเนินอยู่
ราคา 7shifts
- Comp: ฟรีตลอดไป
- อาหารจานหลัก: $34. 99/เดือน
- ผลงาน: $76. 99/เดือน
- กูร์เมต์: 150 ดอลลาร์/เดือน
- 7shifts Payroll: $39.99/ เพิ่มในแผนใดก็ได้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
7shifts คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
5. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการจองนัดหมายให้มีประสิทธิภาพ)
แอปปฏิทินที่เป็นที่รู้จักกันดี Calendly ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจองนัดหมาย ด้วยโซลูชันการกำหนดเวลาอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าเวลาว่างของคุณและแชร์ลิงก์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ จากนั้นพวกเขาสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับทั้งสองฝ่ายได้
Calendly สามารถซิงค์กับ Google Calendar ได้โดยอัตโนมัติ ช่วยป้องกันการจองซ้อนและทำให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของตารางเวลาของทีมคุณอยู่เสมอ ฟังก์ชันนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้มาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- แชร์ลิงก์การนัดหมายที่ไม่เหมือนใคร และให้ผู้อื่นเลือกช่วงเวลาที่สะดวกตามต้องการ
- ส่งอีเมลและ SMS แจ้งเตือนอัตโนมัติ และให้ผู้เข้าร่วมทราบข้อมูลอยู่เสมอ
- ซิงค์ Calendly กับ Google Calendar, Outlook หรือระบบปฏิทินอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Calendly
- แผนฟรีของ Calendly อนุญาตให้เชื่อมต่อปฏิทินได้เพียงหนึ่งปฏิทินเท่านั้น
- มันไม่มีเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ครอบคลุมซึ่งจำเป็นสำหรับทีมใหญ่
ราคาของ Calendly
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $12/เดือน
- ทีม: $20/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ลองดูตัวเลือกอื่น ๆ ของ Calendly เหล่านี้!
6. QuickBooks Time (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบูรณาการเงินเดือน)
QuickBooks Time, ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและบริหารจัดการแรงงาน, ช่วยให้การดำเนินงานของธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น. ด้วยการติดตามเวลาอัตโนมัติ, พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้าและออกได้อย่างง่ายดายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของพวกเขา.
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ของ QuickBooks Time คือการผสานรวมกับ QuickBooks Payroll ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโอนข้อมูลการติดตามเวลาไปยังระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่น ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและประหยัดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Time
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและชั่วโมงล่วงเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการขาดการบันทึกเวลาหรือทำงานล่วงเวลา
- จัดการตารางการทำงานของพนักงานโดยการสร้าง แก้ไข และดูตารางการทำงานในแพลตฟอร์มกลาง
ข้อจำกัดของ QuickBooks Time
- แผนราคาของซอฟต์แวร์อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- มันมุ่งเน้นไปที่การติดตามเวลาและการผสานระบบเงินเดือนเป็นหลัก และน้อยกว่าในเรื่องการจัดตารางเวลาของพนักงาน (การจัดตารางทรัพยากร)
ราคา QuickBooks Time
- ค่าพรีเมียมเวลา + ค่าพรีเมียมเงินเดือน: $14/เดือน + $6.80/เดือนต่อพนักงาน
- ไทม์ อีลิท + เพย์โรล อีลิท: $28/เดือน + $8.50/เดือน ต่อพนักงาน
การให้คะแนนและรีวิว QuickBooks Time
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,400 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (6800+ รีวิว)
7. โฮมเบส (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานพนักงานและการติดตามเวลา)
Homebase เป็นแอปตารางงานที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย ซึ่งสามารถช่วยคุณจัดการตารางงานของทีมได้. ในพริบตา คุณสามารถเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานเมื่อไหร่ และหากมีการขาดแคลนบุคลากร.
