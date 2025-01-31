10 ซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุดในปี 2025

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าปลีกแบบมีหน้าร้าน หรือธุรกิจ B2B การมีซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อที่เหมาะสมถือเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า
แล้วคุณจะหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้ได้ที่ไหน? ตรงนี้เลย
เราได้ใช้เวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในการทำวิจัยอย่างละเอียด, ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค, และที่สำคัญที่สุด, อ่านรีวิวจากผู้ใช้จริง. ผลลัพธ์คืออะไร?
เราได้คัดสรรตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ให้เหลือเพียง 10 อันดับโซลูชันการจัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 และอนาคต เพียงเพื่อคุณเท่านั้น อยู่กับเรา แล้วเราจะนำคุณไปสู่โซลูชันที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจเฉพาะของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ?
ซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อ (OMS) เป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของคำสั่งซื้อทั้งหมด เมื่อคุณได้รับคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะถึงมือลูกค้า—การประมวลผล การตรวจสอบสินค้าคงคลัง การจัดส่ง และการติดตามการจัดส่ง
ระบบ OMS จะรวมศูนย์และทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบอกลาสเปรดชีต กระบวนการทำงานด้วยมือ และข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ และกล่าวสวัสดีกับการควบคุมและมองเห็นสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ การประมวลผลคำสั่งซื้อที่รวดเร็วขึ้น และภาพรวมที่ดีขึ้นในการจัดการข้อมูลการขายและข้อมูลทางการเงินตลอดกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อของคุณ
วิธีเลือกระบบการจัดการคำสั่งซื้อที่เหมาะสม
การเลือกระบบการจัดการคำสั่งซื้อที่เหมาะสมสำหรับการบริหารธุรกิจของคุณจะช่วยประหยัดเวลาและลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นี่คือคู่มือสั้น ๆ ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้โดยไม่ยุ่งยาก
- มองหาซอฟต์แวร์การมองเห็นสินค้าคงคลังเพื่อจัดการคำสั่งซื้อที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการคำสั่งซื้อที่คุณเลือกมีการฝึกอบรมที่เพียงพอ, ทรัพยากรที่ครอบคลุม, และการสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มการใช้คุณสมบัติให้สูงสุดและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
- ระบบ OMS ของคุณควรสามารถผสานการทำงานกับช่องทางการขาย ระบบบัญชี ผู้ให้บริการชำระเงิน เครื่องมือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่ใช้ในธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดาย
- OMS ที่คุณเลือกควรอนุญาตให้คุณตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับจัดการคำขอคำสั่งซื้อ การประมวลผล การติดตาม และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
- เลือกระบบการจัดการคำสั่งซื้อที่สามารถขยายตัวได้พร้อมกับธุรกิจของคุณ—ระบบควรสามารถรองรับช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้นและปริมาณคำสั่งซื้อ รวมถึงสมาชิกทีมเพิ่มเติมได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
- ให้ความสำคัญกับตัวเลือก OMS ที่มีรายงานและวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการขาย, สินค้าคงคลัง, พฤติกรรมของลูกค้า, และประสิทธิภาพของทีม เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการเชิงกลยุทธ์ได้
10 ซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุด
นี่คือรายการซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อที่ดีที่สุด 10 อันดับที่เราคัดสรรมาให้คุณแล้วในตลาดปัจจุบัน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ค้าปลีกขนาดเล็กที่กำลังมองหา ระบบง่าย ๆ หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือที่ครบครัน รายการนี้มีสิ่งที่เหมาะกับทุกคน มาดูกันเถอะ
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายและหลากหลาย สามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานการจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้อย่างง่ายดายใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อ เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อ ข้อมูลติดต่อของลูกค้า ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และกำหนดเวลาการส่งมอบ
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทรงพลังคือClickUp Forms ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมรายละเอียดการสั่งซื้อจากลูกค้าได้โดยตรงผ่านฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณได้ตั้งค่าไว้ ทำให้การรับคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเพื่อ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้าของคุณ ได้อีกด้วย
ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำสั่งซื้อในขั้นตอนต่างๆ เช่น คำสั่งซื้อใหม่, กำลังบรรจุ, จัดส่งแล้ว, และส่งมอบแล้ว. มุมมองรายการ และมุมมองกระดาน ของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังและการมองเห็นขั้นตอนของคำสั่งซื้อของคุณ ด้วยอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง คุณสามารถอัปเดตสินค้าคงคลังและย้ายคำสั่งซื้อผ่านขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับคำสั่งซื้อกับทีมของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่? แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือสื่อสารภายนอก คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน (นั่นคือ คำสั่งซื้อ) ใน ClickUp ได้เลย วิธีนี้จะช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบตามบริบทสำหรับอ้างอิงในอนาคต นอกจากนี้ การแจ้งเตือนและการเตือนความจำยังช่วยให้ทีมของคุณติดตามระดับสินค้าคงคลังและกำหนดเวลาการดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้อย่างทันท่วงที ⏰
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างขั้นตอนการทำงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตฟรีมากกว่า 1,000 แบบของ ClickUp ซึ่งมีให้เลือก:
- แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าเพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อของลูกค้าและรายละเอียดการชำระเงิน
- แม่แบบการจัดการคำสั่งซื้อเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการประมวลผล, จัดส่ง, และส่งมอบคำสั่งซื้อ
- แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ
- แบบฟอร์มคำสั่งซื้อสินค้าสำหรับติดตามสินค้าและสินค้าที่ซื้อในธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึง ClickUp ผ่านเว็บและอุปกรณ์มือถือและเดสก์ท็อปหลายเครื่องด้วยการซิงค์ที่สมบูรณ์แบบ
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงกิจกรรมคำสั่งซื้อ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานมากกว่า 100แบบของ Clickup(เช่น เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนแปลง บุคคลที่ได้รับมอบหมายสำหรับคำสั่งซื้อนั้นก็จะถูกเปลี่ยนด้วย)
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจมากกว่า 100 รายการรวมถึงระบบ CRM อย่าง Salesforce, Hubspot และ Zendesk
- ชมวิดีโอสาธิต บทเรียน และสัมมนาออนไลน์ของ ClickUp เพื่อเรียนรู้ฟีเจอร์ที่ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แบบฟอร์มมีจำกัดในแผนฟรี
- ผู้ใช้ใหม่จะต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Zoho Inventory
ZohoInventory เป็นซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังให้ง่ายขึ้น คุณสามารถติดตามระดับสต็อก จัดการคลังสินค้าหลายแห่ง และเชื่อมต่อกับช่องทางการขายยอดนิยม เช่น Shopify, Amazon, eBay และ Etsy
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ Zoho Inventory ให้คุณสามารถแสดงและขายสินค้าในหลายสกุลเงิน พร้อมการแปลงค่าโดยอัตโนมัติเป็นสกุลเงินฐานของคุณ นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับระบบชำระเงินออนไลน์ชั้นนำ เช่น PayPal, Stripe และ RazorPay สำหรับการรับชำระเงินครั้งเดียวหรือการชำระเงินแบบต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Inventory
- เข้าถึง Zoho Inventory ผ่านเว็บ รวมถึงแอปมือถือ Android และ iOS
- ใช้คุณสมบัติการสแกนบาร์โค้ดเพื่อการนับสต็อกที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
- เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนส่งกว่า 25 ราย รวมถึง DHL, FedEx, UPS และ USPS เพื่อรับอัตราค่าขนส่งแบบเรียลไทม์และการจัดส่งคำสั่งซื้อทั่วโลก
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Zoho Books และแอป Zoho อื่นๆ เช่น Zoho Analytics และ Zoho CRM
ข้อจำกัดของ Zoho Inventory
- รายงานเป็นแบบพื้นฐานและไม่สามารถปรับแต่งได้
- ผู้ใช้รายงานว่าบริการลูกค้าไม่สม่ำเสมอ
- บางคนบอกว่ามันมีการตั้งค่าที่ซับซ้อน
ราคาของ Zoho Inventory
- ฟรี
- มาตรฐาน: 49 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: $249/เดือน
- เอลิต: $299/เดือน
- สูงสุด: $399/เดือน
Zoho Inventory คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (81 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (372 รีวิว)
3. QuickBooks Online
