10 อันดับซอฟต์แวร์แอปเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณเคยรู้สึกติดขัดกับกระบวนการอนุมัติที่ล่าช้าหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะบอกลาเอกสารที่กองพะเนินเทินทึกและความปวดหัวจากการอนุมัติด้วยมือ และมาสำรวจซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติกันเถอะ!
การเพิ่มซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายของบริษัท และควบคุมกระบวนการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ 10 รายการที่มีคุณสมบัติสามารถช่วยปรับปรุงระบบการอนุมัติของทีมคุณ มาดูกันเถอะว่าพลังของการทำงานอัตโนมัติและการทำงานร่วมกันสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงานเพื่อการอนุมัติ?
ซอฟต์แวร์ระบบการทำงานเพื่อการอนุมัติเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการขอการอนุมัติสำหรับงาน โครงการ หรือเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ มันให้แนวทางที่เป็นระบบและมีระเบียบในการจัดการคำขอการอนุมัติ
คุณลักษณะทั่วไปอาจประกอบด้วย:
- การส่งคำขอ: ผู้ใช้สามารถเริ่มคำขออนุมัติได้โดยส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรือภารกิจที่ต้องการการอนุญาต
- การกำหนดเส้นทางและการส่งต่อ: ซอฟต์แวร์จะกำหนดเส้นทางคำขอการอนุมัติไปยังบุคคลหรือกลุ่มที่เหมาะสมตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือโครงสร้างลำดับชั้น
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: ซอฟต์แวร์จะส่งการแจ้งเตือนและการเตือนความจำโดยอัตโนมัติไปยังผู้อนุมัติเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างทันเวลาและหลีกเลี่ยงความล่าช้า
- การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ: ผู้อนุมัติสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำภายในซอฟต์แวร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกระบวนการอนุมัติ
- การติดตามการอนุมัติ: ซอฟต์แวร์จะบันทึกข้อมูลการอนุมัติทั้งหมดอย่างชัดเจน รวมถึงเวลาที่ดำเนินการ ความคิดเห็น และการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้: องค์กรสามารถกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานในการขออนุมัติให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของตนได้ รวมถึงจำนวนผู้อนุมัติ ลำดับขั้นตอน และเกณฑ์การตัดสินใจ
- การรายงานและการวิเคราะห์: ซอฟต์แวร์อาจมีความสามารถในการรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการ ระบุจุดติดขัด และติดตามผลการดำเนินงานโดยรวม
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รวดเร็วในปัจจุบัน กระบวนการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพคือรากฐานสำคัญสู่ความสำเร็จ ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การเลือกซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่เหมาะสมอาจกลายเป็นงานที่น่ากังวล
ด้านล่างนี้คือรายการซอฟต์แวร์อนุมัติที่เราคัดสรรมาอย่างดีซึ่งมีให้บริการในปัจจุบัน
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่โดดเด่นในการอนุมัติและการจัดการกำลังคน ซอฟต์แวร์นี้ช่วยปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานอย่างราบรื่น ?️
เริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง ทีมงานสามารถวางแผนขั้นตอนการทำงานและกำหนดขั้นตอนการอนุมัติที่ต้องปฏิบัติตามได้ ซึ่งช่วยให้ทุกคนมองเห็นภาพกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
เมื่อคุณพร้อมที่จะนำกระบวนการไปใช้แล้ว แบบฟอร์มการอนุมัติที่สามารถปรับแต่งได้ของ ClickUp จะมอบแนวทางที่ราบรื่นและเป็นระบบให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นการขอโครงการ การอนุมัติเอกสาร หรือการตัดสินใจที่สำคัญอื่น ๆ คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ จากนั้น คุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย และอยู่ในหน้าเดียวกันได้ตลอดเวลาผ่านการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และการให้คำแนะนำแบบทันที
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยในงานการอนุมัติของคุณเท่านั้น คุณยังสามารถใช้เอกสาร, การจัดการงาน, การแชท, และอื่น ๆ ของ ClickUp ได้เพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบและสื่อสารเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดของคุณและหน้าที่ประจำวันของคุณได้
บอกลาปัญหาคอขวดและต้อนรับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานที่ ClickUp มอบให้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp มีเครื่องมือปรับแต่ง ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มฟิลด์ สถานะ และมุมมองต่างๆ ตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการอนุมัติช่วยให้คุณสร้างงาน เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ อัปเดตสถานะ และติดแท็กเพื่อเร่งการตรวจสอบคำขอโครงการ
