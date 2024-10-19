บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)
10 เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Sudarshan Somanathan
Head of Content
19 ตุลาคม 2567

เราได้เดินทางมาไกลจากการเรียงลำดับตัวอักษรของผู้คนในสมุดที่อยู่และการนัดหมายโดยการโทรหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายของเราในปัจจุบันครอบคลุมถึงอีเมล แอปพลิเคชันการนัดหมาย และเครือข่ายสังคมออนไลน์

ธุรกิจสมัยใหม่ใช้เครื่องมือ CRM เพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า พันธมิตร และผู้ขายทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถทำเช่นเดียวกัน—จัดระเบียบและแยกแยะความสัมพันธ์ทางธุรกิจออกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ

ใครบ้างที่สามารถได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าส่วนบุคคล?

  • บุคคลที่ต้องการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อัปเดตข้อมูลติดต่อให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มการแจ้งเตือนวันเกิดในปฏิทินของคุณ เป็นต้น
  • ผู้ประกอบการเดี่ยว เจ้าของธุรกิจรายบุคคล มีความสัมพันธ์มากมายที่แบ่งแยกออกระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งพวกเขาต้องการจัดระเบียบหรือติดแท็กให้เหมาะสม
  • ธุรกิจขนาดเล็กหรือเจ้าของร้านค้าที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ซับซ้อนของระบบ CRM ระดับมืออาชีพ

เราได้พิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลต่าง ๆ และคุณสมบัติของมัน แต่ก่อนอื่น นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาใน CRM ส่วนบุคคล

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ส่วนตัว?

ระบบ CRM ส่วนบุคคลจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จัดหมวดหมู่เครือข่ายของคุณ และทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นโดยซิงค์กับแอปอีเมลและการส่งข้อความของคุณ และบางครั้งยังรวมถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณด้วย

มันช่วยขจัดความเครียดจากการต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและการจัดระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีคุณภาพสูงได้ ยังมีอีก:

1. ติดต่อองค์กร

คุณสมบัติมาตรฐานของระบบ CRM ส่วนบุคคล – การเก็บรักษาข้อมูลติดต่อของคุณและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ. ระบบ CRM ที่ดีควรสามารถซิงค์กับโทรศัพท์, อีเมล, และแอปพลิเคชันสื่อสารของคุณได้เพื่อจัดระเบียบเครือข่ายของคุณไว้ในที่เดียว.

2. การติดแท็กและการจัดกลุ่ม

ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อของคุณในระดับต่างๆ – ทั้งทางธุรกิจหรือส่วนตัว, ลูกค้าหรือผู้ขาย, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือพันธมิตร – ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้ คุณสามารถดึงรายชื่อเฉพาะขึ้นมาดูได้ทุกเมื่อ

3. มุมมองที่ปรับแต่งได้

ระบบ CRM ควรใช้งานง่ายเพียงพอสำหรับคุณในการปรับแต่งและกำหนดค่า ควรสามารถแสดงมุมมองได้หลากหลาย เช่น รายการ ตาราง หรือบอร์ด

4. การเข้าถึงจากระยะไกลหรือออฟไลน์

ระบบ CRM ต้องสามารถแสดงข้อมูลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถซิงค์ข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อได้

5. การจัดตารางเวลา, การติดตามผล, และการแจ้งเตือนการนัดหมาย

คอนโซลที่ใช้งานง่ายที่ช่วยให้คุณจัดตารางนัดหมาย การติดตามผล และการตั้งการเตือนความจำ จะช่วยให้วันและสัปดาห์ของคุณเป็นไปตามแผน

6. กระบวนการทำงานและการจัดการงาน

เพิ่มคุณสมบัติในแอป CRM ส่วนบุคคลบางตัว, กระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง, และรายการงานเพื่อช่วยให้คุณควบคุมงานของคุณได้ดีขึ้น

ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลหลายตัวมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม การวิเคราะห์ และการติดตามการสื่อสาร

ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2024

เนื่องจากมีเครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลมากมายให้เลือกใช้ อาจทำให้การเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดกลายเป็นเรื่องยากได้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด และทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ไว้ให้คุณแล้ว

1.คลิกอัพ

สร้างและจัดการฐานข้อมูลหลายรายการด้วย ClickUp CRM
ลองใช้ CRM ของ ClickUp
สร้างและจัดการฐานข้อมูลหลายรายการด้วย ClickUp CRM

นอกเหนือจากการเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแล้ว คุณสมบัติ CRM ส่วนบุคคลของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถดูความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลนี้จัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณในระบบโฟลเดอร์และรายการที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยให้คุณจัดกลุ่มฐานผู้ติดต่อตามความต้องการของคุณ

นอกจากนี้ วิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 แบบของ ClickUp ยังช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากฐานข้อมูลลูกค้าของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณระบุลำดับความสำคัญและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามลำดับความสำคัญเหล่านั้น

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดโครงสร้างรายการที่มีความสำคัญเป็นงาน ภารกิจย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการติดต่อกับผู้ติดต่ออย่างน้อยสิบรายต่อวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ClickUp สามารถช่วยให้คุณติดตามงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณถูกจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว ClickUp จะช่วยให้คุณติดตามพื้นที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำตามรายชื่อผู้ติดต่อ

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของทีมด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างแผนการสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้ติดต่อ ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpฟรีนี้ช่วยให้คุณรวบรวมแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว

มีเทมเพลต CRM ของ ClickUpที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วใช้เทมเพลต CRMฟรีนี้เพื่อจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ และเข้าถึงได้จากทุกที่

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ จาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่าย ๆ จาก ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ: จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อของคุณภายในโฟลเดอร์และรายการต่างๆ แบ่งปันโปรเจกต์กับลูกค้าของคุณและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อจัดการการเข้าถึง
  • ติดตามคำสั่งซื้อ: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำสั่งซื้อและลูกค้าเป้าหมายของคุณ ให้คะแนน และสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • จดบันทึก: เขียนไอเดียด้วยปากกาได้ทันทีจากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์
  • แท็กและกรอง: เพิ่มแท็กให้กับผู้ติดต่อของคุณเพื่อค้นหาและจัดเรียงงานหรือบัญชีใดๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • เพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์: ใช้ช่องตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูว่าลูกค้าและผู้ติดต่อของคุณอยู่ที่ไหนได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดการอีเมล: ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับแอป
  • ทำงานแบบออฟไลน์: ทำงานข้ามอุปกรณ์และเมื่อจำเป็นสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้
  • แอปพลิเคชันมือถือ: เพิ่มงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และบันทึกข้อความได้ทุกที่ทุกเวลา
ภาพเคลื่อนไหว GIF สรุปภาพรวม ClickUp AI
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้น สรุปและปรับแต่งข้อความ สร้างคำตอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ClickUp AI: ใช้ AI เพื่อสร้างรายการงาน สรุปบันทึก และสร้างการแจ้งเตือน
  • การผสานรวมเทคโนโลยี: ผสานรวมเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วสำหรับการสื่อสารหรือการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการคุ้นเคยกับเครื่องมือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ClickUp AI สามารถเพิ่มได้ในทุกพื้นที่ทำงานในราคา $5 ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ติดต่อ ฝ่ายขาย

ClickUp รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. รายชื่อติดต่อ+

ติดต่อพร้อมระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ภาพ
ผ่านผู้ติดต่อ+

การซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติเป็นความสะดวกที่ยอดเยี่ยม และ Contacts+ ระบบ CRM ส่วนบุคคลช่วยสร้างสมุดที่อยู่ดิจิทัลแบบรวมศูนย์บนทุกอุปกรณ์ คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Contacts+ คือความสามารถในการสแกนและบันทึกนามบัตร

ข้อเสีย? Contacts+ เป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจากการปรากฏตัวทางออนไลน์ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานที่รีวิวบนเว็บไซต์อย่าง G2 และ Capterra ที่ค่อนข้างน้อย

คุณสมบัติเด่นของ Contacts+

  • หมายเหตุและแท็ก: จัดระเบียบบัญชีของคุณด้วยหมายเหตุและแท็กเพื่อความสะดวกในการจัดเรียง
  • การค้นหาแบบละเอียด: ค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง
  • การสแกนนามบัตร: บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกนนามบัตรของพวกเขา
  • การลบข้อมูลซ้ำ: ตรวจจับและลบบัญชีที่ซ้ำกัน

ข้อจำกัดของ Contacts+

  • การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัดในแง่ของธีมและแบบอักษร
  • มันอาจต้องการอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายกว่านี้
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดที่ 1,000 รายชื่อ

ติดต่อ+ ราคา

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้

รายชื่อผู้ติดต่อ+ การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 2. 8/5 (รีวิว 8+ รายการ)

3. การติดตามผล

ติดตาม CRM
ผ่านทางFollowUp CRM

ฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการติดตามผลเป็นสองคุณสมบัติที่ควรพิจารณาในแอป CRM ส่วนบุคคล ด้วย FollowUp คุณสามารถกำหนดเวลาการตอบกลับและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนให้ตัวเองติดตามการสนทนาที่สำคัญผ่านทางอีเมลได้

เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลนี้ช่วยให้การจัดการอีเมลของคุณง่ายขึ้น—จัดการความสัมพันธ์ของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ!

ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือราคาของ FollowUp สูงกว่าเครื่องมืออื่นๆ บางตัวในรายการ นอกจากนี้ การจัดกลุ่มงานและรายชื่อผู้ติดต่อยังขาดหายไป แต่ฟีเจอร์ของ FollowUp ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อผู้รับอีเมลเปิดอีเมลของตนนั้นมีประโยชน์มาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FollowUp

  • การแจ้งเตือน: ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • การติดตามผลอัตโนมัติ: กำหนดเวลาติดตามผลสำหรับการสนทนาที่สำคัญ
  • การติดตามการเปิดอีเมล: รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ติดต่อของคุณเปิดอีเมลของคุณเป็นครั้งแรก
  • อัปเกรดกล่องจดหมาย: ทำให้กล่องจดหมาย Gmail ของคุณฉลาดขึ้นด้วยการให้ FollowUp ทำงานได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ

ข้อจำกัดในการติดตามผล

  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด – การชำระเงินจะเริ่มเมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้
  • จำกัดเพียงการจัดระเบียบ Gmail เท่านั้น ไม่สามารถซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อข้ามฐานข้อมูลได้

การติดตามราคา

  • เริ่มต้น: 18 ดอลลาร์/เดือน
  • มืออาชีพ: $29/เดือน
  • Salesforce Edition: $40/เดือน

การติดตามคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: NA

4. โมนิก้า

โมนิก้า CRM
ผ่านทางโมนิก้า

Monica เป็นระบบ CRM ส่วนบุคคลแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบการติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณ

โมนิกาได้เผยแพร่โค้ดของตนให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้บน GitHub โดยเลือกให้เป็นโอเพนซอร์ส โค้ดสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกติดตั้งโมนิกาบนเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในขณะที่นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

คุณสมบัติเด่นของ Monica

  • ปรับแต่งได้สูง: ปรับขนาดหรือเพิ่มลดฟังก์ชันการทำงานได้ตามความต้องการของคุณ
  • สำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัว: แอป CRM ส่วนบุคคลนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเครือข่ายส่วนตัวและส่วนบุคคล
  • UI ที่สะอาด: อินเทอร์เฟซที่เรียบร้อยและใช้งานง่าย การใช้งานเป็นเรื่องง่าย
  • ฟรีทั้งหมด: ผู้ใช้สามารถโฮสต์อินเทอร์เฟซ Monica ส่วนบุคคลของตนได้ฟรีทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง

โมนิกา ข้อจำกัด

  • ไม่ได้สร้างมาเพื่อมืออาชีพที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นข้อกังวล เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็นโอเพนซอร์ส

การกำหนดราคาของโมนิก้า

  • ฟรี: หากคุณโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  • ชำระเงินแล้ว: $9/เดือน

คะแนนและรีวิวของโมนิก้า

  • G2: NA
  • Capterra: ไม่มีข้อมูล

5. แถบ

Streak CRM
ผ่านทางStreak

Streak เป็นซอฟต์แวร์ CRM และเพิ่มประสิทธิภาพที่จัดการเวิร์กโฟลว์และรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้โดยตรงจากบัญชี Gmail ของคุณ

มีโซลูชัน CRM ส่วนบุคคลที่ออกแบบมาตามกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น Streak มีฟีเจอร์ CRM ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ทรัพยากรบุคคล ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุน

Streak มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง: ดูการติดตาม, รวมเมล, กำหนดเวลาส่ง, และแยกหัวข้ออีเมล—ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณจัดการการสนทนากับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟังก์ชันการจัดการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของมันยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น: มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, ไทม์ไลน์หรือบันทึกการสื่อสารและเหตุการณ์, ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณ, และอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ Streak ยังมีตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกที่ง่ายดาย, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ. ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันมือถือทั้งบน Apple App Store และ Google Play.

