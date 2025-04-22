บล็อก ClickUp

10 แม่แบบปฏิทินการตลาดฟรีสำหรับเนื้อหาในปี 2025

22 เมษายน 2568

ในฐานะนักการตลาด คุณต้องจัดการกับโปรเจ็กต์หลายอย่างพร้อมกัน และการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลาเป็นความท้าทาย ไม่เพียงแต่คุณต้องติดตามตัวชี้วัดและผลงานที่ต้องส่งมอบเท่านั้น แต่คุณอาจต้องบริหารทีมที่มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ต่างๆ ตั้งแต่การรันโฆษณาแบบชำระเงิน การจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการเผยแพร่เนื้อหาบล็อก

การใช้แม่แบบปฏิทินการตลาดสามารถช่วยให้คุณติดตามโครงการการตลาดทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ที่นี่เราจะมาดูกันว่าแม่แบบเหล่านี้ทำอะไรได้บ้างและจะหาแม่แบบที่เหมาะสมได้อย่างไร

เราจะแบ่งปัน 10 แบบแผนปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อใช้สำหรับแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ ✨

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 แม่แบบปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดเพื่อให้แคมเปญของคุณเป็นไปตามแผน:

  1. เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp
  2. เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
  3. เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp
  4. เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
  5. เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
  6. เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
  7. เทมเพลตปฏิทินการตลาดสำหรับบรรณาธิการบล็อก ClickUp
  8. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp
  9. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาสำหรับ Google Sheets โดย Spreadsheetpoint
  10. เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาการตลาด Excel โดย Vertex42

อะไรคือแบบแผนปฏิทินการตลาด?

แม่แบบปฏิทินการตลาดคือสเปรดชีตหรือเอกสารที่รวบรวมวันที่สำคัญทั้งหมด งานโครงการ และผู้รับผิดชอบสำหรับแคมเปญการตลาดของคุณ แม่แบบนี้ช่วยให้การเริ่มต้นโครงการการตลาดที่คล้ายกันเป็นเรื่องง่ายและให้ภาพรวมที่กว้างขวางเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณ

แนวคิดเบื้องหลังการสร้างปฏิทินการตลาดคือคุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผนที่นำทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและกำหนดความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะส่งผลต่อโครงการ

มีกรณีการใช้งานแม่แบบปฏิทินการตลาดหลายประเภท รวมถึงปฏิทินการตลาดทางอีเมล บรรณาธิการ เนื้อหา และโซเชียลมีเดียบางธุรกิจขนาดเล็กและแผนกการตลาดใช้ปฏิทินเดียวเพื่อติดตามกลยุทธ์และแคมเปญการตลาดเนื้อหาทั้งหมดในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่กว่าอาจเลือกใช้ปฏิทินการตลาดหลายแบบเพื่อจัดการแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้น 🗓️

อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตปฏิทินการตลาดดี?

มีตัวเลือกเทมเพลตปฏิทินการตลาดมากมาย แต่บางตัวมีประโยชน์มากกว่าตัวอื่น การค้นหาตัวที่เหมาะสมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจัดการทรัพยากรการตลาด และนำไปสู่แคมเปญที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น 💪

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตปฏิทินการตลาด:

  • ประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน: แม่แบบปฏิทินการตลาดของคุณควรรองรับแท็กหรือฟิลด์สำหรับประเภทเนื้อหาที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ทำให้การติดตามแคมเปญต่างๆ ง่ายขึ้น และคุณสามารถเห็นภาพรวมที่ดีขึ้นว่าแต่ละชิ้นเนื้อหาทำงานอย่างไรและใช้เวลานานเท่าใดในการสร้าง
  • การมอบหมายงานอัตโนมัติ: แม่แบบปฏิทินการตลาดที่ยอดเยี่ยมจะทำงานที่น่าเบื่อแทนคุณโดยอัตโนมัติด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม
  • มุมมองหลายแบบ: บางคนชอบดูงานที่รวมอยู่ในปฏิทินรายเดือน ในขณะที่บางคนชอบติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองรายวันหรือรายสัปดาห์ เลือกเทมเพลตปฏิทินการตลาดที่มีความยืดหยุ่นในการดูสิ่งที่อยู่ในกำหนดการ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการค้นหาเทมเพลตปฏิทินการตลาดที่ให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกทีมทุกคนและรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์