- การแจ้งเตือนช่วยให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลล่าสุด
- ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และอื่น ๆ อีกมากมาย
- การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามมากกว่า 1,000 รายการ มอบพลังให้คุณเชื่อมต่อแอปอื่นๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีให้
- แอปมือถือของ ClickUp มีขีดความสามารถที่จำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแอปบนเว็บหรือเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. อินทิเกรฟาย
Integrify มอบพลังให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นอัตโนมัติ ด้วยการมุ่งเน้นที่ความเรียบง่ายและประสิทธิภาพ Integrify นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งรองรับทั้งผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่งช่วยให้การส่งต่อคำขอการอนุมัติ การมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่น
โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มด้วยการลากและวางของซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบแบบฟอร์มคำขอการอนุมัติตามความต้องการเฉพาะของตนได้ ทำให้การรวบรวมข้อมูลถูกต้องและเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของซอฟต์แวร์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดติดขัดและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrify
- สามารถใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่การดูแลสุขภาพไปจนถึงการก่อสร้าง
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางช่วยให้การสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้ไม่จำกัดจำนวน
- สถาปัตยกรรมแบบเปิดเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถผสานรวมและพัฒนาต่อยอดเครื่องมือในกระบวนการทำงานของตนได้
ข้อจำกัดของ Integrify
- ผู้ใช้บางรายแสดงความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบและการใช้งานของซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
- ไม่มีตัวเลือกหลากหลายมากนักในกระบวนการรายงาน
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. แอปพรูฟ สตูดิโอ
Approval Studio เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการอนุมัติที่มีความหลากหลายและทรงพลังสำหรับเนื้อหาสร้างสรรค์ ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับทีมการตลาด, ทีมออกแบบ, และทีมสร้างสรรค์
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของ Approval Studio มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน การใส่คำอธิบายประกอบ และการควบคุมเวอร์ชันของงานศิลปะ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาภาพอื่นๆ
ซอฟต์แวร์นี้มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การตั้งค่าและติดตามโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดกระบวนการอนุมัติ เครื่องมือมาร์กอัปของ Approval Studio ช่วยให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างแม่นยำและชัดเจน ซึ่งช่วยลดความสับสนและลดรอบการแก้ไข
ระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ของซอฟต์แวร์ช่วยให้ทีมต่างๆ ได้รับข้อมูลอัปเดตและกำหนดเวลาอย่างทันท่วงที ช่วยเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Approval Studio
- ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
- ผู้ใช้ภายนอกจำนวนไม่จำกัดสามารถตรวจสอบและอนุมัติการออกแบบได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใช้ซอฟต์แวร์
- คุณสมบัติการสร้างแบรนด์ตามความต้องการช่วยให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ในขณะที่รักษาสไตล์ของบริษัทคุณไว้
ข้อจำกัดของ Approval Studio
- การผสานการทำงานจำกัดเฉพาะ Slack และ Zapier
- ผู้ใช้กล่าวว่าพวกเขาต้องการให้ซอฟต์แวร์มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม โดยเฉพาะกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
ราคาของ Approval Studio
- ไลท์: 45 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ข้อดี: $135 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ห้าคน
- โปร XL: 255 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 15 คน
- องค์กร: 5,999 ดอลลาร์ต่อปี สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน
คะแนนและรีวิวของ Approval Studio
- G2: 4. 9/5 (รีวิว 25+ ครั้ง)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. Kissflow Workflow
Kissflow Workflow โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่แข็งแกร่งและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย ด้วยแนวทางแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Kissflow Workflow ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ช่วยเร่งการนำไปใช้และลดการพึ่งพาทีมไอที
ด้วยการติดตามแบบเรียลไทม์และการมองเห็นสถานะ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของคำขอการอนุมัติและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้ ด้วยการเน้นที่ความเรียบง่ายและความสามารถในการปรับตัว Kissflow Workflow ช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และรักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissflow Workflow
- แพลตฟอร์มนี้มีแบบฟอร์มออนไลน์จำนวนมาก ซึ่งสามารถนำไปสร้างเป็นกระบวนการอนุมัติในขั้นตอนการทำงานได้
- อินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เรียบง่ายทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- การแสดงภาพของกระบวนการทำงานช่วยให้มองเห็นจุดติดขัดได้ง่ายมาก
ข้อจำกัดของระบบการทำงานของ Kissflow
- แม้ว่าผู้ใช้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานได้ แต่มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดให้เลือกใช้
- โครงสร้างราคาอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของ Kissflow Workflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Kissflow Workflow
- G2: 4. 3/5 (520+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
5. ฮับแพลนเนอร์
คุณสมบัติของ Hub Planner มุ่งเน้นไปที่การจัดการทรัพยากร ด้วยคุณสมบัติการจัดตารางเวลา คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของเวลาว่างของสมาชิกในทีมได้—เพื่อให้คุณสามารถวางแผนงานในสายงานได้โดยไม่ทำให้พนักงานของคุณทำงานหนักเกินไป นอกจากนี้ยังมีระบบการทำงานการอนุมัติในตัวสำหรับทั้งการติดตามเวลาและการขอลาพักร้อน
คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถบันทึกเวลาทั้งที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ พวกเขาสามารถจัดหมวดหมู่การบันทึกเวลาของตนและเพิ่มบันทึกเพื่อให้คุณสามารถเห็นการแจกแจงว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหนและส่วนใดของโครงการที่ใช้ทรัพยากรมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีกระบวนการอนุมัติแบบฟอร์มบันทึกเวลาในตัว
เครื่องมือจัดการวันหยุดพักผ่อนผสานการทำงานโดยตรงกับฟีเจอร์ตารางเวลาของแอป เพื่อให้เวลาที่วางแผนหยุดงานถูกนำไปคำนวณในความพร้อมของพนักงานโดยอัตโนมัติ สมาชิกในทีมสามารถส่งคำขอวันหยุดพักผ่อน ซึ่งจะส่งต่อไปยังผู้อนุมัติที่ได้รับมอบหมาย ผู้อนุมัติจะได้รับอีเมลและแจ้งเตือนใน Slack เกี่ยวกับคำขอ
คุณสมบัติเด่นของ Hub Planner
- คุณสามารถเปรียบเทียบเวลาที่วางแผนไว้สำหรับโครงการกับเวลาที่ใช้จริงเพื่อคำนวณการเผาผลาญของโครงการและทำการคาดการณ์เวลาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับโครงการในอนาคต
- คุณสามารถตั้งค่าผู้อนุมัติที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกแต่ละทีมได้ตามขั้นตอนอนุมัติเฉพาะของคุณ
- ผู้อนุมัติการลาสามารถอนุมัติคำขอได้โดยตรงในแอปหรือผ่านอีเมลแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Hub Planner
- ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์รู้สึกท่วมท้นได้ โดยเฉพาะผู้ใช้ครั้งแรก
- ผู้ใช้ต้องการให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยส่วนเสริม
ราคาของ Hub Planner
- ปลั๊กแอนด์เพลย์: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อทรัพยากร
- พรีเมียม: $18/เดือน ต่อทรัพยากร
- ผู้นำธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Hub Planner
- G2: 4. 2/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
6. Frevvo
Frevvo เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพแพลตฟอร์มนี้มีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน ไปจนถึงฝ่ายขายและการปฏิบัติการ
เครื่องมือกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกของซอฟต์แวร์จะส่งคำขอการอนุมัติไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ
Frevvo ยังช่วยให้การผสานรวมกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Salesforce, SharePoint และ Google Sheets เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ด้วยอินเทอร์เฟซที่รองรับการใช้งานบนมือถือ ผู้ใช้สามารถเริ่มต้น ติดตาม และอนุมัติคำขอได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Frevvo
- แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่กรอกข้อมูลล่วงหน้าช่วยลดข้อผิดพลาดที่มักพบในระหว่างขั้นตอนการอนุมัติ
- ระบบติดตามการตรวจสอบในตัวช่วยให้พนักงานสามารถติดตามความคืบหน้าของคำขอของตนได้อย่างง่ายดาย
- ในฐานะเครื่องมือสำหรับกระบวนการอนุมัติเอกสาร สามารถใช้สำหรับการอนุมัติค่าใช้จ่ายและใบแจ้งหนี้
ข้อจำกัดของ Frevvo
- ผู้ใช้ระบุว่าฟังก์ชันการค้นหาเป็นขั้นพื้นฐาน
- ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการใช้แพร่หลายเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการของเรา
ราคาของ Frevvo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Frevvo
- G2: 2. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
7. กำไร
Gain เป็นโซลูชันเวิร์กโฟลว์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ Gain ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งเนื้อหาเพื่อขออนุมัติ ตั้งค่าขั้นตอนการทำงานสำหรับการอนุมัติ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละการตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์
เครื่องมือแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมายที่ใช้งานง่ายของ Gain ช่วยให้การสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะเป็นไปอย่างชัดเจน ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาหลายรอบ ผู้อนุมัติยังสามารถดูตัวอย่างแบบไดนามิกและตัวอย่างสาธารณะได้ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายของแคมเปญการตลาดก่อนที่จะเผยแพร่
นอกจากนี้ ระบบติดตามเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ยังช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ได้รับความนิยม เช่น Adobe Creative Cloud และ Canva ทำให้ Gain สามารถถ่ายโอนเนื้อหาได้อย่างราบรื่นและช่วยให้กระบวนการอนุมัติง่ายยิ่งขึ้น
รับคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผู้ใช้สามารถเพิ่มจำนวนรอบและจำนวนคนได้ไม่จำกัดในกระบวนการอนุมัติ
- ผู้อนุมัติสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างปลอดภัยจากอีเมลของพวกเขา
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถอนุมัติคำขอได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อจำกัดในการเพิ่มสัญญาณ
- ผู้ใช้พบว่ามีความยากลำบากในการค้นหาและใช้เทมเพลต
- ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน (APIs) ของช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
การกำหนดราคาแบบกำไร
- 99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ 10 คน จากนั้นเพิ่มผู้ใช้แต่ละคนอีก 10 ดอลลาร์ต่อเดือน
รับคะแนนรีวิวและความคิดเห็น
- G2: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. ฟิลสเตจ
ด้วย Filestage ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันและจัดการข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความจำเป็นในการใช้สายอีเมลยาวเหยียดและการติดตามงานด้วยตนเอง แพลตฟอร์มนี้มอบศูนย์กลางสำหรับการตรวจสอบเนื้อหา ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดูและใส่ความคิดเห็นในไฟล์ได้โดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์
เครื่องมือแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมายที่หลากหลายของ Filestage ช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและแม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้สร้างเนื้อหา
นอกจากนี้ คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติที่มีขั้นตอนและผู้อนุมัติเฉพาะได้ ฟีเจอร์การติดตามเวอร์ชันที่แข็งแกร่งและประวัติกิจกรรมของ Filestage มอบเส้นทางการตรวจสอบที่ครอบคลุม ช่วยให้ทีมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติทั้งหมดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filestage
- เครื่องมือจัดการเอกสารนี้ทำให้ทุกไฟล์และความคิดเห็นพร้อมใช้งานในปลายนิ้วของคุณ
- ข้อมูลของคุณปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส AES 256 ระดับองค์กร
- การป้องกันด้วยรหัสผ่านช่วยให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดูเนื้อหาของคุณได้
ข้อจำกัดของ Filestage
- ตัวเลือกการกำหนดราคาแบบระดับล่างมาพร้อมกับขีดจำกัดข้อมูลที่ต่ำ ซึ่งอาจจำเป็นต้องอัปเกรดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
- ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์จะออกจากระบบโดยทันที
ราคาของ Filestage
- เวอร์ชันฟรี
- พื้นฐาน: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Filestage
- G2: 4. 6/5 (235+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. WebProof
WebProof เป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบและอนุมัติงานออนไลน์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและร่วมมือของทีมสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแพลตฟอร์มบนคลาวด์ WebProof ช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลด แชร์ และตรวจสอบไฟล์ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการโอนไฟล์ด้วยตนเองและการสื่อสารที่ไม่ต่อเนื่อง
