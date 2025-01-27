10 ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

การจัดการเวิร์กโฟลว์ขององค์กรเกี่ยวข้องกับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์และกระบวนการต่างๆ ที่ครอบคลุมหลายแผนกโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลจากมนุษย์
องค์กรที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วหรือองค์กรขนาดใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์เพื่อ:
- มาตรฐานกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพและจัดการกระบวนการทำงาน และปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการ
- ขจัดอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างแผนกและสาขาต่าง ๆ
- ทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งทำให้กระบวนการทำงานติดขัดและลดประสิทธิภาพของพนักงานเป็นอัตโนมัติ
- ลดของเสีย ความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายโดยการกำจัดกระบวนการที่ทำด้วยมือและซ้ำซ้อน
- กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึก รายงาน และแดชบอร์ดที่สนับสนุนด้วยข้อมูล
โซลูชันการจัดการเวิร์กโฟกัสที่การทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบอัตโนมัติและง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในที่ทำงานเข้าด้วยกัน งานที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งหลายวันในการทำให้เสร็จ (เช่น การป้อนข้อมูลหลายพันแถวจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้าสู่ระบบ CRM) สามารถทำได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วินาที
บทความนี้ครอบคลุมเครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรที่ดีที่สุด คุณสมบัติ ข้อจำกัด และราคา เพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กร?
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กร:
- ไม่มีโค้ด, ปรับแต่งได้, และอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย: มองหาอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายซึ่งสามารถใช้งานได้โดยสมาชิกทีมทุกคนจากแผนกต่างๆ ตัวสร้างแบบลากและวางช่วยให้การจัดการกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม้จะมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย
- การผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม: เนื่องจากกระบวนการทำงานขององค์กรต้องการนำเข้าชุดข้อมูลจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ เอกสาร ไฟล์สเปรดชีต และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานจึงต้องรองรับการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สาม เช่น ฐานข้อมูล เครื่องมือจัดการโครงการ แพลตฟอร์มการเงิน ปฏิทิน เครื่องมือ CRM และระบบทรัพยากรบุคคล
- แดชบอร์ดรายงานแบบรวมศูนย์: ค้นหาแดชบอร์ดรายงานในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ขององค์กรของคุณ แดชบอร์ดนี้ควรแสดงเวิร์กโฟลว์และแบบฟอร์มทั้งหมดของคุณ ระบุจุดคอขวดในเวิร์กโฟลว์ ติดตามไทม์ไลน์ และกำหนดลำดับความสำคัญ
- บันทึกกิจกรรม: เนื่องจากมีสมาชิกทีมและแผนกหลายฝ่ายใช้กระบวนการทำงานแบบขนานสำหรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณจึงต้องมีการบันทึกกิจกรรมอย่างละเอียดพร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบ การสื่อสาร และการแก้ไขโดยสมาชิกทีม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน
- ความสามารถในการปรับขนาด: ระบบเวิร์กโฟลว์ขององค์กรของคุณควรสามารถปรับให้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของกระบวนการที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและเข้ากันได้เมื่อธุรกิจของคุณเติบโต เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ต้องผ่านหลายขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง เวิร์กโฟลว์จึงควรสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด
- ขับเคลื่อนด้วย AI: ด้วยความสามารถของ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว ทำให้การเร่งกระบวนการทำงานซ้ำๆ เช่น การสร้างแบบฟอร์ม กลายเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ฟีลด์แบบฟอร์มที่ AI แนะนำ ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถสร้างและดำเนินการแบบฟอร์มได้เร็วขึ้น และรวบรวมชุดข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท: เลือกเครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์ขององค์กรที่มีการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของชุดข้อมูลที่เป็นความลับ
