Todoist vs. Microsoft To Do: ความท้าทายในการจัดการงาน

คุณกำลังจัดการกับโปรเจกต์มากมายและรู้สึกเหมือนอยู่บนจุดสูงสุดของโลก! แต่แล้ววันหนึ่ง งานของคุณก็เริ่มพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ—คุณเริ่มสูญเสียการควบคุมและจำไม่ได้ว่าต้องทำอะไร งานหนึ่งหรือสองงาน (หรือสามหรือสี่!) หลุดรอดสายตาไป และทุกอย่างก็พังพินาศ!
คุณไม่สามารถมีสมาธิและหาทางออกจากวงจรการจัดการงานที่แย่ไม่สิ้นสุดได้
นี่คือจุดที่แอปจัดการงานเข้ามาช่วย—พวกมันช่วยให้คุณ จัดระเบียบวันของคุณ, กำหนดลำดับความสำคัญ, และบรรลุเป้าหมาย สองแอปที่ยอดเยี่ยมในวงการจัดการงานคือ Todoist และ Microsoft To Do
เมื่อดูผิวเผิน แอปทั้งสองมีคุณสมบัติเหมือนกัน—รายการสิ่งที่ต้องทำอัจฉริยะสำหรับการจัดระเบียบงานและชีวิต. แต่เมื่อพิจารณาอย่างใกล้ชิด จะพบความแตกต่างในความสามารถและตัวเลือกที่มีให้.
ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติเด่นของทั้งสองแอปและอภิปรายข้อดีข้อเสียของแต่ละแอปเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกข้างใน ความขัดแย้งระหว่าง Todoist กับ Microsoft และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการงานที่สำคัญที่สุดของคุณ 💪
Todoist คืออะไร?
Todoist เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานยอดนิยมที่ช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อจัดระเบียบวันของคุณและติดตามความรับผิดชอบต่างๆ ไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับการทำงาน เรื่องส่วนตัว หรือทั้งสองอย่าง Todoistสามารถช่วยเริ่มต้นทักษะการจัดการของคุณได้— มันช่วยให้การวางแผนวันอย่างละเอียดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้ามหรือไม่ได้รับการดูแล
คุณสมบัติพื้นฐาน บางส่วนที่คุณจะได้รับจาก Todoist ได้แก่:
- การเพิ่มงานอย่างรวดเร็ว
- การตั้งค่างานที่ทำซ้ำเพื่อสร้างกิจวัตร
- การจัดหมวดหมู่หน้าที่ของคุณ
เลือกระดับความสำคัญของงานของคุณปรับแต่งการแจ้งเตือน และแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำกับเพื่อนร่วมงาน (หรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมห้อง) เพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า
Todoist มี การเชื่อมต่อมากมายหลายสิบรายการ คุณสามารถเชื่อมต่อกับอีเมลหรือซอฟต์แวร์ปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายและกำหนดและจัดตารางงานของคุณได้สะดวก
เนื่องจากมันให้มากกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณขีดฆ่าเมื่อเสร็จสิ้น, Todoist สามารถเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่ต้องการยกระดับการจัดระเบียบและความขยันขันแข็งไปสู่ระดับใหม่ 📈
คุณสมบัติของ Todoist
ใช่, Todoist เป็นที่นิยม แต่สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างจากแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำอื่น ๆ คืออะไร? มาดูคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันกัน
1. กระดานคัมบัง
กระดานคัมบังเป็น เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพโครงการและกระบวนการทำงานของคุณได้ชัดเจน และปรับปรุงการไหลของงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่า Todoist จะไม่ใช่แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แต่เป็นเครื่องมือสำหรับจัดการงาน ตั้งการแจ้งเตือน ติดตามกิจกรรมของงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย มัน ตระหนักถึงประโยชน์ของกระดานคัมบัง และให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้
