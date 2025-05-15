บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

วิธีสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ใน Excel (พร้อมเทมเพลต)

Greg Swan
Greg SwanContent Manager
15 พฤษภาคม 2568

ต้องการ สร้างแผนภูมิการลดภาระงานใน Excel หรือไม่?

แผนภูมิการเผาไหม้เป็นหนึ่งในวิธีที่เข้าใจง่ายที่สุดในการวัดความคืบหน้าของโครงการของคุณเมื่อเทียบกับเป้าหมายและกำหนดเวลา

และการติดตามพวกเขาในMicrosoft Excelเป็นตัวเลือกที่ทีมหลาย ๆ ทีมเลือกใช้

แต่แถวและคอลัมน์ใน Excel ทำให้คุณรู้สึกเวียนหัวหรือไม่?

อย่ากลัวอีกต่อไป

บทความนี้จะอธิบายว่าแผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร ขั้นตอนการสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ใน Excel สามขั้นตอน และทางเลือกที่ดีกว่าใน Excelสำหรับกระบวนการนี้!

⏰ สรุป 60 วินาที

  • แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown charts) แสดงความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน
  • มีแผนภูมิสองประเภท – สปรินต์และผลิตภัณฑ์
  • การสร้าง Excel เกี่ยวข้องกับตารางและแผนภูมิเส้น
  • Excel น่าเบื่อและขาดการร่วมมือและการสนับสนุนบนมือถือ
  • แม่แบบช่วยให้การสร้าง Excel ง่ายขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่
  • ClickUpให้บริการการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการทำงานร่วมกัน
  • ClickUp มีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น แผนภูมิแกนต์และระบบอัตโนมัติ

แผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร?

แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown Chart) คือการแสดงผลแบบภาพที่แสดงให้เห็นปริมาณงานที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่เสร็จสิ้นแล้วในสปรินต์หรือโครงการ

ในโครงการ Agile Scrum ทั่วไป อาจมีแผนภูมิการเผาผลาญสองประเภท:

  • แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์: ใช้ติดตามปริมาณงานที่เหลืออยู่ในสปรินต์หนึ่ง (การวนรอบ 2 สัปดาห์) หรือที่รู้จักกันในชื่อแผนภูมิการเผาไหม้ของการปล่อย
  • แผนภูมิการลดปริมาณงาน: เพื่อติดตามปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ ทั้งหมด

เราพนันได้เลยว่าคุณกำลังถามว่า "ทั้งหมดนั้นดี แต่ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร?"

นี่คือลักษณะของ แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์แบบทั่วไป ที่ปรากฏออกมา

กราฟการเผาทำลายในเดือนกุมภาพันธ์ในคลิกอัพ

ตอนนี้เรามาแยกแยะสิ่งนี้กัน

แกน 'X' (แนวนอน) แสดงถึงเวลาที่จัดสรรไว้สำหรับการทำสปรินต์หรือโครงการเฉพาะให้เสร็จสิ้น

แกน 'Y' (แนวตั้ง) แสดงถึงงานที่เหลืออยู่

มุมซ้ายบนคือจุดเริ่มต้นของโครงการ (หรือสปรินต์) และมุมขวาล่างคือจุดสิ้นสุดของโครงการ

สำหรับเส้นสองเส้นที่วิ่งระหว่างสองจุดนี้ นี่คือสิ่งที่พวกมันแทน:

  • เส้นแสดงปริมาณงานที่เหมาะสมที่เหลืออยู่ (สีส้ม)

นี่แสดงถึงวิธีที่ทีมจะ 'ลดงาน' ทั้งหมดที่เหลืออยู่หากทุกอย่างเป็นไปตาม แผนที่วางไว้ เป็นการประมาณการในอุดมคติที่ใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการคำนวณโครงการทั้งหมด

  • งานที่ดำเนินการแล้วเส้นที่คงเหลือ (สีน้ำเงิน)

นี่คือการแสดงถึงงานที่ทำไปแล้วจริงและงานที่ยังเหลืออยู่ในกระบวนการ โดยปกติแล้วเส้นจะไม่เป็นเส้นตรงเนื่องจากขึ้นอยู่กับเหตุการณ์จริงและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในทีม ในอุดมคติแล้ว คุณต้องการให้เส้นแสดงงานจริงอยู่ต่ำกว่าเส้นที่คาดหวัง

แต่จะสร้างแผนภูมินี้ได้อย่างไร?

คุณสามารถใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่มีประโยชน์ซึ่งสร้างแผนภูมิที่จำเป็นเหล่านี้โดยอัตโนมัติได้เสมอ ในทางกลับกัน คุณอาจเลือกใช้แนวทางที่ต้องทำด้วยตนเองมากขึ้นด้วย Microsoft Excel ที่คุ้นเคย

วิธีสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ใน Excel

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ใน Excel ได้ใน สามขั้นตอนง่าย ๆ

ในบทความนี้ เราจะเน้นการสร้างแผนภูมิการลดภาระงานสำหรับ สปรินท์

ตัวอย่างสปรินต์นี้มีความยาว 10 วัน และมี 10 งาน

พร้อมที่จะลงลึกถึงระดับเซลล์ใน Excel แล้วหรือยัง?! นำกล้องจุลทรรศน์ของคุณมาด้วย 🔍

ขั้นตอนที่ 1: สร้างตาราง

เราจะวางรากฐานสำหรับแผนภูมิการลดภาระงานด้วยตาราง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของคุณเกี่ยวกับเวลาและงานที่เหลืออยู่

สำหรับงาน ให้แบ่งออกเป็นสองคอลัมน์ โดยคอลัมน์แรกแสดงจำนวนงานที่เหลืออยู่ที่คุณประเมินว่าจะต้องทำ (ความพยายามที่วางแผนไว้) และคอลัมน์ที่สองแสดงงานที่ เหลืออยู่จริง ในวันนั้น

เปิดแผ่นงานใหม่ใน Excel และสร้างคอลัมน์ตามความต้องการของโครงการของคุณ

การสร้างตารางใน Excel

คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดลงในตารางนี้สำหรับแผนภูมิการเผาผลาญงานของคุณได้ เช่น:

  • ชื่อของรายการในแบ็กล็อกของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • คะแนนเรื่องราว
  • ประมาณการความพยายาม (เป็นชั่วโมง)
  • ความพยายามจริง (เป็นชั่วโมง)
  • ความพยายามที่เหลืออยู่ (เป็นชั่วโมง)

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มข้อมูลในคอลัมน์ที่วางแผนไว้

ตอนนี้ เราจะเพิ่มค่าของเราลงในคอลัมน์ที่วางแผนไว้ ซึ่งแสดงจำนวนงานที่คุณ ต้องการให้เหลืออยู่ในทางอุดมคติ ณ สิ้นสุด แต่ละวัน ของการสปรินต์ 10 วัน

โปรดจำไว้ว่านี่เป็นสถานการณ์ในอุดมคติ

ดังนั้นตัวเลขใด ๆ ที่คุณเพิ่มที่นี่จะไม่ครอบคลุมถึงความซับซ้อนในโลกจริงที่ทีมของคุณอาจเผชิญในช่วงระยะเวลาสปรินต์

ในตัวอย่างของเรา เราได้สมมติให้มีอัตราการทำงานที่สมบูรณ์แบบคือ หนึ่ง งาน หรือ เรื่องราวของผู้ใช้ ต่อวันทำงาน เราไม่ได้คำนึงถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นจำนวนงานจะไม่ลดลงในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในตารางนี้

เพิ่มข้อมูลใน Excel

หมายเหตุ: คุณจะต้องอัปเดตคอลัมน์ จริง ด้วยตนเองในตอนท้ายของแต่ละวันเพื่อสะท้อนจำนวนงานที่ จริง ๆ ยังคงเหลืออยู่

ขั้นตอนที่ 3: สร้างแผนภูมิ

เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลที่คุณได้มาอย่างยากลำบากไว้ในที่เดียวแล้ว Excel จะรับหน้าที่ดูแลกระบวนการที่เหลือทั้งหมดของคุณ!

เพื่อทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • เลือกคอลัมน์ 'วันที่', 'ที่วางแผนไว้', และ 'ที่เกิดขึ้นจริง'
  • คลิกที่ แทรก ในแถบเมนูด้านบน
  • คลิกที่ไอคอนกราฟเส้น
  • เลือกแผนภูมิเส้นแบบง่ายใดก็ได้จากที่นี่

เมื่อคุณสร้างกราฟของคุณแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนค่าในคอลัมน์ 'จริง' เพื่อแก้ไขแผนภูมิได้

การสร้างแผนภูมิใน Excel

แผนภูมิการลดภาระงาน Excel สุดท้ายของคุณอาจมีลักษณะดังนี้:

กราฟการเผาทำลายใน Excel

คุณคิดว่าอย่างไรบ้าง? ง่ายพอที่จะสร้าง แผนภูมิการลดภาระงานใน Excel ใช่ไหม?

ท้ายที่สุดแล้ว มันก็แค่สามขั้นตอนง่ายๆ เท่านั้น

แต่ถ้าคุณต้องการข้ามส่วนนั้นไปเช่นกัน เรามีวิธีที่จะช่วยให้คุณไปถึงประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

4 แม่แบบแผนภูมิการลดภาระงานใน Excel

มาพูดกันตามตรง ระหว่างวันแรกกับกำหนดส่งโปรเจกต์ของคุณ แทบจะไม่มีเวลาหายใจเลย

การสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

นั่นคือเหตุผลที่เราได้รวบรวมเทมเพลต Excel สำหรับติดตามความคืบหน้าแบบง่ายๆ สามแบบ เพื่อช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น; เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด

มีประสิทธิผลเช่นกัน แต่การเป็น ยอดเยี่ยม นั้นไม่เคยเป็นเรื่องแย่เลย!

เลือกเทมเพลตแผนภูมิการเผาไหม้จากที่นี่ได้เลย

1. แม่แบบแผนภูมิการเผาไหม้แบบง่าย

เทมเพลตแผนภูมิการลดภาระงานของ ClickUp

ใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนภูมิการเผาไหม้ของ ClickUpนี้เพื่อแสดงภาพความคาดหวังของคะแนน "สปรินต์" และอัตราการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจริงของคุณ

2. แม่แบบแผนภูมิการเผาผลาญชั่วโมงที่ใช้จริงและประมาณการ

แผนภูมิการเผาผลาญชั่วโมงจริงและประมาณการ

3. แผนภูมิการเผาไหม้ของ Agile Scrum ในรูปแบบ Excel

เทมเพลตแผนภูมิการเผาไหม้ของ Agile Scrum ใน Excel

4.แผนภูมิแกนต์ + แม่แบบแผนภูมิการลดภาระงาน

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ + แผนภูมิการลดภาระงาน

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเทมเพลตไว้ช่วยประหยัดเวลา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปกับการใช้แผนภูมิการลดภาระงานใน Excel

ข้อจำกัด 3 ประการของ Excel สำหรับแผนภูมิการเผาผลาญ

เมื่อพูดถึงการจัดการข้อมูล Excel เป็นเครื่องมือที่หลากหลาย มันทำให้ข้อมูลดูเรียบง่าย เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ แต่บางสิ่งเกี่ยวกับ Excel ก็อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นพี่สาวของซินเดอเรลล่า ที่กำลังลองรองเท้าแก้วอยู่

เนื่องจาก Excel จะ ไม่มีวัน เพียงพอสำหรับความต้องการกราฟการเผาผลาญทั้งหมดของคุณ

ลองดูข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดของมัน

1. กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองอย่างน่าเบื่อ

จุดประสงค์ของแผนภูมิการลดภาระงานคือเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างรวดเร็วและชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์

แต่การทำงานบน Excel กลับขัดกับจุดประสงค์นี้

ลองคิดดูสิ

แต่ละสปรินต์หรือโครงการมีความแตกต่างกัน

คุณจะทำอะไร?

สร้างตารางที่ต่างกันสำหรับแต่ละคน?

ฮึ! ได้โปรดเถอะ นั่นมัน เยอะ เกินไปมากเลย

แม้ว่าคุณจะตัดสินใจใช้เทมเพลต คุณจะมีวิธีการนำเสนอแผนภูมิเหล่านี้อย่างไร?

ครั้งล่าสุดที่เราตรวจสอบ หากคุณเป็นผู้จัดการ Scrum การนำเสนอไฟล์ MS Excel หรือ Google Spreadsheet ในการประชุมScrum ประจำวันของคุณไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุด

ซึ่งหมายความว่าคุณจะต้องย้ายแผนภูมิและตารางไปยังอินทราเน็ตของบริษัทหรือที่ใดก็ตามที่คุณจะนำเสนอ!

2. ไม่ร่วมมือ

หากการทำงานในทีม Agile Scrum เปรียบเสมือนการแบ่งปันพิซซ่าขนาดใหญ่สำหรับครอบครัว MS Excel ก็เปรียบเสมือนชิ้นเดียวที่อยู่โดดเดี่ยว 🍕

มันยอดเยี่ยมมาก ตราบใดที่เป็นปาร์ตี้ของคนเดียวเท่านั้น 👀

Excel มีการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับการแก้ไขร่วมกัน

มันไม่ราบรื่นเพียงพอสำหรับทั้งทีมAgile

3. การสนับสนุนมือถือไม่เพียงพอ

ความเหมาะกับมือถือเป็นหนึ่งใน 10 สิ่งที่ต้องระวังในซอฟต์แวร์ใด ๆ

แต่การดูแผนภูมิการเผาไหม้ใน Excel บนโทรศัพท์ของคุณก็เหมือนกับการพยายามย่อแผนที่โลกให้พอดีกับฝ่ามือของคุณ!

นี่เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของปัญหาที่ทำให้ Excel ไม่เหมาะสำหรับทีมส่วนใหญ่เท่านั้น ตรวจสอบได้ที่ สิ่งที่ทำให้ Excel ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ*อย่างแท้จริง .

โดยพื้นฐานแล้ว Excel ก็เปรียบเสมือนล้อฝึกหัดสำหรับจักรยานของคุณ

ทุกคนต้องการสิ่งเหล่านี้ แต่ในที่สุดพวกเขาก็จะเติบโตเกินกว่าที่จะต้องการมัน

และนั่นแหละคือประเด็น!

คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการจัดการข้อมูลบน MS Excel

แต่เมื่อคุณก้าวขึ้นไปตามบันไดการจัดการโครงการ ก็ถึงเวลาที่จะก้าวไปสู่เครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้น ดีขึ้น และทรงพลังมากขึ้น

เหมือนกับClickUp เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก

สร้างแผนภูมิการเผาผลาญงานได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ClickUp คือศูนย์รวมทุกความต้องการด้านการจัดการโครงการในที่เดียว

ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการติดตามเวลาที่ใช้ในโครงการต่างๆ ClickUp ดูแลคุณครบทุกด้าน

สำหรับกราฟการเผาไหม้ พวกเขาก็อยู่ในขอบเขตของเราเช่นกัน!

แดชบอร์ดของ ClickUpให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณได้ในพริบตา

และคุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงในแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตสปรินต์ เช่น กราฟการเผาผลาญ!

ในการตั้งค่า ให้เปิดใช้งาน Sprints ClickApp ก่อน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าและวัดผลสปรินต์ในโครงการของคุณได้

วิดเจ็ต sprint ของ clickup

คุณสามารถปรับแต่งวิดเจ็ต Sprint ของคุณได้โดย:

  • การเลือกแหล่งข้อมูล
  • การตั้งค่าช่วงเวลา
  • การตั้งค่าประเภทของปริมาณงาน

ตอนนี้ข้อมูลของคุณพร้อมแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มแผนภูมิ Burndown (หรือวิดเจ็ต Sprint อื่นๆ) ลงในแดชบอร์ดของคุณ:

  • เปิดใช้งานแดชบอร์ดClickApp(หากคุณไม่พบโดยค่าเริ่มต้น)
  • คลิกที่สัญลักษณ์ '+' ในแถบด้านข้างเพื่อเพิ่มแดชบอร์ดใหม่
  • บนแดชบอร์ด ให้คลิกที่ '+ เพิ่มวิดเจ็ต'
เพิ่มวิดเจ็ตแดชบอร์ดในคลิกอัพ

และเพียงเท่านี้ คุณก็จะได้แผนภูมิ Burndown ที่จะอัปเดตความคืบหน้าของโครงการให้คุณแบบเรียลไทม์ เจ๋งใช่ไหมล่ะ?

แต่สังเกตว่าเราพูดว่า Sprint Widgets.

ใช่, ยังมีอีก!

นี่คือ เครื่องมือ Agile อื่นๆ ที่มีประโยชน์ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณได้:

  • แผนภูมิการเผาไหม้: วัดขอบเขตของงานที่เสร็จสิ้นเทียบกับงานทั้งหมด
  • แผนภูมิความเร็ว: คำนวณปริมาณงานที่ทีมของคุณสามารถจัดการได้ในแต่ละสปรินต์
  • แผนภูมิแผนภาพการไหลสะสม: ระบุจุดคอขวดที่อาจเกิดขึ้นในความก้าวหน้าของสปรินต์
  • แผนภูมิเวลาดำเนินการ: วัดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินโครงการ (หรือส่วนหนึ่งของโครงการ) ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
  • แผนภูมิเวลาวงจร: คำนวณเวลาที่ใช้ในการทำงานหนึ่งงานให้เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด!

ClickUp เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับโครงการมากขึ้น เช่น:

  • แผนภูมิแกนต์: ดูทุกสิ่งในไทม์ไลน์ของโครงการของคุณได้ในคราวเดียว
  • การติดตามเวลา: บันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน
  • ความคิดเห็นที่มอบหมาย: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมโดยการแท็กพวกเขาในความคิดเห็น
  • เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมายสปรินต์ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยที่บรรลุได้ง่าย
  • ระบบอัตโนมัติ: เลือกจากระบบอัตโนมัติมากกว่า 50 แบบเพื่อประหยัดเวลา
  • มุมมองหลายแบบ: ปรับแต่งหน้าแรกของคุณโดยเลือกจากมุมมองรายการ, กระดาน, กล่อง, ปฏิทิน, หรือตาราง
  • เอกสาร: สร้างฐานความรู้ที่ละเอียดสำหรับโครงการแบบอไจล์และสครัมของคุณ
  • แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android ที่ทรงพลัง: สำหรับการทำงานร่วมกันขณะเดินทาง

เผา ปัญหาการติดตามโครงการของคุณให้หมดไป 🔥

Microsoft Excel ได้วางรากฐานสำหรับการจัดการข้อมูลขั้นสูงอย่างที่เราทราบกันในปัจจุบัน

แต่เรามาพูดกันตามตรง โครงการของคุณไม่ใช่โครงการประวัติศาสตร์

การสร้างแผนภูมิการลดภาระงานในสเปรดชีต Excel จะทำให้คุณติดอยู่ในยุคกลางของการบริหารโครงการ

ในการดำเนินโครงการที่มีพลังสูงและรวดเร็ว คุณจะต้องมีซอฟต์แวร์ที่มีความคล่องตัวไม่แพ้กัน

Excel ยังคงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนได้ แต่สำหรับสิ่งที่จะสร้างความประทับใจให้กับคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp

ตั้งค่าสปรินต์ของคุณ ติดตามความคืบหน้า จัดการทีมของคุณ ทั้งหมดในที่เดียวด้วยคุณสมบัติของ ClickUp

ดังนั้นดาวน์โหลด ClickUp ฟรีวันนี้และ เผาผลาญผ่าน ปัญหาโครงการทั้งหมดของคุณ!