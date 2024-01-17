10 กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่เปรียบเสมือนซูเปอร์ฮีโร่ของการตลาดและการเติบโตทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาช่วยให้คุณปลดปล่อยพลังของการหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพและเพิ่มการรักษาลูกค้าในระยะยาวของคุณให้พุ่งสูงขึ้น
คู่มือนี้มีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มสีสันด้วยการนำเสนอวิธีการหาลูกค้าที่หลากหลาย เรื่องราวความสำเร็จที่สร้างแรงบันดาลใจ และวิธีเอาชนะความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น 📈🏆
การหาลูกค้าคืออะไร?
การได้มาซึ่งลูกค้า หมายถึง การดึงดูดและได้รับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการรายใหม่สำหรับธุรกิจ เช่นเดียวกัน กลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้าที่จ่ายเงินรายใหม่และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
นี่คือสามขั้นตอนพื้นฐานที่พบในกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด:
- การสร้างลูกค้าเป้าหมาย: ธุรกิจดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพจากตลาดเป้าหมายของตนโดยใช้การวิจัยตลาดและเครื่องมือต่างๆ เช่นแม่แบบโปรไฟล์ลูกค้า
- การดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมาย: ธุรกิจดูแลและสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเป้าหมายอย่างรอบคอบผ่านการตลาดทางอีเมลและการใช้เครื่องมือ เช่นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมาย: ธุรกิจเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมีการนำเครื่องมือ เช่นซอฟต์แวร์รักษาลูกค้ามาใช้
แม้ว่าจะมีรายละเอียดเฉพาะอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาในแต่ละขั้นตอน แต่นั่นคือกระบวนการพื้นฐาน
แน่นอนว่าคุณจะเห็นความหลากหลายในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดที่บริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญเลือกใช้ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และสินค้าหรือบริการของคุณ
บทบาทของ ช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า ในการเติบโตของธุรกิจ
ช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า หรือที่เรียกว่าช่องทางการขาย หมายถึงเส้นทางที่ลูกค้าที่มีศักยภาพจะเดินทางผ่านจนกลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน
มันคือการตลาดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำ 🏃
บุคคลจะเข้าสู่กระบวนการดึงดูดลูกค้าเมื่อพวกเขาตระหนักถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และจะออกจากกระบวนการนี้เมื่อพวกเขาทำการซื้อครั้งแรก จากนั้นพวกเขาจะเข้าสู่ประสบการณ์หลังการซื้อ แต่เราจะเก็บหัวข้อนี้ไว้สำหรับคู่มืออื่น
นี่คือประโยชน์บางประการของกระบวนการดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพ:
- การปรับปรุงการรับรู้แบรนด์เพื่อขยายการเข้าถึงและการจดจำ
- การเติบโตของบริษัทที่เพิ่มขึ้น
- รายได้เพื่อการลงทุนในแนวคิดใหม่และทรัพยากรที่มีอยู่
- แสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความก้าวหน้าสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (เช่น นักลงทุน, คู่ค้า, หรือผู้มีอิทธิพล)
สรุปสั้น ๆ: กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณและช่วยเพิ่มผลกำไรของคุณ
กลยุทธ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ เช่นเดียวกัน มีซอฟต์แวร์และเครื่องมือต่างๆ มากมายที่มืออาชีพด้านการตลาดอาจใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการหาลูกค้าใหม่
ประเภทของวิธีการหาลูกค้าใหม่
มีวิธีการหาลูกค้าหลายวิธี—คุณไม่จำเป็นต้องเลือกเพียงวิธีเดียว บางครั้ง การรวมสองวิธีหรือมากกว่านั้นในกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ของคุณอาจมีประสิทธิภาพมากกว่า
คุณจะพบทั้งตัวเลือกแบบพบหน้าและแบบดิจิทัลที่เน้นไว้ด้านล่างนี้; ประสิทธิภาพของแต่ละตัวเลือกขึ้นอยู่กับธุรกิจของคุณ, อุตสาหกรรม, และผู้ชมของคุณ.
ตอนนี้ มาดูวิธีการที่พบบ่อยที่สุดในการดึงดูดและเปลี่ยนลูกค้าใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าจริง รวมถึงประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิธีเหล่านี้
การตลาดเนื้อหาดิจิทัล
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: บริการ, การผลิต, เทคโนโลยี, การเงิน, การศึกษา, พลังงาน, ค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ
มุ่งเน้นการเผยแพร่และแจกจ่ายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับและมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ เนื้อหาคุณภาพสูงจะดึงดูดและสร้างความสนใจให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ สร้างความผูกพันทางอารมณ์ที่จะผลักดันให้ลูกค้าที่มีศักยภาพตัดสินใจซื้อในที่สุด
นี่คือแนวคิดการตลาดดิจิทัลที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- โซเชียลมีเดีย: เผยแพร่โพสต์บนโซเชียลมีเดียที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ชมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นมีม ข่าวสารในวงการ อะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น
- วิดีโอ: สร้างเนื้อหาวิดีโอที่ให้การศึกษา ความบันเทิง หรือไฮไลท์สินค้าบนแพลตฟอร์มเช่น YouTube
- พอดแคสต์: จัดรายการพอดแคสต์อย่างต่อเนื่องที่มีข้อมูลมีคุณค่าซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ; จะได้คะแนนพิเศษหากคุณร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในขณะที่คุณทำ
- อินโฟกราฟิก: สร้างอินโฟกราฟิกที่ให้ข้อมูล; ลูกค้าชอบและแชร์อินโฟกราฟิกคุณภาพสูงเพื่อกลับมาดูอีกครั้ง
- บล็อกโพสต์: เผยแพร่เนื้อหาที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้จริงบนบล็อกหรือส่วนข่าวของบริษัทคุณ
การปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อการค้นหา
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: บริการ, อาหารและเครื่องดื่ม, เทคโนโลยี, อสังหาริมทรัพย์, การก่อสร้าง, การขนส่ง
การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) ช่วยปรับปรุงวิธีที่ธุรกิจของคุณปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา (SERPs)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ทำเช่นนี้โดยการปรับแต่งหน้า landing page, เนื้อหาบล็อก, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นเมื่อผู้ชมของคุณค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง.
สำหรับธุรกิจ นี่หมายถึงการปรากฏในผลการค้นหาแบบออร์แกนิกบ่อยขึ้น สร้างการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก สร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มการรับรู้แบรนด์
โฆษณาแบบชำระเงิน
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: เทคโนโลยี, การขนส่ง, การศึกษา, ค้าปลีก, บริการ, อาหารและเครื่องดื่ม, การผลิต, การเงิน, การโรงแรม, ยานยนต์
การจ่ายเงินสำหรับการโฆษณาแบบดั้งเดิม, แบบแสดงผล, และแบบจ่ายต่อคลิก (PPC) มีศักยภาพที่จะเพิ่มการมองเห็นสำหรับธุรกิจใด ๆ
การเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมและกลุ่มเป้าหมายของคุณ จะช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าที่เข้าสู่กระบวนการหาลูกค้าใหม่ของคุณ และนั่นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้น เราได้เน้นบางสถานที่ที่อาจเป็นไปได้ในการจ่ายเงินสำหรับโฆษณาไว้ด้านล่าง:
- แบบดั้งเดิม: โทรทัศน์, วิทยุ, และสื่อสิ่งพิมพ์
- การแสดงผล: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, เว็บไซต์, และแอปพลิเคชัน
- PPC: เครื่องมือค้นหาและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
การตลาดทางอีเมล
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: ค้าปลีก, การเงิน, ความบันเทิง, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, บริการ, ค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ
การส่งอีเมลที่มีเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพในรายชื่ออีเมลของคุณช่วยบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมายและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการ
แน่นอนว่าเราทุกคนได้รับอีเมลการตลาดมากมายที่เราลบทุกวัน แต่การตลาดผ่านอีเมลเป็นวิธีที่มีต้นทุนต่ำในการเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่บรรทัดหัวข้อของคุณจะทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพตัดสินใจซื้อ! 💡🤑
การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: อาหารและเครื่องดื่ม, การบริการ, ความบันเทิง, ยานยนต์, ค้าปลีก
การร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในวงการของคุณช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและขยายขอบเขตการตลาดของคุณไปยังผู้ชมที่กว้างขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการเป็นไวรัล ซึ่งมีประโยชน์มากมาย โดยที่คุณต้องลงแรงเพียงเล็กน้อย
ผู้มีอิทธิพลที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณสร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์ สร้างยอดขาย และรับข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้บริษัทของคุณพัฒนาได้
การตลาดแบบพันธมิตร
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: อีคอมเมิร์ซ, การบริการ, การเงิน, เทคโนโลยี, ความบันเทิง, การตลาด
การทำงานร่วมกับพันธมิตรบุคคลที่สามที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อค่าคอมมิชชั่นที่สมเหตุสมผลช่วยสร้างยอดขาย ขยายการเข้าถึงไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น
บางธุรกิจเลือกการตลาดแบบพันธมิตรแทนการตลาดแบบ PPC และช่องทางอื่น ๆ เพราะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งที่ไม่ทำให้กระแสเงินสดของคุณสะดุด. ผู้ให้บริการพันธมิตรจะได้รับค่าตอบแทนเมื่อลูกค้าทำการซื้อสินค้า ดังนั้นคุณจึงจ่ายเงินเพียงเมื่อมันได้ผล.
กิจกรรมและการสนับสนุน
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: การผลิต, การศึกษา, ความบันเทิง, พลังงาน, อาหารและเครื่องดื่ม
การเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมช่วยเพิ่มการมองเห็นแบรนด์และจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณ กิจกรรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการพบปะกันแบบตัวต่อตัว; การสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน
คุณควรเลือกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับผู้ชมของคุณเพื่อให้เห็นผลลัพธ์. อาจหมายถึงการทำการสำรวจกับลูกค้าปัจจุบันเพื่อหาข้อมูลว่าควรเริ่มต้นที่ไหนหรือหากเป็นความคิดที่ดีสำหรับแบรนด์ของคุณ.
ความร่วมมือและการร่วมมือ
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: อาหารและเครื่องดื่ม, การบริการ, ความบันเทิง, ยานยนต์
การร่วมมือกับธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ เป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาในการโปรโมทข้ามกลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
การทำงานร่วมกับองค์กรอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันไม่ได้เพียงแค่เพิ่มการมองเห็นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของคุณได้ทันเวลา พร้อมทั้งแบ่งสรรการเงินและงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย (หรือทุกฝ่าย)
ทดลองใช้ฟรีและตัวอย่าง
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: อีคอมเมิร์ซ, ซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS), บันเทิง, กล่องสมัครสมาชิก, การศึกษา, การบริการ, การเงิน
การทดลองใช้ฟรีและตัวอย่างไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางการตลาดเท่านั้น แต่เป็นเหมือนอาหารเรียกน้ำย่อยและโชว์ตัวอย่างแบบโต้ตอบของสิ่งที่คุณนำเสนอ
มันเหมือนกับการมอบสิทธิ์ VIP ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ ให้ได้สัมผัสกับเวทมนตร์ของสินค้าหรือบริการของคุณก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้นให้พวกเขากลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินในที่สุด 🎉
โปรแกรมความภักดีและโปรแกรมแนะนำเพื่อน
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: บริการ, อีคอมเมิร์ซ, การบริการ, การเงิน, กล่องสมัครสมาชิก
คุณจะเห็นโปรแกรมความภักดีและการแนะนำเพื่อนในกลยุทธ์การรักษาลูกค้าอยู่บ่อยครั้ง และด้วยเหตุผลที่ดี—เพราะมันได้ผล!
พวกเราส่วนใหญ่เคยซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รับรางวัลจากแบรนด์โปรดอย่างน้อยสองสามครั้ง ดังนั้นลองให้รางวัลแก่ลูกค้าปัจจุบันสำหรับการซื้อซ้ำและการแนะนำลูกค้าใหม่ด้วยสิ่งจูงใจ เช่น ส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป การอัปเกรดแผนบริการ หรือผลิตภัณฑ์พิเศษ
รีวิวและคำรับรองจากลูกค้า
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่อไปนี้: อีคอมเมิร์ซ, การดูแลสุขภาพ, การขนส่ง, การก่อสร้าง, กล่องสมัครสมาชิก, การเงิน
การส่งเสริมหรือให้รางวัลแก่ลูกค้าที่พอใจให้เขียนรีวิวและคำชมเชยเชิงบวก มีอิทธิพลต่อการสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
นักช้อปที่ฉลาดมากมายใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาบทวิจารณ์และคำรับรองจากแบรนด์ต่างๆ ก่อนที่จะใช้เงินที่หามาอย่างยากลำบาก คุณต้องการให้บริษัทของคุณเป็นบริษัทที่โดดเด่นด้วยลูกค้าที่พึงพอใจ คำติชมที่ซื่อสัตย์ และคะแนนสูง
ความท้าทายทั่วไปในการหาลูกค้าใหม่
คุณอาจพบอุปสรรคบางอย่างบนเส้นทางสู่การได้มาซึ่งลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และนั่นก็ไม่เป็นไร!
สิ่งสำคัญคือวิธีที่คุณตอบสนองต่อความท้าทายแต่ละอย่าง เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ ด้านล่างนี้ เราได้เน้นย้ำถึงความท้าทายทั่วไปที่คุณอาจเผชิญและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้เพื่อช่วยให้กลยุทธ์การหาลูกค้าของคุณกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ศึกษาตอนนี้หรือบุ๊กมาร์กคู่มือนี้ไว้แล้วกลับมาดูอีกครั้งเมื่อคุณรู้ว่ากำลังเผชิญกับอะไร
การระบุกลุ่มเป้าหมาย
ความท้าทาย: กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ พัฒนาบุคลิกภาพลูกค้าที่แม่นยำ และปรับแต่งกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
วิธีแก้ไข: ดำเนินการแคมเปญวิจัยตลาดอย่างละเอียดเพื่อระบุพฤติกรรม ความชอบ และข้อมูลประชากรของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ 🔍🎯
การแข่งขัน
ความท้าทาย: โดดเด่นเหนือคู่แข่งและแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดความสนใจและความแตกต่าง
วิธีแก้ไข: ให้ความสำคัญกับตลาดเฉพาะกลุ่ม เน้นจุดเด่นที่ทำให้บริษัทของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง และพัฒนาข้อเสนอคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ ติดตามการแข่งขันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความเป็นผู้นำ
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
ความท้าทาย: สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) และมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย เพื่อเพิ่มผลกำไรสุทธิของคุณ
วิธีแก้ไข: ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางทางการตลาดที่มีอัตราการเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูง และดำเนินกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้าไว้. ประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ (CAC) อย่างสม่ำเสมอ.
ช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
ความท้าทาย: ระบุช่องทางการตลาดที่ดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีแก้ไข: ทดลองใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย วิเคราะห์ข้อมูลตามความชอบของผู้ชมที่มีอยู่ และลงทุนตามความเหมาะสม
อัตราการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความท้าทาย: การเปลี่ยนลูกค้าที่มีศักยภาพให้กลายเป็นลูกค้าที่ชำระเงิน
วิธีแก้ไข: ทดสอบเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งเพจของคุณอย่างต่อเนื่องโดยใช้การทดสอบ A/B และกลยุทธ์ที่คล้ายกันเพื่อระบุสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ให้คำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs) ที่ชัดเจนและปรับปรุงเส้นทางการเดินทางของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
สร้างความไว้วางใจ
ความท้าทาย: การสร้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์และความน่าเชื่อถือกับลูกค้าเป้าหมาย (ความท้าทายที่พบได้บ่อยสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจใหม่)
วิธีแก้ไข: สร้างการมีตัวตนออนไลน์ที่แข็งแกร่ง ใช้หลักฐานทางสังคม (เช่น รีวิวจากลูกค้า) ให้การสื่อสารที่โปร่งใส และเสนอการรับประกันหรือการทดลองใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจรู้สึก
กลยุทธ์การขยายขนาด
ความท้าทาย: ขยายความพยายามในการหาลูกค้าใหม่ให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้
วิธีแก้ไข: นำเครื่องมือการตลาดที่สามารถปรับขนาดได้มาใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขยายกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถรองรับปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้นได้
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ความท้าทาย: การปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
วิธีแก้ไข: ติดตามแนวโน้มของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทบทวนความคิดเห็นของลูกค้า และปรับกลยุทธ์ของคุณเมื่อจำเป็น พร้อมที่จะพัฒนาวิธีการของคุณและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ตามความเหมาะสม
กลยุทธ์การหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จใน 10 ขั้นตอน
ตอนนี้ถึงส่วนที่ทุกคนรอคอย! ขอแนะนำคู่มือทีละขั้นตอนสู่กลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ระบุลูกค้าในอุดมคติของคุณโดยพิจารณาจากข้อมูลประชากร พฤติกรรม และความชอบ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบุคลิกของลูกค้าและปรับการตลาดของคุณให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของพวกเขา
เครื่องมือการจัดการลูกค้าแบบครบวงจรเช่น ClickUp ช่วยให้ขั้นตอนนี้ง่ายขึ้น โดยให้ข้อมูลและวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบัน
2. สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
เนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งมอบคุณค่าและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณคือทองคำทางการตลาด ใช้บล็อก วิดีโอ อินโฟกราฟิก และเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญของคุณและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
3. ดำเนินการกลยุทธ์ SEO
สร้างกลยุทธ์ SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นและการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องและสร้างลิงก์ย้อนกลับเพื่อปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหา
4. ใช้ประโยชน์จากการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและฐานลูกค้าปัจจุบันของคุณบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, TikTok, LinkedIn และ Instagram แบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม และใช้โฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าถึงผู้คนมากขึ้น
ต้องการทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียให้ง่ายขึ้นหรือไม่?ClickUp Automationsช่วยลดภาระในการจัดตารางและติดตามโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
5. เปิดตัวแคมเปญการตลาดทางอีเมล
สร้างความสัมพันธ์และดูแลลูกค้าที่มีศักยภาพผ่านแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมาย ซึ่งนำเสนอเนื้อหาที่มีคุณค่า ข้อเสนอพิเศษ และการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จะได้รับคะแนนพิเศษหากคุณใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp!
ClickUp และเครื่องมือที่คล้ายกันช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อวางแผนกลยุทธ์การหาลูกค้าได้ดีขึ้น คุณยังจะได้เข้าถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่นแม่แบบการตลาดและช่องทางการขาย
6. ลงทุนในโฆษณาแบบชำระเงิน
จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายทางการตลาดในช่องทางต่างๆ เช่น โฆษณาบน Google หรือ FacebookClickUp สำหรับทีมขายช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของแคมเปญการตลาดของคุณด้วยการผสานรวมกับเครื่องมือการตลาดชั้นนำในปัจจุบัน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และเครื่องมือการจัดการงบประมาณ
โฆษณาที่เจาะจงตามข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมออนไลน์มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณรวมการรีทาร์เก็ตติ้ง การรีทาร์เก็ตติ้งหมายถึงโฆษณาแบบชำระเงินที่มุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่เคยเยี่ยมชมโปรไฟล์โซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ของคุณมาก่อน
7. ส่งเสริมการแนะนำ
ดำเนินการโปรแกรมการแนะนำเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ภักดีแนะนำครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, และผู้ติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์
เสนอสิ่งจูงใจ เช่น ส่วนลด การเข้าร่วมชิงรางวัล คะแนนสะสม หรือสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะ
8. เสนอการทดลองใช้ฟรีหรือตัวอย่าง
ให้ลูกค้าที่มีศักยภาพได้สัมผัสกับสินค้าหรือบริการของคุณผ่านการทดลองใช้ฟรีหรือตัวอย่าง. สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจรู้สึกได้ และให้พวกเขาได้สัมผัสกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่คุณนำเสนออย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพให้ต้องการมากขึ้น.
9. มุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยเพิ่มการรักษาลูกค้าและความไว้วางใจ.CRM ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสตาร์ตอัพมักประกอบด้วยโปรแกรมความภักดี, ข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, และการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ.
ClickUp CRMช่วยให้การส่งข้อความถึงลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้คุณ:
- อัปเดตและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย
- ปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติการจัดการกระบวนการทำงาน
- เพิ่มความสำเร็จด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์
10. ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ตัวชี้วัดและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ปรับปรุงกลยุทธ์ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ความสามารถของ ClickUp ในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น มีสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ:
- รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล
- ติดตามงานและกิจกรรม
- อัตโนมัติกระบวนการทำงาน
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- ปกป้องข้อมูลลูกค้า
วิธีการวัดการได้มาซึ่งลูกค้า
เมื่อคุณได้เปิดตัวกลยุทธ์การหาลูกค้าแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะดูว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหน ด้วยสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับปรุงตามตัวชี้วัดปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จที่ต่อเนื่อง และเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
นี่คือการแยกแยะของตัวชี้วัดบางอย่างที่คุณอาจต้องการติดตาม:
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
CAC หมายถึง ต้นทุนรวมในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่หนึ่งราย โดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายของทีมการตลาดและทีมขาย
นี่คือสูตรง่าย ๆ สำหรับคำนวณค่า CAC ของคุณ:
- CAC = (ต้นทุนรวมของการตลาดและการขาย) / (จำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้มา)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ในแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล
คุณจะติดตามจำนวนผู้ติดต่อหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ก้าวหน้าไปสู่ขั้นตอนต่อไปของเส้นทางการเดินทางของลูกค้าจากแต่ละแหล่งที่มา (เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์สู่การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว)
นี่คือสูตรง่าย ๆ สำหรับคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของคุณ:
- อัตราการเปลี่ยนแปลง = (จำนวนการเปลี่ยนแปลง / จำนวนผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดต่อ) x 100.
มูลค่าตลอดอายุของลูกค้า
มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (LTV) หมายถึงรายได้ที่ลูกค้าคาดว่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดความสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ
นี่คือสูตรพื้นฐานในการคำนวณ LTV ของลูกค้า:
- LTV = (มูลค่าการซื้อเฉลี่ย x จำนวนการซื้อเฉลี่ย)
ผลตอบแทนจากการลงทุน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) วัดความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ของคุณ
นี่คือวิธีง่ายๆ ในการคำนวณ ROI:
- ROI = (กำไรสุทธิจากการได้มาซึ่งลูกค้า – ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า) / (ต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้า) x 100
อัตราการสูญเสียลูกค้าchurn
อัตราการสูญเสียลูกค้าหมายถึงจำนวนลูกค้าที่ชำระเงินซึ่งหยุดซื้อสินค้าหรือบริการของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด ยิ่งอัตราการสูญเสียลูกค้าน้อยเท่าใด ผลกระทบต่อความสำเร็จของกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
คุณสามารถคำนวณอัตราการสูญเสียลูกค้าของคุณได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ นี้:
- อัตราการสูญเสียลูกค้า = (จำนวนลูกค้าที่สูญเสียไปทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด / จำนวนลูกค้าทั้งหมด ณ ต้นช่วงเวลาที่กำหนด) x 100
ช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า
การติดตามประสิทธิภาพของช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าที่แตกต่างกันจะเน้นให้เห็นถึงประสิทธิผลของแต่ละวิธีในกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าของคุณ
การเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงและผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) จากแต่ละช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้า จะช่วยให้คุณสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่าช่องทางใดที่คุณสามารถหาลูกค้าได้มากที่สุด (และมีคุณค่ามากที่สุด)
ตัวอย่างจริงของกลยุทธ์การได้มาซึ่งลูกค้าที่ประสบความสำเร็จ
อีกวิธีหนึ่งในการปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณคือการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและเรื่องราวความสำเร็จ
ด้านล่างนี้ เราได้เน้นตัวอย่างที่ดีที่สุดบางประการของกลยุทธ์การหาลูกค้าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจริง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมการตลาดของคุณ พร้อมที่จะได้รับแรงบันดาลใจ (และอาจจะอิจฉาเล็กน้อย) หรือยัง?
1. แอร์บีเอ็นบี
วิธีการที่เน้น: โปรแกรมแนะนำเพื่อน
Airbnb เพิ่มการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยโปรแกรมการแนะนำเพื่อน ซึ่งได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการ แบรนด์ได้จูงใจผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วให้แนะนำเพื่อนโดยการมอบเครดิตการเดินทางที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจองสถานที่ และมันได้ผล
กลยุทธ์ที่ชนะของพวกเขาได้ส่งเสริมให้ผู้ใช้ที่มีอยู่ช่วยประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการโฆษณาแบบปากต่อปากที่ดึงดูดผู้ใช้ใหม่ สร้างความไว้วางใจ และกระตุ้นความตื่นเต้น
2. ดอลลาร์ เชฟ คลับ
วิธีการที่เน้น: วิดีโอไวรัล
Dollar Shave Club ได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ เพิ่มฐานลูกค้าและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วยวิดีโอไวรัลที่นำเสนอข้อดีของผลิตภัณฑ์ได้อย่างยอดเยี่ยม
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาได้สร้างวิดีโอที่สนุกสนานและตรงไปตรงมา ซึ่งนำเสนอจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ในขณะเดียวกันก็ทำให้ลูกค้าหัวเราะไปด้วย ด้วยวิธีนี้จึงสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่ได้หลายล้านคนและยอดวิวเพิ่มขึ้นอีกมาก
3. วอร์บี้ พาร์คเกอร์
วิธีการที่เน้น: โปรแกรมลองสินค้าที่บ้าน
ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซ Warby Parker ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมแว่นตาด้วยการนำประสบการณ์ลองสินค้าและซื้อสินค้าออนไลน์มาสู่ผู้บริโภคผ่านโปรแกรมลองแว่นที่บ้าน
อาจฟังดูไม่มากในตอนนี้ แต่เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญซึ่งทำให้บริษัทสามารถแข่งขันกับแบรนด์ดีไซเนอร์ได้ Warby Parker ทำให้ดีลนี้หวานขึ้นด้วยการจัดส่งฟรีและตัวเลือกให้ลองกรอบแว่นหลายแบบก่อนตัดสินใจซื้อ—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องให้ลูกค้าออกจากบ้าน
4. แคสเปอร์
วิธีการที่เน้น: การตลาดเชิงเนื้อหา
บริษัทที่นอนในกล่องที่มีชื่อเสียงนี้โด่งดังขึ้นมาจากการลงทุนในเนื้อหาการตลาดดิจิทัลแบบดั้งเดิม ความสำเร็จของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของเนื้อหาที่มีประโยชน์และเกี่ยวข้อง
แคสเปอร์เผยแพร่เนื้อหาที่ให้ความบันเทิงและเบาสมอง ซึ่งให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับประโยชน์ของการนอนหลับที่มีคุณภาพ และ (แน่นอน) ที่นอนของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้บริษัทมีตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและสร้างความไว้วางใจกับผู้บริโภค
แบรนด์นี้เคยมีนิตยสารฉบับพิมพ์ชื่อ Woolly อยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะหันกลับมาเน้นเนื้อหาดิจิทัลเป็นหลัก
ดึงดูด ลูกค้าใหม่ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ดีขึ้น
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือทำมาสักพักแล้ว ทุกบริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามา
สูตรลับคือลูกค้าที่มีความสุข นั่นหมายถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยอดเยี่ยมและการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงสุด
เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณพบสิ่งที่ได้ผล ให้ทุ่มเทมากขึ้น! ✅🙌
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ ลดค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ และเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าหรือยัง? เรามีเครื่องมือที่ดีที่สุดในวงการมาให้คุณแล้ว!
คุณกำลังรออะไรอยู่?ขึ้นรถไฟ ClickUp กันเถอะ— ฟรี! 🚂