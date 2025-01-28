บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการไอที

Engineering Team
28 มกราคม 2568

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการไอทีหรือการสนับสนุนลูกค้า คุณต้องรับมือกับการหยุดชะงักของบริการหรือป้องกันข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ นำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้าและเวลาที่ระบบหยุดทำงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและการสูญเสียความน่าเชื่อถือ

การได้รับซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเช่นนี้. โซลูชันการจัดการปัญหาที่แข็งแกร่งประกอบด้วยระบบอัตโนมัติระดับสูง, ฐานข้อมูลของข้อผิดพลาดที่รู้จัก, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และเอกสารที่ชัดเจน.

เตรียมพร้อมให้ซอฟต์แวร์เป็นผู้รับภาระหนักในครั้งต่อไปที่เกิดเหตุการณ์ทางไอที ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณไม่ได้กำลังตอบสนองต่อปัญหา แต่กำลังป้องกันปัญหาอย่างเชิงรุก

สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการปัญหา

นี่คือบางแง่มุมที่สำคัญที่ซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาของคุณต้องมี:

1. การทำงานอัตโนมัติ: คุณต้องการการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอิงตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการปัญหา การทำงานอัตโนมัติมีความสำคัญอย่างยิ่งตลอดวงจรชีวิตของ ITIL รวมถึงการตรวจจับ การปิดปัญหา การส่งการแจ้งเตือน และการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่น

2. ฐานข้อมูลข้อผิดพลาดที่ทราบ (KEDB): คลังข้อมูลที่รวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำ ช่วยในการจัดการปัญหา

3. แดชบอร์ดสำหรับการมองเห็น: แดชบอร์ดที่แสดงไทม์ไลน์, กำหนดเวลา, และความรุนแรงของปัญหา ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุรากฐาน (RCA) และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. แนวทางเชิงรุก: แนวทางการจัดการปัญหาเชิงรุกช่วยให้สามารถระบุและขจัดสาเหตุที่แท้จริงซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต

5. การติดตาม SLA: ซอฟต์แวร์ของคุณจำเป็นต้องติดตาม SLA ตามความรุนแรงและความเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาบริการที่สำคัญ

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024

สำรวจโซลูชันชั้นนำเหล่านี้สำหรับการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2024 และยกระดับการดำเนินงานด้านไอทีของคุณ

1. ClickUp

สร้างแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นใน ClickUp ด้วยตรรกะเงื่อนไข เพื่อปรับปรุงการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ—ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด

ClickUp นำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ คุณสามารถเร่งการแก้ไขปัญหาโดยใช้แท็กที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเป็นชุด

ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินงานของคุณกลับมาเป็นปกติและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp

ซอฟต์แวร์บริการเดสก์ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเหตุการณ์

คุณสมบัติของ ClickUp เช่นแดชบอร์ด, สปรินต์, โร้ดแมป, มุมมองบอร์ด, การเน้นไวยากรณ์,สถานะงานที่กำหนดเอง, มุมมองแบบฟอร์ม, การตรวจทาน, ฯลฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาและเพิ่มผลผลิตของทีม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้านไอทีใน ClickUp
แก้ปัญหาของคุณเพื่อหาทางออกจากความท้าทายทางไอทีในวิธีที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป—ใช้สำหรับส่วนบุคคล
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้—เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้—เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา—เหมาะสำหรับหลายทีม
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 5/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. ตัวติดตาม CMW

ผ่านทางCMW Tracker

CMW Tracker,ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) บนระบบคลาวด์, ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, จัดการงาน, และติดตามความคืบหน้า. มีคุณสมบัติเช่น การทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, การจัดการงาน, และการตรวจสอบและวิเคราะห์.

ด้วย CMW Tracker คุณสามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดการการอนุมัติ CapEx การจัดการและควบคุม OpEx และการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า

คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและขยายขนาดได้มากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ CMW Tracker

  • ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
  • ติดตามความคืบหน้าของเอกสาร เช่น รายงานเหตุการณ์และคำขอการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • สร้างแอป โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดผ่านเครื่องมือแบบลากและวาง
  • สร้างสมดุลระหว่างการร่วมมือและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการควบคุมการเข้าถึงและกลุ่มผู้ใช้
  • เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ได้จากทุกที่
  • ระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ข้อจำกัดของ CMW Tracker

  • ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
  • ต้องการการปรับแต่งอย่างหนักภายในโซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • ขาดภาพรวมงานที่ครอบคลุม
  • ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในตัว

ราคา CMW Tracker

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว CMW Tracker

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

3. Zendesk

แดชบอร์ด Zendesk
ผ่านทางZendesk

ชุดโซลูชันการสนับสนุนของ Zendesk มอบฟีเจอร์ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติขั้นสูง รวมถึงระบบตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ระบบจะวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตั๋วของลูกค้าโดยใช้อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อคาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับทีมจัดการปัญหาทุกทีม

แนวทางเชิงรุกของ Zendesk เปลี่ยนการจัดการปัญหาให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยนำเสนอโซลูชันแบบเรียลไทม์และเข้าใจถึงต้นตอของปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์
  • จัดการปัญหาและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพ
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง
  • ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสารด้วย AI
  • เชื่อมต่ออยู่เสมอเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทุกที่

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย
  • บทวิจารณ์บ่งชี้ถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เมนูแบบเลื่อนลงทำงานช้าและการสลับตั๋วไม่ราบรื่น
  • การกำหนดราคาตามปริมาณอาจนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีจำนวนผู้ใช้หรือจำนวนตั๋วเพิ่มขึ้น
  • คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานบางประการขาดหายไป

ราคาของ Zendesk

  • ทีมสูท: $55 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • การเติบโตของห้องสวีท: $89 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Suite Professional: $115 ต่อผู้ใช้/เดือน

Zendesk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. การสร้างสรรค์

ผ่านทางCreatio

Creatio เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและระบบสร้างแอปพลิเคชันแบบ Low-code ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Creatio มอบเครื่องมือสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและการทำงานร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันด้านไอทีที่แตกต่างกันได้

Creatio มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพสำหรับการออกแบบเวิร์กโฟลว์และสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการกระบวนการจัดการปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio

  • สร้างแผนที่และทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยภาพ
  • ให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของการโต้ตอบ ส่งเสริมการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ลดการใช้แรงงานคน, ทำให้การเสร็จสิ้นงานเร็วขึ้น, และทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น
  • ช่วยในการจัดการเหตุการณ์และคำขอด้านไอทีเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของทีม
  • ช่วยให้จัดการปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Creatio

  • เอกสารอ้างอิงบางฉบับอาจดูล้าสมัยหรือซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักเขียนโปรแกรม
  • การผสานระบบเก่าเข้ากับ FreedomUI อาจเป็นไปอย่างล่าช้า
  • การอัปเดตอาจทำให้การใช้งานขัดข้อง และอาจต้องมีการแทรกแซงจากทีมไอทีเพื่อแก้ไขปัญหา
  • การบรรลุความต้องการในการปรับแต่งขั้นสูงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ

ราคาของ Creatio

  • การเติบโต: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: 55 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ไม่จำกัด: $85 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Creatio

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

5. Zoho Desk

Zoho Desk
ผ่านทางZoho Desk

Zoho Desk เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือลูกค้าบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ได้เน้นไปที่การจัดการปัญหาด้านไอทีเป็นหลัก แต่มีฟีเจอร์ที่สามารถปรับใช้ได้

คุณสมบัติเด่นของ Zoho Desk

  • ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เร่งด่วน
  • ให้บริการคำตอบ, โซลูชัน, การอัปเดต และการอนุมัติแบบครบวงจร
  • ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนตั๋ว
  • มีมุมมองเดียวของตัวชี้วัดการจัดการปัญหาที่สำคัญ
  • รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันของตัวแทนและการตอบกลับแบบสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร

ข้อจำกัดของ Zoho Desk

  • มีการผสานรวมแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
  • ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับบางระบบService Deskที่มีความสมบูรณ์แล้ว
  • ต้องการการปรับแต่งอย่างมาก

ราคาของ Zoho Desk

  • ฟรี: ฟรีสูงสุด 3 ตัวแทน
  • ด่วน: ฿7
  • มาตรฐาน: $14
  • มืออาชีพ: 23 บาท
  • องค์กร: ฿40

Zoho Desk คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

6. PagerDuty

ผ่านทางPagerDuty

PagerDuty เป็นแพลตฟอร์มการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ช่วยตรวจจับและแก้ไขปัญหาด้านไอที PagerDuty ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภายในกระบวนการทำงานของฝ่ายไอที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty

  • รวบรวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เพื่อจัดการเหตุการณ์
  • ช่วยให้สามารถจัดตารางเวรเรียกใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
  • อนุญาตให้จัดการบริการมือถือและแก้ไขปัญหาขณะเดินทาง
  • ช่วยกำหนดนโยบายในการส่งต่อเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังทีมที่เหมาะสม
  • ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการเหตุการณ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ PagerDuty

  • ระบบผู้ใช้มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ระบบออกตั๋วในตัวไม่มี
  • ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตสูงกว่าคู่แข่ง
  • การผสานรวมกับเครื่องมือไอทีแบบโอเพนซอร์สนั้นมีข้อจำกัดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโซลูชันที่เป็นกรรมสิทธิ์

ราคาของ PagerDuty

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PagerDuty

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)

7. Freshservice

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม freshservice
ผ่านทางFreshservice

Freshservice ช่วยปรับปรุงการจัดการบริการด้วยแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ใช้ AI เพื่อนำเสนอการโต้ตอบที่สร้างสรรค์และการผสานรวมที่หลากหลาย Freshservice มี API ที่สมบูรณ์สำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง การวิเคราะห์อัจฉริยะ กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Freshservice

  • แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
  • แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองรวมของสินทรัพย์
  • มีคลังข้อมูลในตัวเพื่อบันทึกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • ช่วยให้การรายงานเหตุการณ์และปัญหาเป็นไปอย่างง่ายดายผ่านช่องทางต่าง ๆ

ข้อจำกัดของ Freshservice

  • การผสานรวม Slack/Freddy ยังไม่ดีนัก; ยังอยู่ในช่วงเบต้า
  • ตามที่ผู้ใช้ระบุ ฟิลด์โมดูลที่กำหนดเองมีความยืดหยุ่นจำกัด
  • แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดในด้านฟังก์ชันการทำงานและประสบการณ์ผู้ใช้เมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
  • การปฐมนิเทศจำเป็นต้องดีขึ้นเพื่อปรับปรุงความชำนาญของผู้ใช้ในการจัดการปัญหาไอที

ราคาของ Freshservice

  • เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อตัวแทน
  • การเติบโต: $59/เดือน ต่อตัวแทน
  • ข้อดี: $115 ต่อเดือนต่อตัวแทน
  • องค์กร: $145/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freshservice

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

8. ServiceNow ITSM

เซอร์วิสโนว์
ผ่านทาง ServiceNow

ServiceNow เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) ที่ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นศูนย์กลางในการจัดการเหตุการณ์ คำขอบริการ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ServiceNow ITSM – คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงงานประจำให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ
  • ติดตามการพึ่งพา IT เพื่อกู้คืนบริการที่หยุดชะงัก
  • ตอบข้อซักถาม ทำนาย และป้องกันเหตุการณ์ล่วงหน้า
  • ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยมุมมองแบบองค์รวม
  • ให้บริการสนับสนุนด้านไอที ทั้งแบบมีหรือไม่มีระบบเชื่อมต่อ

ข้อจำกัดของ ServiceNow ITSM

ราคา ServiceNow ITSM

  • ติดต่อทีม ServiceNow เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิว ServiceNow

  • G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,00+ รีวิว)

9. BigPanda

ผ่านทางBigPanda

BigPanda เป็นแพลตฟอร์ม AIOps (ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินงานด้านไอที) ที่ช่วยให้การจัดการบริการของเหตุการณ์ด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายและอัตโนมัติ

มันรวบรวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่าง ๆ และแสดงทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อทำให้กระบวนการจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของมันคือเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นโดยการลดเสียงเตือนที่ไม่จำเป็นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

คุณสมบัติเด่นของ BigPanda

  • ลดงานที่ทำซ้ำและเร่งเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์
  • สร้างการเชื่อมต่อแบบสองทิศทางกับโซลูชัน ITSM สำหรับการแก้ไขปัญหา
  • แจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น PagerDuty
  • จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
  • เปิดใช้งานกฎการแบ่งปันเหตุการณ์ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร
  • ประสานงานกับเครื่องมือไอทีเพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกัน

ข้อจำกัดของแพนด้ายักษ์

  • ขาดจำนวนการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับ NOC และฝ่ายปฏิบัติการ IT
  • แท็บกิจกรรมขาดการกรองที่มีประสิทธิภาพระหว่างความคิดเห็น การแชร์เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสถานะ
  • ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาการทำงานช้าลงเมื่อผสานรวมกับเครื่องมือจัดการปัญหาภายนอก

ราคาของ BigPanda

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ BigPanda

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

10. New Relic

นิว รีลิก
ผ่านทาง New Relic

New Relic เป็นแพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและองค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาได้

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการตัวชี้วัด, เหตุการณ์, บันทึก, และการติดตามรวมกับราคาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสนามการผสานรวมแบบโอเพนซอร์สที่กว้างขวาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ New Relic

  • ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการเข้าถึงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  • มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานจริงแก่ผู้ดูแลระบบ
  • ส่งการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหยุดทำงาน มีข้อผิดพลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
  • วิเคราะห์ธุรกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ New Relic

  • ธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดอาจพบว่ามันมีราคาแพง
  • ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ—ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเตือน, การค้นหาข้อมูล, และ SLI/SLO
  • ความสามารถในการจัดการบันทึกมีความพื้นฐานเมื่อเทียบกับโซลูชันเฉพาะทาง

ราคาของ New Relic

  • ฟรี: ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
  • ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิว New Relic

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

เลือกซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ตอนนี้เราได้สำรวจแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว ถึงเวลาที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ให้ตรวจสอบว่าความสามารถของซอฟต์แวร์สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

จุดเริ่มต้นคือการสำรวจความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณ กำหนดความสามารถที่จำเป็นต้องมีและควรมี รายละเอียดเหล่านี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นและช่วยจำกัดตัวเลือกของคุณให้แคบลง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมต่าง ๆ เข้าร่วมการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณคาดหวังได้ รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับคำแนะนำของคุณต่อผู้นำของคุณ

หนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่ปรากฏเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือคือ ClickUp ซึ่งมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและสามารถปรับให้เหมาะกับการจัดการปัญหาในวงการไอทีได้เป็นอย่างดี

ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดการปัญหาและประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างไร