10 แม่แบบช่องทางการขายเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

ในฐานะพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ คุณทราบดีว่าลูกค้าที่มีศักยภาพทุกคนไม่ได้มีความต้องการเหมือนกัน นั่นคือเหตุผลที่ช่องทางการขายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางลูกค้าตลอดเส้นทางของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถปิดการขายได้ในระหว่างกระบวนการ
การสร้างช่องทางการขายอาจใช้เวลานาน นี่คือจุดที่แม่แบบช่องทางการขายเข้ามามีบทบาท เครื่องมือที่สะดวกเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างโครงสร้างของช่องทางการขาย ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นความพยายามไปที่การสร้างลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มยอดขายได้
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึงว่าแม่แบบของช่องทางการขายคืออะไร และเน้นประโยชน์ของการใช้แม่แบบนี้สำหรับทีมขายของคุณ เราจะแบ่งปัน 10 แม่แบบช่องทางการขายที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายและเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่มีคุณค่า ?
อะไรคือแบบแผนของช่องทางการขาย?
ช่องทางการขาย (Sales Funnel) คือภาพแสดงกระบวนการที่ลูกค้าเป้าหมายเดินทางผ่านในระหว่างที่ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ ซึ่งครอบคลุมทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าตั้งแต่การรับรู้เกี่ยวกับบริษัทของคุณ การค้นพบสินค้าหรือบริการ ไปจนถึงการตัดสินใจซื้อในที่สุด
ช่องทางการขายจะกว้างที่สุดที่ด้านบน ซึ่งเป็นจุดที่คุณมักจะมีจำนวนผู้ใช้งานที่มีศักยภาพมากที่สุด ช่องทางจะแคบลงเมื่อผ่านแต่ละขั้นตอน โดยจะเหลือเพียงลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุดเท่านั้น
ส่วนใหญ่ของฟันเนลการขายมีตั้งแต่สามถึงหกขั้นตอน ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัทและความพยายามทางการตลาด. โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:
- การรับรู้: ช่วงเวลาที่ลูกค้าเริ่มสังเกตเห็นแบรนด์ของคุณเป็นครั้งแรก—โดยทั่วไปผ่านโฆษณา การอ่านบล็อกของคุณ หรือการบอกต่อกัน
- ความสนใจ: ผู้คนพิจารณาบริการของคุณและว่ามันช่วยแก้ปัญหาของพวกเขาได้หรือไม่
- การมีส่วนร่วม: ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของคุณ ตรวจสอบราคา และติดต่อกับตัวแทนฝ่ายขาย
- การดำเนินการ: ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะกลายเป็นลูกค้าโดยการทำการซื้อ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขายมักถูกจัดกลุ่มเป็นช่วงที่รู้จักกันในนามของส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่างของกรวยการขาย เป้าหมายของกรวยการขายคือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทำและความคิดของลูกค้าในแต่ละจุดของเส้นทางการซื้อ
ประโยชน์ของการใช้เทมเพลตฟันเนลการขาย?
โดยการทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขายคุณสามารถสร้างแคมเปญการตลาดที่ส่งข้อความที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของลูกค้าได้ สิ่งที่บุคคลในขั้นตอนการวิจัยต้องการ—ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่แก้ปัญหาของพวกเขา—แตกต่างจากสิ่งที่คนที่พร้อมจะซื้อต้องการ—โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเฉพาะตัวอย่างเช่น
การสร้างช่องทางการขายช่วยให้คุณพบลูกค้าได้ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อของพวกเขา การเพิ่มเทมเพลตช่องทางการขายควบคู่ไปกับแอปขายของคุณจะช่วยให้คุณทำงานได้เสร็จในเวลาเพียงครึ่งเดียว ?
นี่คือประโยชน์บางประการของการใช้แม่แบบช่องทางการขาย:
- วิเคราะห์ทรัพยากรตั้งแต่เนิ่นๆ: ด้วยการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผน คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรไปยังแคมเปญต่างๆ ได้ดีขึ้น
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้า: แม่แบบส่วนใหญ่มีฟีเจอร์รายงานการขายเพื่อให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าและดูว่าอะไรที่ได้ผลดี
- เพลิดเพลินกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ง่าย: ด้วยเทมเพลต คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องมีทักษะระดับสูง และใช้เวลาในการวางแผนที่ซับซ้อนน้อยลง
- ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมขายทั้งหมดได้ด้วยการอัปเดตแบบทันทีและเทมเพลตที่แชร์ได้ง่าย
10 แม่แบบช่องทางการขายเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
ด้วยเทมเพลตช่องทางการขาย เรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าของคุณและปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของพวกเขาในแต่ละจุดของช่องทางการขาย ด้วยการปรับแนวทางของคุณให้เหมาะสม คุณจะมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้พวกเขาได้รับในเวลาที่พวกเขาต้องการ
ทำให้การสร้างฟันเนลง่ายขึ้นด้วยการใช้เทมเพลตฟันเนลการขายฟรีจากลิสต์ที่เราคัดสรรไว้. ประหยัดเวลาและทำให้ลูกค้าผ่านกระบวนการได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลตเหล่านี้ที่มีการรายงาน, การปรับแต่ง, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์. ?
1. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel
ขั้นตอนการสร้างเทมเพลต Sales Funnel ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับการสร้างเทมเพลต Sales Funnel ฟรีจากศูนย์ ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือCRM ของ ClickUpเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าของคุณกำลังมองหา
นอกจากนี้ ให้ความสนใจกับปัญหาที่ลูกค้าหยิบยกขึ้นมาและปัญหาที่พวกเขาอาจกำลังมองหาวิธีแก้ไขตามข้อมูลเชิงลึกจากซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลลูกค้าของคุณ
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อกรอกแบบฟอร์ม รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาการรับรู้และสร้างความอยากรู้อยากเห็น จินตนาการแนวทางของคุณในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยมุมมองที่กำหนดเองได้ เช่น มุมมองรายการ ปฏิทิน และมุมมองปริมาณงาน
จากนั้น สร้างงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมขายที่เหมาะสม ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิแกนต์ และสร้างการแจ้งเตือนเมื่อถึงเป้าหมายสำคัญหรือเกิดปัญหา
2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp. เทมเพลตพื้นที่ทำงานนี้จะช่วยนำทางทีมขายของคุณตั้งแต่การระบุลูกค้าที่มีศักยภาพไปจนถึงการดูแลลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการปิดการขาย.
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายเป็นมีคุณสมบัติ, สูญเสีย, เสนอแล้ว, หรืออยู่ในช่วงการสาธิต เพิ่มเซ็กเมนต์สำหรับลูกค้าที่อยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน, การดูแล, หรือต้องการความสนใจ สร้างงานและทริกเกอร์การดำเนินการเช่นอีเมลติดตามผลเพื่อสนับสนุนกระบวนการขายของคุณ
เทมเพลต Sales Pipeline ยังช่วยให้ทีมขายและการตลาดทั้งหมดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอีกด้วย เข้าสู่โหมดมุมมองทีมเพื่อดูว่าพนักงานขายกำลังทำงานอะไรอยู่ ปรับปริมาณงานตามกลยุทธ์การตลาดของคุณ และจัดการทรัพยากรสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล ???
3. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp
เทมเพลต KPI การขายจาก ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการขายจากทุกมุมมองของกระบวนการจัดการการขายของคุณได้ ไฮไลท์จุดที่คุณประสบความสำเร็จอย่างมาก และระบุจุดที่ทีมของคุณต้องปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือการจัดการกับลูกค้าที่จ่ายเงินของคุณ
ไม่ว่าทีมของคุณจะกำลังทำงานเกี่ยวกับหน้า landing page ใหม่, สร้างปุ่ม call-to-action (CTA) สำหรับบล็อกโพสต์, หรือสร้างความสนใจผ่านโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, คุณต้องการที่จะเห็นว่าพวกเขามีประสิทธิภาพดีเพียงใด. Sales KPI Template ให้มุมมองรายงานรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าผ่านช่องทางการตลาด.
เริ่มต้นด้วยการสร้างงานสำหรับแต่ละKPI ของการขาย ซึ่งอาจรวมถึงเป้าหมายสำหรับอัตราการแปลง, การลงทะเบียนหรือการดูของแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า, หรือจำนวนลูกค้าใหม่ที่ได้รับการลงทะเบียน. ต่อไป, ให้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น รายได้, ความพยายามในการขายเพิ่มเติม, และจำนวนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า.
ติดตามความคืบหน้าในแต่ละตัวชี้วัดของงานเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน สร้างงานติดตามโดยอัตโนมัติสำหรับรายการที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดป้ายกำกับความสำคัญเพื่อให้ทีมทราบถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน เพื่อผลักดันความสำเร็จในการขายสูงสุด
4. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
แม้ว่าคุณจะรู้ว่าลูกค้าในแต่ละช่วงของช่องทางการขายต้องการอะไร แต่ก็ยังยากที่จะคิดหาวิธีดึงดูดให้พวกเขามีส่วนร่วม โชคดีสำหรับคุณที่มีเทมเพลตที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น สร้างโอกาสใหม่และระดมความคิดสำหรับแคมเปญการตลาดด้วยClickUp's ChatGPT Prompts For Lead Generation
เทมเพลตนี้ใช้คำสั่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับChatGPT และทางเลือกอื่น ๆเพื่อให้คุณสามารถคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ คำสั่งรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์การตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่ต้องการ, ไอเดียทางสื่อสังคมเพื่อสร้างความไว้วางใจกับลูกค้า, และแคมเปญกรณีศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ ?
แต่ละคำแนะนำสามารถปรับแต่งได้. กรุณากรอกบุคลิกผู้ซื้อของคุณและพฤติกรรมที่ต้องการให้ทำลงในข้อความคำแนะนำของเทมเพลต. ใช้คำแนะนำนี้เพื่อสร้างกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม.
5. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp
สรุปแล้ว ช่องทางการขายจะดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์เท่านั้น ติดตามความคืบหน้าและสร้างช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายงานยอดขายรายสัปดาห์จาก ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นความสำเร็จและระบุจุดติดขัดได้อย่างง่ายดาย
เพื่อเริ่มต้น ให้แชร์แบบฟอร์มรายงานยอดขายสิ้นวันในเทมเพลตกับพนักงานขายทุกคน ปรับแต่งแบบฟอร์มให้รวมข้อมูลเช่น หัวหน้าทีม, การคาดการณ์ยอดขาย, ผู้บังคับบัญชา, และชื่อพนักงาน
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลการขาย เช่น ลูกค้าใหม่, การโทรที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า, และการนัดหมายที่ตั้งไว้. ใช้มุมมองรายสัปดาห์เพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ตลอดระยะเวลาของโครงการ.
กระโดดเข้าสู่มุมมองสัปดาห์ปัจจุบันเพื่อดูรายละเอียดงานในตารางงานสำหรับสัปดาห์นี้
ใช้เทมเพลตนี้เป็นแผนที่นำทางและเครื่องมือติดตามการทำงาน ระบบอัตโนมัติช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการผสานรวมกับเครื่องมือเช่น HubSpot ช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งปันการออกแบบแคมเปญหรือติดตามเวลาทำงานได้ง่ายขึ้น
6. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาตลอดเส้นทางการซื้อ ด้วยการเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีคิดและการกระทำของลูกค้า สร้างแคมเปญที่ดียิ่งขึ้นเพื่อปิดการขายและบรรลุเป้าหมายยอดขายได้เร็วขึ้น?
มุมมองไวท์บอร์ดแบบภาพช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกทุกคนในทีมเพื่อวางแผนขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า ใช้โน้ตติดเพื่อระบุการดำเนินการต่างๆ ภายในฐานลูกค้าของคุณ ระบุจุดสัมผัสกับผู้สมัครสมาชิก รวมถึงการสมัครรับข้อมูลและการลงทะเบียนในรายชื่ออีเมล
จากการระดมความคิดของคุณ ระบุแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย แนวทางแก้ไขเหล่านี้รวมถึงการปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ และการขยายการเข้าถึงไปยังช่องทางทางการตลาดที่หลากหลายมากขึ้น
มอบหมายงานทันทีตามแผนเกมที่คุณสร้างขึ้นใหม่ กำหนดลำดับความสำคัญและใช้การพึ่งพาเพื่อเน้นงานที่กำลังขัดขวางงานอื่นและจำเป็นต้องดำเนินการก่อน
7. แม่แบบแผนความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
การทำให้แน่ใจว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแผนการตลาดที่ประสบความสำเร็จ.ใช้แบบแผนความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUpเพื่อพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์สำหรับการสนับสนุนลูกค้าผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการ.
แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยและกำหนดเกณฑ์ที่จำเป็นต่อความสำเร็จของพวกเขา ปรับแต่งแคมเปญให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่มและติดตามความคืบหน้าของพวกเขาเมื่อเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อและการกระทำที่ต้องการ
สร้างแผนสำหรับขั้นตอนต่อไปเพื่อช่วยปรับปรุงการรักษาลูกค้า. ให้ความสำคัญกับการทบทวนแผนความสำเร็จของคุณ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณค้นพบ. มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การติดตามผล และคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ใช้ของคุณ.
8. แม่แบบช่องทางการขาย Excel โดย SalesFlare
ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กที่มีพนักงานขายเพียงไม่กี่คน หรือบริษัทขาย B2B ขนาดใหญ่ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามลูกค้าในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย สเปรดชีตเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการลูกค้าเป้าหมายได้ในที่เดียว
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการขายและตรวจสอบกิจกรรมการขายตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากเทมเพลตกระบวนการขายเพื่อปรับปรุงข้อเสนอในหน้าขายของคุณหรือสร้างโอกาสในการแปลงใหม่ เช่น การสัมมนาออนไลน์หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟรี ?
ดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อใช้ใน Google Sheets หรือเป็นสเปรดชีต Microsoft Excel เนื่องจากเทมเพลตนี้เป็นเพียงสเปรดชีต คุณจะต้องใช้เครื่องมืออื่น เช่นClickUpเพื่อกำหนดตารางงานให้กับสมาชิกในทีม
9. แม่แบบ Excel Sales Funnel โดย Gong
หากไม่มีการมองเห็นในกระบวนการขายของคุณ จะยากที่จะบอกได้ว่าแคมเปญใดที่ได้ผลและแคมเปญใดที่ทำให้ลูกค้าเป้าหมายหลุดลอยไป เทมเพลตนี้ที่สามารถใช้ได้ฟรีช่วยให้คุณสามารถติดตามความสำเร็จในทุกขั้นตอนของกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการกระบวนการขายสามารถใช้ใน Google Sheets ได้เช่นกัน ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเพิ่มแคมเปญ SEO และติดตามการแปลง เช่น การโทรหรือการลงทะเบียนทางอีเมล
อัปเดตชีตเมื่อลูกค้าตัดสินใจ. แบบฟอร์มนี้มีระบบทำนายยอดขายในตัวที่เพิ่มตัวเลขรายได้ทันทีตามการกระทำของลูกค้า. ใช้แบบฟอร์มเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดที่ดีที่สุดของคุณ. ?️
10. แม่แบบฟันเนลการขาย PowerPoint โดย Slidehunter
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมไม่ว่าคุณจะทำงานในสตาร์ทอัพหรือบริษัทขายขนาดใหญ่ด้วยเทมเพลต PowerPoint Sales Funnel จาก Slidehunter เทมเพลตการนำเสนอช่วยให้การแบ่งปันเป้าหมายและความคาดหวังทั้งหมดของคุณกับทีมเป็นเรื่องง่าย
สไลด์โชว์เริ่มต้นด้วยการแยกส่วนของช่องทางการขาย ซึ่งคุณสามารถอธิบายได้ว่าลูกค้าของคุณเคลื่อนผ่านช่องทางการขายที่มีอยู่ได้อย่างไร เพิ่มสไลด์เพื่ออธิบายแคมเปญการตลาดปัจจุบันและหารือเกี่ยวกับโอกาสสำหรับแนวทางใหม่ ๆ
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการนำเสนอแล้ว ให้ระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อคิดค้นกลยุทธ์การตลาดที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆเพื่อสร้างงานมอบหมายและติดตามความคืบหน้า
สร้างช่องทางการขายที่ดีขึ้นในเวลาที่น้อยลงด้วย ClickUp
ด้วยเทมเพลตช่องทางการขายฟรีเหล่านี้ การสร้างแผนที่นำทางเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นนั้นง่ายกว่าที่เคย ใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเข้ากับการเดินทางของผู้ใช้และระดมความคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาเพียงครึ่งเดียว ด้วยเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ มีวิธีมากมายในการสร้างช่องทางการขายที่ปรับแต่งได้และติดตามความคืบหน้า
ระบบอัตโนมัติและการจัดลำดับความสำคัญของงานช่วยให้ทีมได้รับการอัปเดตทันทีเกี่ยวกับสิ่งที่ควรดำเนินการ ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการขายได้เร็วขึ้น ✅