10 แม่แบบปฏิทินการตลาดสำหรับใช้ในปี 2025

ประเภทของปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับเป้าหมายการตลาดของคุณ ประเภทของเนื้อหาที่คุณกำลังวางแผน และกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณอาจต้องการปฏิทินการตลาดสำหรับไตรมาสนี้และประเภทที่แตกต่างกันเมื่อคุณเปลี่ยนจุดเน้นการตลาดสำหรับไตรมาสถัดไป

จากปฏิทินการตลาดทางอีเมลไปจนถึงตารางโซเชียลมีเดียและแผนเนื้อหา นี่คือ 10 แบบฟอร์มปฏิทินการตลาดที่ดีที่สุดที่คุณควรลองใช้ในวันนี้ 👀

1. แม่แบบปฏิทินการตลาด ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp
เริ่มต้นสร้างปฏิทินการตลาดในอุดมคติของคุณโดยใช้แม่แบบปฏิทินการตลาดที่ปรับแต่งได้จาก ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถดูภาพรวมของแคมเปญการตลาดทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลตปฏิทินการตลาดฟรีนี้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาดทุกประเภท เพราะคุณสามารถติดตามหลายแคมเปญได้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย

ใช้เทมเพลตเพื่อติดตามกระบวนการทำงานและตรวจสอบความจุเพื่อปรับตามความต้องการของทีมการตลาดของคุณ ระบบอัตโนมัติของงานช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยมอบหมายงานและงานย่อยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ทันทีเมื่อขั้นตอนหนึ่งเสร็จสิ้น

เทมเพลตนี้มีรูปแบบมุมมองให้เลือกถึงหกแบบ ช่วยให้คุณเจาะลึกในแต่ละโครงการการตลาดได้อย่างละเอียด รับภาพรวมกว้างของแคมเปญการตลาดทั้งหมด และติดตามผลกระทบต่องบประมาณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการตั้งค่าธงสี่ระดับ ตั้งแต่ความสำคัญต่ำไปจนถึงด่วนที่สุด ตอนนี้ทุกคนในทีมการตลาดของคุณจะทราบถึงสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

2. แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp

เทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาด ClickUp
วางแผนแคมเปญการตลาดตั้งแต่การผลิตจนถึงการเปิดตัวโดยใช้แม่แบบการจัดการแคมเปญการตลาดจาก ClickUp

วางแผนเพื่อความสำเร็จและติดตามโครงการการตลาดด้วยเทมเพลตการจัดการแคมเปญการตลาดจาก ClickUp เทมเพลตนี้มีตัวอย่างงานสำหรับทุกขั้นตอนของแคมเปญการตลาด ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นและใช้เอกสารนี้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมการตลาดของคุณ

เริ่มต้นด้วยการสร้างโครงสร้างของแคมเปญและระบุเป้าหมายโดยรวม กลุ่มเป้าหมาย และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ จากนั้นสร้างงานโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และเริ่มทำงานได้เลย!

เทมเพลตปฏิทินการตลาดนี้มีมุมมองและส่วนต่างๆ สำหรับแคมเปญของทีมการตลาดทุกประเภท รวมถึง:

  • แคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์: ช่วยให้การสร้างและจัดกลุ่มงานที่ต้องทำให้เสร็จสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องง่าย
  • ปฏิทินสื่อสังคมออนไลน์: ติดตามผลงานสื่อสังคมออนไลน์ด้วยงานที่ออกแบบมาเพื่อระบุ ประเภทเนื้อหา, ร่าง, เนื้อหาสุดท้าย, และการอนุมัติสำหรับการโพสต์
  • ระยะการตลาด: รับมุมมองบอร์ดภาพของขั้นตอนต่าง ๆ ของแคมเปญการตลาด ลากและวางจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง และเข้าไปยังบัตรงานแต่ละใบเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนของโครงการ
  • ปฏิทิน:มุมมองปฏิทินจะแสดงงานทั้งหมดและงานย่อยบนปฏิทินเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานและความคืบหน้าในแต่ละวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
  • แหล่งอ้างอิง: สร้างฐานความรู้ด้วยคู่มือสไตล์,แนวทางแบรนด์, แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ SEO, และข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ทีมของคุณสามารถอ้างอิงได้เมื่อสร้างเนื้อหา
  • ตัวติดตามงบประมาณ:มุมมองตารางติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการตลาดดิจิทัลเพื่อให้คุณอยู่ในงบประมาณ

3. แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย ClickUp

จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณและโพสต์ข้ามช่องทางต่างๆ ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และแม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย
จัดการปฏิทินโซเชียลมีเดียของคุณและโพสต์ข้ามช่องทางต่างๆ ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และแม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดีย

ปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถนำหน้าคู่แข่งและควบคุมแคมเปญการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดเพื่อกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ และมอบหมายงานให้กับทุกคนในทีมของคุณ ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านโฆษณา

เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียนี้มีขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายด้วยสถานะ, มุมมอง, และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ มอบหมวดหมู่เช่นช่องทาง, แฮชแท็ก, และวันที่เผยแพร่เพื่อติดตามการปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียของคุณขณะที่แคมเปญของคุณเคลื่อนผ่านกระบวนการ

ด้วยธงลำดับความสำคัญที่มีสีแตกต่างกัน คุณสามารถปรับแต่งการตลาดของคุณได้อย่างละเอียดและลดโอกาสที่สิ่งต่าง ๆ จะตกหล่นไปได้เทมเพลตการตลาดนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสตาร์ทอัพ! ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เผยแพร่แล้ว สิ่งที่มีประสิทธิภาพดี และสิ่งที่จะตามมาในลำดับถัดไป ✅

4. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ClickUp
ดูตารางเนื้อหาที่กำลังจะมาถึงของคุณได้ในพริบตาด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUp

การวางแผนเนื้อหาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งของแคมเปญการตลาดใด ๆ — ไม่ว่าคุณจะกำลังเขียนบทความหลักสำหรับบล็อกของคุณ, สร้างสรรค์โพสต์โซเชียลมีเดียที่น่าสนใจ, หรือกำลังร่างอีเมลการตลาดที่ดึงดูดสายตา

ด้วยเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหาของ ClickUp คุณสามารถพัฒนาและติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาได้ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการตรวจสอบตามกำหนดการเผยแพร่

ใช้แม่แบบแผนการตลาดเช่นนี้เพื่อสร้างปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่น่าดึงดูดทางสายตา สถานะเจ็ดแบบและช่องข้อมูลที่กำหนดเอง 12 ช่องทำให้การวางแผนเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย

กระโดดเข้าสู่สี่ประเภทมุมมอง รวมถึงแผนเนื้อหา เพื่อดูคำหลักที่คุณกำลังมุ่งเป้าหมายและประเภทเนื้อหาต่างๆ ในตารางเวลา มุมมองปฏิทินการเผยแพร่จะแสดงให้ทราบเมื่อเนื้อหาถูกกำหนดให้เผยแพร่

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้กระดานความคืบหน้าในปฏิทินการตลาดเนื้อหาเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เผยแพร่ไปแล้วและประสิทธิภาพของมันได้อย่างง่ายดาย สามารถแชร์หรือให้สิทธิ์เข้าถึงแม่แบบปฏิทินการตลาดกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานภายในทีมการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดาย

5. แม่แบบรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp

เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp
ด้วยเทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการของ ClickUp คุณสามารถติดตามกระบวนการเผยแพร่ตั้งแต่ต้นจนจบได้ในแดชบอร์ดเดียวที่ดูง่าย

ด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาด ClickUp นี้ คุณสามารถติดตามกระบวนการเผยแพร่ตั้งแต่ต้นจนจบได้ในแดชบอร์ดรายการเดียวที่ดูง่าย

ใช้เทมเพลตรายการปฏิทินบรรณาธิการจาก ClickUpเพื่อวางรากฐานสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ และเพื่อติดตามงานบรรณาธิการตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่ ไม่ว่าคุณจะติดตามการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือตรวจสอบตารางการเผยแพร่สำหรับเนื้อหาประเภทต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์นี้

ใช้สถานะที่กำหนดเองทั้งห้า—รวมถึงสิ่งที่ต้องทำ, แก้ไข, กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และเสร็จสมบูรณ์—เพื่อเคลื่อนย้ายโครงการและงานต่างๆผ่านไปป์ไลน์ จัดลำดับความสำคัญของงานและใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดมุมมองตามวันที่เผยแพร่หรือประเภทเนื้อหาในปฏิทินการตลาดเนื้อหาฉบับนี้

