10 แม่แบบปฏิทินการตลาดฟรีสำหรับเนื้อหาในปี 2025

ในฐานะนักการตลาด คุณต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่างพร้อมกัน และการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลาเป็นความท้าทาย ไม่เพียงแต่คุณต้องติดตามตัวชี้วัดและผลงานที่ต้องส่งมอบเท่านั้น แต่คุณอาจต้องบริหารทีมที่มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ต่างๆ ตั้งแต่การรันโฆษณาแบบชำระเงิน การจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการเผยแพร่เนื้อหาบล็อก
การใช้แม่แบบปฏิทินการตลาดสามารถช่วยให้คุณติดตามโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่นี่เราจะมาดูกันว่าแม่แบบเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างและจะหาแม่แบบที่เหมาะสมได้อย่างไร
เราจะแบ่งปัน 10 แบบแผนปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อใช้สำหรับแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ✨
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แม่แบบปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อให้แคมเปญของคุณเป็นไปตามแผน:
- เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp
- เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
- เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
- เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
- เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
- เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
- เทมเพลตปฏิทินการตลาดสำหรับบรรณาธิการบล็อก ClickUp
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาสำหรับ Google Sheets โดย Spreadsheetpoint
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาการตลาด Excel โดย Vertex42
อะไรคือแบบแผนปฏิทินการตลาด?
แม่แบบปฏิทินการตลาดคือสเปรดชีตหรือเอกสารที่รวบรวมวันที่สำคัญทั้งหมด งานโครงการ และผู้รับผิดชอบสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้การเริ่มต้นโครงการการตลาดที่คล้ายกันเป็นเรื่องง่ายและให้ภาพรวมที่กว้างขวางเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณ
แนวคิดเบื้องหลังการสร้างปฏิทินการตลาดคือคุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนที่นำทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและกำหนดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะส่งผลต่อโครงการ
มีกรณีการใช้งานแม่แบบปฏิทินการตลาดหลายประเภท รวมถึงปฏิทินการตลาดทางอีเมล บรรณาธิการ เนื้อหา และโซเชียลมีเดียบางธุรกิจขนาดเล็กและแผนกการตลาดใช้ปฏิทินเดียวเพื่อติดตามกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดเนื้อหาทั้งหมดในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่กว่าอาจเลือกใช้ปฏิทินการตลาดหลายแบบเพื่อจัดการแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้น 🗓️
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินการตลาดดี?
มีตัวเลือกเทมเพลตปฏิทินการตลาดมากมาย แต่บางตัวมีประโยชน์มากกว่าตัวอื่น การค้นหาตัวที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจัดการทรัพยากรการตลาด และนำไปสู่แคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น 💪
นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตปฏิทินการตลาด:
- ประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน: แม่แบบปฏิทินการตลาดของคุณควรรองรับแท็กหรือฟิลด์สำหรับประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ทำให้การติดตามแคมเปญต่างๆ ง่ายขึ้น และคุณสามารถเห็นภาพรวมที่ดีขึ้นว่าแต่ละชิ้นเนื้อหาทำงานอย่างไรและใช้เวลานานเท่าใดในการสร้าง
- การมอบหมายงานอัตโนมัติ: แม่แบบปฏิทินการตลาดที่ยอดเยี่ยมจะทำงานที่น่าเบื่อแทนคุณโดยอัตโนมัติด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
- มุมมองหลายแบบ: บางคนชอบดูงานที่รวมอยู่ในปฏิทินรายเดือน ในขณะที่บางคนชอบติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองรายวันหรือรายสัปดาห์ เลือกเทมเพลตปฏิทินการตลาดที่มีความยืดหยุ่นในการดูสิ่งที่อยู่ในกำหนดการ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการค้นหาเทมเพลตปฏิทินการตลาดที่ให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกทีมทุกคนและรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
10 แม่แบบปฏิทินการตลาดสำหรับใช้ในปี 2025
ประเภทของปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายการตลาดของคุณ ประเภทของเนื้อหาที่คุณกำลังวางแผน และกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจต้องการปฏิทินการตลาดสำหรับไตรมาสนี้และประเภทที่แตกต่างกันเมื่อคุณเปลี่ยนจุดเน้นการตลาดสำหรับไตรมาสถัดไป
จากปฏิทินการตลาดทางอีเมลไปจนถึงตารางโซเชียลมีเดียและแผนเนื้อหา นี่คือ 10 แบบฟอร์มปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้ในวันนี้ 👀
1. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp
เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมของแคมเปญการตลาดทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตปฏิทินการตลาดฟรีนี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดทุกประเภท เพราะคุณสามารถติดตามหลายแคมเปญได้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย
ใช้เทมเพลตเพื่อติดตามกระบวนการทำงานและตรวจสอบความจุเพื่อปรับตามความต้องการของทีมการตลาดของคุณ ระบบอัตโนมัติของงานช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมอบหมายงานและงานย่อยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทันทีเมื่อขั้นตอนหนึ่งเสร็จสิ้น
เทมเพลตนี้มีรูปแบบมุมมองให้เลือกถึงหกแบบ ช่วยให้คุณเจาะลึกในแต่ละโครงการการตลาดได้อย่างละเอียด รับภาพรวมกว้างของแคมเปญการตลาดทั้งหมด และติดตามผลกระทบต่องบประมาณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการตั้งค่าธงสี่ระดับ ตั้งแต่ความสำคัญต่ำไปจนถึงด่วนที่สุด ตอนนี้ทุกคนในทีมการตลาดของคุณจะทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
วางแผนเพื่อความสำเร็จและติดตามโครงการการตลาดด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดจาก ClickUp เทมเพลตนี้มีตัวอย่างงานสำหรับทุกขั้นตอนของแคมเปญการตลาด ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นและใช้เอกสารนี้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมการตลาดของคุณ
เริ่มต้นด้วยการสร้างโครงสร้างของแคมเปญและระบุเป้าหมายโดยรวม กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ จากนั้นสร้างงานโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และเริ่มทำงานได้เลย!
เทมเพลตปฏิทินการตลาดนี้มีมุมมองและส่วนต่างๆ สำหรับแคมเปญของทีมการตลาดทุกประเภท รวมถึง:
- แคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: ช่วยให้การสร้างและจัดกลุ่มงานที่ต้องทำให้เสร็จสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย
- ปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์: ติดตามผลงานสื่อสังคมออนไลน์ด้วยงานที่ออกแบบมาเพื่อระบุ ประเภทเนื้อหา, ร่าง, เนื้อหาสุดท้าย, และการอนุมัติสำหรับการโพสต์
- ระยะการตลาด: รับมุมมองบอร์ดภาพของขั้นตอนต่าง ๆ ของแคมเปญการตลาด ลากและวางจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง และเข้าไปยังบัตรงานแต่ละใบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของโครงการ
- ปฏิทิน:มุมมองปฏิทินจะแสดงงานทั้งหมดและงานย่อยบนปฏิทินเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานและความคืบหน้าในแต่ละวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
- แหล่งอ้างอิง: สร้างฐานความรู้ด้วยคู่มือสไตล์,แนวทางแบรนด์, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO, และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้เมื่อสร้างเนื้อหา
- ตัวติดตามงบประมาณ:มุมมองตารางติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดดิจิทัลเพื่อให้คุณอยู่ในงบประมาณ
3. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
ปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถนำหน้าคู่แข่งและควบคุมแคมเปญการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดเพื่อกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ และมอบหมายงานให้กับทุกคนในทีมของคุณ ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียนี้มีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายด้วยสถานะ, มุมมอง, และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ มอบหมวดหมู่เช่นช่องทาง, แฮชแท็ก, และวันที่เผยแพร่เพื่อติดตามการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของคุณขณะที่แคมเปญของคุณเคลื่อนผ่านกระบวนการ
ด้วยธงลำดับความสำคัญที่มีสีแตกต่างกัน คุณสามารถปรับแต่งการตลาดของคุณได้อย่างละเอียดและลดโอกาสที่สิ่งต่าง ๆ จะตกหล่นไปได้เทมเพลตการตลาดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพ! ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เผยแพร่แล้ว สิ่งที่มีประสิทธิภาพดี และสิ่งที่จะตามมาในลำดับถัดไป ✅
4. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
การวางแผนเนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของแคมเปญการตลาดใด ๆ — ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความหลักสำหรับบล็อกของคุณ, สร้างสรรค์โพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ, หรือกำลังร่างอีเมลการตลาดที่ดึงดูดสายตา
ด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUp คุณสามารถพัฒนาและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาได้ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการตรวจสอบตามกำหนดการเผยแพร่
ใช้แม่แบบแผนการตลาดเช่นนี้เพื่อสร้างปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่น่าดึงดูดทางสายตา สถานะเจ็ดแบบและช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 12 ช่องทำให้การวางแผนเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
กระโดดเข้าสู่สี่ประเภทมุมมอง รวมถึงแผนเนื้อหา เพื่อดูคำหลักที่คุณกำลังมุ่งเป้าหมายและประเภทเนื้อหาต่างๆ ในตารางเวลา มุมมองปฏิทินการเผยแพร่จะแสดงให้ทราบเมื่อเนื้อหาถูกกำหนดให้เผยแพร่
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้กระดานความคืบหน้าในปฏิทินการตลาดเนื้อหาเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เผยแพร่ไปแล้วและประสิทธิภาพของมันได้อย่างง่ายดาย สามารถแชร์หรือให้สิทธิ์เข้าถึงแม่แบบปฏิทินการตลาดกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานภายในทีมการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย
5. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp นี้ คุณสามารถติดตามกระบวนการเผยแพร่ตั้งแต่ต้นจนจบได้ในแดชบอร์ดรายการเดียวที่ดูง่าย
ใช้เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการจาก ClickUpเพื่อวางรากฐานสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ และเพื่อติดตามงานบรรณาธิการตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่ ไม่ว่าคุณจะติดตามการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบตารางการเผยแพร่สำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์นี้
ใช้สถานะที่กำหนดเองทั้งห้า—รวมถึงสิ่งที่ต้องทำ, แก้ไข, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และเสร็จสมบูรณ์—เพื่อเคลื่อนย้ายโครงการและงานต่างๆผ่านไปป์ไลน์ จัดลำดับความสำคัญของงานและใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดมุมมองตามวันที่เผยแพร่หรือประเภทเนื้อหาในปฏิทินการตลาดเนื้อหาฉบับนี้
6. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของคุณที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่โดยใช้ปฏิทินการตลาดที่สามารถให้ข้อมูลอัปเดตแบบละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการโพสต์สำหรับบล็อก โซเชียลมีเดีย หรือแคมเปญอีเมล
หนึ่งในขั้นตอนที่ดีที่สุดของกระบวนการผลิตเนื้อหาคือการเผยแพร่ คุณได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ทำงานร่วมกับผู้สร้างเนื้อหาคนอื่น ๆ และสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ผลงานของคุณให้เป็นที่รับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของคุณ
ใช้เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpเพื่อติดตามทุกโครงการของคุณในขั้นตอนการโพสต์. สถานะที่กำหนดเอง 7 แบบสร้างกรอบการทำงานสำหรับทีมคอนเทนต์ของคุณ รวมถึงขั้นตอนสำหรับการค้นคว้า, การเขียนคอนเทนต์, และการอนุมัติสำหรับการโพสต์.
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสามฟิลด์ คุณสามารถดูความคืบหน้าตามวันที่โพสต์ แพลตฟอร์ม และประเภทเนื้อหาได้ ปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่เรียบง่ายนี้จะกลายเป็นแสงสว่างให้กับกระบวนการโดยรวมของคุณ 🌻
เทมเพลตปฏิทินการตลาดบรรณาธิการบล็อก ClickUp
ส่วนสำคัญของกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่คือการเขียนบล็อกโพสต์ หลายบริษัททำได้ดี แต่บ่อยครั้งที่มันถูกละเลย และเนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งนั่นเป็นเพราะผู้ก่อตั้งไม่มีเวลาเขียนเนื้อหา บางครั้งมันเป็นผลมาจากการวางแผนที่ไม่ดีและการขาดตารางเวลาสำหรับเนื้อหา
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่สม่ำเสมอส่งผลกระทบต่ออันดับการค้นหาและลดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งหมายถึงการแปลงเป็นลูกค้าและการขายที่ลดลง
ใช้เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกจาก ClickUpเพื่อสร้างแผนการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอสำหรับบทความบล็อกใช้สถานะทั้งสี่ในการติดตามแต่ละงานและเนื้อหาขณะที่เคลื่อนผ่านกระบวนการทำงาน เข้าสู่มุมมองปฏิทินบล็อกเพื่อดูหมุดหมายสำคัญของทีมเนื้อหาและสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ถัดไป
เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
การเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้จบลงเพียงแค่บทความในบล็อก แผนการจัดการเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จยังรวมถึงขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาการตลาดประเภทอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น จดหมายข่าวทางอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
สร้างตารางเนื้อหาที่ชัดเจนและกระชับโดยใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาจาก ClickUp แบ่งงานเป็นรายสัปดาห์ และสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเภทของเนื้อหาที่แตกต่างกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ วันที่เผยแพร่ การอนุมัติ และการให้คะแนนคุณค่า เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน
ด้วยรูปแบบการดู 5 แบบคุณสามารถสร้างปฏิทินการตลาดเนื้อหาและติดตามกระบวนการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รายการแผนเนื้อหาเป็นสถานที่ที่ดีในการเก็บไอเดียคีย์เวิร์ดและหัวข้อสำหรับโพสต์ที่จะมาถึง นอกจากนี้ มุมมองกระดานการผลิตยังรวมงานในมุมมองคัมบังตามสถานะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 🛠️
9. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาสำหรับ Google Sheets โดย Spreadsheetpoint
Spreadsheetpoint มีเทมเพลตฟรีสำหรับสร้างปฏิทินเนื้อหาแบบง่ายใน Google Sheets เทมเพลตนี้มีภาพรวมปฏิทินรายเดือนทางด้านซ้ายมือ และคอลัมน์สำหรับวันที่ครบกำหนด ประเภทเนื้อหา และรายละเอียดการจัดรูปแบบ ขอให้สมาชิกในทีมใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละชิ้นงาน และเพิ่มบันทึกเมื่อมีความเกี่ยวข้อง
เทมเพลตนี้มีแท็บสำหรับแต่ละเดือนของปี วางแผนล่วงหน้าโดยการจัดตารางเนื้อหาสำหรับทั้งไตรมาส และดูย้อนกลับไปที่แท็บก่อนหน้าเพื่อดูสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว
Google Sheets มีการผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อนำเข้าวันครบกำหนดและงานสำคัญสำหรับทุกคนในทีม และไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการเนื้อหา หรือผู้จัดการโซเชียลมีเดีย ทีมการตลาดจะมีสเปรดชีตที่แชร์ได้ง่ายซึ่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดหลายรายการไว้ด้วยกัน
10. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาการตลาด Excel โดย Vertex42
หากคุณชอบใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาในMicrosoft Office ลองพิจารณาเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาการตลาดใน Excel จาก Vertex42
ออกแบบมาเพื่อวางแผนเนื้อหาประเภทต่าง ๆ บนหลายช่องทาง, เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและใหญ่ที่มีกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุม. เทมเพลตนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการจัดตารางวันหยุดของทีม, การตรวจสอบเป็นประจำ, และการทบทวน.
เทมเพลตฟรีนี้ใช้งานได้ทั้งใน Excel และ Google Sheets โดยมีทั้งมุมมองแผนภูมิ Ganttและปฏิทินรายเดือน ภายในเทมเพลต คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ร่วมกันเพื่อจัดเก็บรูปภาพสำหรับเนื้อหาต่างๆ และติดตามคำอธิบายและแฮชแท็กสำหรับแคมเปญต่างๆ เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเมตริกที่สำคัญ และใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นประเภทเนื้อหาหรือขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ
สร้างปฏิทินการตลาดที่มีประโยชน์ด้วยเทมเพลตจาก ClickUp
การสร้างปฏิทินเนื้อหาเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการการตลาดทุกคน คุณจำเป็นต้องเผยแพร่เนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถึงผู้ชมและลูกค้าของคุณ
ปฏิทินช่วยวางแผนสิ่งที่คุณกำลังผลิตและวิธีการดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยวางรากฐานสำหรับการติดตามความสำเร็จของแต่ละชิ้นงาน อีกทั้งปฏิทินยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานและกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากกลยุทธ์โซเชียลมีเดียไปจนถึงการตลาดเนื้อหาบล็อกและแคมเปญอื่นๆ การมีแม่แบบที่ดีสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณเมื่อวางแผนกระบวนการของคุณ
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณและสร้างปฏิทินการตลาดที่สนับสนุนทุกความพยายามของคุณ เข้าถึงเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบเพื่อค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ 🙌