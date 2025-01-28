10 ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกที่ดีที่สุดในปี 2025

กำลังมองหาวิธีประหยัดเวลาในการติดตามเวลาอยู่หรือเปล่า? ฟังดูเหมือนว่าคุณต้องการซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและการเข้าออกงาน!
ข่าวดีก็คือมีตัวเลือกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมและองค์กรทุกขนาด บางตัวเลือกมีฟังก์ชันการติดตามเวลาพื้นฐาน ในขณะที่บางตัวเลือกเป็นแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบที่รวมการติดตามเวลาและการเข้างานกับการจัดการโครงการ ระบบเงินเดือน การบริหารผลประโยชน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ดำดิ่งและค้นพบสิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงาน—และค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรของคุณในรายการที่คัดสรรมาอย่างดีนี้
ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การบันทึกเวลาและการเข้างานสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย ในระดับพื้นฐาน มันมีความสามารถในการติดตามชั่วโมงที่พนักงานทำงาน
อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่สามารถทำได้มากกว่านั้น—เช่น การให้เครื่องมือในการแบ่งเวลาทำงานในแต่ละวันออกเป็นชั่วโมงที่ใช้กับงานหรือโครงการเฉพาะ หรือมีฟีเจอร์สำหรับติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และสร้างใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์บางประเภทยังมีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบถ้วน พร้อมมุมมองแบบบอร์ดและบัตร เพื่อให้คุณสามารถวางแผนโครงการ ติดตามงาน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออก?
ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ อาจทำให้สับสนในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้ ให้ระวังซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติจำเป็นต่อไปนี้
- ความเรียบง่าย: แทนที่จะเพิ่มแอปอีกตัวเข้าไปในคลังแอปของคุณ ลองมองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถลดจำนวนแอปที่คุณใช้ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยังมีเครื่องมือจัดการโครงการบันทึกประจำวัน หรือฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ป้องกันอัตราการยอมรับที่ต่ำโดยเลือกซอฟต์แวร์ที่ทำให้การลงเวลาทำงาน การติดตามชั่วโมงการทำงาน การส่งคำขอลา และการดำเนินการอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
- คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ: ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ อย่าเลือกซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การสะสมวันลาพักร้อน หรือเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ที่บริษัทของคุณต้องการ
- อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาควรมีความสามารถในการปรับแต่ง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการมากที่สุดได้ในทันที
- การบันทึกเวลาที่ง่าย: ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทุกตัวที่จะทำให้การเปลี่ยนชั่วโมงหรือเวลาเข้า-ออกงานด้วยตนเองเป็นเรื่องง่าย แต่ความผิดพลาดของมนุษย์อาจเกิดขึ้นได้ และคุณควรสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น
10 ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้างานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการเวลาและระบบลงเวลาที่ดีที่สุด? ตัวเลือกในรายการด้านล่างนี้ล้วนมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย: เครื่องมือจัดตารางกะ ระบบการจ่ายเงินเดือน การติดตามเวลาผ่านระบบคลาวด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย
1.คลิกอัพ
ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถติดตามเวลาได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Attendance Sheetเพื่อติดตามว่าใครกำลังทำงานหรือใครเข้าร่วมประชุม ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้จากทุกที่ ทำการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังเมื่อจำเป็น และบันทึกโน้ตเกี่ยวกับเวลาที่ทำงานเพื่อให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือชั่วโมงที่ทำงานในโครงการเฉพาะได้เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUpไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณติดตามและจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรสำหรับบริการที่คุณให้บริการได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว ClickUp ยังมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของพนักงาน ติดตามงาน และจัดระเบียบโครงการใช้แดชบอร์ดโครงการเพื่อช่วยให้ทีมทำงานตามเป้าหมาย หรือใช้มุมมองภาระงานเพื่อดูว่ามีงานมากน้อยเพียงใดในแต่ละสมาชิกของทีม คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมของพนักงานผ่านมุมมองกิจกรรมได้อีกด้วย
