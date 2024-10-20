10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ในฐานะโค้ช สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการต้องดิ้นรนระหว่างแอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อจัดการธุรกิจการโค้ชของคุณ
บอก Google Docs เพื่อจดบันทึก Zoom หรือ Google Calendar เพื่อกำหนดเวลาการประชุม เครื่องมือจัดการโครงการแยกต่างหากเพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้าและสำหรับการจัดการลูกค้า และใช้ Stripe หรือ PayPal สำหรับการชำระเงิน
ในขณะที่วิธีการนี้มีความเหมาะสมเมื่อคุณมีลูกค้าเพียงไม่กี่ราย แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น?
คุณติดตามการสอนทุกครั้ง, จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า, และจัดระเบียบข้อมูลสำหรับลูกค้าแต่ละคนอย่างไร? ด้วยระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน, ข้อมูลไม่ไหลเวียนระหว่างแอปต่าง ๆ, และคุณต้องอัปเดตข้อมูลบนแต่ละแพลตฟอร์มด้วยตนเอง.
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) สำหรับโค้ชกลายเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณ
ระบบ CRM สำหรับโค้ชช่วยรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสอนของคุณไว้ในที่เดียว คิดถึงมันเป็นแพลตฟอร์มที่ผสานรวมไว้เพื่อการจัดการลูกค้า ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพ การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า การนัดหมายเซสชั่น และการจัดการเส้นทางของลูกค้าแต่ละคน
หากคุณต้องการลงทุนในเครื่องมือ CRMเพื่ออัตโนมัติงานสำหรับการฝึกสอนของคุณให้เราช่วยคุณ. นี่คือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ฝึกสอน และคุณสมบัติหลัก ข้อเสีย และราคา เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม.
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับโค้ช?
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟ: ซอฟต์แวร์ CRM ช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจโค้ชชิ่งโดยรวมง่ายขึ้น มองหาระบบที่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือขาย เครื่องมือการตลาด ระบบชำระเงิน และเครื่องมือการจัดการพนักงานของคุณได้
- ระบบการทำงานอัตโนมัติ: ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าของคุณควรทำการอัตโนมัติงานต่าง ๆ เช่น การติดตามความคืบหน้าของลูกค้า การเก็บข้อมูลลูกค้า และการนัดหมายการประชุม
- การจัดการอีเมล: ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดจะผสานการทำงานกับอีเมลของคุณเพื่อนำลูกค้าเข้าสู่ระบบผ่านศูนย์กลางอีเมลเดียว
- 24/7 support: หากคุณไม่มีทีมเทคนิคเพื่อจัดการบริการโค้ชของคุณ คุณต้องการระบบ CRM ที่ให้บริการแชท โทรศัพท์ และอีเมล
- ระบบชำระเงินอัตโนมัติ: ด้วยระบบชำระเงินอัตโนมัติเต็มรูปแบบบนแพลตฟอร์มการสอน คุณไม่ต้องตามลูกค้าเพื่อชำระเงินอีกต่อไป เพราะบัตรของพวกเขาจะถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้งตามรอบการเรียกเก็บเงิน
- พอร์ทัลลูกค้า: รักษาบัญชีลูกค้าอย่างปลอดภัยภายในพอร์ทัลลูกค้าของระบบ CRM มองหาโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการนัดหมายผ่านพอร์ทัลลูกค้า พร้อมกับการแชร์เป้าหมาย แบบฟอร์ม บันทึก และทรัพยากรแบบสองทาง
10 ซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช
1. คลิกอัพ
ระบบ CRM สำหรับโค้ชเป็นเครื่องมือพื้นฐานและจำเป็นในธุรกิจของคุณ และนั่นคือสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ชคือมันทำงานได้ดีสำหรับผู้เริ่มต้น โค้ชธุรกิจขั้นสูง และธุรกิจการโค้ช กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมันเติบโตไปพร้อมกับคุณเสมือนเป็นสมองที่สองของคุณ
สมมติสถานการณ์หนึ่งขึ้นมา คุณเป็นทหารคนเดียวที่มีลูกค้าการโค้ชแบบตัวต่อตัวหลายคน แม้แต่การทำงานด้วยมือที่ง่ายที่สุด เช่น การจัดตารางประชุม ก็ใช้เวลาของคุณไปมาก คุณต้องจำได้ว่าลูกค้าแต่ละคนอยู่ในขั้นตอนใดของการโค้ชกับคุณ
เมื่อคุณพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกันมากเกินไปและพยายามเก็บข้อมูลไว้มากมายในเวลาเดียวกัน คุณย่อมต้องล้มเหลวหรือปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไป
นั่นคือจุดที่ ClickUp ซึ่งเป็นCRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช กลายเป็นของขวัญจากสวรรค์ เครื่องมือจัดการโครงการนี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตธุรกิจและกิจวัตรประจำวันของคุณ ดูรายการงานที่ต้องทำในวันนั้นเพื่อให้คุณรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและควรให้ความสำคัญกับอะไร ใช้การผสานการทำงานกว่า 100 แบบของ ClickUp เพื่อกำหนดเวลาการประชุมและส่งการสื่อสารไปยังลูกค้าและผู้ที่สนใจของคุณ
เมื่อใดก็ตามที่คุณมีไอเดียดีๆ ให้เปิดมือถือของคุณและสร้างงานใหม่ในพื้นที่ของ ClickUp
มาดูคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้เป็น CRM ที่ดีที่สุดสำหรับโค้ช
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ด้วยDocs ใน ClickUp คุณสามารถโฮสต์เอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในแอปเดียว ไปที่เอกสาร SOP ของคุณและอัปเดตเมื่อจำเป็น ตั้งแต่การสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับลูกค้าใหม่ การเพิ่มตาราง และการฝังบุ๊กมาร์ก ไปจนถึงการเขียนบันทึกและบันทึกประจำวันสำหรับลูกค้าปัจจุบันของคุณ Docs ทำได้ทั้งหมด
- พื้นที่จัดระเบียบงานของคุณใน ClickUp ปรับแต่งแต่ละพื้นที่ให้เหมาะกับคุณ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือการใช้งานทางธุรกิจ ตัวอย่างเช่น มีพื้นที่สำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่, บริการของคุณ, สัญญา, และอื่น ๆ
- รับชมภาพรวมของวันและเดือนของคุณได้ทันทีด้วยแดชบอร์ด ClickUp ติดตามความคืบหน้าของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นรายบุคคล ดูรายได้ประจำเดือนของคุณ และรับภาพรวมระดับสูงของการฝึกสอนของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
- ใช้แม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับลูกค้าแต่ละราย ให้บันทึกวัตถุประสงค์, จุดสำคัญ, และการวิเคราะห์ไว้ และติดตามความคืบหน้า
- โดยการผสานรวมระบบ CRM และการจัดการโครงการ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการโครงการและข้อมูลลูกค้าของคุณผ่านแพลตฟอร์มกลาง ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน CRM ช่วยให้โค้ชชีวิตสามารถทำให้กระบวนการขายเป็นระบบอัตโนมัติได้ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย การสร้างโปรไฟล์ลูกค้า ไปจนถึงการบันทึกความก้าวหน้าและความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
- ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือแผนการเดินทางของลูกค้า เครื่องมืออัตโนมัติทางอีเมล และเครื่องมือการตลาด เพื่อการไหลของข้อมูลระหว่างระบบธุรกิจต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- พื้นที่มีการจำกัดตามแผนของคุณ
- การปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3800 รายการ)
2. โค้ชแวนเทจ
ซอฟต์แวร์โค้ชชิ่งชีวิต CoachVantage จัดการฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงการรับลูกค้าใหม่ การจองนัดหมายด้วยตนเองของลูกค้า การแจ้งเตือน การซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง และการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ
คุณต้องการขยายธุรกิจโค้ชของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาจัดการกับงานด้านโลจิสติกส์ CoachVantage จัดการงานที่น่าหงุดหงิดและซ้ำซากที่สุดเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบประสบการณ์การโค้ชที่มีผลกระทบ
แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่ติดตามลูกค้าทุกคนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการเวลาได้ดีขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น จัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ทุกสิ่งที่คุณต้องการ—ใบแจ้งหนี้ การโค้ชชิ่ง และความก้าวหน้าของลูกค้า—อยู่แค่ปลายนิ้วของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ CoachVantage
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ของอินเทอร์เฟซของคุณด้วยชื่อธุรกิจ โลโก้ และสีของคุณ
- ห้องสมุดทรัพยากรช่วยให้โค้ชและลูกค้าสามารถอัปโหลดไฟล์และเอกสาร สร้างแม่แบบบันทึกมาตรฐาน และนำเข้าไฟล์จาก Dropbox, Google Drive หรือ Evernote
- รับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาของคุณโดยการฝังไว้ในหน้าลงทะเบียนโปรแกรมของคุณเพื่อการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ CoachVantage
- อีเมลจากพอร์ทัลลูกค้าถูกส่งไปยังกล่องสแปมของลูกค้า
- โค้ชไม่สามารถกำหนดเวลาการประชุมกลุ่มได้
ราคาของ CoachVantage
- แผนความชัดเจน: $26/เดือน
- แผน Aha: $44/เดือน
คะแนนและรีวิว CoachVantage
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
3. โซโฮ CRM
ฐานลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อคุณไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้ที่ไหน สินทรัพย์มหาศาลนี้จะหายไปโดยไม่มีการบันทึกในอุตสาหกรรมการโค้ช การติดตามลูกค้าหรือรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและประวัติการติดต่อพื้นฐานของพวกเขาด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีเครื่องมือ CRM
ธุรกิจโค้ชชิ่งชั้นนำใช้ Zoho CRM เพื่อติดตามและจัดการการสื่อสารกับลูกค้า ตารางคำนวณสำหรับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้านั้นมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดและใช้เวลาเป็นอย่างมาก ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกใช้ซอฟต์แวร์ CRM ของ Zoho เพื่อติดตามความคืบหน้าของลูกค้า, แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดการติดขัด, และระบุแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของพวกเขา
พวกเขาเลือกใช้ Zoho CRM สำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การนัดหมาย และการทำการตลาดอัตโนมัติตลอดเส้นทางการโค้ช Zoho ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยไม่ต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังไม่จำเป็นต้องใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นโค้ชธุรกิจ Zoho เหมาะกับธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่าโค้ชที่ทำงานคนเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับนัดหมายใหม่ นัดหมายที่กำลังจะมาถึง และนัดหมายที่ถูกยกเลิก พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบเมื่อคุณไม่ว่าง
- รับหน้าจองที่ปรับแต่งได้ซึ่งซิงค์กับตัวสร้างเว็บไซต์ของคุณเพื่อฝังบนเว็บไซต์ของคุณ ที่ลูกค้าของคุณสามารถชำระเงินเมื่อจองบริการของคุณ
- Zoho bookings ช่วยให้คุณจัดตารางคลาสและการโค้ชกลุ่มได้ และจะซิงค์กับปฏิทิน Google ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการจองซ้ำ
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- เส้นโค้งการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- แอปพลิเคชัน Zoho ทั้งหมดไม่ได้ถูกตั้งค่าให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรี
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $23/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: $40/ผู้ใช้/เดือน
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (2505 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (6,585 รีวิว)
4. ฮับสปอต
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่สถาบันโค้ชด้านโภชนาการซึ่งมีเครื่องมือที่ไม่เชื่อมโยงกันหลายอย่างสำหรับทุกขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณใช้เวลาทุกวันในการเพิ่มรายได้ รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลรายได้รวม เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดไม่ได้อยู่ในที่เดียว
ระบบ CRM ของ HubSpot สำหรับธุรกิจการโค้ชเป็นระบบเชื่อมต่อสำหรับการจัดการลูกค้า เครื่องมือสร้างใบเสนอราคาช่วยอัตโนมัติการขายลูกค้า, รวบรวมการชำระเงิน, และจัดการรายได้ภายในระบบ CRM เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถส่งการสื่อสารที่ปรับแต่งตามบุคคลสำหรับการจัดการลูกค้าได้ แบ่งกลุ่มลูกค้าตามการนัดหมายการโค้ชที่ตรงเวลาและการสมัครสมาชิกประจำปี
การใช้ CRM ของ HubSpot เพื่อสร้างความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ เช่น การบริหารโครงการ การเป็นผู้นำที่สนับสนุน และการรายงานผลลัพธ์ที่ถูกต้องให้กับผู้บริหาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- สร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของคุณโดยใช้ Hubspot's Marketing Hub
