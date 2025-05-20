บล็อก ClickUp
Microsoft Excel

วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel (พร้อมเทมเพลต)

Haillie Parker
Haillie ParkerWriter
20 พฤษภาคม 2568

จิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งทรงพลัง

แต่บางครั้ง มันก็อาจหายไปอย่างกะทันหัน!

เหมือนกับการลืมจดรายการของชำที่ขาดในตู้กับข้าวหรือการเปลี่ยนแปลงโครงการที่ลูกค้าต้องการให้เสร็จภายในสิ้นวัน

แม้ว่าสมองของเราจะสามารถทำได้ มากมาย แต่บางครั้งการพึ่งความจำของเราอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดในการติดตามงานของเรา

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมรายการสิ่งที่ต้องทำในExcelจึงมีประโยชน์

มันช่วยให้คุณแบ่งงานของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ บนสเปรดชีตเดียว ซึ่งคุณสามารถดูได้ตลอดเวลา

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมหกขั้นตอนในการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel และจะพูดถึงทางเลือกที่ดีกว่าซึ่งสามารถจัดการกับความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ง่ายขึ้น

เริ่มกันเลย!

คลิกอัพ รายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้ CTA

รายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel คืออะไร?

รายการสิ่งที่ต้องทำ ใน Microsoft Excel ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานที่สำคัญที่สุดของคุณในรูปแบบตาราง มีแถวและคอลัมน์สำหรับเพิ่มงานใหม่ วันที่ และบันทึกเฉพาะอื่นๆ

เทมเพลตแนะนำ

เบื่อกับรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ที่ยุ่งเหยิงใช่ไหม?ลองใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpฟรีและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมทำงานได้มากขึ้น—โดยไม่ต้องยุ่งยาก! ✅

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับติดตามงาน สถานะ และความคืบหน้า ช่วยให้จัดระเบียบและมีแรงจูงใจในโครงการและกระบวนการทำงานต่างๆ

โดยพื้นฐานแล้ว มันช่วยให้คุณรวบรวมสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดไว้ในสเปรดชีตเดียว

ไม่ว่าคุณจะกำลังเตรียมรายการตรวจสอบการย้ายเข้าหรือรายการงานโครงการ รายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel สามารถทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของคุณได้

แม้ว่าจะมีแอปอื่น ๆ ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่ผู้คนเลือกใช้ Excel เพราะ:

  • เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมMicrosoft Officeที่ผู้คนคุ้นเคย
  • มันมีกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่ทรงพลังและการตรวจสอบข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และการคำนวณ
  • มันประกอบด้วยเครื่องมือรายงานหลากหลายรูปแบบ เช่นเมทริกซ์ แผนภูมิ และตารางหมุนเวียน ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งข้อมูล

ในความเป็นจริง คุณสามารถสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel สำหรับกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการจัดการโครงการการต้อนรับลูกค้าใหม่ การวางแผนการเดินทาง การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการงานอีเวนต์

โดยไม่ต้องเสียเวลาอีกต่อไป มาเรียนรู้วิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel กันเถอะ

6 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel

นี่คือคู่มือแบบง่าย ๆ ขั้นตอนต่อขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel

ขั้นตอนที่ 1: เปิดไฟล์ Excel ใหม่

ในการเปิดไฟล์ใหม่ ให้คลิกที่แอป Excel แล้วคุณจะพบตัวเองอยู่ที่หน้า หน้าแรก ของ Excel ให้ดับเบิลคลิกที่ สมุดงานเปล่า เพื่อเปิดสเปรดชีต Excel ใหม่

เทมเพลตสมุดงานเปล่าใน Excel

หากคุณอยู่ในแผ่นงาน Excel อยู่แล้วและต้องการเปิดไฟล์ใหม่:

  • คลิกที่แท็บ ไฟล์ ซึ่งจะนำคุณไปยัง มุมมองเบื้องหลัง ที่นี่คุณสามารถสร้าง, บันทึก, เปิด, พิมพ์, และแชร์เอกสารได้
  • เลือก ใหม่ จากนั้นคลิกที่ สมุดงานเปล่า
เปิดสมุดงานเปล่าใน Excel

ต้องการเส้นทางที่เร็วขึ้นอีกไหม?

กด Ctrl+N หลังจากเปิด Excel เพื่อสร้างสมุดงานเปล่า

สมุดงานใหม่ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มหัวคอลัมน์

ในรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ของเรา เราต้องการติดตามงานและตรวจสอบความคืบหน้าโดยเพิ่มหัวคอลัมน์: วันที่, ชื่องาน, เป้าหมาย, สถานะ และ ความคิดเห็น คุณสามารถป้อนหัวคอลัมน์เหล่านี้ในแถวบนสุดของสเปรดชีตได้

เพิ่มหัวคอลัมน์ในสมุดงาน Excel

หัวข้อคอลัมน์เหล่านี้จะช่วยให้ทุกคนที่ดูสเปรดชีตของคุณเข้าใจสาระสำคัญของข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายใต้หัวข้อดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 3: กรอกรายละเอียดงาน

กรอกรายละเอียดงานของคุณภายใต้หัวข้อของแต่ละคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณตามที่คุณต้องการ

ในตารางรายการที่ต้องทำของเรา เราได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เราต้องการติดตาม:

  • วันที่: ระบุวันที่เฉพาะเจาะจง
  • ชื่องาน: ประกอบด้วยชื่อของงานของเรา
  • เป้าหมาย: จำนวนรายการงานที่เราตั้งเป้าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้น
  • สถานะ: สะท้อนถึงความคืบหน้าในการทำงานของเรา
วิธีกรอกสมุดงาน Excel ของคุณ

คุณยังสามารถปรับการจัดตำแหน่งของตารางของคุณได้โดยการเลือกเซลล์ที่คุณต้องการแล้วคลิกที่ไอคอนสำหรับจัดกึ่งกลางจาก แท็บหน้าแรก

จัดแนวข้อความในสมุดงาน Excel

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ตัวกรอง

มีสิ่งที่ต้องทำมากเกินไปหรือไม่?

ใช้ตัวเลือก ตัวกรอง ใน Excel เพื่อดึงข้อมูลที่ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนด

สิ่งที่คุณต้องทำคือเลือกเซลล์ใดก็ได้ภายในช่วงข้อมูลของคุณ (A1-E11) > เลือก ข้อมูล > จากนั้นเลือก ตัวกรอง.

คุณจะเห็นรายการแบบดรอปดาวน์ปรากฏในหัวข้อของแต่ละคอลัมน์ ดังที่แสดงในภาพด้านล่าง

ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์สำหรับคอลัมน์ของเวิร์กบุ๊กใน Excel

คลิกที่ลูกศรแบบเลื่อนลงสำหรับคอลัมน์ที่คุณต้องการใช้ตัวกรอง

การกรองคอลัมน์ใน Excel

ตามที่แสดงในตารางรายการที่ต้องทำด้านล่าง เราต้องการใช้ตัวกรองกับคอลัมน์สถานะ ดังนั้นเราจึงเลือกช่วงเซลล์ D1-D11

คอลัมน์ที่ถูกกรองและจัดเรียงใน Excel

จากนั้น ในเมนู กรอง ที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ถัดจากข้อมูลที่คุณต้องการไม่ให้เห็นได้ และคลิกที่ ตกลง คุณยังสามารถยกเลิกการเลือกทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ เลือกทั้งหมด

กรองสิ่งที่คุณต้องการเห็นใน Excel

ในรายการสิ่งที่ต้องทำของเรา เราต้องการดูเฉพาะงานที่ เปิดอยู่ เท่านั้น ดังนั้นเราจึงใช้ตัวกรองสำหรับข้อมูลนั้น

กรองงานที่เปิดอยู่ใน Excel

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ Excel นี้แล้ว ตัวกรองจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณเปิดไฟล์นี้

ขั้นตอนที่ 5: จัดเรียงข้อมูล

คุณสามารถใช้ตัวเลือก จัดเรียง ใน Excel เพื่อดูข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ดีขึ้น

เราต้องการจัดเรียงข้อมูลในคอลัมน์ เป้าหมาย ดังนั้นเราจะเลือกช่วงเซลล์ C1-C11 คลิกที่แท็บ ข้อมูล และเลือก จัดเรียง

กล่องข้อความแจ้งเตือนการจัดเรียง จะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการ ขยายการเลือก หรือ ดำเนินการต่อกับการเลือกปัจจุบัน คุณสามารถเลือกตัวเลือกหลังและคลิกที่ จัดเรียง ได้

คำเตือนการจัดเรียงใน Excel

กล่องโต้ตอบ จัดเรียง จะเปิดขึ้น ซึ่งคุณต้องป้อน:

  • คอลัมน์ที่คุณต้องการ จัดเรียงตาม
  • ค่าเซลล์ ที่คุณต้องการ จัดเรียงตาม
  • ลำดับ ที่คุณต้องการจัดเรียงข้อมูล

สำหรับตารางของเรา เราได้เลือกคอลัมน์ เป้าหมาย และคงลำดับจาก น้อยที่สุดไปมากที่สุด

จัดเรียงคอลัมน์ตามค่าเป้าหมายใน Excel

ขั้นตอนที่ 6: แก้ไขและปรับแต่งรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

คุณสามารถแก้ไขฟิลด์, เพิ่มคอลัมน์, ใช้สีและแบบอักษรเพื่อปรับแต่งรายการที่ต้องทำของคุณตามที่คุณต้องการ

เช่นเดียวกับในตารางของเรา เราได้เน้นคอลัมน์ สถานะ เพื่อให้ทุกคนที่ดูสามารถเข้าใจความคืบหน้าของงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว

ไฮไลต์คอลัมน์เพื่อให้โดดเด่นใน Excel

และนี่ไง! ✨

เราได้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ที่เรียบง่ายซึ่งสามารถช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดของคุณได้

ต้องการประหยัดเวลาให้มากขึ้นหรือไม่?

สร้างแม่แบบจากสมุดงานที่มีอยู่ของคุณเพื่อรักษาตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณใช้เป็นประจำขณะทำรายการสิ่งที่ต้องทำ

หรือคุณสามารถใช้เทมเพลต Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำได้ทันที

10 แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel

แม่แบบ สามารถช่วยให้สมุดงานของคุณมีความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับโครงการหรือลูกค้าเฉพาะ ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันใน Excel ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้คุณสามารถทำงานให้เสร็จได้เร็วขึ้น

นี่คือเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาได้:

1. แบบฟอร์มรายการงานการจัดการโครงการใน Excel

แม่แบบรายการงานการจัดการโครงการใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการงานการจัดการโครงการนี้

2. แม่แบบรายการสินค้าคงคลังในExcel

แบบฟอร์มรายการสินค้าคงคลังใน Excel

ดาวน์โหลดแม่แบบรายการสินค้าคงคลังเหล่านี้

3. แบบฟอร์มรายการการกระทำใน Excel

แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการงานที่ต้องดำเนินการนี้

4. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel แบบง่าย

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่ายใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำที่เรียบง่ายนี้

5. แบบฟอร์มเช็กลิสต์การชำระบิลด้วย Excel

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการชำระบิลใน Excel

ดาวน์โหลดแม่แบบรายการตรวจสอบการชำระบิลนี้

6. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับงานประจำสัปดาห์ใน Excel

เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำประจำสัปดาห์

ดาวน์โหลดแม่แบบงานประจำสัปดาห์นี้

7. แม่แบบรายการสิ่งที่ต้องทำแบบลำดับความสำคัญใน Excel

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำแบบเรียงลำดับความสำคัญใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำตามลำดับความสำคัญนี้

8. แบบฟอร์มรายการงาน Excel ที่ต้องทำ

เทมเพลตรายการงานที่ต้องทำสำหรับบ้านใน Excel

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการงานบ้านที่ต้องทำนี้

9. แบบฟอร์มรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel พร้อมกำหนดเวลา

เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel พร้อมกำหนดเวลา

ดาวน์โหลดเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมกำหนดเวลา

10. แม่แบบรายการงานโครงการใน Excel

แม่แบบรายการงานโครงการ Excel

ดาวน์โหลดแม่แบบรายการงานโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถหาเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้เสมอไป

นอกจากนี้ การจัดการข้อมูลใน Excel มีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์

ทุกครั้งที่ผู้ใช้คัดลอกและวางข้อมูลจากสเปรดชีตหนึ่งไปยังอีกสเปรดชีตหนึ่ง จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ข้อผิดพลาดใหม่จะเกิดขึ้นในรายงานต่อเนื่อง

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้รายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา

3 ข้อเสียหลักของรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel

แม้ว่าจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่สเปรดชีต Excel ก็ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไปสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ

นี่คือข้อเสียสามประการที่พบบ่อยในการใช้ Excel สำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ:

1. ขาดความรับผิดชอบ

เมื่อมีหลายบุคคลทำงานในสเปรดชีตเดียวกัน คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่าใครกำลังแก้ไขอยู่

คุณอาจต้องทำซ้ำงานโดยเปล่าประโยชน์หากมีใครลืมอัปเดตสถานะงานในคอลัมน์สถานะงานในรายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้ร่วมกันหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ ผู้คนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงาน, ค่า, และรายการอื่น ๆ ในรายการที่ต้องทำได้โดยง่าย (ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ) คุณจะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการเปลี่ยนแปลงนี้!

2. แม่แบบที่ไม่ยืดหยุ่น

ไม่ใช่ทุกเทมเพลตงานที่ต้องทำใน Excel ที่คุณพบทางออนไลน์จะเชื่อถือได้ บางอันนั้นยากมากที่จะจัดการหรือปรับแต่ง

คุณจะใช้เวลาตลอดไปบนอินเทอร์เน็ตเพื่อหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ

3. แรงงานใช้กำลังกาย

การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Excel ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก

อาจใช้เวลาของคุณค่อนข้างนานในการทำรายการที่ต้องทำและสร้างระบบที่เป็นระเบียบ

สิ่งนี้ไม่ถูกใจเราเลย เพราะเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาและแรงงานได้มากโดยการสร้างและจัดการรายการที่ต้องทำของคุณ

นอกจากนี้ ความซับซ้อนจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของข้อมูลในไฟล์ Excel ของคุณที่เพิ่มขึ้น แน่นอนว่าคุณต้องการทางเลือกเพื่อทำให้รายการที่ต้องทำของคุณเป็นระเบียบมากขึ้น ติดตามได้ และลดงานที่ต้องทำซ้ำๆ ด้วยตนเอง

และพูดตามตรง Excel ไม่ใช่แอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดการสิ่งที่ต้องทำ คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานนี้

เช่นเดียวกับClickUp หนึ่งในซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดซึ่งช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย

คู่มือ Excel ที่เกี่ยวข้อง:

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างชาญฉลาดเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ

จากการเพิ่ม วันครบกำหนด ไปจนถึงการตั้ง ลำดับความสำคัญ คุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและจัดการงานทั้งหมดของคุณได้!

อย่างไร?

คำเดียว: รายการตรวจสอบ!

รายการตรวจสอบของ ClickUpมอบโอกาสที่สมบูรณ์แบบให้คุณในการจัดระเบียบข้อมูลงานของคุณ เพื่อไม่พลาดแม้แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ

สิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกที่ เพิ่ม ข้าง สิ่งที่ต้องทำ (คุณสามารถหาได้ภายในงานใด ๆ ใน ClickUp) จากนั้นเลือก รายการตรวจสอบ คุณสามารถตั้งชื่อรายการตรวจสอบของคุณและเริ่มเพิ่มรายการที่ต้องทำได้ ง่ายมาก!

รายการตรวจสอบใน ClickUp
จัดระเบียบข้อมูลงานได้อย่างง่ายดายเพื่อไม่ให้พลาดทุกขั้นตอนด้วยรายการตรวจสอบใน ClickUp

จัดระเบียบข้อมูลงานได้อย่างง่ายดายเพื่อไม่ให้พลาดทุกขั้นตอนด้วยรายการตรวจสอบใน ClickUp

รายการตรวจสอบภายใน ClickUp ช่วยให้งานของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจน นอกจากการจดบันทึกข้อมูลสำคัญแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มงานย่อยเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยได้อีกด้วย

คุณยังสามารถจัดเรียงและจัดระเบียบรายการในรายการตรวจสอบใหม่ได้ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ง่ายดาย

จัดระเบียบรายการตรวจสอบใน ClickUp ใหม่
จัดระเบียบรายการในรายการตรวจสอบ ClickUp ของคุณใหม่โดยการลากและวางรายการของคุณ

จัดระเบียบรายการในรายการตรวจสอบ ClickUp ของคุณใหม่โดยการลากและวางรายการของคุณ

กังวลว่างานบางอย่างอาจถูกมองข้ามหรือไม่?

ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มผู้รับผิดชอบให้กับงานที่ต้องทำเฉพาะของคุณเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

กำหนดรายการในรายการตรวจสอบของ ClickUp
จัดการรายการในรายการตรวจสอบของคุณโดยมอบหมายให้กับตัวคุณเองหรือทีมใน ClickUp

จัดการรายการในรายการตรวจสอบของคุณโดยการมอบหมายให้กับตัวคุณเองหรือทีมใน ClickUp

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณนำ แบบฟอร์มรายการตรวจสอบ ที่คุณชื่นชอบกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

เลือกแม่แบบ:

  • คลิก เพิ่ม จากส่วน ที่ต้องทำ ของงานใดก็ได้
  • คลิก รายการตรวจสอบ เพื่อแสดงตัวเลือกของคุณ
  • เลือกเทมเพลตและเลือก ใช้เทมเพลต
แม่แบบรายการตรวจสอบใน ClickUp
ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานกับงานที่ทำซ้ำต่าง ๆ

ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์ของ ClickUp เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานกับงานที่เกิดซ้ำต่าง ๆ

ยังติดอยู่กับ Excel อยู่หรือเปล่า? ไม่เป็นไร

มุมมองตารางของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณก้าวต่อไปได้

แต่ตารางมุมมองของเราไม่ใช่แค่ตารางที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์เท่านั้น

คุณสามารถมองเห็นข้อมูลของคุณได้อย่างชัดเจน และสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองเพื่อบันทึกเกือบทุกสิ่งตั้งแต่ความคืบหน้าของงานไปจนถึงไฟล์แนบ และฟิลด์ประเภทอื่น ๆ มากกว่า 15 ประเภท

นอกจากนี้ คุณสามารถนำเข้าข้อมูลรายละเอียดโครงการที่กำลังดำเนินการของคุณได้อย่างง่ายดายไปยัง ClickUp ด้วยตัวเลือกการนำเข้า Excel และ CSV ของเรา!

แต่เดี๋ยวก่อน นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมด!

นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ที่จะทำให้คุณลืม Excel ไปในทันที:

  • มอบหมายงาน: มอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหนึ่งคนหรือหลายคนเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ
  • แท็กที่กำหนดเอง: จัดระเบียบรายละเอียดงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเพิ่มแท็ก
  • การพึ่งพาของงาน: ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเข้าใจสิ่งที่ต้องทำที่เกี่ยวข้องกับงานอื่น ๆ โดยการตั้งค่าการพึ่งพา
  • งานที่ทำซ้ำ: ประหยัดเวลาและความพยายามของคุณด้วยการทำให้งานที่ต้องทำซ้ำเป็นระบบ
  • การซิงค์ Google Calendar: ซิงค์กิจกรรมใน Google Calendar ของคุณกับมุมมองปฏิทินใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย การอัปเดตใดๆ ใน Google Calendar ของคุณจะแสดงใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
  • การค้นหาอัจฉริยะ: ค้นหาเอกสารและรายการอื่น ๆ ที่คุณสร้าง อัปเดต หรือปิดล่าสุดได้อย่างง่ายดาย
  • สถานะที่กำหนดเอง: แสดงสถานะของงานของคุณ เพื่อให้ทีมทราบถึงขั้นตอนของกระบวนการทำงานที่งานอยู่ในขณะนี้
  • สมุดบันทึก: จดบันทึกไอเดียได้อย่างรวดเร็วด้วยสมุดบันทึกดิจิทัลแบบพกพาของเรา
  • มุมมองแบบฝัง: จัดระเบียบหน้าจอของคุณและเพิ่มแอปหรือเว็บไซต์ไว้ข้างๆ งานของคุณแทน
  • แผนภูมิแกนต์: ติดตามความคืบหน้าของงาน ผู้รับผิดชอบ และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่าง ๆ ด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย (ดูคู่มือการจัดการงานที่เชื่อมโยงใน Excelได้ที่นี่)

จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้อยู่หมัดด้วย ClickUp

Excel อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการวางแผนงานประจำวันและรายการงานง่ายๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมหลายคนและงานหลายอย่าง Excel อาจไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ การทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่าย มีงานที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไป และไม่มีการรับผิดชอบของทีม

นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีเครื่องมือรายการสิ่งที่ต้องทำที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณจัดการงาน ติดตามกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้าของงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

โชคดีที่ ClickUp นำเสนอสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและอีกมากมาย

คุณสามารถสร้างรายการที่ต้องทำ ตั้งการแจ้งเตือน ติดตามเป้าหมาย และดูรายงานเชิงลึกได้

เปลี่ยนมาใช้ ClickUp ฟรีและเลิกเสียพลังงานสมองไปกับรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ!