10 ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
28 มกราคม 2568

กำลังมองหาวิธีประหยัดเวลาในการติดตามเวลาอยู่หรือเปล่า? ฟังดูเหมือนว่าคุณต้องการซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและการเข้าออกงาน!

ข่าวดีก็คือมีตัวเลือกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมและองค์กรทุกขนาด บางตัวเลือกมีฟังก์ชันการติดตามเวลาพื้นฐาน ในขณะที่บางตัวเลือกเป็นแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบที่รวมการติดตามเวลาและการเข้างานกับการจัดการโครงการ ระบบเงินเดือน การบริหารผลประโยชน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ดำดิ่งและค้นพบสิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออกงาน—และค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรของคุณในรายการที่คัดสรรมาอย่างดีนี้

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การบันทึกเวลาและการเข้างานสามารถทำหน้าที่ได้หลากหลาย ในระดับพื้นฐาน มันมีความสามารถในการติดตามชั่วโมงที่พนักงานทำงาน

อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่สามารถทำได้มากกว่านั้น—เช่น การให้เครื่องมือในการแบ่งเวลาทำงานในแต่ละวันออกเป็นชั่วโมงที่ใช้กับงานหรือโครงการเฉพาะ หรือมีฟีเจอร์สำหรับติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และสร้างใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์บางประเภทยังมีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบถ้วน พร้อมมุมมองแบบบอร์ดและบัตร เพื่อให้คุณสามารถวางแผนโครงการ ติดตามงาน และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้าออก?

ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ อาจทำให้สับสนในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับทีมของคุณได้ ให้ระวังซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติจำเป็นต่อไปนี้

  • ความเรียบง่าย: แทนที่จะเพิ่มแอปอีกตัวเข้าไปในคลังแอปของคุณ ลองมองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถลดจำนวนแอปที่คุณใช้ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ยังมีเครื่องมือจัดการโครงการบันทึกประจำวัน หรือฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ป้องกันอัตราการยอมรับที่ต่ำโดยเลือกซอฟต์แวร์ที่ทำให้การลงเวลาทำงาน การติดตามชั่วโมงการทำงาน การส่งคำขอลา และการดำเนินการอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
  • คุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับบริษัทของคุณ: ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ อย่าเลือกซอฟต์แวร์ที่ไม่สามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ การสะสมวันลาพักร้อน หรือเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ที่บริษัทของคุณต้องการ
  • อินเทอร์เฟซที่ปรับแต่งได้: ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาควรมีความสามารถในการปรับแต่ง เพื่อให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการมากที่สุดได้ในทันที
  • การบันทึกเวลาที่ง่าย: ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทุกตัวที่จะทำให้การเปลี่ยนชั่วโมงหรือเวลาเข้า-ออกงานด้วยตนเองเป็นเรื่องง่าย แต่ความผิดพลาดของมนุษย์อาจเกิดขึ้นได้ และคุณควรสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเมื่อจำเป็น

10 ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาเข้างานที่ดีที่สุดที่ควรใช้

พร้อมหรือยังที่จะค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการเวลาและระบบลงเวลาที่ดีที่สุด? ตัวเลือกในรายการด้านล่างนี้ล้วนมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย: เครื่องมือจัดตารางกะ ระบบการจ่ายเงินเดือน การติดตามเวลาผ่านระบบคลาวด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลา: ตัวติดตามเวลาของ ClickUp สำหรับงาน
สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาและติดตามเวลาที่บันทึกไว้ใน ClickUp

ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถติดตามเวลาได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Attendance Sheetเพื่อติดตามว่าใครกำลังทำงานหรือใครเข้าร่วมประชุม ด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUp คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานได้จากทุกที่ ทำการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังเมื่อจำเป็น และบันทึกโน้ตเกี่ยวกับเวลาที่ทำงานเพื่อให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือชั่วโมงที่ทำงานในโครงการเฉพาะได้เทมเพลตบันทึกเวลาทำงานบริการของ ClickUpไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณติดตามและจัดการค่าใช้จ่ายและทรัพยากรสำหรับบริการที่คุณให้บริการได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

นอกเหนือจากการติดตามเวลาแล้ว ClickUp ยังมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบกิจกรรมของพนักงาน ติดตามงาน และจัดระเบียบโครงการใช้แดชบอร์ดโครงการเพื่อช่วยให้ทีมทำงานตามเป้าหมาย หรือใช้มุมมองภาระงานเพื่อดูว่ามีงานมากน้อยเพียงใดในแต่ละสมาชิกของทีม คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมของพนักงานผ่านมุมมองกิจกรรมได้อีกด้วย