เช่นเดียวกับแอปจัดการงานอื่น ๆ Todoist ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณในรูปแบบรายการ สมมติว่าคุณมีรายการชื่อ "กลยุทธ์การตลาด" ที่มีหลายหมวดหมู่ เช่น "ไอเดีย" "ต้องทำ" และ "กำลังดำเนินการ" หากคุณคลิกที่จุดสามจุดที่มุมขวาบนของรายการและเลือก "ดูเป็นบอร์ด" รายการและหมวดหมู่ต่าง ๆ จะเปลี่ยนเป็นบอร์ดคัมบังที่แสดงงานเป็นบัตร
Todoist ช่วยให้คุณย้ายการ์ดไปมาด้วยการลากและวางอย่างง่าย เพื่ออัปเดตกระบวนการของคุณได้อย่างราบรื่น
2. แม่แบบ
ไม่อยากสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากศูนย์ใช่ไหม? Todoist เข้าใจดีว่าคุณอาจไม่มีเวลาหรือกลัวว่าจะลืมบางสิ่ง ดังนั้นจึงมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมไว้ให้ เทมเพลตเหล่านี้มาพร้อมกับงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้
แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับ 60+ แม่แบบ ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่มากมาย เช่น การตลาดและการขาย, ความคิดสร้างสรรค์, การออกแบบและผลิตภัณฑ์, และการจัดการ หากคุณไม่ต้องการค้นหาผ่านหมวดหมู่ด้วยตนเอง ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมตามคำค้นหาที่คุณป้อน
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนงานอีเวนต์—ใช้แม่แบบวางแผนงานอีเวนต์ของ Todoist ที่จัดเรียงงานตามวันที่ต้องทำให้เสร็จ คุณมีสามหมวดหมู่ —ก่อนงาน, ในวันงาน, และหลังงาน แต่ละหมวดหมู่ยังแบ่งย่อยเพื่อให้การจัดระเบียบง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ในหมวดหมู่ก่อนงาน คุณมีหมวดย่อยเช่น สถานที่, อาหาร, และวิทยากร ทำเครื่องหมายงานที่เสร็จแล้วออกจากรายการของคุณทำงานให้เสร็จและเพลิดเพลินกับความสำเร็จของงานอีเวนต์ของคุณ 🏅
3. การติดตามแนวโน้มการผลิต
การรู้ว่าคุณเคยมีประสิทธิภาพมากเพียงใดในอดีตสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้บรรลุมาแล้ว Todoist ช่วยให้คุณ ตั้งเป้าหมาย ด้านประสิทธิภาพและ ติดตามแนวโน้ม เพื่อดูว่าคุณได้ทำอะไรสำเร็จบ้างในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ รวมถึงติดตามสถิติการทำเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
แอปนี้ยังให้คุณดูประวัติการใช้งานของคุณได้, คัดกรองตามโครงการหรือบุคคล, และได้รับข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณและทีมของคุณ
นอกจากจะแสดงจำนวนงานที่สำเร็จแล้ว Todoist ยังช่วยให้คุณเห็นงานจริงที่คุณได้ขีดฆ่าออกจากรายการของคุณอีกด้วย ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมและมองเห็นเส้นทางที่นำไปสู่การสำเร็จโปรเจกต์ใหญ่ ๆ ได้อย่างชัดเจน! 🥰
อีกตัวเลือกที่มีคุณค่าคือ Todoist Karma—ให้คุณคะแนนเมื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงและทำภารกิจให้สำเร็จ หากคุณเป็นคนชอบการแข่งขันและรู้สึกภูมิใจในความสำเร็จ คุณจะต้องชื่นชอบคุณสมบัติที่เหมือนเกมนี้มีแน่นอน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
ไมโครซอฟท์ควรทำอย่างไร?