6. แม่แบบปฏิทินการโพสต์ ClickUp

เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ ClickUp
ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของคุณที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่โดยใช้เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClcikUp

ติดตามเนื้อหาทั้งหมดของคุณที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่โดยใช้ปฏิทินการตลาดที่สามารถให้ข้อมูลอัปเดตแบบละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการโพสต์สำหรับบล็อก โซเชียลมีเดีย หรือแคมเปญอีเมล

หนึ่งในขั้นตอนที่ดีที่สุดของกระบวนการผลิตเนื้อหาคือการเผยแพร่ คุณได้ทุ่มเททำงานอย่างหนัก ทำงานร่วมกับผู้สร้างเนื้อหาคนอื่น ๆ และสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์แบบ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ผลงานของคุณให้เป็นที่รับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดของคุณ

ใช้เทมเพลตปฏิทินการโพสต์ของ ClickUpเพื่อติดตามทุกโครงการของคุณในขั้นตอนการโพสต์. สถานะที่กำหนดเอง 7 แบบสร้างกรอบการทำงานสำหรับทีมคอนเทนต์ของคุณ รวมถึงขั้นตอนสำหรับการค้นคว้า, การเขียนคอนเทนต์, และการอนุมัติสำหรับการโพสต์.

ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสามฟิลด์ คุณสามารถดูความคืบหน้าตามวันที่โพสต์ แพลตฟอร์ม และประเภทเนื้อหาได้ ปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่เรียบง่ายนี้จะกลายเป็นแสงสว่างให้กับกระบวนการโดยรวมของคุณ 🌻

เทมเพลตปฏิทินการตลาดบรรณาธิการบล็อก ClickUp

เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
สร้างตารางการโพสต์บล็อกที่สม่ำเสมอโดยใช้เทมเพลตปฏิทินการตลาดบรรณาธิการบล็อกโดย ClickUp

ส่วนสำคัญของกลยุทธ์เนื้อหาสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่คือการเขียนบล็อกโพสต์ หลายบริษัททำได้ดี แต่บ่อยครั้งที่มันถูกละเลย และเนื้อหาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างสม่ำเสมอ บางครั้งนั่นเป็นเพราะผู้ก่อตั้งไม่มีเวลาเขียนเนื้อหา บางครั้งมันเป็นผลมาจากการวางแผนที่ไม่ดีและการขาดตารางเวลาสำหรับเนื้อหา

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่สม่ำเสมอส่งผลกระทบต่ออันดับการค้นหาและลดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งหมายถึงการแปลงเป็นลูกค้าและการขายที่ลดลง

ใช้เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อกจาก ClickUpเพื่อสร้างแผนการเผยแพร่ที่สม่ำเสมอสำหรับบทความบล็อกใช้สถานะทั้งสี่ในการติดตามแต่ละงานและเนื้อหาขณะที่เคลื่อนผ่านกระบวนการทำงาน เข้าสู่มุมมองปฏิทินบล็อกเพื่อดูหมุดหมายสำคัญของทีมเนื้อหาและสิ่งที่พวกเขาวางแผนไว้ถัดไป

เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา ClickUp

เทมเพลตรายการปฏิทินเนื้อหา ClickUp
จัดระเบียบเนื้อหาของคุณสำหรับสัปดาห์ เดือน หรือไตรมาส ด้วยเทมเพลตปฏิทินการตลาดเนื้อหาที่ปรับแต่งได้ โดย ClickUp

การเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอไม่ได้จบลงเพียงแค่บทความในบล็อก แผนการจัดการเนื้อหาที่ประสบความสำเร็จยังรวมถึงขั้นตอนในการสร้างเนื้อหาการตลาดประเภทอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น จดหมายข่าวทางอีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

สร้างตารางเนื้อหาที่ชัดเจนและกระชับโดยใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาจาก ClickUp แบ่งงานเป็นรายสัปดาห์ และสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้าและประเภทของเนื้อหาที่แตกต่างกัน ฟิลด์ที่กำหนดเองที่มีประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ วันที่เผยแพร่ การอนุมัติ และการให้คะแนนคุณค่า เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานที่สำคัญที่สุดก่อน

ด้วยรูปแบบการดู 5 แบบคุณสามารถสร้างปฏิทินการตลาดเนื้อหาและติดตามกระบวนการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รายการแผนเนื้อหาเป็นสถานที่ที่ดีในการเก็บไอเดียคีย์เวิร์ดและหัวข้อสำหรับโพสต์ที่จะมาถึง นอกจากนี้ มุมมองกระดานการผลิตยังรวมงานในมุมมองคัมบังตามสถานะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 🛠️

9. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาสำหรับ Google Sheets โดย Spreadsheetpoint

แม่แบบปฏิทินการตลาด: แม่แบบปฏิทินเนื้อหาใน Google Sheets
ผ่านทาง Spreadsheetpoint

Spreadsheetpoint มีเทมเพลตฟรีสำหรับสร้างปฏิทินเนื้อหาแบบง่ายใน Google Sheets เทมเพลตนี้มีภาพรวมปฏิทินรายเดือนทางด้านซ้ายมือ และคอลัมน์สำหรับวันที่ครบกำหนด ประเภทเนื้อหา และรายละเอียดการจัดรูปแบบ ขอให้สมาชิกในทีมใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละชิ้นงาน และเพิ่มบันทึกเมื่อมีความเกี่ยวข้อง

เทมเพลตนี้มีแท็บสำหรับแต่ละเดือนของปี วางแผนล่วงหน้าโดยการจัดตารางเนื้อหาสำหรับทั้งไตรมาส และดูย้อนกลับไปที่แท็บก่อนหน้าเพื่อดูสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว

Google Sheets มีการผสานการทำงานกับ Google Calendar เพื่อนำเข้าวันครบกำหนดและงานสำคัญสำหรับทุกคนในทีม และไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการเนื้อหา หรือผู้จัดการโซเชียลมีเดีย ทีมการตลาดจะมีสเปรดชีตที่แชร์ได้ง่ายซึ่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดหลายรายการไว้ด้วยกัน

10. แม่แบบปฏิทินเนื้อหาการตลาด Excel โดย Vertex42

เทมเพลตการตลาดเนื้อหา Excel โดย Vertex42
ผ่านทาง Vertex42

หากคุณชอบใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาในMicrosoft Office ลองพิจารณาเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาการตลาดใน Excel จาก Vertex42

ออกแบบมาเพื่อวางแผนเนื้อหาประเภทต่าง ๆ บนหลายช่องทาง, เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและใหญ่ที่มีกลยุทธ์การตลาดที่ครอบคลุม. เทมเพลตนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการจัดตารางวันหยุดของทีม, การตรวจสอบเป็นประจำ, และการทบทวน.

เทมเพลตฟรีนี้ใช้งานได้ทั้งใน Excel และ Google Sheets โดยมีทั้งมุมมองแผนภูมิ Ganttและปฏิทินรายเดือน ภายในเทมเพลต คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ร่วมกันเพื่อจัดเก็บรูปภาพสำหรับเนื้อหาต่างๆ และติดตามคำอธิบายและแฮชแท็กสำหรับแคมเปญต่างๆ เพิ่มคอลัมน์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามเมตริกที่สำคัญ และใช้การเข้ารหัสสีเพื่อเน้นประเภทเนื้อหาหรือขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการ

สร้างปฏิทินการตลาดที่มีประโยชน์ด้วยเทมเพลตจาก ClickUp

การสร้างปฏิทินเนื้อหาเป็นงานที่สำคัญสำหรับผู้จัดการการตลาดทุกคน คุณจำเป็นต้องเผยแพร่เนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถึงผู้ชมและลูกค้าของคุณ

ปฏิทินช่วยวางแผนสิ่งที่คุณกำลังผลิตและวิธีการดำเนินการ นอกจากนี้ยังช่วยวางรากฐานสำหรับการติดตามความสำเร็จของแต่ละชิ้นงาน อีกทั้งปฏิทินยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานและกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากกลยุทธ์โซเชียลมีเดียไปจนถึงการตลาดเนื้อหาบล็อกและแคมเปญอื่นๆ การมีแม่แบบที่ดีสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณเมื่อวางแผนกระบวนการของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มปรับปรุงกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณและสร้างปฏิทินการตลาดที่สนับสนุนทุกความพยายามของคุณ เข้าถึงเทมเพลตมากกว่า 1,000แบบเพื่อค้นหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ 🙌