10 เครื่องมือการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
1. คลิกอัพ
ธุรกิจต้องทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ สร้างระบบที่ปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน และสร้างแม่แบบกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานเมื่อขยายการดำเนินงาน
แพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรของ ClickUp ผสานการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ ความสามารถของ AI และการทำงานร่วมกันในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อวางแผน จัดการ และดำเนินการเวิร์กโฟลว์
นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญที่ทำให้ ClickUp เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติและการจัดการเวิร์กโฟลว์ขององค์กร
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการนำเสนอมุมมองที่ปรับแต่งได้ สำหรับโครงการข้ามสายงานเพื่อขยายการดำเนินงานได้เร็วขึ้น ผู้จัดการสามารถดูสถานะของแต่ละงาน สมาชิกทีมที่รับผิดชอบงานนั้น และใครจะทำงานต่อไปในกระบวนการจัดการเวิร์กโฟลว์
ด้วยข้อมูลนี้ ผู้จัดการสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ และให้ทีมรับผิดชอบต่อความคืบหน้า
เลือกจากClickUp Automationsที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 100+ แบบ เพื่อปรับแต่งและจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของทีมคุณให้ราบรื่น และลดงานที่ทำซ้ำๆ ให้หมดไป. ระบบอัตโนมัติที่เราชื่นชอบเพื่อช่วยลดความพยายามในการจัดการขั้นตอนการทำงาน ได้แก่:
- การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
- การอัปเดตสถานะงาน
- การใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ในตัว, ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม, การเพิ่มเส้นเวลา, การวางแผนงานย่อย, และการกรอกข้อมูลที่จำเป็นในเวิร์กโฟลว์และเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ เพื่อให้สมาชิกทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแสดงกระบวนการของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ระบุจุดติดขัด และทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น
ใช้สถานะ, มุมมอง และฟิลด์ที่กำหนดเอง และสร้างขอบเขตการจัดการโครงการหลายรายการเพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมคุณในแต่ละขั้นตอน, แสดงภาพกระบวนการที่มีอยู่, และจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างสมจริง
เนื่องจากองค์กรต้องจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกัน องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอและอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนClickUp สำหรับทีมองค์กรช่วยให้ทีมต่างๆมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกัน ทำให้การร่วมมือข้ามสายงานง่ายขึ้น และช่วยให้การจัดการกระบวนการทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ประหยัดเวลาของทีมคุณด้วยการทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยแอคชั่นที่สร้างไว้ล่วงหน้ามากกว่า 50 แบบใน ClickUp Automations ให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมโยงแอคชั่นกับสถานะที่เปลี่ยนแปลง, แท็ก, และไทม์ไลน์
- เทมเพลตสำเร็จรูป: เริ่มต้นโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000 แบบ สำหรับกระบวนการและงานต่างๆ
- การติดตาม การรายงาน และการทำงานร่วมกันที่ง่ายขึ้น: ทำให้การติดตามความคืบหน้าของทีมคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน สร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของทีมคุณ และทำให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานง่ายขึ้นด้วยClickUp Chat,ClickUp Whiteboards, และClickUp Docs
- การจัดการงานด้วยระบบ AI: ทำให้การจัดการงานเป็นอัตโนมัติโดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดระยะเวลา สร้างงานย่อย และกรอกข้อมูลในฟิลด์ต่างๆ โดยใช้ ClickUp Brain นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังสรุปบันทึกการประชุมและสรุปหัวข้อสนทนา และช่วยให้คุณสร้างสรุปโครงการได้ภายในไม่กี่วินาที
- การดำเนินงานแบบรวมศูนย์: ใช้ClickUp สำหรับทีมปฏิบัติการเพื่อรวมศูนย์การจัดการความรู้และกิจกรรมการจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ ลดการใช้เครื่องมือหลายตัว และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อมากกว่า 1000 รายการ คุณสามารถรวมศูนย์งานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย รวมถึงแอปโปรดของคุณ ภายใน ClickUp
- การรับประกันความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ด้วย ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัย ข้อมูลทั้งหมดสำหรับ ClickUp ถูกเข้ารหัสขณะพักด้วย AES-256 และการสื่อสารของเว็บแอปพลิเคชันถูกเข้ารหัสผ่าน TLS 1.2 เราปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2, ISO และ PCI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้บางครั้ง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- ClickUp Brain มีให้บริการในแผนชำระเงินทุกประเภทในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. Kissflow
ระบบเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นเฉพาะและปรับขนาดได้ของ Kissflow ช่วยทำงานอัตโนมัติ ลดความสูญเปล่า ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน และช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมเพื่อเร่งการส่งมอบโครงการ
ในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กร Kissflow ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องอาศัยทีมไอที เพิ่มความโปร่งใสในขั้นตอนต่าง ๆ และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานและประสิทธิภาพของพนักงาน
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานที่ทำซ้ำผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของ Kissflow
- มอบหมายงานโดยอัตโนมัติให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบรรลุ SLA และปฏิบัติตามกำหนดเวลาของโครงการ
- ติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของคุณในแดชบอร์ดกลางเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนที่สุดในการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- ความสามารถในการอัปเดตชุดข้อมูลของ Kissflow โดยอัตโนมัติยังต้องได้รับการปรับปรุง เนื่องจากบางครั้งจำเป็นต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: $1500/เดือน พร้อมคุณสมบัติจำกัด
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 50+ รายการ)
3. ซีโฟลว์
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ของ Cflow เหมาะสำหรับทีมที่มีหลายแผนกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล แผนกขายและการตลาด แผนกการเงิน แผนกไอที และแผนกจัดซื้อ
ด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google, Dropbox, Salesforce และ Trello ทีมงานต่าง ๆ สามารถเร่งกระบวนการทำงานประจำวัน ลดเวลาในการมอบหมายงาน และเข้าถึงเอกสารที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดภาระในการบริหารจัดการขั้นตอนการทำงาน
ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งได้ตามความต้องการ พร้อมแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ปลอดภัย การรักษาประสิทธิภาพการทำงานจึงเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเวิร์กโฟลว์และโครงการสำหรับองค์กรของ Cflow
คุณสมบัติเด่นของ Cflow
- จัดระเบียบขั้นตอนการทำงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานการจัดการโครงการ โดยไม่คำนึงถึงประเภทของอุปกรณ์และสถานที่ Cflow จะทำงานประจำวันของคุณให้เป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ เช่น การอนุมัติใบแจ้งหนี้และการอนุมัติคำขอซื้อ
- สร้างเทมเพลตสำหรับกระบวนการทำงานของทีมโดยใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบลากและวางที่มองเห็นภาพได้ เพื่อสร้างเทมเพลตเวิร์กโฟลว์หลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
- ใช้เครื่องมือ Business Activity Monitor (BAM) ของ Cflow เพื่อติดตามกิจกรรมกระบวนการทั้งหมดและสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการสรุปภาพรวมของกระบวนการและการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Cflow
- Cflow อาจล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลเมื่อทำงานกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคา Cflow
- สุขใจ: $12/ผู้ใช้/เดือน สำหรับ 20 กระบวนการ และ 10 รายงานแดชบอร์ด
- จอย: $16/ผู้ใช้/เดือน สำหรับกระบวนการไม่จำกัดและรายงานแดชบอร์ด 50 รายการ
- บลิซ: $22/ผู้ใช้/เดือน สำหรับกระบวนการไม่จำกัดและรายงานแดชบอร์ดไม่จำกัด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Cflow
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
4. การไหลตามแรงโน้มถ่วง
Gravity Flow เป็นปลั๊กอินเวิร์กโฟลว์สำหรับ WordPress ที่ใช้สร้างและดำเนินการแบบฟอร์มและเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