ในด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถใช้HR Views ของ ClickUp เพื่อจัดการการปฐมนิเทศพนักงาน การจัดตารางงาน และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ สร้างศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลพนักงานและการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน คุณสามารถใช้ศูนย์กลางนี้เพื่อติดตามการพัฒนาจัดการแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลงานที่จะมาถึง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ใช้ตัวจับเวลา, การติดตามงาน, ฟีเจอร์การติดตามเวลาของโครงการ, และเครื่องมือและเทคนิคการจัดการเวลาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตของพนักงาน
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตบันทึกเวลาทำงานของพนักงานจาก ClickUpเพื่อเริ่มติดตามเวลาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ใช้เครื่องมือรายงานของ ClickUpเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ชั่วโมงที่ใช้ในโครงการหรือต่อบุคคล และอื่นๆ
- สร้างที่ทำงานดิจิทัลพร้อมฟังก์ชันการติดตามเวลา ความสามารถในการทำงานร่วมกันบนเอกสารและไฟล์ และการติดตามโครงการและงาน
- แทนที่ซอฟต์แวร์ HRแบบแยกส่วนด้วย HR Views ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้บริษัทของคุณสามารถรับสมัครและจัดตารางงานพนักงานใหม่ได้บนแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- หากคุณกำลังมองหาการติดตามเวลาแบบพื้นฐาน ClickUp อาจมีเครื่องมือมากกว่าที่คุณต้องการ
- เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและคุณสมบัติทั้งหมดที่ ClickUp มีให้
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Clockify
ในฐานะหนึ่งในแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดที่มีอยู่Clockify มอบคุณสมบัติมากมายในราคาที่ค่อนข้างต่ำ มันให้ความสามารถในการติดตามชั่วโมงในหลากหลายวิธี: บนแผ่นเวลาสำหรับเงินเดือน, ตามโครงการ, และตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พนักงานสามารถลงเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือ และคุณสามารถตั้งค่าแท็บเล็ตด้วย Kiosk ของ Clockify ที่ทุกคนสามารถลงเวลาได้อย่างรวดเร็วด้วยรหัส PIN
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify:
- ใช้ตัวจับเวลาของตัวติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงโครงการ, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ
- สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับแผนกเงินเดือนของคุณในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
- ตั้งค่า Clockify Kiosk เพื่อสร้างระบบลงเวลาทำงานแบบง่ายสำหรับพนักงานที่ทำงานในสถานที่
- ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Asana, Trello, Jira และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Clockify:
- ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น การลืมเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลา อาจนำไปสู่การติดตามเวลาที่ไม่ถูกต้อง
- ซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบคลาวด์อาจไม่ทำงานได้ดีสำหรับไซต์งานที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ราคาของ Clockify:
- ฟรีตลอดไป สำหรับฟีเจอร์ที่จำกัด
- พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $11. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Clockify:
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)
3. QuickBooks Time
เมื่อผู้คนนึกถึง QuickBooks พวกเขามักจะนึกถึงซอฟต์แวร์บัญชี—แต่ด้วย QuickBooks Time คุณยังจะได้รับชุดเครื่องมือติดตามเวลาที่ครบครันอีกด้วย เริ่มต้น QuickBooks Time พร้อมใช้งานทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม คุณจะใช้งานแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อติดตามเวลา และแอปนี้ยังมอบวิธีที่ง่ายให้กับผู้จัดการในการดูว่าใครกำลังทำงานและกำลังทำอะไรอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks:
- ตั้งค่าแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อติดตามไม่เพียงแต่ชั่วโมงที่ทำงาน แต่ยังรวมถึงระยะทาง ข้อมูลสถานที่ และอื่น ๆ
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำงาน โครงการที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนงาน การวางแผนเงินเดือน และความสามารถในการทำกำไร
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนยอดนิยม เช่น ADP, Square และ JazzHR
ข้อจำกัดของ QuickBooks:
- การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทาย และไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่เท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
- ตัวเลือกสำหรับการบันทึกเวลาตามโครงการหรืองานที่แตกต่างกันมีจำกัด
- การแก้ไขเวลาเข้าและเวลาออกงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ราคาของ QuickBooks:
- เริ่มต้นง่ายๆ: $15/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $30/เดือน
- เพิ่มเติม: $45/เดือน
- ขั้นสูง: $100/เดือน
คะแนนและรีวิว QuickBooks:
- G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
4. ไทม์คลิก
แอปติดตามเวลาหลายตัวเป็นแบบสมัครสมาชิก แต่ TimeClick เป็นแบบซื้อครั้งเดียวที่มอบซอฟต์แวร์ระบบบันทึกเวลา, ใบบันทึกเวลา, ตัวติดตามการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการเงินเดือนและชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อติดตามเวลาในระดับที่ละเอียดได้ ใช้รหัสงานเพื่อจัดการชั่วโมงการทำงานในทีมและโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ TimeClick:
- ลงเวลาเข้าและออกงานผ่านตู้คีออสก์ในที่ทำงานหรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือจากทุกที่
- อัตโนมัติการจัดการเวลาทำงานที่ได้รับค่าจ้างด้วยตัวติดตามเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO)
- ระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติด้วยระบบคำนวณเวลาที่รวดเร็วและง่ายดาย
- สร้างรายงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ส่งออกเป็นไฟล์ PDF, Excel หรือ CSV
ข้อจำกัดของ TimeClick:
- ไม่รองรับการกำหนดอัตราค่าจ้างมากกว่าหนึ่งอัตราต่อพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานหลายตำแหน่ง
- ผู้ใช้รายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจใช้งานง่ายขึ้นอีกเล็กน้อย
ราคา TimeClick:
- Prime: $249 บวก $99/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเสริม (ไม่บังคับ)
- พรีเมียม: $499 บวกกับ $169/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเสริม
- เพิ่มเติม: $699 บวกกับ $219/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม
- แพลทินัม: $999 บวกกับ $289/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของ TimeClick:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
5. การตอกบัตรแทนกัน
แพลตฟอร์ม Buddy Punch ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการติดตามเวลาและเงินเดือนทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถข้ามการใช้สเปรดชีตและการคำนวณที่ใช้เวลานานได้ นอกเหนือจากการติดตามชั่วโมงการทำงานแล้ว ยังคำนวณเวลาลาป่วยสะสม เวลาพักร้อน และเวลาทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ Buddy Punch ยังมีระบบติดตามการเข้างานเพื่อให้คุณมองเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานและกำลังทำอะไรอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch:
- ใช้การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์และการล็อกที่อยู่ IP เพื่อติดตามพนักงานที่ทำงานระยะไกล
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์เงินเดือนยอดนิยม เช่น QuickBooks และ ADP
- ให้พนักงานรับผิดชอบด้วยระบบติดตามภาพและระบบติดตามตำแหน่ง GPS
- ประมวลผลเงินเดือนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือการคำนวณ
ข้อจำกัดของการใช้บัตรลงเวลาแบบเพื่อน:
- รายงานจากผู้ใช้ระบุว่าอาจมีความยากลำบากในการปรับเวลาทำงานของพนักงานเมื่อมีความจำเป็น
- ไม่สามารถประชุมทางวิดีโอผ่าน Zoom หรือแอปอื่น ๆ ได้ในขณะที่ Buddy Punch กำลังใช้กล้องของอุปกรณ์อยู่ เว้นแต่คุณจะปิด Buddy Punch ซึ่งจะหยุดการติดตามเวลาด้วย
ราคาของ Buddy Punch:
- มาตรฐาน: $2. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน, พร้อมค่าธรรมเนียมฐานคงที่ $19
- ข้อดี: $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมฐานคงที่ $19
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว Buddy Punch:
- G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
6. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบพาร์ทไทม์และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกัน ให้คุณมีความสามารถในการติดตามเวลาทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น บันทึกเวลาทำงาน ความสามารถในการติดตามเวลาสำหรับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล และอื่นๆ อีกมากมาย Time Doctor ผสมผสานสิ่งนี้เข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานในโครงการต่างๆ และยังสามารถระบุได้ว่าใครคือพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Time Doctor:
- ติดตามเวลาเป็นนาทีเพื่อความแม่นยำในการเรียกเก็บเงินและเงินเดือน
- อนุญาตให้พนักงานติดตามเวลาได้แม้ในขณะที่ไซต์งานทำให้พวกเขาออฟไลน์
- ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่พนักงานใช้งานมากที่สุด
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อค้นหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้
ข้อจำกัดของ Time Doctor:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาไม่ซิงค์อย่างถูกต้องเสมอเมื่อสลับระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
- ผู้ใช้กล่าวว่าแอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ Time Doctor:
- พื้นฐาน: $5.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $8. 40 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $16.70 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
7. เมื่อฉันทำงาน
แอปนี้มอบระบบการจัดการตารางเวลาที่ง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างและแชร์ตารางการทำงานกับทีมของคุณได้ภายในไม่กี่นาที คุณสมบัติการสื่อสารช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในแผนกต่างกันหรือทำงานกะต่างกันก็ตาม และคุณสามารถผสานตารางการทำงานกับคุณสมบัติการบันทึกเวลาได้ ทำให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก และติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ When I Work:
- สร้างตารางเวลาโดยใช้การเข้ารหัสสี, มุมมองปฏิทิน, และเครื่องมืออื่น ๆ
- ใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม
- ให้สมาชิกในทีมมีสถานที่ที่เป็นระเบียบในการแลกเปลี่ยนกะหรือขอลาหยุด
- เผยแพร่และแชร์ตารางเวลาเพื่อแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับกะงานของพวกเขาทันที
ข้อจำกัดของ When I Work:
- รายงานจากผู้ใช้ระบุว่าบริการลูกค้าอาจตอบสนองช้า
- คุณสมบัติขาดแคลนสำหรับการเพิ่มการหยุดในตารางการทำงานของพนักงาน
ราคาของ When I Work:
- จำเป็น: $2. 50/ผู้ใช้
- ข้อดี: $5/ผู้ใช้
- พรีเมียม: $8/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ When I Work:
- G2: 4. 3/5 (270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
8. เอเวอร์อาวร์
Everhour เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับซอฟต์แวร์บันทึกเวลาและการเข้างาน—และนั่นเป็นเพราะมันมีตัวติดตามเวลาที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงาน การพักของพนักงาน เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถใช้ Everhour เพื่อติดตามงบประมาณและสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Everhour:
- วางแผนโครงการและตารางงานของพนักงานด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่าย
- ติดตามทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ควบคุมงบประมาณของโครงการได้
- สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้เพียงไม่กี่คลิก
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana, Jira, ClickUp และ Trello
ข้อจำกัดของ Everhour:
- แผนชำระเงินต้องการผู้ใช้ขั้นต่ำสองถึงห้าคน—ไม่เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม
- ตามบทวิจารณ์, บางคุณสมบัติอาจเพิ่มได้—เช่น ความสามารถในการใช้สีเพื่อแยกประเภทงาน
ราคาของ Everhour:
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- ไลท์: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ทีม: $8.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Everhour:
- G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
9. ซอฟต์แวร์ TCP
TCP Software มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสามประเภท ได้แก่ TimeClock Plus รุ่นดั้งเดิม, TCP Humanity และ TCP Aladtec โดย TimeClock Plus เป็นโซลูชันบริหารจัดการแรงงานที่มีฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงาน ช่วยให้คุณสามารถบริหารชั่วโมงการทำงานและจัดการเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง TCP Humanity มอบฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานแบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้การสร้างตารางงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการตรวจสอบความขัดแย้งโดยอัตโนมัติ Aladtech เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภาครัฐ เช่น การแพทย์ฉุกเฉิน ดับเพลิงและกู้ภัย และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานที่รองรับการทำงานเป็นกะหมุนเวียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์ TCP:
- ติดตามการเข้าร่วม, เวลา, การทำงานล่วงเวลา, และอื่น ๆ ในอินเตอร์เฟซที่ง่าย
- ใช้รหัสงานเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานต่องานหรือภารกิจ
- ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลเวลาที่คุณต้องการได้ในพริบตา
- ใช้เครื่องบันทึกเวลาที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ TCP
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ TCP:
- ราคาไม่โปร่งใสสำหรับแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ
- ผู้ใช้รายงานว่าอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่าและติดตั้งระบบ
- บางรีวิวระบุว่าบริการลูกค้าอาจตอบกลับช้า
ราคาซอฟต์แวร์ TCP:
- สิ่งจำเป็น: ติดต่อฝ่ายขาย
- มืออาชีพ: ติดต่อฝ่ายขาย
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวซอฟต์แวร์ TCP:
- G2: 4. 3/5 (390 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
10. คลื่น
Rippling เป็นโซลูชันการลงเวลาและติดตามการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยให้คุณสร้างแพลตฟอร์มของคุณเองได้ด้วยการเลือกโมดูลตามความต้องการแบบอาลาคาร์ท แพลตฟอร์มการจัดการแรงงานแบบรวมศูนย์ของ Rippling ไม่เพียงแต่ติดตามเวลาทำงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือสำหรับการรับสมัครพนักงานใหม่และการจัดการทรัพยากรบุคคลอีกด้วย คุณสามารถผสานรวมกับ Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud หรือ Rippling Unity เพื่อรับคุณสมบัติขั้นสูงหลากหลายสำหรับงานต่างๆ เช่น การติดตามค่าใช้จ่าย การจัดการสวัสดิการ ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น:
- สร้างระบบศูนย์กลางสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน, ต้นทุนแรงงาน, และค่าใช้จ่าย
- ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือน, แพ็กเกจสวัสดิการ, และนโยบายของบริษัทผ่านระบบให้บริการตนเอง
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำกำไร
- ใช้ระบบคลาวด์ไอทีในการจัดการไม่เพียงแต่พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ด้วย
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ราคาไม่ชัดเจน—คุณจะต้องเลือกส่วนเสริมของคุณ จากนั้นติดต่อทีมขายของ Rippling เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
- การนำไปใช้สามารถเป็นกระบวนการที่ยาวนาน
- มีตัวเสริมมากมายที่ทำให้ผู้ใช้ยากที่จะหาสินค้าที่ต้องการอย่างแท้จริง
การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก
- เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน—แต่กรุณาติดต่อฝ่ายขายสำหรับราคาที่เกินกว่าฟีเจอร์พื้นฐาน
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
- Capterra: 4. 9/4 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
โบนัส:วิธีสร้างแผ่นลงชื่อเข้าร่วมใน Excel!
เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเวลาและการจัดการโครงการด้วย ClickUp
ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวลาและการเข้างานมากมายที่มีอยู่ คุณสามารถหาแอปหรือแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ไม่ยาก—แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถได้รับคุณสมบัติการจัดการเวลาที่คุณต้องการทั้งหมดและอีกมากมาย ใช้คุณสมบัติและเทมเพลตของ ClickUp เพื่อสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลา ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าของคุณ ในขณะเดียวกัน คุณสามารถพึ่งพาคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อวางแผนโครงการและให้ทีมของคุณทำงานตามแผนได้
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?ลงทะเบียนที่นี่ฟรีเพื่อค้นพบวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการติดตามเวลาและการจัดการโครงการให้ราบรื่นขึ้น