บล็อก ClickUp
Trello Vs. Todoist: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีกว่ากัน?

Trello Vs. Todoist: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีกว่ากัน?

Engineering Team
Engineering Team
7 เมษายน 2567

Trello คืออะไร?

แดชบอร์ด Trello
ผ่าน:Trello

คุณสมบัติของ Trello

1. กระดาน, บัตร, และรายการ

Trello
ผ่าน:Trello

2. ระบบอัตโนมัติ

  • การส่งข้อความในช่อง Slack
  • การสร้างตั๋วJira
  • การเพิ่มความคิดเห็นในตั๋วที่มีอยู่แล้ว
ระบบอัตโนมัติของ Trello
ผ่าน:Trello

3. มุมมองโครงการที่หลากหลาย

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้

Todoist คืออะไร?

ตัวอย่างแดชบอร์ดประสิทธิภาพการทำงานของ Todoist
ผ่าน:Todoist

คุณสมบัติของ Todoist

1. การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน

Todoist คะแนนกรรม
ผ่าน:Todoist

2. แม่แบบ

3. กระดานคัมบัง

บอร์ดคันบันของ Todoist
ผ่าน:Todoist

ราคาของ Todoist

  • ผู้เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน
  • พื้นที่ทำงานเริ่มต้น: ฟรี
  • พื้นที่ทำงานธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

Trello กับ Todoist: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

1. คุณสมบัติการร่วมมือ

2. การติดตามงาน

3. การผสานระบบ

Trello กับ Todoist บน Reddit

👉🏽อ่านเพิ่มเติม:Todoist vs. Microsoft To Do: ความท้าทายในการจัดการงาน

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello เทียบกับ Todoist

ClickUp สำหรับการจัดการงาน
จัดการงานและโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

1. กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรด้วย ClickUp Tasks

งานที่ทำซ้ำใน ClickUp
ตั้งเวลาให้งานเกิดขึ้นซ้ำตามเวลาหรือเหตุการณ์ใน ClickUp

2. เพลิดเพลินกับการจัดการในรูปแบบตารางสไตล์สเปรดชีตด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ลากและวางงานบนตาราง ClickUp
ลากและวางงานบนมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย

3. มีสมาธิกับบอร์ด ClickUp Kanban

กระดานคัมบัง ClickUp
สร้างงานและจัดการงานเหล่านั้นบนมุมมองบอร์ดของ ClickUp

ClickUp: ผู้ช่วยจัดการงานส่วนตัวของคุณ