วิธีคำนวณเวลาใน Excel (คู่มือฉบับสมบูรณ์พร้อมสูตรที่เป็นประโยชน์)

หากคุณกำลังพึ่งพา Excel ในการจัดการโครงการของคุณและต้องการความช่วยเหลือในการคำนวณเวลา คุณไม่ได้อยู่คนเดียว การหาเวลาที่ผ่านไปของโครงการหรือภารกิจนั้นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้าทีมที่ต้องการทราบว่างานใดควรให้ความสำคัญและวิธีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
พูดง่ายๆ คือ ค่าเวลาใน Excel นั้นค่อนข้างซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อคำนวณความแตกต่างของเวลา ชั่วโมงการทำงาน หรือความแตกต่างระหว่างพนักงานสองคน
โชคดีสำหรับคุณ เราได้ทำงานหนักทั้งหมดเพื่อช่วยจัดรูปแบบเซลล์และคำนวณเวลาที่ผ่านไปใน Excel ได้เร็วขึ้น มาเพิ่มความมั่นใจในการใช้ Excel สำหรับการติดตามเวลาโครงการและค้นพบวิธีการคำนวณเวลาต่างๆ กันเถอะ
ประเภทของการคำนวณเวลาใน Excel
ไม่มีสูตรหรือรูปแบบเดียวสำหรับการคำนวณเวลาใน Excel ขึ้นอยู่กับชุดข้อมูลของคุณและเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบที่กำหนดเอง (ฟังก์ชันตัวเลขเหนือข้อความ) เพื่อทำความเข้าใจค่าเวลาและวันที่หรือค่าความแตกต่างของเวลา
แต่มีการคำนวณสองประเภทที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ซึ่งได้แก่:
- เพิ่มเวลา: หากคุณต้องการทราบผลรวมของค่าเวลาสองค่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์รวม รวมเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่ต้องใช้ในการทำงานสองงานง่ายๆ รวมเวลาเกิน 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการรวมเวลาที่คาดการณ์หรือเวลาที่ใช้จริงของงานที่ช้าและซับซ้อนหลายงาน
- บวกไม่เกิน 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่ต้องใช้ในการทำงานสองงานง่ายๆ ให้เสร็จสิ้น
- รวมกันเกิน 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการรวมเวลาที่คาดการณ์หรือเวลาที่ใช้จริงของงานที่ช้าและซับซ้อนหลายงาน
- ลบเวลา: หากคุณต้องการหาเวลาทั้งหมดระหว่างเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด ลบเวลาที่มีความต่างน้อยกว่า 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการคำนวณชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่สมาชิกทีมเริ่มทำงานง่าย ๆ ลบเวลาที่มีความต่างมากกว่า 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการทราบชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่โครงการของคุณเริ่มต้น
- ลบเวลาที่ผลต่างน้อยกว่า 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่สมาชิกในทีมเริ่มดำเนินการงานง่าย ๆ
- ลบเวลาที่ต่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่โครงการของคุณเริ่มต้น
- บวกไม่เกิน 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงและนาทีที่ต้องใช้ในการทำงานสองอย่างง่ายๆ ให้เสร็จสิ้น
- รวมกันเกิน 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการรวมเวลาที่คาดการณ์หรือเวลาที่ใช้จริงของงานที่ช้าและซับซ้อนหลายงาน
- ลบเวลาที่มีความต่างน้อยกว่า 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่สมาชิกในทีมเริ่มดำเนินการงานง่าย ๆ
- ลบเวลาที่ต่างกันมากกว่า 24 ชั่วโมง: เมื่อคุณต้องการทราบจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปตั้งแต่โครงการของคุณเริ่มต้น
วิธีคำนวณเวลาและชั่วโมงใน Excel
เรามาดูสูตรคำนวณเวลาใน Excel กันสักสองสามสูตร เพื่อให้คุณสามารถคำนวณเวลาได้อย่างแม่นยำเป็นชั่วโมง นาที และวินาทีในรูปแบบเวลาที่กำหนดเอง
ความแตกต่างของเวลาใน Excel
ก่อนที่เราจะสอนคุณวิธีคำนวณเวลาใน Excel คุณต้องเข้าใจก่อนว่าค่าเวลาคืออะไร ค่าเวลาคือตัวเลขทศนิยมที่ Excel นำรูปแบบเวลาไปใช้เพื่อให้ดูเหมือนเวลา (เช่น ชั่วโมง, นาที, และวินาที)
เนื่องจากเวลาใน Excel เป็นตัวเลข คุณจึงสามารถบวกและลบได้ และความแตกต่างระหว่างเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดเรียกว่า "ความแตกต่างของเวลา" หรือ "เวลาที่ผ่านไป"
นี่คือขั้นตอนในการ ลบเวลาที่ผลต่างน้อยกว่า 24 ชั่วโมง:
1. ป้อนวันที่และเวลาเริ่มต้นในเซลล์ A2 แล้วกด Enter อย่าลืมเขียน "AM" หรือ "PM"2. ป้อนเวลาสิ้นสุดในเซลล์ B2 แล้วกด Enter3. ป้อนสูตร =B2-A2 ในเซลล์ C2 แล้วกด Enter
คำเตือนจากที่คุณเห็นในรูป สูตรนี้ไม่สามารถใช้กับเวลาที่อยู่ในวันต่างกันได้ ตัวอย่างนี้แสดงถึงความแตกต่างของเวลาระหว่างค่าเวลาสองค่าในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
4. คลิกขวาที่ C2 แล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์
5. เลือกหมวดหมู่กำหนดเองและพิมพ์ "h:mm"
หมายเหตุคุณอาจต้องการทราบความต่างของเวลาที่แสดงเป็นชั่วโมง หรือชั่วโมง นาที และวินาที หากต้องการ ให้พิมพ์ "h" หรือ "h:mm:ss" ตามลำดับ วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าเวลาที่เป็นลบ
6. คลิกตกลงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในรูปแบบที่แสดงเฉพาะจำนวนชั่วโมงและนาทีในระยะเวลาที่ผ่านไประหว่าง A2 และ B2
วันที่และเวลาใน Excel
ในส่วนก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้วิธีการคำนวณชั่วโมงใน Excel แล้ว แต่สูตรที่คุณได้เรียนรู้สามารถใช้ได้เฉพาะกับความแตกต่างของเวลาที่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเท่านั้น
หากคุณต้องการ ลบเวลาที่ผลต่างมากกว่า 24 ชั่วโมง คุณจำเป็นต้องทำงานกับวันที่แทนเวลา ให้ทำดังนี้ (กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์):
1. ป้อนเวลาเริ่มต้นในเซลล์ A2 และกด Enter 2. ป้อนเวลาสิ้นสุดในเซลล์ B2 และกด Enter 3. คลิกขวาที่ A2 และเลือก จัดรูปแบบเซลล์ 4. เลือกหมวดหมู่แบบกำหนดเอง และพิมพ์ "m/d/yyyy h:mm AM/PM" 5. คลิก ตกลง เพื่อดู A2 เปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เริ่มต้นด้วย "1/0/1900" และปรับวันที่ 6. ใช้เครื่องมือคัดลอกรูปแบบ (Format Painter) เพื่อคัดลอกการจัดรูปแบบของ A2 ไปยัง B2 และปรับวันที่ให้ถูกต้อง 7. ป้อนสูตร =(B2-A2)*24 ในเซลล์ C2 แล้วกด Enter เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นรูปแบบที่แสดงจำนวนชั่วโมงในระยะเวลาที่ผ่านไประหว่าง A2 และ B2
คำเตือนคุณต้องใช้รูปแบบ "ตัวเลข" กับ C2 เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องในสูตรข้างต้น
การรวมเวลาใน Excel
สมมติว่าคุณต้องการรวมเวลาความแตกต่างระหว่างสมาชิกในทีมของคุณที่ทำงานในหลายโครงการ หากระยะเวลาเหล่านั้น รวมกันน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
1. ป้อนระยะเวลาหนึ่งลงในเซลล์ B2 (ในรูปแบบ h:mm) แล้วกด Enter 2. ป้อนระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งในเซลล์ B3 แล้วกด Enter 3. ป้อนสูตร =B2+B3 ในเซลล์ B4 แล้วกด Enter
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หากคุณต้องการคลิกเพียงปุ่มเดียวแทนการป้อนสูตร คุณสามารถวางเคอร์เซอร์ที่ B4 แล้วกดปุ่ม Σ (หรือปุ่ม AutoSum) ในแท็บ Home ได้ ปุ่มนี้จะใช้สูตร =SUM(B2:B3) กับเซลล์ในตัวอย่างข้างต้น
หากระยะเวลาทั้งหมดของงานในโครงการของคุณ รวมกันมากกว่า 24 ชั่วโมง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้แทน:
1. ป้อนระยะเวลาหนึ่งลงในเซลล์ B2 (ในรูปแบบ h:mm) แล้วกด Enter (คำเตือน: ระวังว่าระยะเวลาสูงสุดคือ 23 ชั่วโมง 59 นาที) 2. ป้อนระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งในเซลล์ B3 แล้วกด Enter 3. ใส่สูตร =B2+B3 ในเซลล์ B4 แล้วกด Enter 4. คลิกขวาที่ B4 แล้วเลือก จัดรูปแบบเซลล์ 5. เลือกหมวดหมู่แบบกำหนดเอง และพิมพ์ "[h]:mm;@." 6. คลิก ตกลง เพื่อดู B4 แสดงผลรวมของเวลาใน B2 และ B3 อย่างถูกต้อง
