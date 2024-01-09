10 อันดับคู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ ServiceNow สำหรับการจัดการบริการในปี 2025

ServiceNow เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมการจัดการบริการไอที (ITSM) มาระยะหนึ่งแล้ว ชื่อเสียงในการให้บริการโซลูชันศูนย์บริการที่ครอบคลุม การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ การจัดการบริการไอที และเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลนั้นสมควรได้รับ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะพบว่ามันเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา
เหตุผลในการค้นหาซอฟต์แวร์บริการเดสก์ทางเลือกแทนServiceNow อาจมีหลายประการ: อาจเป็นเพราะราคา, ความซับซ้อนของซอฟต์แวร์, หรือความต้องการคุณสมบัติที่ ServiceNow ไม่มีให้บริการ
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลใดก็ตาม คุณโชคดีแล้ว เราได้รวบรวมรายชื่อคู่แข่งของServiceNowที่ยอดเยี่ยมที่สุด ซึ่งแต่ละรายมีจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัวในฐานะเครื่องมือบริการเดสก์ เราจะมาเจาะลึกถึงคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนจากลูกค้าบน G2 และ Capterra เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
พร้อมหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
คุณควรค้นหาอะไรในคู่แข่งของ ServiceNow?
ทีมไอทีของคุณมักต้องรับมือกับความรับผิดชอบหลายด้าน ตั้งแต่การจัดการการเปลี่ยนแปลง การติดตามข้อผิดพลาด และการอัปเดตซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรพิจารณาในทางเลือกของ ServiceNow:
- การจัดการโครงการแบบครบวงจร: ทางเลือกควรมีคุณสมบัติการจัดการโครงการและสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง เช่นการติดตามเวลา การจัดสรรทรัพยากร และการจัดการงาน เพื่อให้การสนับสนุนจากศูนย์บริการเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นมีความ สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมบริหารจัดการเครือข่ายการสนับสนุนด้านไอที. ให้ค้นหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเช่นพื้นที่ทำงานร่วมกัน, แชทแบบเรียลไทม์, และการแชร์เอกสาร.
- ความสามารถในการผสานรวม: ทางเลือกของระบบบริการของคุณควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ เช่น แพลตฟอร์มการจัดการความรู้, ระบบ CRM, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, หรือแอปพลิเคชันการสื่อสาร
- ความสามารถในการปรับแต่งและการขยายขนาด: เครื่องมือควรมีความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ และสามารถขยายขนาดได้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น
- การรายงานและการวิเคราะห์: คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามความคืบหน้าของตั๋วการสนับสนุน, การระบุจุดติดขัด, และการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ.
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เครื่องมือบริการเดสก์ที่ง่ายต่อการนำทางและใช้งานสามารถเพิ่มอัตราการยอมรับภายในทีมแคตตาล็อกบริการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้
- การกำหนดราคา: พิจารณาโครงสร้างราคาของเครื่องมือบริการโต๊ะช่วยเหลือ ควรมีมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับคุณสมบัติและเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ
- การสนับสนุนลูกค้า: ทีมบริการลูกค้าที่เชื่อถือได้สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่งเมื่อพบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องมือบริการของคุณ
10 อันดับคู่แข่งและทางเลือกที่ดีที่สุดของ ServiceNow
โปรดจำไว้ว่า เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดทีม อุตสาหกรรม และความต้องการเฉพาะของคุณ ดังนั้น การทดลองใช้ตัวเลือกต่างๆ สักสองสามตัวก่อนตัดสินใจจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด นั่นคือเหตุผลที่คุณควรพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ร่วมกับโซลูชันการจัดการสินทรัพย์และเหตุการณ์ของคุณ ลองดู 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ServiceNow เหล่านี้:
1.คลิกอัพ
ClickUp ติดอันดับต้น ๆ ในรายการของเราและในหลายรายการอื่น ๆ เช่นBest Productivity and Collaboration Software ของ G2และรายชื่อบริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดของ FastCompanyด้วยความสามารถCRMที่ทรงพลัง ฟีเจอร์การจัดการสินทรัพย์ และซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่แท้จริงด้วยClickUp Docs จึงไม่แปลกใจเลยที่มันจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ ServiceNow
นอกจากนี้ ClickUpยังมีแบบฟอร์มที่มีตรรกะเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อรวบรวมการสนทนาและความคิดเห็นของลูกค้า โซลูชันที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และปรับแต่งได้ตามความต้องการนี้ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงการของคุณได้ในที่เดียว
