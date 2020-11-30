วิธีคำนวณเวลาวงจร? (คู่มือปี 2025)

ต้องการเรียนรู้ วิธีคำนวณเวลาวงจร?
เวลาในการรอบวงจร คือระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ และเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยให้กำหนดและรักษาจังหวะของโครงการของคุณได้
และต่างจากการแข่งขัน Tour de France คุณไม่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อคกับเวลาปั่นจักรยาน แบบนี้
ไม่น่าแปลกใจเลยที่การเรียนรู้วิธีคำนวณเวลาวงจรนั้น ง่ายกว่า มากเมื่อเทียบกับการปั่นจักรยานมากกว่า 2,000 ไมล์ใน 23 วัน
สิ่งที่คุณต้องการคือสูตรเวลาในการหมุนเวียน!
ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีการคำนวณเวลาวงจร เหตุผลที่คุณควรทำ และเน้นเครื่องมือที่มีประโยชน์ซึ่งจะช่วยทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น
นาฬิกาจับเวลาของคุณพร้อมหรือยัง? มาเริ่มกันเลย!
เวลาวงจรคืออะไร?
เวลา รอบ คือการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือให้บริการจนแล้วเสร็จ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการไหลที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
อย่างไร?
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างจากมนุษย์ถ้ำที่เราชื่นชอบ: เฟรด ฟลินท์สโตน
ตอนนี้สมมติว่าเฟรดตัดสินใจทำงานที่ร้านซี่โครงและเบอร์เกอร์
ที่นี่ วงจรเวลาของเขาคือระยะเวลาที่เขาใช้ในการปรุงอาหารหนึ่งมื้อ และเนื่องจากพวกเขาเพิ่งค้นพบไฟ วงจรเวลาจะเร็วขึ้น ด้วยวิธีนี้ วงจรเวลาต่อมื้อของเขาจะลดลง และเขาสามารถเลี้ยงลูกค้าได้มากขึ้น
ตามที่คุณเห็น ธุรกิจ (ทั้งที่เป็นนิยายและไม่เป็นนิยาย) ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ได้ใช้ระยะเวลาในการหมุนเวียนเพื่อวัดผลผลิตของพวกเขา!
สูตรเวลาวงจรคืออะไร?
คุณสามารถคำนวณเวลาวงจรได้ด้วยสูตรง่าย ๆ นี้:
เวลาในการหมุนเวียน (CT) = เวลาการผลิตสุทธิ (NPT) / จำนวนหน่วยที่ผลิต (U)
ที่นี่ เวลาการผลิตสุทธิคือระยะเวลาทั้งหมดของกระบวนการผลิตของคุณ (หรือกระบวนการให้บริการ) ในหน่วยวินาที, นาที, ชั่วโมง, หรือวัน. ตัวอย่างเช่น เวลาที่ใช้ในการปรุงอาหาร เป็นต้น.
แต่สิ่งนี้ทำงานอย่างไรจริงๆ?
ตัวอย่างของเฟรด ฟลินท์สโตนมาช่วยแล้ว!
สมมติว่าเขาสามารถเตรียมอาหารได้สำเร็จ 100 มื้อ ต่อวัน นั่นคือจำนวนหน่วย (U)
หากเราหักเวลาพักกลางวันหนึ่งชั่วโมงและเวลาพักดื่มกาแฟครึ่งชั่วโมงออกจากเวลาทำงานปกติแปดชั่วโมงของเขา เวลาทำงานทั้งหมดหรือเวลาผลิตสุทธิ (NPT) จะเท่ากับ (8 – 1. 5 = 6. 5 ชั่วโมง)
ซึ่งหมายความว่าเวลาในรอบของเขาคือ
CT = 6. 5/100 = 0. 065 ชั่วโมงต่อมื้อ
หรือประมาณ 4 นาที ในการเตรียมอาหารแต่ละมื้อ
ขอบคุณเหล่าเชฟไดโนเสาร์ผู้ช่วยที่ขยันขันแข็ง!
ประโยชน์ของการคำนวณเวลาวงจรคืออะไร?
ไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อครัวในยุคอิฐหินหรือนักพัฒนาแอปพลิเคชันในศตวรรษที่ 21 คุณจำเป็นต้องวัดเวลาในรอบการทำงานของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สี่ประโยชน์สำคัญของการคำนวณเวลาวงจร:
1. ช่วยประมาณวันที่คุณจะได้รับสินค้า
คุณรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนอยากได้อะไร? เครื่อง เวลา.
คุณสามารถใช้มันในการเดินทางไปยังอนาคตและเตรียมพร้อมสำหรับอุปสรรคทั้งหมดที่ขวางทางการส่งมอบของคุณให้ทันเวลา
แต่จนกว่านักวิทยาศาสตร์จะประดิษฐ์มันขึ้นมาได้ เราก็ยังมีตัวชี้วัดระยะเวลาของวงจรที่ช่วยเราได้
ทีมสามารถใช้เพื่อคำนวณอัตราการผลิตของพวกเขาแบบเรียลไทม์ และใช้เพื่อให้ประมาณการส่งมอบที่ สมจริง แก่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างของพวกเขา
2. ช่วยปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
การคำนวณเวลาวงจรช่วยให้คุณกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าของคุณได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณหรือไม่
การคำนวณเวลาวงจรให้ข้อมูลแก่คุณเพื่อแก้ไขวงจรที่ช้าและอัตราการผลิตของคุณโดย:
- ขยายห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบ
- การเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตต่อรอบหรือขนาดของชุดการผลิตในสายการผลิต
- การควบคุมงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือขีดจำกัด WIP
ตัวชี้วัดเวลาในรอบวงจรก็เหมือนกับเพื่อนที่ไว้ใจได้ของเฟรดอย่างบาร์นีย์ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น มันจะคอยนำทางคุณไปสู่การปรับปรุงกระบวนการและความพึงพอใจของลูกค้าเสมอ
3. ช่วยลดการผลิตเกินความต้องการ
อะไรที่แย่กว่าการผลิตสินค้าไม่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ?
ผลิตมากเกินไป!
การผลิตเกินความต้องการ เป็นการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรของบริษัทอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาคอขวดอย่างรุนแรงต่อระบบการให้บริการของคุณ
ในความเป็นจริง ตามหลักการผลิตแบบลีนการผลิตเกินความต้องการสามารถเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กระบวนการทำงานโดยรวมของโครงการของคุณช้าลงได้
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำหนดเกณฑ์สำหรับระยะเวลาของรอบการผลิต (และควบคุมขนาดของชุดการผลิตให้เหมาะสม) คุณสามารถควบคุมอัตราการผลิตไม่ให้เกินขีดจำกัดได้
4. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรกระบวนการ
กระบวนการผลิตแบบAgile,Scrum,Kanban หรือLeanขึ้นอยู่กับการ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้ แต่ละขั้นตอนของกระบวนการถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของทีมของคุณได้
ในความเป็นจริง กระบวนการผลิตแบบคัมบังและลีนช่วยให้คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดของงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือ WIP ได้
A ขีดจำกัด WIP จะกำหนดจำนวนงานสูงสุดที่ทีมสามารถรับได้ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้จะผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าได้โดยไม่เกิดการติดขัด
ผลลัพธ์คืออะไร?
เมื่อคุณเข้าใจความสามารถในการทำงานเฉลี่ยของทีมของคุณแล้ว คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณได้ในแต่ละรอบ
แต่ทฤษฎีพอแล้ว คุณมาที่นี่เพื่อความรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาในการทำงานใช่ไหม?
เอาล่ะ มาเริ่มกันเลย
วิธีที่ง่ายที่สุดในการคำนวณเวลาวงจร: ClickUp
เฟรด ฟลินท์สโตน และโรงงานของเขาอยู่ในยุคหินอย่างแท้จริง
ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถคำนวณได้เพียงใช้ไม้และหินเท่านั้น
แต่ คุณ สามารถคำนวณเวลาวงจรได้อย่างชาญฉลาด โดยใช้ ClickUp!
ClickUp คืออะไร?
ClickUpคือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก
นี่คือเครื่องมือ เพียง อันเดียวที่คุณต้องการเพื่อจัดการโครงการทั้งหมดของคุณและติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรักษาทีมระยะไกลของคุณให้เชื่อมต่อ ตอบสนองและพร้อมสำหรับ Agile!
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณ คำนวณ ระยะเวลาของวงจรและ ใช้ให้เป็นประโยชน์
ก. ติดตามตัวชี้วัดการไหลของโครงการด้วยSprint Widgetsบนแดชบอร์ด
ไม่ชอบวันจันทร์ การประชุมอัปเดตสถานะตอนเช้า?
แดชบอร์ด ClickUp คือทางออกของคุณ!
แดชบอร์ดให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการของคุณด้วย วิดเจ็ตสปรินต์ ที่ปรับแต่งได้ เช่น กราฟเวลาวงจร
ในการคำนวณเวลาของรอบโดยใช้วิดเจ็ตนี้ คุณสามารถใช้หนึ่งในเส้นทางต่อไปนี้:
- เริ่มนับเวลาจากช่วงเวลาที่งานเข้าสู่สถานะใดสถานะหนึ่งในกลุ่มสถานะ กำลังดำเนินการ
- ClickUp ถือว่าสถานะแรกในสถานะ "กำลังดำเนินการ" เป็น "ยังไม่ได้เริ่ม" และรายการงาน อื่นๆ ในกลุ่มสถานะ "กำลังดำเนินการ" เป็นจุดเริ่มต้นของเวลาวงจร
คุณสามารถปรับแต่งกราฟเวลาของรอบได้ด้วย:
- ช่วงเวลากำหนด: เลือกช่วงเวลากำหนดและตั้งค่าความถี่ของกราฟเวลาวงจร
- เวลาตัวอย่าง: เลือกจำนวนวันที่ต้องปรากฏเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับแต่ละจุดข้อมูลบนกราฟ
- สถานะกลุ่มที่นับเป็นความสำเร็จ: เลือกสถานะกลุ่มที่นับเป็นความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น "เสร็จสิ้น," "ตรวจสอบโดยลูกค้า," หรือ "ปิดแล้ว"
และนั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพิ่มวิดเจ็ตสปรินต์ที่มีประโยชน์เพิ่มเติม เช่นแผนภูมิการเผาไหม้,แผนภูมิการเผาไหม้สะสม,แผนภูมิความเร็ว, และแผนภูมิการไหลสะสมไปยังแดชบอร์ดของคุณ
B. กำหนดเวลาประมาณการเพื่อให้สามารถควบคุมงานของคุณได้
การคำนวณเวลาวงจรมีประโยชน์อะไร ถ้าคุณไม่สามารถใช้ตัวเลขเหล่านั้นเพื่อปรับปรุงโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้?
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทีมคุณด้วยฟีเจอร์ การประมาณเวลา เพียงเพิ่มจำนวนชั่วโมง ที่แต่ละงานและงานย่อยจะใช้เวลา และ ClickUp จะคำนวณชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้ทั้งหมดต่อโครงการให้โดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณปรับปรุงประมาณการเหล่านี้ ClickUp จะปรับปรุงวันที่จัดส่งของคุณแบบเรียลไทม์เช่นกัน
C. ติดตามการใช้เวลาด้วยระบบติดตามเวลาแบบเนทีฟ
การคำนวณเวลาในรอบช่วยให้คุณสามารถ ลด เวลาในรอบได้อย่าง แอคทีฟ กับ ทุก งาน
แล้วคุณจะทำได้อย่างไร?
คุณสามารถจ้างผู้ควบคุมดูแลไดโนเสาร์มาคอยบอกคุณว่าคุณใช้เวลานานแค่ไหนกับกระบวนการผลิต
แต่มีตัวเลือกที่ง่ายกว่านี้: ใช้ฟีเจอร์ การติดตามเวลาแบบเนทีฟ ของ ClickUp!
ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpที่ใช้งานง่ายจะติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับงานต่างๆ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและสร้างรายงานการใช้เวลาโดยละเอียด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้เวลามากกว่าเวลาเฉลี่ยในการทำงานของคุณ
และหากคุณกำลังใช้ตัวติดตามเวลาของบุคคลที่สามอยู่แล้ว เช่นTime DoctorและToggl คุณสามารถเชื่อมต่อพวกมันกับ ClickUpได้เช่นกัน!
นั่นทั้งหมดหรือ? ไม่เลย
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ ครอบคลุม เหมาะสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทะเยอทะยาน
และนี่คือคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ทำให้กระบวนการของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น:
- เป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายทางอาชีพและติดตามแบบเรียลไทม์
- การทำงานอัตโนมัติ: เข้าถึงวิธีการมากกว่า 50 วิธีในการทำให้กระบวนการที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ
- โปรไฟล์: รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของสิ่งที่สมาชิกในทีมได้ทำเสร็จแล้ว กำลังดำเนินการอยู่ และงานในอนาคตของพวกเขา
- มุมมองหลายแบบ: ติดตามแต่ละงานในหลายมุมมอง เช่นมุมมองรายการ,กระดานคัมบัง,มุมมองกล่อง, เป็นต้น
- เอกสาร: พัฒนาวิกิภายในสำหรับเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ แผนผังกระแสคุณค่า และรายการวัตถุดิบ
- พัลส์: ติดตามกิจกรรมของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง
- มุมมองปริมาณงาน: แสดงภาพและติดตามความสามารถในการทำงานของทีมคุณ
- ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่:ปกป้องขีดความสามารถของทีมคุณด้วยการมองเห็นเมื่อมีงานมากเกินไปในสถานะที่กำหนด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคำนวณเวลาวงจร
คุณไม่สามารถพูดถึงเวลาในการหมุนเวียนได้โดยไม่พูดถึงเพื่อนของมันอย่าง takt time และ lead time แต่คำเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนได้เช่นกัน
ดังนั้น มาทำความเข้าใจกันว่าเวลา takt และเวลาล่วงหน้าหมายถึงอะไรในบริบทของเวลาวงจร
1. อะไรคือความแตกต่างระหว่างเวลาวงจร, เวลา takt, และเวลาการนำเข้า?
แม้ว่าเวลาวงจร, เวลา takt และเวลาล่วงหน้าจะเป็นตัวชี้วัดการไหลเพื่อวัดผลผลิต แต่พวกมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อย
แต่สำหรับการอ่านผ่านอย่างรวดเร็ว เรามาใช้ตัวอย่างของคุณฟลินท์สโตนอีกครั้งเพื่อช่วยให้เราเข้าใจแนวคิดเหล่านี้
ก. takt time คืออะไร?
เวลา takt คือ อัตราที่ต้องการของงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า. นี่คือระยะเวลาที่การเตรียมการ ควรใช้เวลา ในการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปหนึ่งชิ้น หรือ หนึ่งหน่วย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าโดยรวม และรักษาการไหลเวียนของเงินสด.
ตัวอย่าง: *
หัวหน้าของเฟรดมอบหมายเป้าหมายให้เขา: เตรียมอาหารสำหรับลูกค้า 100 คนทุกวัน เฟรดทำงานวันละ 8 ชั่วโมง
นี่หมายความว่า เฟรดจะต้องเตรียม 100 มื้อ ภายใน 8 ชั่วโมง
ที่นี่, เวลา takt ของเขา = จำนวนมื้ออาหารที่ต้องเตรียมทุกชั่วโมง.
หรือ เวลา takt = 8/100 = 0. 08 ชั่วโมงต่อมื้อ.
ประมาณ 5 นาทีในการเตรียมอาหาร
ข. ระยะเวลาดำเนินการคืออะไร?