ในด้านทรัพยากรบุคคล คุณสามารถใช้HR Views ของ ClickUp เพื่อจัดการการปฐมนิเทศพนักงาน การจัดตารางงาน และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ สร้างศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลพนักงานและการสื่อสารที่เป็นความลับระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน คุณสามารถใช้ศูนย์กลางนี้เพื่อติดตามการพัฒนาจัดการแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลงานที่จะมาถึง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • หากคุณกำลังมองหาการติดตามเวลาแบบพื้นฐาน ClickUp อาจมีเครื่องมือมากกว่าที่คุณต้องการ
  • เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและคุณสมบัติทั้งหมดที่ ClickUp มีให้

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. Clockify

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลา: ฟีเจอร์คีออสก์ของ Clockify
ผ่านทางClockify

ในฐานะหนึ่งในแอปติดตามเวลาที่ดีที่สุดที่มีอยู่Clockify มอบคุณสมบัติมากมายในราคาที่ค่อนข้างต่ำ มันให้ความสามารถในการติดตามชั่วโมงในหลากหลายวิธี: บนแผ่นเวลาสำหรับเงินเดือน, ตามโครงการ, และตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พนักงานสามารถลงเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือ และคุณสามารถตั้งค่าแท็บเล็ตด้วย Kiosk ของ Clockify ที่ทุกคนสามารถลงเวลาได้อย่างรวดเร็วด้วยรหัส PIN

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify:

  • ใช้ตัวจับเวลาของตัวติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงโครงการ, ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และอื่น ๆ
  • สร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานสำหรับแผนกเงินเดือนของคุณในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที
  • ตั้งค่า Clockify Kiosk เพื่อสร้างระบบลงเวลาทำงานแบบง่ายสำหรับพนักงานที่ทำงานในสถานที่
  • ผสานการทำงานกับแอปเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม เช่น Asana, Trello, Jira และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Clockify:

  • ข้อผิดพลาดของผู้ใช้ เช่น การลืมเริ่มหรือหยุดตัวจับเวลา อาจนำไปสู่การติดตามเวลาที่ไม่ถูกต้อง
  • ซอฟต์แวร์ที่ใช้ระบบคลาวด์อาจไม่ทำงานได้ดีสำหรับไซต์งานที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

ราคาของ Clockify:

  • ฟรีตลอดไป สำหรับฟีเจอร์ที่จำกัด
  • พื้นฐาน: $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: $5. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $11. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Clockify:

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,600+ รีวิว)

3. QuickBooks Time

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงาน: ฟีเจอร์อนุมัติชั่วโมงที่บันทึกของ Quickbooks Time
ผ่านทางQuickBooks

เมื่อผู้คนนึกถึง QuickBooks พวกเขามักจะนึกถึงซอฟต์แวร์บัญชี—แต่ด้วย QuickBooks Time คุณยังจะได้รับชุดเครื่องมือติดตามเวลาที่ครบครันอีกด้วย เริ่มต้น QuickBooks Time พร้อมใช้งานทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป ทำให้การติดตามเวลาเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม คุณจะใช้งานแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อติดตามเวลา และแอปนี้ยังมอบวิธีที่ง่ายให้กับผู้จัดการในการดูว่าใครกำลังทำงานและกำลังทำอะไรอยู่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks:

  • ตั้งค่าแบบฟอร์มบันทึกเวลาเพื่อติดตามไม่เพียงแต่ชั่วโมงที่ทำงาน แต่ยังรวมถึงระยะทาง ข้อมูลสถานที่ และอื่น ๆ
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าใครกำลังทำงาน โครงการที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่ และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ
  • สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนงาน การวางแผนเงินเดือน และความสามารถในการทำกำไร
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลและระบบเงินเดือนยอดนิยม เช่น ADP, Square และ JazzHR

ข้อจำกัดของ QuickBooks:

  • การตั้งค่าอาจเป็นเรื่องท้าทาย และไม่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่เท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ
  • ตัวเลือกสำหรับการบันทึกเวลาตามโครงการหรืองานที่แตกต่างกันมีจำกัด
  • การแก้ไขเวลาเข้าและเวลาออกงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ QuickBooks:

  • เริ่มต้นง่ายๆ: $15/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $30/เดือน
  • เพิ่มเติม: $45/เดือน
  • ขั้นสูง: $100/เดือน

คะแนนและรีวิว QuickBooks:

  • G2: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)

4. ไทม์คลิก

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลา: การแก้ไขข้อมูลพนักงานใน TimeClick
ผ่านทางTimeClick

แอปติดตามเวลาหลายตัวเป็นแบบสมัครสมาชิก แต่ TimeClick เป็นแบบซื้อครั้งเดียวที่มอบซอฟต์แวร์ระบบบันทึกเวลา, ใบบันทึกเวลา, ตัวติดตามการลาหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการเงินเดือนและชั่วโมงการทำงาน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อติดตามเวลาในระดับที่ละเอียดได้ ใช้รหัสงานเพื่อจัดการชั่วโมงการทำงานในทีมและโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ TimeClick:

  • ลงเวลาเข้าและออกงานผ่านตู้คีออสก์ในที่ทำงานหรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือจากทุกที่
  • อัตโนมัติการจัดการเวลาทำงานที่ได้รับค่าจ้างด้วยตัวติดตามเวลาหยุดงานที่ได้รับค่าจ้าง (PTO)
  • ระบบคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติด้วยระบบคำนวณเวลาที่รวดเร็วและง่ายดาย
  • สร้างรายงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ส่งออกเป็นไฟล์ PDF, Excel หรือ CSV

ข้อจำกัดของ TimeClick:

  • ไม่รองรับการกำหนดอัตราค่าจ้างมากกว่าหนึ่งอัตราต่อพนักงานสำหรับพนักงานที่ทำงานหลายตำแหน่ง
  • ผู้ใช้รายงานว่าอินเทอร์เฟซอาจใช้งานง่ายขึ้นอีกเล็กน้อย

ราคา TimeClick:

  • Prime: $249 บวก $99/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเสริม (ไม่บังคับ)
  • พรีเมียม: $499 บวกกับ $169/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเสริม
  • เพิ่มเติม: $699 บวกกับ $219/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม
  • แพลทินัม: $999 บวกกับ $289/ปี สำหรับแผนการสนับสนุนเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวของ TimeClick:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

5. การตอกบัตรแทนกัน

ซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงาน: มุมมองบนมือถือและเดสก์ท็อปของ Buddy Punch
ผ่านทางBuddy Punch

แพลตฟอร์ม Buddy Punch ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการติดตามเวลาและเงินเดือนทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถข้ามการใช้สเปรดชีตและการคำนวณที่ใช้เวลานานได้ นอกเหนือจากการติดตามชั่วโมงการทำงานแล้ว ยังคำนวณเวลาลาป่วยสะสม เวลาพักร้อน และเวลาทำงานล่วงเวลาโดยอัตโนมัติ Buddy Punch ยังมีระบบติดตามการเข้างานเพื่อให้คุณมองเห็นได้ว่าใครกำลังทำงานและกำลังทำอะไรอยู่

คุณสมบัติเด่นของ Buddy Punch:

  • ใช้การกำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์และการล็อกที่อยู่ IP เพื่อติดตามพนักงานที่ทำงานระยะไกล
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์เงินเดือนยอดนิยม เช่น QuickBooks และ ADP
  • ให้พนักงานรับผิดชอบด้วยระบบติดตามภาพและระบบติดตามตำแหน่ง GPS
  • ประมวลผลเงินเดือนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตหรือการคำนวณ

ข้อจำกัดของการใช้บัตรลงเวลาแบบเพื่อน:

  • รายงานจากผู้ใช้ระบุว่าอาจมีความยากลำบากในการปรับเวลาทำงานของพนักงานเมื่อมีความจำเป็น
  • ไม่สามารถประชุมทางวิดีโอผ่าน Zoom หรือแอปอื่น ๆ ได้ในขณะที่ Buddy Punch กำลังใช้กล้องของอุปกรณ์อยู่ เว้นแต่คุณจะปิด Buddy Punch ซึ่งจะหยุดการติดตามเวลาด้วย

ราคาของ Buddy Punch:

  • มาตรฐาน: $2. 99 ต่อผู้ใช้/เดือน, พร้อมค่าธรรมเนียมฐานคงที่ $19
  • ข้อดี: $3.99 ต่อผู้ใช้/เดือน พร้อมค่าธรรมเนียมฐานคงที่ $19
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว Buddy Punch:

  • G2: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

6. ไทม์ ด็อกเตอร์

การติดตามเวลาทำงานใน Time Doctor
ผ่านทางTime Doctor

Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาแบบพาร์ทไทม์และแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลในเวลาเดียวกัน ให้คุณมีความสามารถในการติดตามเวลาทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น บันทึกเวลาทำงาน ความสามารถในการติดตามเวลาสำหรับพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล และอื่นๆ อีกมากมาย Time Doctor ผสมผสานสิ่งนี้เข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อให้คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานในโครงการต่างๆ และยังสามารถระบุได้ว่าใครคือพนักงานที่มีผลงานดีที่สุดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Time Doctor:

  • ติดตามเวลาเป็นนาทีเพื่อความแม่นยำในการเรียกเก็บเงินและเงินเดือน
  • อนุญาตให้พนักงานติดตามเวลาได้แม้ในขณะที่ไซต์งานทำให้พวกเขาออฟไลน์
  • ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่พนักงานใช้งานมากที่สุด
  • วิเคราะห์กระบวนการทำงานของแต่ละบุคคลเพื่อค้นหาจุดที่สามารถปรับปรุงได้

ข้อจำกัดของ Time Doctor:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเวลาไม่ซิงค์อย่างถูกต้องเสมอเมื่อสลับระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
  • ผู้ใช้กล่าวว่าแอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันการทำงานหลายอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ Time Doctor:

  • พื้นฐาน: $5.90 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: $8. 40 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $16.70 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 360+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

7. เมื่อฉันทำงาน

ภาพหน้าจอของมุมมองตารางงานใน When I Work
ผ่านทางเมื่อฉันทำงาน

แอปนี้มอบระบบการจัดการตารางเวลาที่ง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว ด้วยแอปนี้ คุณสามารถสร้างและแชร์ตารางการทำงานกับทีมของคุณได้ภายในไม่กี่นาที คุณสมบัติการสื่อสารช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในแผนกต่างกันหรือทำงานกะต่างกันก็ตาม และคุณสามารถผสานตารางการทำงานกับคุณสมบัติการบันทึกเวลาได้ ทำให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก และติดตามชั่วโมงการทำงานได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ When I Work:

  • สร้างตารางเวลาโดยใช้การเข้ารหัสสี, มุมมองปฏิทิน, และเครื่องมืออื่น ๆ
  • ใช้ฟีเจอร์แชทเพื่อสื่อสารกับสมาชิกในทีม
  • ให้สมาชิกในทีมมีสถานที่ที่เป็นระเบียบในการแลกเปลี่ยนกะหรือขอลาหยุด
  • เผยแพร่และแชร์ตารางเวลาเพื่อแจ้งเตือนพนักงานเกี่ยวกับกะงานของพวกเขาทันที

ข้อจำกัดของ When I Work:

  • รายงานจากผู้ใช้ระบุว่าบริการลูกค้าอาจตอบสนองช้า
  • คุณสมบัติขาดแคลนสำหรับการเพิ่มการหยุดในตารางการทำงานของพนักงาน

ราคาของ When I Work:

  • จำเป็น: $2. 50/ผู้ใช้
  • ข้อดี: $5/ผู้ใช้
  • พรีเมียม: $8/ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ When I Work:

  • G2: 4. 3/5 (270+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)

8. เอเวอร์อาวร์

Everhour's timesheet
ผ่านทางEverhour

Everhour เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับซอฟต์แวร์บันทึกเวลาและการเข้างาน—และนั่นเป็นเพราะมันมีตัวติดตามเวลาที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณติดตามชั่วโมงการทำงาน การพักของพนักงาน เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และอื่นๆ ได้ คุณยังสามารถใช้ Everhour เพื่อติดตามงบประมาณและสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Everhour:

  • วางแผนโครงการและตารางงานของพนักงานด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่าย
  • ติดตามทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้ควบคุมงบประมาณของโครงการได้
  • สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าได้เพียงไม่กี่คลิก
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยม เช่น Asana, Jira, ClickUp และ Trello

ข้อจำกัดของ Everhour:

  • แผนชำระเงินต้องการผู้ใช้ขั้นต่ำสองถึงห้าคน—ไม่เหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่ต้องการคุณสมบัติเพิ่มเติม
  • ตามบทวิจารณ์, บางคุณสมบัติอาจเพิ่มได้—เช่น ความสามารถในการใช้สีเพื่อแยกประเภทงาน

ราคาของ Everhour:

  • ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
  • ไลท์: 5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $8.50 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Everhour:

  • G2: 4. 7/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)

9. ซอฟต์แวร์ TCP

เวลาการเข้าออกงานของพนักงานในระบบ TCP
ผ่านทางซอฟต์แวร์ TCP

TCP Software มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสามประเภท ได้แก่ TimeClock Plus รุ่นดั้งเดิม, TCP Humanity และ TCP Aladtec โดย TimeClock Plus เป็นโซลูชันบริหารจัดการแรงงานที่มีฟีเจอร์บันทึกเวลาทำงาน ช่วยให้คุณสามารถบริหารชั่วโมงการทำงานและจัดการเงินเดือนได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐได้อย่างถูกต้อง TCP Humanity มอบฟีเจอร์การจัดตารางงานพนักงานแบบไดนามิก ซึ่งช่วยให้การสร้างตารางงานเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการตรวจสอบความขัดแย้งโดยอัตโนมัติ Aladtech เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานภาครัฐ เช่น การแพทย์ฉุกเฉิน ดับเพลิงและกู้ภัย และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งคุณต้องการฟังก์ชันการทำงานที่รองรับการทำงานเป็นกะหมุนเวียน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์ TCP:

  • ติดตามการเข้าร่วม, เวลา, การทำงานล่วงเวลา, และอื่น ๆ ในอินเตอร์เฟซที่ง่าย
  • ใช้รหัสงานเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานต่องานหรือภารกิจ
  • ปรับแต่งแดชบอร์ดเพื่อดูข้อมูลเวลาที่คุณต้องการได้ในพริบตา
  • ใช้เครื่องบันทึกเวลาที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ TCP

ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ TCP:

  • ราคาไม่โปร่งใสสำหรับแผนหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ
  • ผู้ใช้รายงานว่าอาจมีความยากลำบากในการตั้งค่าและติดตั้งระบบ
  • บางรีวิวระบุว่าบริการลูกค้าอาจตอบกลับช้า

ราคาซอฟต์แวร์ TCP:

  • สิ่งจำเป็น: ติดต่อฝ่ายขาย
  • มืออาชีพ: ติดต่อฝ่ายขาย
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวซอฟต์แวร์ TCP:

  • G2: 4. 3/5 (390 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)

10. คลื่น

บัตรลงเวลาของพนักงานในระบบ Rippling
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นโซลูชันการลงเวลาและติดตามการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยให้คุณสร้างแพลตฟอร์มของคุณเองได้ด้วยการเลือกโมดูลตามความต้องการแบบอาลาคาร์ท แพลตฟอร์มการจัดการแรงงานแบบรวมศูนย์ของ Rippling ไม่เพียงแต่ติดตามเวลาทำงานเท่านั้น แต่ยังมอบเครื่องมือสำหรับการรับสมัครพนักงานใหม่และการจัดการทรัพยากรบุคคลอีกด้วย คุณสามารถผสานรวมกับ Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud หรือ Rippling Unity เพื่อรับคุณสมบัติขั้นสูงหลากหลายสำหรับงานต่างๆ เช่น การติดตามค่าใช้จ่าย การจัดการสวัสดิการ ความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น:

  • สร้างระบบศูนย์กลางสำหรับการติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน, ต้นทุนแรงงาน, และค่าใช้จ่าย
  • ให้บริการการเข้าถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือน, แพ็กเกจสวัสดิการ, และนโยบายของบริษัทผ่านระบบให้บริการตนเอง
  • ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการทำกำไร
  • ใช้ระบบคลาวด์ไอทีในการจัดการไม่เพียงแต่พนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ด้วย

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ราคาไม่ชัดเจน—คุณจะต้องเลือกส่วนเสริมของคุณ จากนั้นติดต่อทีมขายของ Rippling เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
  • การนำไปใช้สามารถเป็นกระบวนการที่ยาวนาน
  • มีตัวเสริมมากมายที่ทำให้ผู้ใช้ยากที่จะหาสินค้าที่ต้องการอย่างแท้จริง

การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก

  • เริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน—แต่กรุณาติดต่อฝ่ายขายสำหรับราคาที่เกินกว่าฟีเจอร์พื้นฐาน

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,100+)
  • Capterra: 4. 9/4 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเวลาและการจัดการโครงการด้วย ClickUp

ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวลาและการเข้างานมากมายที่มีอยู่ คุณสามารถหาแอปหรือแพลตฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ไม่ยาก—แต่ด้วย ClickUp คุณสามารถได้รับคุณสมบัติการจัดการเวลาที่คุณต้องการทั้งหมดและอีกมากมาย ใช้คุณสมบัติและเทมเพลตของ ClickUp เพื่อสร้างแบบฟอร์มบันทึกเวลา ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าของคุณ ในขณะเดียวกัน คุณสามารถพึ่งพาคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUp เพื่อวางแผนโครงการและให้ทีมของคุณทำงานตามแผนได้

