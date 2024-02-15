องค์ประกอบของ CRM: วิธีจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในองค์กรใด ๆ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานกับลูกค้า ธุรกิจมักใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ติดตามยอดขายและรายได้ บันทึกการติดต่อกับลูกค้า และอื่น ๆ
แต่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณก็อาจใช้สเปรดชีตก็ได้
ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลเท่านั้นเครื่องมือ CRMมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถปรับแต่งการสนทนาในระดับใหญ่ ดำเนินแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และแม้แต่ทำนายพฤติกรรมของลูกค้าโดยอิงจากข้อมูลในอดีต สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือ CRM เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความภักดีของลูกค้าและขับเคลื่อนรายได้
แล้วคุณจะใช้วิธีไหนในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM ให้เกิดประโยชน์สูงสุด?
คำตอบสั้น ๆ: ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพ. คำตอบยาว ๆ: ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ CRM และนำมาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมที่สุด.
มาสำรวจองค์ประกอบหลักของ CRM และวิธีที่พวกมันช่วยให้คุณใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น
การเข้าใจองค์ประกอบของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ส่วนประกอบ CRM หมายถึง โมดูล ฟีเจอร์ หรือองค์ประกอบเชิงหน้าที่เฉพาะภายในกลยุทธ์หรือระบบ CRM ส่วนประกอบเหล่านี้ของ CRM ทำงานร่วมกันเพื่อมอบกรอบการทำงานหรือกระบวนการที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
เนื่องจากองค์ประกอบของ CRM เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์ CRM ใด ๆ พวกมันยังสามารถใช้เป็นรายการตรวจสอบ 'คุณสมบัติ'เมื่อเลือกโซลูชัน CRMสำหรับองค์กรของคุณได้
ตัวอย่างเช่นระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับโค้ชอาจแตกต่างจากของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในขณะที่ระบบ CRM ที่โค้ชอาจต้องการอาจเน้นการทำงานร่วมกันส่วนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาจต้องการส่วนประกอบของ CRM เช่น รายงานเชิงลึกและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
อีกวิธีหนึ่งที่ส่วนประกอบของ CRM ช่วยคุณได้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของ CRMอาจช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแนะนำช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ
ดังนั้น องค์ประกอบของ CRM จึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบ CRM ของคุณ และการเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ทำไมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จึงมีความสำคัญ?
ไม่ว่าจะเป็นการจดจำแบรนด์ การกลับมาซื้อซ้ำ หรือแม้แต่การบอกต่อในเชิงบวก การเชื่อมต่อกับลูกค้า—ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต—ล้วนมีประโยชน์มากมาย นั่นคือเหตุผลที่ CRM มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ
เมื่อคุณสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ คุณจะได้รับการ:
- ความภักดีของลูกค้า: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาใช้บริการธุรกิจของคุณอีกครั้งในอนาคต
- การบอกต่อในเชิงบวก: ลูกค้าที่พึงพอใจมักจะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหาลูกค้าใหม่หรือเพิ่มการรับรู้แบรนด์
- การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง:CRM มีความสำคัญสำหรับสตาร์ตอัพที่สามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมได้ในขณะที่เติบโตขึ้น มันมอบวงจรการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องให้คุณเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ดีขึ้น
- เพิ่มรายได้ของคุณ: การขายเพิ่มหรือขายข้ามสินค้าให้กับลูกค้าที่ภักดีและรักในแบรนด์ของคุณนั้นง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่
- การสนับสนุนแบรนด์: ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ของคุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ได้มากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะให้กับแบรนด์ของคุณได้
- การเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า: คุณสามารถใช้การโต้ตอบในอดีตกับลูกค้าในกลุ่มเฉพาะหรือ ICP เป็นฐานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าใหม่และปิดการขายได้เร็วขึ้น
องค์ประกอบหลักของ CRM
ตอนนี้ที่เราได้เห็นแล้วว่าการเข้าใจองค์ประกอบของ CRM สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่ามากขึ้นและปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าได้อย่างไร มาสำรวจกันว่าองค์ประกอบเหล่านั้นคืออะไร
โดยทั่วไปแล้ว องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการทุกแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ตั้งแต่การจัดการข้อมูลติดต่อ การจัดการโอกาสหรือลูกค้าเป้าหมาย การจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ไปจนถึงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าและรายได้ องค์ประกอบพื้นฐานของ CRM คือฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่อง:
- การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การจัดการท่อส่ง
- ระบบอัตโนมัติของ Salesforce และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางการตลาด
- บริการลูกค้าและการสนับสนุน
- แคมเปญการตลาด
- การรายงานธุรกิจและการวิเคราะห์
- ความสามารถในการผสานรวม
กลยุทธ์ CRM แบบองค์รวมใด ๆ ควรช่วยให้คุณมั่นใจว่าลูกค้าจะมีส่วนร่วมตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ต่อไปนี้คือพื้นที่ที่องค์ประกอบของ CRM มีบทบาทสำคัญ:
1. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ CRM เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายขององค์กร ช่วยทีมขายในการวิเคราะห์คุณภาพลูกค้าเป้าหมาย สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขาย ด้วยเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม คุณสามารถ:
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ป้องกันการซ้ำซ้อน และรับภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการขายของคุณ
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยการฝังแบบฟอร์มบนหน้า landing page, อีเมล และช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
- ให้คะแนนลีดโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ขนาดธุรกิจ อุตสาหกรรม ICP และอื่นๆ
- บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายด้วยอีเมลอัตโนมัติ แคมเปญแบบหยดต่อเนื่อง และการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเพื่อตอบสนองต่อผู้ติดต่อเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับข้อความของคุณ
นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่สามารถจับและจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้าและวางแผนการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น
2. การจัดการท่อส่ง
การจัดการท่อส่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ซอฟต์แวร์ CRM สามารถมอบให้กับธุรกิจได้
ระบบ CRM ช่วยให้ทีมขายตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพรวมของกระบวนการขายตามสถานะหรือขนาดของดีล ซึ่งช่วยให้เห็นความคืบหน้าของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดเวลาปิดการขายและขั้นตอนถัดไป
ความสามารถในการจัดการท่อส่งอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในโซลูชัน CRM ได้แก่:
- การคาดการณ์: เครื่องมือ CRM บางตัวมาพร้อมกับระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำนายรายได้โดยอิงจากข้อมูลในอดีตและกิจกรรมในกระบวนการขาย ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- ขั้นตอนการทำงานแบบเป็นขั้นตอน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเร่งกระบวนการขายของคุณได้โดยการอัตโนมัติการติดตามผลตามตัวกระตุ้น. งานเหล่านี้อาจรวมถึงการส่งอีเมลติดตามผลไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, การนัดหมายการประชุมกับพวกเขา, หรือการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ
โดยรวมแล้ว คุณสมบัติการจัดการท่อส่งช่วยให้ทีมขายสามารถปรับแต่งการสื่อสารในระดับใหญ่ได้ และทำให้ลูกค้าพอใจ
3. กระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติ
อีกหนึ่งด้านที่ซอฟต์แวร์ CRM สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการจัดตั้งการดำเนินงานและกระบวนการอัตโนมัติของทีมขายของคุณ เครื่องมือ CRM มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้ทีมขายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขา
กระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติทั่วไปที่คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้เทคโนโลยี CRM ได้แก่:
- สร้างงานและมอบหมายตัวแทนขายเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก้าวไปยังสถานะที่ต่างออกไป
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมติดตามผลประจำวัน
- ผสานบัญชี CRM เข้ากับแพลตฟอร์มอีเมลและการประชุมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น พื้นที่รับผิดชอบ อุตสาหกรรม หรือแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น การต้อนรับลูกค้าใหม่ การขายเพิ่ม และการรักษาลูกค้า
โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถเหล่านี้ ทีมขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและการดำเนินงานของพวกเขา และบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน
4. การสื่อสารแบบหลายช่องทาง
อีกองค์ประกอบหลักของ CRM คือความสามารถในการสื่อสาร คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การสื่อสารภายนอก (กับลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และลูกค้า) เป็นไปอย่างราบรื่น และเปิดทางให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรระหว่างทีมข้ามสายงาน
ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินแคมเปญ CRM การดูแลลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างความภักดีของลูกค้า หลายทีม—ทีมขาย ทีมพรีเซล ทีมการตลาด และทีมสนับสนุนลูกค้า—ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าใจประวัติของลูกค้าและตระหนักถึงการโต้ตอบที่ผ่านมาของพวกเขากับธุรกิจ
เพียงเท่านั้นคุณจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าการสื่อสารกับลูกค้าในทุกจุดสัมผัสได้รับการปรับให้เหมาะสมและเป็นส่วนตัว ระบบ CRM ที่ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ เช่น การสนับสนุนลูกค้า การตลาด โซเชียลมีเดีย และแม้กระทั่งแอปสำหรับสื่อสารภายในทีม จะช่วยให้การบันทึกข้อมูลการสื่อสารเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
สิ่งนี้ยังช่วยให้ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถจัดการการสื่อสารทั้งหมดได้จากที่เดียว ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถตอบกลับข้อความในโซเชียลมีเดีย กำหนดเวลาส่งอีเมล แบ่งปันข้อมูลอัปเดตใน Slack และอื่นๆ ได้จากภายในระบบ CRM ของพวกเขา
โบนัส:เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคล!
5. แคมเปญการตลาด
แต่ไม่ใช่แค่ทีมขายหรือทีมความสำเร็จของลูกค้าเท่านั้นที่พึ่งพาซอฟต์แวร์ CRM นักการตลาดยังพบคุณค่าในเทคโนโลยี CRM ซึ่งทำให้ความสามารถทางการตลาดกลายเป็นองค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่งของ CRM
เนื่องจากข้อมูลลูกค้าทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ในฐานข้อมูล CRM ของคุณ จึงถือเป็นขุมทรัพย์สำหรับนักการตลาดที่ต้องการดำเนินแคมเปญ CRM ที่แบ่งกลุ่ม มีความเกี่ยวข้อง และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ทีมการตลาดยังสามารถทดลองใช้กระบวนการทำงาน, แคมเปญความภักดี, แคมเปญการขายเพิ่ม, และแม้กระทั่งการตลาดแบบพันธมิตรจากข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการขุดค้นระบบ CRM ได้อีกด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการสื่อสารของเครื่องมือ CRM เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารมีความสม่ำเสมอและประสานงานกันตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
คล้ายกับที่กระบวนการทำงานในการดูแลลูกค้าเป้าหมายมีบทบาทสำคัญต่อทีมขายของคุณกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการแคมเปญก็มีความสำคัญไม่แพ้กันต่อการดำเนินงานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกเครื่องมือ CRM ที่มีเทมเพลตอีเมล การวิเคราะห์แคมเปญ และระบบส่งอีเมลอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งสำคัญ
6. การรายงานธุรกิจและการวิเคราะห์
เครื่องมือ CRM นำเสนอคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม นี่คือวิธีที่ระบบ CRM มอบประโยชน์มากกว่าสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ
ด้วยระบบ CRM คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเมตริกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น:
- รายได้: รายได้รวม, ขนาดการปิดการขายเฉลี่ย, อัตราการชนะ, และมูลค่าของโอกาสทางการขาย
- ลูกค้าเป้าหมาย: อัตราการแปลง, แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย, คุณภาพของลูกค้าเป้าหมาย
- ลูกค้า: มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน, พฤติกรรมการซื้อ, ความถี่ในการซื้อ
นอกเหนือจากรายงานการขายและการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว ซอฟต์แวร์ CRM ยังมอบความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับรายงานทางธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้ม สร้างการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ และมีกลยุทธ์มากขึ้นในการโต้ตอบกับลูกค้า
วิธีจัดการส่วนประกอบ CRM
ความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์ลูกค้าใด ๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับปรุงระบบ CRM ของคุณให้ราบรื่นเพียงใด
สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการปรับให้เหมาะสมกับคุณสมบัติหลักหรือโมดูลทั้งหกที่เป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์ม CRM ใดๆ ได้แก่ การอัตโนมัติ, การรวมศูนย์ข้อมูล, การปรับแต่ง, การรายงานและการวิเคราะห์, ความปลอดภัย, และ การบูรณาการ.
นี่คือวิธีการบางประการที่คุณสามารถตั้งค่าและจัดการระบบ CRM ของคุณเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีมที่ติดต่อกับลูกค้า:
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์
ซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยทีมขายและการตลาดสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด—รายละเอียดส่วนบุคคล การโต้ตอบ และพฤติกรรมการซื้อ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
ClickUp CRMช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดโครงสร้างบัญชีในลำดับชั้นต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และรายการต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทีมขายค้นหาลูกค้า จัดการกระบวนการขาย และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ClickUp CRM ยังช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าที่มีศักยภาพโดยใช้แท็ก สถานะ ตัวกรอง และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทีมขายในการติดตามสถานะการขายและจัดการคำสั่งซื้อ รวมถึงทีมการตลาดในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและดำเนินแคมเปญ CRM ที่ตรงเป้าหมาย
ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดเวลาและทรัพยากรของคุณคือการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งอาจง่ายเพียงแค่การตั้งค่าระบบอีเมลอัตโนมัติ การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย หรือการอัปเดตสถานะของลูกค้าเป้าหมาย
คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงได้ เช่น การโพสต์ข้อความใน Slack เมื่อดีลปิดการขาย หรือมอบหมายงานในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณเมื่อลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นลูกค้า
ด้วย ClickUp CRM คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของอีเมลตามตัวกระตุ้นต่างๆ เช่น การส่งแบบฟอร์ม สถานะหรือลำดับความสำคัญของลีดที่เปลี่ยนแปลง วันที่ การเชื่อมต่อหรือตัวกระตุ้น API และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้หรืออีเมลติดตามผลตามการตอบกลับของลูกค้าได้อีกด้วย
ClickUp CRM มาพร้อมกับตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติหลายแบบเพื่อช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดเวลา ซึ่งรวมถึงการอัปเดตสถานะและลำดับความสำคัญของลีด การมอบหมายลีด และการสร้างงานสำหรับการติดตามผลลีด
ปรับแต่งระบบ CRM ของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ
เครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่เป็นแบบแนวนอน—สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจหลากหลายประเภท ใช่แล้ว มีCRMเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการและCRM ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพ รวมถึงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว ขึ้นอยู่กับคุณที่จะปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการและความต้องการของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสถานะลีดที่กำหนดเอง, แท็ก, ตัวกรอง, รายงาน,และมุมมองเพื่อออกแบบแดชบอร์ด CRMและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ด้วย ClickUp CRM คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดของลีดทั้งหมดได้: ฟิลด์, แท็ก, และสถานะต่างๆ ClickUp มีฟิลด์ให้เลือกถึงแปดประเภท (ตัวเลข, เงิน, ข้อความ, โทรศัพท์, อีเมล, ตำแหน่ง, แบบเลือก, และแบบเลือก) และมุมมองห้าแบบ (ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, รายการ, และแบบฟอร์ม) ทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณอย่างไม่มีขีดจำกัด
ตั้งค่ารายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
ซอฟต์แวร์ CRMของคุณคือฐานข้อมูลศูนย์กลางที่ครบวงจรสำหรับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ ในระดับจุลภาค มันคือภาพรวมของประวัติการซื้อ ประวัติการสนทนา มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน รูปแบบการใช้จ่าย และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า
ในระดับมหภาค มันเป็นหน้าต่างที่เปิดให้เห็นสัญญาณต่างๆ เช่น ต้นทุนการเข้าซื้อสำหรับแคมเปญ อัตราการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียลูกค้า ความเร็วของกระบวนการขาย และคะแนน NPS
การสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เช่น กลุ่มลูกค้าใดที่มีขนาดดีลใหญ่กว่า หรือกลุ่มเป้าหมายใดที่ปิดการขายได้ง่ายกว่า จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าถึงเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้มากขึ้น
คุณสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงผลการขายหรือแนวโน้มการซื้อ, จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อการคาดการณ์ยอดขาย, หรือแม้กระทั่งใช้ genAI ในการทำนายยอดขายในอนาคต
เมื่อคุณดำเนินแคมเปญหรือระบุรูปแบบใด ๆ ให้สร้างรายงานเพื่อติดตามแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถจัดกลุ่มรายงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันในแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้: หนึ่งสำหรับคอนเวอร์ชัน หนึ่งสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า เป็นต้น
ClickUp CRM มาพร้อมกับวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 แบบที่คุณสามารถใช้สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์รูปแบบในประสิทธิภาพการขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
วิดเจ็ตทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และรายงานจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดเหล่านี้กับสมาชิกในทีมของคุณหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้
คุณยังสามารถใช้ClickUp AIเป็นผู้ช่วยข้อมูลของคุณเพื่อสรุปแดชบอร์ด, ถามคำถามเกี่ยวกับลูกค้า, ให้ภาพรวมของประวัติการสนทนาหรือการซื้อของลูกค้า, หรือแม้กระทั่งวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในกลุ่มเฉพาะได้
สะดวกมากเลยใช่ไหม?
จัดตั้งมาตรการความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า
ปกป้องข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการนำมาตรการความปลอดภัยมาใช้ เช่น การกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับสมาชิกในทีม การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน และการตรวจสอบเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะปกป้องธุรกิจของคุณจากการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความไว้วางใจกับลูกค้า
ClickUp CRM ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลกทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการรับรองมาตรฐาน SOC2 และ ISO อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ClickUp ยังคงรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอัตโนมัติ และการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานในระดับสูง
อีกวิธีหนึ่งที่ ClickUp CRM ช่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตคือระดับการอนุญาตที่ละเอียด คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถเข้าถึงโมดูลต่างๆ ของ CRM ของคุณและสามารถดำเนินการใดได้บ้าง
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมที่เลือกเพื่อส่งออกข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ และลดความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการรั่วไหลของข้อมูล
เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ
เมื่อคุณทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม ข้อมูลอาจถูกแยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่น การติดตามแคมเปญของคุณที่ทำงานบน LinkedIn การตรวจสอบแผนที่ความร้อนของเว็บไซต์บน Hotjar การทำแผนที่กิจกรรมของผู้ใช้บน Metabase และการชำระเงินบน Xero อาจเป็นเรื่องยาก หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจทำให้ทุกอย่างดูสับสนวุ่นวายได้
แต่นั่นคือเหตุผลที่แพลตฟอร์ม CRM มีความสำคัญอย่างยิ่ง มันถูกออกแบบมาให้เป็นฐานข้อมูลกลางของข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ซิงค์แบบเรียลไทม์กับเครื่องมืออื่นๆ ทั้งหมดของคุณ
ClickUp CRM มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 1000 รายการในหลากหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้เมื่อมีการสร้างตั๋วสนับสนุนใน Hubspot หรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของลูกค้าใน ClickUp โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน Hubspot
เพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบ CRM ของคุณและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจด้วย ClickUp CRM
หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CRM เพื่อช่วยจัดการองค์ประกอบ CRM ทั้งหมดของคุณและเตรียมทีมการตลาดและการขายของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ClickUp CRM คือทางเลือกที่เหมาะสม
มันมีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าแพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมได้ในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งานของ ClickUp ไม่ต้องพูดถึงการสนับสนุนฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และคู่มือการเริ่มต้นใช้งานที่ครอบคลุม!
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรีและทดลองใช้ ClickUp CRM ได้เลย เรามั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดหวัง
คำถามที่พบบ่อย
1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คืออะไร?
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คือชุดของแนวทางปฏิบัติ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดสามารถจัดการและวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ เครื่องมือ CRM ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า กระตุ้นความภักดีของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
2. องค์ประกอบหลักของ CRM คืออะไร?
องค์ประกอบหลักของ CRM คือ โมดูลหรือคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณ:
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
- ผสานข้อมูลลูกค้าจากช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางการขายและการตลาด และอื่นๆ เข้ากับระบบองค์กรอื่นๆ
- ปรับแต่งการสื่อสารในทุกจุดสัมผัสที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
- แนะนำช่องทางการสื่อสารใหม่หรือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่
- สกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากรายงาน CRMของคุณเพื่อปรับปรุงแคมเปญ CRM ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
3. ซอฟต์แวร์การจัดการงานอย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ CRM ได้อย่างไร?
ClickUp มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ความหลากหลายของ ClickUp—ทั้งจำนวนเทมเพลตและตัวเลือกการผสานรวมเครื่องมือ—ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เอง ซึ่งช่วยให้งาน CRM ทั้งหมดง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าคุณจะทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ตาม
4. ความสำคัญของระบบ CRM ที่มีการวิเคราะห์คืออะไร?
องค์กรสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกค้า ระบบ CRM แบบวิเคราะห์ช่วยให้คุณทำนายแนวโน้ม ประเมินผลกระทบของแคมเปญของคุณ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนการแปลงลูกค้าให้เป็นผู้ซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า
5. เทมเพลต CRM สามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันง่ายขึ้นได้อย่างไร?
เทมเพลต CRM ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขายโดยให้โครงสร้างมาตรฐานสำหรับงานต่างๆ ทีมงานไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตใหม่ตั้งแต่ต้น แต่สามารถปรับแต่งเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ClickUp เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความสม่ำเสมอ และความถูกต้อง