Microsoft To Do เป็นแอปจัดการงานที่เรียบง่ายโดยอิงจากรายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น (งาน) และจัดการทีละงานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของคุณ ✔️
Microsoft To Do อาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ ความเรียบง่าย แอปนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการวันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตั้งแต่เริ่มต้น โดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซ
แพลตฟอร์มนี้อาจไม่มีลูกเล่นหรือฟีเจอร์มากมาย แต่สำหรับผู้ใช้หลายคนแล้ว ก็เพียงพอสำหรับการจัดการภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำแล้ว คุณยังสามารถกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือน จัดลำดับความสำคัญ จัดหมวดหมู่ แนบไฟล์ และเพิ่มบันทึกเพื่อยกระดับการจัดการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติของ Microsoft To Do
มาดูกันว่าฟีเจอร์ใดที่ทำให้แอปจัดการงานที่ดูเหมือนพื้นฐานอย่าง Microsoft To Do ดึงดูดใจขนาดนี้
1. รายการงาน
โดยค่าเริ่มต้น Microsoft To Do มีรายการงานหลายรายการที่ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมและหน้าที่ที่คุณวางแผนไว้
รายการแรกคือ วันของฉัน ซึ่งคุณจะพบงานที่จัดตารางไว้สำหรับ "วันนี้" และวันถัดไป มันให้ภาพรวมทั่วไปของกำหนดการประจำวันของคุณ และคุณสามารถใช้ตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อจัดงานตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความสำคัญ วันที่ครบกำหนด ตัวอักษรตัวแรก หรือวันที่สร้าง
รายการต่อไปนี้เป็น รายการสำคัญ แสดงงานที่คุณทำเครื่องหมายว่าสำคัญโดยกดที่ดาวทางด้านขวา ⭐
รายการที่สามคือ วางแผนแล้ว ซึ่งคุณจะพบทุกงานที่มีกำหนดส่ง
รายการที่มอบหมายให้ฉัน แสดงงานทั้งหมดที่มอบหมายให้คุณในแอปหรือMicrosoft Planner(แอปวางแผนของ Microsoft) สุดท้าย รายการงาน จะรวบรวมความรับผิดชอบทั้งหมดที่คุณได้รับมอบหมายไว้อย่างครบถ้วน
คุณไม่จำเป็นต้องใช้รายการเหล่านี้—Microsoft To Do ช่วยให้คุณสร้างรายการของคุณเองได้โดยกดตัวเลือก "รายการใหม่" ในเมนูทางด้านขวาของหน้าจอ
2. การแจ้งเตือน
ลองนึกภาพว่าคุณเปิดแอปจดรายการที่ต้องทำ แล้วพบว่าคุณมีการประชุมสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับวันนี้ แต่ตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงเช้าแล้ว ทั้งที่การประชุมควรเริ่มตั้งแต่ 10 โมง โชคดีที่คุณสามารถป้องกันสถานการณ์เลวร้ายแบบนี้ได้ ด้วยการใช้ฟีเจอร์การแจ้งเตือนใน Microsoft To Do ⏰
นอกจากการเพิ่มวันครบกำหนดสำหรับงานของคุณแล้ว คุณยังสามารถตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณเตรียมพร้อมล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงการพลาดกิจกรรมสำคัญได้
เลือกวันที่และเวลาโดยเลือกงานและเลือกตัวเลือก เตือนฉัน จากแถบเครื่องมือทางด้านขวาของหน้าจอ Microsoft To Do จะส่งการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของคุณในเวลาที่กำหนดและช่วยให้คุณลดความเครียด ตรงตามกำหนดเวลา และจัดการงานของคุณได้อย่างมืออาชีพ
3. การตั้งค่างาน
เมื่อพิจารณาว่า Microsoft To Do เป็นแอปจัดการงานที่เรียบง่าย มันกลับมี การตั้งค่าที่ละเอียดมากสำหรับการจัดระเบียบอินเทอร์เฟซและรายการของคุณ
คุณจะพบการตั้งค่าที่มุมขวาบนของแอป—คลิกที่ไอคอนรูปเฟืองเพื่อเข้าถึง ⚙️
คุณจะเห็นรายการการตั้งค่าที่คุณสามารถปรับแต่งได้โดยการสลับปุ่มสวิตช์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะวางงานใหม่ไว้ด้านบน เล่นเสียงเมื่อเสร็จสิ้น หรือส่งการแจ้งเตือนเตือนความจำ