คุณสมบัติเด่นของ Streak

  • เครื่องมือจัดการอีเมล: จัดการการสนทนาทางอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดอีเมล การจัดตารางส่งอีเมล และฟังก์ชันการรวมจดหมาย
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: จัดการความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลา
  • การผสานเครื่องมือ: ซิงค์กับ G Suite และ Zapier เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ทั้งหมดได้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของสตรีค

  • ช้าเป็นบางครั้ง
  • ไม่ซิงค์อัตโนมัติกับ Gmail เมื่อมีการอัปเดตรหัสผ่าน
  • ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การกำหนดราคาแบบต่อเนื่อง

  • ฟรี
  • โซโล: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • โปรพลัส: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $129/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวสตรีค

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)

6. เกธิฮิปโป

Gethippo.app
ผ่านGetHippo.app

Gethippo เป็นซอฟต์แวร์ CRMส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในชีวิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hippo เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับการจดจำรายละเอียดปลีกย่อย (และสิ่งที่ต้องทำ) ของผู้ติดต่ออีกต่อไป

คุณสมบัติที่โดดเด่นสามประการคือ บันทึก, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ การดูโปรไฟล์ของติดต่อในแอป CRM ส่วนบุคคลนี้ช่วยให้คุณจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีประโยชน์เมื่อพบพวกเขา—วันครบรอบ, ผลงานสำคัญในการทำงาน, สิ่งเล็กๆ เหล่านี้มีความหมายมาก

นอกจากนี้ ราคาของเรายังสามารถแข่งขันได้ และข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณเอง ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์

คุณสมบัติเด่นของ Gethippo

  • หมายเหตุ: เพิ่มข้อมูลนี้ในข้อมูลของแต่ละผู้ติดต่อเมื่อคุณทราบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพวกเขา
  • กิจกรรม: สร้างกิจกรรมบนแอปเพื่อจัดการประชุมแบบพบหน้ากัน
  • รายการสิ่งที่ต้องทำ: จัดทำรายการตรวจสอบสำหรับทุกการติดต่อ
  • ส่วนตัวและปลอดภัย: มั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ

ข้อจำกัดของ Gethippo

  • ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในกรณีทางธุรกิจหรือการใช้งานเชิงวิชาชีพ
  • ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น

ราคาของ Gethippo

  • ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
  • ชำระเงิน: $1. 99 ต่อเดือน

เกธิโป้ เรตติ้งและรีวิว

  • G2: NA
  • Capterra: NA

7. แบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่าง

แดชบอร์ด Cloze
ผ่านทางCloze

Cloze เป็นระบบCRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIและผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อสำคัญของคุณให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยการซิงค์อีเมล การโทร ข้อความ และเอกสารทั้งหมดของคุณ

Cloze ติดป้ายกำกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามวิธีที่คุณจัดกลุ่มในหัวของคุณ (ไม่ใช่แค่เรียงตามตัวอักษรธรรมดา) ซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากการจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว Cloze ยังมีฟีเจอร์การสนทนาอีเมลและการจดบันทึกอีกด้วย ฟังก์ชันการจัดตารางเวลา การติดตามผล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์มีให้ใช้งานโดยค่าเริ่มต้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cloze

  • บันทึกการประชุม: บันทึกรายละเอียดการประชุมได้อย่างง่ายดายเพื่อทบทวนในภายหลัง
  • การแจ้งเตือนติดตามผล: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนตัวเองเกี่ยวกับการติดต่อที่สำคัญและการติดตามผล
  • การผสานรวม Gmail พร้อมการแจ้งเตือนการอ่าน: ทราบเมื่อผู้รับของคุณอ่านอีเมลของคุณและจัดเวลาการส่งข้อความถัดไปของคุณให้เหมาะสม
  • ซิงค์กับคลาวด์: รวมรายชื่อผู้ติดต่อขณะเดินทางและข้ามอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ Cloze

  • ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณขยายตัว
  • UI อาจรู้สึกเก่าไปหน่อย
  • ราคาแพงสำหรับการใช้งานส่วนตัว

การกำหนดราคาแบบ Cloze

  • Cloze Pro: 17 ดอลลาร์/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
  • ธุรกิจ Silver: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจโกลด์: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจแพลทินัม: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นแบบ Cloze

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)

8. Airtable

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะและแอปพลิเคชันผ่านแอปที่อิงจากสเปรดชีต อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือที่สามารถขยายได้สูงและใช้โค้ดน้อย และยังมีมืออาชีพบางคนที่ใช้ Airtable เป็น CRM ส่วนตัวแบบเสมือนจริง

สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองภายใน Airtable เพื่อค้นหาและรักษาผู้ติดต่อ, จัดการใบแจ้งหนี้, และสื่อสารกับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง: สร้างกระบวนการทำงานและฟังก์ชัน CRM ของคุณเองสำหรับฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ
  • มุมมอง Kanban: สร้างการมองเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลของคุณ
  • แบบฟอร์ม: สร้าง แก้ไข เผยแพร่ และแชร์แบบฟอร์มเพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Airtable

  • ไม่ได้สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งาน CRM ส่วนบุคคล
  • อาจพิสูจน์ได้ว่าซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Airtable

  • ฟรีสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ระดับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

Airtable คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)

9. การเชื่อมโยง

แอปเน็กชั่น
ผ่านทางNection

Nection เป็นแอป CRM ส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณเติบโตและดูแลเครือข่ายของคุณ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้ง ผู้ใช้สามารถรวบรวมรายชื่อติดต่อไว้ในที่เดียว และส่งข้อความส่วนตัวหรือของขวัญผ่านพันธมิตรของ Nection ได้

การให้ของขวัญและการส่งข้อความส่วนตัว (ด้วยความช่วยเหลือจาก AI) ทำให้ Nection โดดเด่นกว่าที่อื่นในรายการนี้

คุณสมบัติเด่นของ Nection

  • ข้อความส่วนบุคคลที่สร้างโดย AI: สร้างข้อความที่เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ข้อมูลติดต่อเพื่อให้การสื่อสารของคุณมีความเป็นส่วนตัว
  • บัตรของขวัญ: ส่งของขวัญหรือบัตรของขวัญให้กับผู้ติดต่อของคุณ
  • การแจ้งเตือนกิจกรรม: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันเกิด, วันครบรอบ, และกิจกรรมอื่น ๆ ของผู้ติดต่อของคุณ
  • ลบข้อมูลซ้ำ: ลดโอกาสที่จะมีข้อมูลซ้ำและข้อมูลที่ขัดแย้งกัน

ข้อจำกัดของเน็กชั่น

  • การใช้งานจำกัดในฐานะชุดโปรแกรม CRM ส่วนบุคคล
  • มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปเท่านั้น – ยังไม่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป

ราคาของเน็กชั่น

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของเน็กชั่น

  • G2: ไม่ระบุ
  • Capterra: ไม่มีข้อมูล

10. Getdex

Getdex
ผ่านทางGetdex

ระบบ CRM ส่วนบุคคลในรูปแบบดิจิทัล Dex จะซิงโครไนซ์ข้อมูลติดต่อของคุณจาก LinkedIn, อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถดูและจัดการทุกคนที่คุณรู้จักได้ในที่เดียว

จุดขายเฉพาะของมันคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับ LinkedIn ตลอดเวลา ตำแหน่งงานใหม่ของเพื่อนร่วมงานมืออาชีพของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องมือดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn ของเพื่อนร่วมงานของคุณ

ไม่ซับซ้อนเท่ากับระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบเช่น Salesforce และไม่พื้นฐานเท่ากับสเปรดชีต Dex มีฟังก์ชันเพียงพอที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาชีพของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Dex

  • การแจ้งเตือนการสื่อสาร: กำหนดความถี่ที่คุณต้องการติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณ – Dex จะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้า
  • การซิงค์ LinkedIn: การเปลี่ยนแปลงในโปรไฟล์ LinkedIn จะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในบัตรติดต่อของคุณ
  • ทางลัดในตัว: คีย์ลัดช่วยให้เครื่องมือใช้งานง่าย
  • ไม่จำกัดอุปกรณ์: Dex มีให้บริการในรูปแบบส่วนขยายเบราว์เซอร์ รวมถึงแอปพลิเคชันบน Android และ Apple

ข้อจำกัดของดีกซ์

  • ตามความคิดเห็นของผู้ใช้, Dex มักจะช้าและมีปัญหาในบางครั้ง

ราคาของ Getdex

  • ฟรี: สำหรับการทดลองใช้ 7 วัน
  • ชำระเงินแล้ว: $12/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Getdex

  • ProductHunt: 4. 1 (10+ โหวต)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

สร้างสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณด้วยแอป CRM ส่วนตัว

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจดจำวันสำคัญและรายละเอียดส่วนตัวลึกซึ้ง และการติดต่อในเวลาที่เหมาะสม ล้วนช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและรักษาไว้กับผู้ที่มีความหมายต่อคุณ ระบบ CRM ส่วนบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งทางอาชีพและส่วนตัวของคุณได้

ผ่านการทดสอบและรีวิวโดยผู้ใช้หลายพันคน ฟีเจอร์ CRM ของ ClickUp ทำงานได้ดีทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจ

