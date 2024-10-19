10 เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เราได้เดินทางมาไกลจากการเรียงลำดับตัวอักษรของผู้คนในสมุดที่อยู่และการนัดหมายโดยการโทรหมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายของเราในปัจจุบันครอบคลุมถึงอีเมล แอปพลิเคชันการนัดหมาย และเครือข่ายสังคมออนไลน์
ธุรกิจสมัยใหม่ใช้เครื่องมือ CRM เพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า พันธมิตร และผู้ขายทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถทำเช่นเดียวกัน—จัดระเบียบและแยกแยะความสัมพันธ์ทางธุรกิจออกจากความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ
ใครบ้างที่สามารถได้รับประโยชน์จากระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าส่วนบุคคล?
- บุคคลที่ต้องการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลเพื่อจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อัปเดตข้อมูลติดต่อให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มการแจ้งเตือนวันเกิดในปฏิทินของคุณ เป็นต้น
- ผู้ประกอบการเดี่ยว เจ้าของธุรกิจรายบุคคล มีความสัมพันธ์มากมายที่แบ่งแยกออกระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งพวกเขาต้องการจัดระเบียบหรือติดแท็กให้เหมาะสม
- ธุรกิจขนาดเล็กหรือเจ้าของร้านค้าที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ซับซ้อนของระบบ CRM ระดับมืออาชีพ
เราได้พิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลต่าง ๆ และคุณสมบัติของมัน แต่ก่อนอื่น นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาใน CRM ส่วนบุคคล
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ส่วนตัว?
ระบบ CRM ส่วนบุคคลจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จัดหมวดหมู่เครือข่ายของคุณ และทำให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นโดยซิงค์กับแอปอีเมลและการส่งข้อความของคุณ และบางครั้งยังรวมถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณด้วย
มันช่วยขจัดความเครียดจากการต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและการจัดระเบียบ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แท้จริงและมีคุณภาพสูงได้ ยังมีอีก:
1. ติดต่อองค์กร
คุณสมบัติมาตรฐานของระบบ CRM ส่วนบุคคล – การเก็บรักษาข้อมูลติดต่อของคุณและอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ. ระบบ CRM ที่ดีควรสามารถซิงค์กับโทรศัพท์, อีเมล, และแอปพลิเคชันสื่อสารของคุณได้เพื่อจัดระเบียบเครือข่ายของคุณไว้ในที่เดียว.
2. การติดแท็กและการจัดกลุ่ม
ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อของคุณในระดับต่างๆ – ทั้งทางธุรกิจหรือส่วนตัว, ลูกค้าหรือผู้ขาย, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือพันธมิตร – ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้ คุณสามารถดึงรายชื่อเฉพาะขึ้นมาดูได้ทุกเมื่อ
3. มุมมองที่ปรับแต่งได้
ระบบ CRM ควรใช้งานง่ายเพียงพอสำหรับคุณในการปรับแต่งและกำหนดค่า ควรสามารถแสดงมุมมองได้หลากหลาย เช่น รายการ ตาราง หรือบอร์ด
4. การเข้าถึงจากระยะไกลหรือออฟไลน์
ระบบ CRM ต้องสามารถแสดงข้อมูลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถซิงค์ข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อได้
5. การจัดตารางเวลา, การติดตามผล, และการแจ้งเตือนการนัดหมาย
คอนโซลที่ใช้งานง่ายที่ช่วยให้คุณจัดตารางนัดหมาย การติดตามผล และการตั้งการเตือนความจำ จะช่วยให้วันและสัปดาห์ของคุณเป็นไปตามแผน
6. กระบวนการทำงานและการจัดการงาน
เพิ่มคุณสมบัติในแอป CRM ส่วนบุคคลบางตัว, กระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง, และรายการงานเพื่อช่วยให้คุณควบคุมงานของคุณได้ดีขึ้น
ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลหลายตัวมีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การทำงานอัตโนมัติ การผสานรวม การวิเคราะห์ และการติดตามการสื่อสาร