หากธุรกิจของคุณใช้แบบฟอร์มในหลายจุดสัมผัสเพื่อรวบรวมชุดข้อมูล Gravity Flow เป็นแอปเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะสมซึ่งจะส่งต่อข้อมูลที่ส่งผ่านแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติภายในกิจกรรมการจัดการกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
Gravity Flow ช่วยให้การตั้งค่าเว็บไซต์ WordPress ที่เก่าแก่และมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยการผสานการทำงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและเครื่องมือที่มองเห็นได้ คุณสามารถเปิดตัวกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ลงทะเบียนได้โดยไม่มีปัญหา
คุณสมบัติเด่นของระบบไหลตามแรงโน้มถ่วง
- ใช้ Gravity Forms เพื่อสร้างและผสานรวมแบบฟอร์มสำหรับกระบวนการทางธุรกิจและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การลงทะเบียนใช้งาน การสร้างใบแจ้งหนี้ และการประมวลผลใบสมัคร เข้ากับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบโต้ตอบที่ปรับแต่งได้และเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์จากขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้ากว่า 40 ขั้นตอน
- เพลิดเพลินกับความปลอดภัยระดับองค์กรสำหรับธุรกิจที่ใช้แบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ข้อจำกัดของระบบไหลตามแรงโน้มถ่วง
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าการแปลของ Gravity Flow ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
ระบบไหลตามแรงโน้มถ่วง
- ใบอนุญาตหลัก: $99/ปี สำหรับเว็บไซต์ WordPress หนึ่งเว็บไซต์
- ใบอนุญาตโปร: $299/ปี สำหรับเว็บไซต์ WordPress สามแห่ง
- ใบอนุญาตสูงสุด: $447/ปี สำหรับ 50 เว็บไซต์ WordPress
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Gravity Flow
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่เพียงพอรีวิว
5. รังผึ้ง
ซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Hive ประกอบด้วยแอปสำหรับการจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกัน, การรายงาน, และการควบคุม
Hive Automate จะสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ และเปลี่ยนสถานะ เมื่อคุณกำหนดขั้นตอนการทำงานสำหรับงานเฉพาะแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบหรือติดตามสถานะ—Hive Automate จะทำทั้งหมดให้คุณ
Hive Analytics ติดตามการกระทำและโครงการต่าง ๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ วิเคราะห์เวลาที่ใช้ในแต่ละการกระทำและโครงการ และให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สำคัญและปัญหาที่รอการแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- สร้างขั้นตอนการทำงานแบบหลายขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ตามต้องการโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ด ด้วยเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวางของ Hive
- สร้างโซลูชันเวิร์กโฟลว์ส่วนตัวของคุณ เลือกทริกเกอร์และแอ็กชันอัตโนมัติ และตั้งค่าเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้สำหรับทั้ง Hive to Hive และ Hive ไปยังเครื่องมืออื่น ๆ
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Hive เพื่อนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง และสร้างแบบฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่สามารถแชร์ได้เพื่อการร่วมมือในทีมอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความสามารถของ Hive ที่ไม่สามารถผสานการทำงานกับผู้ให้บริการ SMS ได้
ราคาของฮีฟ
- ฟรี: $0 สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 200MB และสมาชิกพื้นที่ทำงาน 10 คน
- เริ่มต้น: $1.50/เดือน/ผู้ใช้ สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและสมาชิกพื้นที่ทำงาน 10 คน
- ทีม: $5/เดือน/ผู้ใช้ สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและสมาชิกพื้นที่ทำงาน 50 คน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hive
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)
6. ProcessMaker
ProcessMaker เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
ด้วยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ทีมงานสามารถสร้างและปรับใช้ตัวอย่างกระบวนการทำงานเช่น การอนุมัติใบแจ้งหนี้ การปฐมนิเทศพนักงาน การจัดการบริการธุรกิจ และการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มนี้ทำให้กระบวนการทำงานข้ามสายงานขององค์กรและข้อมูลไหลเวียนระหว่างระบบและแผนกต่างๆ เป็นอัตโนมัติโดยการผสานรวม AI และ NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)
คุณสมบัติเด่นของ ProcessMaker
- เชื่อมต่อและประสานกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน ข้อมูล และระบบต่างๆ จากแอปพลิเคชันและกระแสข้อมูลที่มีอยู่
- นำระบบอัตโนมัติอัจฉริยะมาใช้โดยการผสานรวม AI เชิงสร้างสรรค์ การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ และเครื่องมือการตัดสินใจ
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แบ่งปันเวิร์กโฟลว์ที่ประสบความสำเร็จกับผู้อื่น และบันทึกกระบวนการที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเป็นเทมเพลตสำหรับใช้งานในอนาคต
ข้อจำกัดของ ProcessMaker
- แบบฟอร์มเว็บไม่สามารถปรับแต่งได้ง่าย
ราคาของ ProcessMaker
- แพลตฟอร์ม: การกำหนดราคาตามความต้องการและไม่มีฟีเจอร์ เช่น ตัวสร้างหน้าจอมือถือ, การทดสอบกระบวนการ
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้และการไม่มีฟีเจอร์เช่นแบบฟอร์ม AI และการค้นหา AI
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาที่กำหนดเองและการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงทั้งหมด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProcessMaker
- G2: 4. 3/5 (280+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (170+ รีวิว)
7. กระบวนการทำงานแบบนิวเมติก
ระบบ Pneumatic เป็นระบบบริหารจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ SaaS สำหรับการพัฒนาแบบวนซ้ำและการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้คุณเริ่มต้นด้วยการบันทึกกระบวนการทำงานของบริษัทคุณผ่านเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ จากนั้นนำไปใช้งาน ตรวจสอบประสิทธิภาพ ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบการทำงานแบบนิวเมติก
- ใช้เครื่องมือสร้างแม่แบบของ Pneumatic เพื่อสร้างและปรับปรุงแม่แบบใหม่ แก้ไขแม่แบบที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม SOP ใหม่ และเพิ่มหรือลบเจ้าของแม่แบบ
- เรียกใช้เวิร์กโฟลว์หลายรายการจากแม่แบบเวิร์กโฟลว์ทุกแบบ และสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยการโคลนเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่
- ใช้แดชบอร์ดของ Pneumatic เพื่อดูภาพรวมของกระบวนการทำงานและมอบหมายงานให้กับผู้ใช้แต่ละคน เพื่อให้พวกเขาสามารถระบุอุปสรรคและกำหนดลำดับความสำคัญได้
ข้อจำกัดของกระบวนการทำงานแบบนิวเมติก
- ไม่เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานซับซ้อน
ราคาของระบบการทำงานแบบนิวเมติก
- ไม่จำกัด: $99/เดือน ไม่มีผู้จัดการการนำไปใช้โดยเฉพาะ
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) แบบบางส่วน: $599/เดือน พร้อมผู้จัดการการนำไปใช้ที่มอบหมายโดยเฉพาะ และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับระบบการทำงานแบบนิวเมติก
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Process Street
Process Street เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่แทนที่งานที่ต้องทำด้วยมือด้วยเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด สามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive และเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับการส่งอีเมล การนำเข้าข้อมูล การส่งใบแจ้งหนี้ และงานอื่นๆ ที่คล้ายกัน
Process Street ช่วยให้คุณปรับปรุงและปรับแต่งกฎการทำงานอัตโนมัติของคุณเป็นประจำ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมดหรือขัดจังหวะกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่
คุณสมบัติเด่นของ Process Street
- สร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นจนจบผ่านแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และจัดการการไหลของข้อมูลระหว่างทีม แผนก และกระบวนการต่างๆ
- สร้างรายงานประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของทีมและระบุจุดคอขวดในระดับบุคคลหรือระดับทีมภายในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ตั้งค่าตรรกะเงื่อนไข เช่น if/then เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ และความต้องการของทีมโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Process Street
- หากไม่มีคลังกระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จะเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อมโยงกระบวนการและเหตุการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน
ราคาของ Process Street
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน และการพัฒนาแอปแบบจำกัด
- ข้อดี: $1500/เดือน และการปรับแต่งที่จำกัด (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาพิเศษพร้อมสิทธิ์เข้าถึงทุกฟีเจอร์และการปรับแต่งตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
9. Wrike
สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้และพื้นที่ทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมและแผนกธุรกิจที่แตกต่างกันของคุณโดยใช้การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ของ Wrike
Wrike ช่วยให้ทีมขนาดใหญ่สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของตนเองด้วยระบบอัตโนมัติที่กำหนดเอง โดยสามารถตั้งกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามต้องการ สร้างการอนุมัติอัตโนมัติ แบบฟอร์มคำขอ และแม่แบบที่สามารถใช้งานซ้ำได้ เพื่อลดความยุ่งยากและงานที่ต้องทำซ้ำในองค์กรของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ใช้เทมเพลตการทำงานอัตโนมัติในตัวของ Wrike เพื่อกำหนดเวลาโครงการของคุณ แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่สั้นลง ทำให้การมองเห็นภาพรวมง่ายขึ้น และส่งมอบโครงการภายในกำหนดเวลาที่วางแผนไว้ เพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น
- กรองงานของคุณโดยอัตโนมัติ รักษาพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบ และปักหมุดรายการที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญ
- ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันในแอปเพื่อวางแผนโครงการ, เปิดใช้งานการแก้ไขแบบเรียลไทม์, และกำหนดสิ่งที่ต้องส่งมอบโดยไม่ต้องรอการตอบกลับทางอีเมล
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติที่จำเป็นเช่นการอนุมัติมีให้ในแอปพลิเคชันมือถือแต่ไม่มีในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปของ Wrike
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 8/เดือน สำหรับผู้ใช้ 2-25 คน
- ธุรกิจ: $24 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 5-200 คน
- องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ 5 ถึงไม่จำกัด พร้อมระบบความปลอดภัยและการปรับขนาดระดับองค์กร
- Pinnacle: ราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ 5 ถึงไม่จำกัด พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
10. Nintex
ระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ของ Nintex เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น
Nintex ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ภายในไม่กี่นาที, ผสานรวมแหล่งข้อมูลภายในและภายนอกต่าง ๆ, และพัฒนาขั้นตอนธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อทำให้การดำเนินงาน, การจัดการข้อมูล, และการจำลองและแผนผังกระบวนการเป็นอัตโนมัติ
แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Nintex มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติที่ดำเนินการอยู่ทั่วทั้งองค์กรของคุณ ติดตามและวัดสถานะของเวิร์กโฟลว์ การจัดการสินค้าคงคลัง และผลกระทบทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nintex
- ใช้ซอฟต์แวร์เอกสารกระบวนการเพื่อรวมข้อมูลเข้ากับเอกสารของคุณโดยไม่ต้องตัดและวาง และทำให้การจัดส่งเอกสารเพื่อการตรวจสอบ การลงนาม และการจัดเก็บเป็นระบบอัตโนมัติผ่านคลาวด์
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้เพื่อนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณ และตัดสินใจได้ดีขึ้น
- สร้างแนวคิด, มองเห็นภาพ, และปรับปรุงกระบวนการทำงานแบบ Agile ของคุณด้วยผืนผ้าใบออกแบบแบบลากและวางของ Nintex
ข้อจำกัดของ Nintex
- คุณสมบัติเช่นการแผนผังกระบวนการอาจมีความยากสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ Nintex
- ข้อดี: $25,000/ปี สำหรับการสร้างเอกสาร 2,000 ฉบับ
- พรีเมียม: $50,000/ปี สำหรับการสร้างเอกสาร 10,000 ฉบับ
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเองสำหรับการสร้างเอกสารที่ปรับแต่งตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Nintex
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
หากทีมของคุณใช้เวลามากเกินไปในการมอบหมายงานด้วยตนเองและสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย ถึงเวลาแล้วที่จะใช้ซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กร
หากคุณกำลังเริ่มต้น เราขอแนะนำ ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อช่วยอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของคุณ มีเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณ และขับเคลื่อนด้วย ClickUp Brain เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์สำหรับองค์กรที่ดีที่สุดคือการผสมผสานการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์กับการจัดการโครงการ เพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งแบบแมนนวลและด้วยกระบวนการอัตโนมัติ
เพื่อเริ่มต้น,ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรี.