10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ LastPass ที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องรหัสผ่านของคุณในปี 2025

มาเผชิญหน้ากับความจริงกันเถอะ การจำรหัสผ่านหลายร้อยรายการกลายเป็นส่วนที่น่ารำคาญของชีวิตดิจิทัลไปแล้ว แต่รหัสผ่านที่ปกป้องข้อมูลดิจิทัลของคุณก็ต้องการการปกป้องเช่นกัน
LastPass เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่หลายคนเลือกใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้คนในปัจจุบันนิยมทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า LastPass มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ใช้บางรายยังรายงานประสบการณ์การใช้งานที่ช้าและไม่เสถียรหลายครั้ง
เพื่อปกป้องตัวตนดิจิทัลของคุณ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการรหัสผ่านที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย ใช้งานง่าย และคุ้มค่า
นี่คือรายชื่อ 10 อันดับทางเลือก LastPass ที่ดีที่สุดในปี 2024 โดยให้ความสำคัญกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย การแชร์รหัสผ่านและการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ LastPass?
คุณจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญบางประการเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมจัดการรหัสผ่านของคุณมอบความปลอดภัยและการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด เราได้รวบรวมปัจจัยสำคัญบางประการไว้ให้คุณดังนี้:
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง: ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัสแบบครบวงจร, ตัวสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง, และการรองรับหลายแพลตฟอร์มเพื่อความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ยังต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
- ความสะดวกในการใช้งาน: โปรแกรมจัดการรหัสผ่านต้องเรียนรู้ได้ง่าย
- ความสามารถในการแชร์รหัสผ่าน: การซิงค์แบบไร้ความยุ่งยากระหว่างอุปกรณ์ไม่จำกัดจำนวนและการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับแอปพลิเคชันการจัดการรหัสผ่านของคุณเพื่อให้สามารถแชร์รหัสผ่านได้อย่างง่ายดาย
- ความเข้ากันได้ด้านความปลอดภัยข้ามแพลตฟอร์ม: ต้องเข้ากันได้กับทุกระบบปฏิบัติการ รวมถึง iOS และ Windows
- ราคา: เกือบทุกตัวจัดการรหัสผ่านมีแผนให้บริการสามแบบ: บุคคล, ครอบครัว, และธุรกิจ. ราคาอาจแตกต่างกันตามคุณสมบัติ แต่โดยเฉลี่ยแล้ว ตัวจัดการรหัสผ่านที่ดีเป็นทางเลือกของ LastPass จะมีราคาประมาณ 55–70 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
- บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน: มองหาบริการลูกค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสมอ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย แนะนำวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย และให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
- การจัดการผู้ใช้: เครื่องมือควรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้หลากหลายคนพร้อมกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถลบ สร้าง ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้ และสร้างรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการใช้รหัสผ่านและการใช้งานได้
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ LastPass ที่ควรใช้
นี่คือทางเลือกยอดนิยมบางประการสำหรับ LastPass ที่มีให้บริการในปี 2024:
1. 1Password
1Password เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่มีชื่อเสียงในด้านความปลอดภัยระดับสูงและการออกแบบที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ LastPass ในปัจจุบัน
มันให้บริการแก่บุคคลและองค์กร พร้อมคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การตรวจสอบรหัสผ่านและการสร้างรหัสผ่านที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยออนไลน์ มันใช้งานง่ายและสามารถจัดการข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
เครื่องมือนี้ให้ความสำคัญกับการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง (คีย์ลับ 34 ตัวอักษร) และการจัดการข้อมูลที่สะดวก ดังนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการจัดการรหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ อย่างปลอดภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
1Password จัดการกระเป๋าเงินดิจิทัล, คลังรหัสผ่านดิจิทัล, และตัวกรอกแบบฟอร์ม, ทำให้คุณสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวทั้งหมดของคุณภายใต้หลังคาเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 1Password
- รับความปลอดภัยที่แข็งแกร่งด้วยการเข้ารหัส AES-256 บิต
- สัมผัสประสบการณ์การรองรับลายนิ้วมือในอุปกรณ์ iOS เช่น Macbook และ Apple Watch
- ซ่อนรหัสผ่านสำคัญเมื่อคุณกำลังเดินทางด้วยโหมดการเดินทาง
- ใช้ Watchtower เพื่อระบุรหัสผ่านที่ซ้ำกันหรือถูกบุกรุก และเว็บไซต์ที่ใช้ HTTP ที่ไม่ปลอดภัย
- จัดระเบียบรหัสผ่านและข้อมูลในตู้เซฟที่ปรับแต่งได้เพื่อความปลอดภัยที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ 1Password
- เพิ่มข้อจำกัดในแง่ของความยาวของรหัสผ่าน
- ไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับผู้ใช้ Linux
ราคาของ 1Password
- บุคคล: $2. 99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ครอบครัว: $4.99/เดือน (สูงสุด 5 คน), คิดค่าบริการรายปี
- ชุดเริ่มต้นสำหรับทีม: $19.95/เดือน (สูงสุด 10 สมาชิก), คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $7.99/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ 1Password
- G2: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. ผู้รักษาประตู
Keeper เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยโดดเด่นในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงและการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
มันถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่นักเรียน, บุคคลทั่วไป, ธุรกิจ, และกองทัพ. มันมอบความปลอดภัยระดับสูงและปฏิบัติตามมาตรฐาน StateRAMP, ISO27001, FedRAMP, และ SOC ในการคุ้มครองข้อมูลที่ไวต่อการรั่วไหล.
สิ่งที่ทำให้ Keeper โดดเด่นคือฟีเจอร์ BreachWatch ซึ่งคอยเฝ้าดูเว็บมืดอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาข้อมูลรหัสผ่านที่รั่วไหล
คุณสมบัติเด่นของผู้รักษาประตู
- เข้ารหัสข้อมูลของคุณด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง
- จัดเก็บไฟล์และเอกสารอย่างปลอดภัยด้วยรหัสผ่านหลัก
- ตั้งค่าการเข้าถึงฉุกเฉินสำหรับบุคคลที่เชื่อถือได้
- ตรวจสอบความปลอดภัยด้วยการแจ้งเตือนจาก Breachwatch และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่อาจถูกบุกรุก
- ใช้คุณสมบัติทำลายตัวเองที่ไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของผู้รักษาประตู
- โหมดการเดินทางและฟีเจอร์ VPN หายไป
- ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบเนทีฟสำหรับผู้ใช้ Linux
ราคาผู้รักษาประตู
- ส่วนบุคคล: $2. 92/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ครอบครัว: 6. 25 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $2/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $3.75/ผู้ใช้/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและบทวิจารณ์ของผู้รักษาประตู
- G2: 4. 7/5 (814+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17+ รีวิว)
3. NordPass
NordPass มาพร้อมกับอัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ทันสมัย XChaCha20 ซึ่งดึงดูดผู้ใช้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทั่วไปหรือธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายพร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
NordPass เป็นที่รู้จักกันดีในด้านตัวสแกนการรั่วไหลของข้อมูล การยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย และการจดจำลายนิ้วมือ/ใบหน้า
ด้วยการจัดเก็บรหัสผ่านไม่จำกัด NordPass ถูกออกแบบมาด้วยแนวทางที่ตรงไปตรงมาและไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อความปลอดภัยของรหัสผ่าน การออกแบบที่ใช้งานง่ายและโปรโตคอลความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ LastPass
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NordPass
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการเข้ารหัส XChaCha20 ของ NordPass
- ระบุการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ตัวสแกนสุขภาพและละเมิดรหัสผ่าน
- เก็บรักษาข้อมูลบัตรเครดิตและรายละเอียดส่วนตัวอย่างปลอดภัยเพื่อการกรอกอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว
- จัดระเบียบรายการในโฟลเดอร์เพื่อการนำทางและการเข้าถึงที่ง่าย
ข้อจำกัดของ NordPass
- แผนฟรีให้บริการเพียงฟังก์ชันพื้นฐานเท่านั้น
- ความยาวของรหัสผ่าน 60 ตัวอักษร จะเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้บางท่าน
ราคาของ NordPass
- ฟรี
- พรีเมียม: $1.99/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ครอบครัว: $3. 69/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $1. 99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $3.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: 5.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ NordPass
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 27 รายการ)
4. Dashlane
Dashlane โดดเด่นในบรรดาเครื่องมือจัดการรหัสผ่านระดับพรีเมียมด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมและความง่ายในการใช้งาน เหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้ทั่วไปและธุรกิจที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน LastPass
Dashlane เป็นที่รู้จักจากตัวสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่เหมือนใคร ระบบกรอกข้อมูลอัตโนมัติ และการตรวจสอบเว็บมืดพร้อมฟีเจอร์ VPN เครื่องมือนี้มีความน่าสนใจในฐานะโซลูชันครบวงจรด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัยและคุณสมบัติความปลอดภัยออนไลน์ระดับสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dashlane
- สร้างและใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อการชำระเงินออนไลน์ที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ใช้โปรแกรมสร้างรหัสผ่านที่แข็งแกร่งและไม่ซ้ำใคร
- รับการแจ้งเตือนสำหรับการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นด้วยการตรวจสอบเว็บมืด
- เพิ่มความปลอดภัยของ Wi-Fi ด้วย VPN ของ Dashlane
- จัดเก็บบันทึกที่ปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนอกเหนือจากรหัสผ่าน
ข้อจำกัดของ Dashlane
- ราคาแพงเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ บางอย่าง
- ข้อจำกัดความยาวของรหัสผ่านคือ 40 ตัวอักษร
ราคาของ Dashlane
- พรีเมียม: $3. 33/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- เพื่อนและครอบครัว: $4.99/เดือน สำหรับสมาชิก 10 คน, ชำระรายปี
- ค่าเริ่มต้น: $20/เดือน สำหรับสมาชิก 10 คน, เรียกเก็บเงินรายปี
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Dashlane
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
5. Norton Password Manager
เป็นส่วนหนึ่งของตระกูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียง Norton, Norton Password Manager คือผู้จัดการรหัสผ่านฟรีที่ผสานรวมกับบริการความปลอดภัยอื่น ๆ ของ Norton. มันถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ชอบผู้จัดการรหัสผ่านที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศความปลอดภัยที่ใหญ่กว่า.
เครื่องมือนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Norton อยู่แล้ว โดยมอบการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อและความปลอดภัยที่เชื่อถือได้
Norton Password Manager มอบประสบการณ์การจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยและง่ายดายฟรี ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นจัดการรหัสผ่านหรือผู้ที่ชอบวิธีการที่ไม่ยุ่งยากภายในสภาพแวดล้อม Norton ที่คุ้นเคย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Norton Password Manager
- ติดตามและตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบ พร้อมรับการแจ้งเตือนสำหรับการเข้าถึงที่ไม่ปกติ
- รับการจัดเก็บรหัสผ่านไม่จำกัด
- ปกป้องบันทึกและที่อยู่ของคุณในตู้เซฟเข้ารหัสของ Norton
- เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองชั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเป็นสองเท่า
- ท่องเว็บอย่างปลอดภัยด้วย VPN ที่ติดตั้งมาในตัวของ Norton ปกป้องกิจกรรมออนไลน์ของคุณ
ข้อจำกัดของ Norton Password Manager
- มีความครอบคลุมน้อยกว่าบางโปรแกรมจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยแบบสแตนด์อโลน
- ไม่มีแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน
ราคาของ Norton Password Manager
- ฟรี: มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของแผน Norton 360
Norton Password Manager รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4400+ รีวิว)
6. บิตวาร์เดน
Bitwarden เป็นผู้จัดการรหัสผ่านแบบโอเพนซอร์สฟรีที่ดึงดูดผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการปรับแต่งเป็นพิเศษ
ผู้ใช้และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนิยมใช้แพลตฟอร์มนี้เนื่องจากมีฟีเจอร์การโฮสต์เองและการซิงค์ข้อมูลบนคลาวด์เพื่อเข้าถึงข้อมูลในคลังจากที่ใดก็ได้ Bitwarden ยังโดดเด่นด้วยการผสมผสานการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง ความปลอดภัยระดับสูง และการควบคุมโดยผู้ใช้
เครื่องมือนี้มีลักษณะเป็นโอเพนซอร์ส ซึ่งช่วยให้สามารถอัปเดตและปรับปรุงได้อย่างสม่ำเสมอจากชุมชนนักพัฒนา จึงมั่นใจได้ว่าสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้คุณจัดเก็บรหัสผ่านได้ไม่จำกัด
มันถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกับความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มโอเพนซอร์ส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitwarden
- ปรับแต่งประสบการณ์ด้านความปลอดภัยของคุณด้วยแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สของ Bitwarden
- เข้าถึงรหัสผ่านของคุณได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
- เสริมความปลอดภัยของบัญชีด้วยการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- จัดระเบียบและจัดหมวดหมู่รหัสผ่านของคุณโดยใช้ระบบโฟลเดอร์และคอลเลกชันของ Bitwarden
ข้อจำกัดของ Bitwarden
- อินเทอร์เฟซมีความเรียบร้อยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
- ผู้ใช้ที่เลือกโฮสต์ด้วยตนเองจำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการตั้งค่าทางเทคนิค
ราคาของ Bitwarden
- ฟรี
- พรีเมียม: $1/เดือน, คิดค่าบริการรายปี
- ครอบครัว: $3. 33/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน, คิดค่าบริการรายปี
- ทีม: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน
- องค์กรธุรกิจ: $6/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ขอใบเสนอราคา: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Bitwarden
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
7. Zoho Vault
Zoho Vault เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชัน Zoho ที่ครอบคลุมและเป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติที่เน้นธุรกิจและความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาทางเลือกแทน LastPass ที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
Zoho Vault โดดเด่นด้วยการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เช่น Zoho Desk, Mail และ Microsoft 365 ได้อย่างลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่ผสานเข้ากับชุดแอปพลิเคชันองค์กรที่กว้างขวาง
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่แข็งแกร่งพร้อมใช้งานในระดับองค์กร ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการทำงานต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Vault
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Zoho อื่น ๆ และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้งานของผู้ใช้ด้วยระบบควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดของ Zoho Vault
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัล เช่น ใบอนุญาตและเอกสารประจำตัว อย่างปลอดภัย
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้และรูปแบบการเข้าถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
ข้อจำกัดของ Zoho Vault
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติทั้งหมด
- ส่วนขยายเบราว์เซอร์ที่ทำงานช้า
ราคาของ Zoho Vault
- ฟรี
- มาตรฐาน: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Vault คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. Dell Password Manager
Dell Password Manager ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ Dell โดดเด่นด้วยการผสานรวมกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Dell ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ Dell ที่ต้องการใช้ LastPass เครื่องมือนี้เน้นเรื่องความปลอดภัยและการผสานรวมที่ราบรื่น
Dell Password Manager มอบคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง การรองรับเว็บเบราว์เซอร์หลายตัว และความสะดวกสบายที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Dell ที่กว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dell Password Manager
- ทำให้การรีเซ็ตรหัสผ่านและการกู้คืนเป็นอัตโนมัติเพื่อลดเวลาหยุดทำงานและเพิ่มความปลอดภัย
- ใช้การเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริกซ์เพื่อการเข้าถึงบัญชีที่รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผสานรวมกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Dell
- จัดการตัวตนดิจิทัลและข้อมูลประจำตัวอย่างมีประสิทธิภาพภายในสภาพแวดล้อมของ Dell
ข้อจำกัดของ Dell Password Manager
- เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Dell อยู่แล้ว
- ไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับผู้จัดการรหัสผ่านเฉพาะทางบางตัว
ราคาของ Dell Password Manager
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรีเป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ Dell
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Dell Password Manager คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้
9. SailPoint การจัดการรหัสผ่าน
SailPoint Password Management ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมสำหรับแนวทางที่มุ่งเน้นองค์กร โดยเชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลประจำตัว
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันการจัดการอัตลักษณ์ที่ครอบคลุม SailPoint โดดเด่นด้วยการซิงโครไนซ์รหัสผ่านและนโยบายรหัสผ่านที่แข็งแกร่ง โดยผสานรวมโซลูชันการจัดการรหัสผ่านเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
มันมอบชุดความสามารถในการบริหารจัดการตัวตนอย่างครบวงจร รวมถึงการจัดเตรียมระบบอัตโนมัติ การควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด และความปลอดภัยขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ SailPoint Password Management
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการผสานรวมการกำกับดูแลข้อมูลประจำตัวของ SailPoint
- ปรับปรุงการเข้าถึงของผู้ใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบจัดเตรียมสิทธิ์อัตโนมัติ
- จัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ปรับให้เหมาะสม
- สร้างรายงานข้อมูลประจำตัวและการเข้าถึงที่ลึกซึ้งเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ข้อจำกัดของการจัดการรหัสผ่าน SailPoint
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ท้าทายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- ราคาแพงเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาการจัดการรหัสผ่านของ SailPoint
ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการจัดการรหัสผ่านของ SailPoint
- G2: 4. 4/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. การจัดการรหัสผ่านแบบระบุได้ทุกที่
ก่อตั้งโดย Avatier, Identity Anywhere Password Management เป็นผู้จัดการรหัสผ่านที่ค่อนข้างใหม่ อย่างไรก็ตาม มันกำลังได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วเนื่องจากเน้นการจัดการตัวตนและการเข้าถึงบนระบบคลาวด์
ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้และองค์กรที่ทันสมัยและเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ยืดหยุ่นและอยู่บนคลาวด์
เครื่องมือนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในด้านตัวเลือกการเข้าสู่ระบบด้วยไบโอเมตริกซ์สำหรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่หลากหลาย และการเน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและโซลูชัน SSO
คุณสมบัติเด่นของ Identity Anywhere Password Management
- เข้าถึงและจัดการรหัสผ่านได้อย่างยืดหยุ่นจากทุกที่ด้วยโซลูชันบนคลาวด์
- เพิ่มความปลอดภัยของบัญชีด้วยการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลประจำตัวดิจิทัลและใบรับรองอย่างปลอดภัย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบองค์กรเพื่อการจัดการการเข้าถึงแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของการจัดการรหัสผ่าน Identity Anywhere
- ไม่มีประวัติการทำงานที่โดดเด่นเหมือนทางเลือก LastPass ที่ได้รับการยอมรับแล้ว
- การเข้ารหัสและล็อกเอาต์เมื่อลืมรหัสผ่าน
ราคาการจัดการรหัสผ่าน Identity Anywhere
- แผนโฮสต์สำหรับองค์กร: $1. 5 ถึง 3/เดือน/ผู้ใช้
- แผนองค์กรแบบไม่โฮสต์: $1.95 ถึง 3.90 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Identity Anywhere Password Management
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เครื่องมือความปลอดภัยอื่น ๆ
แม้ว่าผู้จัดการรหัสผ่านที่ดีจะช่วยคุณปกป้องรหัสผ่านของคุณได้ คุณก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ทุกวันในที่ทำงานมีระดับความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกัน
เครื่องมือที่ครบครันและปลอดภัยสำหรับการเพิ่มผลผลิต, การทำงานร่วมกัน,และการจัดการโครงการเช่นClickUp จะไม่เพียงทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น แต่ยังช่วยลดความจำเป็นในการใช้รหัสผ่านหลายตัว—และลดความเสี่ยงจากการถูกแฮ็ก—โดยการลดจำนวนเครื่องมือที่คุณต้องใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยด้วย ClickUp
ClickUp เป็นมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการที่ปลอดภัยมันคือแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งนิยามการจัดการงานใหม่ด้วยการรวมฟังก์ชันต่างๆ เข้าด้วยกัน การรวมนี้ช่วยลดการพึ่งพาเครื่องมือหลายตัว ซึ่งลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ClickUp รวมศูนย์งาน การสื่อสาร และเอกสารไว้ที่เดียว ทำให้การจัดการรหัสผ่านและจุดเข้าถึงต่างๆ ง่ายขึ้นClickUp AIไม่เพียงแต่ช่วยงานด้านการบริหารของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างไอเดียรหัสผ่านที่สร้างสรรค์ได้อีกด้วย
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SOC 2 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO นอกจากนี้ การสื่อสารทั้งหมดของแอปพลิเคชันเว็บ ClickUp จะถูกเข้ารหัสผ่าน TLS 1.2 และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสเมื่อไม่ได้ใช้งานโดยใช้การเข้ารหัส AES-256
ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลังและปลอดภัยซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนให้กับโครงการที่ซับซ้อน
การผสาน ClickUp เข้ากับการดำเนินงานประจำวันนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและความปลอดภัยของทีมอีกด้วย ด้วย ClickUp ทีมงานจะสามารถบรรลุระดับความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด ลดความจำเป็นในการจัดการรหัสผ่านหลายชุดสำหรับเครื่องมือต่างๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมอย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารภายนอกที่อาจเป็นภัยต่อความปลอดภัย
- ติดตามกิจกรรมของโครงการทั้งหมดในที่เดียวที่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่ปลอดภัย
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลโครงการที่ละเอียดอ่อนได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยภายในทีม
- จำกัดการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนด้วยการเข้ารหัสข้อมูล
- จัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย ลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลหลายแห่งที่มีข้อกำหนดรหัสผ่านแยกกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่
- ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องปรับการตั้งค่าเพื่อหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลด
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานกับทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ปกป้องโลกดิจิทัลของคุณด้วยผู้จัดการรหัสผ่าน
เราได้แสดงให้คุณเห็นทางเลือก LastPass 10 ทางเลือก และทางเลือกหนึ่งที่สามารถแทนที่ทั้งหมดได้ แต่จำไว้ว่าเมื่อพูดถึงความปลอดภัย การใช้เครื่องมือน้อยกว่านั้นดีกว่าการจัดการกับหลายแพลตฟอร์มมาก
ผู้จัดการรหัสผ่านที่เชื่อถือได้ พร้อมด้วยเครื่องมือจัดการงานแบบบูรณาการเช่น ClickUp ที่ช่วยอัตโนมัติการทำงานและกระบวนการประจำกว่า 50 อย่าง สร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับกลยุทธ์ความปลอดภัยดิจิทัลของคุณ พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของทีมคุณหรือไม่
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสประโยชน์ของพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ปลอดภัย