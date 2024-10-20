บล็อก ClickUp
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
20 ตุลาคม 2567

ในฐานะโค้ช สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการต้องดิ้นรนระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อจัดการธุรกิจการโค้ชของคุณ

บอก Google Docs เพื่อจดบันทึก Zoom หรือ Google Calendar เพื่อกำหนดเวลาการประชุม เครื่องมือจัดการโครงการแยกต่างหากเพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและสำหรับการจัดการลูกค้า และใช้ Stripe หรือ PayPal สำหรับการชำระเงิน

ในขณะที่วิธีการนี้มีความเหมาะสมเมื่อคุณมีลูกค้าเพียงไม่กี่ราย แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น?

คุณติดตามการสอนทุกครั้ง, จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, และจัดระเบียบข้อมูลสำหรับลูกค้าแต่ละคนอย่างไร? ด้วยระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน, ข้อมูลไม่ไหลเวียนระหว่างแอปต่าง ๆ, และคุณต้องอัปเดตข้อมูลบนแต่ละแพลตฟอร์มด้วยตนเอง.

นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับโค้ชกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณ

ระบบ CRM สำหรับโค้ชช่วยรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสอนของคุณไว้ในที่เดียว คิดถึงมันเป็นแพลตฟอร์มที่ผสานรวมไว้เพื่อการจัดการลูกค้า ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า การนัดหมายเซสชั่น และการจัดการเส้นทางของลูกค้าแต่ละคน

หากคุณต้องการลงทุนในเครื่องมือ CRMเพื่ออัตโนมัติงานสำหรับการฝึกสอนของคุณให้เราช่วยคุณ. นี่คือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ฝึกสอน และคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย และราคา เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม.

คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับโค้ช?

  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟ: ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจโค้ชชิ่งโดยรวมง่ายขึ้น มองหาระบบที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือขาย เครื่องมือการตลาด ระบบชำระเงิน และเครื่องมือการจัดการพนักงานของคุณได้
  • ระบบการทำงานอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าของคุณควรทำการอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้า และการนัดหมายการประชุม
  • การจัดการอีเมล: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับอีเมลของคุณเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่ระบบผ่านศูนย์กลางอีเมลเดียว
  • 24/7 support: หากคุณไม่มีทีมเทคนิคเพื่อจัดการบริการโค้ชของคุณ คุณต้องการระบบ CRM ที่ให้บริการแชท โทรศัพท์ และอีเมล
  • ระบบชำระเงินอัตโนมัติ: ด้วยระบบชำระเงินอัตโนมัติเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มการสอน คุณไม่ต้องตามลูกค้าเพื่อชำระเงินอีกต่อไป เพราะบัตรของพวกเขาจะถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้งตามรอบการเรียกเก็บเงิน
  • พอร์ทัลลูกค้า: รักษาบัญชีลูกค้าอย่างปลอดภัยภายในพอร์ทัลลูกค้าของระบบ CRM มองหาโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายผ่านพอร์ทัลลูกค้า พร้อมกับการแชร์เป้าหมาย แบบฟอร์ม บันทึก และทรัพยากรแบบสองทาง

10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช

1. คลิกอัพ

คลิกอัพ
จัดการ CRM ของคุณในทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมอง CRM มากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

ระบบ CRM สำหรับโค้ชเป็นเครื่องมือพื้นฐานและจำเป็นในธุรกิจของคุณ และนั่นคือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชคือมันทำงานได้ดีสำหรับผู้เริ่มต้น โค้ชธุรกิจขั้นสูง และธุรกิจการโค้ช กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมันเติบโตไปพร้อมกับคุณเสมือนเป็นสมองที่สองของคุณ

สมมติสถานการณ์หนึ่งขึ้นมา คุณเป็นทหารคนเดียวที่มีลูกค้าการโค้ชแบบตัวต่อตัวหลายคน แม้แต่การทำงานด้วยมือที่ง่ายที่สุด เช่น การจัดตารางประชุม ก็ใช้เวลาของคุณไปมาก คุณต้องจำได้ว่าลูกค้าแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใดของการโค้ชกับคุณ

เมื่อคุณพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกันมากเกินไปและพยายามเก็บข้อมูลไว้มากมายในเวลาเดียวกัน คุณย่อมต้องล้มเหลวหรือปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไป

นั่นคือจุดที่ ClickUp ซึ่งเป็นCRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช กลายเป็นของขวัญจากสวรรค์ เครื่องมือจัดการโครงการนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตธุรกิจและกิจวัตรประจำวันของคุณ ดูรายการงานที่ต้องทำในวันนั้นเพื่อให้คุณรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและควรให้ความสำคัญกับอะไร ใช้การผสานการทำงานกว่า 100 แบบของ ClickUp เพื่อกำหนดเวลาการประชุมและส่งการสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้ที่สนใจของคุณ

ใช้ระบบ CRM ของ ClickUp สำหรับโค้ชเพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าของคุณ
จัดการข้อมูลลูกค้า งานส่วนตัว และการสื่อสารใน ClickUp จากทุกอุปกรณ์

เมื่อใดก็ตามที่คุณมีไอเดียดีๆ ให้เปิดมือถือของคุณและสร้างงานใหม่ในพื้นที่ของ ClickUp

มาดูคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้เป็น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ด้วยDocs ใน ClickUp คุณสามารถโฮสต์เอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในแอปเดียว ไปที่เอกสาร SOP ของคุณและอัปเดตเมื่อจำเป็น ตั้งแต่การสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับลูกค้าใหม่ การเพิ่มตาราง และการฝังบุ๊กมาร์ก ไปจนถึงการเขียนบันทึกและบันทึกประจำวันสำหรับลูกค้าปัจจุบันของคุณ Docs ทำได้ทั้งหมด
โฮสต์เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานโค้ชของคุณใน ClickUp Docs
แชร์บรีฟการออกแบบของคุณแบบสาธารณะหรือส่วนตัวผ่านลิงก์ง่ายๆ ใน ClickUp Docs
  • พื้นที่จัดระเบียบงานของคุณใน ClickUp ปรับแต่งแต่ละพื้นที่ให้เหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือการใช้งานทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น มีพื้นที่สำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่, บริการของคุณ, สัญญา, และอื่น ๆ
ClickUp 3.0 การสร้างพื้นที่ที่ง่ายขึ้น
ด้วยพื้นที่ที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณสามารถสร้างสถานที่ที่ครอบคลุมและเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับทีม แผนก หรือโครงการของคุณ
ClickUp ระบบอัตโนมัติที่กำหนดเอง
ปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของงานคุณด้วย ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • พื้นที่มีการจำกัดตามแผนของคุณ
  • การปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)

2. โค้ชแวนเทจ

CoachVantage CRM สำหรับโค้ช
ผ่านทางCoachVantage

ซอฟต์แวร์โค้ชชิ่งชีวิต CoachVantage จัดการฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงการรับลูกค้าใหม่ การจองนัดหมายด้วยตนเองของลูกค้า การแจ้งเตือน การซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง และการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ

คุณต้องการขยายธุรกิจโค้ชของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาจัดการกับงานด้านโลจิสติกส์ CoachVantage จัดการงานที่น่าหงุดหงิดและซ้ำซากที่สุดเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การโค้ชที่มีผลกระทบ

แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่ติดตามลูกค้าทุกคนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น จัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ใบแจ้งหนี้ การโค้ชชิ่ง และความก้าวหน้าของลูกค้า—อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ CoachVantage

  • ปรับแต่งรูปลักษณ์ของอินเทอร์เฟซของคุณด้วยชื่อธุรกิจ โลโก้ และสีของคุณ
  • ห้องสมุดทรัพยากรช่วยให้โค้ชและลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์และเอกสาร สร้างแม่แบบบันทึกมาตรฐาน และนำเข้าไฟล์จาก Dropbox, Google Drive หรือ Evernote
  • รับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาของคุณโดยการฝังไว้ในหน้าลงทะเบียนโปรแกรมของคุณเพื่อการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ CoachVantage

  • อีเมลจากพอร์ทัลลูกค้าถูกส่งไปยังกล่องสแปมของลูกค้า
  • โค้ชไม่สามารถกำหนดเวลาการประชุมกลุ่มได้

ราคาของ CoachVantage

  • แผนความชัดเจน: $26/เดือน
  • แผน Aha: $44/เดือน

คะแนนและรีวิว CoachVantage

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

3. โซโฮ CRM

Zoho CRM สำหรับโค้ช
ผ่านทางZoho CRM

ฐานลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ที่ไหน สินทรัพย์มหาศาลนี้จะหายไปโดยไม่มีการบันทึกในอุตสาหกรรมการโค้ช การติดตามลูกค้าหรือรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและประวัติการติดต่อพื้นฐานของพวกเขาด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีเครื่องมือ CRM

ธุรกิจโค้ชชิ่งชั้นนำใช้ Zoho CRM เพื่อติดตามและจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ตารางคำนวณสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านั้นมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและใช้เวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของ Zoho เพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้า, แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดการติดขัด, และระบุแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขา

พวกเขาเลือกใช้ Zoho CRM สำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย และการทำการตลาดอัตโนมัติตลอดเส้นทางการโค้ช Zoho ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยไม่ต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นโค้ชธุรกิจ Zoho เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าโค้ชที่ทำงานคนเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM

  • รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับนัดหมายใหม่ นัดหมายที่กำลังจะมาถึง และนัดหมายที่ถูกยกเลิก พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบเมื่อคุณไม่ว่าง
  • รับหน้าจองที่ปรับแต่งได้ซึ่งซิงค์กับตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณเพื่อฝังบนเว็บไซต์ของคุณ ที่ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินเมื่อจองบริการของคุณ
  • Zoho bookings ช่วยให้คุณจัดตารางคลาสและการโค้ชกลุ่มได้ และจะซิงค์กับปฏิทิน Google ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้ำ

ข้อจำกัดของ Zoho CRM

  • เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • แอปพลิเคชัน Zoho ทั้งหมดไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Zoho CRM

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
  • มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: $40/ผู้ใช้/เดือน

Zoho CRM คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (2505 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (6,585 รีวิว)

4. ฮับสปอต

HubSpot CRM สำหรับโค้ช
ผ่านทางHubSpot CRM

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่สถาบันโค้ชด้านโภชนาการซึ่งมีเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายอย่างสำหรับทุกขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณใช้เวลาทุกวันในการเพิ่มรายได้ รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลรายได้รวม เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ในที่เดียว

ระบบ CRM ของ HubSpot สำหรับธุรกิจการโค้ชเป็นระบบเชื่อมต่อสำหรับการจัดการลูกค้า เครื่องมือสร้างใบเสนอราคาช่วยอัตโนมัติการขายลูกค้า, รวบรวมการชำระเงิน, และจัดการรายได้ภายในระบบ CRM เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถส่งการสื่อสารที่ปรับแต่งตามบุคคลสำหรับการจัดการลูกค้าได้ แบ่งกลุ่มลูกค้าตามการนัดหมายการโค้ชที่ตรงเวลาและการสมัครสมาชิกประจำปี

การใช้ CRM ของ HubSpot เพื่อสร้างความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ เช่น การบริหารโครงการ การเป็นผู้นำที่สนับสนุน และการรายงานผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot

  • สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของคุณโดยใช้ Hubspot's Marketing Hub
  • ความสามารถในการมอบหมายโครงการเพื่อการติดตามความคืบหน้าสำหรับธุรกิจโค้ชขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย
  • คุณสมบัติการสื่อสารอัตโนมัติ เช่น การดูแลและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ, แคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ, และการสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติสำหรับแบบสอบถามที่ปรับแต่งได้และละเอียด

ข้อจำกัดของ HubSpot

  • การโค้ช CRM อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกกลัว
  • ซอฟต์แวร์ CRM ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจโค้ชขนาดใหญ่มากกว่าโค้ชรายบุคคล

ราคาของ HubSpot

  • ศูนย์การตลาดฟรี
  • Marketing Hub Professional: $800/เดือน
  • Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ HubSpot

  • G2: 4. 8/5 (10,620 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (3955 รีวิว)

5. ฝึกฝนให้ดีขึ้น

ฝึกใช้ CRM ที่ดีกว่าสำหรับโค้ช
ผ่านทางการปฏิบัติที่ดีขึ้น

Practice Better คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการการฝึกอบรมแบบครบวงจรสำหรับโค้ชด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้พวกเขาขยายการดำเนินงานด้านสุขภาพและปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

สร้าง เปิดตัว และติดตามผลหลักสูตรออนไลน์ของคุณได้จากแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Practice Better's virtual coach office ช่วยจัดการการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของคุณโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว

มาดูตัวอย่างที่ Erica Dias ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่ได้รับใบอนุญาต ใช้โซลูชัน CRM Practice Better เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับนักบำบัดระหว่างช่วงการบำบัดได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาดีขึ้น

คุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มการโค้ชชิ่งนี้ในระยะการตลาดคือแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและซอฟต์แวร์สำหรับนัดหมาย. ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ของเธอและนัดหมายการให้คำปรึกษาฟรีได้ในครั้งเดียว.

คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การส่งข้อความ, งาน, และเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ช

ฝึกฝนคุณสมบัติที่ดีที่สุดให้ดียิ่งขึ้น

  • ระบบโค้ชคอนโซลช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามการเลือกอาหารและวิถีชีวิตของตนเองได้ และรักษาการโต้ตอบกับลูกค้าให้ปลอดภัย
  • รายงานที่แข็งแกร่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจและตัวชี้วัด พร้อมมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  • จัดเวิร์กช็อปสำหรับกลุ่มโค้ชและทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การเรียกเก็บเงิน การจอง และการสื่อสาร

ฝึกฝนขีดจำกัดให้ดีขึ้น

  • ไม่มีสัญญาหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวสำหรับลูกค้าใหม่
  • การตั้งราคาไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ฝึกสอนสุขภาพรายบุคคล

ฝึกฝนการตั้งราคาที่ดีขึ้น

  • เริ่มต้น: $25/เดือน
  • มืออาชีพ: $59/เดือน
  • บวก: $89/เดือน
  • ทีม: $145/เดือน

ฝึกฝนการให้คะแนนและรีวิวที่ดีขึ้น

  • G2: 4. 5/5 (94 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (31 รีวิว)

6. ฮันนีบุ๊ค

HoneyBook CRM สำหรับโค้ช
ผ่านทางHoneyBook

ธุรกิจโค้ชชิ่งที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะร่วมกันสองประการ คือ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และพึ่งพาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณขยายธุรกิจ การให้บริการที่มีคุณภาพเดียวกันโดยไม่มีระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการลูกค้านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

คุณจัดการความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตหรือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลอย่างไร และทำให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันได้รับประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ?

เข้าสู่ระบบ CRM ของ HoneyBook สำหรับโค้ชธุรกิจอิสระ ไม่ว่าคุณจะสอนโค้ชในสาขาใด HoneyBook จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การจัดการเอกสารต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น ในฐานะโค้ชชีวิต หากคุณไม่มีระบบ CRM คุณจะต้องใช้สเปรดชีตในการติดตามความก้าวหน้าของลูกค้า เตือนพวกเขาเกี่ยวกับเซสชันถัดไป และกระตุ้นให้พวกเขาชำระเงิน HoneyBook จะช่วยจัดการการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง จัดทำสัญญา ออกใบแจ้งหนี้ และประมวลผลการชำระเงิน รวมถึงจัดเก็บเอกสารการเริ่มต้นใช้งานไว้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook

  • ปกป้องโปรแกรมการโค้ชของคุณด้วยสัญญาออนไลน์ระดับมืออาชีพ เลือกใช้เทมเพลตที่ผ่านการตรวจสอบทางกฎหมาย และให้ลูกค้าของคุณลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่
  • ปรับแต่งเทมเพลตข้อเสนอที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรวมเข้ากับใบแจ้งหนี้และสัญญาสำหรับลูกค้าโค้ชชิ่งที่เข้ามา
  • สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับการติดตามลูกค้า รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน ตอบกลับคำถามโดยอัตโนมัติ และติดตามผลด้วยแบบสอบถาม

ข้อจำกัดของ HoneyBook

  • กระบวนการตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งการสื่อสารและกระบวนการทำงานความก้าวหน้าของลูกค้า

ราคาของ HoneyBook

  • เริ่มต้น: $8/เดือน
  • สิ่งจำเป็น: $16/เดือน
  • พรีเมียม: $33/เดือน

คะแนนและรีวิว HoneyBook

  • G2: 4. 8/5 (596 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (156 รีวิว)

7. Agile CRM

Agile CRM สำหรับโค้ช
ผ่านทางAgile CRM

ธุรกิจโค้ชที่มีขนาดใหญ่และมีหลายแผนกต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงใน CRM สำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การขายและการตลาดไปจนถึงการบริการลูกค้า แทนที่จะใช้ระบบที่แยกกันสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้ CRM เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่ออัตโนมัติการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า

Agile CRM สำหรับธุรกิจโค้ชเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมขายใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการขายสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การดูข้อมูลติดต่อ และการวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้า

ทีมการตลาดใช้ระบบ CRM แบบโค้ชชิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า; แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, ปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้า, และปิดการขายได้มากขึ้น

Agile CRM มีฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าที่ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการมากที่สุด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM

  • สร้างมุมมองการติดต่อแบบ 360 องศาสำหรับลูกค้าแต่ละราย และแบ่งปันข้อมูลนี้ระหว่างทีมต่างๆ รวมถึงประวัติการติดต่อของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการโค้ชของคุณ
  • เครื่องมือออกแบบแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอนได้ภายในไม่กี่นาที
  • การผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถติดตามแบรนด์ของคุณ, ระบุและจับลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์, และมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการสอนของคุณ

ข้อจำกัดของ Agile CRM

  • การอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากมีปัญหา
  • ไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลติดต่อจำนวนมาก

ราคาของ Agile CRM

  • ฟรี
  • อาหารเรียกน้ำย่อย: $8. 99
  • ปกติ: $29.99
  • องค์กร: 47.99

คะแนนและรีวิวของ Agile CRM

  • G2: 4/5, (344 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5, (512 รีวิว)

8. สำนักงานโค้ชของฉัน (MCO)

ระบบ CRM สำหรับโค้ชของ My Coach Office
ผ่านทางสำนักงานโค้ชของฉัน

MCOช่วยให้โค้ชอาชีพมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจจากแพลตฟอร์มเดียวโดยไม่ต้องถูกผูกมัดกับงานด้านการบริหาร

ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับโค้ชช่วยให้การตั้งค่ารวดเร็วและลดเวลาของคุณในการนัดหมาย สร้างใบแจ้งหนี้ และสำรองข้อมูลงานของคุณ

คุณสมบัติเด่นของสำนักงานโค้ชของฉัน

  • ศูนย์ผู้ดูแลระบบออนไลน์ช่วยให้คุณมองเห็นลูกค้าโค้ชชิ่งที่เข้ามา, ปฏิทิน, การประชุม, และการประชุมกลุ่ม
  • พอร์ทัลการเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับโค้ชและลูกค้า จัดเก็บไฟล์ลูกค้าออนไลน์ บันทึกการประชุม การบ้าน และบันทึกประจำวัน
  • สมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ข้อจำกัดของสำนักงานโค้ชของฉัน

  • ไม่มีการซิงค์สองทางกับ Google Calendar
  • การนัดหมายสามารถทำได้โดยโค้ชเท่านั้น ไม่สามารถทำได้โดยลูกค้า

ราคาของสำนักงานโค้ชของฉัน

  • คิกสตาร์ตเตอร์: $19/เดือน
  • พรีเมียม: 39 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: $79/เดือน

คะแนนและความคิดเห็นของสำนักงานโค้ชของฉัน

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. เก็บไว้

Keap CRM สำหรับโค้ช
ผ่านทางKeap

ลองนึกภาพนี้ดู คุณเป็นโค้ชด้านการตลาด กับลูกค้าคนที่สี่ของคุณ เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะจัดการกับความต้องการและข้อกำหนดของฐานลูกค้าของคุณ คุณอาจยังคงใช้สเปรดชีตเพื่อจัดระเบียบ แต่ล้มเหลวในการส่งมอบให้กับลูกค้า แม้แต่การทำงานง่ายๆ ก็กลายเป็นเรื่องยาก เช่น การระลึกถึงสถานะของแต่ละคนเพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไป

กระบวนการนี้เพิ่มชั่วโมงที่ไม่ต้องการให้กับวันของคุณ และสร้างความหงุดหงิดและความสับสน

ด้วยระบบ CRM ของ Keap สำหรับโค้ช คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของลีดที่พร้อมจะเดินทางต่อไปได้, นำเสนอสินค้าที่เหมาะสมตามการติดตามกิจกรรม, และสร้างประสบการณ์ที่ไม่ต้องมีการมีส่วนร่วมจากคุณมากนัก ระบบ CRM ของ Keap ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเวลา, ยอดขาย, และความสบายใจได้ และคุณไม่ต้องดิ้นรนกับการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจของคุณ

นอกจากนี้ จำกัดช่วงเวลาการจองไว้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปในการสมัครแพ็กเกจโค้ชชิ่งของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ ให้เสนอการนัดหมายเฉพาะกับผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และรักษาการติดต่อกับผู้ที่สนใจแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอด้วยเนื้อหาที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap

  • ระบบอัตโนมัติแบบง่ายช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถนัดหมายการปรึกษาหรือการโค้ชกลุ่มได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
  • อัตโนมัติข้อความถึงลูกค้าหนึ่งรายหรือหลายราย รวมถึงเนื้อหา ข้อเสนอ และการอัปเดตเกี่ยวกับบริการใหม่
  • นำลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณเข้าสู่การปรึกษาฟรีด้วยระบบอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดของ Keap สำหรับโค้ชชีวิต

ข้อจำกัดของ Keap

  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติ

ราคา Keap

  • ข้อดี: $159/เดือน
  • สูงสุด: $229 ต่อเดือน
  • สูงสุด: $229/เดือน

คะแนนและรีวิว Keap

  • G2: 4. 2/5 (1,462 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (1259 รีวิว)

10. ระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง (LACRM)

ระบบ CRM ที่ไม่รบกวนสำหรับโค้ช
ผ่านทางLess Annoying CRM

ในอุตสาหกรรมการโค้ช ไม่ใช่ทุกคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ธุรกิจขนาดเล็กและโค้ชรายบุคคลอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มาติดตั้งระบบ CRM สำหรับบริการโค้ชชิ่ง

นั่นคือจุดที่ Less Annoying CRM (LACRM) เข้ามาช่วยเหลือคุณ ด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็วและชุดฟังก์ชันและคุณสมบัติที่เหมือนกัน ทำให้ใช้งานง่ายกว่าตัวเลือกอื่นๆ ส่วนใหญ่ในรายการ ติดตามความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าของคุณ รักษาเครือข่ายที่กว้างขวางของผู้ที่สนใจ และจัดการทุกด้านของธุรกิจโค้ชของคุณให้เป็นระเบียบ LACRM เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการโค้ชที่ง่ายที่สุดในการติดตามความสัมพันธ์และเติบโตธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Less Annoying CRM

  • รายงานหลักให้รายการที่อัปเดตของทุกผู้นำในทุกขั้นตอนของคุณ รวมถึงสถานะและความสำคัญของพวกเขา
  • เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องซิงค์หรือติดตั้ง เนื่องจาก LACRM เป็นระบบออนไลน์
  • บันทึกการสนทนาทางอีเมลลงใน CRM จากผู้ให้บริการอีเมลใดก็ได้

ข้อจำกัดของระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง

  • ไม่มีแอปสำหรับ Android หรือ iOS
  • ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก หากคุณวางแผนที่จะขยายการฝึกสอนของคุณ คุณจะต้องย้ายไปใช้เครื่องมืออื่น

ราคา CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง

  • 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง

  • G2: 4. 9/5 (592 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (532 รีวิว)

เพิ่มพลังให้ธุรกิจของคุณด้วยระบบ CRM สำหรับโค้ช

เมื่อคุณนำซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการโค้ชมาใช้ คุณจะประหลาดใจกับความรวดเร็วที่ธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงไป ก่อนหน้านี้ คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สะสมเพิ่มขึ้น การติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าหลายคนพร้อมกันนั้นกินเวลาและพลังงานอย่างมาก

ด้วยระบบ CRM สำหรับโค้ชของ ClickUp คุณสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้ ปิดการขายได้มากขึ้น ขายโปรแกรมโค้ชชิ่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และชมธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ CRM

ใช้ ClickUp CRM สำหรับโค้ชเพื่อปรับปรุงการอัปเดตสถานะ, การส่งต่อ, และอื่น ๆ ภายในธุรกิจการสอนของคุณ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทีมของคุณ โดยเชื่อมโยงเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างง่ายดาย

มอบประสบการณ์ลูกค้าชั้นเยี่ยมด้วยการอัปเดต การสื่อสารเกี่ยวกับการต่ออายุ รายงานความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ตัวเลือกการตั้งเป้าหมายขั้นสูง และการติดตามเวลา การจัดการลูกค้าหลายรายเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ชเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนาดใหญ่ เครื่องมือการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าธุรกิจการโค้ชของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม

เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ของ ClickUp ให้คุณเริ่มต้นด้วยแผนที่ทางธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ชเดี่ยวที่ต้องการทำให้การบริหารธุรกิจของคุณง่ายขึ้น หรือเป็นธุรกิจโค้ชที่ดำเนินการในระดับใหญ่ ClickUp คือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อย่างไรก็ตาม อย่าเชื่อเราเพียงอย่างเดียวลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้