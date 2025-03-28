10 แม่แบบสินค้าคงคลังฟรีสำหรับ Excel, Sheets และ ClickUp

การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภทในการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ไม่ว่าคุณจะดำเนินกิจการร้านค้าขนาดเล็กหรือบริหารโรงงานผลิตขนาดใหญ่ กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและความเสี่ยงต่างๆ
ด้วยเครื่องมือติดตามที่เหมาะสม เช่น แม่แบบสินค้าคงคลัง คุณสามารถทำได้มากกว่าการอัปเดตตัวเลขสินค้าคงคลังเพียงอย่างเดียว พนักงานของคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการขยายธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้น! ⚡️
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจทุกวิธีที่เทมเพลตสินค้าคงคลังของClickUp, Excel และGoogle Sheetsสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือแบบฟอร์มรายการสินค้า?
แม่แบบรายการสินค้าคือเอกสารหรือสเปรดชีตที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดระเบียบรายการสินค้าสำหรับการติดตามสต็อก การจัดทำงบประมาณ และการตรวจสอบ โดยทั่วไปจะมีคอลัมน์สำหรับชื่อสินค้า รหัสตัวเลข คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ จำนวนทั้งหมด ราคา และยอดรวม
เทมเพลตสินค้าคงคลังมีความหลากหลายและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกประเภทในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทค้าปลีกข้ามชาติ การติดตามสินค้าคงคลังเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของทุกองค์กรด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่:
- ความแม่นยำที่ดีขึ้น: ด้วยบันทึกสินค้าคงคลังที่ทันสมัยและแม่นยำ โอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ที่มีค่าใช้จ่ายสูงจะลดลง
- การประหยัดต้นทุน: สินค้าคงคลังหมุนเวียนได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนจากค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายทั่วไปที่ลดลง
- ลดความเสี่ยงในการเก็บสินค้าล้าสมัย: ธุรกิจสามารถหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ต้องการหรือล้าสมัยได้
- ลดของเสียจากสินค้า:การติดตามอย่างถูกต้องช่วยให้ธุรกิจสามารถสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่พอดีกับความต้องการ หรือสั่งซื้อในเวลาที่เหมาะสมเมื่อสินค้าคงคลังลดลงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้
- ห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับการปรับปรุง: การคาดการณ์ความต้องการและข้อมูลสินค้าคงคลังช่วยปรับปรุงการสื่อสารของทีมและการจัดส่ง
- กลยุทธ์สินค้าคงคลังตามฤดูกาลที่ได้รับการปรับปรุง ธุรกิจมีข้อมูลที่สม่ำเสมอเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความต้องการตามฤดูกาลโดยการติดตามแนวโน้มการขายในช่วงเวลาที่มียอดขายสูงสุด
โบนัส:แม่แบบสเปรดชีต
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มสินค้าคงคลังดี?
แม่แบบรายการสินค้าที่ดีจะบันทึกสินค้า,แบบฟอร์มการสั่งซื้อ, การจัดส่ง, และข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการสินค้าคงคลัง
เทมเพลตสินค้าคงคลังของคุณสร้างกรอบการทำงานของระบบการติดตามสต็อกของคุณ แต่การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมซึ่งตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณในขณะที่ยังคงใช้งานง่ายสำหรับทั้งทีมเป็นกุญแจสำคัญ 🧑💻
มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับแม่แบบรายการสินค้าที่ดี:
1. การออกแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง
การเลือกเทมเพลตที่มีหลายรูปแบบและคุณสมบัติการปรับแต่งเพื่อให้คุณค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมได้เมื่อคุณต้องการ จะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้ ความยืดหยุ่นในการเพิ่มฟิลด์ใหม่เข้าไปในกรอบงานของคุณโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมดเมื่อพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณมีการพัฒนาถือเป็นข้อได้เปรียบ! 📈
2. ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์
เมื่อระบบต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นและจำเป็นต่อการเติบโต แม่แบบสินค้าคงคลังจำเป็นต้องสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น ระบบการขาย การบัญชีและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ได้
3. ความปลอดภัยแบบครบวงจร
ซึ่งรวมถึงการตั้งค่าสิทธิ์สำหรับผู้ดูแลระบบในการดูและดำเนินการบางอย่าง รวมถึงการติดตามตรวจสอบว่าใครได้เข้าถึงหรือแก้ไขรายการเฉพาะในคลังสินค้า ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างแม่แบบคลังสินค้าที่ทั้งเชื่อถือได้และปลอดภัย! 🔐
เราได้คัดเลือกเทมเพลตการทำแผนผังสินค้าคงคลังที่ดีที่สุดใน ClickUp, Sheets และ Excel เพื่อมอบเครื่องมือให้คุณจัดการกิจกรรมสินค้าคงคลังทั้งหมด ตั้งแต่การจัดหาจนถึงการจัดส่ง!
10 แบบฟอร์มสเปรดชีตสินค้าคงคลังฟรี
1. แม่แบบรายงานสินค้าคงคลัง ClickUp
เทมเพลตรายงานสินค้าคงคลังของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจที่ต้องการติดตามกิจกรรมการซื้อของตนตลอดเวลา การเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบเอกสารอย่างปลอดภัยทำให้สามารถรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย เช่น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ราคา รีวิว และคะแนน ทำให้ลูกค้าได้รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของตลาดเพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล 🌐
การมีกรอบการทำงานที่เหมาะสมช่วยให้ธุรกิจมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความพยายามและเวลาที่น้อยที่สุด ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้ บริษัทสามารถเข้าใจรูปแบบการซื้อของตนได้ดีขึ้นและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงสุด!
2. แม่แบบสินค้าคงคลัง ClickUp
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของเราคือเทมเพลตสินค้าคงคลังของ ClickUp— ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแผ่นควบคุมสินค้าคงคลัง!
เทมเพลตสินค้าคงคลังของเราเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างและจัดเก็บมุมมองที่ปรับแต่งได้—เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว! เพื่อเริ่มต้นกระบวนการของคุณ เราได้รวมมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว 5 แบบ:
- มุมมองรายการสินค้าคงคลัง: จัดระเบียบรายละเอียดสินค้าคงคลังที่สำคัญที่สุดของแต่ละรายการด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
- โดยมุมมองรายการสถานะการชำระเงิน: จัดกลุ่มสินค้าคงคลังตามสถานะเฉพาะเพื่อดำเนินการ (ชำระเต็มจำนวน, ชำระบางส่วน, หรือ ยังไม่ได้ชำระ)
- โดยมุมมองรายการผู้ขาย: รวมความพยายามในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยมุมมองที่โปร่งใสของผู้จัดหาปัจจุบัน
- มุมมองแผนที่ตำแหน่งผู้ขาย: จัดการขั้นตอนการทำงานและความต้องการการจัดเก็บเฉพาะตำแหน่งบนแผนที่
- แบบฟอร์มการสั่งซื้อดู: ส่งแบบฟอร์ม ClickUp เพื่อรับคำสั่งซื้อและสร้างงานโดยอัตโนมัติ
ติดตามวัสดุที่เข้ามา ระดับสต็อกปัจจุบัน และรายการที่หมดสต็อก นอกจากนี้ เพลิดเพลินกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ Formula Field ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณคำนวณระหว่างฟิลด์ตัวเลข วันที่ และเวลาบนรายการได้อย่างง่ายดาย
ค้นพบเพิ่มเติม แม่แบบการวางแผนทรัพยากร!
3. แม่แบบการจัดการสินค้าคงคลัง ClickUp
ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายแผนกเทมเพลตการจัดการสินค้าคงคลังของ ClickUpคือทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้คุณมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานในแต่ละวัน ตั้งค่างานประจำ ปรับระดับสินค้าคงคลังตามข้อมูลการขาย หรือตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและคาดการณ์! 📈
การค้นหาสินค้าคงคลังใน ClickUp เป็นเรื่องง่าย สร้างการค้นหาที่บันทึกไว้และตัวกรองตามเกณฑ์ใดก็ได้ เช่น สินค้าตามฤดูกาล สินค้าพิเศษประจำสัปดาห์ และสินค้าลดราคา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสินค้าที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วทุกครั้ง
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ClickUp!
คุณสามารถติดตามการอัปเดตเกี่ยวกับความพร้อมใช้งาน ราคา และแนวโน้มที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณควบคุมความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะไม่ขาดสต็อก
4. แม่แบบใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUp
แบบรายงานสินค้าคงคลังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามคำสั่งซื้อ และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระดับสต็อกและผลิตภัณฑ์ แบบรายงานนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของระดับสินค้าคงคลังปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดของการจัดส่งขาเข้าและขาออก
เทมเพลตใบสั่งซื้อและสินค้าคงคลังของ ClickUpเป็นระบบที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามการสั่งซื้อและการรับสินค้า บริการ และวัสดุภายในธุรกิจ เพื่อสนับสนุนทุกแผนก ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ได้แก่ ชื่อผู้ขาย วันที่สั่งซื้อ และวันที่จัดส่ง ซึ่งช่วยให้สามารถระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อได้ง่ายขึ้น และช่วยรักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม! 🌱
5. แม่แบบสินค้าคงคลังสำนักงาน ClickUp
ด้วยเทมเพลตสินค้าคงคลังสำนักงานของ ClickUp คุณสามารถอัปเดตข้อมูลสินค้าคงคลังสำนักงานจากหลายสถานที่พร้อมกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ดูแลระบบที่ต้องการจัดการสินค้าคงคลังจากศูนย์กลาง
เทมเพลตสินค้าคงคลังนี้ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามงบประมาณสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายโดยรวมตามหมวดหมู่ได้อย่างง่ายดาย ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณสามารถติดตามได้ง่ายสำหรับแต่ละรายการในสินค้าคงคลัง รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด การระบุความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่วางแผนไว้กับงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงจะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงการจัดการงบประมาณได้
นอกจากนี้ยังติดตามวันที่ซื้อและรายการสินค้าที่ซื้อในราคาใดอีกด้วย ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับงบประมาณสำหรับการซื้อในอนาคตให้เหมาะสมตามแนวโน้มการใช้จ่าย! 💰
6. แม่แบบสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงาน ClickUp
ชั้นวางของในตู้สำนักงานของคุณเต็มไปด้วยกองคลิปหนีบกระดาษและเทปกาวที่ไม่ได้ใช้หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตสินค้าคงคลังอุปกรณ์สำนักงานของ ClickUpเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น!
เริ่มต้นด้วยการทำรายการของอุปกรณ์: อุปกรณ์สำนักงานทั่วไป เช่น สมุดและปากกา รวมถึงอุปกรณ์เฉพาะทาง เช่น ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับทีมออกแบบและทีมสร้างสรรค์ เทมเพลตนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นคุณสามารถเริ่มเพิ่มรายละเอียดสำหรับแต่ละรายการได้ทันที
นี่คือคู่มือฉบับย่อสำหรับการเพิ่มและจัดการฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp:
ด้วยตัวเลือกการแชร์ของ ClickUp คุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าใครจะเห็นอะไร และพวกเขามีสิทธิ์อะไรบ้าง คุณสามารถมอบสิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนที่เหมาะสม (ผู้ประสานงานทีมหรือผู้นำแผนก) สามารถเข้าถึงสิ่งที่ถูกต้องได้ ให้ทีมของคุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้ เพื่อให้พวกเขารู้ถึงรายละเอียดของระดับสต็อก ป้องกันการใช้ไม่ถูกต้องโดยการตั้งค่าขีดจำกัดการเข้าถึง และรู้สึกปลอดภัยว่าเฉพาะผู้คนที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการได้!
7. แม่แบบรายการสินค้าคงคลัง IT ของ ClickUp
ทีมไอทีให้การสนับสนุนทุกแผนกในองค์กร สินทรัพย์ในคลังของพวกเขาประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ใบอนุญาต และรายการอื่นๆ ในหลายสถานที่ด้วยเทมเพลตคลังไอทีของ ClickUp ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถใช้กระดานคัมบังเพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น ต้นทุน รายละเอียดการรับประกัน สถานที่ หมายเลขรุ่น และข้อมูลติดต่อผู้จัดจำหน่าย 👤
ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งหลายร้อยรายการ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถปรับแต่ง Workspace ของตนให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้เข้าถึงและอัปเดตข้อมูลได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
8. แม่แบบสินค้าคงคลังร้านอาหาร ClickUp
การจัดการสินค้าคงคลังในร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จและความพึงพอใจของลูกค้า การตรวจสอบและเติมสินค้าอย่างสม่ำเสมอช่วยป้องกันการเน่าเสียหรือการสั่งซื้อเกินความต้องการ ด้วยการรับประกันว่ามีเมนูที่ลูกค้าต้องการพร้อมให้บริการอย่างเพียงพอ ร้านอาหารสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียและของเสีย ด้วยการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ลูกค้าจะพึงพอใจกับตัวเลือกที่หลากหลายที่มีให้เสมอ 🤩
เทมเพลตสินค้าคงคลังร้านอาหารของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การติดตามสินค้าคงคลังเป็นเรื่องง่าย ลดความซับซ้อนในการจัดการสินค้าคงคลังจำนวนมากสำหรับผู้จัดการร้านอาหารที่ยุ่ง ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบ บริหารจัดการ และติดตามสินค้าคงคลังของร้านอาหารได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองรายการ ตาราง และบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า 6 แบบ เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังในรูปแบบต่างๆ:
- การติดตามสินค้าคงคลัง: รายการแสดงสินค้าทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามสถานะ
- รายสัปดาห์ การบริโภค: รายการแสดงแต่ละรายการในรูปแบบรายการกลุ่มตามสถานะ
- รายสัปดาห์ การจัดสรร: มุมมองรายการของรายการแต่ละรายการที่จัดกลุ่มตามสถานะ
- รายการที่ต้องสั่งซื้อใหม่: มุมมองแบบตารางของรายการที่ต้องสั่งซื้อทั้งหมด
- หมดสต็อก: ตารางแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่หมดสต็อก
- การเก็บรักษาสินค้า: มุมมองแบบบอร์ดของสินค้าทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามสถานที่เก็บรักษา
9. แม่แบบสเปรดชีตสินค้าคงคลังใน Excel
ฐานข้อมูลสินค้าคงคลังใน Excelช่วยให้ธุรกิจของคุณเป็นระเบียบและควบคุมการสั่งซื้อได้ดีขึ้น โดยให้บันทึกข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด.แบบฟอร์มสินค้าคงคลังใน Excelนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถติดตามการสั่งซื้อได้สะดวก รู้ว่ามีสินค้าคงเหลืออยู่กี่ชิ้น และเมื่อใดที่ต้องทำการสั่งซื้อเพิ่มเติม.
โดยการใช้ซอฟต์แวร์สเปรดชีตเช่นExcel ธุรกิจสามารถประหยัดเวลาได้โดยการคำนวณระดับสินค้าคงคลังปัจจุบันและเวลาที่ต้องสั่งซื้อสินค้าใหม่โดยใช้สูตรคำนวณ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถเพิ่มบันทึกสำหรับแต่ละรายการหากมีข้อกังวลหรือคำถามเฉพาะเจาะจง
10. แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังใน Google Sheets
Google Sheets สามารถใช้สร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบสินค้าคงคลังที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบและติดตามระดับสินค้าคงคลังได้ เทมเพลตรายการตรวจสอบสินค้าคงคลังนี้สามารถให้ภาพรวมของสินค้าทุกชิ้นที่มีอยู่ ปริมาณปัจจุบัน และเวลาที่ธุรกิจควรสั่งซื้อเพิ่มเติม
พนักงานสามารถใช้เทมเพลตสินค้าคงคลังใน Google Sheets นี้เพื่อช่วยจัดลำดับความสำคัญของรายการสินค้าคงคลังที่กำลังใช้งานอยู่ ดูระดับสต็อกกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเติมสินค้า และตอบสนองต่อความต้องการสินค้าคงคลังเพิ่มเติมที่ไม่คาดคิด
ทำให้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ClickUp เป็นโซลูชันแบบรวมศูนย์และใช้งานบนมือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมสำหรับการวางแผนการผลิตที่ดีขึ้น ด้วยความสามารถในการติดตามระดับสต็อกและทำการเปลี่ยนแปลงการเติมสินค้าได้ทันที ClickUp ช่วยให้ธุรกิจของคุณจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ! 📦
ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือติดตามสินค้าคงคลังใน ClickUp ด้วยบัญชีฟรี!