ตั้งแต่การตั้งค่าทั่วไปไปจนถึงการปรับแต่งรายการและแอปที่เชื่อมต่อ Microsoft To Do ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่และสร้างพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการในการวางแผนของคุณ
ราคาของ Microsoft To Do
- ฟรี
Todoist กับ Microsoft To Do: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Todoist และ Microsoft To Do มีวัตถุประสงค์เดียวกัน—พวกมันช่วยให้คุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและจัดการงานเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบและประสิทธิภาพการทำงาน การเลือกแอปที่ชื่นชอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นมาดูกันว่าแอปทั้งสองนี้เปรียบเทียบกันอย่างไรใน สามด้านที่สำคัญ—การผสานรวม, การทำงานร่วมกัน, และการสร้างงาน
1. การผสานรวม
การเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการโครงการ และการทำงานร่วมกัน สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปลดล็อกฟังก์ชันเพิ่มเติมได้ ทั้ง Todoist และ Microsoft To Do มีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากมายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
Todoist ผสานการทำงานกับ แอปกว่า 80 รายการ ที่จัดหมวดหมู่ไว้ เช่น แชร์ไฟล์และเนื้อหา, ติดตามเวลา, และผู้ช่วยเสียง
Microsoft To Do ตามที่คุณคาดไว้ มุ่งเน้นไปที่ การผสานรวมภายในระบบนิเวศของ Microsoft คุณสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายกับแอปต่างๆ เช่น Outlook, OneDrive และMicrosoft Teams
ทั้ง Todoist และ Microsoft To Do สามารถเชื่อมต่อกับ Zapier ได้ ซึ่งเปิดประตูสู่การผสานรวมกับซอฟต์แวร์นับพันรายการ
ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจน ในด้านนี้ Microsoft To Do อาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังใช้แอปของ Microsoft อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณต้องการความหลากหลายมากขึ้น Todoist ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
2. ตัวเลือกการร่วมมือ
หากคุณกำลังทำงานเป็นทีม คุณจะสนใจตัวเลือกที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
Todoist มีฟีเจอร์มากมายที่ครอบคลุมความสามารถต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นในรายการงาน การมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย และการติดตามงาน นอกจากนี้ยังส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพของสมาชิกแต่ละคนในทีมและใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนตารางงานและการจัดการปริมาณงานในอนาคต
ในทางตรงกันข้าม Microsoft To Do ไม่ได้โดดเด่นในด้านนี้ แม้ว่าคุณจะสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมเฉพาะได้ แต่กระบวนการค่อนข้างใช้เวลามาก คุณสามารถทิ้งบันทึกไว้ในทุกงานได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ ซึ่งอาจขัดขวางการทำงานร่วมกันและการสื่อสารที่ราบรื่น
Todoist โดดเด่นที่สุด ในด้านฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน—เหมาะสำหรับทั้งทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มและรูปแบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน Microsoft To Do นั้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและทีมขนาดเล็กเป็นหลัก
3. คุณสมบัติการสร้างงาน