Homebase ยังให้คุณตั้งค่าประเภทกะการทำงานที่แตกต่างกันได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างประเภทกะสำหรับ "ทำงานล่วงเวลา" หรือ "สแตนด์บาย" และลากและวางพนักงานไปยังกะต่างๆ ได้ วิธีนี้ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงานของทีมและมั่นใจได้ว่าทุกคนได้รับค่าจ้างอย่างถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Homebase
- ปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมกับซอฟต์แวร์เงินเดือน
- เข้าถึงข้อมูลของทีมคุณได้จากทุกที่ด้วยแอปมือถือ
- ใช้ระบบบันทึกเวลาทำงานในตัวเพื่อตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานและป้องกันการสูญเสียเวลาทำงาน
ข้อจำกัดของฐานบ้าน
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าอินเตอร์เฟซมีความไม่ลื่นไหล, ทำให้สับสน, และยากต่อการนำทาง
- ผู้ใช้รายอื่นได้รายงานว่าไม่ได้รับการตอบกลับและไม่ได้รับความเข้าใจจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ราคาที่โฮมเบส
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $24.95/เดือน
- บวก: $59.95/เดือน
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $99.95/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Homebase
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1000+ รีวิว)
8. Findmyshift (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะงานและติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน)
ด้วย Findmyshift คุณสามารถสร้างชั่วโมงทำงาน กำหนดความพร้อมของพนักงาน และแม้แต่จัดการการลางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นซอฟต์แวร์จัดการกะงานที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยให้คุณเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานในวันใด ทำให้ง่ายต่อการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานและวางแผนกะงาน
Findmyshift อัปเดตตารางงานโดยอัตโนมัติตามความพร้อมใช้งาน ดังนั้น หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย คุณสามารถอัปเดตความพร้อมใช้งานของคุณ และเครื่องมือจะปรับตารางงานของคุณทันที
คุณสมบัติเด่นของ Findmyshift
- สร้างและจัดการตารางเวลาโดยกำหนดรูปแบบกะและปรับตามความจำเป็น
- อนุญาตให้พนักงานแลกเปลี่ยนกะงานระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่น
- ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานและการขาดงานของพนักงานอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ Findmyshift
- การผสานระบบ Findmyshift เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณอาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว ส่งผลให้ระบบหยุดทำงานในช่วงเวลาทำงาน
ราคา Findmyshift
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- ธุรกิจ: $40/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $80/เดือน
คะแนนและรีวิว Findmyshift
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
9. เมื่อฉันทำงาน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางกะและการติดตามเวลา)
When I Work เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การจัดตารางงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก คุณสามารถดูกะงานที่กำลังจะมาถึง ขอลาหยุด และแม้กระทั่งสลับกะงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดาย
When I Work ยังมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ นาฬิกาบันทึกเวลาอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถบันทึกเวลาเข้าและออกงานได้โดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสะดวกมาก หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงตารางงานของคุณ คุณสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ When I Work
- ส่งการแจ้งเตือนและข้อความโดยตรงถึงพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
- จัดการตารางการทำงานของพนักงานและดูคำขอลาผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ
- ตั้งค่าตารางกะและติดตามชั่วโมงการทำงานและการขาดงานของพนักงาน
ข้อจำกัดของ When I Work
- คำขอลาสามารถลบและเพิ่มใหม่ได้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
- มันไม่มีคุณสมบัติการติดตามงานหรือภารกิจอย่างละเอียด
ราคาของ When I Work
- จำเป็น: $1. 50/เดือน
- Essential + การติดตามเวลาและการเข้างาน: $3/เดือน
- ข้อดี: $3/เดือน
- โปร + การติดตามเวลาและการเข้างาน: $5/เดือน
- พรีเมียม: $5/เดือน
- พรีเมียม + การติดตามเวลาและการเข้างาน: $7/เดือน
- เมื่อฉันทำงานระบบเงินเดือน (เพิ่มในแผนใดก็ได้): $39/เดือน + $6 ต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่/เดือน
คะแนนและรีวิวการทำงานของฉัน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
โบนัส: ต้องการตัวเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? ลองดู10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ When I Work เหล่านี้!
10. Sling (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกะและการสื่อสารกับพนักงาน)
ด้วย Sling คุณสามารถสร้างกะงานได้อย่างรวดเร็ว มอบหมายให้กับพนักงาน และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ฟังก์ชันลากและวางช่วยให้การย้ายกะงานเป็นเรื่องง่าย และมั่นใจได้ว่าทุกคนมีภาระงานที่ยุติธรรม
Sling ยังมีฟีเจอร์การส่งข้อความในตัว ซึ่งสะดวกมากสำหรับการสื่อสารกับทีม คุณสามารถส่งข้อความโดยตรงไปยังบุคคลหรือกลุ่มเพื่อแบ่งปันข้อมูลสำคัญหรือประสานงานกะการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของสลิง
- แชร์ไฟล์, มอบหมายงาน, และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับสมาชิกทีม
- ติดตามการกระจายเวลาและทรัพยากรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ติดตามงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ
ข้อจำกัดของสายสะพาย
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าเวอร์ชันมือถือของเครื่องมือไม่สะดวกต่อการใช้งานเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- เฉพาะผู้ใช้ที่ใช้แผนธุรกิจเท่านั้นที่สามารถสร้างรายงานได้
ราคาสลิง
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $2/เดือน
- ธุรกิจ: $4/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของสลิง
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
โบนัส: เพื่อปรับปรุงการจัดการงานและการเปลี่ยนกะเรียนรู้วิธีการนำตารางการทำงานแบบ 2-2-3 มาใช้
ปรับปรุงกระบวนการจัดตารางงานพนักงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การจัดการตารางเวลาของพนักงานอาจใช้เวลามากและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด ซอฟต์แวร์การจัดตารางงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น โดยให้คุณสร้างตารางเวลา กำหนดกะงานได้อย่างรวดเร็ว และจัดการความพร้อมของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เชื่อถือได้ยังช่วยให้คุณเข้าถึงระบบเงินเดือนได้อย่างราบรื่นและควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ทำให้มั่นใจว่ามีจำนวนพนักงานที่เหมาะสมและลดปัญหาการมีพนักงานเกินหรือขาดแคลน
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาที่เหมาะอย่างยิ่ง ช่วยให้คุณมอบหมายกะการทำงานตามความพร้อมของพนักงาน ติดตามเวลาที่ทำงาน และสร้างรายงานเงินเดือนที่แม่นยำได้ มันช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบ และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประโยชน์ของการจัดตารางงานพนักงานที่มีประสิทธิภาพ!