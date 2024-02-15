บล็อก ClickUp
องค์ประกอบของ CRM: วิธีจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณ
องค์ประกอบของ CRM: วิธีจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณ

Sudarshan Somanathan
15 กุมภาพันธ์ 2567

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในองค์กรใด ๆ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานกับลูกค้า ธุรกิจมักใช้ซอฟต์แวร์ CRM เพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ติดตามยอดขายและรายได้ บันทึกการติดต่อกับลูกค้า และอื่น ๆ

แต่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการคือเครื่องมือสำหรับจัดเก็บข้อมูล คุณก็อาจใช้สเปรดชีตก็ได้

ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลเท่านั้นเครื่องมือ CRMมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถปรับแต่งการสนทนาในระดับใหญ่ ดำเนินแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย และแม้แต่ทำนายพฤติกรรมของลูกค้าโดยอิงจากข้อมูลในอดีต สิ่งนี้ทำให้เครื่องมือ CRM เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการสร้างความภักดีของลูกค้าและขับเคลื่อนรายได้

แล้วคุณจะใช้วิธีไหนในการใช้ซอฟต์แวร์ CRM ให้เกิดประโยชน์สูงสุด?

คำตอบสั้น ๆ: ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพ. คำตอบยาว ๆ: ทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ CRM และนำมาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ CRM ที่เหมาะสมที่สุด.

มาสำรวจองค์ประกอบหลักของ CRM และวิธีที่พวกมันช่วยให้คุณใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น

การเข้าใจองค์ประกอบของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ส่วนประกอบ CRM หมายถึง โมดูล ฟีเจอร์ หรือองค์ประกอบเชิงหน้าที่เฉพาะภายในกลยุทธ์หรือระบบ CRM ส่วนประกอบเหล่านี้ของ CRM ทำงานร่วมกันเพื่อมอบกรอบการทำงานหรือกระบวนการที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

เนื่องจากองค์ประกอบของ CRM เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของกลยุทธ์ CRM ใด ๆ พวกมันยังสามารถใช้เป็นรายการตรวจสอบ 'คุณสมบัติ'เมื่อเลือกโซลูชัน CRMสำหรับองค์กรของคุณได้

ตัวอย่างเช่นระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับโค้ชอาจแตกต่างจากของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีในขณะที่ระบบ CRM ที่โค้ชอาจต้องการอาจเน้นการทำงานร่วมกันส่วนสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาจต้องการส่วนประกอบของ CRM เช่น รายงานเชิงลึกและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์

อีกวิธีหนึ่งที่ส่วนประกอบของ CRM ช่วยคุณได้คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันของคุณ ตัวอย่างเช่น ส่วนประกอบของ CRMอาจช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแนะนำช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ

ดังนั้น องค์ประกอบของ CRM จึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบ CRM ของคุณ และการเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ทำไมการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จึงมีความสำคัญ?

ไม่ว่าจะเป็นการจดจำแบรนด์ การกลับมาซื้อซ้ำ หรือแม้แต่การบอกต่อในเชิงบวก การเชื่อมต่อกับลูกค้า—ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต—ล้วนมีประโยชน์มากมาย นั่นคือเหตุผลที่ CRM มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ

เมื่อคุณสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ คุณจะได้รับการ:

  • ความภักดีของลูกค้า: การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าจะเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาใช้บริการธุรกิจของคุณอีกครั้งในอนาคต
  • การบอกต่อในเชิงบวก: ลูกค้าที่พึงพอใจมักจะแนะนำธุรกิจของคุณให้กับผู้อื่น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการหาลูกค้าใหม่หรือเพิ่มการรับรู้แบรนด์
  • การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง:CRM มีความสำคัญสำหรับสตาร์ตอัพที่สามารถระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมได้ในขณะที่เติบโตขึ้น มันมอบวงจรการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องให้คุณเข้าใจความต้องการและความชอบของลูกค้าได้ดีขึ้น
  • เพิ่มรายได้ของคุณ: การขายเพิ่มหรือขายข้ามสินค้าให้กับลูกค้าที่ภักดีและรักในแบรนด์ของคุณนั้นง่ายกว่าการหาลูกค้าใหม่
  • การสนับสนุนแบรนด์: ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์ของคุณมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ได้มากขึ้น ซึ่งสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะให้กับแบรนด์ของคุณได้
  • การเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า: คุณสามารถใช้การโต้ตอบในอดีตกับลูกค้าในกลุ่มเฉพาะหรือ ICP เป็นฐานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าใหม่และปิดการขายได้เร็วขึ้น

องค์ประกอบหลักของ CRM

ตอนนี้ที่เราได้เห็นแล้วว่าการเข้าใจองค์ประกอบของ CRM สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่ามากขึ้นและปรับปรุงกระบวนการบริการลูกค้าได้อย่างไร มาสำรวจกันว่าองค์ประกอบเหล่านั้นคืออะไร

โดยทั่วไปแล้ว องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการทุกแง่มุมของการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ตั้งแต่การจัดการข้อมูลติดต่อ การจัดการโอกาสหรือลูกค้าเป้าหมาย การจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ไปจนถึงการวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าและรายได้ องค์ประกอบพื้นฐานของ CRM คือฟีเจอร์ที่ช่วยในเรื่อง:

  • การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • การจัดการท่อส่ง
  • ระบบอัตโนมัติของ Salesforce และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางการตลาด
  • บริการลูกค้าและการสนับสนุน
  • แคมเปญการตลาด
  • การรายงานธุรกิจและการวิเคราะห์
  • ความสามารถในการผสานรวม

กลยุทธ์ CRM แบบองค์รวมใด ๆ ควรช่วยให้คุณมั่นใจว่าลูกค้าจะมีส่วนร่วมตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า ต่อไปนี้คือพื้นที่ที่องค์ประกอบของ CRM มีบทบาทสำคัญ:

1. การสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ CRM เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลูกค้าเป้าหมายขององค์กร ช่วยทีมขายในการวิเคราะห์คุณภาพลูกค้าเป้าหมาย สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขาย ด้วยเครื่องมือ CRM ที่เหมาะสม คุณสามารถ:

  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไว้ในที่เดียว ป้องกันการซ้ำซ้อน และรับภาพรวมที่ครอบคลุมของกระบวนการขายของคุณ
  • ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยการฝังแบบฟอร์มบนหน้า landing page, อีเมล และช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
  • ให้คะแนนลีดโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ขนาดธุรกิจ อุตสาหกรรม ICP และอื่นๆ
  • บ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายด้วยอีเมลอัตโนมัติ แคมเปญแบบหยดต่อเนื่อง และการส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเพื่อตอบสนองต่อผู้ติดต่อเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับข้อความของคุณ

นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่สามารถจับและจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้าและวางแผนการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น

2. การจัดการท่อส่ง

การจัดการท่อส่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่มีคุณค่ามากที่สุดที่ซอฟต์แวร์ CRM สามารถมอบให้กับธุรกิจได้

ระบบ CRM ช่วยให้ทีมขายตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพรวมของกระบวนการขายตามสถานะหรือขนาดของดีล ซึ่งช่วยให้เห็นความคืบหน้าของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดเวลาปิดการขายและขั้นตอนถัดไป

ความสามารถในการจัดการท่อส่งอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในโซลูชัน CRM ได้แก่:

  • การคาดการณ์: เครื่องมือ CRM บางตัวมาพร้อมกับระบบวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อทำนายรายได้โดยอิงจากข้อมูลในอดีตและกิจกรรมในกระบวนการขาย ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
  • ขั้นตอนการทำงานแบบเป็นขั้นตอน: มองหาคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถเร่งกระบวนการขายของคุณได้โดยการอัตโนมัติการติดตามผลตามตัวกระตุ้น. งานเหล่านี้อาจรวมถึงการส่งอีเมลติดตามผลไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, การนัดหมายการประชุมกับพวกเขา, หรือการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยังลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพ

โดยรวมแล้ว คุณสมบัติการจัดการท่อส่งช่วยให้ทีมขายสามารถปรับแต่งการสื่อสารในระดับใหญ่ได้ และทำให้ลูกค้าพอใจ

3. กระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติ

อีกหนึ่งด้านที่ซอฟต์แวร์ CRM สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งในการจัดตั้งการดำเนินงานและกระบวนการอัตโนมัติของทีมขายของคุณ เครื่องมือ CRM มีคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้ทีมขายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ, และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของพวกเขา

กระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติทั่วไปที่คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้เทคโนโลยี CRM ได้แก่:

  • สร้างงานและมอบหมายตัวแทนขายเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก้าวไปยังสถานะที่ต่างออกไป
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมติดตามผลประจำวัน
  • ผสานบัญชี CRM เข้ากับแพลตฟอร์มอีเมลและการประชุมเพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • มอบหมายลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น พื้นที่รับผิดชอบ อุตสาหกรรม หรือแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย
  • สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เช่น การต้อนรับลูกค้าใหม่ การขายเพิ่ม และการรักษาลูกค้า

โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถเหล่านี้ ทีมขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรและการดำเนินงานของพวกเขา และบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน

4. การสื่อสารแบบหลายช่องทาง

อีกองค์ประกอบหลักของ CRM คือความสามารถในการสื่อสาร คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การสื่อสารภายนอก (กับลูกค้าเป้าหมาย ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และลูกค้า) เป็นไปอย่างราบรื่น และเปิดทางให้การทำงานร่วมกันภายในองค์กรระหว่างทีมข้ามสายงาน

ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินแคมเปญ CRM การดูแลลูกค้าเป้าหมาย หรือการสร้างความภักดีของลูกค้า หลายทีม—ทีมขาย ทีมพรีเซล ทีมการตลาด และทีมสนับสนุนลูกค้า—ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเข้าใจประวัติของลูกค้าและตระหนักถึงการโต้ตอบที่ผ่านมาของพวกเขากับธุรกิจ

เพียงเท่านั้นคุณจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าการสื่อสารกับลูกค้าในทุกจุดสัมผัสได้รับการปรับให้เหมาะสมและเป็นส่วนตัว ระบบ CRM ที่ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ เช่น การสนับสนุนลูกค้า การตลาด โซเชียลมีเดีย และแม้กระทั่งแอปสำหรับสื่อสารภายในทีม จะช่วยให้การบันทึกข้อมูลการสื่อสารเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย

สิ่งนี้ยังช่วยให้ทีมขายและการตลาดของคุณสามารถจัดการการสื่อสารทั้งหมดได้จากที่เดียว ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถตอบกลับข้อความในโซเชียลมีเดีย กำหนดเวลาส่งอีเมล แบ่งปันข้อมูลอัปเดตใน Slack และอื่นๆ ได้จากภายในระบบ CRM ของพวกเขา

โบนัส:เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคล!

5. แคมเปญการตลาด

แต่ไม่ใช่แค่ทีมขายหรือทีมความสำเร็จของลูกค้าเท่านั้นที่พึ่งพาซอฟต์แวร์ CRM นักการตลาดยังพบคุณค่าในเทคโนโลยี CRM ซึ่งทำให้ความสามารถทางการตลาดกลายเป็นองค์ประกอบหลักอีกประการหนึ่งของ CRM

เนื่องจากข้อมูลลูกค้าทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ในฐานข้อมูล CRM ของคุณ จึงถือเป็นขุมทรัพย์สำหรับนักการตลาดที่ต้องการดำเนินแคมเปญ CRM ที่แบ่งกลุ่ม มีความเกี่ยวข้อง และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ทีมการตลาดยังสามารถทดลองใช้กระบวนการทำงาน, แคมเปญความภักดี, แคมเปญการขายเพิ่ม, และแม้กระทั่งการตลาดแบบพันธมิตรจากข้อมูลลูกค้าที่ได้จากการขุดค้นระบบ CRM ได้อีกด้วย นอกจากนี้ พวกเขายังสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการสื่อสารของเครื่องมือ CRM เพื่อติดตามการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารมีความสม่ำเสมอและประสานงานกันตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า

คล้ายกับที่กระบวนการทำงานในการดูแลลูกค้าเป้าหมายมีบทบาทสำคัญต่อทีมขายของคุณกระบวนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลและการจัดการแคมเปญก็มีความสำคัญไม่แพ้กันต่อการดำเนินงานทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การเลือกเครื่องมือ CRM ที่มีเทมเพลตอีเมล การวิเคราะห์แคมเปญ และระบบส่งอีเมลอัตโนมัติจึงเป็นสิ่งสำคัญ

6. การรายงานธุรกิจและการวิเคราะห์

เครื่องมือ CRM นำเสนอคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม นี่คือวิธีที่ระบบ CRM มอบประโยชน์มากกว่าสเปรดชีตหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ

ด้วยระบบ CRM คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเมตริกที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น:

  • รายได้: รายได้รวม, ขนาดการปิดการขายเฉลี่ย, อัตราการชนะ, และมูลค่าของโอกาสทางการขาย
  • ลูกค้าเป้าหมาย: อัตราการแปลง, แหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมาย, คุณภาพของลูกค้าเป้าหมาย
  • ลูกค้า: มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน, พฤติกรรมการซื้อ, ความถี่ในการซื้อ

นอกเหนือจากรายงานการขายและการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว ซอฟต์แวร์ CRM ยังมอบความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับรายงานทางธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซึ่งสามารถช่วยให้ทีมวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้ม สร้างการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำ และมีกลยุทธ์มากขึ้นในการโต้ตอบกับลูกค้า

วิธีจัดการส่วนประกอบ CRM

ความสำเร็จของกลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์ลูกค้าใด ๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับปรุงระบบ CRM ของคุณให้ราบรื่นเพียงใด

สิ่งนี้สามารถทำได้โดยการปรับให้เหมาะสมกับคุณสมบัติหลักหรือโมดูลทั้งหกที่เป็นส่วนสำคัญของแพลตฟอร์ม CRM ใดๆ ได้แก่ การอัตโนมัติ, การรวมศูนย์ข้อมูล, การปรับแต่ง, การรายงานและการวิเคราะห์, ความปลอดภัย, และ การบูรณาการ.

นี่คือวิธีการบางประการที่คุณสามารถตั้งค่าและจัดการระบบ CRM ของคุณเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีมที่ติดต่อกับลูกค้า:

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์

ซอฟต์แวร์ CRM สามารถช่วยทีมขายและการตลาดสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างของข้อมูลลูกค้าทั้งหมด—รายละเอียดส่วนบุคคล การโต้ตอบ และพฤติกรรมการซื้อ สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการได้อย่างง่ายดายในที่เดียว

สร้างแม่แบบฐานข้อมูลลูกค้าแบบรวมศูนย์
สร้างฐานข้อมูลลูกค้าส่วนกลางและจัดระเบียบบัญชีในรูปแบบลำดับชั้นโดยใช้โฟลเดอร์และรายการใน ClickUp

ClickUp CRMช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดโครงสร้างบัญชีในลำดับชั้นต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยใช้โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ย่อย และรายการต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทีมขายค้นหาลูกค้า จัดการกระบวนการขาย และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก

การกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าของคุณ
เพิ่มฟิลด์ตำแหน่งที่ตั้งใน ClickUp CRM และทำความเข้าใจการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของลูกค้าของคุณ

ClickUp CRM ยังช่วยให้ทีมขายและการตลาดสามารถจัดหมวดหมู่ลูกค้าที่มีศักยภาพโดยใช้แท็ก สถานะ ตัวกรอง และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้อีกด้วย ฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทีมขายในการติดตามสถานะการขายและจัดการคำสั่งซื้อ รวมถึงทีมการตลาดในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและดำเนินแคมเปญ CRM ที่ตรงเป้าหมาย

ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการประหยัดเวลาและทรัพยากรของคุณคือการทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งอาจง่ายเพียงแค่การตั้งค่าระบบอีเมลอัตโนมัติ การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย หรือการอัปเดตสถานะของลูกค้าเป้าหมาย

คุณยังสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงได้ เช่น การโพสต์ข้อความใน Slack เมื่อดีลปิดการขาย หรือมอบหมายงานในเครื่องมือจัดการโครงการของคุณเมื่อลูกค้าเป้าหมายกลายเป็นลูกค้า

ด้วย ClickUp CRM คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของอีเมลตามตัวกระตุ้นต่างๆ เช่น การส่งแบบฟอร์ม สถานะหรือลำดับความสำคัญของลีดที่เปลี่ยนแปลง วันที่ การเชื่อมต่อหรือตัวกระตุ้น API และอื่นๆ อีกมากมาย คุณยังสามารถตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนสำหรับใบแจ้งหนี้หรืออีเมลติดตามผลตามการตอบกลับของลูกค้าได้อีกด้วย

ภาพแดชบอร์ดแม่แบบอีเมลอัตโนมัติ
ส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังลูกค้าเป้าหมายตามกิจกรรมหรือสถานะของพวกเขาผ่าน ClickUp CRM

ClickUp CRM มาพร้อมกับตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติหลายแบบเพื่อช่วยลดงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดเวลา ซึ่งรวมถึงการอัปเดตสถานะและลำดับความสำคัญของลีด การมอบหมายลีด และการสร้างงานสำหรับการติดตามผลลีด

การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อกำหนดผู้ติดต่อ เปลี่ยนสถานะผู้ติดต่อ และงานประจำอื่นๆ ผ่าน ClickUp CRM

ปรับแต่งระบบ CRM ของคุณให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เครื่องมือ CRM ส่วนใหญ่เป็นแบบแนวนอน—สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจหลากหลายประเภท ใช่แล้ว มีCRMเฉพาะสำหรับธุรกิจบริการและCRM ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสตาร์ทอัพ รวมถึงอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้ว ขึ้นอยู่กับคุณที่จะปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการและความต้องการของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าสถานะลีดที่กำหนดเอง, แท็ก, ตัวกรอง, รายงาน,และมุมมองเพื่อออกแบบแดชบอร์ด CRMและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ด้วย ClickUp CRM คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดของลีดทั้งหมดได้: ฟิลด์, แท็ก, และสถานะต่างๆ ClickUp มีฟิลด์ให้เลือกถึงแปดประเภท (ตัวเลข, เงิน, ข้อความ, โทรศัพท์, อีเมล, ตำแหน่ง, แบบเลือก, และแบบเลือก) และมุมมองห้าแบบ (ตาราง, กระดาน, ปฏิทิน, รายการ, และแบบฟอร์ม) ทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณอย่างไม่มีขีดจำกัด

มุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp CRM
ติดตามสถานะการขายและการติดต่อกับลูกค้าของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองใน ClickUp CRM

ตั้งค่ารายงานและแดชบอร์ดที่กำหนดเอง

ซอฟต์แวร์ CRMของคุณคือฐานข้อมูลศูนย์กลางที่ครบวงจรสำหรับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ ในระดับจุลภาค มันคือภาพรวมของประวัติการซื้อ ประวัติการสนทนา มูลค่าตลอดอายุการใช้งาน รูปแบบการใช้จ่าย และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า

ในระดับมหภาค มันเป็นหน้าต่างที่เปิดให้เห็นสัญญาณต่างๆ เช่น ต้นทุนการเข้าซื้อสำหรับแคมเปญ อัตราการเปลี่ยนแปลงและการสูญเสียลูกค้า ความเร็วของกระบวนการขาย และคะแนน NPS

การสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลนี้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เช่น กลุ่มลูกค้าใดที่มีขนาดดีลใหญ่กว่า หรือกลุ่มเป้าหมายใดที่ปิดการขายได้ง่ายกว่า จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การเข้าถึงเพื่อเน้นกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ให้มากขึ้น

คุณสามารถสร้างแผนภูมิเพื่อแสดงผลการขายหรือแนวโน้มการซื้อ, จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อการคาดการณ์ยอดขาย, หรือแม้กระทั่งใช้ genAI ในการทำนายยอดขายในอนาคต

เมื่อคุณดำเนินแคมเปญหรือระบุรูปแบบใด ๆ ให้สร้างรายงานเพื่อติดตามแบบเรียลไทม์ คุณยังสามารถจัดกลุ่มรายงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันในแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้: หนึ่งสำหรับคอนเวอร์ชัน หนึ่งสำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า เป็นต้น

ClickUp CRM มาพร้อมกับวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 แบบที่คุณสามารถใช้สร้างรายงานและแดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์รูปแบบในประสิทธิภาพการขาย การมีส่วนร่วมของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย

วิดเจ็ตทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และรายงานจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดเหล่านี้กับสมาชิกในทีมของคุณหรือส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้

การตั้งค่ารายงานที่กำหนดเองใน ClickUp
ติดตามผลการขาย, รายได้ที่เกิดขึ้น, กิจกรรมในท่อการขาย, และอื่น ๆ ด้วยรายงานและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ใน ClickUp CRM

คุณยังสามารถใช้ClickUp AIเป็นผู้ช่วยข้อมูลของคุณเพื่อสรุปแดชบอร์ด, ถามคำถามเกี่ยวกับลูกค้า, ให้ภาพรวมของประวัติการสนทนาหรือการซื้อของลูกค้า, หรือแม้กระทั่งวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในกลุ่มเฉพาะได้

สะดวกมากเลยใช่ไหม?

วิเคราะห์รายงานด้วย ClickUp AI
สรุปการโต้ตอบกับลูกค้า, ตอบคำถามของคุณ, และวิเคราะห์รายงานด้วย ClickUp AI

จัดตั้งมาตรการความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้า

ปกป้องข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนและป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการนำมาตรการความปลอดภัยมาใช้ เช่น การกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับสมาชิกในทีม การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน และการตรวจสอบเป็นประจำ ด้วยวิธีนี้ คุณจะปกป้องธุรกิจของคุณจากการรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้นและรักษาความไว้วางใจกับลูกค้า

ClickUp CRM ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั่วโลกทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการรับรองมาตรฐาน SOC2 และ ISO อีกด้วย ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดของคุณจะปลอดภัยและได้รับการปกป้องอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ClickUp ยังคงรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI และดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอัตโนมัติ และการทดสอบเจาะระบบโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความพร้อมใช้งานในระดับสูง

บทบาทที่กำหนดเองพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดใน ClickUp CRM
สร้างบทบาทที่กำหนดเองพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดใน ClickUp CRM และให้แน่ใจว่าเฉพาะสมาชิกทีมที่จำเป็นเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้

อีกวิธีหนึ่งที่ ClickUp CRM ช่วยธุรกิจหลีกเลี่ยงการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตคือระดับการอนุญาตที่ละเอียด คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าสมาชิกทีมคนใดสามารถเข้าถึงโมดูลต่างๆ ของ CRM ของคุณและสามารถดำเนินการใดได้บ้าง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้สิทธิ์แก่สมาชิกทีมที่เลือกเพื่อส่งออกข้อมูลหรือลบข้อมูลได้ และลดความเสี่ยงของการใช้ข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องหรือการรั่วไหลของข้อมูล

เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณ

เมื่อคุณทำงานบนหลายแพลตฟอร์ม ข้อมูลอาจถูกแยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่น การติดตามแคมเปญของคุณที่ทำงานบน LinkedIn การตรวจสอบแผนที่ความร้อนของเว็บไซต์บน Hotjar การทำแผนที่กิจกรรมของผู้ใช้บน Metabase และการชำระเงินบน Xero อาจเป็นเรื่องยาก หากไม่มีการจัดการที่ดี อาจทำให้ทุกอย่างดูสับสนวุ่นวายได้

แต่นั่นคือเหตุผลที่แพลตฟอร์ม CRM มีความสำคัญอย่างยิ่ง มันถูกออกแบบมาให้เป็นฐานข้อมูลกลางของข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ซิงค์แบบเรียลไทม์กับเครื่องมืออื่นๆ ทั้งหมดของคุณ

ClickUp CRM มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากกว่า 1000 รายการในหลากหลายกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานใน ClickUp ได้เมื่อมีการสร้างตั๋วสนับสนุนใน Hubspot หรืออัปเดตข้อมูลติดต่อของลูกค้าใน ClickUp โดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน Hubspot

ระบบอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่าง ClickUp CRM
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อซิงค์ข้อมูลระหว่าง ClickUp CRM และแอปอื่นๆ แบบเรียลไทม์

เพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบ CRM ของคุณและขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจด้วย ClickUp CRM

หากคุณกำลังมองหาโซลูชัน CRM เพื่อช่วยจัดการองค์ประกอบ CRM ทั้งหมดของคุณและเตรียมทีมการตลาดและการขายของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ClickUp CRM คือทางเลือกที่เหมาะสม

มันมีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าตลอดวงจรชีวิตของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าแพลตฟอร์ม CRM ที่เหมาะสมได้ในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลต CRM ที่พร้อมใช้งานของ ClickUp ไม่ต้องพูดถึงการสนับสนุนฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และคู่มือการเริ่มต้นใช้งานที่ครอบคลุม!

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรีและทดลองใช้ ClickUp CRM ได้เลย เรามั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดหวัง

คำถามที่พบบ่อย

1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คืออะไร?

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คือชุดของแนวทางปฏิบัติ กลยุทธ์ และเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายและการตลาดสามารถจัดการและวิเคราะห์การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ เครื่องมือ CRM ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า กระตุ้นความภักดีของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ

2. องค์ประกอบหลักของ CRM คืออะไร?

องค์ประกอบหลักของ CRM คือ โมดูลหรือคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณ:

  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ผสานข้อมูลลูกค้าจากช่องทางโซเชียลมีเดีย ช่องทางการขายและการตลาด และอื่นๆ เข้ากับระบบองค์กรอื่นๆ
  • ปรับแต่งการสื่อสารในทุกจุดสัมผัสที่สำคัญตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า
  • แนะนำช่องทางการสื่อสารใหม่หรือปรับปรุงช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากรายงาน CRMของคุณเพื่อปรับปรุงแคมเปญ CRM ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

3. ซอฟต์แวร์การจัดการงานอย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ CRM ได้อย่างไร?

ClickUp มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ความหลากหลายของ ClickUp—ทั้งจำนวนเทมเพลตและตัวเลือกการผสานรวมเครื่องมือ—ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เอง ซึ่งช่วยให้งาน CRM ทั้งหมดง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าคุณจะทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ตาม

4. ความสำคัญของระบบ CRM ที่มีการวิเคราะห์คืออะไร?

องค์กรสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความเคลื่อนไหวของลูกค้า ระบบ CRM แบบวิเคราะห์ช่วยให้คุณทำนายแนวโน้ม ประเมินผลกระทบของแคมเปญของคุณ และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนี้เปลี่ยนข้อมูลลูกค้าดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงธุรกิจที่ช่วยขับเคลื่อนการแปลงลูกค้าให้เป็นผู้ซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่า

5. เทมเพลต CRM สามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของฉันง่ายขึ้นได้อย่างไร?

เทมเพลต CRM ช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขายโดยให้โครงสร้างมาตรฐานสำหรับงานต่างๆ ทีมงานไม่จำเป็นต้องสร้างเทมเพลตใหม่ตั้งแต่ต้น แต่สามารถปรับแต่งเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ClickUp เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความสม่ำเสมอ และความถูกต้อง