- การติดตามเวลาแบบเนทีฟช่วยให้ทีมของคุณทำงานตามเป้าหมายและงบประมาณ
- การจัดการสินทรัพย์พร้อมฟีเจอร์เอกสารที่ซับซ้อนเพื่อจัดระเบียบศูนย์ความรู้ของคุณ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยลดความยุ่งยากในการมอบหมายงาน การอัปเดตความคืบหน้าให้เพื่อนร่วมทีม และการเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำให้เป็นรายการที่ทำเสร็จแล้ว
- แหล่งที่มาของเทมเพลตเกือบไม่จำกัดสำหรับทีมไอทีช่วย คุณลดความเสี่ยง,หนี้ทางเทคนิค,สร้างกรอบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์, และเสริมสร้างการรักษาลูกค้าด้วยการสนับสนุนลูกค้าที่รวดเร็วซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สำหรับโครงการต่อไปของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
ClickUp เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่หลากหลายและปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อประเมินความเสี่ยงในช่วงพรีมอร์เท็ม จัดการโครงการระหว่างสปรินท์ และสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรหลังการสรุปบทเรียน หากสิ่งที่คุณต้องการคือระบบติดตามงานพื้นฐานและระบบวัดผลแบบง่าย ๆ ClickUp อาจมีฟีเจอร์ที่มากเกินไปสำหรับความต้องการของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,770+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,660 รายการ)
2. Zendesk
Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าและการมีส่วนร่วมที่มอบเครื่องมือสำหรับศูนย์บริการลูกค้าเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้า รวมถึงฟีเจอร์การออกตั๋วและฐานความรู้ เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ ServiceNow โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นการสนับสนุนลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- โซลูชันการสนับสนุนลูกค้าแบบ Omnichannelและศูนย์ช่วยเหลือ(อีเมล, แชท, โทรศัพท์, โซเชียลมีเดีย)
- ระบบตอบกลับอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ตัวเลือกบริการตนเองพร้อมฐานความรู้ในตัว
- ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ Zendesk
- การทดลองใช้ฟรีแบบสั้นทำให้ยากที่จะทดสอบก่อนที่คุณจะต้องผูกมัดอย่างเต็มที่
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น Regex
- ไม่มีความสามารถในการปรับแต่งเพียงพอสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งบางราย
ราคาของ Zendesk
- ทีม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 150 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรที่กำหนดเอง: $215/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,590+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/ (3,640+ รีวิว)
3. เอสเอพี
SAP เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ข้ามชาติที่มีชื่อเสียงในด้านซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) SAP Service Cloud ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุด Customer Experience ของบริษัท เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีของ ServiceNow ที่เน้นการจัดการบริการลูกค้าและการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP
- คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัย และการจัดการเหตุการณ์ที่ติดตั้งมาในตัว ซึ่งตรงตามและเกินมาตรฐานสากล
- เมทริกซ์การอนุญาตช่วยให้แน่ใจว่าทุกบทบาทในทีมของคุณมีการเข้าถึงที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจบนโต๊ะบริการ
- การติดตามเหตุการณ์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีปัญหาด้านไอทีใดหลุดรอดจากความสนใจของคุณ
ข้อจำกัดของ SAP
- มันไม่ให้บริการการสนับสนุนแบบสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเหมือนที่ ServiceNow มีให้
- แพลตฟอร์มนี้เป็นแบบออนไลน์เท่านั้น จึงไม่เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ต้องทำงานนอกสถานที่
การกำหนดราคา SAP
ติดต่อ SAP เพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SAP
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (1,840+ รีวิว)
4. ProProfs Help Desk
ProProfs Help Desk เป็นเครื่องมือบริการลูกค้าที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการตั๋วและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม มีกล่องจดหมายกลางที่ช่วยให้การจัดการข้อสงสัยของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของ ProProfs พร้อมคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการปรับปรุงการบริการลูกค้า ด้วย ProProfs Help Desk ทีมงานสามารถสร้างฐานความรู้ลูกค้าที่ครอบคลุม ลดภาระงาน และเพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าด้วยตัวเลือกพอร์ทัลบริการตนเอง ความเรียบง่าย ประสิทธิภาพ และแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับ ServiceNow
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProProfs Help Desk
- ติดตามและกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ
- ใช้กล่องจดหมายร่วมเพื่อปรับปรุงการร่วมมือ
- ตัวแทนสามารถใช้คำตอบสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงเวลาการตอบกลับ
- รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าด้วย NPS, CSAT และการสำรวจอื่นๆ
- ตัวเลือกการจัดการเหตุการณ์สำหรับการติดตามภายใน
ข้อจำกัดของ ProProfs Help Desk
- ไม่มีการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์
- พอร์ทัลบริการตนเองอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับบางคน
ราคาของ ProProfs Help Desk
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ ProProfs Help Desk
- G2: 4. 7/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
5. จิรา
Jira Service Desk, พัฒนาโดย Atlassian, เป็นซอฟต์แวร์ศูนย์กลางงานและองค์ความรู้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักในด้านความยืดหยุ่นและคุณสมบัติที่ทรงพลัง
Jira service management ได้รับการออกแบบมาในตอนแรกเพื่อใช้ติดตามข้อบกพร่องและปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ได้พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการและงานต่างๆ Jira service management มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือรายงานแบบ Agile และคุณสมบัติการติดตามปัญหาขั้นสูง ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ มากมาย เช่น Confluence และ Bitbucket ทำให้ Jira service management เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับทีมในการวางแผน ติดตาม และปล่อยซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม
แม้ว่าเส้นทางการเรียนรู้ของ Jira อาจมีความชันสำหรับบางคน แต่ฟังก์ชันการทำงานที่ครอบคลุมของ Jira ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- คิวคำขอรวบรวมคำขอให้บริการจากอีเมล, แชทบอท, ตัวแทนบริการ, และอื่น ๆ
- จัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์โดยอัตโนมัติตามความเร่งด่วน ข้อตกลงระดับการให้บริการ และผู้เชี่ยวชาญด้านบริการที่มีอยู่
- พอร์ทัลบริการตนเองช่วยให้พนักงานค้นหาคำตอบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องส่งต่อปัญหาไปยังระดับที่สูงขึ้น
ข้อจำกัดของ Jira
- การจัดการบริการ Jira อาจทำให้เกิดเวลาโหลดที่ช้าลง
- ซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ยกเว้นผู้ที่เชี่ยวชาญทางเทคนิคมากที่สุด
- หน้าต่างผู้ใช้ของ Jira Service Desk อาจเป็นเรื่องท้าทายในการค้นหาคุณสมบัติที่คุณต้องการเมื่อคุณต้องการ (ตรวจสอบทางเลือกของ Jiraได้ที่นี่)
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Jira เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,200+ รีวิว)
6. ฮิลล์ สเกาต์
Help Scout เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสัมผัสความเป็นมนุษย์ในการโต้ตอบกับลูกค้า โดยเน้นความเรียบง่ายและการปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ServiceNow สำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Help Scout
- แก้ไขปัญหาการสนับสนุนอย่างรวดเร็วด้วยการแชทแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ใช้มาโครและการตอบกลับแบบแม่แบบเพื่อสื่อสารกับลูกค้าได้ทันที
- ไม่ต้องพลาดโอกาสอีกต่อไปด้วยระบบจัดเส้นทางอัตโนมัติและการติดตามการโต้ตอบ
- Help Scoutนำเสนอบริการจัดการบริการด้วยระบบขาว-label ที่สามารถปรับแต่งแบรนด์ได้เพื่อให้การจัดการบริการสนับสนุนของคุณดูและรู้สึกได้ตรงตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Help Scout
- การไม่มีการเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ทำให้การติดตามและตอบสนองต่อลูกค้าที่โพสต์ปัญหาของตนบน Twitter เป็นเรื่องท้าทาย
- รายงานของ Help Scout ไม่ได้ถูกตั้งค่าให้แสดงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับตั๋วสนับสนุนเฉพาะได้อย่างง่ายดาย
ราคาของ Help Scout
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $40/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 65 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Help Scout
- G2: 4. 4/5 (380+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
7. Freshdesk
Freshdesk เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าบนคลาวด์ที่มีฟีเจอร์การออกตั๋วที่แข็งแกร่ง การทำงานร่วมกัน การจัดการปัญหา และการทำงานอัตโนมัติ เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งของ ServiceNow โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือสนับสนุนลูกค้าที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- การเข้าถึงระยะไกลช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าได้ทันที
- ระบบการจัดการตั๋วจะทำการจัดสรรและจัดลำดับความสำคัญของคำขอการสนับสนุนโดยอัตโนมัติ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ Freshdesk ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมทำงานร่วมกันในตั๋วเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- กล่องขาเข้าขาดคุณสมบัติบางอย่าง เช่น ฟังก์ชันการค้นหา การบันทึกฉบับร่าง และความสามารถในการส่งข้อความถึงผู้รับหลายคน
- ไม่มีพื้นที่มากนักสำหรับการปรับแต่งรายงาน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีความเป็นธรรมชาติเท่าแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
ราคาของ Freshdesk
- ฟรี
- การเติบโต: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (2,750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,030 รายการ)
8. Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloud เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการและการสนับสนุนจาก Salesforce ที่นำเสนอเครื่องมือบริการลูกค้าและการจัดการสินทรัพย์อย่างครบวงจร ทำให้เป็นทางเลือกที่แข่งขันได้กับ ServiceNow โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Salesforce อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Service Cloud
- ระบบ SalesForce ผสานทุกแง่มุมของการจัดการบริการและการสนับสนุนลูกค้าเข้าไว้ด้วยกันเป็นประสบการณ์ที่ครบวงจรสำหรับตัวแทน
- ประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ
- สร้างฟิลด์, ตาราง, และแม้กระทั่งเพิ่มโค้ดของคุณเพื่อปรับแต่งเครื่องมือให้ตรงตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดของ Salesforce Service Cloud
- ไม่มีตัวแก้ไขแบบ WYSIWYG ซึ่งอาจทำให้การจัดรูปแบบเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคา Salesforce Service Cloud
- เริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นของ Salesforce Service Cloud
- G2: 4. 2/5 (2,270+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
9. Zoho Desk
Zoho Desk เป็นโซลูชันระบบช่วยเหลือลูกค้าบนเว็บที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะคู่แข่งของ ServiceNow โซลูชันนี้มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการจัดการตั๋ว การทำงานอัตโนมัติ และการรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Desk
- ติดตามทุกการติดต่อของลูกค้าจากมุมมองเดียว ไม่ว่าพวกเขาจะเริ่มต้นการสนทนาผ่านช่องทางใดก็ตาม
- ปรับแต่งเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนชื่อแท็บ เพิ่มแผนก หรือปรับแต่งเทมเพลตอีเมล
ข้อจำกัดของ Zoho Desk
- ผู้ใช้ปลายทางไม่ได้รับการแจ้งเตือนการส่งต่อตั๋ว ทำให้ยากต่อการติดตามกรณี
- การจัดเรียงตั๋วตามบัญชีไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นอาจทำให้ยากที่จะรักษาภาพรวมระดับสูงของบัญชีที่มีความสำคัญ
- ไม่มีการแชทโดยตรงกับทีมสนับสนุนของ Zoho
ราคาของ Zoho Desk
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Desk คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4,640+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,030+ รีวิว)
10. SupportBee
SupportBeeเป็นระบบตั๋วที่ออกแบบมาด้วยความเรียบง่ายและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เป็นทางเลือกแทน ServiceNow โดยให้โซลูชันที่ตรงไปตรงมาสำหรับการจัดการอีเมลสนับสนุนลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ SupportBee
- ระบบตั๋วแบบกล่องข้อความหมายความว่าทีมไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบแอปแยกต่างหากเพื่อมอบหมายหรือตอบคำขอการสนับสนุน
- คุณสมบัติฐานความรู้ภายนอกที่ครอบคลุมช่วยให้ลูกค้าค้นหาคำตอบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยลดปริมาณคำขอได้ ฐานความรู้ภายในที่แยกต่างหากช่วยให้ตัวแทนค้นหาคำตอบที่ต้องการได้โดยไม่ต้องยกคำร้องขึ้น
ข้อจำกัดของ SupportBee
- มันไม่สามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการสนับสนุนได้
- ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับ Safari หรือ Firefox
- การปรับแต่งมีจำกัด
- ไม่มีฟังก์ชันการจัดเก็บอัตโนมัติบางครั้งอาจทำให้กล่องจดหมายเข้าของคุณรก
- ไม่มีแบบฟอร์มให้บริการ
ราคาของ SupportBee
- สตาร์ทอัพ: $13/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SupportBee
- G2: 4. 1/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (25+)
ดูแลลูกค้าของคุณ—ด้วยวิธีของ ClickUp
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการบริการที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทางเลือกแต่ละตัวที่ระบุไว้ข้างต้นมีคุณสมบัติเฉพาะ ข้อดี และข้อเสียที่แตกต่างกันไป การเลือกของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ งบประมาณ และความชอบของคุณสำหรับพอร์ทัลบริการตนเองและโซลูชันการจัดการการกำหนดค่า
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งโดดเด่นในด้านการบริการลูกค้าและมอบความสามารถในการจัดการโครงการ การจัดการผลิตภัณฑ์ และการจัดการงานที่แข็งแกร่ง ให้พิจารณา ClickUpเป็นโซลูชัน Agile ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และราคาที่แข่งขันได้ ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ในบรรดาคู่แข่งและทางเลือกของ ServiceNow
โปรดจำไว้ว่า ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทีมคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ลองสำรวจตัวเลือกต่าง ๆ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณสนใจ และตัดสินใจอย่างรอบคอบ ขอให้โชคดี!