รายการสูตรทั้งหมดสำหรับการคำนวณเวลาใน Excel
การรู้สูตรคำนวณเวลาต่างใน Excel นั้นคุ้มค่า เมื่อคุณต้องการคำนวณเวลาต่างให้ถูกต้อง เราได้จัดเตรียมรายการสูตรไว้ให้คุณเพื่อให้การคำนวณของคุณง่ายขึ้น
|สูตร
|คำอธิบาย
|=B2-A2
|ความแตกต่างระหว่างค่าเวลาสองค่าในเซลล์ A2 และ B2
|=(B2-A2)*24
|จำนวนชั่วโมงระหว่างค่าในเซลล์ A2 และ B2 (24 คือจำนวนชั่วโมงในหนึ่งวัน) คำเตือน: หากผลต่างเป็น 24 ชั่วโมงขึ้นไป คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "m/d/yyyy h:mm AM/PM" กับเซลล์ A2 และ B2 นอกจากนี้ คุณต้องใช้รูปแบบ "ตัวเลข" กับเซลล์ที่มีสูตรคำนวณผลต่างเวลาด้วย
|=TIMEVALUE("8:02 PM")-TIMEVALUE("9:15 AM")
|คำเตือน: ความแตกต่างต้องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
|=TEXT(B2-A2,"ชั่วโมง")
|จำนวนชั่วโมงระหว่างค่าในเซลล์ A2 และ B2 คำเตือน: คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "h" กับเซลล์ A2 และ B2 นอกจากนี้ ค่าใน B2 ต้องไม่ต่ำกว่า A2 และความแตกต่างต้องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าติดลบ และฟังก์ชัน TEXT จะคืนค่าเป็นข้อความ
|=TEXT(B2-A2,"ชั่วโมง:นาที")
|นาทีและชั่วโมงระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 คำเตือน: คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" กับประเภท "h:mm" ในเซลล์ A2 และ B2 นอกจากนี้ ค่าใน B2 ต้องไม่ต่ำกว่า A2 และความแตกต่างต้องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง
|=TEXT(B2-A2,"ชั่วโมง:นาที:วินาที")
|ชั่วโมง, นาที, และวินาทีระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2. คำเตือน: คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" กับชนิด "h:mm:ss" ในเซลล์ A2 และ B2. และค่าในเซลล์ B2 ต้องไม่ต่ำกว่าค่าในเซลล์ A2 และความต่างต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง.
|=INT((B2-A2)*24)
|จำนวนชั่วโมงที่สมบูรณ์ระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 (24 คือจำนวนชั่วโมงในหนึ่งวัน) คำเตือน: หากค่าต่างมีค่ามากกว่า 24 ชั่วโมง คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "m/d/yyyy h:mm AM/PM" กับเซลล์ A2 และ B2 และคุณต้องใช้รูปแบบ "ตัวเลข" กับเซลล์ที่มีสูตรคำนวณค่าต่างของเวลา
|=(B2-A2)*1440
|นาทีระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 (1440 คือนาทีในหนึ่งวัน) คำเตือน: หากผลต่างเป็น 24 ชั่วโมงขึ้นไป คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "m/d/yyyy h:mm AM/PM" กับเซลล์ A2 และ B2 และคุณต้องใช้รูปแบบ "ตัวเลข" กับเซลล์ที่มีสูตรคำนวณผลต่างเวลา
|=(B2-A2)*86400
|วินาทีระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 (86400 คือจำนวนวินาทีในหนึ่งวัน) คำเตือน: หากความแตกต่างมีค่ามากกว่า 24 ชั่วโมง คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "m/d/yyyy h:mm AM/PM" กับเซลล์ A2 และ B2 และคุณต้องใช้รูปแบบ "ตัวเลข" กับเซลล์ที่มีสูตรคำนวณความแตกต่างของเวลา
|=HOUR(B2-A2)
|จำนวนชั่วโมงระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 คำเตือน: ค่าใน B2 ต้องไม่ต่ำกว่าค่าใน A2 และความต่างต้องน้อยกว่า 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ฟังก์ชัน HOUR จะคืนค่าเป็นตัวเลข
|=MINUTE(B2-A2)
|นาทีระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 คำเตือน: ค่าใน B2 ต้องไม่ต่ำกว่าค่าใน A2 และความต่างต้องน้อยกว่า 60 นาที นอกจากนี้ ฟังก์ชัน MINUTE จะคืนค่าเป็นตัวเลข
|=SECOND(B2-A2)
|วินาทีระหว่างค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 คำเตือน: ค่าใน B2 ต้องไม่ต่ำกว่าค่าใน A2 และความต่างต้องน้อยกว่า 60 วินาที นอกจากนี้ ฟังก์ชัน SECOND จะคืนค่าเป็นตัวเลข
|=NOW()-A2
|เวลาที่ผ่านไปตั้งแต่วันที่และเวลาในเซลล์ A2 จนถึงวันที่และเวลาปัจจุบัน คำเตือน: หากเวลาที่ผ่านไปเกิน 24 ชั่วโมง คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "d วัน h:mm:ss" กับเซลล์ที่มีสูตรคำนวณเวลาต่าง และ Excel จะไม่ปรับปรุงเวลาที่ผ่านไปแบบเรียลไทม์ หากต้องการให้ปรับปรุง คุณต้องกด Shift+F9
|=TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW()))-A2
|เวลาที่ผ่านไประหว่างค่าในเซลล์ A2 กับวันที่และเวลาปัจจุบัน คำเตือน: Excel จะไม่อัปเดตเวลาที่ผ่านไปแบบเรียลไทม์ หากต้องการอัปเดต คุณต้องกด Shift+F9
|=INT(B2-A2)&" วัน, "&HOUR(B2-A2)&" ชั่วโมง, "&MINUTE(B2-A2)&" นาที, และ "&SECOND(B2-A2)&" วินาที"
|ระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างวันที่และเวลา หรือค่าเวลาในเซลล์ A2 และ B2 แสดงในรูปแบบ "dd วัน, hh ชั่วโมง, mm นาที และ ss วินาที" คำเตือน: สูตรนี้คืนค่าเป็นข้อความ หากคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลข ให้ใช้สูตร =B2-A2 และใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "d วัน," "h ชั่วโมง," "m นาที," และ "s วินาที" กับเซลล์ที่มีสูตรความแตกต่างของเวลา
|=IF(INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&" วัน,","")&IF(HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&" ชั่วโมง,","")&IF(MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&" นาที, และ ","")&IF(SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&" วินาที","")
|ระยะเวลาที่ผ่านไประหว่างวันที่และเวลา หรือค่าในเซลล์ A2 และ B2 แสดงในรูปแบบ "dd วัน, hh ชั่วโมง, mm นาที และ ss วินาที" โดยซ่อนค่าที่เป็นศูนย์ไว้ คำเตือน: สูตรนี้คืนค่าเป็นข้อความ หากคุณต้องการให้ผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลข ให้ใช้สูตร =B2-A2 และใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยเลือกประเภท "d วัน," "h ชั่วโมง," "m นาที," และ "s วินาที" กับเซลล์ที่มีสูตรความแตกต่างของเวลา
|=A2+TIME(1,0,0)
|ค่าในเซลล์ A2 บวกหนึ่งชั่วโมง คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้เพิ่มเวลาได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมงเท่านั้น
|=A2+(30/24)
|ค่าในเซลล์ A2 บวกกับ 30 ชั่วโมง (24 คือจำนวนชั่วโมงในหนึ่งวัน) คำเตือน: สูตรนี้สามารถเพิ่มจำนวนชั่วโมงใด ๆ ก็ได้กับค่า
|=A2-TIME(1,0,0)
|มูลค่าเวลาในเซลล์ A2 ลบหนึ่งชั่วโมง คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้ลบค่าได้น้อยกว่า 24 ชั่วโมงเท่านั้น
|=A2-(30/24)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 ลบด้วย 30 ชั่วโมง คำเตือน: สูตรนี้สามารถลบจำนวนชั่วโมงใด ๆ จากค่าได้
|=A2+TIME(0,1,0)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 บวกหนึ่งนาที คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้เพิ่มเวลาได้น้อยกว่า 60 นาทีเท่านั้น
|=A2+(100/1440)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 บวก 100 นาที (1440 คือจำนวนนาทีในหนึ่งวัน) คำเตือน: สูตรนี้สามารถเพิ่มจำนวนนาทีใด ๆ ให้กับค่าได้
|=A2-TIME(0,1,0)
|มูลค่าเวลาในเซลล์ A2 ลบหนึ่งนาที คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้ลบได้น้อยกว่า 60 นาทีเท่านั้น
|=A2-(100/1440)
|มูลค่าเวลาในเซลล์ A2 ลบด้วย 100 นาที คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้ลบจำนวนนาทีใด ๆ จากค่าได้
|=A2+TIME(0,0,1)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 บวกหนึ่งวินาที คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้เพิ่มเวลาได้น้อยกว่า 60 วินาทีเท่านั้น
|=A2+(100/86400)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 บวก 100 วินาที (86400 คือจำนวนวินาทีในหนึ่งวัน) คำเตือน: สูตรนี้สามารถเพิ่มจำนวนวินาทีใด ๆ ให้กับค่าได้
|=A2-TIME(0,0,1)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 ลบหนึ่งวินาที คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้ลบได้น้อยกว่า 60 วินาทีเท่านั้น
|=A2-(100/86400)
|ค่าเวลาในเซลล์ A2 ลบด้วย 100 วินาที คำเตือน: สูตรนี้อนุญาตให้ลบจำนวนวินาทีใด ๆ จากค่าได้
|=A2+B2=SUM(A2:B2)
|จำนวนชั่วโมง, ชั่วโมงและนาที, หรือชั่วโมง, นาที, และวินาทีในค่าจากเซลล์ A2 และ B2 ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณใช้กับเซลล์เหล่านั้น คำเตือน: หากผลรวมมีมากกว่า 24 ชั่วโมง คุณต้องใช้รูปแบบ "กำหนดเอง" โดยใช้ชนิด "[h]:mm;@" กับเซลล์ที่มีสูตร SUM
ทางเลือกที่ง่ายกว่าในการคำนวณเวลาใน Excel
แม้ว่าสูตรในบทความนี้จะใช้ได้ผลแต่มีวิธีที่ดีกว่า Excelในการคำนวณเวลา—ClickUp!
แน่นอน, ตารางคำนวณเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการข้อมูล, แต่แล้วงานประจำวันของคุณล่ะ? และคุณสื่อสารกับทีมของคุณเพื่อแสดงเวลาเหล่านี้ในวิธีที่ง่ายและชัดเจนได้อย่างไร?
มุมมองตารางของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมถึงผู้รับผิดชอบ สถานะ และวันที่กำหนดส่ง นอกจากนี้ มุมมองตารางยังช่วยให้คุณตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ฟังก์ชันวันที่และเวลาของ ClickUpเพื่อคำนวณเวลาทำงานได้อย่างง่ายดาย
แต่นั่นยังไม่หมด—คุณสามารถคัดลอกและวางตารางของคุณไปยังซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้, ตรึงคอลัมน์เฉพาะ, ปรับขนาดคอลัมน์อัตโนมัติ, และแม้กระทั่งแชร์ตารางของคุณผ่านลิงก์ที่ไม่ซ้ำใคร
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายนี้ทำให้การลากและวางแถวและคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนมุมมองของคุณเป็นเรื่องง่าย
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการแบบครบวงจรสำหรับการติดตามเวลา และการประมาณเวลาพร้อมรองรับฟิลด์วันที่และเวลาทำให้คุณสามารถเลิกใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการของคุณได้ในที่สุด
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาของ ClickUpเพื่อเริ่มต้น! เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์ของโครงการ ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน และวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละงานหรือโครงการเพื่อการดูแลที่ครอบคลุม ด้วยการให้มุมมองที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้เวลานั้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลาก่อนสูตร Excel ที่ซับซ้อนและเริ่มเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเวลาของทีมคุณด้วย ClickUp!
ต้องการเก็บสเปรดชีตของคุณไว้ใน Excel หรือ Google Sheets แต่มีความสามารถในการทำงานกับข้อมูลได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นใช่ไหม? ลองใช้แม่แบบสเปรดชีตจาก ClickUp ดูสิ มันจะช่วยคุณ:
- จัดระเบียบสเปรดชีตให้เป็นระบบศูนย์กลางเดียว
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม
- เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลของคุณได้จากทุกที่ในโลกอย่างง่ายดาย
- ผสานข้อมูลกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp เช่น แชทและเอกสาร
ไม่เชื่อเราหรือ? ลองใช้ ClickUp วันนี้ แล้วให้ปัญหาสเปรดชีตวุ่นวายกลายเป็นเรื่องในอดีต!