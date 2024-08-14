10 แม่แบบการจัดการโปรแกรมฟรีพร้อมแผนงานและกระบวนการ

การบริหารโปรแกรมต้องใช้ทักษะระดับสูงในด้านการสื่อสาร การวางแผน และการดำเนินการ แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง แต่การมีตัวช่วยในรูปแบบของเทมเพลตจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จขององค์กรของคุณได้มากขึ้น และลดเวลาที่ต้องใช้กับงานที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่ารูปแบบการจัดการโปรแกรมสามารถทำให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร และสิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือเหล่านี้ นอกจากนี้ เราจะแบ่งปันรูปแบบแผนการจัดการโปรแกรมที่เราชื่นชอบเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ ?
มาเริ่มทำให้ความพยายามในการบริหารโครงการของคุณง่ายขึ้นกันเถอะ
อะไรคือแบบแผนการจัดการโปรแกรม?
การจัดการโปรแกรมมีความคล้ายคลึงกับการจัดการโครงการแต่มีความแตกต่างที่สำคัญบางประการ ในการจัดการโครงการ คุณจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตผลงานที่เล็กกว่าจากโครงการเฉพาะหนึ่งโครงการ ในการจัดการโปรแกรม คุณจะจัดการโครงการหลายสิบโครงการที่เชื่อมโยงกันและซับซ้อน ซึ่งประกอบเป็นระบบที่ใหญ่กว่า
เป้าหมายของแผนการจัดการโครงการคือการสนับสนุนองค์กรหรือธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ มากมาย บทบาทเหล่านี้ต้องการระดับการนำที่สูงขึ้น การประสานงาน และการสื่อสาร
นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการโปรแกรมเช่น แม่แบบ เข้ามาช่วย แม่แบบการจัดการโปรแกรมคือเครื่องมือที่ช่วยให้ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกันง่ายขึ้น พวกมันสามารถช่วยคุณสร้างแผนโครงการแต่ละโครงการระบุการพึ่งพาของโครงการ และสร้างแผนที่นำทางสำหรับการวางแผนโครงการ
เทมเพลตบางแบบสามารถช่วยคุณติดตามกระบวนการของโปรแกรม, ร่างข้อเสนอของโปรแกรม, และตรวจสอบการดำเนินงานของขั้นตอนที่มีอยู่ได้ ✅
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดการโปรแกรมดี?
พร้อมที่จะใช้เทมเพลตการจัดการโปรแกรมเพื่อให้การวางแผนกระบวนการของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?
นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบการจัดการโปรแกรมยอดเยี่ยม:
- ภาพรวมและความชัดเจนของขอบเขตโครงการ: หนึ่งในแง่มุมสำคัญของการบริหารโครงการคือการรู้เป้าหมายสูงสุดของคุณ มองหาแม่แบบที่คุณสามารถสรุปแผนโครงการและวัตถุประสงค์หลักได้
- เครื่องมือในการระบุองค์ประกอบหลักและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง: การบริหารโครงการต้องพึ่งพาการระบุข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก ให้ระวังเทมเพลตที่มีคุณสมบัติสำหรับโครงสร้างองค์กรและแผนที่ทางเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดการ
- ฟังก์ชันไทม์ไลน์: โปรแกรมประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ ที่มีกำหนดส่งงานตามวันที่กำหนดไว้ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ด้วยเทมเพลตเพื่อสร้างไทม์ไลน์และกรอบเวลาสำหรับเป้าหมายของโปรแกรม
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน: เพื่อเป็นผู้จัดการโปรแกรมที่ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน บางครั้งอาจต้องข้ามแผนกด้วย เทมเพลตที่ดีจะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการในซอฟต์แวร์จัดการโครงการหรือเครื่องมือตารางเวลาโครงการ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: มุมมองที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกในแต่ละขั้นตอนของโปรแกรม ทำให้การติดตามกระบวนการง่ายขึ้น และให้คุณควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงในแต่ละขั้นตอนของแผนการจัดการโปรแกรม
10 แม่แบบการจัดการโปรแกรมฟรีที่ใช้งานได้
ด้วยเทมเพลตการจัดการโปรแกรม คุณสามารถประหยัดเวลาได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างขอบเขตของโครงการหลายโครงการหรือกำลังมองหาวิธีปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ดังนั้นคุณสามารถเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
จากเทมเพลตที่ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการทำงาน ไปจนถึงเทมเพลตที่ช่วยให้คุณวิเคราะห์กระบวนการที่มีอยู่ทั้งหมดของคุณ มีวิธีที่จะทำให้งานของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และด้วยเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือแผนผังกระบวนการ คุณสามารถสร้างแผนที่เส้นทางสำหรับโปรแกรมและติดตามความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
นี่คือรายการแม่แบบที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกที่คุณสามารถใช้ได้ทันที ✨
1. แม่แบบการจัดการโปรแกรม ClickUp
เทมเพลตการจัดการโปรแกรมของ ClickUpช่วยให้การติดตามโครงการหลายโครงการและความสัมพันธ์ของพวกเขากับเป้าหมายโปรแกรมใหญ่เป็นเรื่องง่าย สร้างโฟลเดอร์สำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, และเป้าหมายสำคัญให้กับแต่ละโครงการในไทม์ไลน์ของโครงการ
สร้างมุมมองเกี่ยวกับปัญหาและความเสี่ยงเพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้โครงการล่าช้า ด้วยเทมเพลตแผนงานกานท์นี้ คุณจะควบคุมผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างครบถ้วน
กระโดดเข้าสู่มุมมองบอร์ดในเทมเพลตแผนงานนี้เพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่เสร็จสิ้นแล้ว สิ่งที่กำลังดำเนินการ และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถัดไป ✍️
2. แม่แบบรายงานสถานะโปรแกรม ClickUp
ด้วยเทมเพลตรายงานสถานะโปรแกรมของ ClickUp การอัปเดตสถานะของโปรแกรมและโครงการแต่ละรายการไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน สร้างภาพรวมของโปรแกรมในรูปแบบที่ดูสวยงามด้วยแผนภูมิ กราฟ และตารางที่เน้นข้อมูลสำคัญที่สุด
กรอกข้อมูลในส่วนแม่แบบแผนภูมิสุขภาพของโปรแกรมเพื่อระบุสถานะของโครงการแต่ละโครงการที่ประกอบเป็นโปรแกรมใหญ่ ใช้รหัสสีเพื่อระบุสถานะของโครงการ โครงการที่อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องให้ใช้สีเขียว โครงการที่มีปัญหาให้ใช้สีเหลือง และโครงการที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วนเพื่อให้กลับมาอยู่ในกำหนดการให้ใช้สีแดง
สร้างแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพแผนงานทั้งหมดของโปรแกรม และใช้กราฟเพื่อระบุการควบคุมโครงการและการจัดสรรทรัพยากร ผู้จัดการโปรแกรมยังสามารถเจาะลึกถึงความเสี่ยงของโครงการเพิ่มเติมได้ด้วยตารางที่เน้นประเด็นปัญหาที่ระบุและรายการดำเนินการ
3. แม่แบบติดตามโปรแกรม ClickUp
หนึ่งในความท้าทายของการบริหารโครงการคือการมองเห็นภาพรวมของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยโครงการที่กำลังดำเนินอยู่หลายโครงการและสมาชิกทีมที่หลากหลาย สิ่งต่าง ๆ จึงอาจตกหล่นได้ง่าย แต่ไม่ใช่ anymoreด้วยเทมเพลต Program Tracker จาก ClickUp
แม่แบบแผนไทม์ไลน์นี้ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของแต่ละโครงการ พร้อมทั้งระบุลำดับความสำคัญของแต่ละโครงการด้วย
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้มุมมองต่าง ๆ เพื่อกำหนดระยะเวลาของโครงการสำหรับแต่ละแผนก และเน้นย้ำความสามารถในการทำงานของสมาชิกทีมแต่ละคนได้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดโปรแกรมในมุมมองรายการโครงการ
สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมโครงการต่างๆ พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนดซึ่งสามารถใช้สร้างไทม์ไลน์สำหรับแต่ละโครงการได้ ในมุมมองไทม์ไลน์ จัดกลุ่มกิจกรรมของคุณตามแผนกและกรองตามระยะของโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของโปรแกรม
ใช้มุมมองปริมาณงานเพื่อดูว่างานถูกแบ่งระหว่างพนักงานอย่างไร ใช้ข้อมูลนี้จากโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อจัดสรรงานใหม่, จัดสรรปริมาณงานใหม่, และปรับเส้นเวลาเพื่อให้โปรแกรมดำเนินไปตามแผนที่วางไว้เพื่อความสำเร็จ
4. แม่แบบสรุปโปรแกรม ClickUp
ต้องการวิธีในการอัปเดตโปรแกรมอย่างรวดเร็วและสรุปเนื้อหาอย่างกระชับหรือไม่?ลองใช้แม่แบบสรุปโปรแกรมจาก ClickUp แม่แบบรายงานความคืบหน้าแบบหน้าเดียวนี้ช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลสถานะโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสมาชิกทีมที่มีเวลาจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านรายงานยาวเหยียด
รวมข้อมูลเช่นภาพรวมทั่วไปของความก้าวหน้า, การกล่าวถึงปัญหาอย่างรวดเร็วพร้อมแนวทางแก้ไขที่เสนอ, และไฮไลท์ของขั้นตอนต่อไป
5. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
การบริหารโครงการไม่ได้เป็นเพียงการติดตามและจัดการความคืบหน้าของโครงการที่เชื่อมโยงกันเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการระบุโครงการและโปรแกรมใหม่ที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักของโครงการขององค์กรได้อีกด้วย
สิ่งนี้ทำให้ผู้จัดการโครงการสามารถนำเสนอแนวคิดต่อผู้บริหารระดับสูงได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการของ ClickUp
เริ่มต้นด้วยการกรอกรายละเอียดพื้นฐานของข้อเสนอของคุณ เช่น คำอธิบายโปรแกรม พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ที่เสนอ วิธีการ แนวทาง และงบประมาณ
ด้วยอินเทอร์เฟซที่สวยงามและรายละเอียดที่กระชับ สำนักงานบริหารโครงการ (PMO) จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน! ?
6. แม่แบบกฎบัตรโปรแกรม ClickUp
อีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโปรแกรมคือการใช้เทมเพลต Program Charter ของ ClickUp ใช้เทมเพลตแผนการจัดการโครงการนี้เพื่อกำหนดเค้าโครงแผนการจัดการโครงการตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
เริ่มต้นด้วยการจัดวางโครงสร้างของโปรแกรม รวมถึงชื่อโปรแกรมแผนการสื่อสาร และกำหนดการโครงการที่ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเจาะลึกถึงสมาชิกทีมแต่ละคนที่มีบทบาทในโปรแกรมและวัตถุประสงค์
ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีนี้ คุณสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่คุณจะใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการ ขอบเขตของงาน รวมถึงโครงการริเริ่มและแผนปฏิบัติการต่างๆ
เก็บโฟลเดอร์นี้ไว้ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ด้วยวิธีนี้ผู้จัดการโครงการหรือพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถอ้างอิงได้ขณะที่พวกเขาทำงานผ่านโปรแกรม ทำให้มั่นใจว่าพวกเขาตระหนักถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญที่พวกเขาควรบรรลุ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโปรแกรมของคุณด้วยระบบบริหารโครงการด้วย AI!
7. แม่แบบกระดานการเพิ่มพูนโปรแกรม ClickUp
โปรแกรมอินคริเมนต์กำหนดกรอบเวลาและวัตถุประสงค์สำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Agile Release Train ที่ใหญ่กว่า หากคุณต้องการเพิ่มระบบอัตโนมัติในขั้นตอนการวางแผนที่สำคัญนี้ให้ใช้เทมเพลตกระดานโปรแกรมอินคริเมนต์ของ ClickUp
มุมมองไวท์บอร์ดถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ ดังนั้นผู้จัดการโครงการสามารถใช้เพื่อช่วยให้ทีมคิดค้นและติดตามความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในระหว่างกระบวนการ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเฟสของแผนโปรแกรมของคุณ จากนั้นระบุสมาชิกทีมโปรแกรม มอบหมายความสามารถและภาระงานให้กับสมาชิกทีมและแผนกต่างๆ ตามความพร้อมใช้งานเพื่อติดตามกระบวนการทำงาน
ถัดไป ให้เพิ่มหมุดหมายและกิจกรรมลงในรายการงานเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าแต่ละคนรับผิดชอบอะไรบ้าง ?️
8. แม่แบบโปรแกรมการตรวจสอบ ClickUp
ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับทีมตรวจสอบของคุณด้วยแผนการจัดการโปรแกรมที่เน้นการจัดการทรัพยากรด้วยเทมเพลตโปรแกรมการตรวจสอบของ ClickUp คุณสามารถติดตามสินทรัพย์ถาวรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัท
ใช้มุมมองสรุปเพื่อระบุเป้าหมายหลักของโปรแกรมการตรวจสอบในเทมเพลตการจัดการโครงการ
จากนั้นคุณสามารถใช้มุมมองกระดานตามขั้นตอนเพื่อดูว่าแต่ละรายการอยู่ในกระบวนการตรวจสอบที่ใด สลับไปยังมุมมองกระดานผลการตรวจสอบเพื่อจัดเรียงงานตามคะแนนการตรวจสอบ
เมื่อคุณพร้อมที่จะสร้างแผนปฏิบัติการรายการที่ต้องทำ ให้เข้าไปที่มุมมองรายการที่ต้องการความสนใจเพื่อดูการแบ่งแยกแบบเรียลไทม์อย่างรวดเร็วของรายการทั้งหมดที่ต้องได้รับการแก้ไข มุมมองบอร์ดทำให้ง่ายต่อการติดตามโครงการทั้งหมดในมุมมองเดียวเพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนโครงการที่ดีที่สุดสำหรับกระบวนการตรวจสอบของคุณ
9. แม่แบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของ ClickUp
การเป็นผู้จัดการโปรแกรมหมายความว่าคุณต้องมีความมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวได้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.เทมเพลตกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงกระบวนการวางแผนการจัดการโปรแกรมให้ดีที่สุด.
ตั้งแต่การวิเคราะห์ไปจนถึงการสร้างรายการดำเนินการเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลง, แบบฟอร์มนี้ทำให้คุณเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เพื่อเริ่มต้น ให้ระบุกิจกรรมทั้งหมดในกระบวนการของคุณที่ต้องการการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้มุมมองรายการภาพรวมของกระบวนการเพื่อสร้างงานสำหรับแต่ละกิจกรรม กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเองของเทมเพลตการจัดการโครงการ รวมถึงคำอธิบายของกระบวนการ ระดับความพยายาม บทบาท และกำหนดเวลา
สำหรับกระบวนการที่ต้องการการทำงานเพิ่มเติม ให้สร้างงานย่อยเพื่อแบ่งงานออกเป็นงานที่จัดการได้ง่ายขึ้นในแม่แบบการจัดการโครงการ
มุมมองแผนภูมิแกนต์จะแสดงรายการทั้งหมดของคุณลงในแผนภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อให้เห็นภาพกำหนดการของโครงการ มุมมองนี้ยังเน้นความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหรือพื้นที่ที่โปรแกรมอาจติดขัดในแต่ละขั้นตอนของโครงการได้
ต้องการวิธีทำงานร่วมกันขณะระดมความคิดในกระบวนการวางแผนหรือไม่? เปลี่ยนไปใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ด SIPOC Diagram ได้เลย หากคุณเป็นคนที่ชอบใช้ภาพ ใช้มุมมองกระดานไวท์บอร์ด Process Map เพื่อดูแผนผังกระบวนการของคุณในรูปแบบภาพ ?️
10. แม่แบบการตรวจสอบกระบวนการ ClickUp
วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการของคุณโดยใช้เทมเพลตการตรวจสอบกระบวนการของ ClickUp ซึ่งอิงตามวิธีการของ Soft Software Methodology เทมเพลตนี้มุ่งเน้นที่ระบบและการคิดเชิงปฏิบัติจริงเมื่อดำเนินการตรวจสอบ ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับไฟล์ช่วยให้คุณอัปโหลดเอกสารโครงการและสเปรดชีตเพื่อสนับสนุนการวิจัยและผลการค้นพบของคุณ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างสมบูรณ์ หรือนำไปรวมไว้ในระบบการตรวจสอบของคุณเพื่อทำการอัปเดตและทบทวนขั้นตอนการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการเหล่านั้นได้รับการปรับปรุงให้ดีที่สุดแล้ว เทมเพลตการจัดการโครงการนี้มีแท็บทั้งหมดห้าแท็บ ซึ่งแต่ละแท็บออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการของคุณ วิธีที่สามารถปรับปรุงได้ และรายการการกระทำที่ต้องทำเพื่อเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ในแท็บแนวคิดแบบจำลอง ให้สร้างกรอบการทำงานสำหรับกระบวนการตรวจสอบ ที่นี่คุณสามารถเพิ่มงานต่างๆ รวมถึงงานเพื่อสรุปกระบวนการที่มีอยู่ ระบุช่องว่าง สร้างข้อเสนอสำหรับการเปลี่ยนแปลง และเปรียบเทียบแบบจำลองกับสถานการณ์จริงในแผนโครงการของคุณ
ในแท็บการวิเคราะห์กระบวนการ ให้เจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยของกระบวนการที่มีอยู่ของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงระดับความชัดเจนของกระบวนการที่สมาชิกในทีมมองเห็น ทรัพยากรที่จำเป็น และขั้นตอนการติดตามตรวจสอบ
เข้าสู่แท็บการวิเคราะห์ CATWOE เพื่อใช้กรอบการแก้ปัญหาในการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการของคุณ CATWOE หมายถึง ลูกค้า, ผู้กระทำ, มุมมอง, เจ้าของ, และสภาพแวดล้อม
โดยการประเมินแต่ละข้อเหล่านี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายและกระบวนการของโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น
สุดท้ายแท็บการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเน้นย้ำข้อมูลเชิงลึกที่ค้นพบระหว่างการตรวจสอบกระบวนการและวางแผนขั้นตอนต่อไป ขึ้นอยู่กับปริมาณการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ คุณสามารถแบ่งงานเหล่านี้ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ หรือสร้างงานเพียงหนึ่งหรือสองงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ยกระดับการบริหารโครงการของคุณด้วยเทมเพลตโปรแกรมแทร็กเกอร์
การบริหารโครงการเป็นอาชีพที่ท้าทายและให้ผลตอบแทนคุ้มค่า คุณจะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและปรับใช้ความสามารถในการวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กรของคุณ
ตั้งแต่การระดมความคิด การติดตามเวลาไปจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการ คุณต้องพร้อมเต็มที่เพื่อให้งานในแผนโครงการของคุณสำเร็จลุล่วง
รับการสนับสนุนจากเครื่องมือต่างๆ เช่น แม่แบบการจัดการโปรแกรมในรายการนี้ที่สามารถช่วยคุณได้ทุกอย่างตั้งแต่การสร้างตารางเวลาไปจนถึงการตรวจสอบความคืบหน้า
พร้อมที่จะยกระดับการบริหารโครงการของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?
เริ่มต้นด้วยการเรียกดูแม่แบบ PMOและการผสานรวมของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสร้างแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบ แผนงาน และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับความต้องการในการจัดการโปรแกรมทั้งหมดของคุณ ?