- ความสามารถในการมอบหมายโครงการเพื่อการติดตามความคืบหน้าสำหรับธุรกิจโค้ชขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายราย
- คุณสมบัติการสื่อสารอัตโนมัติ เช่น การดูแลและให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ, แคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ, และการสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติสำหรับแบบสอบถามที่ปรับแต่งได้และละเอียด
ข้อจำกัดของ HubSpot
- การโค้ช CRM อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกกลัว
- ซอฟต์แวร์ CRM ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจโค้ชขนาดใหญ่มากกว่าโค้ชรายบุคคล
ราคาของ HubSpot
- ศูนย์การตลาดฟรี
- Marketing Hub Professional: $800/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: 3,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 8/5 (10,620 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3955 รีวิว)
5. ฝึกฝนให้ดีขึ้น
Practice Better คือซอฟต์แวร์บริหารจัดการการฝึกอบรมแบบครบวงจรสำหรับโค้ชด้านสุขภาพ เพื่อช่วยให้พวกเขาขยายการดำเนินงานด้านสุขภาพและปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
สร้าง เปิดตัว และติดตามผลหลักสูตรออนไลน์ของคุณได้จากแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า Practice Better's virtual coach office ช่วยจัดการการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของคุณโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว
มาดูตัวอย่างที่ Erica Dias ที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่ได้รับใบอนุญาต ใช้โซลูชัน CRM Practice Better เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับนักบำบัดระหว่างช่วงการบำบัดได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการให้คำปรึกษาดีขึ้น
คุณสมบัติหลักของแพลตฟอร์มการโค้ชชิ่งนี้ในระยะการตลาดคือแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและซอฟต์แวร์สำหรับนัดหมาย. ลูกค้าที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ฝังไว้ในเว็บไซต์ของเธอและนัดหมายการให้คำปรึกษาฟรีได้ในครั้งเดียว.
คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การส่งข้อความ, งาน, และเอกสาร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ช
ฝึกฝนคุณสมบัติที่ดีที่สุดให้ดียิ่งขึ้น
- ระบบโค้ชคอนโซลช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามการเลือกอาหารและวิถีชีวิตของตนเองได้ และรักษาการโต้ตอบกับลูกค้าให้ปลอดภัย
- รายงานที่แข็งแกร่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจและตัวชี้วัด พร้อมมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- จัดเวิร์กช็อปสำหรับกลุ่มโค้ชและทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติตั้งแต่การเรียกเก็บเงิน การจอง และการสื่อสาร
ฝึกฝนขีดจำกัดให้ดีขึ้น
- ไม่มีสัญญาหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวสำหรับลูกค้าใหม่
- การตั้งราคาไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ฝึกสอนสุขภาพรายบุคคล
ฝึกฝนการตั้งราคาที่ดีขึ้น
- เริ่มต้น: $25/เดือน
- มืออาชีพ: $59/เดือน
- บวก: $89/เดือน
- ทีม: $145/เดือน
ฝึกฝนการให้คะแนนและรีวิวที่ดีขึ้น
- G2: 4. 5/5 (94 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (31 รีวิว)
6. ฮันนีบุ๊ค
ธุรกิจโค้ชชิ่งที่ประสบความสำเร็จมีลักษณะร่วมกันสองประการ คือ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และพึ่งพาความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณขยายธุรกิจ การให้บริการที่มีคุณภาพเดียวกันโดยไม่มีระบบ CRM ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการลูกค้านั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย
คุณจัดการความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังเติบโตหรือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลอย่างไร และทำให้แน่ใจว่าลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบันได้รับประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ?