เครื่องมือการทำเครื่องหมายที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเพิ่มความคิดเห็น ไฮไลต์พื้นที่เฉพาะ และวาดโดยตรงบนไฟล์ได้ ซึ่งช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะชัดเจนและแม่นยำ ระบบการทำงานอัตโนมัติของ WebProof ช่วยให้เนื้อหาผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าพร้อมการตั้งค่าที่กำหนดเองได้สำหรับกำหนดเวลาและการแจ้งเตือน
คุณสมบัติเด่นของ WebProof
- แดชบอร์ดโครงการช่วยให้การจัดการงานง่ายขึ้น โดยให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานที่เปิดอยู่ทั้งหมด
- ความคิดเห็นและการแก้ไขสามารถสรุปได้ในรูปแบบของรายการตรวจสอบ
- ผู้ใช้สามารถรับทั้งข้อความและอีเมลแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ WebProof
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์เป็นเรื่องยาก
- ซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าในระหว่างขั้นตอนการอัปโหลด
ราคาของ WebProof
- Pageflip: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
- องค์กร: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
- แพลทินัม: ราคาสามารถขอได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิว WebProof
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
10. การชื่นชม
Admation เป็นซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายพร้อมระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมสร้างสรรค์และทีมการตลาดโดยเฉพาะ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือระบบระดับการอนุมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่ากระบวนการอนุมัติหลายระดับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้ ซึ่งทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนที่จำเป็นโดยบุคคลที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของ Admation คือ การอนุมัติแบบกลุ่ม (Batched Approvals) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มสินทรัพย์หลายรายการเข้าด้วยกันเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฟล์หรือรูปแบบต่าง ๆ หลายรายการเป็นไปอย่างราบรื่น ประหยัดเวลาและแรงงานทั้งของผู้ตรวจสอบและผู้สร้างเนื้อหา
Admation ยังมีเครื่องมือสำหรับการใส่คำอธิบายขั้นสูง ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะที่แม่นยำได้โดยตรงบนไฟล์ ช่วยหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและเร่งกระบวนการอนุมัติให้รวดเร็วขึ้น ด้วยระบบควบคุมเวอร์ชัน ผู้ใช้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบไฟล์แต่ละเวอร์ชัน และรักษาประวัติการตรวจสอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจในความโปร่งใสและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติเด่นของ Admation
- การอนุมัติหลายระดับช่วยให้การทำงานผ่านโครงสร้างการอนุมัติที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
- การอนุมัติแบบกลุ่มสามารถประหยัดเวลา
- ความสามารถในการแต่งตั้งผู้ใช้ตัวแทนช่วยให้การจัดการการอนุมัติเป็นเรื่องง่ายแม้ในขณะที่คุณไม่อยู่
ข้อจำกัดในการบริหารจัดการ
- ระบบอาจดูไม่ราบรื่นนักในบางครั้ง ทำให้ยากต่อการค้นหาสิ่งของและเอกสารบางอย่าง
- ผู้ใช้รายงานว่าซอฟต์แวร์อาจทำงานช้าในบางครั้ง
การกำหนดราคาแบบแอดมิชั่น
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการยอมรับ
- G2: 3. 8/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 3. 6/5 (215+ รีวิว)
เพิ่มซอฟต์แวร์กระบวนการอนุมัติเข้าสู่ชุดเทคโนโลยีของคุณ
หากทีมของคุณกำลังมองหาการตัดสินใจอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น อาจถึงเวลาที่จะเพิ่มซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ ตัวเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่สำรวจในบทความนี้อาจช่วยให้ทีมของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน และการอนุมัติที่ราบรื่น ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์การอนุมัติที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการงานและโครงการของคุณ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp! ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง และความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบได้ ClickUp ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในรายการของเรา
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติขององค์กรของคุณ!