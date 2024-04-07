Trello Vs. Todoist: เครื่องมือจัดการงานตัวไหนดีกว่ากัน?

Trello คืออะไร?
คุณสมบัติของ Trello
1. กระดาน, บัตร, และรายการ
2. ระบบอัตโนมัติ
- การส่งข้อความในช่อง Slack
- การสร้างตั๋วJira
- การเพิ่มความคิดเห็นในตั๋วที่มีอยู่แล้ว
3. มุมมองโครงการที่หลากหลาย
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
Todoist คืออะไร?
คุณสมบัติของ Todoist
1. การติดตามประสิทธิภาพการทำงาน
2. แม่แบบ
3. กระดานคัมบัง
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน
- พื้นที่ทำงานเริ่มต้น: ฟรี
- พื้นที่ทำงานธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
Trello กับ Todoist: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
1. คุณสมบัติการร่วมมือ
2. การติดตามงาน
3. การผสานระบบ
Trello กับ Todoist บน Reddit
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Trello เทียบกับ Todoist
1. กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรด้วย ClickUp Tasks
- การตั้งค่าและติดตามเป้าหมายที่ยืดหยุ่น
- ก้าวสำคัญเพื่อรักษาแรงบันดาลใจด้วยความสำเร็จ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- ตัวเลือกการกำหนดรหัสสีและการติดฉลาก
- รายการสิ่งที่ต้องทำและแม่แบบการจัดสรรเวลา