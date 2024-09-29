วิธีสร้างแผนผังกระบวนการขาย

ทีมขายของคุณกำลังประสบปัญหาลูกค้าที่หายไปและดีลที่หยุดชะงักอยู่หรือไม่? ทางออกอาจง่ายกว่าที่คุณคิด—แผนผังกระบวนการขายที่ออกแบบมาอย่างดี 📊
การวางแผนทุกขั้นตอนตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย จะช่วยให้ทีมของคุณมีแนวทางที่ชัดเจนและระบุได้อย่างแม่นยำว่าปัญหาเกิดขึ้นตรงจุดใด
ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณในการสร้างแผนผังกระบวนการขายที่จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นดีลที่ปิดการขายได้มากขึ้น มาเริ่มกันเลย ✔️
กระบวนการขายคืออะไร?
กระบวนการขายคือ คู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนในการเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้า กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแสดงความสนใจ และดำเนินต่อไปจนถึงการปิดการขายและการติดตามผล แนวทางที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้ตัวแทนขายทุกคนมีความสม่ำเสมอ มอบประสบการณ์คุณภาพสูงที่เหมือนกันให้กับลูกค้าทุกคน
🎯 ตัวอย่าง: หากมีลูกค้าเป้าหมายเข้ามาผ่านการแนะนำจากลูกค้าเดิม แผนผังกระบวนการขายใน CRM ของคุณอาจประกอบด้วยการโทรครั้งแรก การนำเสนอที่ปรับให้เหมาะสม และการนัดพบติดตามผลเพื่อปิดการขาย การปรับกระบวนการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของลูกค้า จะช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดและจุดที่ควรปรับปรุงได้
ในขณะที่กระบวนการขายส่วนใหญ่ประกอบด้วยการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย การนำเสนอ การจัดการข้อโต้แย้ง และการปิดการขาย การปรับขั้นตอนเหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจคุณเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ กระบวนการขายที่ยอดเยี่ยมไม่ควรหยุดนิ่ง—ควรมีการพัฒนาตามข้อมูลเชิงลึกและความคิดเห็นของลูกค้า
โดยการวางแผนผังกระบวนการขายในรูปแบบของแผนผังการไหล (flowchart) คุณจะสร้างคู่มือที่มองเห็นได้ซึ่งเน้นให้เห็นถึง จุดติดขัดในกระบวนการส่งเสริมการขายและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง กระบวนการขายที่ชัดเจนนี้จะช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือแนวทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้นในการค้นหาลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปิดการขายได้มากขึ้น
แผนผังกระบวนการขายคืออะไร?
แผนผังกระบวนการขายคือภาพแสดงกระบวนการขายของคุณ แผนผังนี้แสดงขั้นตอนแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นว่าการนำลูกค้าผ่านกระบวนการของคุณเป็นอย่างไร คิดถึงมันเหมือนแผนที่นำทางสำหรับการนำลูกค้าผ่านกระบวนการของคุณ
💭 ลองนึกภาพนี้ดู: แผนผังงานของคุณแสดงการเปลี่ยนผ่านจากการติดต่อครั้งแรกไปสู่การนำเสนอและการปิดการขาย การมองเห็นภาพนี้จะช่วยให้คุณสังเกตได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าเป้าหมายอาจหลุดไปตรงไหนหรือจุดไหนที่กระบวนการมีประสิทธิภาพต่ำ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงวงจรการขายของคุณ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเป้าหมายมักหยุดชะงักหลังจากการนำเสนอครั้งแรก แผนผังงานของคุณสามารถชี้ให้เห็นปัญหานี้ได้ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือนี้ไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรขายเพียงอย่างเดียว—มันเกี่ยวกับความชัดเจน ด้วยการวางแผนทุกอย่างอย่างเป็นภาพ ผู้จัดการขายสามารถติดตามกระบวนการที่สม่ำเสมอได้ และมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การขายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
ทำไมแผนผังกระบวนการขายจึงมีความสำคัญ?
ยังสงสัยอยู่หรือไม่ว่าการสร้างแผนผังกระบวนการขายจะคุ้มค่ากับความพยายามหรือไม่? นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ:
ความชัดเจนสำหรับทีมของคุณ
แผนผังการไหลช่วยให้กระบวนการขายของคุณมีชีวิตชีวา ทำให้ทีมของคุณเข้าใจขั้นตอนที่ต้องทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายถึงข้อผิดพลาดน้อยลงและการสื่อสารที่ราบรื่นขึ้นในกระบวนการขาย
มันเหมือนกับการให้ทุกคนมีแผนการเล่นเดียวกันเพื่อให้พวกเขารู้ว่าจะต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน
ระบุจุดคอขวด
เคยสงสัยไหมว่าทำไมลูกค้าบางรายถึงหยุดนิ่ง? แผนผังการไหลของงานจะชี้ให้เห็นจุดที่เกิดความล่าช้าหรือความสับสน มันเหมือนกับมีแผนที่ที่แสดงให้คุณเห็นจุดที่การจราจรติดขัดในกระบวนการขายของคุณ และวิธีหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น
ความสม่ำเสมอในทุกด้าน
เมื่อทุกคนปฏิบัติตามกระบวนการเดียวกัน การติดต่อกับลูกค้าจะมีความสม่ำเสมอ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดคุยกับใครก็ตาม สิ่งนี้สร้างความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพ เพราะไม่มีอะไรที่ดูสุ่มหรือด้นสด แผนผังการขายช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจตรงกันทุกคน ส่งมอบการติดต่อที่มีคุณภาพสูงเหมือนกันทุกครั้งนำไปสู่การบริหารงานขายที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมดของคุณให้ราบรื่นได้ด้วยClickUp สำหรับทีมขาย. มันช่วยในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การต้อนรับลูกค้าใหม่ให้ราบรื่น, และการร่วมมือในการทำข้อตกลงอย่างมีประสิทธิภาพ. ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถอัตโนมัติกระบวนการขายของคุณได้และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายของคุณได้.
การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายขึ้น
การนำสมาชิกใหม่เข้าสู่ทีมให้เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นด้วยแผนผังขั้นตอนแบบภาพ แทนที่จะต้องให้พวกเขาเผชิญกับคำแนะนำที่ซับซ้อน คุณสามารถมอบคู่มือที่ชัดเจนซึ่งอธิบายแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดให้พวกเขาได้ ถือเสมือนมีแผ่นสรุปที่ช่วยให้การปฐมนิเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดความเครียดลง
วิธีวางแผนผังกระบวนการขาย
การวางแผนผังกระบวนการขายเป็นเรื่องง่ายหากคุณทราบขั้นตอนที่ถูกต้องและสิ่งที่ควรรวมไว้ในผังกระบวนการขายของคุณ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญของผังกระบวนการขายและวิธีการสร้างมัน:
องค์ประกอบสำคัญของแผนผังกระบวนการขาย
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่แผนผังกระบวนการขายของคุณต้องมี:
การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
การเดินทางของลูกค้าเริ่มต้นที่นี่! ไม่ว่าจะผ่านการแนะนำ, การโฆษณา, หรือการติดต่อแบบไม่รู้จักกัน, การสร้างลูกค้าเป้าหมายคือรากฐานของกระบวนการขายใด ๆ แผนผังของคุณควรแสดงเส้นทางที่ลูกค้าเป้าหมายเข้าสู่ระบบ, เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าจะหาพวกเขาได้ที่ไหนและจะจับพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีโปรแกรมแนะนำลูกค้าใหม่ แผนผังกระบวนการของคุณควรแสดงวิธีการรวบรวมและติดตามลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้
การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: ไม่ใช่ทุกโอกาสจะเป็นลูกค้าที่เหมาะสมเสมอไป ในความเป็นจริง61% ของนักการตลาด B2Bส่งลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดไปยังฝ่ายขาย แต่มีเพียง 27% เท่านั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการประเมินว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งก่อนที่จะติดตามพวกเขาต่อไป การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งเน้นไปที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพสูง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มขั้นตอนในแผนผังการดำเนินงานของคุณเพื่อประเมินคุณภาพของลูกค้าเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
การนำเสนอ/การขาย
คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อเสนอของคุณตรงกับความต้องการของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า? เมื่อลูกค้าเป้าหมายได้รับการคัดกรองแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำเสนอขายของคุณ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการรับประกันว่าทีมของคุณจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าและตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า การนำเสนอที่มีโครงสร้างชัดเจนจะช่วยให้สร้างความไว้วางใจและผลักดันให้ทีมขายและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเข้าใกล้การตัดสินใจซื้อมากยิ่งขึ้น
การจัดการข้อโต้แย้ง
เคยมีลูกค้าที่แสดงความกังวลขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดหรือไม่? นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีการจัดการข้อโต้แย้งในกระบวนการขายของคุณ ข้อโต้แย้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายตามธรรมชาติ และแผนผังการขายของคุณควรระบุวิธีที่ทีมขายของคุณจะรับมือและแก้ไขข้อโต้แย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนนี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้ ทำให้ความสงสัยได้รับการแก้ไข และไม่ทำให้โมเมนตัมของดีลสูญเสียไป
ปิด
นี่คือเป้าหมาย—จุดที่ข้อตกลงได้รับการยืนยันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการลงนามในสัญญาหรือการดำเนินการชำระเงิน แผนผังกระบวนการของคุณต้องมีเส้นทางปิดการขายที่ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมของคุณรู้ว่าเมื่อใดและอย่างไรในการเปลี่ยนจากการเจรจาไปสู่การปิดการขายด้วยความมั่นใจ
การติดตามผล/หลังการขาย
คุณทราบหรือไม่ ว่า80% ของกำไรในอนาคตมาจากเพียง 20% ของลูกค้าปัจจุบันของคุณ? นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลความสัมพันธ์หลังการขาย
แผนผังกระบวนการของคุณควรมีขั้นตอนติดตามผลเพื่อรักษาความสัมพันธ์ กระตุ้นให้เกิดการซื้อซ้ำ หรือแม้กระทั่งรวบรวมการแนะนำจากลูกค้าที่มีศักยภาพ องค์ประกอบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของลูกค้าจะไม่หยุดลงหลังจากการทำธุรกรรม
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนผังงานฟรี
คู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างแผนผังกระบวนการสำหรับกระบวนการขาย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนผังกระบวนการขายของคุณได้:
ระดมความคิดและร่างกระบวนการขาย
ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนผังการขายของคุณคือการระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนสำคัญในกระบวนการขายของคุณ—ตั้งแต่การสร้างลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณวางแผนทุกการกระทำที่จำเป็นและวิธีที่แต่ละอย่างเชื่อมโยงกันClickUp Mind Mapsจะเข้ามามีบทบาทที่นี่
แผนผังความคิดช่วยให้คุณสร้างบับเบิล (หรือ 'โหนด') สำหรับแต่ละขั้นตอน เช่น การคัดกรองลูกค้าหรือการเจรจาต่อรอง และเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน คุณสามารถย้ายสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าการใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกันได้—ทีมของคุณสามารถเพิ่มความคิดของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
ด้วยรูปแบบการจัดวางที่มองเห็นนี้ คุณสามารถสังเกตช่องว่างและปรับปรุงกระบวนการของคุณก่อนที่จะไปยังขั้นตอนต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้แผนผังของคุณครอบคลุมทุกขั้นตอนที่จำเป็นและทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
ร่วมมือกับทีม
การขายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว—มันเชื่อมโยงกับการตลาด การบริการลูกค้า และแม้กระทั่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่ละทีมมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการเดินทางของลูกค้า และคุณต้องการข้อมูลจากพวกเขาเพื่อทำให้แผนผังและวิธีการขายของคุณมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ClickUp Whiteboardsสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้
นี่คือพื้นที่เสมือนจริงที่ทุกคน—ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาดที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการขาย หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่ชี้ให้เห็นปัญหาที่พบบ่อย—สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลหรือการประชุม ทุกคนสามารถมารวมตัวกันบนแพลตฟอร์มเดียว
ด้วย ClickUp Whiteboards ทุกทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นของตนเองได้, เพิ่มความคิดเห็น, และเสนอการเปลี่ยนแปลงให้กับแผนผังได้. แต่ละทีมสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่จุดสัมผัสแรกของลูกค้าไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย. ด้วยสิ่งนี้ แผนผังของคุณจะครอบคลุมทุกมุมมองและขั้นตอน.
บันทึกกระบวนการ
หลังจากที่ได้สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการขายของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการบันทึกทุกอย่างไว้ให้ชัดเจน
คุณสามารถทำได้สองวิธี เลือกวิธีดั้งเดิม—จดบันทึกย่อ เขียนหัวข้อย่อยสองสามข้อ แล้วหวังว่าทุกคนจะจำรายละเอียดได้ หรือจะเลือกวิธีที่ง่ายกว่าด้วยการใช้ClickUp Docs ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือที่มีชีวิตสำหรับกระบวนการขายของคุณ รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
แทนที่จะเพียงแค่สรุปผังงาน คุณสามารถแยกย่อยแต่ละขั้นตอนด้วยรายละเอียดเฉพาะ—ใครเป็นผู้รับผิดชอบ งานที่ต้องทำคืออะไร และวิธีจัดการกับทุกสถานการณ์
ส่วนที่ดีที่สุด? มันง่ายสำหรับทั้งทีมในการเข้าถึง แทนที่จะต้องค้นหาผ่านอีเมลหรือบันทึกที่กระจัดกระจาย ทุกคนสามารถอ้างอิงเอกสารเดียวกันได้ในขณะที่ทำงานผ่านแผนผัง
สร้างแผนผังการไหล
เปลี่ยนการระดมความคิดของคุณให้เป็นแผนผังลำดับขั้นตอนแบบภาพ
ทำไมต้องเลือกวิธีการนำเสนอแบบภาพ? ✨การศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้คนประมวลผลข้อมูลทางภาพได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า ดังนั้นการมีแผนผังงานจึงช่วยให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการขายใหม่ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณได้ แผนภูมิเหล่านี้จะแสดงไทม์ไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนของช่องทางการขายไหลไปสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างไร พร้อมด้วยข้อมูลการพึ่งพา กำหนดเวลา และความรับผิดชอบของทีม
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังวางแผนกระบวนการขาย คุณสามารถเริ่มต้นด้วย 'การสร้างลูกค้าเป้าหมาย' ตามด้วย 'การติดต่อครั้งแรก' และจากนั้น 'การสาธิตผลิตภัณฑ์' หรือ 'การติดตามผล'
แต่ละขั้นตอนสามารถจัดวางบนแผนภูมิแกนต์พร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างงาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการติดตามผลจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จนกว่าจะมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ หากเกิดความล่าช้าในขั้นตอนใด แผนภูมิแกนต์จะแสดงผลกระทบต่อขั้นตอนถัดไปทันที
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนผังงานใน Google Docs
ตรวจสอบและปรับปรุงให้เหมาะสม
ขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หลังจากนำแผนผังกระบวนการไปใช้งานแล้ว งานยังไม่จบเพียงแค่นั้น—คุณจำเป็นต้องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
วิธีหนึ่งในการติดตามประสิทธิภาพของแต่ละขั้นตอนคือการใช้ClickUp Chat ซึ่งให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จากทีมของคุณ
ทีมของคุณอยู่ในสนามรบ ดังนั้นข้อมูลเชิงลึกของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) จึงมีคุณค่า
ลูกค้าเป้าหมายกำลังดำเนินกระบวนการไปอย่างราบรื่นหรือมีจุดติดขัดหรือไม่? ClickUp Chat ช่วยให้ทีมของคุณสามารถแจ้งปัญหาหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็นและดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน คุณสามารถปรับแผนผังให้เหมาะสมได้ บางทีคุณอาจทำให้ขั้นตอนบางอย่างกระชับขึ้นหรือเพิ่มการติดตามผลในจุดที่จำเป็น สิ่งสำคัญคือการรักษาความยืดหยุ่นของกระบวนการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลเชิงลึกจากทีมและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง? การสร้างแผนผังการขายที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นอาจดูน่ากลัว แต่คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนผังกระบวนการขายได้ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUpช่วยให้ขั้นตอนกระบวนการขายทั้งหมดง่ายขึ้น มอบจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนให้กับคุณ มันมีความยืดหยุ่น ดังนั้นคุณสามารถปรับให้เข้ากับช่องทางการขายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การบ่มเพาะ หรือการปิดการขาย
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแผนผังกระบวนการขาย
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังกระบวนการขาย:
สร้างภาพในใจของแต่ละจุดสัมผัส
เพื่อเข้าใจการเดินทางของลูกค้าอย่างแท้จริง การแยกแยะทุกการปฏิสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ—ตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาได้ยินเกี่ยวกับคุณจนถึงการกลายเป็นลูกค้าที่ภักดี. โดยการวางแผนขั้นตอนเหล่านี้—การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การคัดเลือก, การนำเสนอ, และการบริการหลังการขาย—คุณจะมั่นใจได้ว่าทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่จะมีการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน.
เริ่มต้นด้วยการระบุช่วงเวลาสำคัญที่ลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณ กำหนดแนวทางที่ทีมของคุณควรดำเนินการ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการตอบข้อโต้แย้ง การดำเนินการเหล่านี้จะช่วยให้ทีมของคุณพร้อมอยู่เสมอ ตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น และช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ทำให้ขั้นตอนสำคัญเป็นอัตโนมัติ
การผสานระบบอัตโนมัติสามารถช่วยคุณสร้างแผนผังกระบวนการขายที่มั่นคงได้ คิดถึงงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการดูแลลูกค้าเป้าหมาย
โดยการระบุขั้นตอนสำคัญในแผนผังการทำงานของคุณที่เครื่องมืออย่างCRM หรือระบบอัตโนมัติทางการตลาดสามารถเข้ามาช่วยได้ คุณกำลังปลดปล่อยเวลาให้กับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีผลกระทบสูง เช่น การปิดการขายหรือการสร้างสัมพันธ์
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองหลังจากการสาธิต ให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรืออีเมลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความสนใจของพวกเขา วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาและมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดโอกาส เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมและความพึงพอใจของลูกค้า
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการแผนผังกระบวนการด้วย AI
รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
แผนผังกระบวนการขายของคุณไม่ใช่แค่แผนที่นำทาง—แต่เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย เพิ่มประสิทธิภาพโดยเพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่จุดตรวจสอบสำคัญ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงจากลูกค้าเป้าหมายไปสู่การสาธิต หรือจากสาธิตไปสู่การปิดการขาย แผนผังกระบวนการขายช่วยให้คุณระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายหลุดจากกระบวนการที่จุดใดและจุดใดที่ต้องปรับปรุง
ตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นประจำกับทีมของคุณเพื่อค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง. โดยการปรับปรุงผังงานตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณจะปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงผลลัพธ์. นี่จะทำให้ผังงานของคุณกลายเป็นเครื่องมือที่มีชีวิตชีวาซึ่งช่วยให้ทีมขายของคุณเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง และปรับปรุงผลลัพธ์ในทุกขั้นตอน.
ร่วมมือกันระหว่างทีม
เมื่อสร้างแผนผังกระบวนการขาย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ากระบวนการขายทั่วไปไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ เพื่อให้แผนผังของคุณสะท้อนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าอย่างแท้จริง ควรนำความคิดเห็นจากทีมอื่นๆ เช่น ทีมการตลาด ทีมบริการลูกค้า และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาพิจารณาด้วย แต่ละทีมมีมุมมองเฉพาะที่สามารถเติมเต็มช่องว่างที่คุณอาจมองข้ามไป
ตัวอย่างเช่น การตลาดสามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ในขณะที่บริการลูกค้าสามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่พบบ่อยหลังจากขายสินค้าไปแล้ว
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบแผนผัง Swimlane ฟรีและแผนผังกระบวนการ
สร้างแผนผังกระบวนการขายด้วย ClickUp
การสร้างแผนผังกระบวนการขายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบของทีมและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น ด้วย ClickUp Sales Management คุณสามารถระดมความคิด ติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงทุกขั้นตอนได้อย่างง่ายดายด้วย Mind Maps และ Gantt Charts โดยการวางแผนกระบวนการขายอย่างชัดเจน คุณจะสามารถระบุจุดติดขัดและปรับปรุงประสิทธิภาพได้
พร้อมที่จะสร้างแผนผังงานของคุณและยกระดับยอดขายของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพ จัดการ และปรับปรุงกระบวนการขายของคุณในทุกขั้นตอน 🚀