คุณไม่ต้องการแอปจัดการงานที่การเพิ่มงาน ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลัก กลายเป็นฝันร้าย โชคดีที่แอปที่เราแนะนำทั้งสองนี้ไม่เป็นเช่นนั้น—ทั้งคู่ช่วยให้คุณสร้างงานได้ในไม่กี่คลิก คุณยังสามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญได้อีกด้วย แต่ยังมีข้อแตกต่างบางประการที่ควรทราบ
ตัวอย่างเช่น Todoist อนุญาตให้คุณสร้างงานย่อยภายในงานย่อยได้ ในขณะที่ Microsoft To Do ไม่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ด้วย Todoist คุณยังสามารถสร้างส่วนต่างๆ ภายในรายการของคุณเพื่อจัดระเบียบงานตามเกณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งไม่สามารถทำได้ใน Microsoft To Do
การแจ้งเตือนงาน เป็นฟีเจอร์ที่มีอยู่ในทั้งสองแอป แต่ที่นี่ Microsoft To Do มีข้อได้เปรียบเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ Todoist ที่ต้องสมัครสมาชิกแบบ Pro เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันนี้ Microsoft To Do ให้บริการฟรี อย่างไรก็ตาม ควรทราบว่าหากใช้แผน Pro ของ Todoist คุณจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการใช้ภาษาธรรมชาติในการตั้งการแจ้งเตือน (และรายละเอียดงานอื่นๆ) ซึ่งอาจทำให้การลงทุนคุ้มค่า
ในแง่ของการจัดลำดับความสำคัญ Microsoft To Do ช่วยให้คุณใช้ดาวเพื่อทำเครื่องหมายงานที่มีความสำคัญสูง Todoist ช่วยให้คุณเลือกระดับความสำคัญได้ 4ระดับและจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อให้ตรงกับกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย 💪
Todoist vs. Microsoft To Do บน Reddit
ผู้ใช้ Redditพูดถึงการแข่งขันระหว่าง Microsoft To Do กับ Todoist อย่างไรบ้าง? มาดูความคิดเห็นบางส่วนของพวกเขา
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาใช้ทั้งสองแต่ชอบ Todoistมากกว่าเพราะมีตัวเลือกขั้นสูง:
"ฉันสลับใช้ระหว่างพวกมันอยู่เสมอ แต่ความชอบของฉันคือ Todoist. ตัวเลือกของภาษาธรรมชาติและงานที่ทำซ้ำได้คือสิ่งที่ดึงดูดใจอย่างมาก. "
ผู้ใช้รายหนึ่งสนับสนุน Microsoft To Doเนื่องจากการผสานรวมกับระบบอื่น:
"หากสำนักงานของคุณใช้ชุดโปรแกรม 365 อย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับ Planner การผสานการทำงานจะดีมาก เนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายผ่าน Planner จะเชื่อมโยงกันได้อย่างราบรื่น"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Todoist เทียบกับ Microsoft To Do
การเลือกใช้ระหว่าง Todoist และ Microsoft To Do มักจะขึ้นอยู่กับการประนีประนอม ในด้านหนึ่ง คุณมีตัวเลือกการจัดการงานที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย ในอีกด้านหนึ่ง คุณมีแอปที่ใช้งานง่ายจากชุดโปรแกรมของ Microsoft แต่ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง
หากคุณบอกว่าคุณไม่ต้องยอมรับสิ่งที่ไม่ดี? ClickUp สามารถเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานที่คุณไว้วางใจได้ และช่วยให้คุณไปถึงระดับการจัดการและการผลิตที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ มันมอบตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผน, การจัดระเบียบ, การมอบหมาย,และการติดตามงาน พร้อมทั้งเน้นการร่วมมือแบบเรียลไทม์
ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ClickUp ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในForbes 2023 Cloud 100— รายชื่อบริษัทคลาวด์เอกชนชั้นนำ 100 อันดับแรก มาดูความสามารถบางประการที่ทำให้มันเป็นทางเลือก ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ TodoistและMicrosoft To Do!
1. คลิกอัพ ด็อกส์
การมอบหมาย จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยClickUp Docs—ฟีเจอร์การจัดการเอกสารที่เป็นเอกลักษณ์ ของแพลตฟอร์มนี้
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการและงานได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการให้คำแนะนำหรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทีมของคุณ ClickUp Docs สามารถเป็นส่วนเสริมที่มีคุณค่าสำหรับเครื่องมือการจัดการงานของคุณ อนุญาตให้สมาชิกในทีมของคุณแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่คำนึงถึงสถานที่
เมื่อคุณทำเอกสารเสร็จแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อเอกสารนั้นกับงานเพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบและรวมศูนย์กระบวนการทำงานของคุณ
ทุกองค์ประกอบใน ClickUp Docs สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด เพื่อให้คุณจัดเอกสารให้สอดคล้องกับลักษณะงานและโครงการของคุณ รวมถึงพลวัตของทีมโดยรวม
2. ClickUp AI
เพิ่มทักษะการจัดการงานของคุณให้เต็มประสิทธิภาพด้วยClickUp AI ผู้ช่วยเขียนที่มีเอกลักษณ์นี้ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยคุณสร้าง จัดระเบียบ และจัดการงานและโครงการต่างๆ
ใช้ClickUp AIเพื่อ สรุปเอกสาร และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณสามารถนำไปสร้างและมอบหมายงานได้ คุณสามารถก้าวไปอีกขั้นโดยให้เครื่องมือนี้ สร้างรายการดำเนินการ สำหรับเอกสารและงานของคุณ!
ตัวเลือกทรงพลังนี้ทำให้การสร้างเอกสารและงานเป็นเรื่องง่าย—มันสามารถ สร้างไอเดีย และช่วยคุณ ระดมความคิด ได้ คุณยังสามารถใช้มันเป็น บรรณาธิการส่วนตัว และให้มันทำให้การเขียนของคุณชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น
ClickUpมีเทมเพลตคำสั่ง AIมากมายเพื่อช่วยให้คุณ "สื่อสาร" กับแชทบอทอย่าง ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด แม้ว่าฟีเจอร์ AI เพิ่มเติมจะไม่มีในเวอร์ชันฟรีของ ClickUp แต่ก็มีพลังในการช่วยประหยัดเวลาในการทำงานที่เสร็จสิ้นและการเขียนการสื่อสารที่ดีขึ้น
3. เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp
เทมเพลตสามารถทำให้การจัดการงานรวดเร็วและง่ายขึ้น—แทนที่จะสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากศูนย์ คุณสามารถใช้รายการที่สร้างไว้ล่วงหน้าและประหยัดเวลาเมื่อทำงานเสร็จ ClickUp มีห้องสมุดที่น่าประทับใจด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ และหลายแบบเน้นการจัดการงานหลายงาน การจัดระเบียบ และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันบนแพลตฟอร์มเดียวกัน
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpอาจเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหาเทมเพลตโครงการที่ตรงไปตรงมา ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
แม่แบบงานนี้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมงานย่อยสามรายการ—กิจวัตรตอนเช้า, กิจวัตรตอนบ่าย, และกิจวัตรตอนเย็น แต่ละงานย่อยยังแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น อ่านหนังสือ และทานอาหารเช้าที่มีเส้นใยสูง ภายใต้กิจวัตรตอนเช้า จัดหมวดหมู่ทุกงานและติดตามการทำต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของคุณ
แน่นอนว่าเทมเพลตรายวันนี้เป็นรายการตรวจสอบที่เน้นชีวิตส่วนตัวของคุณมากกว่างาน แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ทุกองค์ประกอบสามารถปรับแต่งได้ แทนที่รายการและงานย่อยปัจจุบันด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน เพิ่มสมาชิกในทีมของคุณ เพิ่มความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เริ่มทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้น และเพลิดเพลินกับความรู้สึกสำเร็จ! 😎
เปรียบเทียบNotion กับ Todoist!
ClickUp: จัดการงานได้แม้หลับตา
การเลือกเครื่องมือเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ควรเป็นการตัดสินใจแบบจำยอม—คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และนั่นคือ ClickUp!
ด้วยตัวเลือกการสร้างและจัดการงานที่สะดวกสบาย ผู้ช่วย AIและการผสานรวมและเทมเพลตมากกว่า 1,000 รายการClickUp สามารถเป็นอาวุธลับในการทำงานของคุณให้ประสบความสำเร็จและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลองใช้แผนฟรีของ ClickUpและสำรวจประโยชน์ต่างๆได้เลย🙌