QuickBooks Online เป็นแพลตฟอร์มบัญชีบนคลาวด์สำหรับการจัดการการเงินธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณสามารถติดตามรายได้และค่าใช้จ่าย จัดการบิลและเงินเดือน รวมถึงสร้างรายงานทางการเงินโดยละเอียด
นอกเหนือจากคุณสมบัติทางบัญชีเหล่านี้ QuickBooks ยังให้คุณเชื่อมต่อกับช่องทางการขายหลายช่องทาง เช่น Amazon, Ebay, Shopify, Square และ Etsy เพื่อติดตามระดับสินค้าคงคลังได้อีกด้วย หลังจากมีการซื้อสินค้าแล้ว คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินที่รอดำเนินการหรือใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินที่เสร็จสิ้นแล้วได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuickBooks Online
- ตั้งค่าให้ภาษีการขายถูกนำไปใช้กับใบแจ้งหนี้ของคุณโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมต่อ QuickBooks โดยตรงกับบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตของคุณ
- ตั้งค่าลำดับการสั่งซื้อสินค้า, สร้างใบสั่งซื้อ, และบันทึกสินค้าเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับและชำระเงิน
- สร้างรายงานทางการเงิน เช่น รายงานกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบดุล และสรุปอายุลูกหนี้
ข้อจำกัดของ QuickBooks Online
- ผู้ใช้รายงานว่าบางครั้งมันเกิดปัญหาขัดข้องหลังจากการอัปเดต
- การสนับสนุนลูกค้าได้รับการรายงานว่าไม่แน่นอน
- เฉพาะแผนสูงสุดเท่านั้นที่ให้การเชื่อมต่อช่องทางการขายหลายช่องทางและการจัดการสินค้าคงคลัง
ราคาของ QuickBooks Online
- เริ่มต้นง่ายๆ: $30/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $60/เดือน
- เพิ่มเติม: $90/เดือน
- ขั้นสูง: $200/เดือน
QuickBooks Online รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 0/5 (3,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,200+ รีวิว)
4. โจตฟอร์ม
Jotformคือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับสร้างและแชร์แบบฟอร์มการสั่งซื้อ ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมรายละเอียดการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง (เช่น ข้อมูลติดต่อของลูกค้า, ข้อมูลจำเพาะของคำสั่งซื้อ, และข้อมูลการจัดส่ง) และรับชำระเงินจากลูกค้าได้
การติดตามและจัดการการส่งคำสั่งซื้อสามารถทำได้อย่างง่ายดายภายในตารางของ Jotform ด้วยการผสานการทำงานแบบเนทีฟ คุณสามารถเลือกจัดการการส่งเหล่านี้ภายในเครื่องมือ CRMเช่น Hubspot และ Salesforce หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เช่นTrelloและ ClickUp ได้เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ปรับแต่งเทมเพลตแบบฟอร์มการสั่งซื้อมากกว่า 900 แบบให้สอดคล้องกับสไตล์ของแบรนด์คุณและรวบรวมรายละเอียดการสั่งซื้อ
- ให้คุณแปลแบบฟอร์มคำสั่งซื้อเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ดัตช์ และอิตาลี
- ให้คุณเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงินมากกว่า 40 ราย รวมถึง PayPal, Stripe, Authorize.Net และ Square
- คุณสามารถแชร์การเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณผ่านลิงก์, QR โค้ด, และการฝังในหน้าเว็บ
ข้อจำกัดของ Jotform
- แผนฟรีอนุญาตให้ใช้แบบฟอร์มได้เพียงห้าแบบ และการส่งข้อมูลไม่เกิน 100 ครั้งต่อเดือน
- ผู้ใช้รายงานว่ามันช้าและมีปัญหาขัดข้องในบางครั้ง
ราคาของ Jotform
- แผนฟรี
- บรอนซ์: $39/เดือน
- เงิน: $49/เดือน
- ทองคำ: $129/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (204 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,550+ รีวิว)
5. ลินน์เวิร์กส์
Linnworks ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อผ่านหลายแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและตลาดออนไลน์ เช่น Amazon, eBay, Shopify, Magento และ WooCommerce ซึ่งช่วยซิงโครไนซ์ระดับสต็อกสินค้าทั้งหมดและป้องกันการมีสินค้าเกินหรือขาดสต็อก
ทำให้การสร้างฉลากการจัดส่งและการติดตามเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อโดยตรงกับแพลตฟอร์มการจัดส่งผ่าน Linnworks นอกจากนี้ เครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์ยังให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของประสิทธิภาพการขายและสถานะสินค้าคงคลังเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
คุณสมบัติเด่นของ Linnworks
- รับภาพรวมของสินค้าขายดีและสินค้าที่เสี่ยงต่อการขาดสต็อก
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำ ๆ เช่น การสร้างคำสั่งซื้อ, การมอบหมายผู้ให้บริการขนส่ง, และการรวมคำสั่งซื้อหลายรายการจากลูกค้าเดียวกันเพื่อการจัดส่ง
- สร้างภาพการแสดงผลการเงินบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลายแห่งในช่วงเวลาที่กำหนด
- เชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ให้บริการขนส่งหลักกว่า 30 ราย และผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากบุคคลที่สาม เช่น DHL, UPS, FedEx และ Easyship
ข้อจำกัดของ Linnworks
- ผู้ใช้รายงานว่าบางครั้งมันมีบั๊ก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแผนราคาแพง
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าอาจใช้เวลาสองสามวันในการตอบกลับ
การกำหนดราคาของ Linnworks
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Linnworks
- G2: 4. 3/5 (66 รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (26 รีวิว)
6. ไบรท์เพิร์ล
Brightpearl เป็นแพลตฟอร์มการจัดการคำสั่งซื้อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกที่มีหลายช่องทาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสินค้าคงคลังและการจัดการคำสั่งซื้อหลายช่องทางผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Amazon, eBay, Walmart และ Shopify นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเกตเวย์การชำระเงิน ซอฟต์แวร์บัญชี และผู้ให้บริการจัดส่ง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานอีคอมเมิร์ซของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่สำคัญคือความสามารถในการบันทึกโปรไฟล์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงข้อมูลติดต่อ ประวัติการสั่งซื้อ และการติดต่อในอดีต สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ภักดีที่สุดของคุณและสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Brightpearl
- ให้คุณสามารถอัตโนมัติการจัดสรรสินค้าคงคลัง, กระบวนการจัดส่งคำสั่งซื้อ, และการออกใบแจ้งหนี้
- คุณสามารถรับชำระเงินผ่านช่องทางเจ็ดช่องทาง ได้แก่ PayPal, Stripe, Square และ Authorize.Net
- ใช้เครื่องมือวางแผนสินค้าคงคลังเพื่อคาดการณ์ความต้องการและซื้อสินค้าที่ถูกต้องตรงเวลาเสมอ
- มองเห็นเมตริกต่างๆ เช่น สินค้าขายดีอันดับต้น มูลค่าคำสั่งซื้อตามประเทศ รายได้ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ต้นทุนต่อการแปลง และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า
ข้อจำกัดของ Brightpearl
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้รายงานว่ามันช้าลงบางครั้ง
Brightpearl การกำหนดราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Brightpearl คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (70 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. เน็ตซูอิต
NetSuite เป็นโซลูชันการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายตัว มาพร้อมกับโมดูลที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับงานต่างๆ เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การเงิน สินค้าคงคลัง และความสัมพันธ์กับลูกค้า
แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่ชัดเจนของตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจแก่คุณและทีมของคุณ และสิ่งที่ดีกว่าคือ: การเข้าถึงตามบทบาทหมายความว่าทุกคนจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทเฉพาะของพวกเขาเท่านั้น ??
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละรายการในฐานข้อมูลของคุณ
- ตั้งค่าภาษีให้คำนวณโดยอัตโนมัติและนำไปใช้กับธุรกรรมทางธุรกิจ
- สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้ล่วงหน้าในโมดูลต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงชุดข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างรายงานมากกว่า 100 รายการ รวมถึงกิจกรรมสินค้าคงคลัง ยอดขายตามผลิตภัณฑ์ (หรือแหล่งที่มาของโอกาสขายหรือรหัสโปรโมชั่น) รายได้ และงบกระแสเงินสด
ข้อจำกัดของ NetSuite
- การปรับแต่งต้องใช้ทักษะทางเทคนิคเฉพาะ
- ผู้ใช้รายงานว่ามันช้าลงเมื่อทำการอัปเดตข้อมูลหรือโหลดรายงาน
ราคาของ NetSuite
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว NetSuite
- G2: 4. 0/5 (2,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
8. ผู้จัดการคำสั่งซื้อแบบขยาย
Extensiv Order Manager ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสานงานการดำเนินงานทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว โดยสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลายแห่ง ตลาดออนไลน์ คลังสินค้า บริษัทขนส่ง และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ภายนอกได้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของระบบนี้คือความสามารถในการสร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลเชิงลึกเมื่อปริมาณสินค้าถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งช่วยให้ระดับสินค้าคงคลังพร้อมตอบสนองต่อความต้องการอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Extensiv Order Manager
- รวมสินค้าเป็นชุดและติดตามสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำ แม้แต่เมื่อชิ้นส่วนถูกขายแยกกัน
- จัดเก็บและจัดการรายละเอียดผู้ขาย รวมถึงข้อมูลติดต่อของพวกเขา ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ และระยะเวลาในการจัดส่ง
- ตั้งค่ากฎเพื่อกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าที่ถูกต้อง, แบ่งคำสั่งซื้อไปยังคลังสินค้าหลายแห่ง, และเชื่อมต่อกับบริการจัดส่งที่ดีที่สุด
- สร้างรายงานรวมถึงมูลค่าสินค้าคงคลังและการค้างชำระ, กำไรของหน่วยสินค้าคงคลัง (SKU), และการคาดการณ์ความต้องการ
ข้อจำกัดของผู้จัดการคำสั่งซื้อแบบขยาย
- PayPal เป็นเกตเวย์การชำระเงินเพียงแห่งเดียวที่มีให้บริการ
- ผู้ใช้กล่าวว่า การตั้งค่าซับซ้อนและใช้เวลานาน
- บางคนบอกว่ามันเกิดปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง
ราคา Extensiv Order Manager
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของผู้จัดการคำสั่งซื้อแบบขยาย
- G2: 4. 5/5 (63 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (107 รีวิว)
9. Google Forms
Google Formsเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ฟรีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการระบบจัดการคำสั่งซื้อที่เรียบง่าย คุณสามารถออกแบบแบบฟอร์มด้วยประเภทข้อมูลที่หลากหลาย (เช่น ข้อความ วันที่และเวลา และตัวเลือกแบบดรอปดาวน์) เพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อจากลูกค้า
นอกจากนี้ การปรับแต่งรูปแบบของแบบฟอร์มด้วยสี, แบบอักษร, รูปภาพ, และแบนเนอร์ก็ง่ายดาย. หลังจากสร้างแบบฟอร์มการสั่งซื้อของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์ได้อย่างง่ายดายผ่านทางอีเมล, ลิงก์ตรง, การฝังเว็บไซต์, และบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook และ Twitter.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของคุณ
- เชื่อมโยงคำตอบกับ Google Sheets เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติม
- พิมพ์คำตอบทั้งหมดหรือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV
- หยุดการยอมรับคำตอบด้วยการกดปุ่มสลับ
ข้อจำกัดของ Google Forms
- มีเพียงไม่กี่แบบและชนิดของตัวอักษรให้เลือก
- คาดว่าจะมีการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 7/5 (10,600+ รีวิว)
10. โอโด
Odoo เป็นอีกหนึ่งโซลูชัน ERPสำหรับการรวมการดำเนินงานหลักของธุรกิจไว้ในที่เดียว มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการด้านต่างๆ เช่น สินค้าคงคลัง การขายและการตลาด การบัญชี และทรัพยากรบุคคล
การออกแบบแบบโมดูลาร์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นด้วยแอปที่จำเป็นและขยายได้ตามความต้องการ ในฐานะซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส มีเวอร์ชันชุมชนฟรีที่คุณสามารถดาวน์โหลดและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ แต่ถ้าคุณต้องการการโฮสต์ออนไลน์ การบำรุงรักษา และการสนับสนุน เวอร์ชันองค์กรคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- เข้าถึง Odoo ผ่านเว็บ รวมถึงเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
- ติดตามสินค้าคงคลัง การเคลื่อนไหวของสินค้า และยอดขายผ่านทุกช่องทางการขาย
- ผสานระบบสแกนบาร์โค้ดและระบบจุดขาย (POS) เข้ากับระบบสินค้าคงคลังเพื่อการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับการคาดการณ์สินค้าคงคลัง การประเมินมูลค่าสินค้าคงคลัง และการวิเคราะห์คลังสินค้า
ข้อจำกัดของ Odoo
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ทำงานช้าเมื่อทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่
- รุ่นชุมชนไม่มีแอป Odoo ทั้งหมด และบางแอปที่มีอยู่มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาของ Odoo
- แอปฟรีหนึ่งแอป: $0
- มาตรฐาน: $9. 10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษ: $13.60/เดือนต่อผู้ใช้
Odoo รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (225 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (704 รีวิว)
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์จัดการคำสั่งซื้อ
ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อชั้นนำ 10 อันดับแรกที่อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณการปรับปรุงการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ขณะที่คุณสำรวจตัวเลือกเหล่านี้ โปรดพิจารณาว่าแต่ละตัวเลือกสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะของคุณอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดได้
และ, เฮ้, ถ้าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ผสานการจัดการคำสั่งซื้อเข้ากับการจัดการโครงการและความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างสวยงาม คุณควรลองดู ClickUp มันอาจจะเป็นสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้ลูกค้าและบัญชีธนาคารของคุณยิ้มได้นานๆ ?