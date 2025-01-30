10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

คุณเคยดึงผมตัวเองออกเวลาพยายามจัดตารางกระบวนการผลิตหรือไม่? ถ้าใช่ คุณไม่ได้เป็นคนเดียว การวางแผนและการจัดตารางการผลิตสามารถเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
โชคดีที่ซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้ ซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรได้สูงสุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อเน้นย้ำตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตที่ดีที่สุด 10 ตัว เราจะสรุปจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละตัว พร้อมทั้งกล่าวถึงตัวเลือกการกำหนดราคาและการให้คะแนน
เมื่อจบบทความนี้ คุณควรมีความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ควรใช้เพื่อช่วยปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตของคุณ!
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิต?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตที่เหมาะสมที่สุด มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณา
ก่อนอื่น คุณควรพิจารณาถึงฟังก์ชันการทำงาน. มองหาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เช่น การจัดตารางเวลาแบบเรียลไทม์ การวางแผนกำลังการผลิต การจัดสรรทรัพยากร และความสามารถในการจัดการกับข้อจำกัดของทรัพยากรที่ซับซ้อน. ?️
ความสามารถในการขยายขนาดเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญ คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถเติบโตและปรับตัวไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ การมีความสามารถในการบูรณาการกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นสิ่งจำเป็น
อย่ามองข้ามความง่ายในการใช้งาน! หากซอฟต์แวร์ต้องใช้เวลาฝึกอบรมเต็มเดือน นั่นอาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม—คุณยังมีงานที่ต้องทำ! นอกจากนี้ ควรตรวจสอบความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ของซอฟต์แวร์ด้วย ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเป็นอาวุธลับของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ?
สุดท้ายนี้ คุณควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การสนับสนุนลูกค้าและรูปแบบการกำหนดราคา เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณสำหรับกำหนดการผลิต
10 อันดับซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ที่คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรค้นหาในซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตแล้ว ขอให้เราไปดูอย่างใกล้ชิดกับตัวเลือกที่ดีที่สุด 10 ตัวที่คุณควรพิจารณาเลือก
1.คลิกอัพ
หากคุณรู้สึกเหนื่อยล้ากับการจัดการตารางการผลิตที่ซับซ้อน ClickUp คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตชั้นนำที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติกระบวนการทำงานของคุณ แพลตฟอร์มครบวงจรของเราผสานฟังก์ชันการทำงานของผู้ช่วยส่วนตัว ผู้จัดการโครงการ และผู้ดูแลเวลาไว้อย่างลงตัวในอินเทอร์เฟซเดียวที่สะดวกสบาย ?
ClickUp มอบพลังให้คุณบอกลาความผิดพลาดในการวางแผนการผลิตและกลับมาควบคุมกระบวนการผลิตของคุณได้อีกครั้ง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเราช่วยให้การสร้างและจัดการตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย แม้แต่ผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็จะพบว่า ClickUp มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
แพลตฟอร์มของเรายังมีชุดคุณสมบัติขั้นสูง เช่นClickUp Gantt View, การจัดการทรัพยากร และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์การผลิตของคุณได้อย่างง่ายดายปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ราบรื่นภายในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ลาก่อนสเปรดชีตที่ยุ่งยาก และต้อนรับประสิทธิภาพที่ราบรื่นของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้แม่แบบตารางการผลิตและฟีเจอร์ลากและวางเพื่อกำหนดตารางกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณ
- รวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มการติดตามเวลา การจัดการทรัพยากร และการสื่อสารของบุคคลที่สาม
- ติดตามวัตถุดิบและจัดหาวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการผลิตในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
- แผนภูมิแกนต์, Agile, Kanbanและมุมมองปฏิทิน ClickUpรองรับการใช้งาน ช่วยให้คุณสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับการดำเนินงานการผลิตของคุณได้ ?️
- เพิ่มงานและสร้างการแจ้งเตือนได้โดยตรงจากสายการผลิตผ่านแอปพลิเคชันมือถือ รองรับทั้ง iOS และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขึ้นอยู่กับ CRM ที่คุณกำลังนำเข้าไฟล์แบตช์และลีดจาก อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางอย่างเมื่อนำข้อมูลเข้าสู่ ClickUp
- มีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมายบน ClickUp ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ดูซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิต
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. MasterControl
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ MasterControl คือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการจัดตารางเวลา ซึ่งช่วยลดเวลาและความพยายามที่จำเป็นสำหรับการวางแผนด้วยตนเอง ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตนี้ใช้ขั้นตอนวิธีขั้นสูงและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสร้างตารางการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มผลผลิตสูงสุด
นอกจากนี้ยังรองรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการบริหารการผลิต (MES) ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและซิงโครไนซ์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งระบบนิเวศการผลิต
ด้วยความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง MasterControl ช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งช่วยในการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติเด่นของ MasterControl
- งานฝึกอบรมจะถูกออกเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ป้อนการดำเนินการแก้ไข ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยรักษาความปลอดภัยในโรงงาน
- อัตโนมัติและจัดการเอกสารคุณภาพของกิจกรรม, การออกแบบผลิตภัณฑ์, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญ
- เชื่อมต่อทุกกระบวนการบริหารคุณภาพของผู้จัดหา รวมถึงคำขอการดำเนินการแก้ไขของผู้จัดหา (SCARs), การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน (CAPAs), การเบี่ยงเบน, และการบริหารการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ MasterControl
- ซอฟต์แวร์นี้อาจเหมาะที่สุดสำหรับผู้อยู่ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการแพทย์
- ผู้ใช้รายงานว่าฟีเจอร์หลายอย่างไม่สามารถใช้งานได้หากไม่มีใบอนุญาตแบบเต็ม
ราคาของ MasterControl
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ MasterControl
- G2: 4. 4/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
3. โอโด
Odoo เป็นซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ครบครัน ซึ่งมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อจัดการการดำเนินงานการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบที่เป็นโมดูลและสามารถปรับแต่งได้ Odoo ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการการผลิตเฉพาะของตนได้
ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากร และระบุจุดคอขวดหรือความล่าช้าในตารางการผลิตได้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Odoo ยังส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานระหว่างสมาชิกในทีม การมีความสอดคล้องและการมองเห็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในกระบวนการผลิตและตารางเวลาเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์เสมอ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- ง่ายต่อการสร้างและติดตามตารางการผลิตด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- ความสามารถในการกำหนดคำสั่งงาน, จัดสรรทรัพยากร, และตั้งลำดับความสำคัญช่วยปรับปรุงการจัดการทรัพยากร
- ซอฟต์แวร์กระบวนการผลิตช่วยให้สามารถผสานรวมฟังก์ชันการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ได้ ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Odoo
- คุณสมบัติอาจถูกเปิดตัวก่อนที่การแก้ไขข้อบกพร่องจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าพวกเขาต้องการให้มีการปรับปรุง KPI ด้านประสิทธิภาพ
ราคาของ Odoo
- แอปเดียว: ฟรี
- มาตรฐาน: $31. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $46. 80/เดือนต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
4. เน็ตซูอิต
NetSuite เป็นซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ที่มีความสามารถในการจัดตารางการผลิตที่ทรงพลัง ด้วยชุดแอปพลิเคชันที่ผสานรวมกัน NetSuite มอบโซลูชันแบบองค์รวมสำหรับการจัดการการดำเนินงานการผลิต
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการตารางการผลิตที่ละเอียดได้ โดยคำนึงถึงตัวแปรต่าง ๆ เช่น ความพร้อมของทรัพยากร, ระยะเวลาการผลิต, และความสำคัญของคำสั่งซื้อ. อินเตอร์เฟซแบบลากและวางของ NetSuite ช่วยให้การปรับเปลี่ยนตาราง, จัดสรรทรัพยากร, และติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้ในเวลาจริง.
คุณอาจได้รับประโยชน์จาก NetSuite หากคุณต้องการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการผลิตของคุณ ความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์มอาจช่วยคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- นอกเหนือจากคุณสมบัติของตารางการผลิตแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมีระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และเครื่องมือรายงานทางการเงินสำหรับการวางแผนการผลิต
- ระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัวช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานรวมข้อมูลจากโซลูชันการผลิต อีคอมเมิร์ซ CRM และ ERP ของพวกเขาได้
- การมองเห็นสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ขณะที่มุ่งเน้นไปที่การจัดเส้นทางที่จำเป็นสำหรับวัตถุดิบ
ข้อจำกัดของ NetSuite
- มีข้อบ่งชี้ว่าบริการลูกค้าของ NetSuite มีข้อจำกัด
- ความซับซ้อนของการปรับแต่ง NetSuite อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานยากขึ้น
ราคาของ NetSuite
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
5. MRPeasy
MRPeasy เป็นซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจการผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง ด้วย MRPeasy คุณสามารถวางแผนและจัดตารางคำสั่งผลิตโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของทรัพยากร ระยะเวลาการผลิต และลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการรู้ว่าคำสั่งผลิตของคุณได้รับการดำเนินการตรงตามเวลา!
MRPeasy ยังช่วยให้มองเห็นระดับสินค้าคงคลังได้อย่างชัดเจน ป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกินความจำเป็น—หมดปัญหาชั้นวางสินค้าว่างเปล่าหรือล้นจนเกินไป! นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือวางแผนการผลิตเพื่อให้คุณสามารถใช้ทั้งอุปกรณ์และบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ MRPeasy
- โซลูชันการจัดตารางแบบครบวงจร ซอฟต์แวร์นี้ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานการผลิตโดยการรวมการจัดตารางการผลิตกับการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ และการจัดการลูกค้า
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการนำทางที่เข้าใจง่ายทำให้ผู้ใช้จากบริษัทการผลิตขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถสร้างและจัดการตารางการผลิตได้อย่างง่ายดาย
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ด้วยความสามารถในการรายงานแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ MRPeasy
- ผู้ใช้ที่พึ่งพาวัตถุดิบได้ระบุว่าแพลตฟอร์มไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา
- ระบบต้นทุนที่ยังไม่ได้รวมเข้า
ราคาของ MRPeasy
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
MRPeasy ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (75+ รีวิว)
6. การวางแผนด้วยภาพ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน Visual Planning ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดตารางการผลิตได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้สามารถลากและวางงาน ปรับเส้นเวลา และกำหนดการพึ่งพาได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น Visual Planning ยังมีการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบความคืบหน้าของแต่ละงาน
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ Visual Planning คือความยืดหยุ่นและตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการ Visual Planning รองรับการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ เช่น ระบบ ERP หรือระบบควบคุมการผลิต การผสานรวมสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น เนื่องจากระบบการผลิตทั้งหมดของคุณจะทำงานสอดคล้องกัน
การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์หมายความว่าคุณสามารถศึกษาประสิทธิภาพการผลิต, ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ, และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
คุณสมบัติเด่นของ Visual Planning
- โซลูชันการจัดตารางเวลาที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับกระบวนการให้เหมาะกับความต้องการการผลิตเฉพาะของตนได้ ผู้ใช้สามารถกำหนดกฎเกณฑ์, กระบวนการทำงาน, และข้อจำกัดของตนเองได้ ทำให้ตารางการผลิตสอดคล้องกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของตน
- ใช้การแสดงผลแบบกราฟิกเพื่อติดตามทรัพยากรการผลิต งาน และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ⏲️
- ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำระบบการจัดตารางงานไปได้ทุกที่
ข้อจำกัดของการวางแผนแบบภาพ
- ผู้ใช้กล่าวว่าแพลตฟอร์มดูล้าสมัย
- ซอฟต์แวร์นี้ดูเหมือนจะไม่ถูกใช้งานหรือรีวิวอย่างกว้างขวางทางออนไลน์เท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการของเรา
การกำหนดราคาการวางแผนด้วยภาพ
- โต๊ะรองประธาน: 55 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พอร์ทัลสำหรับรองประธาน: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- VP Go: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวการวางแผนด้วยภาพ
- G2: 3. 8/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. Schedlyzer
ด้วยอัลกอริธึมขั้นสูงและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ Schedlyzer ทำให้การจัดการการดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก ซอฟต์แวร์นี้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความพร้อมของทรัพยากร, กำลังการผลิต, ลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ, และข้อจำกัด เพื่อสร้างตารางการผลิตที่น่าทึ่ง
เราชื่นชอบความสามารถในการจำลองสถานการณ์ของ Schedlyzer ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประเมินผลกระทบของสถานการณ์ต่าง ๆ และตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับการวางแผนการผลิต
คุณสมบัติเด่นของ Schedlyzer
- Schedlyzer โดดเด่นเมื่อพูดถึงการผสานระบบและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่นซอฟต์แวร์ ERP, MES และข้อมูลการผลิตแบบเรียลไทม์
- ผู้วางแผนสามารถติดตาม KPI, ระบุจุดติดขัด, และวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตได้ด้วยการรายงานที่ครอบคลุม
- การเรียนรู้ของเครื่องและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อคาดการณ์ความต้องการและปรับตารางเวลาโดยอัตโนมัติให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ Schedlyzer
- Schedlyzer ไม่มีการจำลองสถานการณ์แบบเรียลไทม์ แต่การพยากรณ์และการรายงานการกำหนดตารางเวลาจะเป็นแบบคงที่
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแดชบอร์ดรายงานไม่ชัดเจนหรือกระชับเมื่อเทียบกับเครื่องมือวางแผนการผลิตอื่น ๆ
ราคาของ Schedlyzer
- ทดลองใช้ฟรี
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Schedlyzer
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
8. ออปเทสซา
หากคุณกำลังประสบปัญหาในการแก้ไขตารางเวลาและการเพิ่มประสิทธิภาพที่ซับซ้อน Optessa อาจเป็นทางเลือกสำหรับคุณ เราชื่นชอบความสามารถของ Optessa ในการช่วยแก้ไขปัญหาตารางเวลาที่ยากลำบาก
แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและปรับตารางเวลา กำหนดทรัพยากร และตั้งค่าข้อจำกัดต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก Optessa ยังมอบการอัปเดตและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ให้กับทั้งทีมอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Optessa
- ซอฟต์แวร์นี้มีความโดดเด่นในการจัดการสภาพแวดล้อมการผลิตขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรหลายอย่าง, กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน, และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
- Optessa นำเสนอการวิเคราะห์แบบสมมติสถานการณ์ขั้นสูงและการวางแผนสถานการณ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจำลองสถานการณ์การจัดตารางเวลาและประเมินผลกระทบได้
- โดยใช้อัลกอริทึม ผู้ใช้สามารถคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ เช่น ข้อจำกัดด้านทรัพยากร กำลังการผลิต ลำดับความสำคัญของคำสั่งซื้อ และกฎการจัดลำดับ
ข้อจำกัดของ Optessa
- ผู้ใช้กล่าวว่า การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มจะหลุดบ่อย
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือบนระบบ iOS หรือ Android
ราคาของ Optessa
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Optessa
- G2: 3. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4 รีวิว)
9. คาตานะ เอ็มอาร์พี
ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง, เวลาของคุณมาถึงแล้ว: Katana MRP คือซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคุณ ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและกระบวนการทำงานที่เข้าใจง่าย Katana MRP ช่วยให้กระบวนการจัดตารางการผลิตง่ายขึ้นและทำให้การดำเนินงานการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์นี้มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในคำสั่งการผลิต ทำให้คุณสามารถสร้างและปรับเปลี่ยนตารางการผลิตได้อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบระดับสินค้าคงคลัง และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในการส่งมอบตรงเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Katana MRP
- ติดตามความพร้อมของวัตถุดิบและป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสต็อกเกิน
- ผู้ใช้สามารถจัดการตารางการผลิตของตนร่วมกับระดับสต็อกและคำขอใบสั่งซื้อผ่านศูนย์กลางแบบรวม
- ฟังก์ชันการลากและวางช่วยให้การประสานงานและการสื่อสารตารางการผลิตในกระบวนการผลิตเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของระบบ MRP ของ Katana
- Shopify ทำการผสานรวมในระดับสินค้า แต่ไม่รวมในระดับวัตถุดิบ
- ผู้ใช้ระบุว่าแพลตฟอร์มมีช่วงเวลาหน่วง
ราคาของ Katana MRP
- จำเป็น: $99/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- มืออาชีพ: $599/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Katana MRP
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 145 รายการ)
10. InkSoft
InkSoft เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และเครื่องแต่งกาย ด้วยคุณสมบัติเฉพาะทางและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย InkSoft ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดตารางการผลิตสำหรับงานพิมพ์ตามสั่งและการตกแต่งเสื้อผ้าทุกประเภท
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการตารางการผลิต โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ข้อกำหนดของคำสั่งซื้อ วิธีการพิมพ์ กำลังการผลิต และกำหนดเวลาส่งมอบ InkSoft มีแดชบอร์ดแบบภาพที่แสดงภาพรวมของกระบวนการผลิตอย่างชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละคำสั่งซื้อ จัดสรรทรัพยากร และรับรองการไหลเวียนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ InkSoft
- InkSoft ผสานการทำงานกับฟังก์ชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น ร้านค้าออนไลน์ ระบบ CRM และซอฟต์แวร์ออกแบบ
- แจ้งให้ผู้ใช้ทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการอัปเดตคำสั่งซื้อ, การเปลี่ยนแปลง, หรือปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อตารางการผลิต
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางการผลิตและการจัดสรรทรัพยากร
ข้อจำกัดของ InkSoft
- ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการตลาดของตนเอง
- มีวิธีการจำกัดในการปรับแต่งแพลตฟอร์ม
ราคาของ InkSoft
- InkSoft: $299/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- InkSoft Unlimited: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิว InkSoft
- G2: 2. 7/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
เพิ่มผลกำไรด้วยซอฟต์แวร์จัดตารางการผลิตที่ดีที่สุด
ซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างมาก ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดตารางให้ราบรื่นขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร, ปรับปรุงโอกาสในการบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ, และเพิ่มผลกำไรได้
หนึ่งในโซลูชันที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งคือ ClickUp ด้วยคุณสมบัติการวางแผนและจัดตารางขั้นสูง ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด และรักษาการส่งมอบงานตรงเวลา
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ?