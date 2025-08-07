คุณกำลังจ่ายภาษีสลับหน้าจออยู่เท่าไร?

ขณะที่ฉันกำลังเขียนบทความนี้ ฉันกำลังสลับไปมาระหว่างแท็บเบราว์เซอร์เจ็ดแท็บ, ClickUp สำหรับการติดตามเวลา, Slack สำหรับการสื่อสาร, และโทรศัพท์มือถือของฉันที่กำลังชาร์จอยู่บนแท่นวาง ซึ่งมองเห็นได้อยู่ตรงหน้า หากนั่นฟังดูเหมือนแอปพลิเคชันที่เปิดพร้อมกันมากเกินไปสำหรับงานเดียว เราก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยด้วยซ้ำ
"ในการดำเนินธุรกรรมห่วงโซ่อุปทานเพียงครั้งเดียว แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องสลับใช้งานระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์เฉพาะที่แตกต่างกันถึง 22 รายการประมาณ 350 ครั้ง"นักวิจัยระบุไว้ในวารสารHarvard Business Review [HBR]
ในการศึกษาของพวกเขา ผู้ใช้ทั่วไปสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆ ประมาณ 1,200 ครั้งต่อวัน การเสียสมาธิเหล่านี้ล้วนมีต้นทุนที่ตามมาอย่างชัดเจน ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงต้นทุนของการสลับแอปอยู่ตลอดเวลา [หรือที่เรียกว่า "ภาษีการสลับแอป"] และวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงได้
Toggle Tax คืออะไร?
ภาษีการสลับงาน (Toggle tax) คือการสูญเสียประสิทธิภาพที่คุณประสบจากการสลับงานหรือแอปพลิเคชันบ่อยครั้ง องค์ประกอบของการสลับหมายถึงการเปลี่ยนบริบทในการทำงานและองค์ประกอบของภาษีหมายถึงราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับ:
- การสลับระหว่างแท็บ แอป หรืออุปกรณ์ทางกายภาพ
- เวลาในการโหลดเพิ่มเติมสำหรับแท็บ แอป หรืออุปกรณ์ใดๆ เหล่านี้
- การปรับตัวให้เข้ากับแอปใหม่, อินเทอร์เฟซของมัน, และวัตถุประสงค์ของมัน
- รวบรวมข้อมูลหรือดำเนินการในแอปใหม่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนถัดไปของกระบวนการทำงาน
- สิ่งรบกวนจากแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน เช่นการแจ้งเตือนที่มากเกินไปบนโทรศัพท์มือถือส่วนตัว
ภาษีแบบสลับสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในหลายรูปแบบ
ผลกระทบของภาษีแบบสลับต่อการผลิตคืออะไร?
เมื่อมองแวบแรก การใช้แอป/แท็บหลายตัวดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนและจำเป็นด้วยซ้ำ นักเขียนจะเขียนได้อย่างไรหากไม่มีการค้นคว้า? นักพัฒนาจะเขียนโค้ดได้อย่างไรหากไม่มีเครื่องมือของพวกเขา? เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาต้องการได้อย่างไรหากไม่ได้เข้าถึงแอปหลายตัว?
แม้ว่าการสลับระหว่างแอปจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การสลับภาษีอาจสูงขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อทำมากเกินไป
ความเครียดและการสูญเสียสมาธิ: การสลับไปมาอย่างเกินพอดีทำให้สมองผลิตคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียด ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงาน มันลดสมาธิ ทำให้งานที่ง่ายที่สุดล่าช้า และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน
ไม่มีประสิทธิภาพ: การสลับระหว่างแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้ต้องปรับตัวเองใหม่ทุกครั้ง ข้อมูลที่เก็บไว้ในความจำระยะสั้นของพวกเขาจะลดลง ทำให้สูญเสียบริบทและทำให้กระบวนการโดยรวมไม่มีประสิทธิภาพ
ความไม่มีประสิทธิภาพ: การศึกษาของ HBR พบว่าบุคคลสูญเสียเวลาเพียงสองวินาทีเศษทุกครั้งที่เปลี่ยนบริบท นั่นหมายความว่าคุณใช้เวลาถึงสี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และห้าสัปดาห์ทำงานต่อปี เพียงเพื่อปรับตัวเองใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าที่ไม่จำเป็นและประสิทธิภาพโดยรวมลดลง
อัตราความผิดพลาดที่สูงขึ้น: การเปลี่ยนแปลงจุดสนใจอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและการมองข้าม ซึ่งส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข
คุณภาพของงานลดลง: การสลับบริบททำให้เวลาในการมีสมาธิลดลง ความสนใจที่กระจัดกระจายทำให้พนักงานออฟฟิศต้องใช้เวลาและความพยายามทางความคิดมากขึ้นในการทำงานให้เสร็จ โดยไม่มีพื้นที่ทางความคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพงาน
การปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์: เมื่อใครสักคนต้องสลับไปมาระหว่างแอปนับสิบสำหรับทุกขั้นตอน พวกเขาจะถูกขับเคลื่อนด้วยรายการตรวจสอบมากกว่าความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง การสลับบริบทบ่อยครั้งนำไปสู่ต้นทุนทางความคิดที่มากเกินไปจากการแบ่งสมาธิส่งผลให้การทำงานเชิงลึกถูกรบกวน ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมถูกปิดกั้น
หากคุณเคยใช้ Alt-Tab เพื่อสลับไปยังแอปอื่นแล้วสงสัยว่า "เดี๋ยวนะ ฉันกำลังทำอะไรอยู่?" คุณก็ได้จ่ายภาษีการสลับแอปไปแล้ว คนที่มีรายได้ $100,000 ต่อปี อาจจ่ายภาษีนี้มากถึง $9,000 [เทียบเท่ากับค่าแรงห้าสัปดาห์]
สิ่งนี้อาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละอุตสาหกรรม นี่คือวิธีการ
ผลกระทบของ Toggle Tax ต่ออุตสาหกรรมต่างๆ
ผลกระทบโดยรวมที่เราได้หารือไว้ข้างต้นนั้นใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บางอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบจากภาษีสลับต่างจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ นี่คือวิธีการ
การเงิน
ทีมการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการคำนวณที่ซับซ้อนการรายงาน การคาดการณ์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด สำหรับแต่ละงาน พวกเขาต้องสลับระหว่างซอฟต์แวร์สำหรับ ERP การวางแผนทางการเงิน การจ่ายเงินเดือน การปฏิบัติตามข้อกำหนด ฯลฯ นอกเหนือจากการจัดการโครงการ อีเมล และสเปรดชีตจำนวนมาก
ภาษีที่ต้องจ่ายมากที่สุดสำหรับพนักงานในทีมการเงินคือข้อผิดพลาดและความไม่ถูกต้องที่เกิดจากการโอนข้อมูลระหว่างระบบด้วยตนเอง การลืมตัวเลขศูนย์ในระหว่างการคำนวณอาจนำไปสู่ผลกระทบที่สะสมอย่างไม่สมเหตุสมผล!
การตลาด
ทีมการตลาดเป็นที่รู้จักว่าใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ สำหรับการวางแผน, การสร้างเนื้อหา, การออกแบบสร้างสรรค์, การเผยแพร่, การจัดจำหน่าย, การติดตาม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการโครงการ, การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า [CRM], และอื่น ๆ
แม้ว่าการตลาดจะเป็นหนึ่งในแผนกที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดในองค์กร แต่พวกเขากลับถูกรบกวนจากเครื่องมือการทำงานของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การถูกรบกวนนี้ส่งผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายภายในองค์กร
ทรัพยากรมนุษย์
ทีม HRมีชุดเครื่องมือที่ประกอบด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การบริหารจัดการพนักงาน การดูแลสวัสดิการ การบริหารผลงาน และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาบุคลากรจะดำเนินการกับผู้สมัครแต่ละรายโดยสลับใช้งานระหว่างระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) อีเมล เครื่องมือนัดสัมภาษณ์ ระบบจัดการเอกสาร Microsoft Teams และอื่น ๆ
การกระจายตัวนี้อาจทำให้การสรรหาบุคลากรช้าลง และเพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถสูงเนื่องจากความล่าช้า
สินค้า
ทีมผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ (tech stack) เอกสาร แผนงาน เป้าหมาย งานต่างๆ การติดตามบั๊ก การผสานรวม DevOps บันทึกการประชุมประจำวัน ข้อเสนอแนะและการทบทวนตนเอง การนำเสนอเดโมซอฟต์แวร์การเรียกเก็บเงินตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมายเครื่องมือทางธุรกิจเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีความจำเป็น
หากไม่มีการรวมและบูรณาการชุดเครื่องมือเหล่านี้ การสลับใช้งานระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อาจทำให้ระยะเวลาการทำงานยาวนานขึ้นโดยไม่จำเป็น ลดคุณภาพ และขัดขวางนวัตกรรม
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาด นักเขียน โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้า หรือศิลปิน การสลับภาษีไม่จำเป็นเลย แม้ว่าการสลับบริบทบางอย่างจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถลดเวลาที่ใช้ในการสลับด้วยการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ
วิธีลดภาษีสลับ
สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ การมีแอปหลายตัวไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียภาษีการสลับแอปเสมอไป ในงานที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่ การมีแอปหลากหลายประเภทเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ในหลายกรณี แอปเหล่านี้ยังช่วยเร่งความเร็วของงานอีกด้วย
การสลับภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการสลับแอปเหล่านี้มากเกินไปในลักษณะที่ไม่จำเป็นและซับซ้อน นี่คือวิธีการจัดการโครงการและงานหลายอย่างพร้อมกันในขณะที่หลีกเลี่ยงการสลับภาษีได้อย่างง่ายดาย
คิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคุณ
ใช้เวลาคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น ในฐานะทีมการตลาด คิดถึงทุกภารกิจที่คุณทำและวิธีที่งานไหลจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
แผนที่เครื่องมือ ที่คุณใช้ในกระบวนการ.ClickUp Whiteboardให้พื้นที่ทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมเพื่อวาดกระบวนการทำงานที่มีอยู่.
ระบุข้อมูลซ้ำซ้อน และความซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังใช้ Google Docs, Microsoft Word และ Notepad ในการสร้างเนื้อหา
ออกแบบสถานะในอุดมคติของคุณ. ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อจินตนาการว่ากระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณอาจเป็นอย่างไร หรือใช้มุมมองของ ClickUpเพื่อแสดงภาพการทำงานของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 วิธี
รวบรวมเครื่องมือและข้อมูล
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลและเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นมืออาชีพด้านทรัพยากรบุคคล และมีข้อมูลผู้สมัครอยู่ในระบบ ATS, จดหมายเสนองานอยู่ใน Google Docs และการสนทนาเกี่ยวกับการเจรจาอยู่ในอีเมล การสลับไปมาระหว่างทั้งสามนี้ถือเป็นการเสียเวลาที่ไม่จำเป็น
ลองตั้งค่าขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในเครื่องมือเดียว.ClickUp Formsช่วยรวบรวมข้อมูลผู้สมัครไว้ในที่เดียว คุณสามารถอัปโหลดจดหมายเสนอเข้าทำงานเป็นไฟล์ PDF ไปยังงานสมัครงานของผู้สมัคร และจัดการการสนทนาเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองในช่องความคิดเห็นได้ ซึ่งช่วยให้จัดการวงจรชีวิตของผู้สมัครได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
ค้นหาวิธีผสานรวมเครื่องมือของคุณ. หากคุณต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัว ให้ข้อมูลสามารถเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากเครื่องมือหลักของคุณได้ ClickUp มีตัวเลือกการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อเป็นศูนย์กลางเดียวสำหรับทุกขั้นตอนการทำงานของคุณ
สร้างความสามารถในการรายงาน ด้วยการผสานรวมเหล่านี้ClickUp Dashboardช่วยให้คุณสามารถดูรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการได้ในที่เดียว ดูตัวชี้วัดการสรรหาบุคลากร เช่น อัตราการตอบรับ เวลาตอบสนอง ประสบการณ์ของผู้สมัคร ฯลฯ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการจ่ายภาษีซ้ำซ้อน
สร้างสถานที่ทำงานครบวงจรด้วยการค้นหา
การรวบรวมข้อมูลช่วยให้สามารถเข้าถึงได้ แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จินตนาการว่าคุณอยู่ในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่คุณต้องใช้เวลาค้นหาเกณฑ์การยอมรับสำหรับคุณสมบัติที่คุณกำลังโปรแกรมอยู่
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทีมจำเป็นต้องสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมClickUp's universal searchถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งนี้โดยเฉพาะ
- ค้นหาไฟล์ใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใน ClickUp, แอปที่เชื่อมต่อ หรือไดรฟ์ในเครื่องของคุณ
- เพิ่มคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเอง เช่น ทางลัดไปยังลิงก์ การจัดเก็บข้อความไว้ใช้ภายหลัง และอื่นๆ เพื่อค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างในที่เดียว
- ขยายการค้นหาไปยังแอปโปรดของคุณและค้นหาทั้งหมดในที่เดียว
- ค้นหาได้จากเกือบทุกที่ รวมถึงศูนย์ควบคุม แถบการดำเนินการทั่วโลก หรือเดสก์ท็อปของคุณ
อัตโนมัติ
ทีมสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ สำหรับงานเล็กๆ เช่น การอัปเดตสถานะหรือการทำเครื่องหมายงานเสร็จ ซึ่งหลายๆ งานสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย การทำงานอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น จัดการงานที่ทำซ้ำๆ และลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp กว่า 100 แบบ ช่วยกำจัดงานที่ซ้ำซาก เช่น การมอบหมายงาน การโพสต์ความคิดเห็น การเปลี่ยนสถานะ การแจ้งเตือนความล่าช้า เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของลูกค้าที่กรอกลงในซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อสามารถอัปเดตไปยัง ClickUp ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มีเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวและขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลเดียวกันซ้ำในหลายที่
คลิกอัพ เบรน
ใช้ AI ทำงานแทนคุณเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็น ตั้งแต่การสรุปบันทึกการประชุมไปจนถึงการหาคำตอบที่คุณต้องการClickUp Brainสามารถเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของคุณได้
ประหยัดภาษีแบบสลับด้วย ClickUp
งานส่วนใหญ่ในโลกดิจิทัลขึ้นอยู่กับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มูลค่าที่ข้อมูลนี้มอบให้มักเป็นปัจจัยที่ทำให้องค์กรแตกต่างจากคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายเพื่อสิ่งนี้—หรือที่เรียกว่า "ภาษีการสลับ"—มักจะสูงเกินไป และไม่มีเทคนิคการจัดการเวลาใดที่สามารถป้องกันได้
ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ ด้วยคุณสมบัติมากมาย มุมมองที่หลากหลาย การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ และการค้นหาแบบสากลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรสำหรับคุณ
ทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!