ระยะเวลาดำเนินการคือระยะเวลาที่ใช้ตั้งแต่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า (วันเริ่มต้น) จนถึงการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ถึงมือลูกค้า (วันสิ้นสุด)
จากมุมมองของลูกค้า ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้นทันทีที่พวกเขาทำการสั่งซื้อสินค้า ดำเนินต่อไปตลอดกระบวนการผลิต และสิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้ถึงมือลูกค้า
ตัวอย่าง: *
ในกรณีของเฟรด ระยะเวลาดำเนินการเริ่มต้นเมื่อหัวหน้าของเขาได้รับคำสั่งซื้ออาหาร และสิ้นสุดเมื่อเฟรดเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อย
ระยะเวลาดำเนินการ = วันที่ดำเนินการสั่งซื้อของลูกค้าเสร็จสิ้น (วันที่สิ้นสุด) – วันที่ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้า (วันที่เริ่มต้น).
ในที่สุด ตัวชี้วัดทั้งสามนี้ช่วยวัดความสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
2. เวลาวงจรและเวลาทักท์ทำงานร่วมกันอย่างไร?
เพื่อทำความเข้าใจสิ่งนี้ ลองเปรียบเทียบรอบเวลาของเฟรดกับความต้องการของลูกค้าโดยนำ จังหวะการผลิต เข้ามาใช้
เจ้านายของเฟรดกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันให้เพิ่มผลผลิต และตอนนี้คาดหวังให้ทุกคนทำอาหารสำหรับ ลูกค้าอย่างน้อย 200 คนต่อวัน
จากการคำนวณก่อนหน้านี้ อัตราการทำงานปัจจุบันของเฟรดที่ 15 ลูกค้าต่อชั่วโมง (ที่เวลาต่อรอบ 4 นาทีต่อมื้อ) ไม่เพียงพอ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อัตราการทำงานที่จำเป็น หรือ takt time ใหม่ของเขาจะต้องเท่ากับ 6. 5/200 = 0. 032 ชั่วโมงต่อมื้อ.
หรือประมาณ 2 นาทีต่อมื้ออาหาร
เฟรดจะต้องลดเวลาในการทำงานของเขาจาก 4 นาที เป็น 2 นาที เขาสามารถทำได้โดย:
- รับสมัครผู้ช่วยช่าง (เชฟไดโนเสาร์? แต่ไม่ใช่ทีเร็กซ์นะ)
- ทำงานนานขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำวัน (ไม่มีโบว์ลิ่งกับบาร์นีย์อีกต่อไป)
- ลดเวลาหยุดทำงาน (ลดเวลาพักกลางวันเหรอ? ไม่มีทางเด็ดขาด!)
ในทางกลับกัน หากความต้องการ (และเวลา takt) ต่ำกว่า เฟรดสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้น หรือ ผลิตผลลัพธ์ได้มากขึ้น
และตอนนี้ที่เขาสามารถคำนวณเวลาวงจรของเขาได้แล้ว เขาสามารถปรับประสิทธิภาพของเขาเพื่อให้ทันกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้
สรุป
เวลาในการหมุนเวียนไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดเพื่อคำนวณว่าคุณผลิตได้ มากแค่ไหน ในระยะยาว มันยังช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงทุกครั้ง
และตอนนี้ที่คุณรู้สูตรของมันแล้ว คุณก็สามารถติดตามมันได้เช่นกัน
เราหวังว่าคุณไม่ได้ใช้กระดาษและปากกาในการคำนวณนะ แม้แต่เฟรด ฟลินท์สโตนก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีนั้น!
แทนที่จะทำอย่างนั้น ทำไมคุณไม่ลองใช้ ClickUp ล่ะ?
มันมีวิดเจ็ตเวลาการทำงานที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายเพื่อสนับสนุนการจัดการโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะไม่ต้องการเครื่องมืออื่น ๆ อีกต่อไปเพื่อให้โครงการของคุณอยู่ในความควบคุม!
รับ ClickUp ฟรีและให้ลูกค้าของคุณมีโอกาสที่จะไป: