ซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการไอที

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการไอทีหรือการสนับสนุนลูกค้า คุณต้องรับมือกับการหยุดชะงักของบริการหรือป้องกันข้อผิดพลาดอยู่เสมอ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ นำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้าและเวลาที่ระบบหยุดทำงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพและการสูญเสียความน่าเชื่อถือ
การได้รับซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาเช่นนี้. โซลูชันการจัดการปัญหาที่แข็งแกร่งประกอบด้วยระบบอัตโนมัติระดับสูง, ฐานข้อมูลของข้อผิดพลาดที่รู้จัก, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และเอกสารที่ชัดเจน.
เตรียมพร้อมให้ซอฟต์แวร์เป็นผู้รับภาระหนักในครั้งต่อไปที่เกิดเหตุการณ์ทางไอที ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณไม่ได้กำลังตอบสนองต่อปัญหา แต่กำลังป้องกันปัญหาอย่างเชิงรุก
สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การจัดการปัญหา
นี่คือบางแง่มุมที่สำคัญที่ซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาของคุณต้องมี:
1. การทำงานอัตโนมัติ: คุณต้องการการทำงานอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอิงตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการปัญหา การทำงานอัตโนมัติมีความสำคัญอย่างยิ่งตลอดวงจรชีวิตของ ITIL รวมถึงการตรวจจับ การปิดปัญหา การส่งการแจ้งเตือน และการอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะอย่างราบรื่น
2. ฐานข้อมูลข้อผิดพลาดที่ทราบ (KEDB): คลังข้อมูลที่รวบรวมปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขเพื่อเร่งการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดซ้ำ ช่วยในการจัดการปัญหา
3. แดชบอร์ดสำหรับการมองเห็น: แดชบอร์ดที่แสดงไทม์ไลน์, กำหนดเวลา, และความรุนแรงของปัญหา ช่วยในการวิเคราะห์สาเหตุรากฐาน (RCA) และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางเชิงรุก: แนวทางการจัดการปัญหาเชิงรุกช่วยให้สามารถระบุและขจัดสาเหตุที่แท้จริงซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในอนาคต
5. การติดตาม SLA: ซอฟต์แวร์ของคุณจำเป็นต้องติดตาม SLA ตามความรุนแรงและความเร่งด่วนเพื่อปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาบริการที่สำคัญ
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
สำรวจโซลูชันชั้นนำเหล่านี้สำหรับการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2024 และยกระดับการดำเนินงานด้านไอทีของคุณ
1. ClickUp
ClickUp นำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการแบบคล่องตัวเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ คุณสามารถเร่งการแก้ไขปัญหาโดยใช้แท็กที่กำหนดเองและระบบอัตโนมัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเป็นชุด
ClickUp ช่วยให้คุณดำเนินงานของคุณกลับมาเป็นปกติและป้องกันความผิดพลาดในอนาคต
ซอฟต์แวร์บริการเดสก์ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเหตุการณ์
คุณสมบัติของ ClickUp เช่นแดชบอร์ด, สปรินต์, โร้ดแมป, มุมมองบอร์ด, การเน้นไวยากรณ์,สถานะงานที่กำหนดเอง, มุมมองแบบฟอร์ม, การตรวจทาน, ฯลฯ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาและเพิ่มผลผลิตของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ช่วยสร้างภาพแผนงานด้วยแผนผังความคิดและแผนผังแนวคิด
- ช่วยให้สามารถส่งปัญหาและงานได้อย่างง่ายดายผ่าน มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
- ปรับปรุงการวางแผนสปรินต์ การมอบหมายงาน และการติดตามลำดับความสำคัญให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ฟีเจอร์ Sprint ของ ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพภาระงานของทีมคุณผ่านระบบคะแนนที่ปรับแต่งได้
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ติดตามความคืบหน้า และทำให้การเสร็จสิ้นสปรินต์เป็นไปโดยอัตโนมัติ
- ใช้จากเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเทมเพลตการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของ ClickUp, เทมเพลตการจัดการปัญหา, เทมเพลตการจัดการข้อบกพร่อง และเทมเพลตรายการปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป—ใช้สำหรับส่วนบุคคล
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือน/ผู้ใช้—เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้—เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา—เหมาะสำหรับหลายทีม
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/พื้นที่ทำงาน/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 5/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ตัวติดตาม CMW
CMW Tracker,ซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM) บนระบบคลาวด์, ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, จัดการงาน, และติดตามความคืบหน้า. มีคุณสมบัติเช่น การทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, การจัดการงาน, และการตรวจสอบและวิเคราะห์.
ด้วย CMW Tracker คุณสามารถทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ เช่น การจัดการการอนุมัติ CapEx การจัดการและควบคุม OpEx และการจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้า
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและขยายขนาดได้มากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ CMW Tracker
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของเอกสาร เช่น รายงานเหตุการณ์และคำขอการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- สร้างแอป โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดผ่านเครื่องมือแบบลากและวาง
- สร้างสมดุลระหว่างการร่วมมือและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผ่านการควบคุมการเข้าถึงและกลุ่มผู้ใช้
- เข้าถึงเวิร์กโฟลว์ได้จากทุกที่
- ระบุจุดคอขวดและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ CMW Tracker
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด
- ต้องการการปรับแต่งอย่างหนักภายในโซลูชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ขาดภาพรวมงานที่ครอบคลุม
- ไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในตัว
ราคา CMW Tracker
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว CMW Tracker
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. Zendesk
ชุดโซลูชันการสนับสนุนของ Zendesk มอบฟีเจอร์ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติขั้นสูง รวมถึงระบบตั๋วที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง ระบบจะวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตั๋วของลูกค้าโดยใช้อัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อคาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดสำคัญสำหรับทีมจัดการปัญหาทุกทีม
แนวทางเชิงรุกของ Zendesk เปลี่ยนการจัดการปัญหาให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยนำเสนอโซลูชันแบบเรียลไทม์และเข้าใจถึงต้นตอของปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่าย ด้วยการใช้แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์
- จัดการปัญหาและบรรลุมาตรฐานประสิทธิภาพ
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสและการควบคุมการเข้าถึง
- ประหยัดเวลาในการติดต่อสื่อสารด้วย AI
- เชื่อมต่ออยู่เสมอเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทุกที่
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- บทวิจารณ์บ่งชี้ถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เมนูแบบเลื่อนลงทำงานช้าและการสลับตั๋วไม่ราบรื่น
- การกำหนดราคาตามปริมาณอาจนำไปสู่ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีจำนวนผู้ใช้หรือจำนวนตั๋วเพิ่มขึ้น
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติขั้นพื้นฐานบางประการขาดหายไป
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $55 ต่อผู้ใช้/เดือน
- การเติบโตของห้องสวีท: $89 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Suite Professional: $115 ต่อผู้ใช้/เดือน
Zendesk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. การสร้างสรรค์
Creatio เป็นแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจและระบบสร้างแอปพลิเคชันแบบ Low-code ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Creatio มอบเครื่องมือสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและการทำงานร่วมกัน ซึ่งคุณสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับฟังก์ชันด้านไอทีที่แตกต่างกันได้
Creatio มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพสำหรับการออกแบบเวิร์กโฟลว์และสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการกระบวนการจัดการปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- สร้างแผนที่และทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติด้วยภาพ
- ให้มุมมองแบบรวมศูนย์ของการโต้ตอบ ส่งเสริมการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ลดการใช้แรงงานคน, ทำให้การเสร็จสิ้นงานเร็วขึ้น, และทำให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น
- ช่วยในการจัดการเหตุการณ์และคำขอด้านไอทีเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของทีม
- ช่วยให้จัดการปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Creatio
- เอกสารอ้างอิงบางฉบับอาจดูล้าสมัยหรือซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักเขียนโปรแกรม
- การผสานระบบเก่าเข้ากับ FreedomUI อาจเป็นไปอย่างล่าช้า
- การอัปเดตอาจทำให้การใช้งานขัดข้อง และอาจต้องมีการแทรกแซงจากทีมไอทีเพื่อแก้ไขปัญหา
- การบรรลุความต้องการในการปรับแต่งขั้นสูงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: 55 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ไม่จำกัด: $85 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. Zoho Desk
Zoho Desk เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือลูกค้าบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ได้เน้นไปที่การจัดการปัญหาด้านไอทีเป็นหลัก แต่มีฟีเจอร์ที่สามารถปรับใช้ได้
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Desk
- ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เร่งด่วน
- ให้บริการคำตอบ, โซลูชัน, การอัปเดต และการอนุมัติแบบครบวงจร
- ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนตั๋ว
- มีมุมมองเดียวของตัวชี้วัดการจัดการปัญหาที่สำคัญ
- รวมถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น การทำงานร่วมกันของตัวแทนและการตอบกลับแบบสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- มีการผสานรวมแอปของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับบางระบบService Deskที่มีความสมบูรณ์แล้ว
- ต้องการการปรับแต่งอย่างมาก
ราคาของ Zoho Desk
- ฟรี: ฟรีสูงสุด 3 ตัวแทน
- ด่วน: ฿7
- มาตรฐาน: $14
- มืออาชีพ: 23 บาท
- องค์กร: ฿40
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
6. PagerDuty
PagerDuty เป็นแพลตฟอร์มการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ช่วยตรวจจับและแก้ไขปัญหาด้านไอที PagerDuty ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภายในกระบวนการทำงานของฝ่ายไอที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PagerDuty
- รวบรวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่างๆ เพื่อจัดการเหตุการณ์
- ช่วยให้สามารถจัดตารางเวรเรียกใช้งานได้อย่างง่ายดาย เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที
- อนุญาตให้จัดการบริการมือถือและแก้ไขปัญหาขณะเดินทาง
- ช่วยกำหนดนโยบายในการส่งต่อเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปยังทีมที่เหมาะสม
- ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการเหตุการณ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ PagerDuty
- ระบบผู้ใช้มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ระบบออกตั๋วในตัวไม่มี
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตสูงกว่าคู่แข่ง
- การผสานรวมกับเครื่องมือไอทีแบบโอเพนซอร์สนั้นมีข้อจำกัดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโซลูชันที่เป็นกรรมสิทธิ์
ราคาของ PagerDuty
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PagerDuty
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
7. Freshservice
Freshservice ช่วยปรับปรุงการจัดการบริการด้วยแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ใช้ AI เพื่อนำเสนอการโต้ตอบที่สร้างสรรค์และการผสานรวมที่หลากหลาย Freshservice มี API ที่สมบูรณ์สำหรับการผสานรวมแบบกำหนดเอง การวิเคราะห์อัจฉริยะ กระบวนการทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Freshservice
- แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
- แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองรวมของสินทรัพย์
- มีคลังข้อมูลในตัวเพื่อบันทึกและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ
- ช่วยให้การรายงานเหตุการณ์และปัญหาเป็นไปอย่างง่ายดายผ่านช่องทางต่าง ๆ
ข้อจำกัดของ Freshservice
- การผสานรวม Slack/Freddy ยังไม่ดีนัก; ยังอยู่ในช่วงเบต้า
- ตามที่ผู้ใช้ระบุ ฟิลด์โมดูลที่กำหนดเองมีความยืดหยุ่นจำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัดในด้านฟังก์ชันการทำงานและประสบการณ์ผู้ใช้เมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
- การปฐมนิเทศจำเป็นต้องดีขึ้นเพื่อปรับปรุงความชำนาญของผู้ใช้ในการจัดการปัญหาไอที
ราคาของ Freshservice
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโต: $59/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $115 ต่อเดือนต่อตัวแทน
- องค์กร: $145/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshservice
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
8. ServiceNow ITSM
ServiceNow เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) ที่ช่วยปรับปรุงและทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติ เป็นศูนย์กลางในการจัดการเหตุการณ์ คำขอบริการ และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ServiceNow ITSM – คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อแปลงงานประจำให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติ
- ติดตามการพึ่งพา IT เพื่อกู้คืนบริการที่หยุดชะงัก
- ตอบข้อซักถาม ทำนาย และป้องกันเหตุการณ์ล่วงหน้า
- ช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานด้วยมุมมองแบบองค์รวม
- ให้บริการสนับสนุนด้านไอที ทั้งแบบมีหรือไม่มีระบบเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ ServiceNow ITSM
- ต้องการเครื่องมือรายงานด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การจัดการความรู้สามารถทำได้ดีกว่านี้
- ผู้เริ่มต้นพบว่า UI ของมันซับซ้อน
- การสร้างชุดย่อยของโครงการสามารถปรับปรุงได้
ราคา ServiceNow ITSM
- ติดต่อทีม ServiceNow เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว ServiceNow
- G2: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,00+ รีวิว)
9. BigPanda
BigPanda เป็นแพลตฟอร์ม AIOps (ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำเนินงานด้านไอที) ที่ช่วยให้การจัดการบริการของเหตุการณ์ด้านไอทีเป็นเรื่องง่ายและอัตโนมัติ
มันรวบรวมการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจสอบต่าง ๆ และแสดงทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อทำให้กระบวนการจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายของมันคือเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสามารถระบุและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้นโดยการลดเสียงเตือนที่ไม่จำเป็นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ BigPanda
- ลดงานที่ทำซ้ำและเร่งเวลาการตอบสนองต่อเหตุการณ์
- สร้างการเชื่อมต่อแบบสองทิศทางกับโซลูชัน ITSM สำหรับการแก้ไขปัญหา
- แจ้งเตือนทีมที่เกี่ยวข้องผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น PagerDuty
- จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์เพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
- เปิดใช้งานกฎการแบ่งปันเหตุการณ์ที่ปรับแต่งได้เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร
- ประสานงานกับเครื่องมือไอทีเพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของแพนด้ายักษ์
- ขาดจำนวนการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับ NOC และฝ่ายปฏิบัติการ IT
- แท็บกิจกรรมขาดการกรองที่มีประสิทธิภาพระหว่างความคิดเห็น การแชร์เหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาการทำงานช้าลงเมื่อผสานรวมกับเครื่องมือจัดการปัญหาภายนอก
ราคาของ BigPanda
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ BigPanda
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
10. New Relic
New Relic เป็นแพลตฟอร์มการสังเกตการณ์แบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและองค์กรต่างๆ สามารถตรวจสอบ แก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขาได้
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการตัวชี้วัด, เหตุการณ์, บันทึก, และการติดตามรวมกับราคาที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสนามการผสานรวมแบบโอเพนซอร์สที่กว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ New Relic
- ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการเข้าถึงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
- มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานจริงแก่ผู้ดูแลระบบ
- ส่งการแจ้งเตือนเมื่อเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหยุดทำงาน มีข้อผิดพลาด หรือมีการเปลี่ยนแปลง
- วิเคราะห์ธุรกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ New Relic
- ธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัดอาจพบว่ามันมีราคาแพง
- ผู้ใช้หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ—ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งเตือน, การค้นหาข้อมูล, และ SLI/SLO
- ความสามารถในการจัดการบันทึกมีความพื้นฐานเมื่อเทียบกับโซลูชันเฉพาะทาง
ราคาของ New Relic
- ฟรี: ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- ข้อดี: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิว New Relic
- G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
เลือกซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
ตอนนี้เราได้สำรวจแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว ถึงเวลาที่จะตัดสินใจอย่างถูกต้อง เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ให้ตรวจสอบว่าความสามารถของซอฟต์แวร์สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
จุดเริ่มต้นคือการสำรวจความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของคุณ กำหนดความสามารถที่จำเป็นต้องมีและควรมี รายละเอียดเหล่านี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นและช่วยจำกัดตัวเลือกของคุณให้แคบลง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมต่าง ๆ เข้าร่วมการสาธิตผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุณคาดหวังได้ รายละเอียดเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำหรับคำแนะนำของคุณต่อผู้นำของคุณ
หนึ่งในโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการปัญหาที่ปรากฏเป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือคือ ClickUp ซึ่งมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและสามารถปรับให้เหมาะกับการจัดการปัญหาในวงการไอทีได้เป็นอย่างดี
ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถช่วยคุณปรับปรุงการจัดการปัญหาและประสิทธิภาพการดำเนินงานได้อย่างไร