เข้าสู่ระบบ CRM ของ HoneyBook สำหรับโค้ชธุรกิจอิสระ ไม่ว่าคุณจะสอนโค้ชในสาขาใด HoneyBook จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การจัดการเอกสารต่าง ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
ตัวอย่างเช่น ในฐานะโค้ชชีวิต หากคุณไม่มีระบบ CRM คุณจะต้องใช้สเปรดชีตในการติดตามความก้าวหน้าของลูกค้า เตือนพวกเขาเกี่ยวกับเซสชันถัดไป และกระตุ้นให้พวกเขาชำระเงิน HoneyBook จะช่วยจัดการการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง จัดทำสัญญา ออกใบแจ้งหนี้ และประมวลผลการชำระเงิน รวมถึงจัดเก็บเอกสารการเริ่มต้นใช้งานไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HoneyBook
- ปกป้องโปรแกรมการโค้ชของคุณด้วยสัญญาออนไลน์ระดับมืออาชีพ เลือกใช้เทมเพลตที่ผ่านการตรวจสอบทางกฎหมาย และให้ลูกค้าของคุณลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้จากทุกที่
- ปรับแต่งเทมเพลตข้อเสนอที่สร้างไว้ล่วงหน้าและรวมเข้ากับใบแจ้งหนี้และสัญญาสำหรับลูกค้าโค้ชชิ่งที่เข้ามา
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับการติดตามลูกค้า รับการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งงาน ตอบกลับคำถามโดยอัตโนมัติ และติดตามผลด้วยแบบสอบถาม
ข้อจำกัดของ HoneyBook
- กระบวนการตั้งค่าค่อนข้างซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งการสื่อสารและกระบวนการทำงานความก้าวหน้าของลูกค้า
ราคาของ HoneyBook
- เริ่มต้น: $8/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $16/เดือน
- พรีเมียม: $33/เดือน
คะแนนและรีวิว HoneyBook
- G2: 4. 8/5 (596 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (156 รีวิว)
7. Agile CRM
ธุรกิจโค้ชที่มีขนาดใหญ่และมีหลายแผนกต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงใน CRM สำหรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของลูกค้า ตั้งแต่การขายและการตลาดไปจนถึงการบริการลูกค้า แทนที่จะใช้ระบบที่แยกกันสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้ CRM เป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่ออัตโนมัติการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
Agile CRM สำหรับธุรกิจโค้ชเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ทีมขายใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติด้านการขายสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การดูข้อมูลติดต่อ และการวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้า
ทีมการตลาดใช้ระบบ CRM แบบโค้ชชิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์กับลูกค้า; แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, ปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้า, และปิดการขายได้มากขึ้น
Agile CRM มีฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าที่ช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อพวกเขาต้องการมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM
- สร้างมุมมองการติดต่อแบบ 360 องศาสำหรับลูกค้าแต่ละราย และแบ่งปันข้อมูลนี้ระหว่างทีมต่างๆ รวมถึงประวัติการติดต่อของลูกค้าที่มีต่อแนวทางการโค้ชของคุณ
- เครื่องมือออกแบบแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างแคมเปญการตลาดหลายขั้นตอนได้ภายในไม่กี่นาที
- การผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถติดตามแบรนด์ของคุณ, ระบุและจับลูกค้าเป้าหมายจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์, และมีส่วนร่วมในบทสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการสอนของคุณ
ข้อจำกัดของ Agile CRM
- การอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากมีปัญหา
- ไม่อนุญาตให้นำเข้าข้อมูลติดต่อจำนวนมาก
ราคาของ Agile CRM
- ฟรี
- อาหารเรียกน้ำย่อย: $8. 99
- ปกติ: $29.99
- องค์กร: 47.99
คะแนนและรีวิวของ Agile CRM
- G2: 4/5, (344 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5, (512 รีวิว)
8. สำนักงานโค้ชของฉัน (MCO)
MCOช่วยให้โค้ชอาชีพมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจจากแพลตฟอร์มเดียวโดยไม่ต้องถูกผูกมัดกับงานด้านการบริหาร
ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับโค้ชช่วยให้การตั้งค่ารวดเร็วและลดเวลาของคุณในการนัดหมาย สร้างใบแจ้งหนี้ และสำรองข้อมูลงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของสำนักงานโค้ชของฉัน
- ศูนย์ผู้ดูแลระบบออนไลน์ช่วยให้คุณมองเห็นลูกค้าโค้ชชิ่งที่เข้ามา, ปฏิทิน, การประชุม, และการประชุมกลุ่ม
- พอร์ทัลการเข้าถึงที่ปลอดภัยสำหรับโค้ชและลูกค้า จัดเก็บไฟล์ลูกค้าออนไลน์ บันทึกการประชุม การบ้าน และบันทึกประจำวัน
- สมุดบันทึกที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ข้อจำกัดของสำนักงานโค้ชของฉัน
- ไม่มีการซิงค์สองทางกับ Google Calendar
- การนัดหมายสามารถทำได้โดยโค้ชเท่านั้น ไม่สามารถทำได้โดยลูกค้า
ราคาของสำนักงานโค้ชของฉัน
- คิกสตาร์ตเตอร์: $19/เดือน
- พรีเมียม: 39 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $79/เดือน
คะแนนและความคิดเห็นของสำนักงานโค้ชของฉัน
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. เก็บไว้
ลองนึกภาพนี้ดู คุณเป็นโค้ชด้านการตลาด กับลูกค้าคนที่สี่ของคุณ เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะจัดการกับความต้องการและข้อกำหนดของฐานลูกค้าของคุณ คุณอาจยังคงใช้สเปรดชีตเพื่อจัดระเบียบ แต่ล้มเหลวในการส่งมอบให้กับลูกค้า แม้แต่การทำงานง่ายๆ ก็กลายเป็นเรื่องยาก เช่น การระลึกถึงสถานะของแต่ละคนเพื่อวางแผนขั้นตอนต่อไป
กระบวนการนี้เพิ่มชั่วโมงที่ไม่ต้องการให้กับวันของคุณ และสร้างความหงุดหงิดและความสับสน
ด้วยระบบ CRM ของ Keap สำหรับโค้ช คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของลีดที่พร้อมจะเดินทางต่อไปได้, นำเสนอสินค้าที่เหมาะสมตามการติดตามกิจกรรม, และสร้างประสบการณ์ที่ไม่ต้องมีการมีส่วนร่วมจากคุณมากนัก ระบบ CRM ของ Keap ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มเวลา, ยอดขาย, และความสบายใจได้ และคุณไม่ต้องดิ้นรนกับการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจของคุณ
นอกจากนี้ จำกัดช่วงเวลาการจองไว้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่พร้อมจะก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปในการสมัครแพ็กเกจโค้ชชิ่งของคุณเท่านั้น นอกจากนี้ ให้เสนอการนัดหมายเฉพาะกับผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด และรักษาการติดต่อกับผู้ที่สนใจแต่ยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอด้วยเนื้อหาที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบอัตโนมัติแบบง่ายช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถนัดหมายการปรึกษาหรือการโค้ชกลุ่มได้โดยไม่ต้องติดต่อกลับไปกลับมา
- อัตโนมัติข้อความถึงลูกค้าหนึ่งรายหรือหลายราย รวมถึงเนื้อหา ข้อเสนอ และการอัปเดตเกี่ยวกับบริการใหม่
- นำลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดของคุณเข้าสู่การปรึกษาฟรีด้วยระบบอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดของ Keap สำหรับโค้ชชีวิต
ข้อจำกัดของ Keap
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นกับคุณสมบัติ
ราคา Keap
- ข้อดี: $159/เดือน
- สูงสุด: $229 ต่อเดือน
- สูงสุด: $229/เดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,462 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1259 รีวิว)
10. ระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง (LACRM)
ในอุตสาหกรรมการโค้ช ไม่ใช่ทุกคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ธุรกิจขนาดเล็กและโค้ชรายบุคคลอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มาติดตั้งระบบ CRM สำหรับบริการโค้ชชิ่ง
นั่นคือจุดที่ Less Annoying CRM (LACRM) เข้ามาช่วยเหลือคุณ ด้วยการตั้งค่าที่รวดเร็วและชุดฟังก์ชันและคุณสมบัติที่เหมือนกัน ทำให้ใช้งานง่ายกว่าตัวเลือกอื่นๆ ส่วนใหญ่ในรายการ ติดตามความต้องการและเป้าหมายของลูกค้าของคุณ รักษาเครือข่ายที่กว้างขวางของผู้ที่สนใจ และจัดการทุกด้านของธุรกิจโค้ชของคุณให้เป็นระเบียบ LACRM เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการโค้ชที่ง่ายที่สุดในการติดตามความสัมพันธ์และเติบโตธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Less Annoying CRM
- รายงานหลักให้รายการที่อัปเดตของทุกผู้นำในทุกขั้นตอนของคุณ รวมถึงสถานะและความสำคัญของพวกเขา
- เข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องซิงค์หรือติดตั้ง เนื่องจาก LACRM เป็นระบบออนไลน์
- บันทึกการสนทนาทางอีเมลลงใน CRM จากผู้ให้บริการอีเมลใดก็ได้
ข้อจำกัดของระบบ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- ไม่มีแอปสำหรับ Android หรือ iOS
- ออกแบบมาสำหรับทีมขนาดเล็ก หากคุณวางแผนที่จะขยายการฝึกสอนของคุณ คุณจะต้องย้ายไปใช้เครื่องมืออื่น
ราคา CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ CRM ที่น่ารำคาญน้อยลง
- G2: 4. 9/5 (592 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (532 รีวิว)
เพิ่มพลังให้ธุรกิจของคุณด้วยระบบ CRM สำหรับโค้ช
เมื่อคุณนำซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการโค้ชมาใช้ คุณจะประหลาดใจกับความรวดเร็วที่ธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงไป ก่อนหน้านี้ คุณอาจรู้สึกท่วมท้นกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สะสมเพิ่มขึ้น การติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าหลายคนพร้อมกันนั้นกินเวลาและพลังงานอย่างมาก
ด้วยระบบ CRM สำหรับโค้ชของ ClickUp คุณสามารถเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองได้ ปิดการขายได้มากขึ้น ขายโปรแกรมโค้ชชิ่งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าใหม่ มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และชมธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยกลยุทธ์ CRM
ใช้ ClickUp CRM สำหรับโค้ชเพื่อปรับปรุงการอัปเดตสถานะ, การส่งต่อ, และอื่น ๆ ภายในธุรกิจการสอนของคุณ ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในทีมของคุณ โดยเชื่อมโยงเอกสารและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างง่ายดาย
มอบประสบการณ์ลูกค้าชั้นเยี่ยมด้วยการอัปเดต การสื่อสารเกี่ยวกับการต่ออายุ รายงานความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยความสามารถในการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ตัวเลือกการตั้งเป้าหมายขั้นสูง และการติดตามเวลา การจัดการลูกค้าหลายรายเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ชเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนาดใหญ่ เครื่องมือการสื่อสารที่แข็งแกร่งช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าธุรกิจการโค้ชของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
เทมเพลตการวางแผนกลยุทธ์ของ ClickUp ให้คุณเริ่มต้นด้วยแผนที่ทางธุรกิจ
ไม่ว่าคุณจะเป็นโค้ชเดี่ยวที่ต้องการทำให้การบริหารธุรกิจของคุณง่ายขึ้น หรือเป็นธุรกิจโค้ชที่ดำเนินการในระดับใหญ่ ClickUp คือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
อย่างไรก็ตาม อย่าเชื่อเราเพียงอย่างเดียวลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้