ซอฟต์แวร์ CRM ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้ในปี 2024
เนื่องจากมีเครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลมากมายให้เลือกใช้ อาจทำให้การเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดกลายเป็นเรื่องยากได้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด และทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่านี้ไว้ให้คุณแล้ว
1.คลิกอัพ
นอกเหนือจากการเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแล้ว คุณสมบัติ CRM ส่วนบุคคลของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถดูความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้ในที่เดียว เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลนี้จัดระเบียบผู้ติดต่อของคุณในระบบโฟลเดอร์และรายการที่สามารถปรับขนาดได้ ช่วยให้คุณจัดกลุ่มฐานผู้ติดต่อตามความต้องการของคุณ
นอกจากนี้ วิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 แบบของ ClickUp ยังช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากฐานข้อมูลลูกค้าของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยให้คุณระบุลำดับความสำคัญและดำเนินการอย่างเป็นระบบตามลำดับความสำคัญเหล่านั้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดโครงสร้างรายการที่มีความสำคัญเป็นงาน ภารกิจย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณได้ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการติดต่อกับผู้ติดต่ออย่างน้อยสิบรายต่อวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ClickUp สามารถช่วยให้คุณติดตามงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณถูกจัดระเบียบเรียบร้อยแล้ว ClickUp จะช่วยให้คุณติดตามพื้นที่สำคัญที่ต้องให้ความสำคัญด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำตามรายชื่อผู้ติดต่อ
นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อสร้างแผนการสื่อสารสำหรับกลุ่มผู้ติดต่อ ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpฟรีนี้ช่วยให้คุณรวบรวมแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
มีเทมเพลต CRM ของ ClickUpที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วใช้เทมเพลต CRMฟรีนี้เพื่อจัดเก็บรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว อัปเดตข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ และเข้าถึงได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ: จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อของคุณภายในโฟลเดอร์และรายการต่างๆ แบ่งปันโปรเจกต์กับลูกค้าของคุณและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อจัดการการเข้าถึง
- ติดตามคำสั่งซื้อ: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำสั่งซื้อและลูกค้าเป้าหมายของคุณ ให้คะแนน และสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- จดบันทึก: เขียนไอเดียด้วยปากกาได้ทันทีจากเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือเว็บเบราว์เซอร์
- แท็กและกรอง: เพิ่มแท็กให้กับผู้ติดต่อของคุณเพื่อค้นหาและจัดเรียงงานหรือบัญชีใดๆ ได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มข้อมูลทางภูมิศาสตร์: ใช้ช่องตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูว่าลูกค้าและผู้ติดต่อของคุณอยู่ที่ไหนได้อย่างรวดเร็ว
- จัดการอีเมล: ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงโดยไม่ต้องสลับแอป
- ทำงานแบบออฟไลน์: ทำงานข้ามอุปกรณ์และเมื่อจำเป็นสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้
- แอปพลิเคชันมือถือ: เพิ่มงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือน และบันทึกข้อความได้ทุกที่ทุกเวลา
- ClickUp AI: ใช้ AI เพื่อสร้างรายการงาน สรุปบันทึก และสร้างการแจ้งเตือน
- การผสานรวมเทคโนโลยี: ผสานรวมเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วสำหรับการสื่อสารหรือการทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจใช้เวลาสักพักสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการคุ้นเคยกับเครื่องมือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ClickUp AI สามารถเพิ่มได้ในทุกพื้นที่ทำงานในราคา $5 ต่อสมาชิก
- องค์กร: ติดต่อ ฝ่ายขาย
ClickUp รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. รายชื่อติดต่อ+
การซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติเป็นความสะดวกที่ยอดเยี่ยม และ Contacts+ ระบบ CRM ส่วนบุคคลช่วยสร้างสมุดที่อยู่ดิจิทัลแบบรวมศูนย์บนทุกอุปกรณ์ คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Contacts+ คือความสามารถในการสแกนและบันทึกนามบัตร
ข้อเสีย? Contacts+ เป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักจากการปรากฏตัวทางออนไลน์ ซึ่งเห็นได้จากจำนวนผู้ใช้งานที่รีวิวบนเว็บไซต์อย่าง G2 และ Capterra ที่ค่อนข้างน้อย
คุณสมบัติเด่นของ Contacts+
- หมายเหตุและแท็ก: จัดระเบียบบัญชีของคุณด้วยหมายเหตุและแท็กเพื่อความสะดวกในการจัดเรียง
- การค้นหาแบบละเอียด: ค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการค้นหาขั้นสูง
- การสแกนนามบัตร: บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยการสแกนนามบัตรของพวกเขา
- การลบข้อมูลซ้ำ: ตรวจจับและลบบัญชีที่ซ้ำกัน
ข้อจำกัดของ Contacts+
- การปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัดในแง่ของธีมและแบบอักษร
- มันอาจต้องการอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายกว่านี้
- เวอร์ชันฟรีจำกัดที่ 1,000 รายชื่อ
ติดต่อ+ ราคา
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12.99/เดือน ต่อผู้ใช้
รายชื่อผู้ติดต่อ+ การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 2. 8/5 (รีวิว 8+ รายการ)
3. การติดตามผล
ฟังก์ชันการแจ้งเตือนและการติดตามผลเป็นสองคุณสมบัติที่ควรพิจารณาในแอป CRM ส่วนบุคคล ด้วย FollowUp คุณสามารถกำหนดเวลาการตอบกลับและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนให้ตัวเองติดตามการสนทนาที่สำคัญผ่านทางอีเมลได้
เครื่องมือ CRM ส่วนบุคคลนี้ช่วยให้การจัดการอีเมลของคุณง่ายขึ้น—จัดการความสัมพันธ์ของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ!
ข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือราคาของ FollowUp สูงกว่าเครื่องมืออื่นๆ บางตัวในรายการ นอกจากนี้ การจัดกลุ่มงานและรายชื่อผู้ติดต่อยังขาดหายไป แต่ฟีเจอร์ของ FollowUp ที่แจ้งเตือนคุณเมื่อผู้รับอีเมลเปิดอีเมลของตนนั้นมีประโยชน์มาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FollowUp
- การแจ้งเตือน: ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานสำคัญด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- การติดตามผลอัตโนมัติ: กำหนดเวลาติดตามผลสำหรับการสนทนาที่สำคัญ
- การติดตามการเปิดอีเมล: รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ติดต่อของคุณเปิดอีเมลของคุณเป็นครั้งแรก
- อัปเกรดกล่องจดหมาย: ทำให้กล่องจดหมาย Gmail ของคุณฉลาดขึ้นด้วยการให้ FollowUp ทำงานได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ
ข้อจำกัดในการติดตามผล
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด – การชำระเงินจะเริ่มเมื่อหมดระยะเวลาทดลองใช้
- จำกัดเพียงการจัดระเบียบ Gmail เท่านั้น ไม่สามารถซิงค์รายชื่อผู้ติดต่อข้ามฐานข้อมูลได้
การติดตามราคา
- เริ่มต้น: 18 ดอลลาร์/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน
- Salesforce Edition: $40/เดือน
การติดตามคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: NA
4. โมนิก้า
Monica เป็นระบบ CRM ส่วนบุคคลแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบการติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณ
โมนิกาได้เผยแพร่โค้ดของตนให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้บน GitHub โดยเลือกให้เป็นโอเพนซอร์ส โค้ดสามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ร่วมกัน คุณสามารถเลือกติดตั้งโมนิกาบนเซิร์ฟเวอร์ใดก็ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ในขณะที่นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
คุณสมบัติเด่นของ Monica
- ปรับแต่งได้สูง: ปรับขนาดหรือเพิ่มลดฟังก์ชันการทำงานได้ตามความต้องการของคุณ
- สำหรับความสัมพันธ์ส่วนตัว: แอป CRM ส่วนบุคคลนี้ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเครือข่ายส่วนตัวและส่วนบุคคล
- UI ที่สะอาด: อินเทอร์เฟซที่เรียบร้อยและใช้งานง่าย การใช้งานเป็นเรื่องง่าย
- ฟรีทั้งหมด: ผู้ใช้สามารถโฮสต์อินเทอร์เฟซ Monica ส่วนบุคคลของตนได้ฟรีทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ของตนเอง
โมนิกา ข้อจำกัด
- ไม่ได้สร้างมาเพื่อมืออาชีพที่ต้องการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
- ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเป็นข้อกังวล เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็นโอเพนซอร์ส
การกำหนดราคาของโมนิก้า
- ฟรี: หากคุณโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- ชำระเงินแล้ว: $9/เดือน
คะแนนและรีวิวของโมนิก้า
- G2: NA
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
5. แถบ
Streak เป็นซอฟต์แวร์ CRM และเพิ่มประสิทธิภาพที่จัดการเวิร์กโฟลว์และรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้โดยตรงจากบัญชี Gmail ของคุณ
มีโซลูชัน CRM ส่วนบุคคลที่ออกแบบมาตามกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ ตัวอย่างเช่น Streak มีฟีเจอร์ CRM ที่คัดสรรมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย ทรัพยากรบุคคล ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุน
Streak มีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์หลายอย่าง: ดูการติดตาม, รวมเมล, กำหนดเวลาส่ง, และแยกหัวข้ออีเมล—ทั้งหมดนี้ช่วยให้คุณจัดการการสนทนากับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฟังก์ชันการจัดการความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของมันยังประกอบด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและสื่อสารกับผู้ติดต่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น: มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้, ไทม์ไลน์หรือบันทึกการสื่อสารและเหตุการณ์, ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ติดต่อของคุณ, และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ Streak ยังมีตัวเลือกการนำเข้าและส่งออกที่ง่ายดาย, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์, และการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ. ทั้งหมดนี้สามารถใช้งานได้ในแอปพลิเคชันมือถือทั้งบน Apple App Store และ Google Play.
คุณสมบัติเด่นของ Streak
- เครื่องมือจัดการอีเมล: จัดการการสนทนาทางอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดอีเมล การจัดตารางส่งอีเมล และฟังก์ชันการรวมจดหมาย
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: จัดการความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อได้ทุกที่ทุกเวลา
- การผสานเครื่องมือ: ซิงค์กับ G Suite และ Zapier เพื่อให้คุณสามารถจัดการทุกขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ทั้งหมดได้ในที่เดียว
ข้อจำกัดของสตรีค
- ช้าเป็นบางครั้ง
- ไม่ซิงค์อัตโนมัติกับ Gmail เมื่อมีการอัปเดตรหัสผ่าน
- ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การกำหนดราคาแบบต่อเนื่อง
- ฟรี
- โซโล: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรพลัส: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวสตรีค
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
6. เกธิฮิปโป
Gethippo เป็นซอฟต์แวร์ CRMส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามรายละเอียดและเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในชีวิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hippo เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลกับการจดจำรายละเอียดปลีกย่อย (และสิ่งที่ต้องทำ) ของผู้ติดต่ออีกต่อไป
คุณสมบัติที่โดดเด่นสามประการคือ บันทึก, รายการสิ่งที่ต้องทำ, และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ การดูโปรไฟล์ของติดต่อในแอป CRM ส่วนบุคคลนี้ช่วยให้คุณจำรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่มีประโยชน์เมื่อพบพวกเขา—วันครบรอบ, ผลงานสำคัญในการทำงาน, สิ่งเล็กๆ เหล่านี้มีความหมายมาก
นอกจากนี้ ราคาของเรายังสามารถแข่งขันได้ และข้อมูลของคุณจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณเอง ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์
คุณสมบัติเด่นของ Gethippo
- หมายเหตุ: เพิ่มข้อมูลนี้ในข้อมูลของแต่ละผู้ติดต่อเมื่อคุณทราบข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพวกเขา
- กิจกรรม: สร้างกิจกรรมบนแอปเพื่อจัดการประชุมแบบพบหน้ากัน
- รายการสิ่งที่ต้องทำ: จัดทำรายการตรวจสอบสำหรับทุกการติดต่อ
- ส่วนตัวและปลอดภัย: มั่นใจในความปลอดภัยของฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ
ข้อจำกัดของ Gethippo
- ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในกรณีทางธุรกิจหรือการใช้งานเชิงวิชาชีพ
- ไม่มีการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น
ราคาของ Gethippo
- ทดลองใช้ฟรี 1 เดือน
- ชำระเงิน: $1. 99 ต่อเดือน
เกธิโป้ เรตติ้งและรีวิว
- G2: NA
- Capterra: NA
7. แบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่าง
Cloze เป็นระบบCRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AIและผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อสำคัญของคุณให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยการซิงค์อีเมล การโทร ข้อความ และเอกสารทั้งหมดของคุณ
Cloze ติดป้ายกำกับรายชื่อผู้ติดต่อของคุณตามวิธีที่คุณจัดกลุ่มในหัวของคุณ (ไม่ใช่แค่เรียงตามตัวอักษรธรรมดา) ซึ่งช่วยให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวใกล้ชิดยิ่งขึ้น นอกจากการจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อแล้ว Cloze ยังมีฟีเจอร์การสนทนาอีเมลและการจดบันทึกอีกด้วย ฟังก์ชันการจัดตารางเวลา การติดตามผล และการแจ้งเตือนเหตุการณ์มีให้ใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cloze
- บันทึกการประชุม: บันทึกรายละเอียดการประชุมได้อย่างง่ายดายเพื่อทบทวนในภายหลัง
- การแจ้งเตือนติดตามผล: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อเตือนตัวเองเกี่ยวกับการติดต่อที่สำคัญและการติดตามผล
- การผสานรวม Gmail พร้อมการแจ้งเตือนการอ่าน: ทราบเมื่อผู้รับของคุณอ่านอีเมลของคุณและจัดเวลาการส่งข้อความถัดไปของคุณให้เหมาะสม
- ซิงค์กับคลาวด์: รวมรายชื่อผู้ติดต่อขณะเดินทางและข้ามอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Cloze
- ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อทีมของคุณขยายตัว
- UI อาจรู้สึกเก่าไปหน่อย
- ราคาแพงสำหรับการใช้งานส่วนตัว
การกำหนดราคาแบบ Cloze
- Cloze Pro: 17 ดอลลาร์/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป
- ธุรกิจ Silver: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจโกลด์: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจแพลทินัม: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นแบบ Cloze
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
8. Airtable
Airtable เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะและแอปพลิเคชันผ่านแอปที่อิงจากสเปรดชีต อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือที่สามารถขยายได้สูงและใช้โค้ดน้อย และยังมีมืออาชีพบางคนที่ใช้ Airtable เป็น CRM ส่วนตัวแบบเสมือนจริง
สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองภายใน Airtable เพื่อค้นหาและรักษาผู้ติดต่อ, จัดการใบแจ้งหนี้, และสื่อสารกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้สูง: สร้างกระบวนการทำงานและฟังก์ชัน CRM ของคุณเองสำหรับฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ
- มุมมอง Kanban: สร้างการมองเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลของคุณ
- แบบฟอร์ม: สร้าง แก้ไข เผยแพร่ และแชร์แบบฟอร์มเพื่อสร้างฐานข้อมูลผู้ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Airtable
- ไม่ได้สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งาน CRM ส่วนบุคคล
- อาจพิสูจน์ได้ว่าซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Airtable
- ฟรีสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
Airtable คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
9. การเชื่อมโยง
Nection เป็นแอป CRM ส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณเติบโตและดูแลเครือข่ายของคุณ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้ง ผู้ใช้สามารถรวบรวมรายชื่อติดต่อไว้ในที่เดียว และส่งข้อความส่วนตัวหรือของขวัญผ่านพันธมิตรของ Nection ได้
การให้ของขวัญและการส่งข้อความส่วนตัว (ด้วยความช่วยเหลือจาก AI) ทำให้ Nection โดดเด่นกว่าที่อื่นในรายการนี้
คุณสมบัติเด่นของ Nection
- ข้อความส่วนบุคคลที่สร้างโดย AI: สร้างข้อความที่เหมาะสมกับบริบทโดยใช้ข้อมูลติดต่อเพื่อให้การสื่อสารของคุณมีความเป็นส่วนตัว
- บัตรของขวัญ: ส่งของขวัญหรือบัตรของขวัญให้กับผู้ติดต่อของคุณ
- การแจ้งเตือนกิจกรรม: ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับวันเกิด, วันครบรอบ, และกิจกรรมอื่น ๆ ของผู้ติดต่อของคุณ
- ลบข้อมูลซ้ำ: ลดโอกาสที่จะมีข้อมูลซ้ำและข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
ข้อจำกัดของเน็กชั่น
- การใช้งานจำกัดในฐานะชุดโปรแกรม CRM ส่วนบุคคล
- มีให้บริการเฉพาะในรูปแบบแอปเท่านั้น – ยังไม่มีเวอร์ชันสำหรับเดสก์ท็อป
ราคาของเน็กชั่น
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของเน็กชั่น
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
10. Getdex
ระบบ CRM ส่วนบุคคลในรูปแบบดิจิทัล Dex จะซิงโครไนซ์ข้อมูลติดต่อของคุณจาก LinkedIn, อีเมล และบัญชีโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถดูและจัดการทุกคนที่คุณรู้จักได้ในที่เดียว
จุดขายเฉพาะของมันคือความสามารถในการเชื่อมต่อกับ LinkedIn ตลอดเวลา ตำแหน่งงานใหม่ของเพื่อนร่วมงานมืออาชีพของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องมือดึงข้อมูลจากโปรไฟล์ LinkedIn ของเพื่อนร่วมงานของคุณ
ไม่ซับซ้อนเท่ากับระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบเช่น Salesforce และไม่พื้นฐานเท่ากับสเปรดชีต Dex มีฟังก์ชันเพียงพอที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาชีพของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Dex
- การแจ้งเตือนการสื่อสาร: กำหนดความถี่ที่คุณต้องการติดต่อกับผู้ติดต่อของคุณ – Dex จะแจ้งเตือนคุณล่วงหน้า
- การซิงค์ LinkedIn: การเปลี่ยนแปลงในโปรไฟล์ LinkedIn จะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในบัตรติดต่อของคุณ
- ทางลัดในตัว: คีย์ลัดช่วยให้เครื่องมือใช้งานง่าย
- ไม่จำกัดอุปกรณ์: Dex มีให้บริการในรูปแบบส่วนขยายเบราว์เซอร์ รวมถึงแอปพลิเคชันบน Android และ Apple
ข้อจำกัดของดีกซ์
- ตามความคิดเห็นของผู้ใช้, Dex มักจะช้าและมีปัญหาในบางครั้ง
ราคาของ Getdex
- ฟรี: สำหรับการทดลองใช้ 7 วัน
- ชำระเงินแล้ว: $12/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Getdex
- ProductHunt: 4. 1 (10+ โหวต)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
สร้างสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณด้วยแอป CRM ส่วนตัว
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การจดจำวันสำคัญและรายละเอียดส่วนตัวลึกซึ้ง และการติดต่อในเวลาที่เหมาะสม ล้วนช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและรักษาไว้กับผู้ที่มีความหมายต่อคุณ ระบบ CRM ส่วนบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งทางอาชีพและส่วนตัวของคุณได้
ผ่านการทดสอบและรีวิวโดยผู้ใช้หลายพันคน ฟีเจอร์ CRM ของ ClickUp ทำงานได้ดีทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจ
Sสมัครฟรีเพื่อสัมผัสประสบการณ์ ClickUp ด้วยตัวคุณเอง ?